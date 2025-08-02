Como criar estratégias de marketing eficazes para empresas de contabilidade

O marketing moderno e orientado por dados é essencial para empresas de contabilidade que buscam um crescimento sustentável. Não se trata apenas de promoção, mas de construir a confiança e a credibilidade que criam relacionamentos comerciais de longo prazo. Uma estratégia forte torna sua empresa visível e estabelece você como um consultor de confiança.

Este guia explora estratégias de marketing comprovadas, ferramentas essenciais e métricas de desempenho importantes para medir seus resultados. Você aprenderá como superar desafios comuns e criar um plano de marketing que ajude sua empresa a prosperar.

⭐ Modelo em destaque O Modelo de Gerenciamento de Campanhas de Marketing do ClickUp oferece tudo o que você precisa para planejar, acompanhar e executar campanhas do início ao fim. Com cronogramas integrados, atribuição de tarefas e acompanhamento de desempenho, ele ajuda as equipes a se manterem alinhadas, cumprirem prazos e maximizarem o ROI. Obtenha um modelo gratuito Lance e gerencie campanhas vencedoras com o modelo de gerenciamento de campanhas de marketing do ClickUp! 🚀

Por que o marketing é crucial para escritórios de contabilidade

O marketing não é apenas para grandes marcas ou empresas de comércio eletrônico — as empresas de contabilidade precisam dele tanto quanto elas, se não mais. Uma estratégia de marketing definida ajuda você a atrair, reter e aumentar sua base de clientes em um mercado altamente competitivo.

Veja por que investir em seus esforços de marketing é imprescindível para escritórios de contabilidade:

Destaque-se em um mercado concorrido comunicando claramente seu nicho, experiência e valor único por meio de estratégias de marketing personalizadas para escritórios de contabilidade

Atraia clientes em potencial que estão procurando ativamente por soluções, otimizando sua presença online por meio de otimização de mecanismos de pesquisa, publicações em blogs e marketing por e-mail direcionado

Crie uma identidade de marca que ressoe com seu público-alvo e torne sua empresa de contabilidade mais memorável nas plataformas de mídia social e em seu site

Conquiste confiança e credibilidade compartilhando depoimentos de clientes, insights e conteúdo consistente e relevante que posicionam você como um especialista no assunto

Fortaleça o relacionamento com os clientes com uma comunicação personalizada e contínua que vai além das transações e promove a fidelidade a longo prazo

Obtenha uma vantagem competitiva com um plano de marketing baseado em dados que aproveita tendências, análises preditivas e insights do setor para se manter à frente

Expanda seu alcance para proprietários de pequenas empresas e novos públicos que talvez não tenham descoberto sua empresa de outra forma

Cultive os clientes existentes com atualizações valiosas, conteúdo educativo e check-ins para manter sua empresa em destaque durante todo o ano

Impulsione o desenvolvimento dos negócios com marketing de conteúdo estratégico, eventos de networking e atividades de marketing online que atraem leads qualificados

Fortaleça a reputação da sua empresa por meio de uma marca consistente, gestão proativa da reputação e presença digital em todos os canais

Gere leads de alta qualidade usando segmentação precisa nos canais de marketing certos, levando a conversões mais altas e clientes mais satisfeitos

Crie alianças estratégicas , demonstrando liderança inovadora e experiência por meio de webinars, podcasts e participações como convidado

Melhore o desempenho da empresa com dados de marketing que alimentam seu software de contabilidade, ajudando a alinhar as metas de vendas, marketing e serviços

Transforme o marketing em um motor de crescimento que apoia sua visão geral de negócios, amplia a aquisição de clientes e prepara sua empresa para o futuro

👀 Você sabia? Empresas com uma estratégia de marketing documentada têm aproximadamente três vezes mais chances de crescer do que aquelas que dependem exclusivamente de indicações.

Quais são as melhores estratégias de marketing para empresas de contabilidade?

Depender de indicações não é mais suficiente para que as empresas de contabilidade se destaquem. Você precisa de uma estratégia de marketing consistente e mensurável que gere leads qualificados, mostre sua experiência e construa relacionamentos sólidos com os clientes.

Com clientes em potencial pesquisando e comparando serviços online, a visibilidade e a credibilidade da sua empresa são fundamentais.

