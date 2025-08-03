Modelos de roteiro de produtos do Miro para alinhar a estratégia em 2025

Já tentou montar móveis da IKEA sem o manual? É exatamente assim que se sente ao criar um produto sem um roteiro: confuso, desalinhado e cheio de desvios desnecessários. 😵‍💫

Um roteiro de produtos bem elaborado conecta a visão à ação, alinha suas equipes e mantém todos trabalhando na mesma direção.

Nesta postagem do blog, exploraremos alguns modelos de roteiro de produtos do Miro que ajudam você a fazer tudo isso.

P.S.: Fique até o final, pois há uma surpresa do ClickUp que você não vai querer perder! 🤩

O que torna um modelo de roteiro de produtos Miro bom?

Um bom modelo de roteiro de produto do Miro deve orientar as decisões, estimular a colaboração e se adaptar às mudanças durante o processo de desenvolvimento. Aqui estão alguns recursos importantes a serem observados em um exemplo de roteiro de produto. ⚓

Visibilidade estratégica: destaca resultados, metas estratégicas, alocação de recursos, objetivos principais e temas para que todas as iniciativas estejam relacionadas ao impacto nos negócios

Lógica de priorização integrada: inclui matrizes, sistemas de pontuação ou raias para ajudar as equipes a classificar o que é mais importante

Transparência multifuncional: permite que todos os departamentos, desde engenharia até equipes de marketing e desenvolvimento, vejam como seu trabalho se encaixa no roteiro geral da empresa

Adaptabilidade às mudanças: Acomoda mudanças de prioridades com seções editáveis, cronogramas flexíveis e ajustes fáceis de arrastar e soltar

Clareza visual: usa espaçamento, cores e agrupamento para apresentar informações sem sobrecarregar os espectadores

Recursos de colaboração interativa: incentiva a participação das partes interessadas por meio de notas adesivas, comentários ou controle de versões para alinhamento contínuo

Interconectividade contextual: Suporta conexões com documentos, tarefas ou dados de apoio para aumentar a clareza

10 modelos de roteiro de produtos Miro

Escolher o modelo de roteiro de tecnologia certo molda a forma como sua equipe vê o caminho a seguir.

Esses 10 modelos de roteiro de produtos Miro oferecem todos os elementos essenciais de que você precisa para alinhar a estratégia, acompanhar o progresso e comunicar prioridades.

Vamos começar! 💪

1. Modelo básico de roteiro de produtos do Miro

via Miro

Este modelo usa um layout simples baseado em tempo — Agora, Próximo, Mais tarde — para dividir o desenvolvimento do produto em fases claras. Seu formato de nota adesiva imita uma sessão de quadro branco, tornando-o perfeito para processos de brainstorming e planejamento de sprints.

Cada nota pode ser atribuída a uma equipe, garantindo a responsabilidade e a visibilidade compartilhada entre os fluxos de trabalho.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Visualize as prioridades em uma estrutura clássica Agora–Próximo–Mais tarde

Ótimo para brainstorming e planejamento em equipes dinâmicas

Atribua notas adesivas às equipes para maior clareza e responsabilidade

O layout simples reduz as barreiras à colaboração

📌 Ideal para: Gerentes de produto que desejam visualizar o roteiro para alinhar equipes multifuncionais.

💡 Dica profissional: adote o “Mapeamento de histórias do usuário” para priorizar recursos com base nas jornadas dos usuários. Isso ajuda as equipes a visualizar como os usuários interagem com o produto, garantindo que o desenvolvimento se concentre nos pontos de contato que geram valor.

2. Modelo de tela do roteiro de produtos do Miro

via Miro

Este modelo ajuda as equipes a criar roteiros baseados em temas e orientados para resultados. Ele oferece categorias flexíveis, como Provável, Talvez e Nunca, para refletir a incerteza e a iteração comuns no gerenciamento ágil de produtos.

