10 melhores ferramentas de IA para apresentações em 2024

As apresentações são uma maneira poderosa de compartilhar informações, mas a criação de um conjunto de slides geralmente consome muito tempo.

A inteligência artificial (IA) está revolucionando a forma como as pessoas montam apresentações profissionais e envolventes, permitindo que você crie apresentações refinadas em segundos. Com a IA, diga adeus à tediosa movimentação de elementos em um slide e diga olá para ter tempo de volta em sua agenda para trabalhar no que é mais importante.

Pronto para aproveitar esse superpoder de apresentação? Saiba mais sobre Ferramentas de apresentação com IA o que procurar e alguns dos melhores criadores de apresentações com IA disponíveis em 2024.

O que são ferramentas de IA para apresentações?

Vários softwares e plataformas usam IA para ajudar os usuários a criar, aprimorar e apresentar slides visualmente atraentes. Essas ferramentas podem ajudar em todos os aspectos do processo de criação da apresentação, desde a criação inicial até o aumento do envolvimento.

Dependendo da ferramenta de apresentação com IA específica, ela pode ajudá-lo em tarefas como:

Projetar apresentações incríveis: A IA pode entender e seguir as regras de um bom design, permitindo que ela crie apresentações de slides com aparência profissional, visualmente atraentes e relevantes para o seu conteúdo

Os criadores de apresentações com IA ajudam você a produzir conteúdo envolvente com mais rapidez e a se conectar com seu público de forma mais eficaz. Porém, com tantos criadores de apresentações com IA disponíveis atualmente, você deverá trabalhar com algumas opções e determinar qual delas se adapta melhor ao seu fluxo de trabalho e estilo.

O que procurar em ferramentas de IA para apresentações

Ao procurar um criador de apresentações com IA, você deve encontrar algo que seja intuitivo e tenha uma interface amigável. Você não quer passar horas aprendendo a usar um novo software, e não deve precisar de um amplo conhecimento técnico para colocar essas ferramentas em funcionamento.

Você também deve garantir que a ferramenta de IA escolhida se integre bem ao restante de sua pilha de tecnologia. Uma apresentação incrível não é boa se você não conseguir fazê-la funcionar com seu software preferido, como o Google Slides ou o Microsoft PowerPoint.

Você também deve procurar ferramentas com tecnologia de IA que ofereçam a funcionalidade de que você precisa. Por exemplo, talvez você goste de criar slides, mas não seja bom em criar textos envolventes. Nesse caso, procure ferramentas que se concentrem na geração de conteúdo com elementos interativos para que você possa flexibilizar suas habilidades de design.

Ou talvez você queira um gerador de apresentações com IA que faça tudo, desde a criação de gráficos até a redação de textos. Essas ferramentas geralmente são pagas, mas você pode usar as avaliações gratuitas para determinar suas melhores opções para criar apresentações.

10 melhores ferramentas de apresentação com IA 2024

1. Beautiful.ai

Via Beautiful.ai O Beautiful.ai é um inovador criador de apresentações com IA que visa revolucionar a forma como você cria apresentações envolventes. A plataforma faz recomendações inteligentes de design por meio de sua interface intuitiva e simplifica o processo de criação. Você se concentra no conteúdo, enquanto o Beautiful.ai gerencia a estética. Estão disponíveis modelos personalizáveis, gráficos inteligentes para visualização de dados e análises para rastrear quais slides obtêm o maior envolvimento do seu público.

Melhores recursos do Beautiful.ai

A análise criteriosa fornece informações sobre quais slides da sua apresentação estão causando o impacto mais significativo em um ambiente profissional ou acadêmico

O compartilhamento seguro ajuda a proteger informações confidenciais e, ao mesmo tempo, facilita o acesso paraprincipais interessados* A integração perfeita permite que você crie slides no Beautiful.ai e os edite no PowerPoint

Limitações do Beautiful.ai

Embora os modelos ofereçam designs bonitos, alguns usuários reclamam que não há opções suficientes em comparação com outras plataformas. Alguns usuários podem querer mais controle sobre o design final do que a plataforma permite

Preços da Beautiful.ai

Pro para indivíduos: US$ 12/mês

Team para colaboração em equipe: US$ 40/mês

Enterprise para segurança e suporte avançados: Entre em contato com o departamento de vendas para obter um plano personalizado

