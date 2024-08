Os 7 principais benefícios das equipes virtuais (2024)

Pronto para conhecer os benefícios das equipes virtuais ?

Não é segredo que gerenciar equipes virtuais é a nova norma.

Com a pandemia da COVID-19 interrompendo as atividades comerciais, a maioria das equipes foi forçada a trabalhar remotamente.

Descobrimos que o gerenciamento de uma equipe virtual global traz, na verdade, seu próprio conjunto de benefícios!

Analisaremos os benefícios das equipes virtuais e até mesmo destacaremos algumas soluções fáceis para alguns desafios comuns das equipes remotas!

O que é uma equipe virtual?

Uma equipe virtual é uma equipe que... (rufem os tambores)... trabalha remotamente!

Mas, falando sério, o que é isso?

É um grupo de pessoas qualificadas que trabalham remotamente e colaboram on-line.

Como elas diferem das equipes comuns?

As equipes virtuais e as equipes normais no escritório não diferem muito.

Você pode ter equipes virtuais Ágil , Scrum e Kanban equipes!

Elas ainda são as mesmas pessoas talentosas que podem lidar com a maioria das mesmas atividades que realizavam no escritório. A única diferença é que elas não estão mais fisicamente presentes no mesmo local de trabalho.

**O que as equipes virtuais podem fazer?

As equipes virtuais podem fazer a maioria das coisas que as equipes no escritório fazem com o mesmo nível de eficiência.

E, embora isso abranja a maioria das coisas, não é tudo

Os 7 benefícios das equipes virtuais

Quais são os benefícios e os desafios das equipes virtuais?

1. Você pode economizar muito dinheiro

Como equipes remotas trabalham em seus próprios locais, elas são responsáveis por seu:

Espaço de trabalho

Equipamentos

Utilitários

Mas espere, as empresas não são as únicas que estão economizando custos!

Os trabalhadores remotos também economizam muito dinheiro, pois não precisam gastar com o deslocamento diário e outras despesas relacionadas ao trabalho, como ternos novos e refeições em cafeterias.

2. Sua equipe terá um melhor equilíbrio entre vida profissional e pessoal

Ninguém gosta do deslocamento diário e de ficar preso em seu escritório o dia todo.

Especialmente se esse cara for seu chefe.

Por que desperdiçar todo esse tempo e energia para ir ao trabalho quando você pode simplesmente trabalhar no momento em que se levanta?

Dessa forma, seus funcionários podem manter um equilíbrio mais saudável entre vida profissional e pessoal, o que os deixará mais felizes.

E quando eles estiverem mais felizes, eles estarão mais satisfeitos com seus empregos!

3. Sua equipe será mais produtiva

_Os funcionários virtuais podem ser mais produtivos do que a equipe no escritório?

Sem chance, certo?

Afinal, eles podem estar ocupados assistindo a reprises de The Office em casa em vez de trabalhar _!

Lembre-se, os funcionários remotos podem escolher quando podem trabalhar.

_Por que ser forçado a trabalhar das 9h às 17h quando você é mais produtivo em outras horas do dia?

Trabalhar remotamente permite que seus funcionários trabalhem quando podem se concentrar melhor para realizar o trabalho mais rapidamente!

_O resultado?

Isso aumentará a produtividade!

e você sabe o que isso significa?

Um resultado final mais saudável para sua empresa. Há realmente muitos benefícios da equipe virtual!

4. Você pode acessar um pool global de talentos

Você quer levar suas ideias para o mundo.

_Mas você tem o suficiente do mundo em sua equipe?

Se sua empresa está crescendo rapidamente e almejando alto, você precisará de todos os tipos de pessoas a bordo.

Mas quando você está trabalhando em um escritório físico, você tem um problema.

Você só pode contratar talentos na mesma cidade que você!

Isso significa que você pode ser forçado a se contentar com quem estiver disponível, em vez de encontrar a opção perfeita para a sua equipe virtual.

No entanto, você não enfrentará esse problema com equipes virtuais globais.

Como seus funcionários trabalham remotamente, você pode contratá-los de qualquer lugar do mundo!

