10 modelos gratuitos de gerenciamento de programas com planos e processos

O gerenciamento de programas exige um alto nível de habilidade no que se refere à comunicação, ao planejamento e à execução. Embora você seja uma estrela do rock e possa fazer isso sozinho, ter suporte na forma de modelos ajudará economizar tempo e esforço, para que você possa se concentrar no sucesso de sua organização - e menos em tarefas que podem ser automatizadas.

Aqui, mostraremos como os modelos de gerenciamento de programas podem torná-lo mais eficiente e o que procurar nessas ferramentas. Também compartilharemos alguns de nossos modelos favoritos de planos de gerenciamento de programas para começar. 🌻

Vamos começar a facilitar seus esforços de gerenciamento de projetos, certo?

O que é um modelo de gerenciamento de programas? Gerenciamento de programas é semelhante ao gerenciamento de projetos, com algumas diferenças importantes. No gerenciamento de projetos, você se concentra na produção de projetos menores

resultados de um projeto específico. No gerenciamento de programas, você lida com dezenas de projetos interconectados e complexos que compõem um sistema maior.

O objetivo de um plano de gerenciamento de programas é apoiar a organização ou a empresa por meio de vários caminhos. Essas funções exigem um nível mais alto de liderança, coordenação e comunicação.

É por isso que ferramentas de gerenciamento de programas como os modelos. Um modelo de gerenciamento de programa é uma ferramenta que simplifica as várias etapas do gerenciamento de projetos inter-relacionados. Eles podem ajudá-lo a criar projetos individuais plano de projeto s, identificar as interdependências do projeto e criar roteiros para o planejamento do projeto.

Alguns modelos também podem ajudá-lo a acompanhar o processo do programa, elaborar propostas de programas e realizar auditorias dos procedimentos existentes. ✅

O que faz um bom modelo de gerenciamento de programas?

Pronto para usar um modelo de gerenciamento de programas para facilitar o planejamento do seu processo?

Veja a seguir o que torna um modelo de gerenciamento de programas excelente:

Visão geral e escopo do projeto Visibilidade: Um aspecto fundamental do gerenciamento de programas é conhecer seu objetivo final. Procure modelos em que você possa delinear o plano do programa e os principais objetivos

escopo do projeto Visibilidade: Um aspecto fundamental do gerenciamento de programas é conhecer seu objetivo final. Procure modelos em que você possa delinear o plano do programa e os principais objetivos Ferramentas para identificar elementos-chave e dependências: o gerenciamento de programas depende muito da identificação de possíveis restrições. Fique atento aos modelos que oferecem recursos para a estrutura organizacional e mapas de estradas para manter o programa dentro do cronograma

o gerenciamento de programas depende muito da identificação de possíveis restrições. Fique atento aos modelos que oferecem recursos para a estrutura organizacional e mapas de estradas para manter o programa dentro do cronograma Funcionalidade de linha do tempo : Os programas são compostos de vários projetos com datas de vencimento para as entregas. Acompanhe o progresso com um modelo para criar uma linha do tempo e um cronograma para as metas do programa

: Os programas são compostos de vários projetos com datas de vencimento para as entregas. Acompanhe o progresso com um modelo para criar uma linha do tempo e um cronograma para as metas do programa Suporte à colaboração: Para ser um gerente de programas bem-sucedido, você precisa fazer malabarismos com vários projetos, às vezes entre departamentos. Um ótimo modelo oferecerá uma colaboração perfeita entre os membros da equipe e as partes interessadas - sejasoftware de gerenciamento de projetos ferramentas de cronograma de projetos

Para ser um gerente de programas bem-sucedido, você precisa fazer malabarismos com vários projetos, às vezes entre departamentos. Um ótimo modelo oferecerá uma colaboração perfeita entre os membros da equipe e as partes interessadas - sejasoftware de gerenciamento de projetos ferramentas de cronograma de projetos Painéis personalizáveis: Visualizações personalizadas oferecem informações sobre etapas específicas do programa, facilitam o acompanhamento do processo e permitem controlar as permissões em vários estágios do plano de gerenciamento do programa

Acompanhamento e monitoramento de tarefas, recursos e progresso do projeto na visualização do ClickUp Dashboard

10 modelos de gerenciamento de programas para usar em 2024

Com os modelos de gerenciamento de programas, você pode economizar tempo, quer esteja delineando o escopo de vários projetos ou procurando maneiras de simplificar seus processos. Há uma infinidade de modelos para escolher, portanto, você pode escolher o modelo certo para suas necessidades.