Avaliações e resenhas do Beautiful.ai

G2: 4,7/5 (mais de 160 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 70 avaliações)

2. AI Presentation Maker da Simplified

Via Criador de apresentações com IA da Simplified O AI Presentation Maker da Simplified promete ajudá-lo a fazer apresentações com a marca sem esforço. A plataforma lida com imagens e criação de conteúdo para qualquer tópico, e você pode personalizar os resultados para atender às suas necessidades. Tudo o que você precisa fazer é informar à IA o tópico que deseja apresentar, e ela gerará a apresentação em poucos segundos.

melhores recursos do #### Simplified

Uma variedade de modelos predefinidos e uma vasta biblioteca visual, mesmo para usuários do plano gratuito

Integração com todas as suas plataformas favoritas, incluindo Google Drive e Shopify

Fácil colaboração em tempo real nas apresentações

Limitações simplificadas

O software pode se tornar caro rapidamente, especialmente em comparação com serviços semelhantes. Pode ser muito caro para pequenas organizações

Preços simplificados

Design Free: US$ 0 para um assento

Design Pro: US$ 6/mês para uma estação

Design Business: US$ 10/mês para cinco licenças

Enterprise: Entre em contato para obter preços

Simplified classificações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 1.800 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 160 avaliações)

3. Deslizamento

Via Slidebean O Slidebean é um software de apresentação com IA que se concentra em ajudar fundadores e startups a criar seus pitch decks. Ele ajuda a simplificar o processo de apresentação e garante que você tenha a apresentação certa para o estágio certo de desenvolvimento da empresa. Se você precisa de um pitch deck inicial, uma apresentação de marketing ou um deck de vendas, o Slidebean tem soluções para atender às suas necessidades e ajudá-lo a obter um sim.

Melhores recursos do Slidebean

O compartilhamento on-line mantém seu deck (e suas ideias!) seguro e, ao mesmo tempo, coloca as informações certas na frente dos investidores certos

O Analytics rastreia a atividade de cada slide do seu deck para que você saiba quem o visualizou, quantas vezes e quando

Opções fáceis de colaboração ajudam a colocar toda a equipe em ação

Limitações do Slidebean

A interface do usuário pode ser complicada, e alguns usuários podem achar que editarGráficos gerados por IA e imagens geradas por IA

Preços do Slidebean

All Access: US$ 199/ano

Accelerate: US$ 499/ano

Avaliações e resenhas do Slidebean

G2: 4,5/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 50 avaliações)

4. Designs.ai

Via Designs.ai A Designs.ai oferece um conjunto completo de ferramentas de criação com tecnologia de IA. A plataforma oferece assistência de escrita com IA, um criador de logotipo, um criador de apresentação de vídeo e locuções com IA de som natural.

Quem procura ajuda para criar apresentações vai adorar o Designmaker da plataforma, que cria conteúdo visual para você em segundos. Escolha em uma vasta biblioteca de modelos de apresentação, forneça seu conteúdo à plataforma e deixe que ela cuide do resto.

melhores recursos do #### Designs.ai

A enorme biblioteca de modelos e elementos de design permite que você personalize suas apresentações em IA para atender às suas necessidades

O recurso de redimensionamento com um clique permite otimizar sua apresentação para Instagram, celular, telas de projetor e outros dispositivos

O editor de design intuitivo significa que você não precisa ser um mestre em design gráfico para criar uma apresentação maravilhosa

limitações do #### Designs.ai

A exportação de arquivos pode ser lenta e complicada

Preços do Designs.ai

Básico: US$ 19/mês

Empresarial: Ligue para obter uma cotação personalizada

Designs.ai avaliações e comentários

G2: 4,3/5 (mais de 6 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 2 avaliações)

5. Pitch

Via Pitch O Pitch ajuda você a criar apresentações elegantes em segundos. Escolha seu modelo e adicione seu conteúdo; em breve, você terá uma bela apresentação pronta para ser compartilhada. A plataforma permite compartilhar um link, apresentar sua apresentação ao vivo ou até mesmo incorporá-la na Web para que você possa direcionar os espectadores a ela a qualquer momento. Ela tem recursos robustos de integração, conectando-se aos favoritos da pilha de tecnologia, como Slack, Vimeo e YouTube.

melhores recursos do #### Pitch

Os excelentes recursos de integração facilitam a adição de conteúdo ao seu deck e o compartilhamento com outras pessoas

O Analytics ajuda a monitorar o que está funcionando em seu deck e a ver o que precisa ser ajustado

Ótimas ferramentas de apresentação simplificam o compartilhamento, a gravação e a apresentação do seu deck

limitações do #### Pitch

Embora os slides gerados por IA sejam esteticamente agradáveis, os recursos de edição de slides podem ser complicados

Preço do pitch

Starter: US$ 0, grátis para sempre

Pro: US$ 8 por membro por mês

Enterprise: Entre em contato para obter uma cotação personalizada

Pitch ratings and reviews

G2: 4,4/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: 4,9/5 (mais de 30 avaliações)

6. Apresentações.ai

Via Apresentações.ai O Presentations.ai tem como objetivo ajudá-lo a reduzir o tempo de criação de apresentações e, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade geral do design de suas apresentações. A plataforma usa tecnologia de IA para facilitar a criação e oferece muitas opções de design personalizado. Em seguida, você pode compartilhar, rastrear e analisar suas apresentações para ver como elas se comportam com seu público.

melhores recursos do #### Presentations.ai

Crie apresentações em segundos a partir de um único prompt

Obter o visual final perfeito com várias ferramentas de apresentação e opções de personalização

Ótimas opções de marca para que você tenha uma aparência consistente e refinada em tudo o que criar

limitações do #### Presentations.ai

A plataforma se concentra muito em pitch decks e apresentações de marketing, portanto, os modelos podem ser frustrantes para os usuários que desejam criar apresentações educacionais ou informativas. Alguns modelos e slides estão protegidos por um acesso pago, limitando as opções para usuários gratuitos

Preços do Presentations.ai

Starter: US$ 0 (preço beta)

Pro: US$ 396 (preço beta)

Enterprise: Entre em contato para obter uma cotação personalizada

Presentations.ai avaliações e comentários

Não disponível

7. Gama

Via gama O Gamma usa o processamento de linguagem natural para ajudar os usuários a criar decks dinâmicos. Comece a escrever seu conteúdo e, em seguida, use o chatbot de IA integrado para alterar a aparência do seu deck. Quando estiver satisfeito com o deck, entre no modo de apresentação e mostre seu trabalho em uma apresentação ao vivo ou envie-o como uma página da Web para os usuários visualizarem de forma independente. É uma plataforma flexível e fácil de usar que ajuda você a envolver seu público.

melhores recursos do #### Gamma

Altere a aparência de seu conjunto de slides a qualquer momento com a ajuda da ferramenta de apresentação assistida por IA

Incorporar GIFs, gráficos, vídeos e até mesmo sites para dar vida às apresentações

Receba feedback instantâneo dos espectadores sobre suas apresentações com reações rápidas

Limitações de gama

Os modelos oferecem personalização significativa de cores, mas há pouca variação no layout e no design

Preços da gama

Starter: gratuito

Pro: Em breve

Beautiful.ai avaliações e comentários

G2: 4/5 (6+ avaliações)

Capterra: 4/5 (1+ avaliações)

8. Kroma.ai

Via Kroma.ai O Kroma.ai ajuda você a criar belos decks, seja para apresentá-los a possíveis investidores ou para compartilhar suas ideias e dados.

Basta escolher seu modelo, escolher as cores e adicionar seu logotipo. Em seguida, use o conteúdo gerado por especialistas para levar sua apresentação ao próximo nível, tornando-a mais persuasiva e envolvente com a ajuda de líderes do setor.

Melhores recursos do Kroma.ai

Escolha o conteúdo de especialistas do setor para melhorar sua apresentação profissional

Faça seus números se destacarem com ferramentas robustas de visualização de dados

Crie apresentações impressionantes com modelos projetados por especialistas que garantem que você tenha o formato certo para o trabalho

Limitações do Kroma.ai

Algumas partes da interface do usuário não são muito intuitivas

Alguns usuários podem não se importar com o conteúdo escrito por especialistas, que é um dos grandes pontos de venda da plataforma

Preços do Kroma.ai

Explorador: Gratuito

Premium: US$ 49,99 por usuário por mês

Enterprise: US$ 1.699 por ano

Avaliações e resenhas do Kroma.ai

Não disponível

9. Tomé

Via Tomo O Tome quer ser sua ferramenta de apresentação com IA. Diga à plataforma o que você deseja fazer com um simples comando, e ela gerará imagens, textos e slides para ajudá-lo a atingir seu objetivo.

Você pode ajustar todos os aspectos do design, solicitando à ferramenta de IA que altere o tom ou a apresentação gerar uma nova imagem de IA em um estilo diferente. Também é excelente para transformar documentos enfadonhos em apresentações dinâmicas.

melhores recursos do #### Tome

Ajuda a encontrar e citar referências que apoiam suas afirmações

As traduções fáceis de idiomas permitem que você compartilhe apresentações em todo o mundo

Excelentes modelos personalizáveis permitem que você crie pitch decks, apresentações de marketing e apresentações educacionais

Tome limitações

Alguns usuários estão encontrando problemas com a plataforma, embora isso possa ocorrer porque a ferramenta ainda está em desenvolvimento

Preço do Tome

Grátis para sempre

Pro: US$ 8 por pessoa por mês

Enterprise: Entre em contato para obter preços personalizados

Tome classificações e comentários

G2: 4,8/5 (mais de 20 avaliações)

10. DeckRobot

Via DeckRobot O DeckRobot é um plug-in prático que transforma seus rascunhos em decks de apresentação refinados em segundos. Ele ainda garante que o deck final esteja em conformidade com as diretrizes de marca corporativa para que você mantenha uma marca consistente em tudo o que criar. É uma ótima maneira de reduzir o tempo de design manual, e todos os seus dados permanecem seguros em seus servidores.

Melhores recursos do DeckRobot

O plug-in para apresentações do PowerPoint pega o primeiro rascunho da sua apresentação e o transforma em um deck final polido

Seus dados permanecem seguros porque todas as informações ficam em seu servidor

Permite redesenhar com a marca corporativa predefinida em um clique

Limitações do DeckRobot

Este plug-in é para PowerPoint, portanto, se você estiver usando outra plataforma, precisará optar por outra solução de IA

Preços do DeckRobot

Entre em contato para obter preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o DeckRobot

Não disponível

Outras ferramentas de IA para criação de slides

Você está procurando mais ferramentas para ajudá-lo a aproveitar o poder da IA? Se sim, descubra o poder revolucionário da Cérebro ClickUp . O ClickUp Brain se integra perfeitamente ao restante da plataforma de gerenciamento de projetos. Isso significa que você pode usar a IA com seu Documentos do ClickUp para levar sua criação de conteúdo para o próximo nível.

A tecnologia de IA do ClickUp aprimora sua cópia escrita com verificações gramaticais e ortográficas, além de sugestões personalizadas adaptadas à sua função e estilo de escrita. Use o AI Writer for Work não apenas para alterar o tom, a linguagem ou o público-alvo de seu conteúdo, mas também para produzir uma nova cópia pontual com apenas alguns cliques. O escritor de IA também ajudará a tornar sua cópia mais envolvente ou a simplificar conceitos complexos.

IA do ClickUp ferramentas de escrita pode criar e-mails, rascunhos de publicações em blogs e resumir documentos longos com apenas alguns cliques. Gerar itens de ação e fornecer recapitulações de notas de reunião para poupar você de tarefas administrativas tediosas. Há avisos para todos os departamentos, ajudando todos em sua empresa a trabalhar de forma mais inteligente.

Se você precisar de ajuda para criar uma excelente apresentação, use o Modelo de apresentação do ClickUp como ponto de partida. Você pode usar as ferramentas de IA integradas para criar seu conteúdo e, em seguida, colaborar com o restante da equipe para aperfeiçoar a apresentação final com as inovadoras ferramentas de colaboração. Com as opções de integração robustas do ClickUp, você pode facilmente extrair conteúdo para sua apresentação e compartilhá-lo com as partes interessadas quando estiver concluído.

O ClickUp Brain revoluciona a forma como você escreve, gerencia tarefas e cria conteúdo. Registre sua conta gratuita hoje mesmo e comece a usar as inovadoras ferramentas de IA do ClickUp para fazer mais! Criar uma conta gratuita