10 modelos de memorando gratuitos no Word e no ClickUp

Para uma eficácia comunicação eficaz em uma empresa é essencial que suas mensagens sejam precisas e digeríveis. Seja para transmitir atualizações, comunicar políticas ou dar diretrizes, um memorando habilmente composto garante que os destinatários o entendam em alto e bom som. 👂

É aqui que um modelo de memorando bem elaborado facilita seu trabalho. Ele serve como um ponto de partida prático para estruturar e transmitir informações para equipes, departamentos ou até mesmo clientes.

Mas como encontrar o modelo certo para sua finalidade ou público? Bem, nós ajudamos você!

Reunimos nossos modelos de memorando gratuitos favoritos para ajudá-lo a escrever com mais eficiência em diferentes cenários de comunicação. Esses modelos vêm com campos e colunas formatados e projetados por especialistas para a entrega de informações padronizadas, poupando-o da necessidade de começar do zero.

Fique por perto para explorar seus incríveis recursos!

O que é um modelo de memorando?

Um memorando, abreviação de memorando, é um tipo de comunicação formal destinada a compartilhar regras e planos, divulgar notícias, aumentar a conscientização sobre um problema ou solicitar cooperação para uma solução proposta. Os gerentes geralmente acham difícil estruturar um memorando porque ele precisa ser muito direto e ter aparência profissional. 🗒️

Um modelo de memorando resolve o problema, facilitando o processo de redação. Ele inclui a estrutura padrão para posicionamento de informações, incluindo campos para o destinatário, remetente, data, assunto e corpo da mensagem.

Esses modelos garantem que seu documento de memorando tenha um formato consistente e que nenhuma informação importante seja esquecida. Eles economizam seu tempo e aumentam a credibilidade de sua comunicação, servindo até mesmo como prova em caso de disputas.

Os modelos para criar memorandos vêm com uma variedade de layouts padronizados, dependendo de com quem você está se comunicando e da assunto de seu anúncio .

O que faz um bom modelo de memorando?

Um ótimo modelo para memorandos pessoais ou comerciais deve ter as seguintes características:

Cabeçalhos claros: Um modelo de memorando simples deve ter um cabeçalho bem formatado que contenha elementos como Para, De, Data e Linha de assunto. Você deve ser capaz de fornecer uma introdução concisa para definir o contexto e a finalidade do memorando Itens com marcadores contextuais: procure marcadores ou listas de itens, como pontos de ação ou ideias propostas, que precisam ser destacados em sua mensagem Declaração de encerramento:Os modelos de memorando padrão geralmente terminam com um:

Seção de resumo para recapitular os principais pontos do conteúdo

Chamada para ação ou próximas etapas para os destinatários (se necessário) Formatação consistente: Um tamanho, uma fonte e um espaçamento consistentes em todo o formato do memorando, o que também apoia a tipografia da marca e garante a legibilidade e o profissionalismo Específico para a situação: O modelo deve ser facilmente personalizável para acomodar diferentes comprimentos de conteúdo, tons e finalidades. Por exemplo, um memorando de comunicação de política será diferente de um memorando comercial de lembrete de evento Fácil de usar: Deve ser fácil de usar, de preferência com guias integrados, para tornar o processo de redação padronizado e eficiente

10 modelos de memorando para criar cartas e documentação excepcionais em 2024

Nossa seleção de modelos de memorando gratuitos e bem projetados para Word e ClickUp são perfeitos para profissionais comunicação empresarial . Eles exibem estilos exclusivos de formatação e estruturação para atender a diferentes casos de uso. Vamos ver o que cada um tem a oferecer. 💚

1. Modelo de memorando do ClickUp

Modelo de memorando do ClickUp

Procurando um modelo multifuncional para estruturar sua comunicação? Confie no modelo Modelo de memorando do ClickUp para realizar o trabalho! 🦸

Esse formato versátil de memorando pode se adequar à maioria dos tipos de informações, incluindo atualizações de status, feedback interno, solicitações, instruções e anúncios.

Ele tem a estrutura objetiva de que você precisa para enviar um lembrete ou transmitir uma mensagem com clareza, garantindo que os detalhes relevantes sejam precisos e fáceis de ler, desde a linha de assunto até o parágrafo de abertura e a frase final.

Ele é fornecido com um cabeçalho destacando o nome da sua empresa, o endereço e o link do site. Use as seções predefinidas para identificar o destinatário e o remetente do memorando. Siga as instruções incorporadas para redigir o memorando em questão de minutos!

