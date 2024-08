As 10 principais alternativas e concorrentes do Paymo em 2024

Gerenciamento de projetos e gerenciamento de tempo andam de mãos dadas. 🫱🏼‍🫲🏾

Não é possível ter um sem o outro! E não é possível alcançá-los sem um software dinâmico projetado para aumentar a produtividade e a lucratividade com precisão controle de tempo do projeto planilhas de horas, previsão orçamentária e faturamento.

Muitos aplicativos de gerenciamento de projetos visam tornar isso possível para equipes de todos os tamanhos, inclusive freelancers e empresas de pequeno e médio porte. Uma das ferramentas mais comuns nessa categoria? Paymo. 💸

A parte difícil é que nem todos os softwares estão à altura das expectativas, e até mesmo o Paymo tem seu próprio conjunto de limitações que as equipes precisam contornar para acompanhar os prazos, os cronogramas dos projetos e as expectativas das partes interessadas.

Então, o que você faz? Você encontra uma alternativa ao Paymo. 🙂

E nós temos as melhores para você! Continue lendo para saber mais sobre os recursos e desafios do Paymo e encontre 10 das melhores alternativas ao Paymo para sua equipe.

O que é o Paymo?

via Pagamento O Paymo entende que tempo é dinheiro, e é por isso que muitos de seus principais recursos giram em torno do controle, da revisão e do faturamento do tempo. Para salários baseados em horas, consultores e faturas, esse é um recurso importante! Outros recursos importantes do Paymo incluem:

Visualizações para suportarQuadros Kanbanlistas de tarefas, planilhas e calendários

Tarefas e subtarefas

Programação de equipes

Gráficos de Gantt e marcos de projetos

Planilhas de horas, relatórios de tempo e rastreadores de tempo

Estimativas e controle de despesas

No papel, tudo isso parece ótimo. Mas na prática? Os recursos de gerenciamento de projetos do Paymo cobrem apenas o básico.

Embora o Paymo ofereça várias visualizações para sua carga de trabalho, ele deixa a desejar quando se trata de alinhamento eficaz de metas, acompanhamento completo do progresso, status personalizados e muito mais. Ele também carece de recursos visuais para ajudar as pessoas a entender conceitos de alto nível de diferentes maneiras - seja por meio de mapas mentais, linhas do tempo, quadros brancos digitais ou ferramentas de brainstorming.

Mas isso não é tudo. 👀

Os recursos de colaboração em equipe do Paymo são limitados apenas a comentários de tarefas e comentários de tarefas. Isso facilita a perda de informações importantes, itens de ação e próximas etapas em discussões de tarefas longas e desorganizadas. 🫠

Além disso, o Paymo tem um preço - literalmente.

Muitos de seus principais recursos de tempo e recursos de gerenciamento de projetos tem limites rígidos em seu plano Free, forçando-o a uma opção paga para necessidades diárias adicionais, incluindo tarefas, entradas de tempo, clientes e armazenamento. E, embora seu plano Starter comece com pouco menos de US$ 5 por mês, ele é limitado a um máximo de um usuário. Ou seja, se você estiver em uma equipe de mais de duas pessoas, o Paymo lhe custará automaticamente US$ 9,95 por usuário, por mês.

Isso levanta a questão: _Por que pagar o Paymo por menos?

A resposta é simples: você não faz isso! Você procura uma alternativa ao Paymo que possa preencher suas lacunas.

As 10 melhores alternativas ao Paymo

O Paymo é excelente quando se trata de tempo, orçamento e lucro. Mas não é o único software a oferecer esses recursos, e mais um pouco.

