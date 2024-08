Harvest vs Toggl: Comparação de 2024 (recursos, preços)

prepare o palco para a batalha das eras

um verdadeiro confronto

É uma comparação entre Harvest e Toggl para encontrar a melhor ferramenta de controle de tempo! 🕵️‍♀️ ...⏰

Ambas as ferramentas têm funções de controle de tempo semelhantes, como timesheets relatórios e estimativas.

Eles também foram lançados na mesma época e têm seu conjunto de usuários fiéis.

Essa é uma concorrência acirrada. 💪

Bom para eles.

Mas e para você?

Isso significa confusão e muita pesquisa.

Não se preocupe. Nós o ajudamos.

Neste artigo, daremos a você uma visão detalhada Comparação entre Harvest e Toggl , abrangendo seus principais características e detalhes de preços. Também sugeriremos uma alternativa eficiente que você pode usar hoje.

Primeiro, apresentaremos os principais recursos do Harvest e do Toggl para explicar o que cada ferramenta oferece. Fique à vontade para pular para a comparação .

O que é Harvest?

Não se deixe levar pelo nome. Harvest não tem nada a ver com agricultura O Harvest é um aplicativo de controle de tempo que permite monitorar seu tempo de trabalho e coletar dados relacionados ao tempo em tarefas, projetos e equipes. O aplicativo também oferece suporte a recursos como planilhas de horas e faturamento.

Vamos dar uma olhada mais de perto em alguns dos Principais recursos do Harvest :

1. Planilha de horas flexível

O ideal seria que sua equipe iniciasse os cronômetros, começasse a trabalhar e parasse os cronômetros quando terminasse.

Mas e se eles se esquecerem de iniciar os cronômetros?

Isso seria contraproducente para toda a ideia de usar um software de controle de tempo, e você perderia dados importantes sobre o tempo.

Felizmente, o Harvest permite que você preencha sua planilha de horas de uma só vez no final do dia de trabalho.

Além disso, sua equipe pode acessar os cronômetros em seus telefones, desktops e navegadores. Dessa forma, é improvável que eles se esqueçam de cronometrar seu trabalho.

2. Relatórios visuais de projetos

Os dados relacionados ao tempo podem ajudá-lo a otimizar seu trabalho, gerenciar seus recursos e aumentar a produtividade da sua equipe.

Mas dados dispersos e desorganizados só podem lhe dar uma dor de cabeça latejante. 🤕

Com o Harvest, você pode transformar as planilhas de horas da sua equipe em gráficos visuais. O Harvest também oferece suporte a gráficos visuais em tempo real para ajudá-lo a cumprir os orçamentos e os custos internos da sua equipe.

3. Integração personalizada com API

Se você deseja integrar seus aplicativos favoritos ao software de controle de tempo, o Harvest tem a solução certa.

Você pode optar por integrar seu aplicativo apenas com um botão do cronômetro Harvest ou com o widget completo do cronômetro Harvest.

Mas isso não é tudo.

A API do Harvest também permite que você crie integrações personalizadas que vão além do controle de tempo. Você pode integrar um aplicativo com um registro de horas, relatório, fatura, etc., a qualquer aplicativo com sua API.

Já vimos os recursos poderosos do Harvet. Vamos ver o que o Toggl tem a oferecer.

Relacionado: Clockify vs. Toggl & alternativas ao clockify !

O que é o Toggl?

o Toggl Track é o segundo concorrente em nosso confronto da melhor ferramenta de controle de tempo. 💪

O Toggl Track ajuda a medir quanto tempo você gasta em tarefas e fornece insights sobre a colaboração da equipe.

Nota: A Toggl oferece dois outros produtos além do Toggl Track, incluindo o Toggl Plan (para gerenciamento de projetos) e o Toggl Hire (para recrutamento). Neste artigo, vamos nos limitar ao Toggl Track.

Vamos dar uma olhada nos principais recursos do Toggl Track:

1. Painéis de equipe e projeto

Se você é responsável por um projeto ou lidera uma equipe, está muito familiarizado com tarefas como previsão de cronogramas, orçamento, etc.

Todos concordamos que essas tarefas consomem muito tempo.

Não se preocupe.