Este guia detalha dez estratégias de marketing práticas e orientadas para o ROI para ajudá-lo a se conectar com seu público-alvo. Apoiadas por exemplos reais, essas táticas comprovadas ajudarão você a aumentar a aquisição de clientes, fortalecer sua reputação e alcançar um crescimento sustentável.

1. Desenvolva um posicionamento de marca diferenciado

A maioria das pequenas empresas de contabilidade se descreve usando termos genéricos, como “confiável”, “precisa” e “experiente”. Mas essas palavras da moda não ajudam você a se destacar.

Em um setor baseado na precisão, a identidade da sua marca não deve ser vaga. Um posicionamento claro ajuda seu público-alvo a entender instantaneamente o que diferencia seus serviços de contabilidade.

📌 Por exemplo, o Bench, um produto moderno de contabilidade para proprietários de pequenas empresas, posiciona-se em torno da simplicidade e do valor com o slogan “Contabilidade simplificada. Créditos fiscais desbloqueados”. O design limpo do site, o tom e o foco em maximizar os créditos para os empreendedores ajudam o Bench a ressoar com seu mercado-alvo. Essa clareza ajudou-os a conquistar uma sólida reputação entre pequenas empresas de contabilidade que procuram atender às necessidades dos negócios modernos.

via Bench

Você é especialista em contabilidade para startups, investidores imobiliários ou serviços de preparação de impostos para empreendedores de tecnologia? Você oferece integrações de software de contabilidade avançadas ou integrações sem complicações? Essas distinções são a sua marca.

Vincule isso à sua estratégia de comunicação de marketing para garantir mensagens consistentes em todos os pontos de contato.

2. Conquiste autoridade por meio do marketing de conteúdo longo

O marketing de conteúdo é a base da visibilidade digital para escritórios de contabilidade, mas os verdadeiros vencedores vão além dos blogs. White papers do setor, vídeos explicativos e guias detalhados permitem que você demonstre sua experiência de maneiras que ajudam os clientes em potencial a resolver problemas do mundo real.

A melhor parte? O conteúdo educativo tende a gerar tráfego de pesquisa orgânica, posicionando a sua empresa como especialista no assunto no Google.

📌 Um ótimo exemplo é a HubSpot. A HubSpot Academy oferece treinamento gratuito em marketing e vendas, reforçando sua liderança inovadora. As empresas de contabilidade podem se inspirar oferecendo conteúdos semelhantes, como guias fiscais, listas de verificação de auditoria ou vídeos explicativos, para mostrar sua experiência no assunto e direcionar tráfego orgânico.

📖 Leia também: Como criar um plano de gerenciamento de marketing de conteúdo

3. Implemente uma estratégia orientada para a pesquisa (SEO + intenção)

Enquanto muitas empresas de contabilidade dependem de indicações, as empresas que geram leads sustentáveis estão investindo em estratégias baseadas em SEO para alcançar os clientes diretamente

📌 Por exemplo, a QuickBooks, uma empresa de software de contabilidade empresarial, cria regularmente blogs e vídeos sobre temas importantes para o seu público-alvo. Isso não só aumenta a visibilidade nos motores de busca, como também cria confiança junto dos utilizadores que procuram ativamente soluções.

via QuickBooks

Em vez de perseguir palavras-chave de nível superior, como “empresa de contabilidade”, explore frases baseadas em intenções, como “melhor software de contabilidade para gestão de inventário” ou “como apresentar declarações fiscais atrasadas”. Isso atrai leads mais qualificados.

💡Dica profissional: Precisa de ajuda para estruturar todo o seu plano? Veja aqui um passo a passo de como criar um manual de marketing que mantém o SEO no centro do seu pipeline de conteúdo.

4. Transforme um serviço exclusivo em um produto

Sua empresa de contabilidade pode oferecer dezenas de serviços, mas qual deles atrai os clientes de maior valor? Transformar esse serviço em uma oferta escalável com escopo, preços e resultados definidos é uma tática de marketing poderosa.

Por exemplo, se você fornece contabilidade gerencial para empresas de SaaS, crie uma oferta com nome como “SaaS Finance Fix: 90 dias de clareza financeira para startups”. Inclua nela recursos como listas de verificação, apresentações explicativas e depoimentos. Use o ClickUp para organizar seu fluxo de entrega interno e mapeá-lo para o posicionamento externo.

