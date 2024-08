15 melhores ferramentas de colaboração on-line em 2024 (gratuitas e pagas)

Todo mundo é um "jogador de equipe" em seus currículos até o momento de realmente trabalhar com equipes distribuídas. É nesse momento que todas as suas habilidades de colaboração e comunicação entram em ação e são submetidas a testes rigorosos - sua hora da verdade.

Como alguém que já viu as equipes mais poderosas caírem devido à falta de comunicação ou coordenação discordante, sou um defensor ferrenho do uso de aplicativos de colaboração e outras ferramentas para colocar as equipes na mesma página.

As ferramentas de colaboração on-line eficazes podem melhorar significativamente a forma como os membros da sua equipe (especialmente aqueles em um arranjo de trabalho remoto ou híbrido) se conectam, se comunicam e trabalham uns com os outros. Considerando que muitos de nós não trabalham fora do escritório cinco dias por semana, as organizações fariam bem em investir em ferramentas de colaboração on-line de alta qualidade que ajudem as equipes remotas a trabalharem juntas e serem produtivas.

Em meus anos de experiência, experimentei vários desses softwares de colaboração em equipe em diferentes projetos, partes interessadas e setores. Alguns foram absolutamente salvadores, conectando equipes globais, mantendo-as focadas na meta e gerando resultados coletivos. E há outros aplicativos - digamos que eles não conseguiram me impressionar com seu desempenho medíocre.

Com base em minhas experiências boas, ruins e desagradáveis, compilei uma lista das 15 principais ferramentas de colaboração on-line e aplicativos móveis que recomendarei muito em 2024. Vamos dar uma olhada.

O que você deve procurar nas ferramentas de colaboração on-line?

Lembra-se daquelas reuniões de alta energia em salas de conferência em que todos estão envolvidos e fazendo brainstorming sobre um tópico para torná-lo altamente produtivo? Bem, capturar a mesma energia em uma força de trabalho distribuída e remota não é uma tarefa fácil. Você precisa colocar todos na mesma página, evitar distrações e garantir que todos possam ser participantes ativos para melhorar colaboração no local de trabalho .

As ferramentas de colaboração on-line são ótimas para reunir a equipe para fazer brainstorming e trabalhar em um documento ou projeto, mas elas são muito mais do que aparentam. Para escolher a melhor opção, você deve ir além de simplesmente adicionar uma ferramenta ao seu arsenal. Sua opção precisa se adequar aos seus requisitos exclusivos e aos processos existentes. Aqui estão alguns dos fatores que consideramos ao selecionar as principais ferramentas de colaboração on-line:

Requisitos e caso de uso : Considere por que você precisa de uma determinada ferramenta ou plataforma. Como ela será usada em sua organização e que finalidade ela resolverá? A ferramenta que você escolher deve atender às suas demandas específicas e realmente agregar valor à sua organização. Por exemplo, digamos que você esteja procurando uma plataforma centralizada para gerenciar seu programa de conteúdo de ponta a ponta - nesse caso, você pode priorizar a possibilidade de gerenciar tudo em um só lugar e armazenar seus arquivos de conteúdo com segurança

: Considere por que você precisa de uma determinada ferramenta ou plataforma. Como ela será usada em sua organização e que finalidade ela resolverá? A ferramenta que você escolher deve atender às suas demandas específicas e realmente agregar valor à sua organização. Por exemplo, digamos que você esteja procurando uma plataforma centralizada para gerenciar seu programa de conteúdo de ponta a ponta - nesse caso, você pode priorizar a possibilidade de gerenciar tudo em um só lugar e armazenar seus arquivos de conteúdo com segurança Recursos para equipes : Depois de identificar a necessidade, selecione uma ferramenta com todos os recursos certos. Uma ferramenta de colaboração on-line deve ter todos os recursos essenciais para a colaboração e o trabalho em equipe eficazes. Isso pode incluir gerenciamento e acompanhamento de tarefas, canais de comunicação em tempo real, recursos de compartilhamento de arquivos, edição colaborativa de documentos, videoconferência e muito mais. Por exemplo, se você estiver administrando uma agência, também desejará que os processos de revisão e aprovação on-line sejam resolvidos para

: Depois de identificar a necessidade, selecione uma ferramenta com todos os recursos certos. Uma ferramenta de colaboração on-line deve ter todos os recursos essenciais para a colaboração e o trabalho em equipe eficazes. Isso pode incluir gerenciamento e acompanhamento de tarefas, canais de comunicação em tempo real, recursos de compartilhamento de arquivos, edição colaborativa de documentos, videoconferência e muito mais. Por exemplo, se você estiver administrando uma agência, também desejará que os processos de revisão e aprovação on-line sejam resolvidos para Fácil de usar: Falando por experiência própria, novos processos ou ferramentas podem levar algum tempo para que toda a equipe se acostume e aprenda. Portanto, ao escolher um software de colaboração em equipe, sempre opte por algo fácil de usar. Foi exatamente por isso que escolhemos as ferramentas desta lista. Embora cada uma delas tenha recursos excepcionais, todas são fáceis de usar, implementar e aprender

Falando por experiência própria, novos processos ou ferramentas podem levar algum tempo para que toda a equipe se acostume e aprenda. Portanto, ao escolher um software de colaboração em equipe, sempre opte por algo fácil de usar. Foi exatamente por isso que escolhemos as ferramentas desta lista. Embora cada uma delas tenha recursos excepcionais, todas são fáceis de usar, implementar e aprender Integrações: Além do uso e da implementação, o plataforma de comunicação colaborativa que você escolher deve funcionar sem problemas com seus aplicativos e sistemas existentes. Não gosto de alternar entre contextos e, portanto, prefiro ferramentas de colaboração digital que me permitam integrar também meus aplicativos favoritos

Além do uso e da implementação, o plataforma de comunicação colaborativa que você escolher deve funcionar sem problemas com seus aplicativos e sistemas existentes. Não gosto de alternar entre contextos e, portanto, prefiro ferramentas de colaboração digital que me permitam integrar também meus aplicativos favoritos Orçamento: Certifique-se de que a ferramenta escolhida caiba no seu orçamento e permita personalizar os preços com base em suas necessidades exclusivas. Você pode até comparar a versão gratuita com as opções pagas para ajudar a escolher o melhor software de colaboração on-line. Lembre-se de levar em conta todos os custos que afetam o preço, inclusive custos únicos, custos de implementação, despesas recorrentes, recursos complementares e outros - algo que não fiz em meus primeiros anos

Certifique-se de que a ferramenta escolhida caiba no seu orçamento e permita personalizar os preços com base em suas necessidades exclusivas. Você pode até comparar a versão gratuita com as opções pagas para ajudar a escolher o melhor software de colaboração on-line. Lembre-se de levar em conta todos os custos que afetam o preço, inclusive custos únicos, custos de implementação, despesas recorrentes, recursos complementares e outros - algo que não fiz em meus primeiros anos Segurança de dados: As melhores ferramentas de colaboração não são boas se comprometerem seus dados. Certifique-se de que o software escolhido inclua recursos de segurança robustos, como autenticação de dois fatores, criptografia de dados, controles de acesso e outras formas de proteger seus dados

Com esses fatores em mente, analisaremos o melhor software de colaboração on-line para que a sua equipe trabalhe com todo o gás.

