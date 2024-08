10 melhores softwares de planejamento estratégico da força de trabalho em 2024

Na acelerada era digital de 2024, o sucesso de sua empresa depende não apenas de sua estratégia, mas também das ferramentas que você utiliza.

Pense nisso.

Você tem uma equipe de estrelas, repleta de talentos, pronta para vencer qualquer desafio. Mas sem o software certo para aproveitar esse talento, você está deixando de lado o potencial de mudança de jogo.

Entre na força de trabalho software de planejamento . É o herói desconhecido do mundo empresarial moderno. Essa tecnologia é o seu bilhete de entrada para melhorar a colaboração, ampliar os processos de planejamento dos funcionários e garantir que a energia da sua equipe esteja concentrada nas tarefas que realmente importam.

Como gerente ou profissional de RH, encontrar o software certo de planejamento da força de trabalho pode ser como procurar uma agulha em um palheiro. Não há escassez de opções, cada uma com recursos exclusivos. Mas não se preocupe. Fizemos o trabalho braçal para você.

Mergulhe fundo neste guia e você descobrirá as melhores soluções de planejamento da força de trabalho de 2024. Não importa se você é uma startup em crescimento ou uma empresa estabelecida, essas ferramentas irão turbinar o planejamento da sua força de trabalho.

O que você deve procurar em um software de planejamento da força de trabalho?

Navegando no mar da melhor força de trabalho ferramenta de planejamento s não é uma tarefa fácil. Com o grande número de opções, como discernir qual delas é a melhor para sua organização?

Mantenha esses fatores-chave em primeiro plano para garantir que você esteja investindo em uma ferramenta que realmente eleve o planejamento da força de trabalho.

Facilidade de uso: É tudo uma questão de intuição. Seu software de planejamento estratégico da força de trabalho deve ser acessível e fácil de entender, mesmo para aqueles que não são especialistas em tecnologia. Uma curva de aprendizado acentuada? Não dá para fazer isso

Entenda rapidamente quem na sua equipe está com pouco ou muito trabalho, para que você possa realocar facilmente seus recursos

Lembre-se de que o melhor software de planejamento da força de trabalho não se trata apenas de recursos - trata-se de encontrar a sinergia certa entre capacidade, usabilidade e adaptabilidade.

Os 10 melhores softwares de planejamento da força de trabalho para usar em 2024

O momento da verdade chegou! Depois de mergulhar nos aspectos essenciais do que faz com que o software de planejamento da força de trabalho se destaque, é hora de revelar o crème de la crème de 2024.

Não importa se você está em busca de uma ferramenta poderosa com todos os recursos ou de uma solução elegante e direta, esta lista tem tudo o que você precisa. Vamos descobrir qual software pode impulsionar sua organização a novos patamares este ano, desde inovações revolucionárias até os pilares confiáveis do setor.

Vamos conhecer as 10 melhores ferramentas de planejamento da força de trabalho!

O ClickUp Workload View fornece insights sobre as métricas de seu projeto para estar um passo à frente

Conheça o ClickUp: não é apenas mais um software de gerenciamento de projetos, mas sua arma secreta no planejamento estratégico da força de trabalho e gerenciamento de desempenho . Com diversos recursos, o ClickUp se destaca no gerenciamento de tarefas e projetos, no controle preciso do tempo e na análise de dados de ponta.

Seu compromisso inigualável com a personalização distingue o ClickUp da concorrida arena de plataformas semelhantes. O software oferece aos usuários várias opções para personalizar as visualizações e as configurações do painel.

Isso significa que você não precisa se adaptar ao software - em vez disso, o ClickUp se transforma para se ajustar perfeitamente ao ritmo da sua organização, otimizando os fluxos de trabalho e garantindo o máximo desempenho da sua equipe. Organização de recursos humanos do ClickUp é inigualável. Sua estrutura hierárquica meticulosamente projetada - começando pelo Workspace e passando pelo Space, Folder, Lists, Tasks e até Subtasks - garante que cada parte do seu projeto encontre o lugar certo.

Essa divisão lógica mantém suas tarefas organizadas e reforça a capacidade de gerenciamento, fazendo com que seu trabalho pareça menos um labirinto e mais um projeto bem elaborado.