📌 A Pilot, uma empresa de contabilidade focada em startups, oferece serviços financeiros personalizados para SaaS, comércio eletrônico e empresas de serviços profissionais. Seu pacote “Contabilidade para Startups” destaca exatamente para quem é, o que está incluído e quais resultados os clientes podem esperar. Isso os ajuda a atingir o público certo, diferenciando-se de empresas de contabilidade genéricas.

via Pilot

5. Aproveite o marketing de campo para construir confiança local

Enquanto as estratégias online ampliam o alcance, o marketing de campo pode ser sua arma secreta para construir confiança com os clientes locais.

Muitas pequenas empresas de contabilidade ignoram interações do mundo real, como exposições comerciais, encontros do setor ou eventos da câmara local. Quando bem feito, isso cria aderência à marca e oferece uma mina de ouro de indicações de clientes.

📌 Por exemplo, a Bloomreach, uma plataforma de experiência em comércio eletrônico, usa eventos de campo altamente personalizados no estilo ABM, como degustações de uísque ou workshops de decoração de biscoitos, para envolver contas-alvo. Esses eventos são combinados com demonstrações ao vivo do produto que mostram casos de uso reais, construindo relacionamentos e reforçando o valor do produto.

As empresas de contabilidade podem adotar essa abordagem e organizar workshops ou eventos temáticos voltados para proprietários de pequenas empresas em sua região.

6. Use recursos valiosos como iscas digitais

Oferecer recursos gratuitos é uma maneira eficiente de gerar leads qualificados. Ferramentas como calculadoras de impostos, modelos de folha de pagamento ou listas de verificação de integração são valiosas para os clientes existentes e aumentam a aquisição de clientes quando compartilhadas em seu site ou plataformas de mídia social.

📌 Por exemplo, a CPA Ontario oferece uma ferramenta gratuita de autoavaliação que permite que aspirantes a contadores avaliem sua preparação para se tornarem estudantes de CPA. Os usuários podem inserir os detalhes de seus históricos escolares e receber resultados personalizados instantaneamente, sem precisar se cadastrar. Esta ferramenta interativa posiciona a CPA Ontario como uma autoridade útil e atrai um fluxo constante de usuários engajados, alimentando um canal de potenciais candidatos e, ao mesmo tempo, mostrando o valor de seus programas.

via CPA Ontario

💡 Dica profissional: Combine o lançamento do seu recurso com uma minicampanha. Por exemplo, “Obtenha nossa lista de verificação fiscal de fim de ano + consulta gratuita”

7. Alinhe seu conteúdo aos prêmios do setor

E se as publicações do seu blog não só gerassem tráfego de SEO, mas também o tornassem elegível para prémios? Ao criar conteúdo, alinhe os tópicos com temas que esses prémios valorizam, como inovação, impacto e educação.

Você não só atrairá visitantes ao seu site, mas também se posicionará como uma empresa que pensa no futuro, retribui e lidera com excelência.

📌 Por exemplo, o Accountants Accelerator apresenta mais de 44 categorias de prêmios que reconhecem tudo, desde a educação do cliente até a inovação da empresa. Ao adaptar intencionalmente seu conteúdo a esses temas de prêmios, sua empresa de contabilidade pode dobrar sua classificação de visibilidade nos mecanismos de pesquisa e se destacar para os painéis de jurados.

Ganhar ou mesmo ser nomeado constrói autoridade e fortalece a reputação da sua empresa no competitivo setor de contabilidade.

8. Acompanhe a produtividade do marketing, não apenas a atividade

O marketing para contadores muitas vezes fica estagnado devido ao ROI pouco claro. Em vez de medir o esforço (blogs publicados, e-mails enviados), acompanhe métricas de produtividade de marketing, como taxa de conversão de leads em clientes, tempo até a compra e custo por aquisição.

Ferramentas como os painéis do ClickUp ajudam a visualizar esses KPIs em projetos e equipes. Os painéis também esclarecem o desempenho da sua empresa, especialmente se o seu objetivo é expandir campanhas em vários serviços ou regiões geográficas.

