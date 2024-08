Como criar um estatuto da equipe? Com 10 modelos gratuitos de cartas para equipes

Como líder ou gerente de equipe, você já viu de tudo. Tarde da noite sessões de brainstorming a equipe de projeto pode ter que se preocupar com a qualidade do trabalho, com prazos apertados que parecem impossíveis e com o suspiro coletivo de alívio quando a equipe consegue cumprir o que prometeu. Mas mesmo as melhores equipes de projeto podem tropeçar sem uma direção clara.

É nesse ponto que um carta da equipe entra em ação. Ele orienta toda a sua equipe pelo complexo labirinto de tarefas e objetivos, garantindo que todos os membros da equipe cheguem à linha de chegada com tranquilidade.

Você está olhando para uma tela em branco neste momento, sem saber como criar o documento de referência perfeito?

Você veio ao lugar certo. Bem-vindo ao nosso guia de modelos eficazes de cartas de equipe - a arma secreta de líderes de equipe bem-sucedidos como você. Neste artigo, descobriremos os elementos que compõem uma carta de equipe vencedora, a função que ela desempenha em um ambiente de projeto próspero e como o uso de um documento de carta de equipe pode simplificar o processo de colaboração.

Você sairá com uma nova perspectiva, um modelo prático em sua caixa de ferramentas e um roteiro para guiar sua equipe a novos patamares. Junte-se a nós nesta jornada para criar uma carta de equipe que não apenas defina expectativas claras, mas também estimule a colaboração, desperte a criatividade e alinhe sua equipe à missão do projeto.

O que é um modelo de estatuto de equipe?

Um estatuto de equipe funciona como o manual oficial da sua equipe. É um documento tangível que descreve as propósito e as metas da equipe ao mesmo tempo em que identifica as funções de todos e as regras básicas gerais definidas pelos proprietários do projeto. Quando você cria um estatuto da equipe, toda a equipe sabe como se comunicará e as processo de tomada de decisões no ambiente de grupo.

Por outro lado, um modelo de carta da equipe funciona como um plano para que os líderes comecem a reunir os elementos do processo geral e como você concluirá o projeto em um prazo realista. Pense nele como parte de uma declaração de missão e parte de um guia prático de gerenciamento de projetos.

Documentos de negócios como esses fornecem a estrutura, estimulando-o com perguntas e dicas, garantindo que você não perca nenhum componente importante. O uso de um modelo acelera o processo de criação da carta da equipe. Isso o livra do incômodo de começar do zero.

Um modelo sólido também ajuda a alinhar os membros da equipe desde o primeiro dia e promove a comunicação eficaz para agilizar a resolução de conflitos. Em essência, as cartas da equipe são o seu atalho para um equipe bem definida e de alto desempenho .

10 modelos de estatuto de equipe para usar em 2024

Aqui estão os nossos 10 principais modelos de carta de equipe para turbinar o seu processo de gerenciamento de projetos em 2024. Esses não são modelos quaisquer. Eles são práticos, versáteis e fáceis de usar por todos os membros da equipe. Foram projetados para atender a diversas equipes e escopos de projetos seja uma startup projetando seu primeiro aplicativo ou uma equipe corporativa lidando com uma iniciativa complexa.

Portanto, esqueça as suposições. Pegue seu café favorito e vamos explorar juntos essas cartas de equipe que mudam o jogo. Confie em nós, seu futuro projeto lhe agradecerá por isso.

1. Modelo de carta de equipe do ClickUp

Organize seu projeto, defina métricas de sucesso e identifique possíveis problemas com o modelo de carta de projeto hiperorganizado do ClickUp

O modelo Estatuto do projeto da equipe ClickUp não é apenas um documento - é o melhor amigo de seu projeto do início ao fim. A criação de uma carta de equipe com este modelo pode melhorar muito a direção da equipe e criar uma abordagem clara e estruturada para a organização do projeto.

Este modelo de carta de projeto funciona como um guia passo a passo sobre os detalhes do processo de gerenciamento de projetos, aprofundando-se em metas, prazos, participantes e todos os detalhes intermediários. Na seção Organização do projeto, você tem o poder de detalhar tudo, desde o título e a duração do projeto até os principais participantes e recursos.

Não há necessidade de fazer malabarismos com as informações - está tudo em um espaço organizado e acessível para a equipe do projeto ver. A Visão geral do projeto destaca suas métricas de sucesso.