Converta iniciativas em OKRs e acompanhe-as em fases como Descoberta, Entrega ou Descartado.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Utiliza categorias dinâmicas para uma priorização flexível

Oferece suporte à experimentação ágil com alinhamento OKR

Incentiva a conversa sobre iniciativas incertas

O layout simples simplifica a complexidade para equipes multifuncionais

📌 Ideal para: Equipes ágeis que estão experimentando estruturas flexíveis de priorização.

3. Modelo de roteiro de produtos ágil do Miro

via Miro

Este modelo de tela alinha metas de negócios, necessidades dos usuários e iniciativas técnicas em uma linha do tempo visual. Ele separa o planejamento em elementos visíveis para os negócios, roteiros de tecnologia, ciclos de aprendizagem e marcos importantes.

Essa abordagem em camadas facilita o equilíbrio entre estratégia e execução.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Segmente o roteiro em trilhas de negócios, tecnologia e aprendizagem

Destaca como as iniciativas se alinham aos objetivos de negócios

Ideal para equipes multifuncionais que precisam de visibilidade profunda

Combine visão e entrega em um só lugar

📌 Ideal para: Líderes de produto que equilibram a estratégia de negócios com a execução técnica.

💡 Dica profissional: Use o roteiro temático para agrupar iniciativas em torno de temas estratégicos (como “Retenção de usuários” para equipes de marketing ou “Melhorias na infraestrutura” usando um roteiro de TI). Isso ajuda a manter a clareza e garante que você esteja investindo de maneira uniforme em várias metas de negócios.

4. Modelo de roteiro de produtos ágil SMART do Miro

via Miro

Este modelo de roteiro ágil foi criado com base em metas SMART — específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo determinado. Ele descreve recursos e iniciativas por trimestre e raia, geralmente categorizados por equipe ou tema.

O layout garante clareza entre as metas de curto prazo e a estratégia de longo prazo.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Ancora todos os itens aos critérios de metas SMART

A estrutura em raias organiza as tarefas por equipe ou tema

O layout trimestral alinha a entrega com os ritmos de planejamento

Ideal para equipes focadas em progresso mensurável

📌 Ideal para: Equipes que alinham metas de produtos com resultados mensuráveis.

5. Modelo simples de roteiro trimestral de produtos do Miro

via Miro

Este modelo de estratégia de produto simplifica o planejamento de OKRs em um layout trimestral fácil de seguir. Mapeie suas épicas por categoria, como aquisição ou conversão, com rótulos codificados por cores para maior clareza visual.

Cada item pode ser vinculado à documentação de apoio, oferecendo um contexto rápido sobre o que está sendo trabalhado e por quê.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Perfeito para o mapeamento trimestral de OKRs por área de foco

Usa etiquetas coloridas para visualizar claramente as prioridades

Links para documentos para contexto adicional

Mantenha as prioridades estratégicas em primeiro plano

📌 Ideal para: Equipes que organizam OKRs trimestrais por categoria e impacto.

6. Modelo de roteiro de produtos e marketing do Miro

via Miro

Este modelo preenche a lacuna entre o desenvolvimento do produto e a execução da entrada no mercado. Organizado por trimestre, ele acompanha sete fluxos de trabalho críticos, desde RP até marketing comunitário e resultados de campanhas.

Os documentos vinculados simplificam as atualizações, e o formato incentiva o alinhamento entre as equipes.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Alinha os cronogramas de produtos e marketing em uma única visualização

Acompanha vários fluxos de lançamento em todos os departamentos

Mantenha as partes interessadas em sincronia com a documentação vinculada

Ideal para lançamentos de produtos e planos GMT

📌 Ideal para: Equipes que coordenam lançamentos de entrada no mercado (GMT) entre produtos e marketing.

7. Modelo de roteiro para vários produtos do Miro

via Miro

Este modelo do Miro foi criado especificamente para acompanhar linhas de produtos paralelas ou áreas temáticas ao longo de um ano civil completo. Ao contrário dos roteiros de thread único, ele organiza as iniciativas verticalmente ao longo de uma linha do tempo, agrupando os itens em colunas distintas e codificadas por cores.