9. Não subestime o poder das suas redes sociais

Se sua empresa de contabilidade não está aproveitando as mídias sociais orgânicas e pagas para aumentar o alcance e a demanda, você está perdendo uma oportunidade.

Embora o crescimento dos seus canais de marketing nas redes sociais possa exigir tempo e esforço, os resultados podem valer a pena.

O LinkedIn, o X e o Meta são úteis se você deseja aumentar seu público de forma seletiva, criando conteúdo de nicho e campanhas direcionadas.

📌 Por exemplo, a KPMG mantém várias páginas e perfis no LinkedIn que compartilham informações interessantes e artigos de liderança inovadora sobre assuntos de interesse do seu público, como serviços fiscais.

via KPMG

10. Atualize, reutilize e redistribua conteúdo atemporal

Um bom conteúdo não precisa expirar. Atualizar suas postagens antigas no blog com estatísticas, palavras-chave e histórias de sucesso de clientes é uma maneira econômica de aumentar o desempenho.

Transforme um blog em um carrossel do LinkedIn ou uma lista de verificação em um material para webinar. Em seguida, atualize o acompanhamento do desempenho em seu calendário de conteúdo. Use insights de suas análises ou pesquisas para refinar suas mensagens e adicionar mais conhecimento sobre o assunto.

📌 Por exemplo, o The Accounting Podcast (anteriormente Cloud Accounting Podcast) usa um único episódio de podcast de diferentes maneiras em seus canais do YouTube, LinkedIn, X e outros para aumentar a visibilidade e o engajamento.

Essa técnica é especialmente útil para episódios de podcast e outros conteúdos longos que podem servir como vários pontos de contato com seu mercado-alvo.

Como o ClickUp ajuda escritórios de contabilidade a executar estratégias de marketing

O ClickUp não é apenas uma ferramenta de produtividade — é um software de marketing empresarial completo, projetado para ajudar as empresas a otimizar fluxos de trabalho, colaborar em tempo real e executar campanhas multicanais poderosas — tudo a partir de um único espaço de trabalho.

Veja como contadores, agências de contabilidade e consultores contábeis usam o ClickUp para planejar e executar suas estratégias de marketing e expandir seus escritórios.

Crie um plano de marketing estratégico alinhado com a visão da sua empresa

Obtenha um modelo gratuito O modelo de plano de marketing estratégico do ClickUp ajuda a identificar oportunidades de mercado e a criar um plano para o sucesso do marketing

O modelo de plano de marketing estratégico do ClickUp facilita isso, fornecendo às empresas um plano estruturado para documentar metas, definir públicos-alvo e atribuir prazos. Esse modelo ajuda a alinhar as metas de desenvolvimento de negócios com ações mensuráveis que atraem clientes em potencial e criam uma vantagem competitiva.

Chega de planilhas confusas ou documentos isolados — agora toda a sua estratégia é transparente e prática.

Planeje, lance e acompanhe campanhas sem confusão

Executar uma campanha em vários canais de marketing, como e-mail marketing, anúncios ou plataformas de redes sociais, pode rapidamente tornar-se uma tarefa avassaladora.

Ferramentas como os painéis do ClickUp ajudam a visualizar esses KPIs em projetos e equipes, permitindo que você acompanhe métricas de produtividade de marketing, como taxa de conversão de leads em clientes, tempo até a compra e custo por aquisição.

Obtenha um modelo gratuito O modelo de gerenciamento de campanhas do ClickUp acompanha, coordena e mede o progresso das suas iniciativas de marketing de forma eficaz

Combine-o com o modelo de gerenciamento de campanhas de marketing do ClickUp para ajudá-lo a gerenciar todas as etapas, desde o brainstorming até o relatório final.

Com visualizações integradas para calendários de conteúdo, acompanhamento de orçamento e cronogramas de campanha, as empresas de contabilidade podem acompanhar exatamente a situação atual.

O ClickUp ainda oferece suporte a fluxos de trabalho de estratégia de marketing de conteúdo, ajudando as empresas a organizar ideias para blogs, webinars e depoimentos de clientes em um único painel de campanha.

💡 Dica profissional: Juntamente com os modelos de campanhas de marketing, use ferramentas como o ClickUp Docs para debater ideias de marketing, registrar observações e fazer anotações.