As melhores ferramentas de colaboração on-line em um relance

Antes de falar sobre cada plataforma, aqui está uma rápida visão geral de todas as ferramentas que selecionamos e como elas podem ser usadas para melhorar a sinergia da equipe :

Ferramenta de colaboração Melhor para Principais recursos Preço ClickUp Colaboração tudo em um Tarefas e metas compartilháveis, documentos e quadros colaborativos, bate-papo em tempo real, De US$ 0 a US$ 19 por mês; preços personalizados para planos empresariais Google Docs Edição colaborativa de documentos Criação e edição de documentos em tempo real, armazenamento em nuvem De US$ 0 a US$ 39,60 por mês Slack Comunicação em tempo real Bate-papo em equipe, compartilhamento de arquivos, chamadas de vídeo De US$ 0 a US$ 12,50 por mês; preços personalizados para planos empresariais Zoom Videoconferência Reuniões em vídeo de alta definição, compartilhamento de tela, webinars De US$ 0 a US$ 26,99 por mês; preços personalizados para planos empresariais Asana Gerenciamento de projetos Gerenciamento de tarefas, planejamento de projetos, comunicação em equipe De US$ 0 a US$ 30,49 por mês; preços personalizados para planos empresariais Trello Gerenciamento visual de projetos Quadros Kanban, listas de tarefas, automações básicas De US$ 0 a US$ 12,50 por mês; preços personalizados para planos empresariais Miro Quadro branco on-line Brainstorming, mapeamento mental, colaboração visual De US$ 0 a US$ 20 por mês; preços personalizados para planos corporativos GitHub Controle de versão para desenvolvedores Compartilhamento de código, controle de versão e gerenciamento de projeto para desenvolvedores De US$ 0 a US$ 31 por mês Figma Design colaborativo Prototipagem de design, design de interface de usuário (UI), colaboração de design De US$ 0 a US$ 75 por mês Airtable Banco de dados relacional e colaboração Banco de dados flexível, fluxos de trabalho personalizáveis, gerenciamento de projetos De US$ 0 a US$ 54 por mês; preços personalizados para planos empresariais monday.com Sistema operacional de trabalho Gerenciamento de projetos, comunicação em equipe, fluxos de trabalho personalizáveis De US$ 0 a US$ 24 por mês; preços personalizados para planos corporativos Microsoft Teams Comunicação e colaboração Bate-papo em equipe, reuniões por vídeo, compartilhamento de arquivos De US$ 4 a US$ 22 por mês Canva Design gráfico e colaboração Ferramentas de design fáceis de usar, modelos, colaboração em tempo real De US$ 0 a US$ 29,99 por mês; preços personalizados para planos empresariais Notion Espaço de trabalho tudo em um Anotações, wikis, base de conhecimento De US$ 0 a US$ 28 por mês; preços personalizados para planos empresariais Dropbox Armazenamento em nuvem e compartilhamento de arquivos Armazenamento seguro em nuvem, compartilhamento de arquivos, recursos de colaboração De US$ 0 a US$ 30 por mês; preços personalizados para planos empresariais

As 15 melhores ferramentas de colaboração on-line para usar em 2024

Agora vou dar uma olhada mais detalhada nos principais recursos e limitações, bem como na proposta exclusiva de cada software de colaboração:

1. ClickUp: A melhor ferramenta de colaboração on-line tudo em um

Antes de começar a trabalhar na ClickUp, minha pilha de tecnologia de colaboração era uma mistura de ferramentas de colaboração em equipe. Eu usava o Slack para atualizações rápidas, e-mails para trocas mais longas, anotações organizadas no Google Docs, Microsoft Teams para videoconferências e Miro para quadros brancos. Claro, eram muitas coisas para fazer malabarismo ao mesmo tempo, mas era assim que eu achava que as coisas funcionavam - as maneiras do mundo.

E então surgiu o ClickUp, o único aplicativo que substituiu todos eles, literalmente.

O ClickUp é um hub on-line intuitivo que reúne equipes para idealizar, planejar e executar seu trabalho com facilidade. Sei disso porque nossa força de trabalho é remota e híbrida. Portanto, quer os membros da minha equipe estivessem na mesma sala ou espalhados por continentes e fusos horários, ainda assim não tivemos problemas para fazer as coisas!

Colabore sem problemas com todas as suas equipes usando o ClickUp para criar documentos, atribuir tarefas e acompanhá-las em uma única plataforma

Honestamente, passar de uma colcha de retalhos de soluções de software para uma plataforma unificada foi uma lufada de ar fresco. O único problema foi se acostumar com a curva de aprendizado do ClickUp, pois ele reúne vários recursos em um único e poderoso software de colaboração on-line. Mas o processo de integração foi tranquilo e eu encontrei meu caminho.

Quando me senti à vontade com o ClickUp, me vi muito mais produtivo - coordenando com colegas de equipe em dois continentes, gerenciando projetos de marketing grandes e pequenos, coletando e analisando informações de várias partes interessadas e liderando a equipe.

Minha equipe e eu usamos os recursos de colaboração do ClickUp, como Quadros brancos do ClickUp para fazer brainstorming de ideias de conteúdo e campanhas, Visualização do bate-papo do ClickUp para trocar mensagens em tempo real, Documentos do ClickUp para criar tudo, desde SOPs e contratos até wikis internos, Clipes do ClickUp para captura de tela de vídeos compartilháveis - a lista continua (_passe para a seção de principais recursos se quiser uma explicação mais detalhada). E, é claro, gerenciamos todas as tarefas de cada campanha e de cada projeto com Tarefas do ClickUp .

Seja definindo lembretes de tarefas ou verificando atualizações de progresso, o ClickUp cuida de todas as tarefas administrativas para você (e sua equipe), para que você possa se concentrar no trabalho de maior valor.

O que também se destaca para mim é seu assistente com IA, Cérebro ClickUp . Esse poderoso recurso foi projetado especificamente para melhorar a colaboração e ajudá-lo a aproveitar melhor seu espaço de trabalho. Eu o uso todos os dias para escrever melhor, mas ele também pode pesquisar e analisar informações em suas tarefas, documentos, comunicação (bate-papo, comentários) e aplicativos conectados para identificar conexões e responder às suas perguntas.

Essa análise do G2 reflete exatamente por que o ClickUp é o número um da minha lista

Gosto do fato de que, como gerente, ele me dá uma visão geral de todos os projetos em que minha equipe está trabalhando; o que é ainda melhor é que posso detalhar especificamente quais são os detalhes do projeto, quem é o proprietário, qual é o status/atualização atual e quando é a data de vencimento. As equipes podem colaborar facilmente umas com as outras, pois na seção de comentários os membros podem marcar uns aos outros._

O Modelos do ClickUp a biblioteca ClickUp Templates é um dos meus recursos mais usados - quem não gostaria de ter estruturas pré-existentes e totalmente personalizáveis para começar a trabalhar com planos de ação? Não contem comigo!

Embora eu seja culpado por experimentar praticamente todos os modelos do ClickUp (tudo bem, talvez não todos, considerando que há quase milhares deles!) Eu recomendaria estes para gerenciar a colaboração da equipe:

Gerencie facilmente a colaboração interna e os relacionamentos com os clientes usando o Clickup Client Success Collaboration Template

Modelo de colaboração de sucesso do cliente ClickUp

Melhores recursos do Google Docs

Trabalhe e edite documentos simultaneamente com outros membros da equipe

Gerencie todos os seus arquivos e documentos em um armazenamento seguro na nuvem usando o Google Drive, com recursos avançados como controle de versão e controles de acesso para manter seus dados seguros e protegidos

Adicione comentários, faça sugestões de edição e colabore em documentos em tempo real

Integre-se a outros aplicativos do Google Workspace, como Planilhas, Apresentações e muito mais

Aproveite o Google Gemini, o assistente de IA, no Google Docs para escrever melhor

Limitações do Google Docs

Opções limitadas de formatação e dificuldade de personalizar a aparência em comparação com outros softwares dedicados de processamento de texto.

e dificuldade de personalizar a aparência em comparação com outros softwares dedicados de processamento de texto. Não há muitos outros recursos de gerenciamento de projetos colaborativos além da edição de documentos