Você não deveria ter que fazer sacrifícios caros para obter um gerenciamento de tempo e de projetos de nível especializado com uma ferramenta flexível. E, felizmente, temos uma lista das 10 melhores alternativas ao Paymo para fazer exatamente isso. 🤓

Visualize seus projetos, metas e progresso com mais de 15 exibições exclusivas no ClickUp, incluindo Lista, Quadro e Calendário

O ClickUp é um software de produtividade poderoso e completo, projetado para agilizar qualquer processo, melhorar a colaboração da equipe e dominar o gerenciamento do tempo, reunindo todo o seu trabalho em um único local conveniente e centralizado base de conhecimento . Sua interface de usuário intuitiva e seu rico conjunto de recursos oferecem soluções completas para equipes de todos os setores, incluindo controle de tempo de projeto , datas e horários relatórios, rótulos e muito mais!

Com mais de 1.000 integrações e um vasto Biblioteca de modelos o ClickUp é o software ideal para equipes que desejam saber exatamente para onde vai seu tempo e como desenvolver seus hábitos produtivos atuais.

Melhores recursos do ClickUp

Notas, rótulos e etiquetas para classificação e filtragem avançadas e mais contexto em cada registro de tempo

Sobre15 visualizações de projeto incluindo Calendar, List, Board, Gantt e a exclusiva visualização Workload

Plataforma totalmente transparente para alinhar os membros da equipe quanto a metas, prioridades e tempo

Globalcontrole de tempo de qualquer dispositivo, janela, aplicativo ou tarefa

Fórmulas para calcular com precisão o tempo faturável em todas as faturas

Planilhas de horas, relatórios e insights personalizados comwidgets de controle de tempo Um rico plano Free Forever e opções econômicas em cadaplano de preços Avançadoestimativas de tempo para prever sua semana de trabalho

Centenas de opções flexíveisrecursos de controle de tempo Limitações do ClickUp

Pequena curva de aprendizado na adaptação ao rico conjunto de recursos do ClickUp

Nem todas as visualizações no aplicativo móvel - ainda!

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 5 por mês, por usuário

: uS$ 5 por mês, por usuário Negócios : $12 por mês, por usuário

: $12 por mês, por usuário Business Plus : uS$ 19 por mês, por usuário

: uS$ 19 por mês, por usuário Enterprise: Entre em contato com a ClickUp para obter preços personalizados

Classificações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 5.510 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 5.510 avaliações) Capterra: 4.7/5 (3.510+ avaliações)

2. nTask

via nTarefa o nTask é uma ferramenta de gerenciamento e controle de tempo que permite aos usuários controlar o tempo gasto em tarefas e projetos. Ela ajuda as equipes a identificar áreas em que podem ser mais eficientes, monitorar o progresso, medir o desempenho e otimizar os fluxos de trabalho.

Com o nTask, os usuários podem criar tarefas com descrições detalhadas, atribuí-las a membros da equipe ou clientes, definir prazos e obter facilmente uma visão geral de suas cargas de trabalho.

O aplicativo também apresenta notificações automáticas quando os prazos estão se aproximando ou quando as tarefas precisam de acompanhamento. Ele também fornece relatórios detalhados que ajudam as equipes a analisar os dados e determinar como seus processos de trabalho podem ser aprimorados para projetos futuros!

melhores recursos do #### nTask

Compartilhamento de documentos e gerenciamento de arquivos

Gráficos de Gantt e dependências de tarefas

Datas de vencimento planejadas e reais

Espaços de trabalho dedicados à equipe

Limitações do nTask

Anexar arquivos grandes ao compartilhar leva mais tempo do que o normal

Adequado apenas para equipes com menos de 50 membros em comparação com outras alternativas do Paymo nesta lista

Preços do nTask

Premium : A partir de US$ 20/mês para 5 usuários

: A partir de US$ 20/mês para 5 usuários Business : A partir de US$ 60/mês para 5 usuários

: A partir de US$ 60/mês para 5 usuários Enterprise: Entre em contato com a nTask para saber o preço

nTask ratings and reviews

Capterra: 4,2/5 (mais de 100 avaliações)

4,2/5 (mais de 100 avaliações) G2: 4,4/5 (mais de 10 avaliações)

3. Wrike

via WrikeWrike é um sistema de gerenciamento de projetos e software de colaboração ajudando as equipes a organizar, priorizar e gerenciar suas tarefas. É uma plataforma ideal para empresas de médio e grande porte com projetos complexos em vários departamentos ou equipes remotas. Com o Wrike, os usuários podem criar listas de tarefas compartilháveis, atribuir prazos e acompanhar o progresso de vários projetos.