Colabore de forma integrada entre equipes e projetos

Colabore com sua equipe no ClickUp Docs

Quer sua empresa tenha uma equipe de marketing dedicada ou você desempenhe várias funções, a colaboração perfeita é fundamental.

O ClickUp Docs e o ClickUp Whiteboards permitem que você debata ideias, redija textos de marketing e converta discussões em itens de ação, tudo sem precisar alternar entre ferramentas.

A edição em tempo real significa que suas equipes de marketing e atendimento ao cliente podem trabalhar juntas para garantir que as mensagens sejam precisas e alinhadas com seus serviços contábeis, como preparação de impostos, contabilidade gerencial ou consultoria.

Para um planejamento rápido e visual, use quadros brancos para criar fluxos de trabalho, esboçar funis de vendas ou visualizar seu processo de nutrição de leads.

Escreva de forma mais inteligente e rápida com IA

Sejamos realistas, criar conteúdo de forma consistente é difícil, especialmente quando escrever não é sua principal habilidade, e é por isso que o uso da tecnologia de IA para marketing se tornou a nova norma.

É aqui que o ClickUp Brain é uma ferramenta revolucionária para os seus esforços de marketing contábil.

Deixe o ClickUp Brain transformar ideias em conteúdo refinado em segundos

De rascunhos de blogs e páginas de destino a boletins informativos e e-mails promocionais, o ClickUp Brain ajuda a gerar conteúdo relevante e personalizado para o seu público.

Quer você tenha como alvo proprietários de pequenas empresas, clientes existentes ou clientes em potencial, isso garante que todo o conteúdo seja otimizado, envolvente e oportuno.

🧠 Curiosidade: A tecnologia de IA também pode ser usada para lidar com tarefas contábeis. Com a IA, você pode automatizar tarefas de contabilidade, realizar análises proativas de dados e conduzir análises preditivas de dados sem erros, entre outros benefícios.

📮ClickUp Insight: 62% dos nossos entrevistados confiam em ferramentas de IA conversacional, como ChatGPT e Claude. Sua interface familiar de chatbot e habilidades versáteis — para gerar conteúdo, analisar dados e muito mais — podem ser a razão pela qual são tão populares em diversas funções e setores. No entanto, se um usuário tiver que alternar para outra guia para fazer uma pergunta à IA todas as vezes, os custos associados à alternância e à mudança de contexto se acumulam ao longo do tempo. Mas não com o ClickUp Brain. Ele fica diretamente no seu espaço de trabalho, sabe no que você está trabalhando, entende comandos em texto simples e fornece respostas altamente relevantes para suas tarefas! Experimente uma melhoria de 2x na produtividade com o ClickUp!

Reúna suas equipes de marketing e contabilidade

Quando as equipes de marketing e contabilidade trabalham isoladas, tudo fica mais lento. Com espaços dedicados, como o ClickUp para equipes de marketing e o ClickUp para equipes de contabilidade, as empresas podem quebrar essas barreiras e colaborar em um hub centralizado.

Essa abordagem conectada melhora a visibilidade, mantém os esforços de marketing alinhados com as metas da empresa e aprimora a comunicação em toda a organização, esteja você planejando uma campanha ou se preparando para um evento do setor.

Desafios que as empresas de contabilidade enfrentam no marketing e como superá-los

O caminho para o crescimento de uma empresa de contabilidade nem sempre é fácil. As estratégias de marketing para empresas de contabilidade precisam de um planejamento cuidadoso para enfrentar vários obstáculos importantes. Aqui está uma análise aprofundada dos principais desafios e maneiras práticas de enfrentá-los:

Identidade e diferenciação da marca

A maioria das empresas de contabilidade enfrenta uma batalha difícil para destacar seus serviços em um mercado concorrido. Quando os clientes em potencial veem ofertas de serviços semelhantes em todos os lugares, eles precisam de motivos convincentes para escolher uma empresa em vez de outra.

