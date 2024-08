Criando equipes mais fortes: Seu guia para os estágios de desenvolvimento de equipes

Formar uma boa equipe não é um jogo, embora possa se assemelhar a montar um quebra-cabeça. 🧩

Você deve examinar cuidadosamente os talentos e as capacidades das pessoas e investir seu tempo, liderança, habilidades de persuasão e recursos organizacionais para unir pessoas de diversas origens em prol de uma causa compartilhada. Só então você poderá chegar a um coletivo capaz de atingir as metas desejadas.

Entretanto, a batalha não termina aí! Depois de reunir sua equipe, você deve transformá-la de um grupo de indivíduos em uma unidade altamente produtiva e coesa.

Neste artigo, conheceremos cinco estágios de desenvolvimento da equipe e entenderemos como gerenciá-los para formar equipes de alto desempenho que realizem o trabalho. Mas, antes disso, vamos dar uma olhada rápida no que realmente é o desenvolvimento de equipes.

O que é desenvolvimento de equipes?

Assim como passamos por diferentes fases de crescimento, da infância à adolescência e à idade adulta, as equipes também passam por um longo processo de desenvolvimento que pode ser dividido em múltiplos estágios.

Se você é um líder de equipe que deseja extrair o melhor de cada membro da equipe, é essencial entender completamente esse processo de desenvolvimento, assim como é importante que os pais compreendam completamente a jornada de crescimento de seus filhos. O conceito de estágios de desenvolvimento da equipe oferece uma estrutura perfeita para isso.

5 estágios de desenvolvimento da equipe

Via: Equipe Os cinco estágios do desenvolvimento de equipes foram definidos pela primeira vez pelo psicólogo americano Bruce Tuckman em 1965. Em um ensaio intitulado Sequências de desenvolvimento em pequenos grupos , Tuckman explicou como as equipes pequenas começam seus ciclos de vida no estágio de formação e terminam em um estágio de encerramento. Compreender esses estágios e sua função como líder ou membro em cada um deles é fundamental para garantir o sucesso de seu esforço coletivo. Vamos detalhá-los.

Estágio 1: Formação

Quando os membros da sua equipe se reúnem à mesa pela primeira vez, geralmente há pouca ou nenhuma conexão entre eles. Mesmo que alguns já se conheçam, há um mínimo de percepção sobre a vida de cada um estilos de trabalho ou abordagens do projeto. Em resumo, a base do relacionamento de trabalho da sua equipe está tomando forma; é por isso que esse estágio é chamado de formação da equipe ou estágio de formação. 🧱

Mas, ao mesmo tempo, há muito entusiasmo entre os membros da equipe durante esse estágio. Eles estão empolgados para integrar algo novo e trabalhar com novas pessoas. Esse entusiasmo pode se manifestar como curiosidade ou ansiedade se eles acharem que não são tão talentosos quanto alguns dos membros da equipe.

Função do líder da equipe

Como líder da equipe, sua função nesse primeiro estágio do desenvolvimento da equipe é garantir que todos estejam familiarizados com seus papéis e responsabilidades, bem como com os dos membros da equipe. Uma compreensão clara e cristalina desses aspectos fará maravilhas para colaboração da equipe e desenvolvimento de grupos. 💁

Também é sua responsabilidade responder a todas as perguntas que possam surgir da curiosidade dos membros da equipe. Além disso, você precisa aliviar qualquer ansiedade em relação ao desempenho, informando-os de que eles foram selecionados para suas funções específicas somente após uma análise cuidadosa de seus talentos e capacidades.

Etapa 2: Tempestade

À medida que os membros da equipe se conhecem e gradualmente começam a trabalhar juntos no projeto, podem surgir vários conflitos e problemas. Por exemplo:

Alguns membros da equipe podem não se sentir confortáveis com o estilo de trabalho dos outros

Alguns podem ter pontos de vista conflitantes sobre como o projeto deve prosseguir

Alguns podem sentir ansiedade devido à sobrecarga de informações

E não podemos esquecer que alguns membros da equipe também podem ter suas próprias ambições ou agendas que desejam perseguir para progredir rapidamente na carreira.

Todas essas questões podem criar um ambiente turbulento, e é por isso que esse segundo estágio do desenvolvimento da equipe é chamado de estágio de storming. ⛈️

Função do líder da equipe

Essa etapa pode ser decisiva ou negativa para as equipes, dependendo de como os líderes de equipe a administram, portanto, esteja atento ao modo como você navega por ela. Se você explicou corretamente as funções e responsabilidades de todos os membros da equipe na primeira etapa, seu trabalho será mais fácil. Mas se você observar confusão e conflito persistentes, é hora de defini-los claramente para todos mais uma vez (talvez usando software de planejamento da força de trabalho ).

