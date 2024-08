10 modelos gratuitos de escopo de trabalho no Word & ClickUp Docs

Dê uma polegada e eles levarão uma milha. Normalmente, esse ditado se refere a pessoas, mas também descreve com precisão a maioria dos projetos de trabalho.

Os trabalhos têm o péssimo hábito de se espalhar e crescer em proporções monstruosas. É por isso que é tão importante que as equipes definam exatamente o que um projeto deve ser antes de receber a luz verde.

Uma maneira de manter seus projetos nos trilhos é usar um modelo de escopo de trabalho. Esses modelos ajudam os gerentes de projeto ou os proprietários de empresas a criar facilmente documentos detalhados que descrevem todos os aspectos de um projeto, desde as metas e os recursos até os aspectos legais requisitos e marcos .

Seja projetando um site ou propondo um projeto para a alta gerência, um modelo de escopo de trabalho ajuda a explicar sua ideia e a colocar todos na mesma página sobre seu futuro projeto.

Entretanto, o fato de esses documentos serem importantes não significa que você queira que eles consumam mais tempo do que o necessário. Felizmente, há muitos modelos gratuitos disponíveis on-line para ajudá-lo a criar escopos de trabalho eficazes de forma rápida e fácil.

Neste artigo, veremos 10 modelos gratuitos de escopo de trabalho da Microsoft e do ClickUp, perfeitos para quem deseja manter seus projetos diretos e eficientes.

O que é um modelo de escopo de trabalho?

Um modelo de escopo de trabalho é uma ferramenta que permite planejar os detalhes de um projeto futuro. Ele o ajudará a delinear fatores importantes, como requisitos legais, recursos alocados e resultados do projeto .

O objetivo de um documento de escopo de trabalho é criar um local único para que as equipes se mantenham organizadas e no caminho certo durante um projeto. Por esse motivo, as equipes devem fazer da criação de um documento de escopo de trabalho uma etapa preliminar em todo o planejamento do projeto para evitar perda de tempo, falta de comunicação e tarefas fora do escopo escopo do projeto .

Reservar um tempo para criar um documento de escopo de trabalho também garante que você não fique preso em desvios de escopo . O desvio de escopo é quando o escopo de um projeto cresce lentamente, cresce e cresce até se tornar muito maior do que se pretendia.

Ao escrever os detalhes específicos do que é (e do que não é) o seu projeto, você reduz as chances de que ele ganhe vida própria.

O que faz um bom modelo de escopo de trabalho?

Um bom modelo de escopo de trabalho deve ser fácil de ler e entender. Dessa forma, os membros da equipe e as partes interessadas podem ler facilmente o documento e saber o que é o projeto, quanto tempo levará e o que é exigido deles.

O ideal é que os modelos de escopo de trabalho também incluam práticas recomendadas e conselhos sobre o preenchimento de cada seção. Embora os veteranos na elaboração de escopos de trabalho não precisem desses conselhos, eles podem ajudar os novatos nesse tipo de trabalho a criar um documento de escopo de trabalho eficaz pela primeira vez.

Isso também economiza o tempo e o esforço mental de todos para descobrir o que incluir em cada seção.

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

Por fim, qualquer modelo que você usar deve ser versátil. As necessidades de cada pessoa são diferentes, e você quer um modelo que possa se ajustar facilmente à sua situação. Isso significa tornar as seções gerais o suficiente para que qualquer pessoa possa usá-las e usar uma plataforma que permita alterações simples para que o redator possa ajustá-las rapidamente, conforme necessário.

Felizmente, há muitos modelos gratuitos de escopo de trabalho disponíveis on-line que atendem a esses critérios! Vamos dar uma olhada em 10 dos melhores agora.

10 modelos gratuitos de escopo de trabalho no Word e no ClickUp Docs

Se há algo que não falta na Internet, é conteúdo. Procure on-line e você poderá encontrar vários modelos de escopo de trabalho disponíveis para uso gratuito.

Para poupar seu tempo de encontrar um bom modelo gratuito de escopo de trabalho, reunimos esses 10 modelos para que você possa começar a trabalhar imediatamente.