Para construir uma identidade de marca diferenciada, concentre-se em: Crie experiências memoráveis para os clientes através de uma atenção personalizada

Identifique e destaque conhecimentos especializados (por exemplo, contabilidade sustentável ou foco no setor tecnológico)

Desenvolva uma abordagem ou metodologia de serviço exclusiva

Aquisição e retenção de clientes

Muitas empresas de contabilidade têm dificuldade em encontrar novos clientes e, ao mesmo tempo, manter os atuais satisfeitos. O desafio se intensifica quando os esforços de marketing de uma empresa de contabilidade se espalham por vários canais.

Veja o que funciona: Check-ins regulares com clientes existentes por meio de revisões trimestrais

Configurar um programa de indicação que recompensa as recomendações dos clientes

Criação de conteúdo educativo que aborda pontos específicos que causam dificuldades aos clientes

Usando estratégias de marketing de crescimento para atrair e reter clientes de forma sistemática

Obstáculos da transformação digital

Pequenas empresas de contabilidade muitas vezes têm dificuldade em acompanhar as mudanças tecnológicas. No entanto, adotar ferramentas digitais é fundamental para se manter competitivo.

Considere estas etapas práticas: Comece com um software básico de gerenciamento de projetos de contabilidade para organizar o trabalho dos clientes

Implemente soluções de contabilidade na nuvem gradualmente, um processo de cada vez

Treine regularmente a equipe sobre novas ferramentas tecnológicas e melhores práticas

Criação de conteúdo e marketing

Criar conteúdo valioso e relevante está sempre entre os principais desafios das empresas de contabilidade. O segredo é tornar temas complexos acessíveis, ao mesmo tempo que demonstra experiência.

Estratégias de conteúdo eficazes incluem: Simplifique as alterações na legislação tributária em linguagem simples através de publicações no blogue

Compartilhando dicas práticas por meio de tutoriais em vídeo curtos

Criação de modelos para download para tarefas financeiras comuns

Comece um podcast com conversas com especialistas do setor

Gerenciamento da presença online

O marketing para contadores agora exige uma forte presença digital. No entanto, nem todos os contadores se sentem à vontade para navegar em plataformas de mídia social e mecanismos de busca.

Soluções práticas: Concentre-se em uma ou duas plataformas sociais onde seu público-alvo é mais ativo

Compartilhe histórias de sucesso e depoimentos de clientes (com permissão)

Publique atualizações regulares sobre as mudanças no setor e seu impacto

Interaja com os seguidores respondendo a perguntas e compartilhando insights

Medindo o ROI de marketing

Acompanhar o desempenho de marketing de uma empresa pode ser um desafio. Muitas empresas têm dificuldade em conectar suas atividades de marketing aos ganhos reais dos clientes.

Abordagens de medição inteligentes: Acompanhe as fontes de novos clientes por meio de formulários de cadastro

Monitore o engajamento do site usando ferramentas de análise

Meça as taxas de abertura e cliques das campanhas por e-mail

Calcule os custos de aquisição de clientes por canal de marketing

Medindo o sucesso: métricas importantes para o marketing de empresas de contabilidade

Acompanhar os KPIs certos permite que os líderes da empresa refinem seu plano de marketing, melhorem os resultados das campanhas e desenvolvam estratégias de marketing mais inteligentes e enxutas para empresas de contabilidade.

Aqui está uma análise das principais métricas a serem monitoradas e como os painéis do ClickUp podem ajudá-lo a organizar todos os seus dados de marketing em um só lugar.

1. Custo por aquisição (CPA)

Isso indica quanto você está gastando para conquistar um novo cliente. O objetivo é simples: manter o CPA abaixo do valor vitalício do seu cliente para manter a lucratividade.

Fórmula: CPA = Total de gastos com marketing / Número de novos clientes conquistados

O acompanhamento do CPA ajuda a otimizar os esforços de marketing, destacando quais canais proporcionam as conversões mais rentáveis, o que é crucial para pequenas empresas de contabilidade com orçamentos reduzidos.

2. Taxa de conversão de leads em clientes

A saúde do seu pipeline é tão importante quanto o tráfego. Essa métrica indica a eficácia com que você converte leads qualificados em clientes pagantes.

Fórmula: Taxa de conversão = (Vendas de leads qualificados / Total de leads qualificados) x 100

Melhorar esse número geralmente se resume a segmentar o público certo, ajustar as mensagens e usar ferramentas que otimizam a geração de leads.