Com status de progresso como Em andamento, Concluído ou Recusado, é mais fácil avaliar em que ponto tudo se encontra.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Organize várias linhas de produtos em uma única visualização

Usa colunas codificadas por cores para agrupamento intuitivo

Acompanhe o status com indicadores visuais claros

Ideal para portfólios de produtos complexos

📌 Ideal para: Equipes que gerenciam vários produtos ou recursos em paralelo.

8. Modelo de roteiro de desenvolvimento de produtos do Miro

via Miro

Este modelo de roteiro é um quadro de planejamento dinâmico que conecta a visão do produto e a execução. Organizado por trimestres e etapas funcionais, como pesquisa, design e desenvolvimento, ele ajuda as equipes a acompanhar a responsabilidade, as dependências e os prazos.

Além disso, são totalmente editáveis e exportáveis, para que você possa se adaptar rapidamente às mudanças nas prioridades.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Abrange todo o ciclo de desenvolvimento, desde a descoberta até o lançamento

Usa etapas e responsáveis para esclarecer a transferência de tarefas

Suporta atualizações ágeis com alterações por arrastar e soltar

Formatos exportáveis para compartilhamento além do Miro

📌 Ideal para: Equipes ágeis que passam rapidamente da descoberta ao lançamento.

9. Modelo de roteiro de produtos priorizados do Miro

via Miro

Este modelo de roteiro de produtos começa na zona Novas questões e ideias, usando cartões Miro enriquecidos com escopo, marcos e estimativas de tamanho. Uma matriz de priorização ajuda as equipes a classificar por urgência e impacto, enquanto um rastreador no estilo Kanban acompanha a execução.

É uma ferramenta completa para transformar ideias em resultados.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Combine ideias, priorização e entrega em um único quadro

Ajuda a avaliar iniciativas com base na urgência e na matriz de impacto

Inclui rastreador de execução para acompanhamento

Ótimo para gerentes de projeto que gerenciam backlogs lotados

📌 Ideal para: Gerentes de produto que priorizam recursos e acompanham a execução em um único quadro.

🔍 Você sabia? A abordagem “Golden Feature” já dominou o planejamento de produtos, com um lançamento inteiro centrado em um único recurso importante. Essa abordagem era ótima para gerar buzz de marketing, mas péssima para evitar o aumento do escopo.

10. Modelo de planejamento de roteiro de recursos e épicos do Miro

via Miro

Este modelo do Miro orienta você desde as ideias iniciais até um roteiro estruturado e pronto para lançamento em quatro etapas focadas. Comece com uma matriz de impacto/esforço, agrupe os itens em épicos e, em seguida, crie um roteiro trimestral por tema.

É ideal para transformar ideias dispersas em lançamentos de recursos coesos.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Converte pontuações de esforço e impacto em planos de lançamento

Agrupe recursos em épicos para obter uma estrutura melhor

O roteiro visual por tema esclarece a sequência

Ideal para planejamento de produtos de longo prazo

📌 Ideal para: Equipes que traduzem pontuações de impacto/esforço em lançamentos de recursos.

Limitações dos modelos de roteiro de produtos do Miro

Embora os modelos de roteiro de produtos do Miro sejam visualmente atraentes, eles têm limitações que podem prejudicar o alinhamento de longo prazo e as estratégias de gerenciamento de produtos.

