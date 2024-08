Coesão da equipe: Estratégias para aumentar o desempenho no local de trabalho

Uma equipe não é um grupo de indivíduos. É isso mesmo, uma equipe é mais do que apenas seus membros. É também os sistemas, o conhecimento e as conexões compartilhadas entre eles.

Uma equipe que nutre esses sistemas, compartilha ativamente o conhecimento e fortalece as conexões é coesa e, portanto, eficaz.

Nesta postagem do blog, discutiremos a coesão e como você pode criar uma equipe coesa.

O que é coesão de equipe?

A coesão da equipe é a capacidade da equipe de funcionar como uma unidade única e trabalhar em conjunto. É a totalidade das conexões intangíveis, dos relacionamentos positivos e da compreensão mútua dos membros da equipe.

A coesão da equipe é caracterizada pelo seguinte.

Multidimensional : Os relacionamentos profissionais, comportamentais e emocionais entre os membros da equipe

: Os relacionamentos profissionais, comportamentais e emocionais entre os membros da equipe Dinâmico : Fluido e evolui a cada mudança, como a saída de um membro da equipe ou a entrada de um novo

: Fluido e evolui a cada mudança, como a saída de um membro da equipe ou a entrada de um novo Coletivo : Soma de todos os relacionamentos interpessoais dentro da equipe; um problema entre duas pessoas pode afetar toda a equipe

: Soma de todos os relacionamentos interpessoais dentro da equipe; um problema entre duas pessoas pode afetar toda a equipe Alinhado aos negócios : Focado nas metas comerciais e trabalhando para um objetivo comum

: Focado nas metas comerciais e trabalhando para um objetivo comum Organizacional: Depende da organização, de suas estruturas, cultura, valores e comportamento de liderança

Ao contrário das métricas comumente entendidas, como eficiência ou produtividade, a coesão da equipe é um conceito emergente que está ganhando popularidade, especialmente em organizações de serviços. Veja por quê.

A importância da coesão da equipe

A capacidade de uma equipe de trabalhar de forma coesa é a base do sucesso dos negócios e, por isso, é fundamental. A coesão da equipe também se presta a vários outros benefícios.

Eficiência da equipe

Uma equipe coesa é organizada e produtiva. Os membros da equipe eliminam ativamente as redundâncias e o desperdício de tempo ou esforço. Eles economizam custos desnecessários e otimizam a eficácia da equipe.

Orientação para metas

A coesão da equipe ajuda a atingir metas individuais e coletivas. Eles entendem suas funções e responsabilidades. Suas medidas de sucesso são claramente definidas e eles sabem como alcançá-las. Com foco em metas, as equipes coesas melhoram o desempenho no trabalho .

Autonomia da equipe

Uma equipe coesa é transparente, capacitando cada membro da equipe a ser autônomo e criativo. Assim, toda a equipe tem o contexto para resolver problemas de forma inovadora.

Por outro lado, o gerente simplesmente dá orientação e apoio em vez de microgerenciamento. Isso cria uma cultura de trabalho positiva, liberando também o tempo do gerente no processo.

Envolvimento dos funcionários

Quando uma equipe é coesa, ela também está ativamente engajada. Cada indivíduo tem um forte senso de pertencimento à equipe e à empresa. Eles estão alinhados com o objetivo da organização e motivados a trabalhar para alcançá-lo. Isso melhora o desempenho da equipe. Isso melhora o desempenho da equipe.

Ambiente de trabalho saudável

A coesão apoia a eficácia colaboração da equipe . Uma equipe coesa dá apoio uns aos outros. Eles trabalham mais de perto, oferecendo ajuda e aconselhamento aos que estão com dificuldades. Assumem a responsabilidade coletiva e trabalham como uma unidade.

Como corolário, a baixa coesão da equipe pode ter consequências negativas, como não atingir as metas, atrasos na entrega do projeto, alto índice de atrito, baixa satisfação no trabalho etc.

Para evitar a baixa coesão do grupo, primeiro você precisa aprender a identificá-la. Aqui estão algumas dicas.

Como identificar a baixa coesão da equipe

Se você está preocupado com o fato de sua equipe não estar trabalhando de forma coesa, mas não tem certeza de qual é o problema, veja abaixo alguns sinais reveladores que devem ser observados.

Conflitos não resolvidos: Os membros da equipe estão entrando em conflitos que não estão sendo resolvidos profissionalmente? Se esses conflitos se transformarem em ressentimento ou se tornarem pessoais, sua equipe não tem coesão suficiente.

Falta de transparência: Em uma equipe que não é coesa, os indivíduos são propensos a falar de forma pouco clara ou a reter informações. Quando os membros da equipe não compartilham informações de forma proativa e aberta, pode haver alguma insegurança subjacente ou competição doentia que precisa ser resolvida.

Jogo da culpa: Uma equipe que não é coesa tende a culpar uns aos outros pelas falhas. Os membros da equipe podem não assumir responsabilidade pessoal quando as coisas dão errado.

Membros da equipe não engajados: Você perceberá nas reuniões que os membros do grupo não estão oferecendo suas melhores ideias ou fazendo o mínimo necessário. Eles podem não se sentir inclinados a colaborar ou inovar.

Falta de confiança: Uma equipe que não é coesa está sempre atenta aos problemas e sente a necessidade de se proteger.

A forte coesão da equipe é exatamente o oposto.

Sinais de forte coesão da equipe

Toda equipe coesa não precisa ser uma equipe de tigres . Mas eles precisam mostrar sinais de que estão trabalhando juntos de forma eficaz. Aqui estão alguns sinais que você deve procurar.

Comunicação forte

A comunicação clara e ativa é a base da coesão da equipe. Isso se manifesta de várias maneiras, como, por exemplo, pelos membros da equipe:

Compartilhando informações e reconhecendo desafios sem medo

Falando com confiança uns com os outros cara a cara ou colocando suas opiniões por escrito por e-mail/Slack

Confortavelmente tendo conversas difíceis ou debates acalorados no interesse do projeto

Falar e compartilhar opiniões sem medo de repercussões

Documentar ativamente o progresso e estar disposto a transferir tarefas, se necessário

Resolução rápida de conflitos

Equipes coesas não são desprovidas de conflitos; elas apenas os resolvem de forma rápida e saudável. Elas acolhem opiniões e discordâncias diversas. Quando um debate se transforma em um conflito, elas resolvem o problema entre si e o superam.

Compromisso com as decisões

"Discordar, mas se comprometer" é um lema crucial de uma equipe coesa. Quando um ou dois membros da equipe discordam de uma decisão, eles se comprometem com ela de qualquer forma, não se apressando em dizer "eu avisei" ou atrapalhar o progresso mais tarde.

Responsabilidade compartilhada

Uma equipe coesa assume a responsabilidade coletiva por todos os sucessos e fracassos. Os membros da equipe responsabilizam uns aos outros sem colocar culpa desnecessária. Eles informam proativamente aos colegas se estão enfrentando desafios e buscam ajuda. Aqueles que cometeram erros assumem o erro e se comprometem a fazer as pazes.

Criar um local de trabalho que tenha esse nível de coesão de equipe requer pensamento consciente e esforço contínuo. Aqui estão dez estratégias que você pode usar para estabelecer uma base sólida.

10 Estratégias para melhorar a coesão da equipe

A construção da coesão da equipe não é uma atividade pontual. É um exercício contínuo que todo líder e gerente de equipe deve realizar. É uma prática comportamental que todos devem adotar.

No entanto, você pode colocar esses comportamentos em prática com qualquer um dos

melhores ferramentas de gerenciamento de projetos

. Aqui estão algumas estratégias e como você pode usar as ferramentas certas para implementá-las.

1. Defina sua missão

Uma equipe que entende a missão se unirá para atingir seus objetivos. Para melhorar a coesão da equipe, esclareça sua visão para o futuro por meio de uma missão acionável e com propósito.

Coloque-a no contexto das necessidades do mercado e da concorrência

Torne-a relevante para as necessidades emocionais e as motivações coletivas da equipe

Mantenha-a a longo prazo, para que não precise mudá-la com frequência

Faça com que ela tenha um propósito

"Organizar as informações do mundo e torná-las universalmente acessíveis e úteis" era a missão do Google para seu produto de pesquisa. Ela é contextual, relevante, de longo prazo e objetiva. É uma missão para a qual os funcionários podem se mobilizar, não apenas em suas horas de trabalho, mas também em suas vidas.

Depois de definir a missão, publique-a publicamente. Coloque-a no

quadro branco digital

ou no wiki da empresa, para que todos possam vê-lo com facilidade e frequência.

2. Defina metas SMART para a equipe

Se a missão define o "o quê" da sua equipe, suas metas mostram "como" Derive as metas de sua missão. Defina objetivos para a equipe, bem como para os membros individuais da equipe. Faça com que eles

Metas SMART

ou seja, específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo determinado.

Metas do ClickUp para ficar no topo de suas metas

Para garantir que a equipe esteja sempre focada em suas metas, é preciso torná-las acessíveis e acompanhar o progresso ao longo do caminho. Uma boa ferramenta de gerenciamento de projetos permitirá isso tanto para as metas individuais quanto para as da equipe.

Metas do ClickUp

são projetados para torná-los visíveis e acessíveis à equipe em todos os momentos. Para melhorar a coesão da equipe, use o ClickUp Goals para ter conversas detalhadas com cada membro da equipe e garantir que eles entendam suas metas.

Elimine a ambiguidade. Discuta as dependências e os relacionamentos para que todos saibam claramente pelo que são responsáveis.

3. Fortaleça o gerenciamento de projetos

Uma equipe coesa precisa de um espaço colaborativo. Normalmente, o escritório desempenha esse papel, mas não é suficiente. Ainda mais para equipes híbridas. Para melhorar a coesão da equipe, crie sistemas de comunicação robustos.

Organização do projeto: Configure uma ferramenta abrangente de gerenciamento de projetos, como o ClickUp, para toda a comunicação da equipe. Divida o projeto em tarefas, subtarefas e listas de verificação, para que os membros da equipe entendam como suas atividades diárias contribuem para as metas comerciais. Comunique claramente as expectativas e as medidas de sucesso de cada tarefa.

Personalizar: Use o ClickUp para criar fluxos de trabalho personalizados de acordo com suas necessidades. Adicione campos personalizados, tags e responsáveis. Salve seus filtros. Automatize tarefas/eventos repetitivos como

reuniões de standup

. Definir notificações inteligentes. Interpretar código diretamente no ClickUp.

Gerencie seus projetos da maneira mais adequada para você com o

Gerenciamento de projetos personalizados do ClickUp

.

Comunicação com a equipe: Permita que os membros da equipe façam perguntas e tenham debates saudáveis por meio de comentários aninhados e

Visualização do bate-papo do ClickUp

.

Fique por dentro de todas as conversas com o Chat View do ClickUp

Colaboração em tempo real: O que mais? Mantenha todos na mesma página com o

Detecção de colaboração do ClickUp

. Permita que os membros da sua equipe saibam quando os outros estão digitando para que possam editar documentos juntos em tempo real.

Se você não tem experiência com isso, experimente

Modelos de gerenciamento de projetos do ClickUp

para lhe dar um pontapé inicial. Personalize-os conforme sua necessidade e deixe-os do seu jeito!

4. Compartilhe conhecimento

Para que uma equipe funcione de forma coesa, cada membro da equipe deve ter todo o conhecimento e contexto o tempo todo. No entanto, na agitação de um projeto em rápida evolução, é fácil que as informações sejam perdidas.

Use um

colaboração de projeto

ferramenta como o ClickUp para compartilhar conhecimento, criar wikis e conectá-los a fluxos de trabalho.

Visão geral dos documentos do ClickUp

Documentos do ClickUp

as páginas aninhadas, as opções de estilo, os marcadores incorporados e muito mais permitem criar e compartilhar conhecimento com toda a equipe. Eles também podem editar esses documentos, marcar usuários, adicionar comentários e colaborar efetivamente em tempo real, mantendo o conhecimento organizacional sempre atualizado.

5. Brainstorming em conjunto

Para que o "discorde, mas se comprometa" funcione, os membros da equipe devem fazer parte do processo de tomada de decisão desde o início. Eles precisam ver o problema, as possíveis soluções e o processo de pensamento por trás da escolha final feita.

ClickUp Whiteboard para brainstorming

A melhor maneira de fazer isso é reunir a equipe para um brainstorming.

Quadro branco do ClickUp

permite desenhar, adicionar formas, escrever texto, inserir notas adesivas, marcar usuários e muito mais, tudo em um só lugar.

Se estiver fazendo brainstorming de ideias, criando estratégias de negócios, mapeando fluxos de trabalho de processos ou organizando tarefas, use o quadro branco para criar transparência. Convide comentários e crie consenso.

6. Crie confiança

Para serem transparentes, os membros da equipe precisam confiar uns nos outros. Eles devem acreditar que seus desafios e deficiências não serão usados contra eles. Crie uma cultura de confiança - lidere pelo exemplo.

Realize retrospectivas abertas e honestas. Admita seus erros. Anote as anotações dessas retrospectivas para mostrar que não há problema em cometer erros, desde que aprendamos com eles.

Incentive os membros da equipe a também admitirem honestamente seus erros. Quando eles o fizerem, valorize-os e ajude-os a fazer as pazes.

7. Comemore os sucessos

O reforço positivo vem da comemoração de um trabalho bem feito. Sempre que concluir um sprint ou resolver um problema, comemore o sucesso como uma equipe. Reúna toda a equipe.

Programe atividades de formação de equipe para ajudá-los a se entenderem melhor. Durante essas atividades:

Agradeça aos membros da equipe por suas contribuições

Identifique e reconheça os esforços excepcionais

Aprecie o comportamento que contribui para a coesão da equipe

Facilite as conversas entre os membros da equipe que estão em conflito

Conecte esse sucesso às metas e à missão da equipe

Painéis do ClickUp

pode ajudar com isso, oferecendo visões gerais de alto nível e insights profundos com relatórios totalmente personalizáveis.

8. Descentralizar a tomada de decisões

Um dos maiores desafios da coesão da equipe é a centralização da autoridade. Os gerentes geralmente se tornam a cola que mantém a equipe unida, tomando todas as decisões eles mesmos.

Isso pode prejudicar o engajamento e a autonomia, que são necessários para a coesão da equipe. Também pode prejudicar

a eficiência dos processos

.

Para evitar isso, descentralize ativamente a tomada de decisões. Delegue problemas e incentive os membros da equipe a encontrar soluções. Peça a opinião deles sobre as decisões (tanto quanto for razoável).

Treine e oriente os membros da equipe para que sejam autogerenciados. Separe orçamentos discricionários para as equipes gastarem com as ferramentas necessárias.

9. Incentivar conflitos produtivos

No trabalho do conhecimento, a diversidade de pontos de vista é extremamente importante. Seja na criação de software ou na arquitetura, todo trabalho é fortalecido pela contribuição e pelo feedback de diversos membros da equipe.

Ao discutir ideias diversas, é provável que surjam discordâncias. É responsabilidade do gerente incentivar discussões saudáveis entre os membros discordantes da equipe para que os conflitos possam ser resolvidos.

Ouça ativamente o que cada pessoa está dizendo. Faça perguntas de sondagem sobre a lógica de cada um. Direcione a conversa para uma solução em vez de ficar pensando em quem está certo ou errado.

Isso não significa que o gerente deva atuar como mediador em todos os conflitos. Em vez disso, o gerente deve criar uma cultura em que os membros da equipe possam conversar abertamente entre si e resolver os conflitos por conta própria.

Exercícios de formação de equipes

desenvolvidos para o gerenciamento de conflitos são uma ótima maneira de permitir isso.

10. Contrate para a coesão da equipe

Antes de tudo, tenha em mente a coesão da equipe ao contratar. Isso não quer dizer que você deva contratar pessoas semelhantes com opiniões semelhantes. Pelo contrário, está bem estabelecido que equipes diversificadas são melhores para os negócios.

No entanto,

dinâmica da equipe

mudam sempre que uma nova pessoa entra para a equipe. Para criar um grupo coeso, os gerentes devem garantir que o novo membro da equipe não seja particularmente perturbador. Procure candidatos com:

Habilidades de comunicação e colaboração

Capacidade de receber feedback e resolver conflitos

Trabalhar coletivamente com outras pessoas e compartilhar o crédito pelos resultados

Deixar de lado a política no interesse da equipe

Mais importante ainda, contrate e pague de forma equitativa. A desigualdade e a percepção de injustiça afetarão a coesão da equipe.

Crie equipes coesas com as ferramentas de colaboração do ClickUp

Para que uma equipe seja coesa, ela precisa de uma comunicação cuidadosa, uma cultura de abertura e um espaço de trabalho colaborativo.

Equipes do ClickUp

permite tudo isso e muito mais.

Software de gerenciamento de projetos do ClickUp

foi projetado para ser o único aplicativo para todas as necessidades de negócios, independentemente do tipo de trabalho. As tarefas e subtarefas colocam ordem no projeto, criando clareza.

Os comentários facilitam as conversas abertas. O quadro branco e os mapas mentais ajudam na solução colaborativa de problemas e no brainstorming.

O ClickUp Docs centraliza as informações relacionadas ao projeto e as torna acessíveis a todos da equipe. Metas e painéis de controle dão a todos a visibilidade necessária para levar o projeto adiante.

.