De modelos que ajudam a monitorar fluxos de trabalho a modelos que permitem analisar todos os seus processos existentes, há uma maneira de tornar seu trabalhar mais rápido e mais eficaz. E com ferramentas de aprimoramento de processos e ferramentas de mapeamento de processos você pode criar roteiros para programas e acompanhar o progresso do início ao fim.

Aqui está uma lista dos nossos 10 modelos favoritos que você pode usar agora mesmo. ✨

1. Modelo de gerenciamento do programa ClickUp

Use o modelo de gerenciamento de programas do ClickUp para ter uma visão geral de todos os seus projetos e do progresso deles Modelo de gerenciamento de programa do ClickUp facilita o controle de vários projetos e sua relação com uma meta maior do programa. Crie rapidamente pastas para diferentes projetos e atribua tarefas, prazos e marcos para cada um deles no linha do tempo do projeto .

Crie visualizações de problemas e riscos para identificar possíveis bloqueios e resolva os problemas à medida que surgirem para evitar o descarrilamento do programa resultados do projeto com este modelo de gráfico de Gantt e obtenha uma visão holística do andamento de seu projeto.

Acesse a visualização de quadro neste modelo de planejamento de projeto para ter uma visão panorâmica do que foi concluído, do que está em andamento e do que está por vir. ✍️

2. Modelo de relatório de status do programa ClickUp

Este modelo do ClickUp, codificado por cores, mostra o status do seu orçamento, cronograma e qualidade do projeto

Com Modelo de relatório de status do programa do ClickUp com a ajuda do ClickUp, nunca foi tão fácil fornecer atualizações sobre a situação do programa e dos projetos individuais. Crie uma visão geral do programa em um layout visualmente agradável com tabelas, gráficos e quadros que destacam as informações mais importantes.

Preencha a seção do modelo de gráfico Program Health para identificar o status dos projetos individuais que compõem o programa maior. Codifique em verde os projetos que estão no caminho certo, use o amarelo para identificar os projetos que têm problemas e sinalize em vermelho os projetos que precisam de atenção imediata para voltar ao cronograma.

Crie um gráfico de Gantt para visualizar todo o roteiro do programa e use gráficos para identificar controles de projeto e alocação de recursos. Um gerente de programa também pode se aprofundar mais nos riscos do projeto com uma tabela que destaca o problema identificado e itens de ação .

3. Modelo de rastreador de programa ClickUp

Acompanhe todos os seus projetos e cronogramas para os membros da equipe com o modelo de acompanhamento de programa do ClickUp

Um aspecto difícil do gerenciamento de programas é manter uma visão clara de tudo o que está acontecendo. Com vários projetos em andamento e vários membros da equipe, é fácil deixar as coisas passarem despercebidas. Agora não é mais assim, graças ao Modelo de rastreamento de programa do ClickUp .

Este modelo de plano de cronograma oferece visibilidade de cada projeto, além de identificar sua prioridade.

Um gerente de programa pode usar as diferentes visualizações para determinar os cronogramas do projeto para cada departamento e destacar a capacidade de trabalho de cada membro da equipe. Comece definindo o programa na visualização Lista de projetos.

Crie e atribua tarefas a vários membros da equipe do projeto e adicione datas de vencimento que podem ser usadas para criar uma linha do tempo para cada projeto. Na visualização Linha do tempo, agrupe suas atividades por departamento e filtre com base em fase do projeto para acompanhar o progresso do programa.

Use a visualização de carga de trabalho para ver como o trabalho é dividido entre os funcionários. Use essas informações da estrutura analítica do trabalho para reatribuir tarefas, realocar cargas de trabalho e ajustar o cronograma para manter o programa em dia na trilha do sucesso . 🙌

4. Modelo de resumo do programa ClickUp

Mantenha sua equipe informada sobre os detalhes importantes sem precisar ler um documento mais longo

Precisa de uma maneira de fornecer atualizações rápidas do programa e uma sinopse concisa? Recorra ao Modelo de resumo do programa da ClickUp . Use este modelo de uma página modelo de relatório de progresso para dar aos participantes ou membros da equipe ocupados uma visão do status do projeto, sem obrigá-los a ler páginas intermináveis de um relatório.

Inclua informações como uma visão geral do progresso, uma menção rápida dos problemas e suas soluções propostas e destaques das próximas etapas.