O Toggl Track pode ajudar você nisso. 😎

Com a ajuda dos painéis de projeto e painéis de equipe do Toggl, você poderá ver dados visuais fáceis de ler. Esse recurso permite que você identifique problemas em seus projetos e verifique sua equipe em qualquer lugar.

2. Temporizador Promodoro incorporado

Se você tem procurado na Internet por um sistema de gerenciamento de tempo você provavelmente já se deparou com o Técnica Pomodoro . Esse método divide suas horas de trabalho em períodos de 25 minutos.

Se você já usa essa técnica ou está disposto a experimentá-la, o Toggl tem tudo o que você precisa.

O Toggl tem um cronômetro Pomodoro incluso em sua extensão para navegador e em seu aplicativo para desktop.

No entanto, o recurso Pomodoro não está disponível no aplicativo móvel do Toggl.

Sim, isso é uma chatice. 😐

3. Taxas faturáveis

O Toggl permite atribuir taxas faturáveis por espaço de trabalho, membro da equipe, projeto ou membro do projeto.

Um recurso como a atribuição de taxas faturáveis o ajudará facilmente a cobrar os clientes e até mesmo a pagar os freelancers que têm contratos por hora com você!

**Não tem certeza se o Toggl é a ferramenta certa para você?

Dê uma olhada nestas_ Opções alternativas do Toggl .

Que comece o confronto!

Harvest vs Toggl: uma comparação detalhada

Agora que examinamos os principais recursos do Harvest e do Toggl, você perceberá que eles têm muitas semelhanças, como o controle de tempo e o fornecimento de relatórios visuais de tempo.

Agora você deve estar se perguntando: _Não é para ser uma batalha entre os melhores?

Não se preocupe. Você terá um vencedor em breve. 🥇

Vamos descobrir como o Harvest e o Toggl são diferentes um do outro.

1. Controle de tempo

Como tanto o Harvest quanto o Toggl são ferramentas de controle de tempo, é justo começarmos por aqui.

A. Harvest

Com o Harvest, você pode:

Usar o cronômetro para controlar as horas de trabalho

Inserir todas as suas horas de trabalho manualmente em uma planilha de horas

Inserir seus dados de tempo para toda a semana em massa

Se você for esquecido, esse recurso pode ser um salva-vidas.

Mas imagine o trabalho manual que você teria que fazer para preencher uma planilha de horas depois de um longo dia de trabalho. 😟

B. Toggl

A principal diferença entre o Toggl e o Harvest são os recursos de controle de tempo do Toggl. O Toggl está à frente do Harvest por causa de seu recurso de controle de tempo. O Toggl permite que você controle o tempo manualmente e automaticamente.

Veja como funciona o rastreador automático do Toggl:

Toda vez que você abre um software específico ou digita determinadas palavras-chave, você aciona o cronômetro automático. Você pode ajustar esses acionadores com base no software que usa.

Placar: Harvest: 0, Toggl: 1 👀

2. Relatórios

Criar relatórios úteis com os dados de tempo coletados é a próxima etapa óbvia após o controle de tempo.

Tanto o Harvest quanto o Toggl têm recursos de relatório, mas vamos dar uma olhada nas diferenças entre eles.

A. Harvest

O Harvest cria automaticamente uma grande variedade de relatórios visuais para seus projetos e equipes.

Por meio desses relatórios, você pode:

Acompanhar o progresso de seu projeto

Acompanhar a capacidade de trabalho da sua equipe

Aprofundar-se nos padrões de trabalho de um membro da equipe

Você pode exportar esses relatórios como arquivos Excel, CSV ou PDF.

Parece interessante? Vamos ver o que o Toggl tem reservado para nós.

B. Toggl

O Toggl lhe oferece um resumo, um relatório detalhado e um relatório semanal. Você pode selecionar o nível de detalhe que deseja ver e criar relatórios simples em CSV ou PDF.

Esses recursos de relatório podem ser limitados, mas o Toggl tem recursos adicionais como auditorias de tempo, arredondamento de tempo e salvamento de relatórios.

Mas nem tudo é ótimo no país das maravilhas do Toggl. Esses recursos interessantes só estão disponíveis no plano pago do Toggl, que você logo descobrirá que não é muito econômico.

Aqui, a Harvest ganha pontos de ouro!