Aqui estão alguns desafios que você pode enfrentar. 👀

Excessivamente detalhados e focados em recursos: os roteiros podem se tornar confusos e ser usados indevidamente como listas de verificação de recursos, obscurecendo a estratégia geral

Estático e difícil de ajustar: os quadros do Miro podem ter dificuldade para se adaptar rapidamente a mudanças nas prioridades, feedback dos clientes ou mudanças no mercado

Riscos de falha de comunicação: Sem um contexto consistente, as equipes podem interpretar mal as prioridades ou excluir partes interessadas importantes das decisões do roteiro

Baseado em suposições: os modelos de roteiro de produtos do Miro podem depender de informações desatualizadas ou imprecisas sobre as necessidades dos usuários, sem feedback em tempo real

Atualizações inconsistentes: Se não forem mantidas, podem apresentar cronogramas irrealistas ou metas desatualizadas, levando a desalinhamentos

Alternativas ao Miro que vale a pena experimentar: Modelos ClickUp para execução completa

Embora o Miro seja excelente para brainstorming, muitas vezes fica aquém quando seu cronograma precisa de estrutura, responsabilidade e alinhamento contínuo.

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, oferece o próximo passo, transformando ideias livres em iniciativas pontuadas, fluxos de trabalho automatizados e roteiros prontos para lançamento.

Além de suas abrangentes ferramentas de gerenciamento de produtos, ele oferece uma extensa biblioteca de modelos que ajuda as equipes a avançarem mais rapidamente sem precisar começar do zero. Estes são alguns dos melhores modelos de roteiro de produtos do ClickUp para estruturar todas as etapas do ciclo de vida do seu produto. ⚒️

1. Modelo de roteiro de produtos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mapeie e entregue produtos com o modelo de roteiro de produtos ClickUp

O modelo de roteiro de produtos ClickUp é um sistema operacional completo para desenvolvimento de produtos, hospedado em uma pasta pronta para uso.

Comece com o Formulário de Solicitação de Produto para capturar ideias, avaliá-las com status personalizados, como “Em consideração”, “Priorizado” e “Em desenvolvimento”, e pontue-as usando campos personalizados, como “Confiança”, “Esforço” e “Solicitação da liderança”. Várias visualizações, incluindo Roteiro Trimestral, Minhas Solicitações de Produto e Notas de Lançamento, ajudam você a gerenciar o ciclo de vida do produto, desde a recepção até o lançamento.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Abrange a admissão, a priorização, o escopo e o lançamento em um único fluxo de trabalho

Use campos personalizados para pontuar ideias com base na confiança, no esforço e no impacto

Alterne facilmente entre visualizações como Roteiro Trimestral ou Notas de Lançamento

Ideal para gerentes de produto que gerenciam a estratégia de produto de ponta a ponta

📌 Ideal para: Gerentes de produto que gerenciam a estratégia de produto, desde a recepção até o lançamento, em um só lugar.

📮 ClickUp Insight: Apenas 10% dos gerentes usam uma matriz de habilidades para atribuir tarefas, mas 44% afirmam que tentam combinar tarefas com pontos fortes e objetivos. Sem as ferramentas certas para apoiá-los, a maioria dos gerentes é forçada a tomar essas decisões com base no contexto imediato, e não em dados. É exatamente aí que você precisa de um assistente inteligente! O ClickUp Brain pode recomendar atribuições de tarefas analisando o histórico de trabalho, marcando habilidades e aprendendo objetivos. Com ele, você pode descobrir pontos fortes ocultos e encontrar a melhor pessoa para o trabalho, não apenas a disponível. 💫 Resultados reais: A Atrato observou um ritmo de desenvolvimento de produtos 30% mais rápido e uma redução de 20% na sobrecarga de trabalho dos desenvolvedores graças ao gerenciamento de carga de trabalho do ClickUp.

2. Modelo de quadro branco para roteiro de desenvolvimento de produtos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Identifique obstáculos e realinhe a equipe usando o modelo de quadro branco do roteiro de desenvolvimento de produtos da ClickUp

Manter as equipes alinhadas torna-se um trabalho em tempo integral quando os cronogramas dos produtos se estendem por vários trimestres. O modelo de quadro branco para roteiro de desenvolvimento de produtos da ClickUp facilita o trabalho com um quadro de planejamento visual baseado em grade.