Se houver discordâncias sobre a direção do projeto, expor claramente a missão e a meta de sua equipe pode colocá-la de volta no caminho certo. Isso pode trazer a clareza necessária para toda a equipe e ajudar a determinar a abordagem e a direção ideais do projeto com as quais todos podem se sentir confortáveis. 🤝

Por fim, não se assuste com discordâncias. Embora os conflitos possam ser letais sem a devida gerenciamento da equipe não são necessariamente ruins. Na verdade, são totalmente naturais e até mesmo um sinal de que os membros da equipe estão colocando toda a sua paixão e conhecimento no projeto.

Entretanto, é importante resolver prontamente quaisquer disputas com autoridade em vez de tentar evitá-las ou ocultá-las. Essa abordagem evita que essas questões menores se transformem em problemas maiores que podem prejudicar seu projeto.

Estágio 3: Normatização

Como o próprio nome sugere, esse estágio se refere à normalização da tempestade que se formou entre os membros da equipe no estágio anterior. Os membros da equipe se adaptaram gradualmente às abordagens profissionais uns dos outros e se tornaram receptivos ao feedback construtivo de seus colegas ou gerentes.

Função do líder da equipe

À medida que os membros da equipe passam a entender uns aos outros e a direção do projeto, seu trabalho é capitalizar esse espírito de equipe recém-descoberto, formulando e processos de ajuste fino e fluxos de trabalho que permitem uma colaboração perfeita.

Em outras palavras, este é o momento ideal para otimização do processo . Se você já tiver alguns procedimentos em vigor, ajuste-os um pouco para que se alinhem às especificidades do projeto, bem como às personalidades e aos estilos de trabalho dos membros da sua equipe. Por exemplo, se os membros da sua equipe se sentirem frustrados com o número de vezes que precisam atualizar o status do projeto, você pode simplificar essa etapa usando um ferramenta de automação de fluxo de trabalho .

Etapa 4: execução

O estágio de desempenho é aquele em que sua equipe atinge o pico de desempenho. A essa altura, os membros da equipe provavelmente já aprenderam a colaborar de forma eficaz e estão seguindo procedimentos bem definidos para atingir as metas da equipe como uma unidade coesa. Isso pode ser visível em seus níveis crescentes de produtividade e em um número reduzido de conflitos. 🤩

Função do líder da equipe

À medida que os membros do seu grupo atingem as metas do projeto, uma a uma, é hora de comemorar o sucesso compartilhado. É também o momento perfeito para avaliar a produtividade deles e fornecer feedback construtivo, especialmente para aqueles que talvez não estejam em seu melhor momento. Por fim, você também deve dar um tapinha nas suas próprias costas por ter guiado sua equipe até esse estágio.

Etapa 5: Encerramento

O quinto estágio é às vezes chamado de estágio de luto, pois ocorre quando o projeto foi concluído ou atingiu o objetivo desejado. Os membros da equipe podem entrar em um período de baixa produtividade em antecipação ao encerramento da equipe.

Eles também podem ter dificuldades para trabalhar em outras equipes por algum tempo, principalmente porque se acostumaram com o estilo de trabalho de seus antigos colegas. É exatamente por isso que o início de cada novo ciclo de desenvolvimento de equipe é tão difícil - os membros da equipe precisam se libertar de seus antigos hábitos e adotar algo novo.

Função do líder da equipe

Comemore tudo o que você e os membros da sua equipe alcançaram e reflita sobre o que poderia ter sido feito melhor. Essas lições aprendidas podem servir como um valioso modelos de planos de desenvolvimento ao formar sua próxima equipe.

Esse também pode ser um momento em que as emoções ficam à flor da pele, pois os membros da equipe percebem que sua jornada com o projeto e com as pessoas a quem deram seu coração e sua alma está chegando ao fim. Como líder, é sua responsabilidade ajudá-los a reconhecer essa fase de transição e prepará-los para o que está por vir.

Como gerenciar os estágios de desenvolvimento da equipe com o ClickUp

Já exploramos como os líderes devem gerenciar os vários estágios de desenvolvimento da equipe. No entanto, passar da teoria para a prática e colocar tudo em ação pode ser uma tarefa difícil, mesmo para os gerentes mais habilidosos. Além disso, os membros da equipe também podem ter dificuldades para entender e desempenhar suas respectivas funções. 🤔

É aí que uma plataforma de produtividade completa como a ClickUp entra em cena para salvar o dia (e a equipe). Seu Gerenciamento de projetos os recursos do ClickUp facilitam cada estágio do desenvolvimento da equipe com uma série de ferramentas para gerenciar tarefas, colaborar de forma integrada, otimizar fluxos de trabalho e acompanhar metas. Vamos ver como o ClickUp aproxima as equipes no caminho para a execução bem-sucedida do projeto.

