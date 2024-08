Guia de controle de tempo de colheita (recursos, vantagens, limitações)

_O cronômetro está funcionando? Ou você o pausou antes de ir fazer o café?

Se essas perguntas lhe parecerem familiares, você provavelmente já usou um software de controle de tempo como o Harvest. O Harvest Time Tracking pode ajudá-lo a entender como sua equipe gasta as horas de trabalho e gerar faturas com base nas horas trabalhadas.

No entanto, há milhares de aplicativos de controle de tempo disponíveis atualmente.

então, o Harvest **_realmente _é o melhor que existe?

Neste artigo, discutiremos o que é o Harvest, seus principais recursos, suas vantagens e algumas limitações. Também sugeriremos uma alternativa de primeira linha que resolve todos os problemas do Harvest Desvantagens do Harvest .

Vamos coletar todos os dados que você precisa sobre isso rastreamento de tempo ferramenta.

O que é o Harvest?

o Harvest é um aplicativo de controle de tempo baseado em nuvem que não tem nada a ver com plantações. 😛

Em vez disso, ele permite que você monitore as horas de trabalho dos funcionários para ver onde o tempo passa despercebido.

O aplicativo coleta dados sobre tempo relacionados a tarefas, projetos e pessoas, para que você possa se concentrar no crescimento de seus negócios em vez de ficar preso à contagem de minutos.

O Harvest permite que você controle o tempo usando diferentes dispositivos, como um widget de desktop, dispositivo móvel (iOS e Android), PC (Windows e macOS), etc.

Mas por que as pessoas usam o controle de tempo do Harvest?

4 Principais recursos do Harvest

Nossa análise do Harvest se concentra em alguns dos principais recursos do Harvest.

Portanto, aqui está uma rápida olhada neles:

1. Relatórios

O recurso de relatórios torna o gerenciamento de projetos de rastreamento de tempo da Harvest simples e perspicaz.

Os relatórios de tempo são categorizados em quatro guias separadas para melhor organização:

Clients : mostra os dados de tempo de todos os projetos de um cliente específico

: mostra os dados de tempo de todos os projetos de um cliente específico Tarefas : representa o tempo por tarefa em gráficos de barras codificados por cores

: representa o tempo por tarefa em gráficos de barras codificados por cores Equipes : destaca relatórios sobre pessoas individuais da sua equipe

: destaca relatórios sobre pessoas individuais da sua equipe Projetos: permite comparar os tempos de diferentes projetos

E cada uma dessas categorias contém dados que mostram:

Horas monitoradas por sua empresa

Horas faturáveis

Valor faturado

Valor não faturado

Só falta uma coisa para você fazer:

Usar os relatórios para melhorar o desempenho e a lucratividade.

Dessa forma, você poderá aproveitar a jornada do projeto tão suave quanto um sorvete feito com perfeição. 🍨

2. Planilha de horas

Os membros da sua equipe podem fazer login no Harvest timesheets e registrar o tempo de trabalho. Isso pode ser feito por meio do telefone, do computador, do navegador ou até mesmo por meio de registros manuais de horário.

E você não precisará se preocupar se tiver esquecido de iniciar o cronômetro do Harvest antes de começar a trabalhar. Basta fazer um registro manual no quadro de horários.

Desde que você..

O Harvest também tem uma integração com o Google Calendar que você pode usar para consultar os eventos do calendário 📅 enquanto preenche o quadro de horários.

Para adicionar tempo automaticamente à sua planilha de horas, você terá de controlar o tempo usando o widget do Harvest. Portanto, você precisa controlar o seu calendário, não outras pessoas.

Dica profissional: Programe um horário para trabalhar e bloqueie seu calendário .

3. Faturamento

O software Harvest também permite que você gere faturas a partir de sua planilha de horas e relatórios de controle de despesas.

Você pode gerar uma fatura ou definir uma fatura recorrente.

A fatura recorrente será enviada automaticamente ou salva como rascunho em sua conta do Harvest para revisão.

Além disso, enviar faturas por e-mail é muito fácil.

Com apenas alguns cliques, você pode até mesmo ver quando seus clientes as revisam. transparência 101!_ 😎

Por fim, você pode levar o processo de faturamento a um novo patamar.

Basta adicionar um toque de classe às suas faturas profissionais, definindo notas de agradecimento e lembretes para agilizar a comunicação.

4. Integrações

Trabalhar com suas ferramentas favoritas é fácil no Harvest.

O software oferece suporte a várias integrações com aplicativos para:

Gerenciamento de projetos

CRM e comunicação

Rastreamento de problemas

Finanças e pagamentos

Contratos e propostas

E, caso não encontre o aplicativo que deseja, como o Facebook Lead Ads, Formulários do Google etc., sempre há o Zapier para recorrer.