Ele usa status personalizados, subtarefas aninhadas e tags de prioridade para acompanhar o ciclo de vida de cada iniciativa, gerenciar transferências e destacar bloqueios entre equipes.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

O layout em grade trimestral no ClickUp Whiteboards oferece suporte ao planejamento visual e à coordenação

Acompanhe transferências e dependências com subtarefas aninhadas

Priorize entre equipes usando tags e status personalizados

Ótimo para alinhar equipes de engenharia, produto e operações

📌 Ideal para: Equipes que se alinham ao longo dos trimestres com um roteiro visual em tempo real.

💡 Dica profissional: veja como equipes reais usam quadros brancos para dar vida aos planos de produtos Os quadros brancos do ClickUp não servem apenas para brainstorming — eles são onde seu roteiro de produtos começa a se mover. Este vídeo mostra como as equipes esboçam ideias, conectam fluxos de trabalho e transformam notas adesivas em tarefas em tempo real (sem precisar trocar de ferramenta). É rápido de assistir e, sinceramente? Uma revolução se o seu processo de planejamento ainda está em slides ou planilhas. 🎥 Assista: Eleve o nível do seu processo de desenvolvimento com os quadros brancos do ClickUp

3. Modelo de desenvolvimento de novos produtos da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gerencie as fases do produto com o modelo de desenvolvimento de novos produtos da ClickUp

O modelo de desenvolvimento de novos produtos da ClickUp permite organizar, atribuir e acompanhar todas as tarefas em todas as fases do produto usando uma lista dinâmica.

Campos personalizados, como complexidade da tarefa, esforço e nível de impacto, simplificam a priorização. Exibições como resumo do projeto, Gantt e linha do tempo ajudam as equipes a descobrir obstáculos antecipadamente e manter o foco neste modelo de desenvolvimento de produto.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Criado para gerenciar as fases do produto, desde a concepção até o lançamento

Visualize facilmente o progresso com as visualizações Gantt e Linha do tempo

Personalize os campos de tarefas para alinhá-los ao seu modelo de priorização

As atualizações por arrastar e soltar mantêm o fluxo de trabalho flexível e rápido

📌 Ideal para: Equipes que gerenciam todas as fases do produto, desde a concepção até o lançamento.

🔍 Você sabia? Os primeiros “gerentes de produto” eram chamados de Brand Men na Procter & Gamble na década de 1930. Qual era o trabalho deles? Ser donos de um produto como se fosse um negócio. Essa ideia preparou o terreno para o gerenciamento de produtos moderno como o conhecemos hoje.

4. Modelo de quadro branco para roteiro de produtos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Alinhe sua equipe com o modelo de quadro branco do roteiro de produtos ClickUp

O modelo de quadro branco do roteiro de produtos ClickUp oferece uma tela de alto nível com recurso de arrastar e soltar para esboçar, anotar e iterar sua estratégia em tempo real.

Ele é estruturado por fluxos de trabalho — Operações e Produtos, Pessoas e Processos e Marketing e Engajamento — e inclui uma visualização da linha do tempo na parte superior, para que as equipes possam visualizar o progresso mensal e permanecer alinhadas em cada etapa.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Colaboração em tempo real em uma tela visual do roteiro

Tarefas codificadas por cores e organizadas por departamento e tema

Cronograma mensal para facilitar o acompanhamento de metas e resultados

Ideal para sessões de planejamento em estágio inicial ou multifuncionais

📌 Ideal para: Equipes em estágio inicial que estão esboçando roteiros colaborativos do zero.

Saiba mais sobre o ClickUp na Lulu Press:

O ClickUp nos ajuda a organizar nosso roteiro de produtos e recursos para que possamos introduzir facilmente novos recursos e funcionalidades aos clientes e verificar continuamente como estamos progredindo em direção aos nossos objetivos. No final das contas, nosso objetivo número um é criar produtos melhores para nossos clientes, e o ClickUp nos ajuda a fazer isso.