5. Modelo de proposta de programa ClickUp

Envie solicitações de aprovação para projetos que apoiem as metas de seu programa com o modelo de proposta de programa ClickUp

O gerenciamento de programas não se trata apenas de acompanhar e gerenciar o progresso de projetos interconectados. Um aspecto fundamental do gerenciamento de programas é identificar novos projetos e programas que possam apoiar as principais metas de projeto da organização.

Isso torna simples para um gerente de programa apresentar ideias à gerência de nível superior com Modelo de proposta de programa do ClickUp .

Comece preenchendo os detalhes básicos de sua proposta, como a descrição do programa, juntamente com os objetivos, a metodologia, o layout e o orçamento propostos.

Com uma interface visualmente agradável e detalhes concisos, o escritório de gerenciamento de projetos (PMO) com certeza vai clicar em "aprovar"! 🤩

6. Modelo de estatuto do programa ClickUp

Descreva o escopo e os objetivos do trabalho de seu departamento com o Modelo de Termo de Abertura do Programa ClickUp

Outra ótima maneira de fornecer uma visão geral rápida do programa é usar o Modelo de termo de abertura de programa do ClickUp . Use este modelo de carta de planejamento de projeto para delinear o plano de gerenciamento de projeto durante todo o ciclo de vida do projeto.

Comece definindo a organização do programa, incluindo o título do programa, o plano de comunicação e o cronograma do projeto, incluindo as datas de início e término. Os gerentes de projeto podem usar isso para se aprofundar nos membros individuais da equipe que desempenharão um papel no programa e nos objetivos.

Com esse modelo gratuito de gerenciamento de projetos, você pode delinear as métricas que usará para determinar um projeto bem-sucedido, o escopo do trabalho e quaisquer iniciativas e planos de ação.

Mantenha essa pasta em um local de fácil acesso no seu ClickUp Workspace. Dessa forma, um projeto ou seus funcionários e partes interessadas podem consultá-lo enquanto trabalham no programa, certificando-se de que estão cientes dos objetivos e marcos que devem ser atingidos.

Simplifique o gerenciamento do seu programa com_ Gerenciamento de projetos de IA !

7. Modelo de placa de incremento de programa ClickUp

Use o modelo de quadro de incremento de programa do ClickUp para criar uma linha do tempo visual e mapear fluxos de trabalho

Os incrementos de programa definem um cronograma e objetivos para equipes ágeis que fazem parte de um Agile Release Train maior. Use o Modelo de quadro de incremento de programa do ClickUp se você deseja adicionar automação a essa etapa crítica de planejamento.

A visualização Whiteboard foi criada para colaboração, portanto, um gerente de projeto pode usá-la para ajudar a equipe a fazer brainstorming e acompanhar as ideias de todos os participantes durante o processo.

Comece definindo as fases do plano do programa e, em seguida, identifique os membros da equipe do programa. Atribua capacidade e carga a vários membros da equipe e departamentos com base na disponibilidade para acompanhar os fluxos de trabalho.

Em seguida, adicione marcos e atividades à lista de tarefas para visualizar a responsabilidade de cada um. 🛠️

8. Modelo de programa de auditoria ClickUp

Atenda aos padrões da empresa usando o modelo de programa de auditoria do ClickUp para rastrear ativos

Facilite a vida de sua equipe de auditoria com um modelo de plano de gerenciamento de programa que se concentra no gerenciamento de recursos. Com Modelo de programa de auditoria do ClickUp acompanhe os ativos fixos para garantir que você esteja cumprindo os padrões da empresa.

Use a visualização de resumo para delinear as principais metas do programa de auditoria no modelo de gerenciamento de projetos.

Em seguida, você pode usar a visualização do quadro Por procedimento para ver onde cada item está no processo de auditoria. Mude para a visualização do quadro Achados de auditoria para classificar as tarefas por sua pontuação de auditoria.

Quando estiver pronto para criar uma lista de tarefas do plano de ação, vá para a visualização Needs Attention List (Lista de Necessidades de Atenção) para ver um detalhamento rápido e em tempo real de todos os itens que precisam ser abordados. A visualização Board facilita o acompanhamento de todos os projetos em uma única visualização para que você possa criar o plano de projeto definitivo para o seu processo de auditoria.

9. Modelo de processos eficientes do ClickUp

Aumente a produtividade e acompanhe todas as atividades do programa com o Efficient Processes Template do ClickUp

Ser um gerente de programa significa que você precisa ser eficiente e adaptável para atender às demandas de ambientes de negócios em constante evolução. Modelo de Processos Eficientes do ClickUp foi projetado para aumentar a produtividade e otimizar os processos do plano de gerenciamento de programas.