É possível pausar ou retomar o controle de tempo sem adicionar uma entrada com o botão Pause Timer. É um recurso útil quando você tem pausas planejadas ou não planejadas durante uma tarefa.

Por exemplo, se você precisar se afastar do computador por alguns minutos para se hidratar e fazer um lanche, poderá clicar no botão Pause Timer para não precisar se preocupar em adicionar manualmente o tempo de pausa à entrada do timer.

Confira mais_ **Alternativas ao Wrike !

Melhores recursos do Wrike

Painéis de projetos para melhor gerenciamento de tarefas

Formulários de solicitação com lógica condicional

Aplicativos móveis e para desktop

mais de 400 integrações

Limitações do Wrike

O rastreador de tempo no aplicativo pode ser acessado por meio dos planos Business ou Enterprise

Os gráficos de Gantt são um recurso pago

Preços do Wrike

**Gratuito

Equipe : uS$ 9,80/mês por usuário

: uS$ 9,80/mês por usuário Empresa : uS$ 24,80/mês por usuário

: uS$ 24,80/mês por usuário Empresa : Entre em contato com a Wrike para obter preços

: Entre em contato com a Wrike para obter preços Pinnacle: Entre em contato com a Wrike para obter detalhes

Avaliações e resenhas do Wrike

Capterra: 4,3/5 (mais de 1.900 avaliações)

4,3/5 (mais de 1.900 avaliações) G2: 4,2/5 (mais de 3.200 avaliações)

4. Trello

via TrelloTrello é um ferramenta de gerenciamento de projetos que pode ser usada para ajudar a controlar o tempo que você gasta em vários projetos. Você pode criar cartões para cada tarefa e definir datas de vencimento para ajudar a se manter organizado e garantir que as tarefas sejam concluídas no prazo. Também é possível adicionar comentários, imagens, arquivos e muito mais a cada cartão para facilitar a revisão do que foi feito.

Os recursos de controle de tempo do Trello são insuficientes em comparação com outras alternativas do Paymo nesta lista. Mas o Trello oferece integrações (chamadas Power-Ups) para ajudar a cobrir necessidades essenciais, como planejamento de recursos, faturas e planilhas de horas.

Melhores recursos do Trello

Visualizações de projetos, incluindo quadros Kanban, linhas do tempo, calendários e painéis

Power-Ups (plugins) para vincular a outros aplicativos e ferramentas de gerenciamento de projetos

Automação sem código incorporada em cada quadro do Trello

Modelos para fluxos de trabalho repetíveis

Limitações do Trello

A maioria dos recursos não está disponível na versão gratuita (confiraAlternativas ao Trello)

As camadas de tarefas podem se acumular facilmente quando você está gerenciando projetos robustos

Preços do Trello

**Gratuito

Padrão : uS$ 5/mês por usuário, cobrado anualmente

: uS$ 5/mês por usuário, cobrado anualmente Premium : uS$ 10/mês por usuário, cobrado anualmente

: uS$ 10/mês por usuário, cobrado anualmente Empresa: Entre em contato com o Trello para saber o preço

Avaliações e resenhas do Trello

Capterra: 4,5/5 (mais de 22.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 22.000 avaliações) G2: 4,4/5 (mais de 13.000 avaliações)

5. Trabalho em equipe

via Trabalho em equipe Freelancers, gerentes de projeto e agências apreciarão a simplicidade de gerar faturas com base no tempo registrado em Trabalho em equipe teamwork é uma ferramenta de gerenciamento de projetos que ajuda as equipes a colaborar e organizar seu trabalho. Oferece uma série de recursos, como gerenciamento de tarefas, controle de tempo, calendários de equipe e compartilhamento de arquivos, que permitem que as equipes se mantenham no topo de seus projetos e em sincronia umas com as outras.