O ClickUp nos ajuda a organizar nosso roteiro de produtos e recursos para que possamos introduzir facilmente novos recursos e funcionalidades aos clientes e verificar continuamente como estamos progredindo em direção aos nossos objetivos. No final das contas, nosso objetivo número um é criar produtos melhores para nossos clientes, e o ClickUp nos ajuda a fazer isso.

5. Modelo de lista de verificação para lançamento de produtos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha os lançamentos de produtos sem problemas com o modelo de lista de verificação para lançamento de produtos da ClickUp

Uma dependência perdida ou um status pouco claro podem prejudicar seu lançamento na reta final. O modelo de lista de verificação para lançamento de produtos da ClickUp alinha todos com um planejamento centralizado do lançamento em todas as fases.

Use status como “Para revisão”, “Pendente” ou “Em espera” para sinalizar bloqueios, agrupar tarefas por categoria ou marco e atribuir campos de duração para cronogramas precisos.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Evite o caos de última hora com um planejamento estruturado do lançamento

Use status personalizados e acompanhamento de duração para ficar por dentro dos prazos

Visualize tarefas por categoria, responsável ou cronograma para uma navegação rápida

Perfeito para gerentes de lançamento que lidam com entregas complexas

📌 Ideal para: Gerentes de lançamento que coordenam prazos, obstáculos e entregas.

💡 Dica profissional: Adapte seu roteiro para diferentes partes interessadas: As equipes de vendas ou de atendimento ao cliente querem saber o que está por vir e quando

Os executivos precisam de temas de alto nível e impacto nos negócios

Os desenvolvedores precisam de granularidade no nível dos recursos

6. Modelo de matriz de recursos do produto ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Concentre-se na relevância dos recursos e no ROI com o modelo de matriz de recursos do produto ClickUp

Quando sua lista de produtos pendentes está cheia de solicitações de recursos, o modelo de matriz de recursos do produto ClickUp ajuda você a filtrar o que realmente importa.

Em vez de se concentrar em quando construir, este modelo ajuda você a decidir o que construir, marcando itens (por exemplo, hardware, software, novo modelo) e classificando-os por valor ou adequação estratégica. Cinco visualizações predefinidas facilitam a exibição rápida dos dados certos.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Filtre recursos por valor para o cliente, relevância ou esforço

Marque e classifique por categoria para um processo de priorização mais claro

Alterne rapidamente entre visualizações como recursos visuais, recursos de software e muito mais

Ajuda as equipes a eliminar o ruído em roteiros sobrecarregados

📌 Ideal para: PMs que filtram ideias de recursos por impacto, relevância e público-alvo.

7. Modelo de documento de requisitos do produto ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Defina expectativas e reduza o retrabalho com o modelo PRD do ClickUp

Enquanto a maioria dos modelos de roteiro se concentra na entrega, o modelo de documento de requisitos do produto (PRD) do ClickUp garante que todos concordem com o que está sendo construído antes do início do trabalho.

Dentro do ClickUp Docs, ele oferece uma estrutura de seis páginas que inclui personas, designs e critérios de lançamento. Prompts integrados esclarecem as expectativas e definem o que é “concluído”, reduzindo a probabilidade de retrabalho.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Alinha produto, design e engenharia em torno de uma única fonte de verdade

Esclareça o escopo e as expectativas com seções estruturadas

Inclui personas e listas de verificação de lançamentos para maior profundidade

Ideal para reduzir ambiguidades e a rotatividade de recursos

📌 Ideal para: Equipes multifuncionais que precisam se alinhar em relação ao escopo, às metas e à lógica dos recursos.

💡 Dica profissional: Pense em horizontes. Divida sua estratégia em curto prazo (o que construir agora), médio prazo (o que vem a seguir) e longo prazo (grandes apostas ou inovações). Isso ajuda a gerenciar a incerteza enquanto mantém um plano de produto voltado para o futuro.