1. Modelo de escopo de trabalho do ClickUp

Modelo de escopo de trabalho do ClickUp

Se estiver procurando um modelo geral de escopo de trabalho que possa ser usado para todos os tipos de projetos.. Modelo de escopo de trabalho padrão do ClickUp é o seguinte.

Esse modelo é uma ferramenta incrível para empresas que desejam tornar o processo de planejamento de projetos mais rápido e fácil, independentemente do tipo de trabalho que realizam.

Esse modelo inclui várias seções pré-preenchidas que a maioria dos projetos desejará incluir no escopo de trabalho do projeto. Essas seções incluem metas do projeto, recursos, requisitos legais, marcos e muito mais.

No entanto, o fato de ele ter essas seções não significa que você não possa fazer alterações, se necessário. Com o ClickUp, é fácil adicionar ou remover seções de acordo com suas necessidades. Além disso, você pode salvar suas alterações, o que não é um grande problema se você planeja produzir regularmente esses tipos de documentos de escopo de trabalho.

Além disso, cada seção foi pré-preenchida com exemplos de redação, para que você tenha um exemplo de como trabalhar ao editá-la. Dessa forma, a personalização do seu modelo de escopo de trabalho será um processo mais rápido e simples, mesmo para pessoas que não têm experiência com esses tipos de documentos.

Portanto, se estiver procurando um modelo completo para ajudar a manter sua equipe mais organizada, comece a usar o link abaixo.

2. Modelo de escopo de trabalho do quadro branco do ClickUp

Modelo de escopo de trabalho do ClickUp Whiteboard

Uma das maiores armadilhas de trabalhar remotamente é que é mais difícil colaborar como uma equipe.

Onde antes era possível entrar em uma sala de conferência e trabalhar em conjunto escopo de seu mais novo projeto agora você precisa contar com e-mails e chamadas pelo Zoom. Modelo de escopo de trabalho do quadro branco do ClickUp tem o objetivo de mudar tudo isso.

Trabalhando no quadro branco do ClickUp, as equipes podem colaborar em tempo real para definir o escopo do projeto e, em seguida dividi-lo em partes gerenciáveis que podem ser liderados por indivíduos. Isso permite o brainstorming e o planejamento espontâneos entre várias pessoas, de modo que os projetos sejam realizados no prazo com a contribuição dos membros de toda a equipe.

Este modelo de quadro branco tem várias seções, incluindo um local para definir suposições, justificativas, objetivos do projeto e resultados.

Não há necessidade de começar do zero. As seções mais importantes já estão lá - tudo o que você e sua equipe têm de fazer é fornecer suas percepções pessoais e lampejos de genialidade.

O melhor trabalho é feito quando toda a equipe contribui. Faça do seu escopo de trabalho um verdadeiro esforço de equipe experimentando o nosso modelo de quadro branco criado para esse fim .

3. Modelo de escopo de trabalho do site ClickUp

Modelo de escopo de trabalho do site ClickUp

Atualmente, o design e o desenvolvimento de sites são um grande negócio. De acordo com uma estimativa, a construção de sites foi um setor de US$ 1,9 bilhão em 2020 e espera-se que ele cresça apenas à medida que a década avança.

Se você foi contratado para criar um site, precisará de um documento de escopo de trabalho para garantir que você e seu cliente tenham clareza sobre os detalhes do projeto. Modelo de escopo de trabalho do site da ClickUp torna esse processo mais fácil.

Esse modelo gerenciamento de projetos de sites tem locais para você definir preços, exclusões, datas de término e muito mais. Ele também inclui dicas sobre como preencher essas seções para impressionar seus futuros clientes.

Por exemplo, se você não tiver certeza de como escrever um Declaração de objetivo e problema este modelo explicará como é esse tipo de declaração e o que você deve incluir para torná-la útil para seu cliente.

Você também pode alterar facilmente esse modelo para torná-lo seu, de modo que os clientes tenham um documento exclusivo em mãos quando finalizarem o projeto.

Bônus:_ Modelos de declaração de trabalho !