Com sua interface intuitiva, o ClickUp coloca na ponta de seus dedos os dados cruciais necessários para aprimorar a comunicação da equipe e gerenciamento, além de aumentar o envolvimento dos funcionários. Da atribuição de tarefas ao gerenciamento de recursos, todos os recursos que você poderia desejar estão abrigados em um único local digital.

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Os aplicativos móveis não têm as mesmas funcionalidades das versões para desktop

Curva de aprendizado associada aos diversos recursos e funcionalidades disponíveis

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços o ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Corrida

via Executar Quando se trata do mundo dinâmico do planejamento da força de trabalho, o Runn surge como um forte concorrente. Em sua essência, o Runn não trata apenas de números; trata de pessoas. Ele mescla perfeitamente as nuances do planejamento da força de trabalho com a precisão da previsão de projetos com dados de funcionários.

Isso significa que você não está apenas alocando recursos com base na disponibilidade, mas também em seus pontos fortes e capacidades exclusivos.

Seu painel de controle fornece insights em tempo real sobre a lucratividade da sua empresa, garantindo que você não esteja apenas trabalhando duro, mas também trabalhando de forma inteligente. À medida que a colaboração se torna mais global e remota, o Runn facilita a clareza, garantindo que todos, desde os executivos até os freelancers, compreendam seu papel no panorama geral.

Melhores recursos do Runn

Crie cronogramas de alto nível com facilidade

Atribuir pessoas a projetos em poucos segundos

Monitore os cronogramas de todos em uma única visualização sem ficar sobrecarregado

Previsões de capacidade, projetos, cenários e finanças

Limitações de execução

Alguns relatórios e níveis de permissão estão ausentes ou restritos

De acordo com alguns usuários, o planejamento do desenvolvimento de produtos pode ser um desafio

Preços da Runn

Gratuito

Pro: $8/pessoa gerenciada por mês

$8/pessoa gerenciada por mês Enterprise: Entre em contato com a equipe de vendas

Runn avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (1 avaliação)

4,5/5 (1 avaliação) Capterra: 4,8/5 (25 avaliações)

3. Planejado

via Planejável Mergulhe no Planful e você descobrirá rapidamente por que ele é a ferramenta de planejamento da força de trabalho favorita das equipes de RH e de gerenciamento com visão de futuro. Esse moderno software de planejamento da força de trabalho vai além da mera gerenciamento de tarefas para líderes empresariais.

Trata-se de conectar os aspectos financeiros e operacionais dados, resultando em uma visão holística de sua força de trabalho eficiência do processo e a produtividade dos funcionários para ajudá-lo a atingir suas metas comerciais.

Com o Planful, a ênfase está no planejamento contínuo, que promove a agilidade e a adaptabilidade em um cenário de negócios em constante mudança. Sua interface intuitiva, aliada a uma análise avançada, significa que os tomadores de decisão estão sempre equipados com percepções oportunas e acionáveis.

Quando o planejamento encontra o desempenho, o Planful é o ponto de intersecção entre eles no processo de planejamento da força de trabalho.

Principais recursos do Planful

Conectar RH, finanças egerenciamento de operações para um planejamento otimizado da força de trabalho

Oferece insights, flexibilidade e um poderoso planejamento de cenários hipotéticos

Comparações em tempo real do plano em relação ao real com previsão precisa da força de trabalho

Limitações planejadas

Alguns usuários acham difícil de usar

O planejamento da força de trabalho pode ser tedioso sem integração direta comsoftware de gerenciamento de funcionários* Surgem problemas de desempenho quando a dimensionalidade dos modelos ultrapassa determinados níveis

Preços planejados

Solicite uma cotação personalizada

Classificações e resenhas da Planful

G2: 4,3/5 (370 + avaliações)

4,3/5 (370 + avaliações) Capterra: 4,3/5 (45 avaliações)

4. Pagamento

via Pagamento Conheça a Paymo: sua solução completa para uma força de trabalho mais otimizada. A Paymo se orgulha de trazer simplicidade a projetos complexos. Por meio de seu abrangente conjunto de ferramentas, as empresas podem controlar o tempo, gerenciar tarefas e faturar clientes, tudo a partir de um único hub central.

