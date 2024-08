Crie uma apresentação vencedora para o cliente: Dicas, truques e estratégias

Fazer apresentações para clientes pode ser uma experiência assustadora.

É preciso convencer os clientes de que você seria uma boa opção para a marca deles e que tem a melhor solução para o problema deles. Que seu produto ou serviço pode ajudá-los a atingir suas metas.

Com vários elementos na mistura, conduzir apresentações envolventes e relevantes torna-se um desafio.

Saiba como fazer uma apresentação bem-sucedida para o cliente usando as estratégias deste guia.

A importância de uma apresentação para o cliente

Uma apresentação ao cliente tem o objetivo de dar aos clientes em potencial uma boa ideia de seu conhecimento especializado. Ela os ajuda a ver como será trabalhar com você e como você pode agregar valor a eles.

Se for bem planejada e realizada, uma apresentação informativa ao cliente pode ajudá-lo:

Falar sobre seu trabalho no formato de uma história convincente

Articular seu valor para os clientes em potencial

Comunicar o progresso que você fez a um cliente existente

Encerrar projetos e analisar o que deu certo e o que não deu Comunicação eficaz com o cliente é uma das habilidades mais importantes para um profissional de vendas ou negócios atualmente.

5 etapas essenciais para uma apresentação bem-sucedida ao cliente

Criar apresentações envolventes para clientes é um trabalho árduo, quer você esteja prestes a fazer um discurso de vendas ou uma apresentação de slides criativa.

Use esta lista de verificação de cinco etapas ao criar apresentações e agregue valor ao tempo do seu cliente:

Passo 1. Pesquise e planeje a apresentação

Talvez você entenda muito bem o seu trabalho, mas o seu cliente em potencial ainda não se interessou em fazer uma parceria com você.

É por isso que a parte mais essencial de uma apresentação eficaz ao cliente começa com pesquisa e planejamento.

Dê uma olhada em:

Quem é seu público-alvo (para a apresentação) e quais são suas metas

Tudo sobre seu cliente em potencial, inclusive seus problemas, inspirações, interesses e muito mais

Como responder aos maiores objetivos, obstáculos e problemas de seu cliente

A empresa, o tamanho da equipe e o setor (e como os seus produtos/serviços apoiarão a visão deles)

Agora a questão é: onde você encontra esses dados?

Certifique-se de pesquisar o seguinte:

A página do LinkedIn e o site do cliente para obter informações sobre suas ofertas atuais

Seus pitches anteriores para se inspirar, especialmente se você já atendeu clientes do mesmo setor

A página "Sobre nós" e os vídeos on-line do cliente para entender melhor o tom de voz e os tópicos ideais de sua apresentação

Reúna informações sobre o cliente com o modelo de documento de descoberta de agência/cliente do ClickUp

Depois de obter todas as informações sobre o que motiva seus clientes, ajude-os a entender a estrutura de dados e formate os pontos principais que você planeja apresentar usando ClickUp AI. Utilize esse assistente inteligente para gerar uma apresentação que o ajude a atingir mais rapidamente as metas de seus clientes potenciais.

Use os prompts do ClickUp AI para escrever apresentações envolventes para clientes em tópicos

Em seguida, você deve usar a reunião com o cliente para falar sobre por que sua marca é a certa para ele:

Comece reconhecendo os pontos problemáticos deles, mostrando que você os entende e criando confiança no processo

Passe a fazer perguntas e veja se eles têm algum problema urgente que precisa ser resolvido

Apresente sua oferta como a solução definitiva para os problemas de seus clientes e vincule seu produto às necessidades imediatas deles

Etapa 2 Crie um funil de marketing a partir de sua apresentação

Sua apresentação precisa de um objetivo final tangível para garantir o foco e a direção. Você quer que o cliente assine o contrato? Ou talvez você queira que ele se registre para uma demonstração.

De qualquer forma, você deve saber claramente qual ação gostaria de inspirar o cliente a tomar.