Além disso, ele também oferece algumas ferramentas de controle de tempo, como o controle automatizado e o aplicativo Timer, para ajudar as equipes a se manterem no caminho certo e a identificarem áreas de melhoria. Com visibilidade total de onde o tempo foi gasto nas tarefas, os gerentes de projeto têm os dados para identificar áreas de ineficiência e tomar decisões informadas sobre como melhorar o fluxo de trabalho da equipe.

melhores recursos do #### Teamwork

Gerenciamento de recursos para o dia a diaplanejamento de capacidade* Aplicativos para desktop, iOS e Android

Visualizações de gráfico de Gantt e quadro Kanban

Usuários de clientes gratuitos e ilimitados

limitações do #### Teamwork

Curva de aprendizado acentuada para treinar e aplicar em fluxos de trabalho

Painéis e rastreamento de metas são recursos pagos

Preços do trabalho em equipe

Gratuito Para sempre

Entrega : uS$ 9,99/mês por usuário, cobrado anualmente

: uS$ 9,99/mês por usuário, cobrado anualmente Grow : $17,99/mês por usuário, cobrado anualmente

: $17,99/mês por usuário, cobrado anualmente Escala: Entre em contato com a Teamwork para obter detalhes

Classificações e análises do Teamwork

Capterra: 4,5/5 (mais de 700 avaliações)

4,5/5 (mais de 700 avaliações) G2: 4,4/5 (mais de 1.000 avaliações)

Experimente estes_ **Alternativas de trabalho em equipe !

6. Basecamp

via BasecampBasecamp é uma ferramenta de gerenciamento de projetos que ajuda as equipes a colaborar e organizar seu trabalho. Ele oferece uma série de recursos, como gerenciamento de tarefas, compartilhamento de arquivos, calendários de equipe e um sistema de mensagens integrado que permite que as equipes fiquem em dia com seus projetos e em sincronia umas com as outras.

O aplicativo foi projetado para ser fácil de usar e intuitivo. Ele está disponível em várias plataformas e dispositivos, o que permite que as equipes trabalhem de qualquer lugar e permaneçam conectadas!

O Basecamp não tem um recurso nativo de controle de tempo, mas oferece integrações com outros aplicativos de controle de tempo, incluindo Everhour, Timesheet e Harvest.

Confira mais_ **Alternativas ao Basecamp !

Melhores recursos do Basecamp

Painel de controle de uma página para seus projetos, tarefas e cronograma

Mensagens diretas no aplicativo para colaboração em equipe

Sistema de bate-papo e mensagens em tempo real

Check-in da equipe com uma pesquisa automática

Limitações do Basecamp

Funcionalidade limitada de controle de progresso

Não é adequado para equipes ágeis com fluxos de trabalho complexos

Preços do Basecamp

Usuários ilimitados : uS$ 299/mês, cobrado anualmente

: uS$ 299/mês, cobrado anualmente Para freelancers, startups ou equipes menores: uS$ 15/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Basecamp

Capterra: 4,3/5 (mais de 14.000 avaliações)

4,3/5 (mais de 14.000 avaliações) G2: 4,1/5 (mais de 5.000 avaliações)

7. Kantata

via Kantata Os recursos de gerenciamento de projetos da Kantata incluem entrada de dados automatizada painéis on-line e recursos de relatórios para ajudá-lo a entender melhor quando e onde você gasta a maior parte do seu tempo.

Depois de ativar os recursos de controle de tempo nas configurações do Kantata, você terá acesso a diferentes métodos de controle para qualquer projeto. Ou insira o tempo de todos os seus projetos em uma visualização semanal da planilha de horas!