Você pode acessar um pool global de talentos e filtrar toneladas de candidatos para encontrar aquele que melhor atenda às suas necessidades!

5. Você pode fornecer suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana

A formação de uma equipe virtual permite que você contrate uma força de trabalho mais diversa.

Como seus funcionários remotos agora estão distribuídos globalmente e trabalham em diferentes fusos horários, você também pode atender a clientes e consumidores em diferentes fusos horários!

Sua equipe virtual na Austrália pode assumir o comando quando sua equipe na Inglaterra encerrar o expediente. Dessa forma, sua empresa poderá fornecer suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem sobrecarregar ninguém!

Além disso, como você terá funcionários remotos em todo o mundo, as diferenças culturais não serão um problema, pois você terá pessoas que verdadeiramente entendem seus clientes e consumidores internacionais.

6. Você pode escalar facilmente

Para crescer, você precisa de mais talentos!

Se você tiver uma equipe no local, precisará alugar um espaço de escritório adicional, mobiliá-lo, investir em computadores, ferramentas e tecnologia adicional, e assim por diante.

Isso não é apenas caro, mas também consome muito tempo!

Felizmente, equipes virtuais eficazes ajudam a evitar essas armadilhas enquanto ainda aumentam sua força de trabalho.

Tudo o que você precisa é de um processo de integração simplificado, o software de trabalho remoto correto e você está pronto!

Dessa forma, você pode crescer rapidamente, deixando seus concorrentes se sentindo como o Kevin:

7. Sua comunicação será mais transparente

As discussões informais podem ser especialmente problemáticas em Ágil e Gerenciamento de projetos Scrum

onde requisitos do projeto podem mudar semanalmente.

Entretanto, as equipes virtuais bem-sucedidas não enfrentam esse problema.

_Por quê?

Porque o estabelecimento de uma canais de comunicação é uma parte essencial do trabalho em equipe virtual. Lembre-se de que você não pode mais simplesmente ir até alguém e pedir-lhe atualizações.

É por isso que sua equipe precisa estabelecer um canal de comunicação comum em que todas as atualizações estejam sempre disponíveis para todos - assim todos receberão todas as informações e ninguém da sua sala de equipe virtual ficará de fora!

As 3 desvantagens das equipes virtuais e como resolvê-las (com soluções)

Há muitas vantagens nas equipes virtuais, mas elas não são perfeitas - há prós e contras.

O local de trabalho atual pode responder facilmente a tudo isso desafios das equipes virtuais !

**Você só precisa das ferramentas certas

Aqui está uma análise das 3 principais desvantagens das equipes virtuais e como resolvê-las:

A coordenação remota pode ser difícil

Relatórios de progresso pode ser um desafio

Problemas no monitoramento da produtividade

Desafio nº 1: a coordenação remota pode ser difícil

A comunicação virtual não é algo novo no mundo.

Mas há um problema com isso.

Sua equipe virtual terá que ficar conectada o dia todo, lidando com um mar de mensagens. E quando equipes dispersas precisam se coordenar por meio de múltiplos aplicativos de comunicação, é isso que vai acontecer:

Como todas as suas mensagens estarão espalhadas por vários aplicativos e ferramentas, os comentários acabarão passando despercebidos.

Sem a comunicação face a face para preencher as lacunas, você terá um enorme acúmulo de mensagens não respondidas, não abertas e não atendidas atrasando seu progresso!

A menos que você use o ClickUp!

ClickUp é o líder mundial em ferramenta de gerenciamento de projetos remotos que é usada por equipes virtuais em empresas que vão de startups a gigantes como Google, Netflix e Airbnb. Ela tem todos os recursos de que você precisa para que sua equipe virtual trabalhe na mesma página!

Solução ClickUp: Tenha uma plataforma de comunicação unificada para todas as suas mensagens!

Não há nada de errado em se comunicar virtualmente.

O problema é encontrar a maneira certa de fazer isso e usar as ferramentas certas.

O maior problema que uma equipe virtual enfrenta é registrar suas conversas sobre projetos específicos.