3 Principais vantagens do Harvest Time Tracking

Aqui estão as três principais vantagens de usar o Harvest para controlar suas horas de trabalho.

1. Coleta de dados estruturada

Se os dados empilhados de forma organizada e de fácil leitura fazem você pensar "uau!", então isso será um prazer para você.

O Harvest permite que você personalize a forma como os dados e os projetos são estruturados para corresponder às estimativas de despesas do projeto e aos requisitos de relatórios da equipe de operações.

Você pode definir orçamentos no nível do projeto ou no nível da tarefa ou da pessoa.

Para organizar ainda mais as coisas, você pode categorizar os projetos como:

Time and materials : projetos que são cobrados por hora a uma taxa horária

: projetos que são cobrados por hora a uma taxa horária Taxa fixa : projeto com um preço definido

: projeto com um preço definido Não faturável: projetos que não são faturados

O Harvest também pode coletar dados facilmente por meio de sua integração com ferramentas de gerenciamento de projetos . Todos esses dados são organizados de forma clara no aplicativo Harvest.

2. Controle de tempo simples e conveniente

Com o Harvest, o controle de horas se torna fácil para todos em sua empresa.

Quer aumentar ainda mais a conveniência? Diga olá aos aplicativos móveis fáceis de usar do Harvest.

Ele tem um aplicativo móvel para usuários de Android e iOS.

Portanto, se você tiver um telefone e uma boa conexão com a Internet..

3. Controle de permissão

As permissões de equipe no aplicativo Harvest permitem que você decida o que diferentes membros da equipe podem acessar e fazer na sua conta.

Você tem três níveis diferentes de permissões:

Usuário comum

Gerente de projeto

Administrador

Mas o controle de tempo do Harvest é realmente o que você precisa? Vamos descobrir!

5 Limitações do Harvest (com soluções)

Aqui estão alguns motivos pelos quais você não deve se contentar com o gerenciamento de projetos do Harvest:

1. Apenas uma ferramenta de controle de tempo

O Harvest é uma ótima ferramenta para controlar o tempo, gerar relatórios de tempo, faturar clientes, etc.

_Mas o que mais o Harvest pode fazer?

Dizemos isso porque o gerenciamento do trabalho é muito mais do que apenas controlar o tempo.

Você precisa atribuir tarefas, criar fluxos de trabalho, lidar com clientes e projetos de clientes, etc.

Você precisa de uma ferramenta que possa controlar o tempo e gerenciar seu projeto inteiro, ao contrário do controle de tempo do projeto Harvest.

E o melhor exemplo de uma ferramenta que pode fazer tudo isso é ClickUp !

Solução ClickUp: Gerenciamento completo de projetos

O ClickUp é uma das soluções de mais bem avaliadas do mundo ferramenta de gerenciamento de projetos, adorada por equipes altamente produtivas em organizações pequenas e grandes .

Com o ClickUp, você pode criar tarefas com subtarefas para vários projetos para dividi-los em itens de ação menores.

deseja dividi-lo ainda mais?

Experimente nosso subtarefas aninhadas para adicionar outro nível de detalhe. Você também pode adicionar listas de verificação para criar tarefas simples que podem ser feitas ou não.

Atribua essas tarefas no ClickUp a um ou mais responsáveis . Mesmo para um Equipe se você quiser!

Pronto, você criou tarefas e as atribuiu.

Do que mais um projeto precisa?

A fluxo de trabalho .

Portanto, crie-o!

O ClickUp permite que você crie fluxos de trabalho usando Status personalizados .

Personalize-os de acordo com seu setor ou organização, como "aberto", "fechado", "aguardando aprovação" etc.

E, por fim, gerencie seu trabalho da maneira que preferir usando qualquer um dos vários visualizações que temos a oferecer.

Algumas delas incluem:

Várias avaliações de usuários mencionam que a sincronização entre o aplicativo Harvest para desktop e a plataforma do site frequentemente apresenta atrasos.

Isso pode resultar em dados enganosos, o que leva a uma tomada de decisão ruim.

Só há uma maneira de evitar um impasse com dados ruins.

Solução ClickUp: Temporizador global Com o ClickUp, adeus ao atraso, olá temporizador global.

Esse rastreador de tempo nativo permite que você pule facilmente entre dispositivos e continue a rastrear as mesmas tarefas de onde você as deixou.

E tudo o que você precisa garantir é que esteja conectado no dispositivo em questão.

O rastreamento de tempo nativo também significa que você não precisa de nenhuma integração adicional. Tudo o que você precisa está bem aqui no ClickUp.