Placar: Harvest: 1, Toggl: 1

3. Compatibilidade de plataforma

Antes de escolher um aplicativo de controle de tempo, você deve primeiro descobrir as plataformas em que ele está disponível.

A. Harvest

Com um aplicativo móvel e um aplicativo da Web, o Harvest permite que você controle o tempo em qualquer lugar.

Você pode instalar o aplicativo Harvest para dispositivos Mac, Windows, iPhone e Android. No entanto, o Harvest não oferece um aplicativo para o sistema operacional Linux.

Considerando que o Linux é um dos sistemas operacionais mais amplamente suportados, isso pode lhe causar alguns problemas.

Mas espere um pouco. A situação fica ainda pior. O Harvest também não tem um aplicativo para iPad!

os usuários do iPad foram deixados para trás:

B. Toggl

O Toggl, por outro lado, oferece aplicativos para os sistemas operacionais Windows, Mac e Linux. Ele também tem um aplicativo para dispositivos Android e iOS.

Como o Toggl é versátil em termos de compatibilidade de plataforma, ele assume a liderança aqui.

Placar: Harvest: 1, Toggl: 2 👀

4. Estimativa de tempo

Além de aumentar a produtividade, seus dados de controle de tempo fornecem informações que ajudam a projetar cronogramas de projetos.

Essas estimativas de tempo ajudam a sua equipe a controlar o ritmo do trabalho. Elas também podem dar aos seus clientes uma ideia de como e quando você executará um projeto.

A. Harvest

O Harvest oferece suporte a estimativas de tempo e custo. Você pode criá-las para qualquer projeto em seu plano gratuito.

O Harvest também permite anexar arquivos a uma estimativa antes de enviá-la a um cliente.

B. Toggl

O Toggl permite que você preveja estimativas de tempo e configure alertas, mas é preciso pagar para usá-lo.

É isso mesmo. Mesmo um recurso simples, como uma estimativa de tempo, não está incluído no plano gratuito do Toggl.

Placar: Harvest: 2, Toggl: 2 👀

Parece que vai ser um final de roer as unhas. 😰

5. Preços

Vamos ser honestos. O preço de um produto pode fazer ou desfazer o negócio.

Vamos descobrir qual dos dois concorrentes vence a batalha dos preços.

A. Harvest

O Harvest tem duas opções de preço:

*Plano gratuito Um assento Dois projetos

Plano Pro ($12/usuário por mês) Assentos ilimitados Projetos ilimitados

Pro ($12/usuário por mês)

Você só pode usar o Harvest para dois projetos enquanto estiver em um plano gratuito. O plano pago oferece projetos ilimitados, mas custa incríveis US$ 12 por usuário!

B. Toggl

O Toggl tem três opções de preços:

Plano gratuito: Até cinco usuários Detecção de tempo ocioso, cronômetro Pomodoro e muito mais

Plano inicial (US$ 10/ usuário por mês) Todos os recursos do plano gratuito Taxas faturáveis, arredondamento de tempo, estimativas de tempo e muito mais

Plano Premium (US$ 20/usuário por mês) Todos os recursos do plano inicial Lembretes de controle de tempo, relatórios programados, painéis de projetos e muito mais



O plano gratuito do Toggl tem funcionalidades limitadas e os planos pagos são caros, para dizer o mínimo.

Quer saber como está o placar agora? 🤔

Infelizmente, é um empate.

Vamos dar um passo atrás e comparar as duas ferramentas de controle de tempo uma última vez.

O Harvest e o Toggl podem ter funcionalidades semelhantes, mas o Harvest tem integrações nativas limitadas e não é compatível com todas as plataformas.

O Toggl, por outro lado, não oferece informações detalhadas sobre a equipe ou a relatórios de projetos . E a maioria de seus recursos úteis, incluindo estimativas de tempo e arredondamento de tempo, não está disponível no plano gratuito.

Por fim, quando se trata de preços, ambas as ferramentas são simplesmente irracionais. Embora ambas as ferramentas tenham um plano gratuito com usos limitados, seus planos pagos são caros.

Não entre em pânico! Temos uma solução para sua confusão entre Toggl e Harvest.

Qual é a melhor ferramenta de controle de tempo?