Como suas discussões podem estar espalhadas por e-mail, Slack e videoconferência se você não souber o que é isso, entender tudo isso o deixará louco!

A ClickUp tem uma solução que manterá sua cabeça (e seu pé) seguros.

Cada tarefa do ClickUp vem com um seção de comentários para uma comunicação eficaz.

Você pode usá-la para:

Compartilhar mensagens e atualizações sobre o projeto

Compartilhar arquivos e documentos relevantes

Marcar um colega de equipe

E muito mais!

mas espere, não é possível que sua equipe virtual fique sobrecarregada com esses comentários e os ignore às vezes?

É sim!

É por isso que o ClickUp tem um comentários atribuídos recurso que permite atribuir instantaneamente um comentário a um membro da equipe que precisa tomar providências. Ele será notificado e o comentário aparecerá em sua bandeja de tarefas.

Dessa forma, você nunca mais precisará se preocupar com comentários urgentes que ficam sem resposta!

O ClickUp pode até se integrar com o aplicativos comoSlack e Zoom para garantir que toda a comunicação relacionada ao seu projeto permaneça unificada. Dessa forma, você pode conduzir rapidamente uma reunião virtual Reunião do Scrum via Zoom sem sair do ClickUp!

Desafio #2: O acompanhamento do progresso pode ser desafiador

lembra-se de quando os gerentes podiam simplesmente ir até a mesa de um membro da equipe para fazer uma pergunta?

Sim, você não pode fazer isso com uma equipe virtual.

Mas sem reuniões presenciais e as ferramentas certas, não há uma maneira fácil de acompanhar o progresso do projeto sem arrancar seus cabelos! Ninguém quer reuniões desnecessárias, mas a comunicação e as ferramentas certas são as chaves para o sucesso do projeto!

É claro que você poderia se comunicar incessantemente com sua equipe virtual, pedindo atualizações a cada segundo, mas isso fará com que eles se sintam como o Andy aqui:

ClickUp Virtual Solutions:

Não se preocupe, você não terá que ficar enviando mensagens incessantemente para sua equipe para registrar o progresso do projeto.

O ClickUp oferece vários recursos para simplificar o gerenciamento de tarefas do projeto - e nenhum deles envolve incomodar sua equipe a cada cinco minutos!

A. Use gráficos detalhados para rastrear instantaneamente o progresso do projeto

O ClickUp vem com poderosos Gráficos de Gantt para obter visões gerais rápidas e detalhadas do progresso de seu projeto. Basta uma rápida olhada no gráfico de Gantt para saber como está o andamento do projeto e identificar possíveis problemas!

No entanto, os gráficos de Gantt não são os únicos recursos virtuais que podem ser usados relatórios de projetos recurso que você obtém com as ferramentas ClickUp.

Você também obtém esses gráficos avançados que são especialmente úteis para Equipes ágeis :

Gráficos de burndown : para monitorar a quantidade de trabalho restante

Gráficos de queima : para ver o que você realizou até o momento

Diagramas de fluxo cumulativo : para acompanhar a conclusão do projeto

Gráficos de velocidade : para estimar sua taxa média de conclusão de tarefas

Esses gráficos superam o número de pegadinhas que Jim pregou em Dwight!

B. Use status personalizados para identificar facilmente o status de um projeto

O ClickUp também vem com status personalizados para ajudá-lo a saber instantaneamente em que estágio está cada projeto. Como esses status são personalizáveis, eles podem ser o que você quiser!

"Em andamento", "Problemas encontrados", "Isso é o que ela disse" - você decide!

Dessa forma, basta olhar o status de um projeto para saber instantaneamente em que ponto ele se encontra.

Além disso, se você não for fã do Quadro Kanban e quiser visualizar suas tarefas em uma lista, basta alternar para a interface Visualização de lista !

Desafio nº 3: problemas com o monitoramento da produtividade dos funcionários

_Preocupado com a possibilidade de sua equipe virtual estar navegando nas mídias sociais durante o trabalho?

Ou você está tendo pesadelos com trabalhadores remotos _que cochilam no horário da empresa?

Você não está sozinho.