Aqui estão algumas dicas sobre como converter sua apresentação em um funil de marketing:

Construa sua narrativa usando uma história convincente para atrair o público

Não sobrecarregue o cliente potencial com toneladas de informações

Certifique-se de que sua apresentação seja direta ao ponto e evite rodeios

Assuma o controle de sua reunião e faça com que seus clientes se concentrem na conversa em andamento

Projete seu conjunto de slides com uma apresentação adequada: Início: Apresente o que está sendo apresentado, por que você está apresentando e o que o cliente deve esperar quando trabalharmos juntos Meio: Adicione recursos visuais à sua história e crie valor estético Fim: Informe o cliente sobre as próximas etapas e adicione uma chamada à ação relevante



Use o modelo predefinido Modelo de apresentação do ClickUp e personalize-o de acordo com suas preferências.

O modelo de apresentação do ClickUp é ótimo para iniciantes

Esse modelo permite que você:

Organizar facilmente as seções da sua apresentação, com uma estrutura clara do início ao fim

Obter feedback dos principais interessados antes da apresentação final

Manter o controle de todas as tarefas relacionadas à apresentação em um só lugar

Etapa 3. Use conteúdo visualmente atraente para comunicar sua história

O excesso de texto em seus slides os torna monótonos e sobrecarrega o público.

Portanto, ao apresentar, considere os recursos visuais, como infográficos, gráficos de pizza, gráficos de barras, imagens, ilustrações desenhadas à mão etc., como seus amigos de confiança.

Esses recursos visuais oferecem vantagens como:

Capturar e manter a atenção de seu cliente

Alinhar as necessidades do cliente ao produto/serviço da marca - visualmente

Separar slides com muito texto para melhorar o foco

Converter informações complexas em dados fáceis de digerir

Usar Quadros brancos ClickUp como uma tela para criar uma apresentação visual para sua reunião e mostrar aos seus clientes o seu valor.

brinque com os recursos visuais de sua apresentação usando o ClickUp Whiteboard_

Etapa 4. Incentive as conversas em dois sentidos

Seja em um discurso de vendas ou em uma reunião de integração, é necessário manter seu público envolvido. Em outras palavras, sua apresentação não pode ser um monólogo.

Portanto, quando a apresentação estiver concluída, é fundamental incentivar a interação nos dois sentidos.

Veja como você pode fazer isso:

Evite conversa fiada e, em vez disso, diga por que a conta do cliente é importante para você

Obtenha feedback fazendo perguntas como:

Você tem alguma pergunta para nós? Você vê nosso produto/serviço como uma solução satisfatória para suas necessidades? Como podemos trabalhar juntos como parceiros e levar esse projeto adiante?

Motive seu público a fazer perguntas e ofereça suporte para suas dúvidas - sejam elas relacionadas a escopo, custos, cronogramas e assim por diante

Etapa 5. Estabeleça claramente as próximas etapas para encerrar sua apresentação Gerenciamento eficaz de clientes consiste em estabelecer claramente as próximas etapas ao final da reunião.

Se você deixar a reunião em aberto, talvez não receba resposta do seu público.

Veja como definir as expectativas certas para seu cliente ao encerrar a apresentação:

Descreva o que você quer que ele faça em seguida

Seja franco e direto sobre como e quando você fará as chamadas de acompanhamento

Dê ao cliente um prazo definido e mantenha-o sempre informado

Elementos-chave a serem incluídos em uma apresentação ao cliente

Aprimore suas habilidades de apresentação para clientes e prepare sua apresentação para o sucesso com esses elementos essenciais:

1. Pesquisa detalhada do cliente

Use métodos de pesquisa primária e secundária para reunir informações sobre os pontos problemáticos de seu cliente.

Obtenha respostas para essas perguntas durante sua pesquisa:

Quais são as metas de curto e longo prazo do cliente?

Que problemas eles estão enfrentando atualmente no setor?

Como o cliente mede o sucesso?

Dica profissional: Utilize fontes como sites da empresa, relatórios anuais, publicações do setor e plataformas de mídia social para obter detalhes detalhados.

Invista em software de integração de clientes para organizar e apresentar sua pesquisa com eficiência.

2. Pontos problemáticos do cliente

Abordar os desafios atuais do seu cliente demonstra sua compreensão das necessidades imediatas dele e, por extensão, estabelece sua relevância.

Faça sua lição de casa sobre as atividades recentes do seu cliente para identificar os desafios atuais com os quais ele pode estar lidando. Além disso, participe de discussões com os principais interessados para obter suas opiniões. Além disso, você pode usar modelos de início de projeto para capturar informações sobre seus clientes desde o início.

O modelo ClickUp Project Kickoff oferece uma estrutura para estabelecer expectativas, esclarecer funções, delegar tarefas e compreender os cronogramas do projeto.

3. Pontos de prova

Seus pontos de prova validam suas afirmações e criam credibilidade ao destacar seu histórico e histórias de sucesso. Para exibi-los:

Reúna estudos de caso, depoimentos e dados de desempenho que demonstrem a eficácia de suas soluções no setor

Estruture sua apresentação para incorporar estrategicamente esses pontos de prova, destacando-os em momentos importantes para reforçar a credibilidade

Use recursos visuais, como tabelas ou gráficos, para representar seus pontos de prova e torná-los mais impactantes

4. Chamada para ação

Uma chamada à ação clara direciona seu cliente para as próximas etapas que ele deve seguir após a apresentação e o orienta para uma decisão.

Para tornar esse processo mais fácil para ele:

Descreva claramente o resultado desejado, seja agendando uma reunião, assinando um contrato ou iniciando um teste

Forneça vários canais para o cliente realizar a ação desejada e torne-a o mais conveniente possível para que ele siga em frente

Conecte-se com eles imediatamente depois para reforçar a chamada à ação e fornecer suporte adicional, conforme necessário

5. Investimento esperado e cronograma

Apresente uma análise detalhada do investimento necessário para suas soluções, incluindo os custos, condições de pagamento e potencial ROI.

Para obter uma estimativa precisa dos requisitos orçamentários e de cronograma de seu cliente, faça as seguintes perguntas:

Qual é o orçamento máximo para o projeto?

Há alguma restrição orçamentária específica da qual se deve estar ciente?

Qual é o grau de flexibilidade do orçamento do cliente? Ele está aberto a discussões sobre ajustes de custos?

Qual é o cronograma que ele tem para colocar o projeto em funcionamento?

O que acontecerá com o prazo e os custos no caso de um desvio de escopo?

4 Erros comuns a serem evitados durante uma apresentação ao cliente

Encontre o ponto ideal em suas habilidades de apresentação evitando esses erros comuns:

1. Não preparar o palco adequadamente

Deixar de estabelecer o contexto adequado no início de sua apresentação leva a mal-entendidos e à falta de envolvimento de seu cliente. Gerencie as expectativas do cliente e esclarecer o que o público deve esperar.

Se seus clientes se sentirem confusos quanto ao objetivo da apresentação, eles nunca conseguirão compreender totalmente o valor de suas ofertas.

Para "preparar o palco adequadamente", siga estas dicas:

Entenda o histórico do seu público e alinhe sua apresentação para atender às necessidades dele

Defina claramente os objetivos de sua apresentação e informe aos clientes o que eles têm a ganhar com sua apresentação

Comece com um gancho convincente que prenda a atenção do público e defina o tom para o restante da apresentação

2. Ficar na defensiva

Exibir uma linguagem corporal defensiva, como cruzar os braços, evitar contato visual ou parecer tenso, sinaliza desconforto para seus clientes.

Isso pode prejudicar imediatamente sua credibilidade e o relacionamento com eles.

Além disso, sua atitude defensiva pode parecer mais uma falta de confiança aos olhos do cliente, levando a uma quebra na comunicação e na confiança.

Para aprimorar suas habilidades de comunicação não verbal, siga estas dicas:

Preste atenção à sua linguagem corporal durante as sessões de prática. Além disso, pratique manter uma postura aberta e fazer contato visual para transmitir confiança e abertura

Se for feita uma pergunta desafiadora, mantenha a calma e a mente aberta

Demonstre escuta ativa acenando com a cabeça, sorrindo e usando gestos de afirmação. Isso mostra aos seus clientes que você valoriza a opinião deles e está envolvido na conversa

Se não tiver certeza sobre algo ou precisar de esclarecimentos, faça perguntas de forma educada e respeitosa. Isso demonstra uma disposição para entender e abordar as preocupações de seu cliente

3. Mencionar informações irrelevantes

Detalhes irrelevantes durante uma apresentação são uma perda de tempo para o seu cliente. Se não houver um benefício claro em acrescentar informações adicionais sobre os serviços da empresa, não o faça.

Por exemplo, se sua apresentação for sobre gerenciamento de contas, não fale sobre a história de sua empresa, a menos que isso esteja diretamente relacionado ao sucesso de suas estratégias de gerenciamento de contas.

Em vez disso, concentre-se em mostrar os resultados das contas como a principal lição. Isso manterá o foco da sua apresentação e garantirá que você esteja fornecendo informações valiosas que atendam diretamente aos interesses e às necessidades do seu cliente.

Aqui estão algumas estratégias para incorporar efetivamente dados relevantes em sua apresentação:

Adicione dados que abordem diretamente os pontos problemáticos e os interesses específicos de seus clientes

Identifique as métricas mais importantes que se alinham com as metas de seu público e vincule essas métricas ao impacto de suas soluções

Use tabelas, gráficos e recursos visuais para apresentar os dados de forma clara e atraente

Forneça o contexto dos dados que está apresentando - ajude seu público a entender por que esses números são importantes e como eles se relacionam com a história geral que você está contando

Use exemplos da vida real e estudos de caso para ilustrar como suas soluções produziram resultados tangíveis para clientes semelhantes

4. Não orientar o ciclo de feedback

Terminar uma apresentação sólida não é o fim de seu trabalho. Mantenha o controle sobre as necessidades do seu público, começando com uma ligação de acompanhamento.

Use um software gratuito de gerenciamento de projetos como o ClickUp e arme sua empresa com feedback dos clientes em tempo real sobre o que está funcionando para eles e o que não está. Um bom plataforma de gerenciamento de clientes também pode automatizar muitas dessas tarefas.

Com Formulários ClickUp você pode capturar as respostas do cliente e encaminhar o trabalho para a equipe certa no momento certo. Além disso, você pode converter as respostas do Clickup Form em tarefas rastreáveis, que podem ser conectadas diretamente aos seus fluxos de trabalho

Um exemplo de obtenção de feedback de produto usando lógica condicional em ClickUp Forms

Leia mais:_ Estratégias para gerenciamento de projetos de clientes

Pitch Perfectly With ClickUp

Quando se trata de uma apresentação, faz sentido ater-se ao básico. No entanto, apresente a Grande Ideia de uma forma que impressione seus clientes e os conquiste com firmeza.

Portanto, incorpore pesquisa e narração de histórias e mantenha uma abordagem que coloque o cliente em primeiro lugar fazer com que sua apresentação se destaque .

Use softwares de apresentação como ClickUp para fazer arremessos perfeitos!

Perguntas frequentes

1. **Como posso melhorar uma apresentação para o público?

Aqui estão algumas dicas importantes sobre como fazer uma apresentação bem-sucedida:

Gaste tempo e esforço pesquisando e planejando sua apresentação

Converta sua apresentação em um funil de marketing bem definido

Utilize recursos visuais e imagens para destacar os pontos fortes e fracos de seu produto ou serviço

Encerre a apresentação com um diálogo bidirecional e próximas etapas claras

2. **O que devo incluir em uma apresentação para o cliente?

Você pode incluir o seguinte em uma apresentação de cliente:

Pesquisa detalhada do cliente

Os pontos problemáticos do cliente

Pontos de prova estratégicos para o conteúdo de sua apresentação

Uma chamada à ação relevante para seu público

Detalhes essenciais, como o investimento esperado e os cronogramas

3. **Como o ClickUp pode ajudar a otimizar a apresentação de um cliente?

O ClickUp economiza seu tempo e esforço na criação de apresentações eficazes por meio de suas várias ferramentas, como:

Modelo de apresentação do ClickUp, que o ajuda a criar apresentações eficazes e envolventes para seu público

ClickUp AI, que permite gerar um esboço de apresentação em segundos; por exemplo, criar uma apresentação de vendas para seu processo de vendas

O modelo de resumo executivo de apresentação do ClickUp, que ajuda você a causar uma primeira impressão arrasadora com sua apresentação

Use esses recursos e economize o tempo necessário para criar apresentações.