Compreensão de funções, responsabilidades e fluxos de trabalho

O ClickUp permite que você criar e atribuir tarefas aos membros da equipe para que todos tenham uma ideia clara do que precisam fazer a qualquer momento. Você pode usar Campos personalizados para atribuir às tarefas todos os detalhes necessários para sua conclusão bem-sucedida ou adicionar arquivos, comentários ou tags para contexto adicional. Além disso, as tarefas podem ser conectadas com relacionamentos e dependências para que os membros da sua equipe possam entender facilmente suas prioridades. 🙂

Defina com facilidade e rapidez as datas de início e de vencimento em uma tarefa ou use configurações condicionais para que as datas se repitam ou crie uma nova tarefa após a conclusão

As várias visualizações do ClickUp (ou seja, gráfico de Gantt, quadro, linha do tempo, calendário etc.) permitem visualizar qualquer informação relacionada ao projeto para facilitar o gerenciamento e a coordenação da equipe. Por exemplo, as visualizações Board e List oferecem uma visão geral do seu trabalho e do progresso do projeto, enquanto a visualização Calendar permite visualizar os prazos e as programações da equipe.

Aumente a produtividade simplificando as tarefas e usando o ClickUp Views adaptável para organizar e monitorar todos os tipos de trabalho

Além disso, o ClickUp facilita a operação em equipe com seu Visualização da equipe e visualização pessoal (eu) opções. Elas permitem que você mude sem esforço o foco de suas tarefas pessoais para o que toda a equipe está fazendo.

O ClickUp 3.0 oferece uma visualização simplificada para ver a carga de trabalho de toda a sua equipe ou de um indivíduo para manter o trabalho em andamento

Você também pode criar para seus projetos que os membros da sua equipe podem consultar sempre que tiverem dúvidas usando Documentos do ClickUp o ClickUp Docs é a ferramenta de gerenciamento de documentos da plataforma. Ela funciona como um editor de texto integrado ao ClickUp Workspace, permitindo criar facilmente documentos avançados e anexá-los a tarefas ou compartilhá-los com os membros da equipe.

Obtenha uma visão rápida de todas as suas subpáginas e relacionamentos conectados no ClickUp Docs para manter a organização e o trabalho conectado

Finalmente, use Metas do ClickUp para definir e acompanhar as metas e os marcos específicos e mensuráveis que sua equipe e seus funcionários individuais devem atingir.

Estabeleça metas mensuráveis para tarefas e projetos com progressão automática para atingir objetivos de forma mais eficaz com cronogramas definidos e metas quantificáveis

Colaboração com os membros da equipe

Embora existam muitos aplicativos de colaboração disponíveis no mercado atualmente, ter a funcionalidade de colaboração integrada à sua principal plataforma de gerenciamento de projetos agiliza o fluxo de trabalho e minimiza a troca de contexto. Felizmente, o ClickUp vem com vários recursos para facilitar colaboração em projetos entre os membros da sua equipe. 👯

Por exemplo, Quadros brancos ClickUp permite que sua equipe faça planos e visualize processos usando notas adesivas, desenhos, blocos de texto, etc. Com o Visualização do ClickUp Chat no ClickUp Chat, os membros da sua equipe podem se comunicar entre si e fazer perguntas relacionadas ao trabalho, enquanto recursos como marcação, comentários e compartilhamento de arquivos permitem que eles colaborem em arquivos e outros ativos dentro do ClickUp Workspace. Mapas mentais do ClickUp permite esboçar os processos da equipe com tarefas incorporadas a eles para melhor compreensão e fácil execução.

Faça brainstorming, crie estratégias ou mapeie fluxos de trabalho com os quadros brancos visualmente colaborativos do ClickUp

Acompanhamento do status e da produtividade do projeto

Por último, mas certamente não menos importante, o ClickUp pode ajudá-lo com rastreamento de projetos permitindo que você monitore as metas da equipe, os principais indicadores de desempenho e a produtividade de todos os membros da equipe em Dashboards do ClickUp .

E com Insights e relatórios da equipe do ClickUp com o ClickUp Team Insights and Reporting, você pode acompanhar e visualizar facilmente os dados de desempenho da equipe ou qualquer outra métrica do seu Dashboard. Você também pode compartilhar os dados com outras partes interessadas em relatórios que podem ser gerados rapidamente com a ajuda de relatórios prontos modelos de relatórios . 📄

Obtenha uma visão holística do status do projeto e das tarefas restantes em sua equipe ou departamento com os Dashboards no ClickUp 3.0

ClickUp: Sua arma secreta para o desenvolvimento eficaz da equipe

Há muito mais que pode ser feito para gerenciar com êxito sua equipe e seus projetos usando o ClickUp - os recursos mencionados aqui são apenas a ponta do iceberg. Explore o restante em inscrevendo-se gratuitamente no ClickUp e veja como ele ajuda você e sua equipe a ter sucesso em todas as etapas do desenvolvimento do grupo. 🤞