A segurança de documentos confidenciais pode ser uma preocupação, pois os links podem ser facilmente compartilhados com terceiros externos

Preços do Google Docs

O Google Docs faz parte do Google Workspace, que está disponível para:

Gratuito : Até 15 GB de espaço no Drive

: Até 15 GB de espaço no Drive Business Starter : uS$ 7,20/mês por usuário

: uS$ 7,20/mês por usuário Business Standard : uS$ 14,40/mês por usuário

: uS$ 14,40/mês por usuário Business Plus : uS$ 21,60/mês por usuário

: uS$ 21,60/mês por usuário O Google Gemini está disponível como um complemento a partir de US$ 18 por usuário por mês, com um compromisso de 1 ano

Classificações e resenhas do Google Docs

G2: NA

NA Capítulo: 4,7/5 (28.125)

O que os usuários têm a dizer sobre o Google Docs

Acho que, pelo fato de ser muito fácil de usar, semelhante ao Word, fazer downloads do Word e ser gratuito, é a minha melhor opção para escrever, especialmente porque estou sempre em movimento e posso abrir documentos no meu telefone <3_

Usuário do Reddit

3. Slack: A ferramenta de colaboração e bate-papo ideal

Pergunte a qualquer equipe quais ferramentas on-line eles usam para colaboração e bate-papo, e o Slack provavelmente estará na lista. Essa plataforma popular para mensagens de equipe em tempo real permite compartilhar atualizações, colaborar em projetos e criar um local de trabalho on-line conectado por meio de canais, mensagens diretas, conversas em grupo e chamadas de vídeo. Gosto da facilidade de uso e da IU amigável. Você pode usá-lo para discussões em equipe, bem como para bate-papos individuais, e eu o uso com frequência para compartilhar ideias e me comunicar com equipes internas e partes interessadas externas (usando grupos especializados que você pode criar com o Slack Connect).

via Slack ClickUp **Integra-se nativamente com o Slack o Slack é uma ferramenta de pesquisa, portanto, você pode criar tarefas diretamente das conversas e receber notificações nos seus canais do Slack, mantendo tudo organizado. No entanto, considero o recurso de pesquisa do Slack bastante básico, especialmente quando o comparo com a Pesquisa Universal do ClickUp.

**Melhores recursos do Slack

Crie e use canais de bate-papo de equipe dedicados a projetos ou tópicos específicos

Obtenha uma única plataforma para gerenciar mensagens diretas para conversas privadas

Compartilhe arquivos e crie integrações personalizadas (por meio de ferramentas como o Zapier) para melhorar a funcionalidade

Faça chamadas de vídeo e voz com suas conexões do Slack

Simplifique o compartilhamento de informações e atualizações de projetos por meio de canais dedicados

Use o Slack AI para encontrar rapidamente suas informações no Slack, resumir tópicos de conversas e obter uma recapitulação de mensagens perdidas

Limitações do Slack

Pode se tornar sobrecarregado com um alto volume de mensagens e canais

com um alto volume de mensagens e canais Recursos limitados de gerenciamento de projetos colaborativos além da comunicação

A busca de mensagens mais antigas pode ser complicada com equipes grandes

A IA só está disponível no plano Enterprise como um complemento separado

Preços baixos

Gratuito (mensagens ilimitadas com histórico de mensagens de 90 dias)

(mensagens ilimitadas com histórico de mensagens de 90 dias) Pro : uS$ 7,25/mês (para equipes pequenas que desejam melhor colaboração) Business+: US$ 12,50/mês (para empresas que desejam aumentar a produtividade e manter as equipes conectadas)

: uS$ 7,25/mês (para equipes pequenas que desejam melhor colaboração) US$ 12,50/mês (para empresas que desejam aumentar a produtividade e manter as equipes conectadas) Enterprise Grid: Preços personalizados (para grandes empresas que desejam fazer mais e melhorar a produtividade em todos os níveis)

Preços personalizados (para grandes empresas que desejam fazer mais e melhorar a produtividade em todos os níveis) O Slack AI está disponível como um complemento separado, mas somente para planos Enterprise

Classificações e resenhas do Slack

G2: 4,5/5 (mais de 32.500 avaliações)

4,5/5 (mais de 32.500 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 23.200 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o Slack

Acho que o Slack é uma plataforma que melhora constantemente e adiciona recursos novos e relevantes. No entanto, ele é tão fácil de usar que você pode navegar pelo aplicativo e seus recursos com facilidade. Além disso, ele oferece uma infinidade de formas de comunicação individual ou em equipe (vídeo, áudio, mensagens e tudo isso com um ou mais membros da equipe)._

Avaliação de um usuário no G2

4. Zoom: a melhor ferramenta de videoconferência

O Zoom é o bebê pandêmico das ferramentas de colaboração on-line. Embora tenha sido lançado em 2011, pouquíssimas pessoas o conheciam. Avançando para 2020, ele é um item básico em quase todas as organizações.

O Zoom é, sem dúvida, uma das ferramentas de videoconferência mais fáceis de usar, que definitivamente facilitou muito o trabalho remoto. Com o Zoom, você pode fazer chamadas de vídeo e fazer demonstrações on-line, hospedar webinars e colaborar com suas equipes virtualmente.

Mas sua simplicidade não significa que não tenha recursos avançados. O Zoom oferece quase tudo o que você precisa em uma ferramenta de videoconferência, como compartilhamento seletivo de tela, controles de acesso a reuniões, associação protegida por senha (todos nós nos lembramos do Zoombombing, não é?), quadros brancos on-line etc. Isso o torna a ferramenta ideal para colaboração em equipe software para brainstorming, colaboração e discussões produtivas em um ambiente remoto.

via Zoom Uma grande vantagem para mim é que O Zoom se integra ao ClickUp o que facilita muito a realização de reuniões remotas.

Melhores recursos do Zoom

Aproveite a videoconferência de alta definição com compartilhamento de tela

Organize reuniões, webinars, eventos on-line e até mesmo crie salas de descanso para discussões em grupos menores em reuniões maiores

Grave reuniões, adicione notas e enquetes, sessões de brainstorming e trabalhe em documentos com compartilhamento de tela

Use o Zoom AI Companion integrado para gerar mensagens e resumir reuniões

Limitações do Zoom

O plano gratuito é bastante limitado, pois você pode hospedar ou participar de reuniões com duração máxima de 40 minutos

A UI e a UX da ferramenta precisam urgentemente de melhorias, com recursos cruciais escondidos

Preços do Zoom

Basic: US$ 0 (ideal para criadores e solopreneurs que não se importam com reuniões limitadas a 40 minutos)

US$ 0 (ideal para criadores e solopreneurs que não se importam com reuniões limitadas a 40 minutos) Pro: US$ 14,99 por host por mês (para equipes menores de 1 a 9 usuários)

US$ 14,99 por host por mês (para equipes menores de 1 a 9 usuários) Business: US$ 21,99 por mês (para empresas de médio porte com equipes de até 100 usuários)

US$ 21,99 por mês (para empresas de médio porte com equipes de até 100 usuários) Business Plus: US$ 26,99 por mês (empresas e organizações maiores com mais requisitos de colaboração)

US$ 26,99 por mês (empresas e organizações maiores com mais requisitos de colaboração) Enterprise : Preços personalizados (para organizações maiores de mais de 100 pessoas com requisitos específicos para suas reuniões, colaboração, webinars e muito mais)

: Preços personalizados (para organizações maiores de mais de 100 pessoas com requisitos específicos para suas reuniões, colaboração, webinars e muito mais) O AI Companion está disponível sem custo adicional em todas as contas Zoom pagas

Classificações e avaliações do Zoom

G2: 4,5/5 (mais de 55.200 avaliações)

4,5/5 (mais de 55.200 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 13.800)

O que os usuários têm a dizer sobre o Zoom

O aspecto mais impressionante do Zoom é que ele permite a correspondência olho no olho de qualquer lugar, e as discussões cotidianas parecem ser essencialmente tão normais como se estivéssemos em uma sala semelhante, já que ele se assemelha a um local de encontro virtual onde a distância desaparece A conveniência e a execução são um encontro decente para meu uso diário. Não é difícil de incorporar e tem muitos destaques para ter uma reunião agradável. Eu o uso de forma consistente. Da mesma forma, para acrescentar, o atendimento ao cliente é extremamente excelente.