Desde a realização de análises até a criação de ações itens para gerenciamento de mudanças se você não tiver uma visão geral, este modelo o tornará um líder mais eficaz.

Para começar, descreva todas as atividades de seu processo que precisam ser otimizadas. Use a visualização da Lista de Visão Geral do Processo para criar tarefas para cada uma delas. Preencha os campos personalizados do modelo de gerenciamento de projetos, incluindo a descrição do processo, o nível de esforço, a função e os prazos.

Para os processos que precisam de trabalho extra, crie subtarefas para dividi-los em tarefas mais fáceis de gerenciar no modelo de gerenciamento de projetos.

A visualização do Gráfico de Gantt plota rapidamente todas as suas entradas em um gráfico para visualizar o cronograma do projeto. Essa visualização também destaca as dependências para que você possa identificar possíveis bloqueios ou áreas em que o programa ficará preso em várias fases do projeto.

Deseja uma maneira de colaborar ao fazer brainstorming de processos de planejamento? Passe para a visualização Whiteboard do Diagrama SIPOC. Se você for uma pessoa visual, use a visualização Process Map Whiteboard para ter uma visão pictórica do mapeamento do seu processo. 🗺️

10. Modelo de auditoria de processo do ClickUp

Revise e analise a eficácia de seus sistemas com o modelo de auditoria de processos do ClickUp

Analise e aprimore seus processos usando o Modelo de auditoria de processos do ClickUp . Com base no Metodologia de software suave em uma auditoria de software, o modelo se concentra em sistemas e no pensamento do mundo real ao trabalhar em uma auditoria. Um campo personalizado para arquivos permite que você carregue documentos e planilhas do projeto para apoiar sua pesquisa e suas descobertas.

Use esse modelo para fazer uma revisão completa dos seus processos ou incorporá-lo ao seu sistema de auditoria para realizar atualizações e revisões regulares dos procedimentos e garantir que eles sejam otimizados. O modelo de gerenciamento de projetos tem cinco guias, cada uma projetada para fornecer informações sobre seus processos, como eles podem ser aprimorados e itens de ação para fazer essas alterações.

Na guia Model Conception (Concepção do modelo), crie uma estrutura para o processo de auditoria. Aqui você pode adicionar tarefas, incluindo uma para delinear o processo existente, identificar lacunas, criar uma proposta de mudanças e comparar modelos com situações reais em seu plano de projeto.

O ClickUp Docs permite formatação avançada e comandos de barra para trabalhar com mais eficiência

Na guia Process Analysis (Análise de processos), aprofunde-se nos detalhes minuciosos de seu processo existente. Isso pode incluir a visibilidade dos seus processos para os membros da equipe, os recursos necessários e os procedimentos de monitoramento.

Vá para a guia CATWOE Analysis (Análise CATWOE) para usar a estrutura de solução de problemas e identificar áreas de melhoria em seus processos. CATWOE significa Clients (Clientes), Actors (Atores), Worldview (Visão de Mundo), Owners (Proprietários) e Environment (Ambiente).

Ao avaliar cada um deles, você pode criar metas e processos de programa que atendam melhor à sua organização e aos seus clientes.

Por fim, o Gerenciamento de mudanças é ideal para destacar os insights descobertos durante a auditoria do processo e definir as próximas etapas. Dependendo da quantidade de mudanças necessárias, você pode dividir essas tarefas em diferentes fases ou simplesmente criar uma ou duas tarefas para resolver os problemas.

Eleve o nível de seu gerenciamento de programas

O gerenciamento de programas é uma carreira desafiadora e gratificante. Você precisará aproveitar suas habilidades de comunicação e flexibilizar sua perspicácia de planejamento para desenvolver programas que apoiem as metas da sua organização.

Do brainstorming ao controle de tempo e conclusão do projeto se você não tiver um plano de projeto, precisará estar preparado para realizar o trabalho em seu plano de projeto.

Obtenha o apoio de ferramentas como os modelos de gerenciamento de programas desta lista, que podem ajudá-lo em tudo, desde a criação de cronogramas até a auditoria do progresso.

Pronto para levar seu gerenciamento de programas para o próximo nível? Experimente o ClickUp hoje mesmo !

Comece navegando em nosso Modelos de PMO e integrações projetadas para que você possa criar planos de ação, auditorias, roteiros e muito mais para todas as suas necessidades de gerenciamento de programas. 👀