8. Modelo de estratégia de produto ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Traga clareza estratégica com o modelo de estratégia de produto ClickUp

O modelo de estratégia de produto ClickUp ajuda a transformar visões abstratas em iniciativas estruturadas e rastreáveis, perfeito para o planejamento estratégico trimestral.

Com visualizações como “Todos os recursos”, “Recursos ativos” e “Envios de recursos”, você pode monitorar o progresso e destacar as prioridades. Um formulário de envio integrado permite que as equipes internas enviem ideias diretamente para o pipeline do seu roteiro.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Filtre recursos por estágio para esclarecer o que está ativo, planejado ou em revisão

Capacita as equipes a enviar ideias para o roteiro com formulários estruturados

Transforme metas vagas em ações priorizadas

Combina quadro branco com execução, tornando o ClickUp uma alternativa inteligente ao Miro para equipes que precisam mais do que apenas brainstorming

📌 Ideal para: Gerentes de projeto que transformam visões vagas em iniciativas rastreáveis e priorizadas.

9. Modelo de posicionamento de produto ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Aprimore a mensagem do seu produto com o modelo de posicionamento de produto da ClickUp

Está com dificuldade para articular o valor único do seu produto? O modelo de posicionamento de produto da ClickUp ajuda você a organizar insights sobre os pontos fracos dos clientes, diferenciais e mensagens.

Comece com um Formulário de Avaliação de Posicionamento e, em seguida, classifique as informações em uma Visualização de Lista de Produtos. Um mapa visual ajuda a comparar seu produto com os concorrentes em termos de custo, valor e outros fatores importantes.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Ajuda a aprimorar as mensagens, mapeando propostas de valor e diferenciais

Campos integrados, como Segmento de mercado, USP e Slogan, para mensagens estruturadas

O mapa de posicionamento facilita a identificação de lacunas e oportunidades

Ótimo para estratégias de pré-lançamento ou fases de reformulação da marca

📌 Ideal para: Equipes de produto que definem valor único e estratégia de comunicação.

🤝 Lembrete: Uma boa estratégia é responsiva. Se seus esforços de validação revelarem que o problema ou a oportunidade mudou, atualize sua estratégia de produto de acordo, mesmo que isso signifique revisitar a abordagem original.

10. Modelo de análise de lacunas do produto ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Priorize melhorias com o modelo de análise de lacunas do produto ClickUp

O modelo de análise de lacunas do produto ClickUp ajuda você a identificar o que está faltando, antes que seus clientes percebam.

Mapeie seu estado atual, o estado desejado e a lacuna usando notas adesivas, tags e atualizações colaborativas. Campos integrados como Prioridade, Status e Prazos ajudam você a transformar insights em ação, facilitando a melhoria dos KPIs, o acompanhamento de métricas e a redução da lacuna entre a visão e a entrega.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Mapeia visualmente os pontos fracos do produto e as oportunidades perdidas

Espaço colaborativo para marcar, atribuir e priorizar lacunas

Converta descobertas diretamente em tarefas ou recursos do roteiro

Ótimo para melhorar a adequação do produto ao mercado e a satisfação do cliente

Oferece suporte a KPIs de gerenciamento de produtos e métricas de acompanhamento de lacunas

📌 Ideal para: Equipes que identificam pontos fracos do produto e eliminam lacunas críticas.

Transforme seu roteiro de produtos em progresso real com o ClickUp

Ótimos roteiros colocam as ideias em sintonia, mas transformar essas ideias em ação requer mais do que recursos visuais.

Os modelos de roteiro de produtos do Miro preparam o terreno, mas o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, entra em cena como a ferramenta definitiva, oferecendo roteiros dinâmicos, gerenciamento de tarefas e colaboração em tempo real, tudo em um só lugar. É como passar de um esboço para uma obra-prima totalmente animada sem precisar trocar de aplicativo.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo! ✅