Mas, caso você sinta que precisa de um dispositivo de controle de tempo separado para controlar as durações das tarefas do ClickUp, também tornamos isso possível.

Integre-se facilmente com softwares como Sempre , Toggl , Clockify , Médico do tempo etc.

Também oferecemos um Colheita (que esperamos que você não precise)!

3. Não é possível criar um painel de controle de tempo

Colheita gerenciamento de tempo e relatórios poderiam ter sido mais bem-sucedidos se não tivessem perdido um recurso importante: um painel de controle de tempo.

Um painel lhe daria uma visão de alto nível de todos os relatórios relacionados ao tempo em um só lugar.

Solução ClickUp: Widgets de controle de tempo O ClickUp é a melhor alternativa ao Harvest, pois você pode controlar o tempo e até mesmo criar seu próprio controle de tempo

Painel de controle usando widgets.

As opções de widget disponíveis incluem:

Tempo monitorado: ver o tempo monitorado para qualquer intervalo de duração

ver o tempo monitorado para qualquer intervalo de duração Relatório de horas: ver todos os registros de horas

ver todos os registros de horas **Relatório faturável: veja apenas as horas faturáveis

**Estimativa de tempo: veja o tempo como um recurso da equipe para um planejamento eficaz

**Planilha de horas: soma total das horas registradas pelas pessoas em sua equipeÁrea de trabalho

Mas não é só isso. Você pode criar todos os tipos de Dashboards.

Ele pode ser para todo o seu projeto, Sprints , atribuídos etc. Basta escolher os widgets que você deseja e criar um Dashboard em poucos minutos.

4. Nenhum aplicativo para iPad

A Harvest disse sim para todos, exceto para iPads. Não há aplicativo para ele.

As pessoas que trabalham em iPads terão que contar com o aplicativo do navegador.

Mas isso só é conveniente em um computador.

Solução ClickUp: Aplicativos para todas as plataformas O ClickUp, por outro lado, tem tudo a ver com inclusão.

Podemos estar a seu serviço, independentemente da plataforma ou do dispositivo que você usa.

Seja iPad, iPhone, Alexa, Windows, Linux, Android, Google Home..

A lista é bem longa; você precisará de um tempo para respirar antes de terminá-la. 😎

5. Planos de preços caros

O Harvest é bastante caro quando comparado com suas alternativas.

O plano Pro custa US$ 10,80/usuário por mês.

Agora imagine trabalhar com uma equipe grande.

Isso é o adeus a muito dinheiro suado!

Para economizar uma despesa tão grande, você pode experimentar o plano gratuito.

Mas adivinhe só? Ele permite apenas um usuário e dois projetos.

Sem cronômetro e sem estátua de pinguim. 🐧

Solução ClickUp: Plano gratuito para sempre

Com o ClickUp, você obtém um plano gratuito repleto de recursos. Aproveite usuários e projetos ilimitados sem gastar um centavo. 🎉

E no que diz respeito aos planos pagos, você tem duas opções:

Ilimitado (US$ 5/usuário por mês): Integrações ilimitadas Painéis ilimitados Armazenamento ilimitado E mais

Business (US$ 9/usuário por mês): Controle de tempo faturável Exportação personalizada Tempo em status E mais



Claramente, até mesmo nosso plano Business é mais barato do que o plano Pro do Harvest.

E o Harvest é apenas um software de controle de tempo, não uma ferramenta completa de gerenciamento de projetos.

Está vendo a diferença? 🤷

Mas ainda não terminamos com todas as coisas incríveis que o ClickUp pode fazer.

Aqui está uma rápida olhada em alguns de nossos outros recursos :

Verifique estes_ **Alternativas de colheita !

Controle de tempo versus ferramenta de gerenciamento de projetos Ferramenta de gerenciamento de projetos

O Harvest é uma excelente ferramenta de controle de tempo e faturamento.

E uma de suas principais vantagens é que ele se integra perfeitamente a muitas outras ferramentas de gerenciamento de projetos aplicativos de gerenciamento de projetos .

Mas você realmente precisa da integração ?

Porque projeto e ferramentas de gerenciamento de tarefas como o ClickUp têm os mesmos recursos de controle de tempo que o Harvest incluídos.

parece desnecessário ter duas ferramentas separadas, certo?

O ClickUp pode rastrear o tempo e também gerenciar tarefas , recursos e documentos ao mesmo tempo! Obtenha o ClickUp gratuitamente hoje mesmo ou experimente outros Alternativas ao Harvest no mercado e fazer cada minuto valer a pena.

Mesmo quando você estiver em uma pausa para o café! ☕