A resposta é simples. Ela é ClickUp !

O ClickUp é um dos mais bem avaliados ferramentas de produtividade e gerenciamento de projetos usadas por equipes produtivas em pequenas e grandes empresas.

Querendo saber como um software de gerenciamento de projetos pode vencer as ferramentas de controle de tempo em seu próprio jogo?

O ClickUp não é uma ferramenta de gerenciamento de projetos qualquer. Ele tem melhor gerenciamento de tempo e é mais econômico do que o Harvest e o Toggl.

Aqui estão alguns de seus recursos de controle de tempo:

1. Controle o tempo de qualquer lugar com o Rastreamento de tempo nativo O ClickUp tem tudo a ver com o controle de tempo em movimento e sem esforço.

Com o aplicativo Native Time Tracking do ClickUp, você pode registrar seu tempo de trabalho em seu desktop, celular ou navegador da Web usando a extensão gratuita do Chrome.

Você também pode dizer adeus aos atrasos e problemas de sincronização. 👋

O Temporizador global do ClickUp está aqui para ajudá-lo!

Com o cronômetro global, você pode iniciar e parar o tempo em qualquer dispositivo e até mesmo saltar entre tarefas.

Usando o atalho do Global Timer do ClickUp para controlar o tempo em uma tarefa da sua lista

2. Adicionar detalhes importantes às suas entradas de tempo

Esqueça os registros de tempo aleatórios que não fazem sentido.

Os recursos adicionais de gerenciamento de equipe do ClickUp podem tornar seus registros de horas e relatórios mais eficientes.

Veja como:

Notas: adicione notas a qualquer registro de horas para registros de trabalho mais claros

adicione notas a qualquer registro de horas para registros de trabalho mais claros **Rótulos: adicione rótulos aos registros de horas em toda a sua equipeÁrea de trabalho para melhorar a filtragem de tempos similares registrados

Billable: marcar o tempo como horas faturáveis para manter o controle do tempo para faturamento e relatórios internos

Obtenha uma análise detalhada do tempo monitorado de sua equipe e adicione notas nas Folhas de horas do ClickUp

3. Tenha uma visão geral da sua equipe com Painéis de controle Os painéis no ClickUp incluem

vários widgets diferentes que podem fornecer um relatório detalhado da equipe ou do projeto.

Com o Widgets de controle de tempo você pode:

Ver o tempo total monitorado por cada membro da equipe

Filtrar e agrupar registros de tempo por diferentes propriedades

Visualizar os registros cumulativos de controle de tempo de cada membro da equipe para saber quanto tempo eles estão gastando em diferentes tarefas

Visualizar o tempo monitorado manual e automaticamente

Exportar os dados para obter ainda mais informações

Clique no nome de um membro da equipe para expandir uma entrada e obter um detalhamento maior das horas nas Folhas de Ponto do ClickUp

Esses são recursos sólidos que podem dar a qualquer outro aplicativo de controle de tempo uma corrida pelo seu dinheiro.

Mas a grandiosidade do ClickUp não termina aqui! 😎

**O ClickUp é muito mais do que apenas uma solução de controle de tempo

Aqui está uma lista de alguns recursos mais úteis de gerenciamento de projetos do ClickUp que você não vai querer perder:

O vencedor do melhor confronto de controle de tempo é o ClickUp!

Não há dúvida de que o Harvest e o Toggl são boas ferramentas de controle de tempo.

Mas ambas têm limitações significativas, e esse não é o tipo de concorrência que queremos.

Poucas integrações e compatibilidade limitada de plataformas não são coisas com as quais você deveria ter que lidar. Especialmente quando elas vêm com um preço alto. 💰

O ClickUp, por outro lado, não só compensa essas desvantagens como também tem mais recursos do que essas duas ferramentas combinadas!

Ele oferece gerenciamento de tempo, gerenciamento de projetos gráficos, painéis e todos os outros recursos importantes em uma única plataforma.

A cereja final do bolo é que Plano gratuito para sempre do ClickUp é rico em recursos, além de oferecer suporte a tarefas ilimitadas e usuários ilimitados! Obtenha o ClickUp gratuitamente hoje mesmo para conhecer o vencedor da batalha real de rastreamento de tempo de hoje! 👑