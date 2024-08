As 10 principais alternativas e concorrentes da Vidyard em 2024

O marketing de vídeo é uma forma ativa de comunicação moderna em todo o mundo. De fato, HubSpot mostra que 96% dos clientes confiam nos vídeos explicativos das empresas e 88% querem um vídeo antes de fazer uma compra!

Não importa se você é novo no uso de mensagens de vídeo ou se precisa de uma solução aprimorada para a produtividade da equipe, você precisará de uma plataforma de marketing de vídeo avançada para resolver problemas complexos com mais rapidez e personalizar fluxos de trabalho.

Entre: Os sistemas Enterprise Content Management (ECM) e Enterprise Video Content Management (EVCM)! Essas plataformas gerenciam conteúdo de vídeo durante todo o seu ciclo de vida e permitem que as empresas controlem os custos associados ao armazenamento de conteúdo.

Neste guia, exploraremos 10 alternativas do Vidyard para fazer criação de conteúdo de vídeo simples, rápido e eficiente!

O que é o Vidyard?

A Vidyard é uma plataforma de marketing de vídeo projetada para ajudar as pequenas empresas a começar a usar o marketing de conteúdo de vídeo. Seus vários recursos o ajudam a criar e distribuir belos vídeos sem precisar aprender habilidades avançadas. Com a tecnologia de IA, você pode criar filmagens de alta qualidade sem passar horas na frente do computador. A Vidyard permite que os criadores de conteúdo incorporem seu player personalizado em qualquer site ou blog.

A Vidyard Video Platform oferece uma maneira simples de compartilhar conteúdo, como vídeos de treinamento, anúncios da empresa, eventos corporativos, demonstrações de produtos ou até mesmo cursos on-line. Você pode adicionar anúncios em vídeo e promover o conteúdo.

A Vidyard torna super rápido e fácil criar e hospedar vídeos para qualquer pessoa. Ele também permite gravar qualquer coisa da tela do seu computador ou telefone. Ele tem versões gratuita e Pro e leva apenas alguns segundos para ser instalado.

Da criação à distribuição, a plataforma baseada em nuvem da Vidyard oferece controle total sobre todos os aspectos do gerenciamento de conteúdo de vídeo. Criada com a experiência do usuário (UX) em sua essência, a Vidyard permite que os usuários colaborar entre equipes e departamentos em tempo real e, ao mesmo tempo, usar melhor suas ferramentas existentes.

As 10 principais alternativas e concorrentes do Vidyard

Escolha gravar a tela inteira, uma janela de aplicativo ou uma guia do navegador com o Clip do ClickUp e compartilhe com a equipe a partir de uma tarefa ClickUp é uma plataforma de produtividade completa em que as equipes se reúnem para planejar, organizar e colaborar no trabalho usando tarefas, documentos, bate-papo, metas, quadros brancos e muito mais. Facilmente personalizado com apenas alguns cliques, o ClickUp permite que equipes de todos os tipos e tamanhos realizem o trabalho com mais eficiência, aumentando a produtividade a novos patamares.

Se a pasta Downloads em sua área de trabalho acumular centenas de imagens anotadas até o final de cada semana, experimente o Clip! Grave sua voz e sua tela em minutos para dar feedback, esclarecer um processo ou falar sobre qualquer bloqueio na tarefa em que estiver trabalhando. Não são necessários downloads!

Recursos do ClickUp

Gravação gratuita de voz e tela

Rastreamento de vídeos em andamentoprojetos de marketing com mais de 15 visualizações de projetos

Comente, edite e trabalhe em tarefas e documentos simultaneamente com seu equipe remota * Crie um sistema de gerenciamento de vídeo para padronizar os fluxos de trabalho

Crie uma tarefa a partir da sua gravação, adicione uma descrição e atribua membros da equipe

Prós do ClickUp

O controle de tempo está disponível na Web, no desktop e no aplicativo móvel

O ClickUp Notepad é um local pessoal para fazer anotações sobre o conteúdo de vídeo em tempo real

Você pode priorizar tarefas urgentes com filtragem, classificação, sinalizadores e campos personalizados

Centro de modelos do ClickUp é uma biblioteca de modelos prontos para uso para suporte à criação de vídeos

Contras do ClickUp

Não é possível exportar o relatório de controle de tempo

Curva de aprendizado devido ao número de recursos disponíveis e ao nível de personalização

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7 por membro por mês

: uS$ 7 por membro por mês Business : $12 por membro por mês

: $12 por membro por mês Empresarial: Se você precisar de um pacote de software completo para lidar com as cargas de trabalho e os processos da sua empresa, adoraríamos ajudá-lo a se preparar para o sucesso! Por favorcontato de vendas quando estiver pronto

Avaliações e resenhas do ClickUp

4,7/5 no Capterra

4,7/4 no G2

2. Wistia

Recurso de colaboração e comentário em ação no Wistia A Wistia é uma plataforma de vídeo com recursos inovadores que facilitam a criação de soluções robustas sem se preocupar com a complexidade da infraestrutura. Essa ferramenta oferece predefinições avançadas de codificadores e configurações personalizadas para fornecer rapidamente conteúdo de vídeo de alta qualidade para seu público em qualquer lugar, a qualquer momento.