3. ROI de marketing

Como saber se o seu marketing vale o investimento? Calculando o ROI. Ele mede o lucro que você obtém com seus investimentos em marketing.

Fórmula: ROI de marketing = (valor da vida útil do cliente – CPA) / CPA

Quando o ROI estiver baixo, reavalie suas táticas de marketing, canais ou segmentação de público.

4. Métricas de marketing por e-mail

O e-mail ainda é um dos canais de marketing com melhor desempenho para serviços de contabilidade. Fique de olho nestes:

Taxa de abertura: As suas linhas de assunto chamam a atenção?

CTR (taxa de cliques): Os leitores estão interagindo com seu conteúdo?

Taxa de cancelamento de inscrição: se essa taxa aumentar muito, talvez seja hora de revisar seu tom ou segmentar suas listas de forma mais eficaz

Acompanhar essas métricas ao longo do tempo permite que você refine sua abordagem, especialmente quando alinhada com uma ferramenta alimentada por IA, como o assistente de redação do ClickUp.

5. Engajamento nas redes sociais

Se você está investindo em marketing nas redes sociais, não se limite a medir métricas superficiais, como curtidas. Observe:

Alcance e impressões

Taxa de engajamento (comentários, compartilhamentos, salvamentos)

Taxa de crescimento de seguidores

Menções da marca

Uma curva de engajamento crescente indica conexões mais fortes com seu mercado-alvo e uma identidade de marca em crescimento.

6. Taxa de conversão do site

Isso mostra a porcentagem de visitantes do site que concluem ações como preencher um formulário, agendar uma consulta ou baixar um recurso.

Fórmula: Taxa de conversão do site = (Conversões / Total de visitantes) x 100

É uma das maneiras mais rápidas de avaliar o alinhamento do seu site com a intenção do seu público. Otimizar CTAs e páginas de destino com testes A/B pode impulsionar essa métrica.

7. Relação MQL/SQL

Os seus leads qualificados para marketing (MQLs) estão se transformando em leads qualificados para vendas (SQLs)?

Fórmula: Relação MQL/SQL = (SQLs/MQLs) x 100

Uma proporção elevada mostra que a sua estratégia de marketing está alinhada com os objetivos de vendas, sinalizando um pipeline mais saudável e melhores resultados de desenvolvimento de negócios.

8. Valor da vida útil do cliente (CLV)

O CLV revela quanto de receita um cliente satisfeito gera ao longo de todo o seu relacionamento com sua empresa. Isso ajuda você a se concentrar na retenção, na fidelidade e no potencial de vendas adicionais — essenciais para crescer em um mercado competitivo.

9. Acompanhamento da origem das indicações

É fundamental entender de onde vêm os seus leads. Seja por meio de indicações de clientes, conteúdo ou eventos do setor, acompanhar as indicações por volume e valor ajuda a reforçar o que está funcionando.

Se você deseja refinar sua estratégia de acompanhamento de desempenho, este guia de KPIs de marketing ajudará você a aprimorar seu foco e melhorar o alinhamento da equipe.

Construa sua base de marketing com o ClickUp

Construir estratégias de marketing sólidas para empresas de contabilidade é um esforço contínuo que requer planejamento, monitoramento e ajustes cuidadosos. Quando bem executadas, essas estratégias ajudam você a se destacar em um mercado competitivo, atrair os clientes ideais e expandir seus negócios de forma sustentável.

Um marketing bem-sucedido começa com a compreensão do seu público-alvo e a elaboração de mensagens que atendam diretamente às suas necessidades. Quer você esteja focado em serviços fiscais para pequenas empresas ou consultoria especializada para grandes corporações, seu marketing deve destacar seus pontos fortes e sua experiência únicos.

O ClickUp ajuda você a organizar suas iniciativas de marketing e fornece uma estrutura para executar campanhas de forma eficaz, desde o planejamento inicial até a análise final.

Ao implementar as estratégias que discutimos e usar as ferramentas certas para gerenciá-las, você pode construir um sistema de marketing que atrai novos negócios de forma consistente, ao mesmo tempo em que cultiva relacionamentos com os clientes existentes.

Comece a usar o ClickUp para transformar o marketing da sua empresa de contabilidade hoje mesmo.