4. Modelo de escopo de trabalho do aplicativo ClickUp

Modelo de escopo de trabalho do aplicativo ClickUp

Atualmente, muitas empresas usam algum tipo de aplicativo para interagir com seus clientes no celular. No entanto, o fato de precisarem de um aplicativo não significa necessariamente que saibam o tipo de aplicativo que desejam.

Se você estiver criando um aplicativo para um cliente, precisará de Modelo de escopo de trabalho do aplicativo do ClickUp para descrever exatamente o que você criará, para que ninguém se surpreenda quando o produto for entregue.

Esse modelo facilita a explicação da funcionalidade esperada do aplicativo e fornece aos seus clientes uma visão geral do projeto, detalhando os prazos e os recursos necessários. A última coisa que você quer é passar meses desenvolvendo uma coisa e depois descobrir que o cliente tinha uma visão completamente diferente para o produto final.

Além disso, se você for um desenvolvedor de aplicativos independente, talvez não esteja muito familiarizado com a redação desses tipos de documentos. Nosso modelo torna a redação o mais simples possível, fornecendo exemplos de frases e dicas durante todo o processo de criação do documento.

Portanto, não importa quem você seja, este modelo garantirá que não haja falhas de comunicação entre você e o cliente no que diz respeito ao seu trabalho.

5. Modelo de proposta de alteração do ClickUp

Modelo de proposta de alteração do ClickUp

Todos nós sabemos que não existe um sistema perfeito - de vez em quando, é necessário fazer uma mudança. Se estiver propondo mudanças em um projeto ou processo em andamento no trabalho, use Modelo de proposta de mudança do ClickUp para garantir que você entenda o assunto de forma clara e rápida.

Para ajudá-lo a fazer isso, nosso modelo vem com uma subpágina "Caso de mudança" para que você possa descrever por que uma mudança é tão desesperadamente necessária. Esse é o lugar perfeito para adicionar detalhes que sustentem seu ponto de vista, inclusive as métricas e os dados que o apoiam.

Esse modelo também vem com um local para você adicionar uma linha do tempo e uma lista dos recursos necessários para concluir a mudança. A inclusão desses itens permite que seus gerentes entendam a escala das mudanças propostas.

Por fim, nosso modelo inclui uma página de assinatura na qual as partes interessadas devem assinar o documento antes de implementar qualquer coisa. Isso pode não parecer crucial no momento, mas ter esse tipo de registro em papel é sempre uma boa ideia se essas escolhas forem reexaminadas no futuro.

6. Modelo de proposta de projeto ClickUp

Modelo de proposta de projeto ClickUp

Obter a luz verde para um projeto pode ser um trabalho árduo, mas você pode facilitar o processo com Modelo de proposta de projeto do ClickUp esse modelo oferece um espaço para planejar sua proposta em um único quadro branco digital interativo.

Nesse quadro, você poderá adicionar informações como as metas, o orçamento, o cronograma e os membros da equipe do projeto. Além disso, como está no formato de quadro branco, é simples para equipes inteiras colaborarem. Isso significa que mais pessoas podem trabalhar juntas para criar uma proposta que realmente mude os negócios.

Se você dedicou tempo e esforço para formar a melhor equipe possível, deve a si mesmo e a eles criar um espaço onde possam fazer o que fazem de melhor. Um quadro interativo é uma tela em branco que permitirá o tipo de pensamento livre de que sua equipe precisa para se destacar e crescer.

Melhore suas propostas de projetos com um de nossos modelos de proposta de projeto .

7. Modelo de proposta comercial do ClickUp

Modelo de proposta comercial do ClickUp

Fazer uma venda nunca é fácil. As pessoas são naturalmente hesitantes em relação a propostas de negócios portanto, você deve dar a eles todos os motivos para dizer sim.

Uma maneira de transformar uma proposta em ROI para sua empresa é com um profissional Modelo de proposta comercial do ClickUp . Esse modelo o ajuda a definir com precisão o trabalho que precisa ser concluído e quanto custará. Nosso modelo também inclui um guia passo a passo que informa o que você deve fazer para criar a melhor proposta possível.

Isso inclui listas de tarefas pré-elaboradas que podem ser atribuídas à sua equipe, de modo que a proposta esteja pronta para ser apresentada reunião inicial com o cliente . Por fim, dê à sua proposta a melhor chance possível de ser lida com nosso modelo de e-mail pronto para uso. Tudo o que você precisa fazer é adicionar detalhes sobre quem você é e por que eles devem dar uma olhada na sua proposta anexa.

Pronto para criar propostas comerciais com aparência profissional com menos confusão e menos dores de cabeça? Comece a simplificar seu processo de proposta com nosso modelo de proposta comercial.

8. Modelo de contrato de serviços do escopo de trabalho do ClickUp

Modelo de contrato de serviços de escopo de trabalho do ClickUp

Modelo de contrato de serviços de escopo de trabalho do ClickUp é uma ótima ferramenta para pessoas que desejam formalizar sua relação de trabalho com um cliente.

O modelo inclui seções sobre condições de pagamento, entregas e, é claro, o contrato de serviços em si. Preencha cada seção e você terá um contrato de serviços sólido como uma rocha contrato comercial entre você e seu parceiro.

Não há necessidade de escrever o seu próprio, arriscando erros, erros de digitação ou omissões que podem causar problemas para você mais tarde. Além disso, depois de trabalhar com esse modelo uma vez, será fácil reutilizá-lo sempre que precisar integrar um novo cliente .

Como se trata de um contrato geral padrão, você só precisará fazer alterações mínimas para torná-lo aplicável a cada situação. Não perca tempo reescrevendo um documento jurídico padrão várias vezes. Em vez disso, use este modelo para concentrar seus esforços onde eles são mais importantes.

9. Modelo de escopo de trabalho do Microsoft Word

Via Microsoft

O Microsoft Word tem sido o programa de referência para a criação de documentos há décadas. Portanto, não é de surpreender que eles tenham seu próprio modelo de escopo de trabalho que você pode usar gratuitamente.

Embora esse Modelo de escopo de trabalho do Microsoft Word pode parecer um pouco ultrapassado, mas ainda tem um espaço para todas as informações mais importantes que você deseja em seu escopo de trabalho documento. Isso inclui seções como Escopo, Entregáveis do projeto e partes afetadas.

Uma das maiores vantagens desse modelo é que ele é muito simples. Se você já estiver usando Microsoft Office ele será como qualquer outro documento do Word que você criar.

Portanto, se você quiser apenas uma solução rápida e fácil, esse modelo do Word pode ser a escolha certa.

10. Modelo de escopo de trabalho do Google Sheets

Via Google Sheets

Por último, mas não menos importante, temos o Modelo de escopo de trabalho do Google Sheets . A maior vantagem desse modelo é que ele faz parte do ecossistema do Google Workspace.

Se você está familiarizado com o funcionamento do Planilhas e não se vê precisando desse tipo de modelo com frequência, essa pode ser a melhor opção. Um aspecto a ser observado é que esse modelo específico foi formatado como um exemplo de escopo de trabalho para empreiteiros gerais ou comerciantes.

Se você estiver trabalhando em uma projeto de construção tudo o que você precisará fazer é adicionar seus dados específicos. No entanto, se não for o caso, você deve estar preparado para fazer uma boa quantidade de personalizações para adaptá-lo aos seus objetivos.

Comece seus projetos com força

Não importa em qual projeto você esteja trabalhando, ter um documento de escopo de trabalho claro pode fazer toda a diferença. Quer você precise de um documento para um projeto de desenvolvimento de aplicativo ou site, proposta de alteração ou contrato de serviços, certamente haverá um que atende às suas necessidades .

Além disso, se você optar por usar um de nossos modelos ClickUp, terá a vantagem de trabalhar com o Plataforma ClickUp . Isso significa criação inteligente de tarefas, compartilhamento de dados e acesso a uma série de modelos gratuitos destinados a todos os tipos de casos de uso comercial.

Então, o que está esperando? Comece a trabalhar em seus projetos agora mesmo com um conta ClickUp gratuita e o modelo de escopo de trabalho mais adequado para você!