Pronto para agir em um momento de aviso prévio: O Guia Definitivo para Equipes de Tigres

Criada no jornal de 1964, Gerenciamento de programas em Design e Desenvolvimento,_ as equipes de tigres ficaram famosas pela NASA, que formou uma para investigar o mau funcionamento da Apollo 13 e trazer os astronautas em segurança. 🌕

Essa força-tarefa recebeu a Medalha Presidencial da Liberdade por seu trabalho. Embora não possamos garantir o mesmo grau de reconhecimento, certamente podemos ajudá-lo a criar uma abordagem de equipe de tigres para as necessidades da sua organização, para que você tenha sucesso.

Desde a missão lunar em 1970, entidades governamentais e empresas de todo o mundo têm implantado equipes tiger para manter as operações funcionando sem problemas . A abordagem diversificada e altamente especializada da equipe tiger foi criada com o único objetivo de resolver um problema específico (e muitas vezes complexo) que aflige a organização maior.

Como qualquer estratégia comprovada, a formação da equipe tiger perfeita é uma arte. Mas, com as ferramentas certas, temos certeza de que você pode usar esse método para obter o máximo de vantagens. Acompanhe-nos enquanto descobrimos tudo o que você precisa saber sobre as equipes de tigres antes de soltar uma em sua organização.

Descubra o que são, quais são os benefícios, as práticas recomendadas e como o VP de Marketing da ClickUp usa as equipes tiger para obter sucesso.

O que é uma Tiger Team?

Uma tiger team é uma equipe pequena, grupo multifuncional de especialistas de sua organização que se reúnem para resolver um problema complexo. Diferentemente de uma equipe típica orientada para problemas, as equipes de tigre não apenas encontram uma solução, mas desenvolvem sistemas para implementar a solução de forma eficaz.

As Tiger Teams são formadas de duas maneiras:

Uma equipe é criada especificamente para tratar de um determinado problema. Todas as tarefas da tiger team têm prioridade sobre a função típica de cada membro e, quando a meta é atingida, eles retornam às suas responsabilidades diárias normais

Uma equipe é criada para resolver um determinado problema ou atingir uma meta específica _além desua carga de trabalho atual. Essa abordagem de equipe de tigres pode exigir um bloco de tempo diário ou semanal em seus calendários dedicado à causa, mas não abandonará sua programação normal para resolver o problema

A abordagem que você escolhe depende da natureza do objetivo e do tempo alocado que você tem para alcançá-lo. Talvez os membros da sua equipe de tigres se reúnam de forma consistente durante um longo período ou com frequência em um período de tempo limitado. Independentemente disso, a equipe deve ter a capacidade de se movimentar e agir rapidamente, se necessário.

As Tiger Teams devem ser compostas por membros de diferentes departamentos ou filiais da sua organização para contribuir com uma ampla gama de habilidades. O objetivo é criar um think tank diversificado de membros de nível sênior que tragam anos de experiência, conhecimento e perspectivas para a mesa.

Isso posiciona sua equipe de tigres de forma exclusiva para identificar gargalos, áreas de interesse e soluções que a equipe comum pode não ter percebido. Trata-se de aproveitar as habilidades e os conhecimentos coletivos de seus especialistas internos no assunto para identificar soluções inovadoras e planos de jogo para os problemas que sua empresa está enfrentando.

Parece bastante simples, certo? Não exatamente, mas o resultado vale muito a pena.

Os desafios e benefícios por trás da abordagem da equipe tiger

Seus superiores serão os primeiros a lhe dizer que o trabalho em equipe multifuncional é um desafio constante. Ele também é a base de qualquer tiger team bem-sucedida.