O modelo apresenta campos padrão como Subject e Category para indicar o tipo de memorando. As categorias padrão incluem Anúncio, Solicitação de ação, Urgente ou Precisa de atenção, mas você pode adicionar suas próprias categorias. Você também tem seções para:

Introdução:Ajuda a definir o tom da mensagem Corpo: Inclui o conteúdo principal Conclusão: Permite resumir e adicionar itens acionáveis

Você pode adicionar documentos de apoio, como gráficos, diagramas e listas de verificação, ao seu memorando ou adicionar links para documentos relevantes Documentos do ClickUp com informações contextuais.

2. ClickUp Criar um modelo de memorando

ClickUp Create a Memo Template (Criar um modelo de memorando)

Criar um memorando impressionante e profissional pode ser uma tarefa intimidadora se você quiser equilibrar elementos como informatividade, clareza e concisão. O Modelo de memorando do ClickUp Create a Memo vem em seu socorro com um conjunto de diretrizes para ajudá-lo a criar um memorando eficaz sem perder tempo . ⌛

O modelo Task, de fácil utilização para iniciantes, apresenta uma lista de verificação detalhada de subtarefas que descreve as etapas a serem seguidas na criação de um memorando. Controle tudo - desde a determinação do público e a formatação do cabeçalho até a criação da visão geral do memorando e a inclusão do corpo.

Para ajudá-lo a monitorar o processo de redação, esse modelo oferece Campos personalizados como:

Rascunho do memorando

Link do memorando

Redator

Progresso

Destinatários

Depois que o rascunho do memorando estiver pronto, você poderá delegar a tarefa de redação aos membros da equipe e supervisionar como o rascunho está ficando usando o campo Progresso. Use as instruções integradas do modelo para compartilhar e distribuir o memorando com apenas alguns cliques!

3. Modelo de memorando de funcionário do ClickUp

Crie um memorando sem esforço, seguindo as diretrizes predefinidas usando o modelo do ClickUp

Se sua empresa exige comunicação frequente com os funcionários, o modelo Modelo de memorando para funcionários do ClickUp é um item obrigatório. 📢

O design deste modelo permite o alcance de aplicações remotas, distribuídas ou equipes multifuncionais . Você pode endereçar o memorando a um único funcionário, a um departamento inteiro ou à empresa como um todo. Se estiver comunicando novas estratégias, mudanças de procedimento ou atividades de formação de equipes use-o para transmitir qualquer atualização de forma eficaz.

Esse é outro Modelo de tarefa da nossa lista, completo com campos personalizáveis e uma lista de verificação. Use os campos personalizados para selecionar os membros da equipe aos quais o memorando se destina e o menu suspenso para escolher o departamento.

O modelo inclui cinco categorias de tarefas como lista de tarefas :

Categoria (pode ser um anúncio, uma ação solicitada ou uma urgência) Introdução Tarefas e plano de ação Conclusão Anexo

Recomendamos que os memorandos dos funcionários sejam redigidos em linguagem não técnica e de fácil compreensão para melhor engajamento e a compreensão. Faça uso de IA do ClickUp Assistente de redação para gerar memorandos com tons específicos ou aprimorar a gramática e a legibilidade de seus rascunhos existentes.

Quando terminar de redigir, você poderá enviar o memorando por e-mail para os funcionários relevantes, distribuir cópias físicas ou publicá-lo em um espaço compartilhado ou quadro do escritório.

4. Modelo de memorando de política do ClickUp

Modelo de memorando de política do ClickUp

Usando o Modelo de memorando de política do ClickUp é perfeito para implementar uma mudança de política ou lançar um novo curso de ação com clareza e eficiência processual . 🦾

Este modelo de documento agiliza o processo de elaboração de um memorando de política, descrevendo o raciocínio por trás da seleção, execução e revisão periódica de novas políticas. Ele vem com dicas pró-usuário em cada etapa para ajudá-lo a enfatizar a urgência e a necessidade de adotar o curso de ação proposto, minimizando qualquer possível resistência à mudança.