Isso garante que as equipes permaneçam coesas e alinhadas, independentemente de sua localização geográfica.

O que diferencia a Paymo é seu compromisso de preencher a lacuna entre trabalho e remuneração. Oferecer uma visão clara e transparente das tarefas, das horas trabalhadas e dos pagamentos correspondentes promove uma cultura de responsabilidade e reconhecimento, tornando o gerenciamento da força de trabalho eficiente e gratificante.

Principais recursos do Paymo

Oferece edição de tempo em massa para tarefas e projetos

Permite faturas, estimativas e despesas ilimitadas

Recursos como um agendador de equipe e controle de tempo integrado otimizam os fluxos de trabalho

Limitações do Paymo

Integrações limitadas, disponíveis apenas nos planos pagos

Os usuários só podem criar até três faturas nos planos gratuitos

Preços do Paymo

Gratuito

Iniciante: $4,95/usuário por mês

$4,95/usuário por mês Small Office: $9,95/usuário por mês

$9,95/usuário por mês Empresa: $20,79/usuário por mês

Paymo avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 400 avaliações)

4,5/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

5. tamigo

via tamigo Entre no reino da tamigo e experimente a redefinição do planejamento da força de trabalho. Projetada com os setores de varejo e hospitalidade em mente, a tamigo compreende as complexidades e os desafios de gerenciar turnos e escalas em ambientes dinâmicos para os líderes empresariais.

Sua principal força reside na capacidade de previsão, alinhando as necessidades de pessoal com as demandas comerciais. Mas não se limita apenas ao planejamento; a tamigo garante uma comunicação eficaz, permitindo que a equipe acesse os horários, troque turnos e comunique suas preferências sem esforço.

O resultado? Uma mistura harmoniosa de satisfação dos funcionários e otimização dos negócios, garantindo que as pessoas certas estejam no lugar certo, na hora certa.

Melhores recursos do Tamingo

Gerenciamento de ausências e controle de presença

Acesso a KPIs cruciais, como porcentagem de salários, custos trabalhistas e produtividade, para atingir as metas comerciais

Permite a comparação de desempenho em nível nacional e internacional

Minimiza os processos manuais e exibe os dados com eficiência

Limitações do Tamingo

Os usuários relatam falhas técnicas ocasionais

Alguns recursos em dispositivos móveis nem sempre têm um desempenho ideal

Preços do Tamingo

Essencial: US$ 1,50 por usuário

US$ 1,50 por usuário Padrão: US$ 3 por usuário

US$ 3 por usuário Avançado: Preços personalizados

Preços personalizados Premium: Preços personalizados

Tamingo ratings and reviews

G2: N/A

N/A Capítulo: 4,2/5 (21 avaliações)

6. Planday

via Planday A Planday consolidou sua reputação como um item obrigatório para empresas que buscam revolucionar seus processos de agendamento. Ela vai além do planejamento tradicional da força de trabalho, dando voz aos funcionários no processo de agendamento. A plataforma foi projetada para capacitar, permitindo que a equipe indique a disponibilidade, troque turnos e até mesmo solicite folgas.

Esse é um sonho que se tornou realidade para os gerentes, pois os algoritmos da Planday trabalham incansavelmente para garantir níveis ideais de pessoal, equilibrando as necessidades da empresa com as preferências dos funcionários.

Suas ferramentas de comunicação em tempo real garantem que todos estejam na mesma página, reduzindo os conflitos de agendamento e aumentando o moral geral.

Melhores recursos do Planday

Permite que a equipe troque turnos, defina a disponibilidade e use modelos

Conecta-se aos sistemas existentes para obter informações em tempo real

Oferece recursos como Punch Clock e software de previsão de folha de pagamento

Limitações do Planday

Pode ser lento para carregar, especialmente com um grande volume de turnos

A interface não é muito intuitiva em comparação com outras ferramentas de planejamento da força de trabalho

Preços da Planday

Inicial: US$ 2,99/usuário por mês

US$ 2,99/usuário por mês Plus: US$ 4,99/usuário por mês

US$ 4,99/usuário por mês Pro: $6,99/usuário por mês

$6,99/usuário por mês Enterprise: Preços personalizados

Planday classificações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 45 avaliações)

4,5/5 (mais de 45 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 50 avaliações)

7. Anaplan

via Anaplan No movimentado mundo do planejamento empresarial, a Anaplan se destaca. Reconhecido por sua capacidade de conectar dados, pessoas e planos em toda a sua empresa, o Anaplan transforma a maneira como as empresas tomam decisões no seu processo de planejamento da força de trabalho. A plataforma foi criada com base na filosofia de que o planejamento não deve ocorrer em silos em um mundo interconectado.

Não importa se você está mapeando metas financeiras, logística da cadeia de suprimentos ou estratégias de força de trabalho, o Anaplan oferece uma visão unificada.

Com sua tecnologia de hiperbloco, os usuários podem executar praticamente qualquer cenário de modelagem e planejamento da força de trabalho, levando a decisões que não são apenas informadas, mas também holísticas em todos os processos de gerenciamento da força de trabalho.

Melhores recursos do Anaplan

Usa tecnologia proprietária para previsão e desempenho de funcionários em tempo real

Ajuda a identificar lacunas de talentos, modelar cenários e avaliar impactos financeiros

Conecta os principais pontos de dados para uma perspectiva holística do negócio

Limitações do Anaplan

Complexidade: se não for desenvolvido com cuidado, o Anaplan pode se tornar muito complexo e inflexível em comparação com outros softwares de planejamento

Não é uma solução plug-and-play; requer recursos capazes para utilização máxima

Preços do Anaplan

Entre em contato para obter preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Anaplan

G2: 4,6/5 (295 avaliações)

4,6/5 (295 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 20 avaliações)

8. MYOB

via MYOB O MYOB é mais do que um simples software - é um compromisso com a otimização da espinha dorsal dos negócios. Embora seja frequentemente reconhecida por suas soluções de contabilidade, a MYOB também oferece um poderoso conjunto de soluções de software de planejamento e gerenciamento eficaz da força de trabalho.

Ela entende que a folha de pagamento, o RH e a escala de serviço estão profundamente interconectados no cenário empresarial contemporâneo. Por isso, oferece uma abordagem integrada, garantindo que o gerenciamento de funcionários não se limite apenas às horas registradas, mas também aos benefícios, ao treinamento e ao crescimento geral.

Com as soluções baseadas na nuvem, as empresas podem ter a certeza de que possuem dados em tempo real na ponta dos dedos, tornando o planejamento da força de trabalho eficiente, compatível e estratégico.

Melhores recursos do MYOB

Conecta-se a mais de 350 aplicativos populares para simplificar o planejamento da força de trabalho

Combina integração, escalas de serviço, planilhas de horas emodelos de folha de pagamento* Sincronização com planilhas de horas para pagamentos precisos em todo o processo de planejamento da força de trabalho

Limitações do MYOB

Pode ser excessivo para quem procura uma ferramenta simples de planejamento da força de trabalho

De acordo com os usuários, as planilhas de horas ocasionalmente não são sincronizadas corretamente, afetando os salários

Preços do MYOB

Somente Payroll: US$ 10/mês (para até quatro funcionários)

US$ 10/mês (para até quatro funcionários) Lite: US$ 15/mês

US$ 15/mês Business: US$ 25,50/mês

US$ 25,50/mês AccoutingRight Plus: $68/mês

$68/mês AccountingRight Premier: $85/mês

MYOB ratings and reviews

G2: 3,5/5 (mais de 25 avaliações)

3,5/5 (mais de 25 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 35 avaliações)

9. ActivTrak

via ActivTrak Na interseção da produtividade e do bem-estar dos funcionários, você encontrará o ActiveTrak. Em uma era em que o trabalho remoto está se tornando a norma, o ActiveTrak fornece insights valiosos sobre as atividades dos funcionários, garantindo que as empresas mantenham altos níveis de produtividade sem comprometer o bem-estar.

Mas ele não é apenas uma ferramenta de monitoramento - é um aliado na promoção de um ambiente de trabalho saudável.