Uma avaliação de usuário no G2

5. Asana: A melhor ferramenta de gerenciamento de tarefas e colaboração on-line

via Fórum de Asana A Asana é uma ferramenta de gerenciamento de tarefas e projetos que ajuda as equipes a trabalhar de forma eficaz, colaborar em tarefas diárias e conectar todo o seu trabalho em um só lugar. Ela não apenas ajuda a atribuir tarefas aos membros da equipe, mas também facilita a notificação de projetos importantes e o acompanhamento dos marcos de cada membro da equipe.

O que eu gostei na Asana é a sua interface simples e o foco em ser a melhor ferramenta de colaboração para gerenciar vários projetos. Ela ajuda você a começar rapidamente com um criador de fluxo de trabalho fácil de usar e também oferece uma variedade de modelos para acelerar seu trabalho.

Muitos usuários concordam que a Asana é uma ótima opção para quem precisa de recursos específicos de gerenciamento de projetos empresariais. Um usuário do Reddit disse,

Asana ajuda a organizar tarefas, mas pode parecer um pouco complicado no início; experimente diferentes maneiras de mostrar as tarefas.

Redditor

Melhores recursos do Asana

Simplifique a criação de tarefas, a atribuição e as datas de vencimento para uma organização clara do projeto

Visualize projetos em visualizações como Kanban, Listas, Cronogramas, Calendários e Gráficos de Gantt

Automatize tarefas que consomem tempo, como notificações, lembretes e processos de aprovação

Configure a automação de fluxo de trabalho facilmente usando formulários, regras, pacotes e modelos

facilmente usando formulários, regras, pacotes e modelos Simplifique a comunicação da equipe com recursos como comentários, anexos e @menções

Automatize atualizações de status e obtenha respostas rápidas a perguntas sobre seu trabalho na Asana com o assistente de IA Asana Intelligence

Conecte a Asana a mais de 200 aplicativos (incluindo o ClickUp) para ajudá-lo com a colaboração em equipe, armazenamento de arquivos, gerenciamento de projetos e muito mais

Limitações da Asana

Não há suporte para vários responsáveis e comentários atribuídos

Opções limitadas de personalização , visualizações de projeto, tamanho da equipe e projetos para o plano gratuito

, visualizações de projeto, tamanho da equipe e projetos para o plano gratuito Inunda você com mensagens para todos os projetos. Não é possível selecionar quais notificações você deseja receber

você deseja receber O Asana Intelligence tem recursos muito limitados até o momento e só está disponível em planos pagos

Preços da Asana

Pessoal: Gratuito

Gratuito Inicial: $13,49/mês por usuário

$13,49/mês por usuário Avançado: US$ 30,49/mês por usuário

US$ 30,49/mês por usuário Empresa : Preços personalizados

: Preços personalizados Enterprise+: Preços personalizados

Classificações e avaliações da Asana

G2: 4,3/5 (mais de 9910 avaliações)

4,3/5 (mais de 9910 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 12.500 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre a Asana

Asana tem uma interface boa e limpa, e pode lidar com vários projetos e inúmeras categorias e subcategorias. Trabalhar com equipes é muito fácil, pois elas podem ser adicionadas, receber tarefas e ser monitoradas facilmente. A personalização transforma suas áreas de trabalho em sistemas lógicos para sua empresa. Usei a Asana em vários negócios, não apenas em projetos, e ela sempre atendeu às minhas necessidades.

Uma avaliação de usuário no Capterra

6. Trello: a melhor ferramenta de gerenciamento de projetos e colaboração

Usei o Trello ao trabalhar em projetos menores para clientes com orçamento limitado. Gosto de como a visualização em cartão facilita a visualização de tarefas. O simples layout do Trello para visualizar o status e as atualizações das tarefas envolve até mesmo as partes interessadas que podem ser avessas à tecnologia. Isso facilita a colaboração sem esforço. Sem mencionar que é muito gratificante mover um bloco da pilha "A fazer" para a pilha "Feito".

Não há mais atualizações de status e correntes de e-mail. É uma ótima ferramenta para equipes ágeis que valorizam a comunicação clara e o acompanhamento visual do progresso. No entanto, isso é tudo o que o Trello tem a oferecer. Se você estiver trabalhando em projetos complexos e tiver requisitos avançados, o Trello não é para você.

via Atlassian Trello

Melhores recursos do Trello

Use quadros Kanban com funcionalidade de arrastar e soltar para gerenciamento visual de tarefas

Colaborar com equipes em projetos usando listas e cartões para atribuir tarefas dentro dos projetos

Comunique-se com colegas de equipe sobre tarefas com comentários, anexos e menções

Gerencie suas tarefas em uma interface simples e intuitiva e mantenha todos informados sobre o andamento do projeto

Gerar e resumir textos com o Atlassian Intelligence integrado

Limitações do Trello

A comunicação por meio de quadros e cartões se torna insustentável no momento em que o projeto aumenta de escala

no momento em que o projeto aumenta de escala O Atlassian Intelligence tem recursos limitados e só está disponível nos planos Premium e Enterprise

Não possui recursos de discussão ou chat que permitam às equipes discutir tarefas ou projetos específicos dentro do aplicativo

que permitam às equipes discutir tarefas ou projetos específicos dentro do aplicativo Manter itens privados, como notas pessoais, distintos dos quadros de equipe compartilhados é complicado, o que fará com que você confunda os dois ao colaborar

Preços do Trello

Gratuito: US$ 0 (ideal para freelancers e indivíduos que desejam organizar um projeto)

US$ 0 (ideal para freelancers e indivíduos que desejam organizar um projeto) Standard: US$ 6/mês por usuário (para equipes pequenas ou para aqueles que desejam escalar a colaboração)

US$ 6/mês por usuário (para equipes pequenas ou para aqueles que desejam escalar a colaboração) Premium: US$ 12,50/mês por usuário (para equipes que precisam monitorar e visualizar vários projetos de várias maneiras, incluindo quadros, linhas do tempo, calendários etc.)

US$ 12,50/mês por usuário (para equipes que precisam monitorar e visualizar vários projetos de várias maneiras, incluindo quadros, linhas do tempo, calendários etc.) Enterprise: Preço personalizado (para organizações que precisam conectar o trabalho entre equipes com mais segurança e controles)

Classificações e avaliações do Trello

G2: 4,4/5 (mais de 13.520 avaliações)

4,4/5 (mais de 13.520 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 12.500 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o Trello

_Eu acho o Trello útil para ter uma maneira de visualizar o panorama geral dos projetos, tarefas, etc. em que estou trabalhando. Acho que o ponto forte do Trello é o fato de ser muito simples (quadros, listas, cartões) e fácil de usar, de modo que pode ser aplicado a praticamente qualquer coisa em que você precise organizar informações. Não é uma solução 100% perfeita, mas geralmente é "boa o suficiente" e muito menos complexa e cara do que as ferramentas focadas em áreas de solução mais restritas

Usuário do Reddit

7. Miro: Melhor ferramenta de quadro branco on-line

via Miro Como sou um aprendiz visual, sou totalmente a favor de ferramentas de colaboração on-line que convertem conceitos em fluxogramas, desenhos à mão livre e mapas mentais. Chamo isso de o grande equalizador porque você não precisa lidar com terminologias ou jargões para transmitir seus pensamentos. E o Miro é uma ótima opção para visualização de projetos.