O software recomenda designar um líder de equipe para aprovar o tempo e as despesas. Mas se você não tiver gerentes de projeto, poderá designar qualquer pessoa qualificada para a tarefa para aprovar os envios, alterando as permissões nas configurações.

melhores recursos do #### Kantata

Informações do portfólio de projetos para verificar o status de qualquer tarefa ou entrega

Painéis personalizáveis para ajudar a identificar a demanda sem equipe

Ferramentas de arrastar e soltar e componentes reutilizáveis

Relatórios de segmentos para métricas específicas

Limitações do Kantata

Projetado para pequenas e médias empresas

Sem opções avançadas de personalização

Preços da Kantata

Entre em contato com a Kantata para obter detalhes

Avaliações e resenhas do Kantata

Capterra: 4,2/5 (mais de 500 avaliações)

4,2/5 (mais de 500 avaliações) G2: 4,1/5 (mais de 1.200 avaliações)

8. Asana

via AsanaAsana é uma ferramenta de gerenciamento de projetos que permite aos usuários agendar tarefas e monitorar o progresso do projeto. Para usar a Asana para monitorar o tempo, primeiro crie um projeto para a tarefa ou conjunto de tarefas para as quais você deseja monitorar o tempo.

Mas antes de atribuir uma tarefa a um membro da equipe, você tem a opção de abrir o recurso de relatório "Estimated time for appointee" para mostrar o tempo estimado para concluir as atividades de um projeto, com base no indivíduo selecionado.

Isso ajudará a equipe como um todo a evitar o envio de mensagens diretas aos membros da equipe sobre a capacidade de carga de trabalho e o desperdício de tempo valioso! Em vez disso, isso pode ser usado para determinar rapidamente a disponibilidade e ajudar a gerenciar os recursos com mais eficiência.

Verificar mais_ **Alternativas ao Asana !

Melhores recursos da Asana

Gráficos de Gantt, quadros Kanban e calendários para visualizar e monitorar seu trabalho

Integrações de aplicativos para conectar suas ferramentas e aplicativos favoritos

Relatórios para obter informações sobre o progresso das tarefas e do fluxo de trabalho

Automação personalizada para criar processos de equipe

Limitações da Asana

O controle de tempo está disponível apenas para clientes Business e Enterprise

Os membros da equipe só podem exportar arquivos nos formatos CSV e JSON

Preços da Asana

Básico

Premium : uS$ 10,99/mês por usuário, cobrado anualmente

: uS$ 10,99/mês por usuário, cobrado anualmente Business : uS$ 24,99/mês por usuário, cobrado anualmente

: uS$ 24,99/mês por usuário, cobrado anualmente Empresa: Entre em contato com a Asana para saber o preço

Avaliações e resenhas da Asana

Capterra: 4,5/5 (mais de 11.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 11.000 avaliações) G2: 4,3/5 (mais de 9.000 avaliações)

9. Segunda-feira.com

via Segunda-feiraSegunda-feira é um gerenciamento de equipe plataforma que ajuda as equipes a colaborar, se comunicar e se organizar. Ela oferece uma interface intuitiva com uma ampla gama de recursos projetados para tornar o trabalho mais fácil e agradável para equipes de qualquer tamanho. Com o Monday, os usuários podem criar tarefas, atribuir prazos e acompanhar o progresso em tempo real, permitindo que as equipes se mantenham atualizadas com seus projetos e garantam que tudo corra bem.