Ao compreender os padrões, os gerentes podem identificar o possível esgotamento, oferecer intervenções oportunas ou até mesmo reconhecer os funcionários com melhor desempenho. A ActivTrak transforma dados brutos em percepções acionáveis, preenchendo a lacuna entre a eficiência da força de trabalho e a satisfação dos funcionários.

Melhores recursos do ActivTrak

Oferece relatórios personalizados para análise rápida do comportamento dos funcionários a fim de encontrar lacunas de habilidades ou informar as equipes de gerenciamento de talentos com dados de RH para localizar áreas de melhoria da equipe

Painel de controle fácil de navegar que exibe métricas vitais

Oferece suporte responsivo ao cliente e treinamento de funcionários com base no comportamento

Permite o monitoramento da equipe em tempo real por meio do recurso Team Pulse

Limitações da ActivTrak

O software repleto de recursos pode ser muito complicado para novos usuários

Falta um aplicativo móvel sólido em comparação com o melhor software de planejamento da força de trabalho

Os clientes podem achar o processo de instalação complicado

Preços da ActivTrak

**Gratuito

Essenciais: $10/mês por usuário anualmente

$10/mês por usuário anualmente Profissional: $17/mês por usuário anualmente

$17/mês por usuário anualmente Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e opiniões sobre o ActivTrak

G2: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

4,4/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 500 avaliações)

10. Dia de trabalho

via Dia de trabalho O WorkDay é frequentemente aclamado como o padrão ouro em Software de RH e por um bom motivo. Ele oferece uma solução abrangente, que engloba tudo, desde folha de pagamento e finanças até gerenciamento e análise de talentos.

O que diferencia a WorkDay são seus insights orientados por aprendizado de máquina, que permitem que as empresas antecipem tendências, tomem decisões orientadas por dados e adaptem estratégias às necessidades individuais dos funcionários.

Seu design garante que, seja você um profissional de RH ou um funcionário em busca de informações, a plataforma atende a você. No âmbito do software de planejamento da força de trabalho, as soluções de planejamento adaptativo da WorkDay são uma prova de como a tecnologia pode humanizar os processos, colocando as pessoas no centro de cada estratégia.

Melhores recursos do WorkDay

Oferece produtos adaptados a vários setores

Criado para grandes equipes com mudanças frequentes e processos com muitos dados

Oferece opções de autoatendimento por meio de portais pessoais

Limitações do WorkDay

Pode não ser acessível para pequenas empresas

Os usuários relatam uma interface ultrapassada que pode ser difícil de navegar

A implementação pode ser demorada para grandes corporações

Preços do WorkDay

Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o WorkDay

G2: 4/5 (mais de 1.290 avaliações)

4/5 (mais de 1.290 avaliações) Capterra: 4,4/5 (980+ avaliações)

ClickUp se destaca no gerenciamento da força de trabalho

Ao navegar pela infinidade de opções no universo do software de planejamento da força de trabalho, é fundamental investir em uma ferramenta que não apenas simplifique as operações, mas também seja adaptada às necessidades exclusivas da sua equipe.

A ênfase do ClickUp na personalização garante que as equipes não tenham que ajustar seu fluxo de trabalho para se adequar ao software, mas sim o contrário. Essa é uma vantagem crítica, especialmente no mundo dos negócios em constante evolução, onde a adaptabilidade é fundamental.

Além disso, a hierarquia lógica que ele oferece - desde o espaço de trabalho até as subtarefas - garante que cada aspecto de um projeto tenha seu espaço dedicado, assegurando o máximo de clareza e organização. Mas o que realmente diferencia o ClickUp é sua natureza abrangente.

Quer se trate de gerenciamento de tarefas, controle de tempo, análise de dados ou qualquer outra função crucial, o ClickUp tem tudo o que precisa. Com integrações perfeitas, ele oferece uma experiência harmoniosa que preenche a lacuna entre as diferentes facetas de sua pilha de tecnologia.

Portanto, ao avaliar os prós e os contras de cada software, lembre-se de que o objetivo final é aprimorar a colaboração, otimizar as operações e dimensionar os processos de gerenciamento de forma eficaz. Nesse sentido, o ClickUp surge inegavelmente como a principal opção para o planejamento estratégico da força de trabalho em 2024 e nos anos seguintes.