Principais recursos do Wistia

Grave vídeos do seu navegador e exporte-os para o Wistia

Corte e edite vídeos quadro a quadro

Crie galerias de vídeo em um carrossel, grade ou exibição de lista

Profissionais da Wistia

Distribui facilmente vídeos para diferentes canais na Web em uma única conta

Inclui análises nativas que permitem aos clientes otimizar o envolvimento e melhorar o ROI

Métricas e insights em tempo real para ajudar os gerentes a identificar e resolver problemas mais rapidamente

O Channel Content Management (CCM) gerencia vídeos em todos os canais e plataformas sociais (como o YouTube) e os organiza em um único local

Recursos de incorporação simples para adicionar conteúdo de vídeo ao seu site

Contras da Wistia

O Wistia pode ser relativamente caro para pequenas empresas

Limita o tamanho dos arquivos a 8 GB

Preços do Wistia

**Gratuito

Mais : uS$ 19 mensais

: uS$ 19 mensais Pro : uS$ 79 mensais

: uS$ 79 mensais Advanced: uS$ 319 mensais

Avaliações e resenhas da Wistia

4,6/5 no G2

4,7/5 no Capterra

3. Vimeo

Recurso de gravação de tela do Vimeo Com relação ao conteúdo de vídeo, as organizações dependem cada vez mais de serviços externos para compartilhar suas histórias e se comunicar diretamente com seu público. Mas o gerenciamento de todos esses arquivos, de diferentes formatos a tamanhos, pode ser demorado e difícil. E se você pudesse visualizar todos eles simultaneamente durante a edição? Agora você pode, graças à oferta Enterprise do Vimeo.

Recursos do Vimeo

Obtenha insights sobre o total de visualizações, comentários, curtidas, compartilhamentos, uploads e downloads

Ferramentas integradas de transcodificação e geração automática de miniaturas

Altere qualquer vídeo compartilhado e acompanhe seu projeto em tempo real com relatórios detalhados sobre seu progresso * Use ferramentas de compartilhamento integradas para publicar em seus canais de marketing de vídeo

Profissionais do Vimeo

Acesse relatórios de vídeos individuais ou de equipes inteiras

Obtenha informações sobre o que está funcionando e onde pode ser necessário ajustar sua estratégia

Identificar tendências em dados demográficos específicos

Defina metas e use a análise para medir se está atingindo-as

Contras do Vimeo

O Vimeo tem pouca visibilidade em comparação com outras plataformas de vídeo, como ClickUp e Loom

Não é possível usar anúncios para patrocinar seus vídeos

Preços do Vimeo

Vimeo Plus : uS$ 12 por mês, com uma alocação anual de 250 GB

: uS$ 12 por mês, com uma alocação anual de 250 GB Vimeo Pro : uS$ 20 por mês, cobrado anualmente, com alocação de 1 TB por ano

: uS$ 20 por mês, cobrado anualmente, com alocação de 1 TB por ano Vimeo Business : uS$ 50 por mês, cobrados anualmente, com alocação de 5 TB por ano

: uS$ 50 por mês, cobrados anualmente, com alocação de 5 TB por ano Vimeo Premium: uS$ 75 por mês, cobrados anualmente, com alocação de 7 TB por ano

Avaliações e resenhas do Vimeo

4,2/5 no G2

4,6/5 no Capterra

4. Fluxo do Microsoft 365

via Fluxo do Microsoft 365 O Microsoft 365 Stream é um serviço de edição de vídeo baseado na Web no qual você pode criar vídeos para compartilhar com outras pessoas on-line. Essa poderosa ferramenta ajuda você a criar vídeos de qualidade profissional a qualquer momento. Você pode fazer upload de conteúdo de vídeo de seu computador e de dispositivos móveis, editá-los juntos usando várias ferramentas e salvá-los em seu dispositivo.

Recursos do Microsoft 365 Stream

A gravação de tela captura tudo o que está visível na sua área de trabalho, inclusive documentos e programas

Organize e gerencie imagens estáticas e vídeos usando o recurso de arrastar e soltar

Faça upload de suas fotos diretamente para sites sociais como Instagram, Facebook, YouTube, Google+, Pinterest ou Flickr

Acesse seus arquivos armazenados de qualquer lugar, em qualquer dispositivo

Microsoft 365 Stream pros

Você pode transformar apresentações em vídeos ou documentos compartilháveis

Você pode facilitar chamadas de vídeo no Teams

O software de gerenciamento de arquivos ajuda a localizar e gerenciar arquivos digitais

Contras do Microsoft 365 Stream

Faltam diretrizes suficientes para navegar na plataforma em comparação com outras alternativas do Vidyard nesta lista

Preços do Microsoft 365 Stream

Pessoal : uS$ 69,99/ano

: uS$ 69,99/ano Familiar : uS$ 99,99/ano

: uS$ 99,99/ano Business Basic : uS$ 6 por usuário por mês

: uS$ 6 por usuário por mês Business Standard : uS$ 12,50 por usuário por mês

: uS$ 12,50 por usuário por mês Business Premium: uS$ 22 por usuário por mês

Microsoft 365 Stream avaliações e comentários

4,6/5 no G2

4,6/5 no Capterra

5. Tear

Tear exemplo de gravação de vídeo

O próximo item de nossa lista de alternativas ao Vidyard é Loom, uma plataforma de hospedagem de vídeo com players de alta qualidade e integração perfeita com redes sociais. Ela oferece reprodução suave e uma excelente interface de usuário, na qual os usuários podem facilmente carregar conteúdo de vídeo diretamente de seus computadores. Além de postar, eles também podem gerenciar diferentes contas usando o painel de controle.

recursos do #### Loom

Grave conteúdo em qualquer aplicativo, em qualquer dispositivo

Edite seu vídeo em seu navegador ou no aplicativo Loom

Os espectadores podem deixar reações com emojis e comentários com registro de data e hora para responder a um momento específico do vídeo

Gravação de tela disponível em produtos Mac IOS

Prós do tear

O Loom oferece muitas ferramentas de análise para ajudar a melhorar a qualidade de seus vídeos

Com ferramentas de análise fáceis de usar, os usuários podem acompanhar o desempenho do público ao longo do tempo

Dependendo da sua assinatura, você pode ter armazenamento ilimitado

Esse serviço de hospedagem de vídeo oferece a cada novo usuário 5 GB de espaço de armazenamento gratuito e permite que os usuários criem listas de reprodução e organizem seu conteúdo

contras do #### Loom

Os vídeos podem ter baixa qualidade

Ao usar a versão gratuita, há um limite de tempo de 5 minutos para os vídeos

Preços do Loom

Plano inicial : Gratuito

: Gratuito Business : uS$ 8 por mês

: uS$ 8 por mês Empresa: Preços personalizados

Loom ratings and reviews

4,7/5 no G2

4,6/5 no Capterra

6. BombBomb

via BombBomb A BombBomb é uma plataforma de vídeo que ajuda as empresas a entender como as pessoas interagem com o conteúdo que publicam. Eles também oferecem ferramentas de marketing de vídeo para permitir que eles se conectem com seu público. Os usuários iniciantes em mensagens de vídeo podem aproveitar a extensa biblioteca de recursos da BombBomb para obter sucesso com vídeos em seus negócios.

Recursos do BombBomb

Integração com o Gmail para gravar, enviar e acompanhar a partir da sua caixa de entrada Captura de tela

Envie via Slack, Linkedin ou praticamente qualquer aplicativo de e-mail ou CRM com a extensão do navegador

Crie e envie e-mails de vídeo ilimitados para todos em seu banco de dados

Prós do BombBomb

Ao gravar vídeos, o BombBomb ajuda a transmitir emoções e o tom de uma mensagem transmitida

Você pode rastrear e-mails para monitorar o envolvimento

É fácil de usar

Contras do BombBomb

Não é possível marcar mais de um contato por vez

Preços do BombBomb

Essenciais : uS$ 33 por mês

: uS$ 33 por mês Mais : uS$ 49 por mês

: uS$ 49 por mês Enterprise: Preços personalizados para equipes com mais de 20 usuários

BombBomb ratings and reviews

4,6/5 no G2

4,4/5 na Capterra

7. Sendspark

via Sendspark O Sendspark ajuda as empresas a se conectarem com os clientes por meio de mensagens de vídeo diretas para aumentar o envolvimento e dar um toque humano. Quer se trate de uma apresentação, demonstração de produto ou acompanhamento, os usuários podem dimensionar a personalização para proporcionar uma experiência melhor para ambos os lados. O Sendspark também tem um recurso para solicitar vídeos de clientes ou colegas com um simples link.

Principais recursos do Sendspark

Você pode acompanhar o ROI

É uma plataforma de vídeo interativa com um painel de controle

Você pode personalizar as mensagens

Prós do Sendspark

É rápido e confiável

Tem boa qualidade de áudio e vídeo

Contras do Sendspark

Plano gratuito limitado em comparação com outras alternativas do Vidyard nesta lista

Preços do Sendspark

Gratuito

Pro : uS$ 15 mensais

: uS$ 15 mensais Business : uS$ 29,80 mensais

: uS$ 29,80 mensais Enterprise: Preços personalizados para equipes

Sendspark avaliações e comentários

4,8/5 no G2

4.8/5 no Capterra

8. Bonjoro

via BonjoroBonjoro é um serviço de hospedagem de vídeo com uma interface simples em que os usuários carregam vídeos diretamente no site para converter leads. Além disso, é possível acessar mensagens de vídeo por meio de links em sites de redes sociais ou no mecanismo de busca do site.

principais recursos do #### Bonjoro

HDGravador de tela e webcam do Chrome* Adicione CTAs atraentes ao conteúdo de seu vídeo

Edite e salve o design do seu vídeo como um modelo reutilizável

Incorpore uma miniatura em seus e-mails ou compartilhe um link simples

Bonjoro pros

Grave e envie vídeos rápidos

Você pode personalizar as mensagens e ver quem reagiu

Contras do Bonjoro

Não é possível reproduzir a visualização do vídeo no aplicativo móvel

Preços do Bonjoro

**Gratuito

Básico : uS$ 15 por mês

: uS$ 15 por mês Pro : $39 por mês

: $39 por mês Growth: uS$ 79 por mês

Bonjoro ratings and reviews

4,7/5 no G2

5/5 no Capterra

9. CreateStudio

via Criar estúdio O CreateStudio é uma solução on-line avançada e fácil de usar para pessoas que desejam criar vídeos com facilidade e compartilhá-los com seu público. Ele oferece serviços de hospedagem de vídeo para pessoas físicas e jurídicas.

principais recursos do #### CreateStudio

Tem um representante on-line 24 horas por dia, 7 dias por semana

Você pode arrastar e soltar conteúdo de vídeo na plataforma

Edição de vídeo e áudio

CreateStudio pros

É fácil de usar para obter resultados de nível profissional

Há excelente suporte técnico e treinamento

Contras do CreateStudio

Não é possível criar uma animação longa nessa plataforma de vídeo

Preços do CreateStudio

Padrão : uS$ 199 por ano

: uS$ 199 por ano Passe de acesso total: uS$ 349 por ano

CreateStudio avaliações e comentários

4,8/5 no G2

4,8/5 no Capterra

10. Vídeo do Hippo

via Vídeo do hipopótamo Essa plataforma de vídeo é um reprodutor de streaming em que os usuários assistem e compartilham seus vídeos favoritos com os amigos. O aplicativo indexa automaticamente cada vídeo carregado de acordo com sua relevância para o perfil do usuário. Os usuários podem então visualizar a lista em ordem alfabética ou com base no tipo de conteúdo que procuram.

principais recursos do #### Hippo Video

Grave, envie e monitore vídeos da sua caixa de entrada do Outlook

Alcance vários clientes potenciais de uma só vez com campanhas personalizadas de vídeo por e-mail

Acompanhe seus e-mails de vídeo, visualizações de vídeo e porcentagem de exibição

Prós do Hippo Video

É fácil de usar

Há insights sobre seus vídeos

Contras do Hippo Video

Há um limite para o número de vídeos que podem ser gravados na tela

Preços do Hippo Video

Inicial : uS$ 19 por mês para um usuário

: uS$ 19 por mês para um usuário Pro : uS$ 40 por mês por usuário

: uS$ 40 por mês por usuário Growth : uS$ 65 por mês por usuário

: uS$ 65 por mês por usuário Enterprise: uS$ 99 por mês por usuário

Hippo Video ratings and reviews

4,6/5 no G2

4,5/5 no Capterra

Diga adeus à comunicação em texto simples

As equipes que investem em um sistema de gerenciamento de conteúdo de vídeo economizam tempo, dinheiro e recursos ao comunicar a mensagem certa, no momento certo, ao seu público.

O ClickUp é a maneira mais fácil e eficiente de criar vídeos personalizados e de alta qualidade para todos os tipos de casos de uso - criação de conteúdo, guias de integração, análises de projetos e muito mais! Como a melhor ferramenta alternativa ao Vidyard para gravação de tela, o ClickUp muda a forma como o local de trabalho remoto conecta. Criar uma conta gratuita