Vamos imaginar que você queira implementar uniformes ou um código de vestimenta em seu local de trabalho. Veja como você pode usar as cinco seções predefinidas deste memorando para informar os funcionários sobre a mudança de política:

Cabeçalho: Digite o assunto, os nomes do remetente e do destinatário e a data da redação Resumo: Faça um resumo de como um código de vestimenta padrão no trabalho beneficiaria a empresa e os funcionários Contexto: Forneça algum contexto para a questão, incluindo uma declaração clara do problema e seu impacto. Por exemplo, você poderia dizer que os guarda-roupas casuais podem não refletir a imagem da marca ou o profissionalismo desejado por seus clientes Recomendação: Apresente as etapas necessárias para a solução e ajude a agilizar o processo. Por exemplo, definir diretrizes de uniformes e estabelecer um cronograma flexível para a implementação pode ajudar os funcionários a se sentirem à vontade com a transição Chamado à ação: estabeleça clareza informando aos destinatários as etapas necessárias a serem seguidas após a leitura do memorando 📣

5. Modelo de memorando executivo do ClickUp

Modelo de memorando executivo do ClickUp

Transmita todas as decisões executivas de forma rápida e eficaz com o Modelo de memorando executivo do ClickUp -é uma ferramenta essencial para compartilhar avisos, solicitações de tarefas e atualizações de projetos.

Um memorando executivo é um documento puramente informativo para facilitar uma comunicação sem frescuras, fluxo de comunicação hierárquico . Com esse modelo de documento fácil de usar, você pode se comunicar com funcionários, partes interessadas e colegas em um tom profissional e persuasivo, o que ajuda os destinatários a aceitar o conteúdo do memorando sem conflitos.

Comece adicionando o logotipo da sua empresa e os detalhes de contato ao cabeçalho. Personalize a formatação para que seja consistente com sua marca.

O modelo se concentra em transmitir as informações diretamente para que os destinatários possam entender a mensagem rapidamente. Indique claramente o objetivo do seu memorando na seção Assunto e escreva o conteúdo na área designada. ✏️

A estrutura desse modelo não é tão rígida quanto as outras opções da nossa lista. Isso lhe dá a liberdade de escrever memorandos super detalhados. Você pode anexar documentos ou tarefas atribuídas ao modelo se o memorando for referente à execução de uma atividade específica, como avaliação de uma proposta de projeto ou treinando novos estagiários. O Visualização da diretoria no ClickUp é uma excelente ajuda se você precisar criar um esboço visual antes de escrever seu rascunho.

6. Modelo de memorando de pesquisa ClickUp

Modelo de memorando de pesquisa do ClickUp

As comunicações com as equipes de pesquisa e desenvolvimento (P&D) precisam ser oportunas e precisas, especialmente se você estiver trabalhando em um projeto de lançamento de produto dentro dos prazos.

Recorrer ao Modelo de memorando de pesquisa do ClickUp para otimizar sua correspondência relacionada à pesquisa. Esse Modelo de documento fornece campos e tabelas predefinidos que o orientam durante todo o processo de apresentação de diretrizes ou resumos de pesquisa. 📝

Ele consiste em duas seções principais - uma para a Visão geral do memorando com uma tabela para inserir o assunto, os destinatários, o remetente e a data e, em seguida, temos a seção Detalhes da pesquisa dividida em sete subseções:

Como você pode ver, a estrutura facilita o resumo das descobertas de praticamente qualquer assunto de pesquisa. Como se trata de um modelo de documento, vincule-o a quaisquer atribuições de tarefas ou cronogramas futuros, garantindo que sua equipe tenha todos os dados de referência em um só lugar.

7. Modelo de nota de crédito ClickUp

Modelo de nota de crédito do ClickUp

Sua equipe de contabilidade está perdendo a sanidade ao lidar com fundos e acompanhar as intermináveis contas e devoluções de compras? Nesse caso, o Modelo de nota de crédito do ClickUp pode lhe salvar o dia, especialmente se sua empresa lida com créditos e reembolsos regulares de clientes. Sua estrutura elaborada por especialistas ajuda a organizar o status de recibos de clientes pendentes e solicitações de reembolso complicadas. 💵

Esse modelo de documento de fácil utilização para iniciantes contém áreas designadas para adicionar o número da transação, a data e a identificação do cliente. Depois de identificar o destinatário e o remetente, preencha a tabela fornecida com informações como a quantidade do produto, o código do item, o preço por produto e o preço total.

Se seu catálogo tiver vários tipos de produtos, considere adicionar uma descrição para cada produto para facilitar a identificação. Por fim, calcule o subtotal e adicione a porcentagem do imposto sobre vendas (se aplicável) para finalizar o valor total do crédito.