Feita corretamente, a colaboração multifuncional elimina silos de equipe incentiva a criatividade, promove relações de trabalho saudáveis e aumenta a produtividade . Mas quando não é bem-sucedida, uma equipe multifuncional pode rapidamente se sentir como se houvesse muitos cozinheiros na cozinha. Amrita Mathur vice-presidente de marketing da ClickUp, sabe tudo sobre as provações, tribulações e benefícios significativos das equipes de tigres. Elas são uma das principais estratégias que ela levou para ClickUp de Superside onde fez a empresa crescer de praticamente zero para US$ 45 milhões em receita recorrente anual (ARR) em apenas quatro anos.

Seu segredo? Uma divisão estratégica de reuniões para manter todos os membros que precisam saber sobre o assunto e, ao mesmo tempo, manter uma cultura de trabalho saudável e totalmente remota.

Eliminar os silos entre sua equipe ou empresa não é um negócio único, é um músculo que exige paciência, consistência e esforço intencional. Caso contrário, os silos de sua equipe simplesmente retornam e, muitas vezes, criam raízes mais profundas em sua organização.

Garantir que sua equipe de tigres se estenda aos especialistas mais qualificados e maduros é a melhor maneira de combater esse desafio. A equipe técnica selecionada terá uma vasta experiência de trabalho em projetos multifuncionais e poderá remover rapidamente quaisquer barreiras de comunicação para lidar com novos obstáculos desde o início.

É extremamente valioso para a liderança, especialmente em uma estrutura remota assíncrona, ter todos em um só lugar ao mesmo tempo uma vez por mês.

Amrita Mathur, vice-presidente de marketing da ClickUp

Ao manter a equipe enxuta, ela pode agir de acordo com suas decisões o mais rápido possível (sem ficar atolada em processos complexos ou aprovações de partes interessadas). Outros benefícios importantes de uma equipe de tigres bem lubrificada incluem:

Tomada de decisões estratégicas com experiência prévia e previsão suficiente para considerar o impacto

A capacidade de analisar problemas complexos a partir de várias perspectivas

Acesso imediato a recursos, dados, percepções e muito mais de toda a organização

Interesse em novos processos de negócios, soluções criativas e inovação

Uma perspectiva positiva e proativa em relação a obstáculos imprevistos

Equipes tiger eficientes também são uma das maneiras mais econômicas de otimizar sua estratégia interna. Com mais da metade dos executivos relatando a eficiência dos recursos como sua principal prioridade em um recente estudo de Estudo da ClickUp esse estilo de grupo focal de solução de problemas pode se tornar ainda mais predominante em todos os setores.

Quando usar uma Tiger Team

Os Tiger teams não são uma ocorrência cotidiana. E como são estruturadas caso a caso, é bem possível que não haja duas tiger teams com os mesmos membros do grupo, mesmo sem mudanças organizacionais.

Essas forças-tarefa especializadas são criadas para lidar com os problemas críticos que impedem uma empresa de atingir metas maiores ou de concluir um projeto de alto impacto - ou seja, um bug persistente está impedindo que os clientes usem adequadamente o seu produto ou uma iniciativa importante continua falhando e você precisa investigar um novo plano de ataque.

Divida metas, tarefas, pontos ágeis e status de projetos no altamente personalizável ClickUp 3.0 Dashboard

Antes de iniciar a abordagem da equipe tiger, é importante considerar se essa estratégia é a melhor opção para a sua situação. Pergunte a si mesmo:

Já foram tentadas todas as outras soluções possíveis para resolver o problema?

Você consegue definir claramente o problema que precisa ser resolvido?

Você está lidando com um problema complexo que exige a percepção de diversos pontos de vista?

O problema é sensível ao tempo e vital para o sucesso do negócio?

A resposta a essas perguntas ajudará a determinar se é hora de formar uma equipe de tigres e, ao mesmo tempo, estimulará os pontos de discussão certos para solidificar o escopo do projeto.

Quem está no seu Tiger Team?

Não há regras rígidas e rápidas quando se trata de quem faz parte da equipe A. Tudo depende do escopo da sua organização, do problema e da meta.

Seus membros ideais são fáceis de trabalhar, proativos e não têm medo de ultrapassar as normas ou interromper práticas comerciais de longa data para o bem da empresa.

Consulte seu software de organograma e procure além dos profissionais de melhor desempenho para encontrar membros dinâmicos com uma variedade de experiências profissionais (técnicas e não técnicas).

Visualize facilmente a estrutura da sua equipe com um modelo de quadro branco de organograma personalizável no ClickUp

Lembre-se de que equipes de tigre com dois ou três membros são bastante comuns, embora projetos mais complexos possam exigir equipes de 10 ou mais membros. Tudo isso para dizer que uma vaga na sua equipe tiger é extremamente valiosa e que essas decisões devem ser tomadas com o máximo de cuidado e consideração.

3 etapas para formar sua equipe de tigres

Sugerimos começar com um conjunto de critérios com base no problema que a equipe de tigres terá de resolver e nas habilidades necessárias para solucioná-lo. Embora você queira manter a equipe pequena, não tenha medo de pensar de forma ampla ao fazer um brainstorming dos possíveis membros - especialmente em termos de suas especialidades.

Siga estas três etapas simples para formar sua equipe de tigres com todos os jogadores certos:

Etapa 1: Definir o problema

Estabeleça "quem", "o quê", "onde", "por que" e "como" do problema que você está enfrentando antes de começar a formar a equipe. Use esses fatores para considerar a causa raiz do problema e o que pode ser necessário para chegar a uma solução.

Use o ClickUp Docs para criar e conectar belos documentos, wikis e muito mais para uma execução perfeita de ideias com suas equipes de tigres

Definir essas características o ajudará a pensar criticamente sobre quais equipes são mais afetadas por esse problema, as necessidades do projeto e a complexidade geral. Definir parâmetros claros sobre a escopo do projeto logo no início manterá a equipe focada na tarefa quando o trabalho real começar e evitará entregas desnecessárias de se acumularem no projeto - também conhecido como scope creep.

Etapa 2: identifique as principais habilidades de seus principais participantes

Uma equipe de tigre equilibrada e eficiente é composta por especialistas experientes que entendem o problema de todos os ângulos, incluindo riscos, apostas e contratempos. Com um problema bem definido em mente, pergunte a si mesmo:

Quais equipes ou departamentos são afetados por esse problema?

Que tipo de solução esse problema exigirá?

Quem tem mais conhecimento sobre esse problema?

Os projetos mais técnicos podem exigir mais apoio das equipes de engenharia ou de produtos, mas a variedade é fundamental.

O excesso de membros com especialidades muito semelhantes ou hiperespecíficas retardará o progresso, criará pontos cegos na lógica da equipe e, possivelmente, excluirá perspectivas valiosas da conversa. Em vez disso, não se limite aos cargos para compor uma equipe com diversas formações, pontos fortes e familiaridade com o problema.

Etapa 3: Decida quem liderará o caminho

Com os membros definidos, é hora de designar um líder para a equipe do tigre.

Esse indivíduo atuará como moderador do grupo, porta-voz e patrocinador de recursos adicionais, se necessário. Simplificando, essa é uma função importante e, possivelmente, o fator decisivo para que a sua tiger team atinja seu objetivo.

Um estudo descobriu que

76% das equipes multifuncionais bem-sucedidas

pesquisadas compartilhavam um ponto em comum: uma forte voz governante entre o grupo.

O líder da sua equipe de tigres pode ter a palavra final sobre as principais decisões do grupo, mas também deve incentivar a participação, o discurso aberto e a colaboração de todos os membros da equipe. Se isso não for feito, as soluções poderão se perder ou deixar o problema sem solução.

Desenhe conexões e vincule objetos para criar roteiros ou fluxos de trabalho a partir de suas ideias junto com sua equipe nos quadros brancos do ClickUp

Melhores práticas e estratégias da Tiger Team

Alexa, toque "Eye of the Tiger", do Survivor.

Agora que já abordamos os conceitos básicos e definimos o cenário, vamos mergulhar nas estratégias e práticas recomendadas para levar sua equipe de tigres à vitória:

Prepare-se, prepare-se, prepare-se : Antes da primeira reunião da sua equipe de tigres, prepare-a para o sucesso reunindo o máximo de informações possível para fazer referências rápidas e obter o contexto necessário. Como gerente de projeto da equipe, certifique-se de que eles tenham acesso a todos os dados, insights, orçamentos e recursos relevantes para entender como esse problema começou para poder resolvê-lo

: Antes da primeira reunião da sua equipe de tigres, prepare-a para o sucesso reunindo o máximo de informações possível para fazer referências rápidas e obter o contexto necessário. Como gerente de projeto da equipe, certifique-se de que eles tenham acesso a todos os dados, insights, orçamentos e recursos relevantes para entender como esse problema começou para poder resolvê-lo Set Metas SMART: Estabeleça metas específicas, mensuráveis, atingíveis, realistas e oportunas (SMART) para alinhar cada membro com o que precisa ser realizado e por quê

Metas SMART: Estabeleça metas específicas, mensuráveis, atingíveis, realistas e oportunas (SMART) para alinhar cada membro com o que precisa ser realizado e por quê Pense de forma iterativa : As equipes Tiger provavelmente não resolverão os problemas da noite para o dia. Serão necessárias tentativas e erros, além de progresso gradual, semana após semana, para seguir o roteiro elaborado pela sua equipe de especialistas

: As equipes Tiger provavelmente não resolverão os problemas da noite para o dia. Serão necessárias tentativas e erros, além de progresso gradual, semana após semana, para seguir o roteiro elaborado pela sua equipe de especialistas Incentivar discussões abertas : A transparência é fundamental para uma equipe eficaz de tigres. A comunicação aberta promove o feedback honesto, a camaradagem, a inovação, as conversas produtivas e muito mais

: A transparência é fundamental para uma equipe eficaz de tigres. A comunicação aberta promove o feedback honesto, a camaradagem, a inovação, as conversas produtivas e muito mais Documentação do projeto é tudo : Desde a função e as responsabilidades de cada membro até seu progresso diário, escreva tudo. Mantenha o controle de como as coisas estão indo para retomar facilmente a discussão de onde parou ou identificar gargalos antes que seja tarde demais

: Desde a função e as responsabilidades de cada membro até seu progresso diário, escreva tudo. Mantenha o controle de como as coisas estão indo para retomar facilmente a discussão de onde parou ou identificar gargalos antes que seja tarde demais Defina seus canais de comunicação : A eficiência é tudo para a sua equipe tiger e, embora o brainstorming presencial seja ideal, nem sempre é viável. Antes que suas melhores ideias se percam em uma caixa de entrada de e-mail enquanto o resto da equipe está conversando emSlackdefina expectativas claras sobre como vocês se comunicarão entre si durante todo o processo, em tempo real e de forma assíncrona

: A eficiência é tudo para a sua equipe tiger e, embora o brainstorming presencial seja ideal, nem sempre é viável. Antes que suas melhores ideias se percam em uma caixa de entrada de e-mail enquanto o resto da equipe está conversando emSlackdefina expectativas claras sobre como vocês se comunicarão entre si durante todo o processo, em tempo real e de forma assíncrona Comemore suas vitórias: O moral é tudo! Dê o devido reconhecimento e celebre sua equipe por cada vitória, não importa se grande ou pequena

Adicione vários responsáveis, delegue comentários e crie cálculos usando campos personalizados, tudo a partir de suas tarefas do ClickUp

A adoção dessas práticas desde o início garantirá que a sua equipe tiger mantenha a direção estratégica durante todo o processo de solução de problemas e evitará desvios de escopo de desviar a equipe do rumo, entre outros erros comuns. Mas o maior recurso para uma equipe de tigres de qualquer tamanho ou setor é investir em software de gerenciamento de projetos para armazenar seu trabalho.