Defina suas metas e métodos de medição, escopo do trabalho e riscos potenciais. A beleza desse modelo é que ele não apenas o ajuda a mapear seu projeto, mas também o capacita a prever obstáculos e enfrentá-los de frente.

Se você estiver procurando por cartas de equipe abrangentes e fáceis de usar que mantenham seus projetos no caminho certo, este modelo é o seu bilhete de ouro.

2. Modelo de documento de plano de negócios ClickUp

Este modelo de documento de plano de negócios foi criado para orientar sua próxima aventura empresarial

Para as equipes envolvidas no planejamento de processos de negócios, o Modelo de documento de plano de negócios do ClickUp é essencial para mapear seu trabalho. Ele é abrangente, detalhado e feito sob medida para dar vida às suas metas de negócios para a equipe do projeto ou para os principais membros da equipe.

Este exemplo de carta de equipe não é apenas um modelo para preencher os espaços em branco. É um roteiro estratégico que o conduz por todos os aspectos críticos do seu negócio. Desde o histórico da empresa e a análise de mercado até as vendas e o marketing, estratégia operacional, e marcos - este modelo gratuito de carta de equipe tem tudo o que você precisa.

Um bom plano de negócios ancora sua visão, e este modelo ajuda a demonstrar seu compromisso, identificar marcos e definir as necessidades financeiras. É como a biografia da sua empresa, alinhando o propósito da sua equipe e garantindo que todas as partes interessadas estejam conectadas e comprometidas com a jornada.

Não importa se você é uma startup recém-chegada ao mercado ou uma empresa estabelecida que está buscando uma reformulação de estratégia, o Modelo de Documento de Plano de Negócios do ClickUp é um divisor de águas.

3. Modelo de plano de gerenciamento de equipe ClickUp

Acompanhe prazos, marcos e entregas com o modelo de plano de gerenciamento de equipe do ClickUp

Diga olá para o sem costura gerenciamento de equipes com o Modelo de plano de gerenciamento de equipe do ClickUp . Este é o seu balcão único para criar uma carta de equipe para coordenar objetivos estratégicos, alocar recursos e acompanhar o progresso. Comunicação da equipe não é apenas um aspecto fundamental para os membros da sua equipe, mas também para os gerentes de projeto. E esse modelo de gerenciamento de projetos não só alinha o propósito e os objetivos da sua equipe, mas também oferece uma visão panorâmica do progresso de toda a equipe do projeto.

Força de trabalho remota? Não tem problema. Este modelo foi projetado para reunir todos em um único espaço, independentemente da localização física.

Um roteiro claro é vital para o sucesso dos objetivos da sua equipe. O modelo de plano de gerenciamento de equipe valoriza a clareza, permitindo que você defina tarefas, atualize status e acompanhe as atividades de cada departamento. Se estiver interessado em promover o foco e o alinhamento, este modelo é a sua arma secreta para o trabalho em equipe.

Planeje a mudança com_ Modelos de plano de transição_ !

4. Modelo de plano de ação da equipe ClickUp

Planeje, acompanhe e organize suas tarefas usando o modelo de plano de ação do ClickUp

Bem-vindo ao Modelo de plano de ação da equipe ClickUp o modelo de plano de ação da equipe ClickUp é uma ferramenta de planejamento de ação da equipe: seu roteiro para o sucesso do projeto. Essa ferramenta vai além da atribuição de tarefas - ela estrutura etapas acionáveis define prazos e monitora o progresso, ajudando-o a navegar com facilidade rumo às suas metas.

Quer esteja trabalhando em uma tarefa simples ou em um projeto complexo, a criação de uma carta de equipe com este modelo oferece uma estrutura inestimável. Revise os planos de ação diariamente, semanalmente, mensalmente ou trimestralmente e veja o panorama geral sem perder de vista os detalhes. Criar um plano de ação nunca foi tão fácil promover um ambiente colaborativo e reformular sua declaração de missão.

Se estiver procurando uma ferramenta estratégica para manter o foco e garantir o sucesso do seu projeto, este modelo é o parceiro ideal.

5. Modelo de plano de projeto de alto nível do ClickUp

Este Plano de Projeto de Alto Nível facilita a visualização e o controle das entregas

Simplifique seu planejamento com o Modelo de plano de projeto de alto nível do ClickUp o modelo de plano de projeto de alto nível do ClickUp, uma ferramenta inestimável para a criação de cartas de equipe, especialmente para projetos mais complexos e de longo prazo. Esse modelo permite que você ou as partes interessadas da empresa definam e monitorar os resultados da sua equipe em um registro claro e visual.

Trata-se de uma visão geral, que o ajuda a monitorar o trabalho, as metas, os recursos e os cronogramas da sua equipe com absoluta clareza.

O que diferencia esse modelo? É a versatilidade. Não importa se você está monitorando a carga de trabalho de um membro da equipe ou se precisa definir um cronograma mais preciso linha do tempo do projeto e data de vencimento, este exemplo de carta de equipe simplifica todo o processo.

Não se trata apenas de fazer as coisas - trata-se de entender o escopo do projeto e ajustar o trabalho conforme necessário para atingir suas metas.

Para um planejamento complexo, os membros da sua equipe adorarão cartas de equipe como esta, pois o documento criará uma visão panorâmica do escopo, do processo e dos objetivos do projeto decisões estratégicas .

6. Modelo de plano operacional do ClickUp

Use o plano operacional do ClickUp para mapear todos os aspectos de sua empresa

O modelo Modelo de plano operacional do ClickUp oferece muitos benefícios com seu guia completo e abrangente para atingir seus objetivos de negócios de forma eficaz. Cartas de projeto como essa garantem exatamente o que todos precisam para permanecer na mesma página.

Além disso, esse modelo fornece uma tela de carta de equipe para criar um roteiro claro para atingir as metas definidas.

Ao alinhar as tarefas de todos com as metas organizacionais gerais, os planos de trabalho da equipe aumentam a eficiência e a produtividade. Com várias exibições, desde a lista de visão geral do plano até a exibição da carga de trabalho, esse modelo oferece uma perspectiva geral das suas operações.

Você pode adicionar, modificar, agrupar e programar suas tarefas de acordo com sua conveniência. Portanto, se estiver procurando uma maneira de simplificar suas atividades operacionais, defina responsabilidades, melhorar sua produtividade e maximizar a lucratividade, este livro é para você.

7. Modelo de plano de execução de projeto ClickUp

Defina o escopo, os requisitos, os recursos e muito mais do seu projeto usando o modelo de plano de execução de projeto do ClickUp

Padronize a função e as responsabilidades da sua organização e da sua equipe no processo de planejamento com o Modelo de plano de execução de projeto do ClickUp . O modelo inclui todos os aspectos críticos de um projeto, como escopo, metas e alocação de recursos, que contribuem para a formação de uma carta de equipe abrangente e um ambiente de trabalho sólido.

Ao definir funções, estabelecer cronogramas e estabelecendo o plano de comunicação este modelo facilita o mapeamento eficaz da equipe. Este modelo é simples e claro.

Ele permite que você forneça uma breve visão geral do seu projeto que seja facilmente compreensível para cada membro da equipe e parte interessada. Além disso, ele permite que você inclua um resumo com detalhes críticos, como a data de início e de conclusão, juntamente com um orçamento estimado.

Em resumo, se o seu objetivo é ter um modelo confiável e padronizado para o seu execução do projeto este é o que os membros da sua equipe vão adorar.

8. Modelo de plano de projeto ClickUp

Simplifique os sprints de desenvolvimento de produtos com um modelo de plano de projeto personalizado

Diga adeus à incerteza e olá à clareza com o Modelo de plano de projeto ClickUp . Com essa ferramenta, você pode planejar e acompanhar o seu projeto desde o início até a conclusão, sem esforço. O modelo incentiva a colaboração entre os membros da equipe e, ao mesmo tempo, define as expectativas e identifica os riscos potenciais.

Essa carta da equipe também o ajudará a gerenciar as dependências do projeto . Seu abrangente documentação do projeto leva em conta o gerenciamento de riscos e restrições de recursos comunicação, escopo do projeto, custo e linhas de base do cronograma.

Com as visualizações e os recursos fornecidos, é possível adicionar tarefas sem esforço, monitorar o progresso, atribuir responsabilidades aos membros da equipe e muito mais. É o pacote completo para qualquer projeto ou necessidade de avaliação de desempenho.

9. Modelo de quadro branco do plano de trabalho do ClickUp

Adote uma abordagem visual para o planejamento de projetos com o Work Plan Whiteboard

Visualize seu projeto da maneira mais simples e eficaz possível com o Modelo de quadro branco do plano de trabalho ClickUp . Essa ferramenta ajuda a esboçar a jornada completa do seu projeto, desde tarefas individuais e alocação de recursos até o acompanhamento do progresso.

Ela permite a coordenação e o gerenciamento abrangentes da equipe, apoiando, assim, o mapeamento eficiente da equipe com base nos seus valores essenciais mais importantes.

Começando do zero ou importando de uma lista existente, esse modelo oferece a flexibilidade de estruturar seu plano de trabalho como achar melhor. Você pode atribuir diferentes níveis de prioridade para as tarefas, definir datas de início e de vencimento e garantir que todos conheçam suas tarefas e prazos.

Adapte o modelo para atender às necessidades de seu projeto, seja ele gerenciamento de carga de trabalho priorização de tarefas ou visualização de linhas do tempo. É o ponto de partida ideal para equipes que trabalham em qualquer projeto que necessite de planejamento de tarefas.

10. Modelo de carta de equipe do Word por Template.net

via Template.net

Para uma abordagem rápida e simples dos gráficos de equipe, o Modelo de carta de equipe do Word por Template.net é a sua resposta. Esse modelo fácil de editar e de imprimir permite que você defina os nomes, os objetivos, as funções e as responsabilidades dos membros da sua equipe de forma direta para um trabalho mais colaborativo.

A abordagem simples desse modelo de carta de equipe o torna acessível e eficiente, permitindo que sua equipe se concentre no que realmente importa: trabalhar em conjunto para atingir objetivos comuns. Se estiver procurando um guia de início rápido para criar uma carta de equipe, este modelo é ideal para você.

Observe que este não é um modelo de carta de equipe gratuito, mas você pode assinar o Template.net por US$ 2 por mês e desbloquear o acesso.

O que faz um bom modelo de estatuto de equipe?

Um modelo de estatuto de equipe sólido precisa de alguns elementos básicos para seguir na direção certa. No entanto, a criação de um estatuto de equipe não deve ser um processo demorado. Portanto, aqui estão alguns aspectos que o ajudarão a reconhecer o melhor modelo de carta de equipe:

Descreve objetivos claros : O modelo certo aponta as metas da sua equipe, vinculando-as diretamente a metas organizacionais mais amplas. Isso mantém todos focados

: O modelo certo aponta as metas da sua equipe, vinculando-as diretamente a metas organizacionais mais amplas. Isso mantém todos focados Destaca as funções e responsabilidades da equipe : É necessário criar um espaço em cada modelo para a função de cada um, para que cada membro da equipe saiba exatamente onde se encaixa no quebra-cabeça

: É necessário criar um espaço em cada modelo para a função de cada um, para que cada membro da equipe saiba exatamente onde se encaixa no quebra-cabeça Apresenta o **plano de comunicação do projeto : Você precisa mapear a quem recorrer para fazer o quê, evitando ambiguidade e promovendo a tomada rápida de decisões e o bom funcionamento da equipe

**plano de comunicação do projeto : Você precisa mapear a quem recorrer para fazer o quê, evitando ambiguidade e promovendo a tomada rápida de decisões e o bom funcionamento da equipe Oferece uma estrutura de resolução de conflitos: Ele reconhece que os desacordos acontecem e fornece um roteiro para lidar com eles de forma construtiva

Em suma, um bom exemplo de estatuto de equipe deve promover a clareza, incentivar a apropriação, facilitar a comunicação e simplificar todos os conflitos. Não se trata apenas de um documento, mas de um plano proativo para alinhar toda a sua equipe e promover o sucesso do projeto. Essa é uma ferramenta que vale a pena ter!

Gerencie sua equipe com modelos de estatuto de equipe

A gama versátil de modelos do ClickUp oferece soluções poderosas para organizar e gerenciar as atividades da equipe. Seja você um líder de equipe que precisa redigir o estatuto de sua própria equipe, criar um plano de negócios abrangente, projetar um plano de ação ou manter um alto nível de linha do tempo do projeto o ClickUp tem tudo o que você precisa.

Esses modelos de carta de equipe oferecem uma estrutura que promove a comunicação clara, melhora o alinhamento e fomenta a colaboração eficaz dentro das equipes. Eles não são apenas ferramentas úteis para o mapeamento de equipes, mas também são fundamentais para manter as equipes focadas em seus objetivos e estrategicamente alinhadas com as metas comerciais mais amplas.

Se você achou esses modelos úteis, recomendamos que você explore a linha completa de recursos de gerenciamento de projetos e modelos . O ClickUp foi projetado com a flexibilidade necessária para atender às necessidades exclusivas da sua equipe e com a robustez necessária para lidar com projetos de qualquer escala.

Aproveite o potencial dessas ferramentas e veja como elas transformam a eficiência, a comunicação e o sucesso geral do projeto da sua equipe.

Feliz elaboração de gráficos!