O quadro branco do Miro tem notas adesivas virtuais, quadros, objetos interativos e mídia avançada para manter a criatividade da sua equipe fluindo durante as sessões de brainstorming. Minha equipe o utilizou em workshops, sprints de design e sessões de solução de problemas visuais, e ele se saiu muito bem em todas as ocasiões.

Nossas experiências não são isoladas; muitas equipes pequenas e indivíduos também o adoram, como menciona um usuário no G2,

É fácil configurar modelos para os alunos usarem. É fácil para os alunos que nunca o utilizaram aprenderem a usá-lo._

Melhores recursos do Miro

Faça brainstorming com suas equipes usando o quadro branco on-line em tempo real e mapas mentais

em tempo real e mapas mentais Seja criativo com notas adesivas, canetas de quadro branco e formas

Melhore a comunicação com uma plataforma centralizada para capturar, organizar e revisitar ideias

Gere textos simples, mapas mentais e insights com a ajuda do assistente de IA, Miro Assist

Reúna opiniões e ideias da equipe usando recursos de votação e feedback

Limitações do Miro

Recursos de colaboração limitados, pois a ferramenta é voltada principalmente para brainstorming e whiteboarding

limitados, pois a ferramenta é voltada principalmente para brainstorming e whiteboarding Curva de aprendizado para alguns usuários que talvez não estejam familiarizados com ferramentas de quadro branco on-line

para alguns usuários que talvez não estejam familiarizados com ferramentas de quadro branco on-line O plano gratuito tem limitações quanto ao tamanho do quadro, aos colaboradores e aos recursos

O Miro Assist está atualmente disponível no modo beta em todos os planos, mas é provável que se torne um recurso pago posteriormente

Preços do Miro

Gratuito : uS$ 0 (para estudantes, indivíduos e pequenos grupos com necessidades básicas de colaboração)

: uS$ 0 (para estudantes, indivíduos e pequenos grupos com necessidades básicas de colaboração) Inicial : uS$ 10/mês por usuário (para aqueles que desejam quadros ilimitados e privados, além dos recursos essenciais)

: uS$ 10/mês por usuário (para aqueles que desejam quadros ilimitados e privados, além dos recursos essenciais) Empresarial : uS$ 20/mês por usuário (Vá além com segurança e recursos avançados, ideal para pequenas organizações)

: uS$ 20/mês por usuário (Vá além com segurança e recursos avançados, ideal para pequenas organizações) Empresa: Preço personalizado (ideal para equipes maiores que desejam colaborar em toda a organização, com suporte, segurança e controle)

Classificações e resenhas do Miro

G2: 4,8/5 (mais de 5500 avaliações)

4,8/5 (mais de 5500 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 1520 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o Miro

O Miro nos permite gerar ideias rapidamente, colaborar em novos processos e seguir em frente com o nosso planejamento! Adoro a flexibilidade e a natureza visual de uma tela infinita. É ótimo quando você não sabe por onde começar em um projeto. Um quadro miro substituiu vários arquivos diferentes e organiza nossa equipe em um local central. Um salva-vidas!

Avaliação de um usuário no G2

8. GitHub: A melhor plataforma de colaboração e compartilhamento de código

Pergunte a qualquer desenvolvedor sobre suas ferramentas de colaboração on-line preferidas, e o GitHub certamente estará no topo. No entanto, ao contrário de outras ferramentas de colaboração de equipe que ajudam as equipes internas a se comunicarem de forma eficaz, o GitHub conecta uma comunidade inteira, principalmente engenheiros e desenvolvedores de software.

via GitHub É uma plataforma de compartilhamento de código e de construção de comunidade com recursos colaborativos, em que os desenvolvedores de software podem gerenciar o controle de versão de seu código. Isso inclui o gerenciamento de código de forma colaborativa, o rastreamento de alterações e a garantia de um desenvolvimento de projeto tranquilo por meio do compartilhamento de código e das funcionalidades de ramificação.

Os usuários adoram colaborar com outros codificadores e programadores, como menciona este usuário do Reddit.

Você precisa aprender os conceitos básicos do git. Todo trabalho de programação deve exigir que você use algum tipo de controle de origem e, se não o fizerem, isso é um grande sinal de alerta. O GitHub, no entanto, é apenas o site mais popular para hospedar seus repositórios git.

Melhores recursos do GitHub

Gerencie fluxos de trabalho de desenvolvimento de código por meio de controle de versão e compartilhamento de código

Permitir a colaboração tranquila entre desenvolvedores geograficamente dispersos

Melhore a qualidade do código por meio de solicitações pull e recursos de revisão de código

Obtenha uma plataforma centralizada para gerenciar códigos, problemas e comunicação de projetos

Codifique mais rápido e colabore melhor com a ferramenta de IA GitHub Copilot

limitações do GitHub

Voltado em grande parte para desenvolvedores e programadores , não é uma boa opção para equipes não técnicas

, não é uma boa opção para equipes não técnicas Sua função principal é o gerenciamento de código e não a colaboração ou a comunicação

Tem uma curva de aprendizado acentuada, especialmente para usuários não familiarizados com os conceitos de controle de versão do Git

Preços do GitHub

Gratuito: $0

$0 Equipe: $4/mês por usuário

$4/mês por usuário Empresa: $21/mês por usuário

$21/mês por usuário O GitHub Copilot está disponível como um complemento a partir de US$ 10/mês por usuário

Classificações e análises do GitHub

G2: 4,7/5 (2090+ avaliações)

4,7/5 (2090+ avaliações) Capterra: 4,8/5 (5990+ avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o GitHub

O GitHub é útil para obter rapidamente revisões de seus colegas e colaborar com eles. É uma maneira incrível de planejar projetos e rastrear problemas em seus projetos. É também a melhor maneira de organizar seus repositórios git na Internet, quer você queira mantê-los públicos ou privados.

Uma avaliação de usuário no G2

9. Figma: a melhor ferramenta de design e colaboração em equipe

Trabalhar em marketing me expõe a tipos criativos singulares que são extremamente independentes e preferem trabalhar de forma autônoma. Trabalhar com outras pessoas pode não ser natural para alguns, mas quando eles fazem parte de uma equipe, você deve fazer tudo o que puder para ajudá-los a colaborar. Com a Figma, a colaboração se torna fácil para as equipes criativas.

O Figma é um software de colaboração de design com recursos de edição e prototipagem em tempo real que ajudam as equipes a colaborar em projetos de design. Considero esse recurso do Figma o mais interessante, pois as equipes podem trabalhar simultaneamente em mockups e protótipos, o que ajuda a acelerar as iterações de design.

Ele também é amplamente utilizado por seu whiteboard, que permite aos usuários criar gráficos vetoriais e protótipos que vão além de simples imagens.

via Figma

Melhores recursos da Figma

Obtenha uma plataforma de design colaborativo em tempo real para criar e editar interfaces de usuário (UI), páginas de sites e outros protótipos com sua equipe

em tempo real para criar e editar interfaces de usuário (UI), páginas de sites e outros protótipos com sua equipe Projete para vários projetos usando maquetes de alta fidelidade e ativos de design

Colabore em projetos com outros designers e partes interessadas usando um sistema de gerenciamento de design centralizado

Aprimore a comunicação e o feedback usando comentários, recursos de apresentação e opções de edição em tempo real

Limitações do Figma

O plano gratuito tem projetos, protótipos e colaboradores limitados

Focado principalmente em design de UI/UX e pode não ser adequado para outras equipes

Nenhum assistente ou recurso de IA até o momento

Preços da Figma

Gratuito: $0

$0 Profissional: US$ 15/mês por usuário

US$ 15/mês por usuário Organização: US$ 45/mês por usuário (cobrado anualmente)

US$ 45/mês por usuário (cobrado anualmente) Enterprise: US$ 75/mês por usuário (cobrado anualmente)

Classificações e avaliações da Figma

G2: 4,7/5 (1090+ avaliações)

4,7/5 (1090+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (720+ avaliações)

**O que os usuários têm a dizer sobre a Figma

Sou um designer interno e o uso todos os dias como meu principal software de design. Como outros já mencionaram, eu não o usaria para criar ícones ou outros trabalhos de ilustração detalhados, mas confio nele para criar anúncios em banner, publicações em mídias sociais, e-mails e todos os outros produtos que devem ser apenas digitais

Um usuário do Reddit

10. Airtable: A melhor ferramenta de colaboração e gerenciamento de banco de dados

O Airtable é uma solução de gerenciamento de documentos e bancos de dados com um diferencial. Ele usa blocos de construção para permitir que as equipes criem suas planilhas ou bancos de dados como quiserem. Pessoalmente, achei isso muito útil, pois apoia minha visão estratégica. Desde o gerenciamento do planejamento de projetos até calendários de mídia social e até mesmo finanças, nós o utilizamos para praticamente tudo.

A melhor parte do Airtable é que ele pode ser usado para definir relacionamentos com outros blocos, colaborar em projetos e relatórios e até mesmo criar exibições explicitamente adaptadas para um trabalho específico. É como uma planilha do Google Sheet ou uma pasta de trabalho do Excel, mas possui excelentes recursos complementares que o tornam ideal para vários casos de uso.

Recentemente, eles também introduziram um novo recurso de IA chamado Airtable AI, que ajuda você a gerar texto e fórmulas, resumir comentários etc.

via Airtable

Melhores recursos do Airtable

Use a estrutura flexível do banco de dados relacional para organizar e gerenciar vários tipos de dados (texto, números, anexos, etc.)

Visualize os dados em exibições personalizadas , como quadros Kanban, calendários e formulários

, como quadros Kanban, calendários e formulários Automatize tarefas repetitivas usando recursos avançados de automação

Crie texto, gere fórmulas, crie automação baseada em IA e resuma comentários com a IA do Airtable

e resuma comentários com a IA do Airtable Aprimore a colaboração por meio de exibições compartilhadas, comentários e atribuições de tarefas em registros

Limitações do Airtable

Curva de aprendizagem acentuada, pois você precisa entender como funcionam os blocos e os relacionamentos

acentuada, pois você precisa entender como funcionam os blocos e os relacionamentos Requer planejamento e configuração inicial para projetar a estrutura de banco de dados ideal

e configuração inicial para projetar a estrutura de banco de dados ideal O plano gratuito tem limitações quanto ao tamanho da base, aos colaboradores e aos recursos

Preços disponíveis

Gratuito: $0

$0 Equipe: $24/mês por usuário

$24/mês por usuário Empresa: US$ 54/mês por usuário

US$ 54/mês por usuário Escala empresarial: Preços personalizados

Preços personalizados O Airtable AI está disponível em todos os planos pagos, a partir de US$ 7/mês por usuário

Classificações e avaliações do Airtable

G2: 4,6/5 (2240+ avaliações)

4,6/5 (2240+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 1980 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o Airtable

O Airtable tem as opções mais personalizadas para uso como banco de dados, como alternativa ao Google Sheets ou produtos semelhantes. É muito fácil de usar. Tem um plano gratuito bastante robusto.

Uma avaliação de usuário no Capterra

11. Monday.com: O melhor sistema operacional para o trabalho

O Monday.com é um software popular de gerenciamento de projetos que promove transparência e colaboração e ajuda a gerenciar e visualizar todas as tarefas da sua equipe. As equipes podem usar essa ferramenta para colaborar, criar fluxos de trabalho, acompanhar o progresso do projeto e analisar informações relacionadas ao projeto.

A plataforma lhe dá a opção de alternar entre diferentes visualizações, como gráficos de Gantt, quadros Kanban e uma visualização de calendário.

Minha única reclamação é que a integração com outras ferramentas de software é um desafio, e isso pode ser um obstáculo para mim. Além disso, acho que a gravação de tela é um recurso essencial para a colaboração, e o Monday não oferece isso.

via Monday.com

melhores recursos domonday.com

Gerencie projetos, equipes e fluxos de trabalho com eficiência

Atribua tarefas e acompanhe metas para você e sua equipe

Visualize suas tarefas em quadros Kanban, calendários e 10+ visualizações para organização de projetos

para organização de projetos Crie e compartilhe painéis personalizáveis com mais de 30 widgets

Aproveite a AI e a automação para simplificar tarefas repetitivas e aumentar a eficiência

para simplificar tarefas repetitivas e aumentar a eficiência Colabore com sua equipe usando recursos como comentários, menções e compartilhamento de arquivos

limitações domonday.com

Opções de personalização extensas podem exigir tempo e esforço para serem configuradas

para serem configuradas O plano gratuito limita você a apenas dois assentos e não permite convidados ou espectadores

Pode parecer sofrível para necessidades simples de gerenciamento de projetos

para necessidades simples de gerenciamento de projetos A assistência da IA só pode fazer coisas muito limitadas neste momento

preços damonday.com

Gratuito: $0

$0 Básico: US$ 36/mês por usuário

US$ 36/mês por usuário Standard: $42/mês por usuário

$42/mês por usuário Pro: $72/mês por usuário

$72/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações domonday.com

G2: 4,7/5 (10.672 avaliações)

4,7/5 (10.672 avaliações) Capterra: 4,6/5 (4.723 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre a monday.com

Acho que o Monday facilita a organização do meu trabalho, a marcação de outros membros da equipe quando necessário e a realização de revisões e atualizações conforme os prazos se alteram. Não só é uma tarefa muito gratificante rotular como 'Feito' no final, mas também é uma excelente fonte de verdade para o progresso do projeto._

Uma avaliação de usuário no G2

12. Microsoft Teams: A melhor ferramenta de videoconferência

Antes do boom do Zoom, muitos de nós usávamos o Microsoft Teams como nossa principal ferramenta de videoconferência. E eu ainda gosto dele, pois tem vários recursos que ajudam as equipes internas a colaborar, sincronizar e até mesmo definir lembretes entre si.

Para empresas que usam o pacote Microsoft Office, o Microsoft Teams é o aplicativo ideal para chamadas de vídeo, bate-papos e outras necessidades de colaboração em equipe. Ele tem uma interface fácil de usar, pode funcionar facilmente com outros aplicativos da Microsoft e permite manter todas as suas discussões em uma única plataforma.

via Microsoft Apps**O ClickUp se integra ao Microsoft Teams , permitindo que você crie tarefas do ClickUp diretamente das conversas do Teams, receba notificações nos canais do Teams e mantenha um hub centralizado para comunicação de projetos e gerenciamento de tarefas.

O Microsoft Teams também oferece um aplicativo móvel para que você nunca perca uma notificação. O aplicativo tem recursos básicos de colaboração, incluindo compartilhamento de tela e chamadas de áudio e vídeo.

Melhores recursos do Microsoft Teams

Use canais dedicados para discussões específicas de projetos, compartilhamento de arquivos e colaboração em tempo real

para discussões específicas de projetos, compartilhamento de arquivos e colaboração em tempo real Organize reuniões on-line, apresentações ou reuniões virtuais com recursos de compartilhamento de tela

Integre-se ao OneDrive e ao SharePoint para trabalhar com sua equipe em documentos, planilhas e apresentações

Atribua tarefas, acompanhe o progresso e colabore em projetos diretamente no Teams

diretamente no Teams Faça e receba chamadas de voz e envie mensagens diretas, eliminando a necessidade de sistemas telefônicos separados

Resumir reuniões e recapitular itens de ação discutidos com o Copilot AI integrado

Limitações do Microsoft Teams

O plano gratuito tem limitações de armazenamento, recursos e duração das reuniões

Pode parecer sofrível com um grande número de canais e integrações

com um grande número de canais e integrações Pode não ser ideal se você não estiver usando o restante das soluções do Microsoft Office

Preços do Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials : uS$ 4/mês por usuário (cobrado anualmente)

: uS$ 4/mês por usuário (cobrado anualmente) Microsoft 365 Business Basic : uS$ 6/mês por usuário (cobrado anualmente)

: uS$ 6/mês por usuário (cobrado anualmente) Microsoft 365 Business Standard : uS$ 12,50/mês por usuário (cobrado anualmente)

: uS$ 12,50/mês por usuário (cobrado anualmente) Microsoft 365 Business Premium : uS$ 22/mês por usuário (cobrado anualmente)

: uS$ 22/mês por usuário (cobrado anualmente) A assistência do Copilot AI está disponível como um complemento pago para os planos Business e Enterprise

Classificações e comentários do Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (mais de 14.900 avaliações)

4,3/5 (mais de 14.900 avaliações) Capterra: 4,5/5 (9440+ avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o Microsoft Teams

O lado bom do Microsoft Teams, ou seja, ele tem tudo o que você pode oferecer com muitos recursos que ele contém. É tão fácil de usar que os usuários podem criar coisas como reuniões e grupos e enviar mensagens, etc. Os usuários podem implementar facilmente com a ajuda do aplicativo móvel e do aplicativo de desktop.

Avaliação de um usuário no G2

13. Canva: A melhor ferramenta de colaboração de design

O Canva é uma ferramenta fantástica para colaboração em design. Minhas equipes o utilizam para criar visuais impressionantes sem precisar de muita experiência em design. Sua interface intuitiva e a vasta biblioteca de modelos fazem dele uma escolha popular para criar tudo, desde gráficos para mídias sociais até apresentações e materiais de marketing.

Mesmo que você seja uma pessoa como eu (ou seja, não seja um designer ou não esteja familiarizado com conceitos de design), pode usar o Canva para criar criativos de aparência profissional. Confie em mim, eu o utilizei para criar materiais de marketing (e convites eletrônicos para eventos ocasionais) em um piscar de olhos, e algumas das minhas criações deixaram a equipe gráfica com inveja!

Além disso, adoro experimentar e brincar com seu novo recurso de IA, o Magic Studio! Meu favorito é o recurso de conversão de texto em vídeo. Para o meu trabalho, tentei usar o recurso Magic Write, que funciona de forma semelhante ao AI Writer do ClickUp Brain. No entanto, ele não atua como assistente virtual ou gerenciador de conhecimento como o ClickUp Brain.

via Canva

Melhores recursos do Canva

Crie qualquer coisa usando a interface de design de arrastar e soltar com recursos fáceis de usar

com recursos fáceis de usar Colaborar em designs com outros membros da equipe para co-edição ou aprovações

ou aprovações Manter um kit de marketing de marca para garantir que todos os designs sejam consistentes em todos os projetos

Criar e programar postagens em mídias sociais usando o Content Planner

Utilize modelos pré-fabricados e ativos de design para economizar tempo e recursos

Simplifique os fluxos de trabalho de design e a comunicação em uma única plataforma

Integrar a ferramenta com vários CRMs e ferramentas de gerenciamento de projetos

Limitações do Canva

Opções limitadas de personalização de design em comparação com softwares de design profissionais

O plano gratuito tem limitações, como a impossibilidade de usar recursos de IA como Magic Write, Magic Studio, Background Removal ou outros recursos. Ele também tem um limite de armazenamento de 5 GB, e as imagens ou modelos de estoque premium só estão disponíveis na opção Pro

Principalmente focado na criação de visuais estáticos, com recursos de colaboração limitada e brainstorming

Preços do Canva

Canva Free: $0

$0 Canva Pro: US$ 14,99/mês para um usuário

US$ 14,99/mês para um usuário Canva for Teams: US$ 29,99/mês para os primeiros cinco usuários

US$ 29,99/mês para os primeiros cinco usuários Enterprise: Preços personalizados

Classificações e resenhas do Canva

G2: 4,7/5 (4620+ avaliações)

4,7/5 (4620+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (11.780+ avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o Canva

Eu administro a mídia social de algumas empresas diferentes e adoro o Canva. Sei como usar o Illustrator e o Design, mas geralmente opto por usar o Canva porque é fácil. Você pode publicar diretamente do Canva (em seu telefone) no Instagram, o que é ótimo.

Um usuário do Reddit

14. Notion: Melhor espaço de trabalho personalizável e colaborativo

Descobri o Notion graças aos muitos criadores on-line que o utilizam e até vendem modelos prontos para uso para casos de uso específicos. Portanto, seja para planejamento de projetos, visualização ou outros requisitos, ele pode ser o seu aplicativo preferido.

No entanto, incluímos o Notion em nossa lista porque ele oferece um poderoso espaço de trabalho completo que pode ser moldado para atender às necessidades específicas de colaboração da sua equipe. Seja para gerenciar projetos, fazer brainstorming de ideias ou criar uma base de conhecimento, o Notion permite que você crie um hub centralizado para sua equipe. Além disso, agora há o Notion AI, que pode responder às suas perguntas de trabalho, escrever para você e preencher automaticamente dados em tabelas.

No entanto, devo mencionar que, no início, tive um pouco de dificuldade para criar modelos e projetos personalizados, pois não era a ferramenta mais fácil de usar.

via Notion

Melhores recursos do Notion

Use blocos para gerenciar texto, listas de tarefas, tabelas, bancos de dados e quadros Kanban - e até mesmo misture e combine-os para criar espaços de trabalho personalizados

Organize informações com uma variedade de layouts de página - colunas, cartões, calendários, etc.

Edite, adicione comentários e menções de @ para garantir que todos estejam na mesma página

Inicie projetos com uma vasta biblioteca de modelos pré-criados para reuniões, planos de projeto, wikis etc.

para reuniões, planos de projeto, wikis etc. Salve trechos da Web diretamente em seu espaço de trabalho do Notion para facilitar a referência e a organização

Integre-se a várias ferramentas, como Slack, Google Drive e Agenda, para otimizar os fluxos de trabalho

Economize tempo com o Notion AI escrevendo rapidamente cópias para mensagens, etc. e criando tabelas com dados

Limitações do Notion

Pode parecer sofrível e demorado , especialmente ao criar projetos do zero

, especialmente ao criar projetos do zero Vários modelos oficiais e criados por usuários estão disponíveis para vários casos de uso, mas pode ser difícil encontrar o modelo ideal. Alguns modelos são pagos e você terá que pagar mais, mesmo que tenha um plano premium

O plano gratuito só permite até 10 convidados e um histórico de página de 7 dias

O aplicativo móvel é um pouco complicado de usar

Preço de promoção

Plano gratuito

Plus: $10/mês por usuário

$10/mês por usuário Business : uS$ 18/mês por usuário

: uS$ 18/mês por usuário Empresa : Entre em contato com a equipe de vendas para obter preços

: Entre em contato com a equipe de vendas para obter preços Notion AI: Adicione ao seu espaço de trabalho por US$ 10 por mês por usuário

Classificações e avaliações do Notion

G2: 4,7/5 (mais de 5260 avaliações)

4,7/5 (mais de 5260 avaliações) Capterra: 4,7/5 (2160+ avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o Notion

Eu recomendaria totalmente o Notion. No entanto, não recomendaria usá-lo para reorganizar toda a sua vida imediatamente._ Eu me empolguei demais ao configurar meu espaço de trabalho há alguns anos e acabei não usando metade das coisas que configurei, mas acabei utilizando-o para alguns casos de uso importantes.

Um usuário do Reddit

15. Dropbox: O melhor para armazenamento seguro na nuvem e compartilhamento de arquivos

A plataforma de armazenamento e compartilhamento de arquivos OG! Eu ainda volto a usar o Dropbox por sua simplicidade.

O Dropbox é pioneiro no armazenamento em nuvem, oferecendo uma plataforma confiável e segura para armazenar, acessar e compartilhar seus arquivos de qualquer lugar. Embora não seja estritamente uma ferramenta de colaboração, o Dropbox se integra perfeitamente a várias plataformas de colaboração para que suas equipes possam trabalhar de forma eficiente com documentos e arquivos compartilhados.

via Dropbox Eu gostei disso O Dropbox se integra ao ClickUp o que me permite anexar arquivos do Dropbox diretamente às tarefas do ClickUp, colaborar em documentos dentro do Dropbox e manter um hub centralizado para armazenamento de arquivos e gerenciamento de projetos.

Melhores recursos do Dropbox

Aproveite o armazenamento seguro na nuvem com uma robusta criptografia de dados e controles de acesso

e controles de acesso Gerencie seus arquivos em uma interface fácil de usar

Acesse seus arquivos de qualquer computador, telefone ou tablet com o aplicativo Dropbox

Rastreie as alterações e identifique quem fez edições em seus arquivos

e identifique quem fez edições em seus arquivos Compartilhe arquivos e pastas com membros da equipe ou colaboradores externos

Integre-se a várias ferramentas de produtividade e colaboração, como Slack, Zoom e Microsoft Office

Limitações do Dropbox

O plano gratuito oferece espaço de armazenamento limitado (somente até 2 GB)

Limite de upload de tamanho de arquivo para usuários do plano gratuito

para usuários do plano gratuito Focado principalmente no armazenamento e compartilhamento de arquivos, sem recursos robustos de colaboração, como edição ou comentários dentro da plataforma

Preços do Dropbox

Básico : Gratuito (até 2 GB)

: Gratuito (até 2 GB) Plus : uS$ 11,99/mês

: uS$ 11,99/mês Essentials : uS$ 19,99/mês

: uS$ 19,99/mês Business : uS$ 19/mês por usuário

: uS$ 19/mês por usuário Business Plus : uS$ 30/mês por usuário

: uS$ 30/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Dropbox

G2: 4,4/5 (mais de 26.840 avaliações)

4,4/5 (mais de 26.840 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 21.560 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o Dropbox

_Eu realmente gosto dele! Posso salvar meus vídeos e fotos aqui e depois excluí-los do meu telefone salvos no meu aplicativo de fotos, assim posso ter mais espaço de armazenamento no meu telefone para atualizar aplicativos, instalar aplicativos e coisas do gênero! Ele tem um limite de 2 GB... o que é ótimo... Até o momento, não tive nenhum problema... felizmente. Posso voltar e visitar meus vídeos carregados a qualquer momento e em qualquer lugar

Uma análise do G2

A melhor ferramenta de colaboração on-line (tudo em um)

Chat centralizado no ClickUp para toda a comunicação de sua organização

Esse mergulho profundo no mundo das ferramentas de colaboração on-line foi um abrir de olhos. Existem algumas opções fantásticas no mercado, cada uma com seus próprios pontos fortes e público-alvo.

Exploramos as 15 melhores ferramentas de colaboração on-line disponíveis atualmente, cada uma com seu próprio caso de uso distinto. Embora cada ferramenta seja excelente em suas áreas de foco, há uma ferramenta de colaboração que se destaca por sua capacidade de unificar a comunicação, a colaboração e o gerenciamento de projetos: o ClickUp.

Em menos de dois meses, o ClickUp mudou tanto o jogo que pessoas de outros departamentos estão pedindo demonstrações para ver como ele pode melhorar suas operações

~ Elizabeth Bruker, Coordenadora de Contas, Verivest

Com o ClickUp em seu kit de ferramentas, você possivelmente não precisará de nenhuma outra ferramenta de colaboração on-line da nossa lista. Você terá bate-papo em tempo real, gerenciamento de documentos, quadro branco no aplicativo e outros colaboração em projetos ferramentas avançadas como parte do pacote ClickUp. Além disso, você recebe um impulso da automação, da personalização, da integração e da minha favorita, a inteligência artificial.

ClickUp acertou em cheio. Ele faz jus ao seu slogan de ser "um aplicativo para substituir todos eles", permitindo que as equipes colaborem de forma eficaz em uma única plataforma. Esse recurso permite que todos fiquem na mesma página, visualizem as contribuições, os comentários e as atualizações uns dos outros. Em nossa organização, consideramos extremamente útil dividir as tarefas em vários níveis, projetos e listas. Os lembretes por e-mail nos ajudam a manter o foco, enquanto a capacidade de acompanhar o progresso de tarefas recorrentes é uma grande vantagem. Além disso, a ferramenta tem um preço razoável e o atendimento ao cliente é excepcional. Configurar e começar a usar o Clickup é muito fácil

~ Avaliação do usuário no G2

O ClickUp não é apenas uma plataforma de colaboração ou comunicação - é uma plataforma completa de gerenciamento de projetos. De fato, é uma das melhores ferramentas de gerenciamento de projetos existentes no mercado. Não acredite apenas na nossa palavra; veja o que os usuários têm a dizer:

Usamos o Clickup há pelo menos 4 anos e, honestamente, é de longe uma das melhores ferramentas de gerenciamento de projetos. Experimentamos o Asana, o Monday.com e o Trello antes de decidirmos usar o Clickup. A melhor escolha de todas! Nunca tive grandes problemas e o atendimento ao cliente tem sido útil. Tenho uma assinatura paga e, com a nova versão, está cada vez melhor. No geral, pelo preço e pela grande quantidade de ferramentas, o Clickup definitivamente superou todas as minhas expectativas._ Eu definitivamente ganhei perspectivas sobre nossos processos de fluxo de trabalho depois de aprender a usar o Clickup de forma eficaz.

~ Usuário do Reddit

Você pode personalizar o ClickUp para atender às suas necessidades em constante mudança e aumentar ou diminuir a escala sem custo significativo. Além disso, você sempre pode usar a versão gratuita para ter uma experiência prática do impacto do ClickUp em seus negócios. O mais importante é que o ClickUp se adapta aos fluxos de trabalho e processos de sua empresa, e não o contrário.

Não importa se você é uma pequena startup ou uma grande empresa, o ClickUp é para todos.

Melhorar a colaboração on-line com o ClickUp

Portanto, embora você possa misturar e combinar as muitas ferramentas de colaboração on-line que são mestres em seus domínios especializados, a única ferramenta que pode reunir tudo isso para sua organização é o ClickUp. Ele combina gerenciamento de projetos, colaboração, gerenciamento de tarefas e comunicação para oferecer uma solução única e abrangente.

Experimente e descubra como o ClickUp pode se tornar seu balcão único para melhorar a colaboração e aumentar a produtividade. Afinal, a conquista de suas metas não deve exigir o malabarismo com uma infinidade de ferramentas. O ClickUp pode ajudá-lo a fazer tudo isso e melhor. Inscreva-se em uma conta gratuita para desbloquear a produtividade máxima e simplificar a colaboração para suas equipes.