Você pode fazer com que a nota de crédito seja assinada e entregue diretamente ao cliente com documentos de apoio adicionais. Use o Visualização de tabela no ClickUp para monitorar todas as suas notas de crédito em um só lugar.

8. Modelo de memorando jurídico do ClickUp

Simplifique a redação de memorandos jurídicos aproveitando as diretrizes de formatação e redação fornecidas no ClickUp Legal Template

O modelo Modelo de memorando jurídico do ClickUp está aqui para fornecer diretrizes fáceis de seguir para escrever um memorando jurídico sólido ao qual ninguém vai querer se opor! 🧑‍⚖️

Este modelo ajuda você:

Resumir fatos baseados em pesquisas para pesquisas internas

Anotar datas importantes do tribunal ou informações do cliente

Estabelecer estimativas de tempo para as tarefas da equipe

Este modelo de documento aponta para uma seção Start Here que contém instruções detalhadas de uso e diretrizes de formatação, como regras de capitalização e espaçamento de fontes.

Você obtém colunas editáveis para adicionar o remetente, o destinatário (juiz, tribunal ou cliente), o título do caso e a data. A seção Question Presented (Questão apresentada) é usada para indicar questões ou problemas jurídicos específicos que devem ser abordados.

Responda brevemente às perguntas na seção Resposta curta e passe para a seção Declaração de fatos para apontar dados claros e objetivos que sustentem seu caso.

Analise as questões jurídicas pertinentes com mais detalhes no espaço Discussão e, para finalizar, resuma os pontos principais na área Conclusão e forneça uma resolução final. Você pode criar links para leis e regulamentos relevantes no modelo.

9. Modelo de carta de advertência do Microsoft Word por Template.net

Crie a carta de memorando perfeita sem esforço com o modelo de carta de memorando do Microsoft Word da Template.net

O Microsoft Memo Letter Template é a solução perfeita para transmitir mensagens claras. Disponível em Word, Google Docs e PDF, esse modelo para download consiste em duas páginas.

O corpo desse modelo do MS Word consiste em pontos principais enumerados de discussão, e o memorando termina com uma chamada à ação. Você pode personalizar a fonte e o tamanho das cartas ou optar por uma estrutura diferente da fornecida.

Adapte as páginas às suas necessidades editando o texto pré-escrito. O texto de exemplo do modelo serve como guia para escrever uma carta de memorando que se adapte ao seu objetivo. As amostras incluem cenários como protocolos de entrada no escritório, coberturas faciais (máscaras) e higiene das mãos. O espaço para adicionar o remetente, o destinatário e o assunto do memorando está localizado na parte superior da carta. ✉️

10. Modelo de memorando para funcionários do Microsoft Word por WPS Template

Comunique-se com seus funcionários de forma eficaz usando o modelo de memorando para funcionários do Microsoft Word totalmente personalizável da WPS Template

Precisa de um modelo simples para enviar mensagens urgentes e promover a comunicação com seus funcionários? a comunicação da equipe ? Bem, o Modelo de Memorando para Funcionários do Microsoft Word é uma boa opção para você experimentar! 🦸

Esse modelo de memorando também fornece um texto de exemplo para orientá-lo no processo de redação. Ele segue a formatação e o layout de conteúdo típicos de memorandos minimalistas para funcionários. Faça o download em formato Word - ele pode funcionar nos aplicativos Microsoft ou WPS Office em dispositivos Windows, Mac ou Android.

Embora o modelo não tenha tabelas estruturadas ou opções de codificação de cores, ele ainda é consideravelmente personalizável. Basta ajustar o texto do modelo para escrever seu conteúdo e usar os recursos de edição do MS Word para adicionar imagens, alterar o plano de fundo ou escolher uma fonte que funcione para sua marca. 🎨

Sucinto e profissional: Melhore suas mensagens com nossos modelos de memorando

Se você deseja se comunicar com executivos, funcionários ou com a equipe jurídica, certamente encontrará opções úteis entre as opções de modelos de memorando gratuitos que apresentamos.

Além dos memorandos, o ClickUp tem tudo o que você precisa para todos os tipos de exercícios de comunicação, seja para enviar e-mails a leads ou para integrar novos funcionários. Visite o site Biblioteca de modelos do ClickUp e encontre uma opção adequada para ajudá-lo a transmitir qualquer mensagem com rapidez e sucesso. ☎️