O recurso Time Tracking Column exibe o tempo registrado em segundos ou minutos. Clicar em uma célula específica de controle de tempo abre o histórico, onde é possível visualizar o progresso de cada tarefa. Essas informações podem ser usadas para medir o desempenho de indivíduos e equipes, fornecendo dados valiosos para avaliações de desempenho e definição de metas.

melhores recursos do #### Monday

Receitas de automação ilimitadas suportam diferentes fluxos de trabalho

Tipos de colunas personalizáveis para gerenciamento de projetos

Visualização Kanban para ajudar a mapear tarefas eSprints* mais de 200 modelos para diferentes casos de uso

Limitações de segunda-feira

O recurso Coluna de controle de horas só está disponível nos planos Pro e Enterprise

Curva de aprendizado acentuada para os usuários, pois novos recursos são constantemente adicionados (confiraAlternativas para segunda-feira)

Preços de segunda-feira

Individual : Gratuito para sempre

: Gratuito para sempre Básico : uS$ 8/assento por mês a partir de 3 assentos

: uS$ 8/assento por mês a partir de 3 assentos Standard : $10/assento por mês a partir de 3 assentos

: $10/assento por mês a partir de 3 assentos Pro : $16/assento por mês a partir de 3 assentos

: $16/assento por mês a partir de 3 assentos Empresarial: Entre em contato com Monday para obter preços

Avaliações e resenhas da Monday

Capterra: 4,6/5 (mais de 3.300 avaliações)

4,6/5 (mais de 3.300 avaliações) G2: 4,7/5 (6.600+ avaliações)

10. TimeCamp

via TimeCamp O TimeCamp é um sistema de controle de tempo e software de gerenciamento de recursos para que empresas e indivíduos controlem o tempo gasto em várias tarefas e projetos. Ele pode ser usado para monitorar a produtividade dos funcionários e faturar os clientes com base no tempo gasto em seus projetos.

Os usuários podem definir orçamentos para projetos, de modo que possam acompanhar seu progresso em relação a esses orçamentos e fazer ajustes conforme necessário. Isso pode ser especialmente útil para equipes criativas que precisam controlar de perto as despesas do projeto.

Por exemplo, uma empresa pode criar um orçamento para um projeto de reformulação de site, que incluiria os custos de coisas como hospedagem, design e desenvolvimento e, em seguida, acompanhar essas despesas ao longo do tempo para garantir que elas permaneçam dentro do orçamento.

melhores recursos do #### TimeCamp

Projetos faturáveis e não faturáveis para gerenciamento de recursos

Compartilhamento de relatórios por e-mail, PDF ou Excel

Controle de tempo automático e ocioso

Aprovações de planilhas de horas com um clique

Limitações do TimeCamp

Os relatórios de produtividade não estão disponíveis no plano gratuito

A integração do calendário é um recurso pago

Preços do TimeCamp

**Gratuito

Básico : uS$ 6,30/usuário por mês

: uS$ 6,30/usuário por mês Pro : uS$ 9/usuário por mês

: uS$ 9/usuário por mês Empresa: Entre em contato com a TimeCamp para obter os preços

TimeCamp ratings and reviews

Capterra: 4,7/5 (mais de 500 avaliações)

4,7/5 (mais de 500 avaliações) G2: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

Confira estes_ **Alternativas ao TimeCamp !

Dica de gerenciamento de tempo: Registre-se no ClickUp

Nunca é divertido procurar uma nova opção software gratuito de gerenciamento de projetos mas é sempre bom saber que você tem opções!

Não há necessidade de se contentar com as desvantagens do Paymo. Em vez disso, confie em um software com uma ampla gama de recursos para aprimorar suas práticas de gerenciamento de tempo e de projetos. Nossa sugestão? Confie no ClickUp. 🙌🏼

O ClickUp é a única solução de produtividade completa para equipes de qualquer tamanho e setor. Com mais de 15 visualizações exclusivas de fluxo de trabalho, toneladas de ferramentas de colaboração e recursos dinâmicos de gerenciamento de tempo, o ClickUp é tão poderoso quanto econômico!

Acesse tarefas ilimitadas, toneladas de recursos flexíveis, modelos para cada caso de uso e mais de 1.000 integrações em todos os planos de preços quando você se inscrever no ClickUp hoje mesmo !