Isso é o que a maioria dos empregadores teme quando se trata de gerenciar equipes remotas.

e você pode culpá-los?

Afinal de contas, o ambiente virtual é cheio de distrações. De compras de supermercado não programadas a novos especiais da Netflix todos os dias, sua equipe remota pode se distrair com qualquer coisa!

Soluções ClickUp

Não se preocupe.

O fato de sua equipe trabalhar virtualmente não significa que você não possa garantir que ela esteja trabalhando de forma produtiva

Veja como o ClickUp ajuda no gerenciamento de equipes:

A. Use a visualização Box para ter uma visão geral de alto nível de tudo o que está acontecendo

A visualização Visualização da caixa é a visualização perfeita para líderes de equipe, pois classifica as tarefas com base nos responsáveis. Dessa forma, você pode rapidamente fazer um balanço das tarefas de todos e reatribuí-las de acordo.

B. Aprofunde-se nas atribuições de cada membro da equipe com Profiles e Pulse

Com o recurso Perfis no Profiles, você pode se aprofundar no que cada membro da equipe virtual tem em mãos. Você pode ver no que eles trabalharam, no que estão trabalhando atualmente e no que estão programados para trabalhar!

O ClickUp também tem uma nova equipe virtual Pulso recurso perfeito para gerenciar sua equipe remota.

O Pulse usa o aprendizado de máquina para gerar relatórios automáticos de atividades para destacar no que sua equipe virtual está mais focada no momento.

Você pode usá-lo para verificar:

Quem está on-line e off-line

As tarefas recentes em que cada colega de equipe esteve mais ativo

Quem está trabalhando ativamente em algo para colaborar em tempo real

Os níveis de atividade da sua equipe ao longo do dia

C. Monitore o uso do tempo com extensões do Chrome e integrações de aplicativos

Sua equipe pode usar as extensões do ClickUp Extensão do Chrome para monitorar o tempo de trabalho virtual. Dessa forma, você terá uma ideia melhor de quanto tempo os projetos levam e onde sua equipe está ficando para trás.

![Controle de tempo virtual | controle de tempo usando o clickup]( https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/05/image20.png )

No entanto, se você já usa um rastreador de tempo como o Time Doctor o ClickUp pode ser integrado a ele para ajudá-lo remotamente a registrar o tempo que seus projetos levam!

Para obter mais ideias, você pode dar uma olhada em nosso lista das melhores extensões do Chrome .

D. Avalie o desempenho da equipe com relatórios virtuais detalhados

O ClickUp pode gerar vários locais de trabalho detalhados relatórios para ajudá-lo a ter uma ideia melhor do desempenho de sua equipe virtual.

Acesse relatórios que abrangem aspectos como:

Quem trabalhou mais

Quem tem as tarefas mais incompletas

Quanto tempo sua equipe gastou em tarefas e muito mais!

Apostamos que Dwight teria adorado ter essas informações sobre seus colegas de trabalho quando estava trabalhando na Dunder-Mifflin!

Conclusão

Embora a pandemia de COVID-19 tenha forçado as empresas a trabalharem remotamente agora, está claro que as empresas continuarão com equipes globais muito depois de a pandemia ter acabado.

E não se trata mais de uma questão de "se", mas de "como" você se ajustará a essa nova realidade.

É claro que há vantagens e desvantagens em administrar uma equipe virtual, mas os benefícios que você terá superam em muito as desvantagens!

E não é que essas desvantagens sejam impossíveis de resolver!

Com as ferramentas e a tecnologia certas, superar esses desafios se torna muito fácil.

basta olhar para o ClickUp:_

Se ele está ajudando você:

Comunicar-se de forma eficaz com comentários

Acompanhar o progresso do projeto com gráficos detalhados

Gerencie sua equipe virtual com a visualização de caixa e perfis

Manter o controle do desempenho da sua equipe virtual com relatórios

O ClickUp pode gerenciar tudo!

E como nenhuma equipe virtual pode funcionar sem a ferramenta de projeto remoto correta, por que não se inscrever no ClickUp hoje mesmo ?

É garantido que sua equipe remota ficará com esta aparência: