10 modelos gratuitos de políticas e procedimentos da empresa no Word e ClickUp

Quando seus funcionários entendem o que precisam fazer e como fazê-lo, eles podem trabalhar melhor e mais rapidamente.

É por isso que toda empresa, independentemente do tamanho, deve ter documentos que destaquem as políticas da empresa e que ajudem os funcionários a navegar pelo trabalho e pelo local de trabalho de forma eficaz.

Esses documentos abrangerão todas as regras e diretrizes de sua empresa para ajudar os funcionários a obter os melhores resultados.

No entanto, criar políticas da empresa do zero é uma tarefa demorada e rigorosa. É por isso que selecionamos uma lista de 10 modelos gratuitos de políticas e procedimentos da empresa para ajudá-lo a começar e simplificar seus processos.

O que são modelos de políticas empresariais?

Os modelos de políticas da empresa são documentos pré-escritos que fornecem um formato estruturado e diretrizes para a criação de várias políticas e procedimentos organizacionais.

Eles abrangem várias áreas, como comportamento, uso de tecnologia, segurança no local de trabalho, finanças, assessoria jurídica e conformidade.

Os modelos de políticas e procedimentos são benéficos porque fornecem uma estrutura e uma linguagem consistentes, garantindo que as políticas da empresa sejam abrangentes, estejam em conformidade com a legislação e alinhadas com as práticas recomendadas do setor.

Esses modelos fornecem um ponto de partida para a criação de políticas personalizadas, adaptadas às necessidades da empresa, ajudando a garantir a consistência e a clareza das expectativas.

O que faz um bom modelo de política empresarial?

Um bom modelo de política empresarial deve ter objetivos claros, indicando o que a política pretende alcançar e a quem ela afeta. Aqui estão alguns dos principais recursos de um bom modelo de política empresarial:

Linguagem clara e concisa para garantir que a política seja de fácil compreensão para todos

Cobertura abrangente das operações da empresa e das principais áreas, como conduta no local de trabalho, políticas de assédio e normas de segurança

Conformidade com leis e regulamentos relevantes para reduzir os riscos legais para a empresa

Flexibilidade para acomodar futuras mudanças e atualizações nas políticas e procedimentos da empresa

Inclusão de mecanismos de denúncia para que os funcionários levantem preocupações ou busquem assistência

10 modelos de políticas empresariais para usar em 2024

Agora que você sabe o que é um modelo abrangente de documento de política da empresa e o que deve procurar em um, vamos explorar alguns dos melhores modelos gratuitos de política da empresa no Word e no ClickUp que você pode usar em sua organização.

1. Modelo de manuais, políticas e procedimentos para funcionários do ClickUp

Descreva os deveres e direitos dos funcionários com o modelo de manuais, políticas e procedimentos para funcionários do ClickUp

A missão, os procedimentos e as expectativas de sua empresa não são apenas conceitos abstratos - eles são a espinha dorsal de seu local de trabalho, moldando as experiências diárias de cada funcionário.

E um manual do funcionário é o manual de referência que transmite todas essas informações e muito mais à sua equipe para que ela possa ter sucesso na empresa.

Funcionário manuais de código de conduta os códigos de conduta, políticas e procedimentos são a base de uma cultura próspera no local de trabalho. Eles estabelecem as regras no trabalho, esclarecem as responsabilidades e garantem que todos estejam na mesma página.

É por isso que ter uma política atualizada e abrangente manual de conduta do funcionário é inegociável para qualquer organização que leve a sério a saúde de seu local de trabalho e garanta um ambiente de trabalho positivo e eficiente. Modelo de manuais, políticas e procedimentos para funcionários do ClickUp é uma solução completa para otimizar seu processo de documentação de políticas. De procedimentos de folha de pagamento a políticas de férias, esse modelo cobre tudo, fornecendo um hub centralizado para informações cruciais de toda a organização.

O modelo é segmentado em quatro seções principais:

Tudo sobre

Como trabalhamos

Código de conduta padrão

Políticas e procedimentos

Com isso modelo de código de conduta com a ajuda do código de conduta, você pode estabelecer uma política básica, diretrizes claras e procedimentos relevantes e lidar facilmente com situações complicadas, garantindo que todos estejam informados e alinhados. Faça o download deste Template

2. Modelo de manual do funcionário do ClickUp

Facilite a integração de novas contratações com o modelo de manual do funcionário do ClickUp

A integração de um novo funcionário é sempre um processo caótico tanto para o empregador quanto para o empregado. No entanto, um manual do funcionário bem elaborado, que esclareça as regras, os regulamentos e as expectativas, pode facilitar o processo em ambos os lados.

Criar um manual claro, inequívoco e eficaz também é um desafio. Você precisa de um modelo abrangente de manual do funcionário, como o oferecido pelo ClickUp.

O Modelo de manual do funcionário do ClickUp ajuda os gerentes de RH a resolver problemas iniciais no processo de integração com seções dedicadas que cobrem todas as regras e políticas organizacionais de forma abrangente. Você pode personalizar cada segmento do modelo para adequá-lo às políticas e aos procedimentos de integração da sua empresa.

O modelo, juntamente com um guia detalhado sobre como começar, inclui seções para documentar informações detalhadas sobre:

Integração

Cultura

Políticas do local de trabalho, como código de vestimenta, folga remunerada e conflitos de interesses

A empresa

Políticas e diretrizes de trabalho remoto

Comportamento dos funcionários e código de conduta padrão

Práticas comerciais

Políticas de comparecimento

Avaliações de desempenho

Vantagens da empresa

Processo de desligamento

Além disso, o modelo (e seu conteúdo) pode ser editado em tempo real e compartilhado sem problemas. Faça o download desse modelo

3. Modelo de manual do funcionário do ClickUp (avançado)

Personalize um local único para todas as informações de que seus funcionários precisam com o Modelo de Manual do Funcionário (Avançado) do ClickUp

Este modelo de manual do funcionário é ideal para dar as boas-vindas aos novos contratados ou para ajudar os funcionários atuais a manter o controle de suas tarefas e responsabilidades Modelo de Manual do Funcionário (Avançado) do ClickUp foi desenvolvido para ajudá-lo a criar um guia abrangente para todos os seus funcionários, com expectativas, políticas e procedimentos claramente definidos. De políticas e histórico da empresa a descrições de cargos, benefícios e cultura da empresa, esse modelo ajuda a manter tudo organizado e atualizado em um local central.

Aqui estão os principais benefícios de usar esse modelo:

Permite que todos os funcionários entendam as políticas e os procedimentos

Garante que todos estejam plenamente cientes de seus direitos e responsabilidades

Protege os empregadores da responsabilidade legal ao fornecer um registro por escrito de todas as políticas da empresa

Como usá-lo? Simplesmente faça o download e personalize o conteúdo de acordo com as políticas e os procedimentos de sua empresa. Faça o download deste modelo

4. Modelo de manual de RH do ClickUp

Defina e comunique os principais valores organizacionais da empresa em termos simples para todas as partes interessadas com o modelo de manual de RH do ClickUp

Assim como um mapa ajuda a navegar em uma paisagem desconhecida, um manual de recursos humanos ajuda sua equipe a entender o que se espera dela e onde encontrar informações importantes.

Com Modelo de manual de RH do ClickUp com o modelo de manual de RH do ClickUp, você pode criar facilmente um manual adaptado às necessidades da sua empresa. É como ter um kit de ferramentas que lhe permite acessar rapidamente as regras e diretrizes para garantir que todos estejam na mesma página.

Este modelo de manual inclui três seções principais com 12 subseções, incluindo:

Missão e valores da empresa : Define o objetivo e os princípios abrangentes para orientar as operações da empresa

: Define o objetivo e os princípios abrangentes para orientar as operações da empresa Detalhes da empresa : Fornece informações básicas sobre a fundação e a evolução da empresa ao longo do tempo

: Fornece informações básicas sobre a fundação e a evolução da empresa ao longo do tempo Serviços oferecidos : Descreva a gama de produtos ou serviços fornecidos pela empresa

: Descreva a gama de produtos ou serviços fornecidos pela empresa Estrutura da empresa : Mostrar a hierarquia organizacional e as relações de subordinação dentro da empresa

: Mostrar a hierarquia organizacional e as relações de subordinação dentro da empresa Liderança : Apresentar os principais executivos e tomadores de decisão da organização

: Apresentar os principais executivos e tomadores de decisão da organização Cultura : Descrever os valores, as normas e as crenças que moldam o ambiente de trabalho da empresa

: Descrever os valores, as normas e as crenças que moldam o ambiente de trabalho da empresa Políticas de RH relacionadas à integração e desligamento : Detalhar os procedimentos para dar as boas-vindas aos novos funcionários e gerenciar as saídas

: Detalhar os procedimentos para dar as boas-vindas aos novos funcionários e gerenciar as saídas Conduta no local de trabalho : Estabelecer expectativas de comportamento profissional e interações entre os funcionários

: Estabelecer expectativas de comportamento profissional e interações entre os funcionários Frequência : Esclarecer as políticas e os procedimentos relativos à frequência e ao registro de horas dos funcionários

: Esclarecer as políticas e os procedimentos relativos à frequência e ao registro de horas dos funcionários Vantagens da empresa: Destacar quaisquer benefícios ou incentivos adicionais oferecidos aos funcionários além da remuneração padrão

Use este modelo para manter sua equipe informada e organizada - e fazer o melhor trabalho possível sem ser impedida por regras e procedimentos vagos. Faça o download deste modelo

5. Modelo de memorando de política do ClickUp

Implemente novas políticas de forma clara e eficiente usando o modelo de memorando de política do ClickUp

Ao implementar novos planos ou mudanças, é fundamental garantir uma comunicação clara. É aí que entra um modelo de memorando de política. Ele o ajuda a apresentar atualizações ou novas iniciativas organizacionais de forma bem organizada, garantindo que todos entendam claramente as diretrizes e expectativas.

Com Modelo de memorando de política do ClickUp você pode simplificar o processo de elaboração de memorandos abrangentes. Esse modelo ajuda você a estabelecer um formato consistente para seus memorandos, tornando-os precisos e fáceis de entender.

Digamos que você queira introduzir uma nova política e um novo procedimento de trabalho remoto em sua empresa. Veja como você pode estruturar um memorando usando cinco seções predefinidas para comunicar as alterações aos seus funcionários de forma eficaz:

Cabeçalho : Indique claramente o assunto do memorando, incluindo os nomes do remetente e do destinatário e a data de emissão

: Indique claramente o assunto do memorando, incluindo os nomes do remetente e do destinatário e a data de emissão Resumo : Descreva os benefícios da implementação de uma política de trabalho remoto, como aumento da produtividade, flexibilidade e melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional para os funcionários

: Descreva os benefícios da implementação de uma política de trabalho remoto, como aumento da produtividade, flexibilidade e melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional para os funcionários Histórico : Forneça o contexto explicando a necessidade de uma política de trabalho remoto, citando fatores como mudanças nas tendências de trabalho, avanços tecnológicos e o desejo de atrair os melhores talentos, por exemplo

: Forneça o contexto explicando a necessidade de uma política de trabalho remoto, citando fatores como mudanças nas tendências de trabalho, avanços tecnológicos e o desejo de atrair os melhores talentos, por exemplo Recomendação : Apresentar etapas práticas para a implementação da política de trabalho remoto, como a definição de diretrizes de trabalho remoto, o estabelecimento de protocolos de comunicação e a definição de expectativas de desempenho e disponibilidade

: Apresentar etapas práticas para a implementação da política de trabalho remoto, como a definição de diretrizes de trabalho remoto, o estabelecimento de protocolos de comunicação e a definição de expectativas de desempenho e disponibilidade **Chamada para ação (CTA): Comunicar claramente as próximas etapas para os funcionários, como a revisão da política, a participação em sessões de treinamento e a adesão às diretrizes delineadas para o trabalho remoto

Além disso, você pode organizar de forma conveniente todas as políticas existentes em um local acessível, promovendo a responsabilidade e a adesão. Esse modelo permite que você mantenha sua equipe informada e atualizada sobre as políticas da empresa sem investir tempo excessivo em pesquisa ou reescrita. Faça o download deste modelo

6. Modelo de manual do funcionário do ClickUp para empresa de HVAC

Defina os elementos essenciais do negócio e promova um ambiente de trabalho bem-sucedido com o modelo de manual do funcionário de HVAC do ClickUp

Você dirige uma empresa de HVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado)?

Em caso afirmativo, você precisa de um manual do funcionário adaptado às necessidades de treinamento e operações de segurança de seus funcionários.

O Modelo de manual do funcionário do ClickUp para empresa de HVAC foi projetado para atender a essas necessidades sem problemas. Com esse modelo, você pode estabelecer diretrizes claras sobre políticas e procedimentos, organizar documentos relacionados às funções e ao desempenho do cargo e fornecer orientações valiosas sobre treinamento, integração e desenvolvimento de carreira. O modelo tem as seguintes seções:

História da empresa

Políticas da equipe

Padrão de conduta

Políticas de ambiente de escritório

Políticas de comunicação

Remuneração e desempenho

Benefícios

Rescisão

Use este modelo para identificar os aspectos essenciais de sua empresa que contribuem para seu sucesso. Garanta a conformidade com os procedimentos de segurança, defina padrões de atendimento ao cliente e crie um ambiente de trabalho positivo. Faça o download deste modelo

7. Modelo de processos e procedimentos do ClickUp

Destaque as tarefas necessárias para criar um documento de processo vivo com o ClickUp Process and Procedures Template

Com o Modelo de processos e procedimentos do ClickUp com o ClickUp, você pode documentar centralmente todos os seus processos para acesso rápido, criar instruções passo a passo para tarefas que podem ser repetidas e organizar os procedimentos visualmente com quadros Kanban fáceis de entender.

Seja na integração de usuários ou no lançamento de produtos, esse modelo simplifica a configuração, o acompanhamento e a conclusão dos processos de toda a empresa, do início ao fim, e ajuda a categorizá-los por departamento ou função para maior conveniência.

Juntamente com o documento Guia de Introdução, esse modelo também inclui um:

Lista de documentação : Isso o ajuda a listar todos os documentos do projeto em um só lugar

: Isso o ajuda a listar todos os documentos do projeto em um só lugar Quadro de estágios da documentação : Oferece uma visão de quadro para visualizar os estágios do seu processo de documentação

: Oferece uma visão de quadro para visualizar os estágios do seu processo de documentação Quadro de fluxograma de processo: Você pode usá-lo para mapear o fluxo do seu processo de documentação

Você pode usar as visualizações de lista e quadro para organizar os documentos do projeto. Para gerenciá-los facilmente, adicione detalhes como tipo, prioridade, estágio, departamento e taxa de conclusão.

Atribua tags a membros da equipe, partes interessadas e aprovadores para notificá-los quando houver necessidade de informações. Personalize categorias, tags e campos e ajuste o agrupamento e a ordenação de acordo com sua preferência. Faça o download deste modelo

8. Modelo de procedimentos do ClickUp

Simplifique o gerenciamento de tarefas com o modelo de procedimentos do ClickUp

Um modelo de procedimento é um documento que descreve claramente as etapas de um processo, definindo sua finalidade e seus objetivos. É como um conjunto de instruções escritas que dizem aos funcionários exatamente o que eles precisam fazer, passo a passo. Procedimentos operacionais padrão são cruciais para que qualquer empresa funcione de forma tranquila e eficiente. Mas criá-los pode consumir muito tempo. É por isso que o Modelo de procedimento do ClickUp é muito útil!

Esse modelo tem recursos totalmente personalizáveis, como:

Status personalizados : Use diferentes status personalizados para suas tarefas para monitorar o avanço de cada procedimento

: Use diferentes status personalizados para suas tarefas para monitorar o avanço de cada procedimento Campos personalizados : Organize e atribua atributos aos seus procedimentos e veja os estágios de um processo em um relance

: Organize e atribua atributos aos seus procedimentos e veja os estágios de um processo em um relance Visualizações personalizadas : Use este modelo de documento como ponto de partida e personalize o fluxo de trabalho do ClickUp com visualizações de lista, Gantt, carga de trabalho, calendário e outras

: Use este modelo de documento como ponto de partida e personalize o fluxo de trabalho do ClickUp com visualizações de lista, Gantt, carga de trabalho, calendário e outras Gerenciamento de projetos: Aprimore o rastreamento de procedimentos com reações de comentários, subtarefas aninhadas, vários responsáveis e prioridades

O modelo de procedimento simplifica a criação de POPs para você, facilitando a otimização do fluxo de trabalho, melhorando a organização e a clareza e garantindo que todos sigam o mesmo processo. Faça o download desse modelo

9. Modelo de procedimentos de operação padrão do ClickUp

Forneça uma estrutura para o gerenciamento do pessoal da organização com o modelo de SOP do ClickUp

Um modelo de documento de Procedimentos Operacionais Padrão (POP) é uma estrutura para gerenciar o pessoal de sua organização. Ele garante que você tenha o número certo de funcionários qualificados e motivados para manter as operações da sua empresa funcionando sem problemas.

Com um modelo de SOP, as organizações podem garantir que todas as tarefas sejam executadas de maneira uniforme, independentemente de quem seja o responsável. No entanto, criar um modelo de SOP sem Software de POP pode ser demorado, portanto, usar um modelo pré-criado é a solução certa.

Com Modelo de procedimentos de operação padrão do ClickUp você tem tudo o que precisa para um gerenciamento bem-sucedido de POPs em um só lugar e um espaço de trabalho unificado com as melhores práticas para gerenciamento de processos para configurar SOPs rapidamente.

Você também pode acessar outros modelos de procedimentos, fluxos de trabalho e listas de verificação para manter todos alinhados.

O modelo inclui as seguintes seções:

Processos de integração e desligamento : Simplifique os procedimentos para dar as boas-vindas aos novos contratados e gerenciar a saída de funcionários

: Simplifique os procedimentos para dar as boas-vindas aos novos contratados e gerenciar a saída de funcionários Treinamento : Estabeleça diretrizes para programas de treinamento de funcionários para garantir o desenvolvimento consistente e eficaz de habilidades

: Estabeleça diretrizes para programas de treinamento de funcionários para garantir o desenvolvimento consistente e eficaz de habilidades Processo de transferência : Definir as etapas envolvidas na transferência de funcionários entre departamentos ou locais dentro da organização

: Definir as etapas envolvidas na transferência de funcionários entre departamentos ou locais dentro da organização Processo de promoção : Descreva os critérios e procedimentos para promover os funcionários a cargos mais altos na empresa

: Descreva os critérios e procedimentos para promover os funcionários a cargos mais altos na empresa Licenças e folgas: Especifique as políticas e os procedimentos relativos às licenças e solicitações de folga dos funcionários Faça o download deste modelo ### 10. Modelo de fluxo de processo do ClickUp

Padronize e documente seus processos com o modelo de quadro branco de fluxo de processos do ClickUp

Toda organização, independentemente do tamanho, usa fluxos de processos para otimizar as operações e manter as coisas sob controle. Um bom modelo de fluxo de processo permite visualizar e documentar o fluxo de trabalho em um único painel. Modelo de quadro branco de fluxo de processos do ClickUp foi criado para facilitar sua vida. Ele o ajuda a visualizar processos de forma rápida e fácil, organizar equipes em torno de projetos com listas de tarefas, listas de verificação e comentários e acompanhar o progresso para garantir que tudo seja feito conforme planejado.

Suponha que você esteja criando um novo documento para Metas de RH e processos relacionados. Esse modelo permitirá que você crie colunas separadas para os recrutadores, o gerente de contratação e outras partes interessadas, além de adicionar detalhes sobre o processo de integração, o processo de saída ou qualquer outra estrutura organizacional ou processo de fluxograma.

O modelo foi projetado em formato de quadro branco, oferecendo muitas opções de personalização. Por padrão, ele inclui estas cinco seções:

Planejamento

Desenvolvimento

Execução

Gerenciamento

Avaliação Faça o download deste modelo ## Bônus: Modelos de políticas e procedimentos da empresa no Word

Além dos modelos de política do ClickUp, você também pode usar os seguintes modelos do Word:

1. Design do modelo de política da empresa no Word

via

Template.net

Com este modelo de política da empresa, desenvolva diretrizes claras e abrangentes que descrevam a conduta esperada em sua organização.

Adapte essas políticas para que se alinhem aos valores centrais de sua empresa e promovam um ambiente de profissionalismo, integridade e respeito. Colabore com as principais partes interessadas para criar regras que se encaixem em sua cultura exclusiva e permitam que os funcionários mantenham padrões éticos.

Essa abordagem colaborativa garante a propriedade e a adesão aos princípios que impulsionarão o sucesso de sua empresa, mantendo um local de trabalho positivo e produtivo.

Disponível em formatos de arquivo fáceis de usar, ele integra perfeitamente conteúdo com curadoria especializada que pode ser personalizado para se alinhar à cultura da sua empresa.

Faça o download deste modelo

2. Modelo de política de trabalho remoto

via

Template.net

Com este modelo de política de trabalho remoto, você pode evitar o incômodo de redigir diretrizes de teletrabalho e trabalho híbrido do zero. Esse modelo abrangente de política de trabalho em casa engloba tudo, desde o recrutamento e a integração até a conduta do funcionário.

Com seu layout intuitivo, você pode adaptar sem esforço esse manual do funcionário às suas necessidades exclusivas no ambiente de trabalho.

Faça o download deste modelo

Comece a criar os roteiros de sua empresa com os modelos de política da empresa

A criação de políticas e procedimentos pode parecer difícil, monótona e sem graça. No entanto, não precisa ser assim.

Escolha um modelo, reúna sua equipe e use a ferramenta apropriada para simplificar o processo de criação de políticas. E os vários modelos personalizáveis do ClickUp são as ferramentas perfeitas para esse processo!

Deseja criar um único espaço de trabalho para gerenciar todos os documentos e processos de sua empresa? Registre-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo!