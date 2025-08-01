as 15 melhores ferramentas de IA para corretores imobiliários em 2025

O mercado imobiliário funciona com base em relacionamentos, mas se afoga em papelada. Você passa horas escrevendo descrições de imóveis, acompanhando leads e gerenciando listagens quando poderia estar fechando negócios.

Com as ferramentas de IA para corretores imobiliários, agora você pode realizar rapidamente tarefas que antes levavam horas. Enquanto você se concentra nas visitas e negociações, elas cuidam de tudo, desde a geração de relatórios até a atualização do seu CRM e o atendimento de consultas rotineiras dos clientes.

Pronto para trabalhar de forma mais inteligente? Vamos começar. 💪🏼

Aqui está uma rápida visão geral das principais ferramentas que oferecem suporte ao uso de IA no setor imobiliário.

Ferramenta Ideal para Melhores recursos Preços* ClickUp Fluxos de trabalho completos para clientes com automação por IA para equipes imobiliárias de todos os tamanhos Formulários com IA, modelos de CRM, documentos inteligentes, assistente de IA integrado para respostas contextuais, chat para atualizações rápidas da equipe Plano gratuito disponível; preços personalizados disponíveis para empresas REimagineHome. ai Encenação virtual com design de interiores com IA para fotógrafos imobiliários e agentes independentes Posicionamento de móveis com IA, transformações de cômodos, exportações prontas para MLS As cinco primeiras reformas são gratuitas; a partir de US$ 14/mês Zillow Dados abrangentes sobre o mercado e os imóveis para agentes que gerenciam vários anúncios locais Análise de tendências de preços, análises demográficas, histórico do imóvel Gratuito para FSBO e listagens; anúncios pagos a partir de US$ 300/mês Restb. ai Análise automatizada de fotos de imóveis para corretores e inspetores Detecção de recursos, sinalização de segurança, extração de metadados Preços personalizados HouseCanary Análise preditiva de mercado para corretores focados em investidores Pontuação de risco, previsões de preços, alertas de mercado Sem plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 19/mês OpusClip Criação de vídeos para redes sociais a partir de visitas guiadas para equipes imobiliárias que priorizam o vídeo Legendas automáticas, pontuação de viralidade, várias proporções de tela Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 15/mês Collov AI Visualização da renovação de casas antigas para agentes imobiliários especializados em remodelações Crie temas, altere layouts e faça maquetes de reformas Teste gratuito; planos pagos a partir de US$ 21/mês Canva Materiais de marketing e publicações nas redes sociais para equipes internas de marketing imobiliário Modelos criativos, criação de conteúdo com IA, bibliotecas de ativos de marca Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 15/mês Reonomy Propriedade de imóveis comerciais e pesquisa de leads para corretores imobiliários comerciais Pesquisa de proprietários, dados de locação, rastreamento de licenças Teste gratuito; preços personalizados Cotality Inteligência imobiliária e de mercado com IA para corretoras orientadas por dados Modelos de avaliação automatizados, relatórios de riscos, análise preditiva Sem plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 189/mês ChatGPT Redação de anúncios, acompanhamento e roteiros para corretores individuais ou pequenas equipes Redação com IA, modelos, planejamento de conteúdo Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 20/mês Getfloorplan geração de plantas baixas em 2D/3D a partir de fotos para corretores imobiliários que realizam visitas remotas e tours virtuais Digitalização de ambientes, metragem quadrada, panoramas em 3D Sem plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 25 Tableau AI Visualização de tendências e análises para corretores e analistas Painéis personalizados, insights voltados para o cliente, suporte à integração Sem plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 15/mês Ylopo Geração de leads e campanhas publicitárias com IA para pipelines de grande volume de compradores/vendedores Anúncios sociais, acompanhamento por IA, pontuação de leads Preços personalizados LocalizeOS Qualificação, nutrição e acompanhamento automáticos de leads para consultores e equipes imobiliárias Chat com IA e nutrição de leads, sugestões de listagens personalizadas, pontuação de leads Sem plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 249/mês

Antes de escolher uma ferramenta de IA para corretores imobiliários, você precisa se perguntar: Isso facilita o meu dia? Veja o que você deve procurar antes de clicar em “baixar” ou passar o cartão. 💳

Precisão na pontuação de leads: identifique os melhores clientes potenciais analisando padrões de comportamento com IA para um acompanhamento mais inteligente

Previsão das tendências do mercado: Preveja mudanças nos preços e na demanda usando insights de IA para posicionar os anúncios de forma competitiva

Facilidade de sincronização com CRM: Integre-se facilmente com ferramentas Integre-se facilmente com ferramentas de CRM para gestão imobiliária para centralizar os dados dos clientes e otimizar os fluxos de trabalho

A magia da encenação virtual: crie tours 3D impressionantes ou visuais encenados para destacar os imóveis sem muito trabalho

Proteção de dados do cliente: Proteja informações confidenciais com criptografia de alto nível e conformidade com protocolos como GDPR ou SOC 2

Acesso prioritário para dispositivos móveis: Gerencie leads, listagens e tarefas em qualquer lugar com um aplicativo móvel rápido e intuitivo

Divulgação automatizada: envie e-mails personalizados ou anúncios online para comunicação e engajamento com os clientes sem esforço manual

Suporte por chatbot 24 horas por dia, 7 dias por semana: Lide com consultas e agende visitas instantaneamente com chatbots movidos a IA

Análises perspicazes: acompanhe o andamento e o desempenho das negociações com relatórios personalizados para otimizar estratégias

🧠 Curiosidade: Em 2021, uma propriedade virtual na plataforma metaverso Decentraland foi vendida por US$ 2,4 milhões. O terreno era totalmente digital, mas ainda assim seguia a lógica de preços do mundo real: localização, escassez e visibilidade para o tráfego virtual.

O melhor software de IA para corretores imobiliários

Aqui estão as melhores ferramentas de IA para agentes imobiliários, para ajudar na automação do fluxo de trabalho de IA, gestão de leads e tudo o mais. 🗂️

Como analisamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.

1. ClickUp (Ideal para equipes imobiliárias que gerenciam fluxos de trabalho completos dos clientes)

Peça ao ClickUp Brain para redigir e-mails sofisticados para os clientes

O software de gerenciamento de projetos imobiliários da ClickUp oferece um espaço central para gerenciar listagens, acompanhar negócios, lidar com a papelada e ficar por dentro da comunicação com os clientes.

E no centro de tudo isso está o ClickUp Brain, seu parceiro de IA integrado que funciona em tarefas, documentos e conversas.

O ClickUp Brain ajuda você a escrever mais rápido e organizar suas ideias. Você pode usá-lo para redigir descrições de imóveis, resumir reuniões com clientes, reescrever atualizações ou fazer perguntas sobre seu espaço de trabalho.

Digamos que você tenha concluído a apresentação de um imóvel avaliado em US$ 1,2 milhão. Com suas anotações, peça à IA para escrever um e-mail de acompanhamento que destaque as principais opções do cliente, inclua perguntas em aberto e termine com uma chamada para agendar a próxima visita. Ou pergunte ao ClickUp Brain o que está pendente para o fechamento do Pacific Heights, e ele extrairá insights do seu espaço de trabalho em segundos.

A seguir: fluxos de trabalho.

Crie automações ClickUp personalizadas para qualquer parte do seu processo de vendas com IA

O ClickUp Automations ajuda seu pipeline a funcionar perfeitamente, e agora você pode criar o seu próprio digitando o que deseja.

Por exemplo, você pode escrever: Se o status de uma listagem mudar para “Sob contrato”, notifique o departamento jurídico e atribua uma tarefa para enviar os documentos de fechamento.

O ClickUp Brain lê o que você escreve e cria as etapas de automação para você. Isso funciona para acompanhamentos de visitas abertas, cronogramas de encenação, transferências de leads e tudo mais.

Melhore seu guia de realocação usando o ClickUp Brain no Docs

O ClickUp também simplifica muito o gerenciamento da documentação. O ClickUp Docs é o seu espaço de trabalho compartilhado para conteúdo de marketing, modelos de equipe e recursos para clientes. Escreva, edite e melhore seus rascunhos com a IA integrada e atribua tarefas sem precisar alternar entre abas.

Digamos que você esteja trabalhando em um guia de mudança para compradores que estão se mudando para Austin. Dê à IA um esboço básico e ela irá preencher seções completas. Você também pode encurtar o conteúdo para folhetos, reescrever introduções ou corrigir a gramática antes de publicar.

As equipes de marketing podem criar sequências de e-mails ou postagens de blog no Docs e, em seguida, solicitar à ferramenta de redação de IA que edite títulos, corrija o tom ou sugira novos textos com base em campanhas anteriores.

No entanto, o melhor recurso para equipes é o ClickUp Chat. Ele mantém sua equipe conectada e as conversas ao lado do trabalho em que estão envolvidos.

Mantenha-se atualizado com o AI CatchUp , que recapitula tópicos importantes, decisões-chave e itens de ação que você pode ter perdido

Trabalhe mais rápido sem perder o contexto com a Criação de tarefas com IA , com o Brain gerando tarefas automaticamente, adicionando detalhes e vinculando-as ao chat original

Comunique-se sem alternar entre abas com mensagens diretas ou chamadas de áudio e vídeo

Obtenha ajuda quando precisar com os Agentes Autopilot pré-configurados do ClickUp , assistentes prontos para uso que podem publicar resumos diários, gerenciar fluxos de trabalho simples ou lidar com atualizações de projetos diretamente no Chat

Mantenha os projetos em andamento com os Agentes Autopilot pré-construídos no ClickUp Chat

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Agentes imobiliários independentes ou equipes pequenas podem se sentir sobrecarregados com a variedade de ferramentas disponíveis inicialmente

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.400 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.440 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

De uma avaliação no Reddit:

O ClickUp Brain me poupa muito tempo, sinceramente. Sei que existem ferramentas de IA com um plano gratuito bastante eficiente, mas a constante alternância entre abas é cansativa. E, sinceramente, quando estou concentrado no trabalho, isso é a última coisa que quero fazer. Utilizo a IA principalmente para escrever, já que trabalho na indústria de conteúdo. Ela também edita o que escrevo (incrível!). Outra coisa que realmente me ajuda é o Docs. Adoro as opções de formatação, especialmente os banners. Tão fofos!

O ClickUp Brain me poupa muito tempo, sinceramente. Sei que existem ferramentas de IA com um plano gratuito bastante eficiente, mas a constante alternância entre abas é cansativa. E, sinceramente, quando estou concentrado no trabalho, isso é a última coisa que quero fazer. Utilizo a IA principalmente para escrever, já que trabalho na indústria de conteúdo. Ela também edita o que escrevo (incrível!). Outra coisa que realmente me ajuda é o Docs. Adoro as opções de formatação, especialmente os banners. Tão fofos!

🔍 Você sabia? Na Roma antiga, os prédios de apartamentos chamados insulae podiam ter até sete andares. Esses arranha-céus eram feitos de madeira e pedra, e muitos não tinham água encanada — mas abrigavam a maior parte da classe trabalhadora da cidade e eram considerados imóveis urbanos de primeira linha.

2. REimagineHome. ai (Melhor para soluções de encenação virtual com IA)

via REimagineHome.ai

Quartos vazios acabam com os negócios.

A REimagineHome.ai sabe disso e resolve esse problema transformando espaços sem graça em ambientes dignos de revistas usando inteligência artificial. Seus principais recursos incluem cenografia virtual de cômodos vazios, redesenho de espaços mobiliados com interiores modernos e até mesmo paisagismo para fotos externas.

Você carrega fotos de imóveis vagos, escolhe entre diferentes estilos de design e recebe imagens com encenação profissional em uma fração do tempo e esforço que a encenação convencional levaria.

Com sua capacidade de gerar imagens fotorrealistas, o Reimagine Home garante que todos os anúncios tenham a melhor aparência possível, causando uma ótima primeira impressão nos clientes em potencial. Entre as ferramentas de IA para corretores imobiliários, esta se destaca por sua capacidade de manter a qualidade original das fotos e, ao mesmo tempo, adicionar apelo visual.

REimagineHome. ai melhores recursos

Transforme várias divisões simultaneamente para criar temas de design coesos em toda a propriedade

Alterne entre designs contemporâneos, tradicionais e modernos para atrair diferentes perfis de compradores e preferências de mercado

Substitua os móveis existentes em casas ocupadas para mostrar possibilidades alternativas de layout

Baixe imagens em alta resolução que estão prontas para upload no MLS e materiais de marketing sem processamento adicional

Compare quartos vazios originais com versões encenadas para demonstrar o impacto da transformação durante as apresentações de listagens

Limitações do REimagineHome.ai

Em alguns casos, a encenação gerada por IA pode não representar com precisão as dimensões reais da sala

Opções limitadas de personalização para peças de mobiliário específicas ou pedidos de design exclusivos

Os custos de assinatura podem ser elevados para agentes com grande volume de negócios que apresentam várias propriedades por mês

Algumas imagens geradas podem parecer um pouco artificiais para espectadores mais exigentes

Preços do REimagineHome.ai

As cinco primeiras reformas são gratuitas

Essencial: US$ 14/mês (30 créditos)

Ideal: US$ 29/mês (200 créditos)

Avançado: US$ 49/mês (500 créditos)

Premium: US$ 99/mês (1200 créditos)

Avaliações e comentários sobre REimagineHome.ai

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o REimagineHome.ai?

Um usuário do Reddit diz:

Trabalhei brevemente como agente imobiliário, por isso experimentei e achei bastante útil. Boas opções de personalização e funcionalidades de design muito interessantes. É bom ter, mas não é absolutamente necessário se trabalha no setor imobiliário.

Trabalhei brevemente como agente imobiliário, por isso experimentei e achei bastante útil. Boas opções de personalização e funcionalidades de design muito interessantes. É bom ter, mas não é absolutamente necessário se trabalha no setor imobiliário.

📮ClickUp Insight: Apenas 12% dos participantes da nossa pesquisa usam recursos de IA incorporados em pacotes de produtividade. Essa baixa adoção sugere que as implementações atuais podem carecer da integração contextual e perfeita que levaria os usuários a migrar de suas plataformas conversacionais independentes preferidas. Por exemplo, a IA pode executar um fluxo de trabalho automatizado com base em um prompt de texto simples do usuário? O ClickUp Brain pode ! A IA está profundamente integrada em todos os aspectos do ClickUp, incluindo, entre outros, resumir threads de chat, redigir ou refinar textos, extrair informações do espaço de trabalho, gerar imagens e muito mais! Junte-se aos 40% dos clientes da ClickUp que substituíram mais de três aplicativos pelo nosso aplicativo completo para o trabalho!

3. Zillow (Melhor para dados de mercado abrangentes)

via Zillow

Todo mundo conhece o Zillow, mas a maioria dos corretores mal arranha a superfície do que ele pode fazer. É claro que os clientes verificam obsessivamente o Zestimates, mas a plataforma contém dados muito mais valiosos para profissionais que se aprofundam mais.

Você pode obter históricos completos de propriedades, acompanhar a evolução dos preços na vizinhança e acessar informações demográficas que ajudam a encontrar as áreas certas para os clientes. Com o aplicativo móvel, você pode responder às perguntas dos clientes na hora, durante as visitas.

Um recurso importante é a busca por linguagem natural com IA, que permite aos usuários encontrar imóveis descrevendo sua casa ideal em termos cotidianos, incluindo tempo de deslocamento, proximidade de escolas e até mesmo características específicas da casa. Isso ajuda os corretores a identificar e compartilhar rapidamente anúncios relevantes que atendam às necessidades exclusivas de seus clientes.

Melhores recursos do Zillow

Pesquise o histórico de impostos sobre a propriedade e alterações na avaliação para identificar oportunidades potenciais de economia e ajudar os clientes a entender os custos de propriedade a longo prazo

Extraia dados demográficos, incluindo faixas etárias, níveis de renda e composição familiar por área, para combinar clientes com comunidades adequadas

Veja imagens de satélite e fotos da rua para avaliar as condições do bairro remotamente antes de agendar visitas

Acompanhe os padrões sazonais de preços e a velocidade do mercado para aconselhar os clientes sobre o momento ideal para listar seus imóveis ao longo do ano

Melhore sua visibilidade entre os compradores de imóveis e gere leads com os serviços para corretores da Zillow

Limitações do Zillow

A precisão do Zestimate varia significativamente entre diferentes mercados e tipos de imóveis

As ferramentas profissionais exigem assinaturas separadas, além do acesso básico para consumidores

As atualizações de dados podem ficar atrasadas em relação às mudanças reais do mercado em mercados em rápida evolução

Dados internacionais limitados sobre imóveis para agentes que trabalham com clientes em processo de mudança

Preços da Zillow

Anúncio FSBO: Grátis

Agentes listados via MLS: Gratuito

Listagem básica de aluguéis: Gratuito

Anúncio de aluguel premium: US$ 39,99 (pagamento único)

Publicidade Premier Agent: US$ 300 a US$ 1.000+/mês (varia de acordo com o CEP e o mercado)

Custo por lead: US$ 20 a US$ 500+ (depende da competitividade da área)

Classificações e avaliações da Zillow

G2: 4,1/5 (mais de 295 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 85 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zillow?

Uma análise da G2 observa:

O que mais gosto no Zillow é a estabilidade para selecionar meus clientes para meus aluguéis, bem como a capacidade de listar meus imóveis para venda. O Zillow tem uma rede muito grande de compradores, vendedores e profissionais do setor imobiliário. O portal de aluguéis para proprietários e inquilinos é de longe o melhor e incomparável no setor! Já mencionei a abundância de leads gratuitos ilimitados? O Zillow está repleto de recursos que irão ajudá-lo em seus negócios imobiliários diários. Não há nada melhor do que o Zillow.

O que mais gosto no Zillow é a estabilidade para selecionar meus clientes para meus aluguéis, bem como a capacidade de listar meus imóveis para venda. O Zillow tem uma rede muito grande de compradores, vendedores e profissionais do setor imobiliário. O portal de aluguéis para proprietários e inquilinos é de longe o melhor e incomparável no setor! Já mencionei a abundância de leads gratuitos ilimitados? O Zillow está repleto de recursos que irão ajudá-lo em seus negócios imobiliários diários. Não há nada melhor do que o Zillow.

💡 Dica profissional: Analise as tendências do mercado local semanalmente. Ferramentas de IA para corretores imobiliários (como o ClickUp Brain!) podem resumir mudanças no mercado, tendências de preços e padrões de dias no mercado em segundos. Você não precisa ler cinco relatórios; basta obter as informações importantes. Resuma relatórios com a ajuda do ClickUp Brain

4. Restb. ai (Ideal para documentação automatizada de imóveis)

via Restb.ai

Visitar imóveis e tomar notas é uma tarefa que se torna rapidamente enfadonha. O Restb. ai utiliza visão computacional para analisar as suas fotos e extrair detalhes que você pode deixar passar ou esquecer de documentar.

A tecnologia de IA identifica tudo, desde pisos de madeira e bancadas de granito até possíveis problemas de segurança e manutenção. Você tira fotos durante a visita, faz o upload e recebe um relatório detalhado que parece um resumo de inspeção profissional.

Ela até detecta coisas como detectores de fumaça ausentes ou instalações elétricas desatualizadas que podem se tornar um impedimento para a conclusão do negócio mais tarde.

Além da simples entrada de dados, a análise de imagens com IA da Restb.ai aprimora toda a experiência de marketing e pesquisa. Ela pode gerar texto alternativo otimizado para SEO para imagens, tornando as listagens mais visíveis para os mecanismos de pesquisa e acessíveis para usuários com deficiência visual.

Melhores recursos do Restb. ai

Calcule medidas aproximadas em metros quadrados a partir de fotos padrão tiradas com smartphones, eliminando a necessidade de ferramentas de medição manuais durante as visitas aos imóveis

Detecte marcas e modelos específicos de eletrodomésticos para incluir especificações detalhadas nas descrições dos imóveis e nos materiais de marketing

Sinalize potenciais riscos de segurança, como corrimãos em falta, escadas danificadas ou problemas elétricos que possam afetar as decisões dos compradores ou os resultados das inspeções

Categorize automaticamente os tipos de cômodos para otimizar a entrada de dados MLS e reduzir o tempo gasto em tarefas administrativas

Extraia metadados de fotos, como registros de data e hora e coordenadas GPS, para obter uma documentação abrangente que comprove quando e onde as fotos foram tiradas

Melhore as listagens com texto alternativo descritivo gerado por IA para imagens

Limitações do Restb. ai

A precisão da análise depende muito da qualidade das fotos e das condições de iluminação

Podem deixar passar detalhes sutis que os inspetores humanos detectariam durante visitas físicas

Capacidade limitada para avaliar problemas estruturais não visíveis em fotos padrão de imóveis

Requer ângulos e cobertura consistentes das fotos para obter resultados de análise ideais

Preços do Restb. ai

Preços personalizados

Classificações e avaliações da Restb. ai

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

🧠 Curiosidade: O conceito de open house remonta à década de 1910. Os primeiros corretores imobiliários organizavam festas temáticas elaboradas, com chá, quartetos de cordas e convites escritos à mão para atrair compradores ricos.

5. HouseCanary (Melhor para análise de previsão de mercado)

via HouseCanary

A HouseCanary é uma plataforma de análise imobiliária baseada em IA que fornece aos agentes dados precisos e abrangentes para informar suas decisões de negócios.

Ela analisa milhões de pontos de dados — indicadores econômicos, crescimento do emprego, mudanças populacionais e taxas de juros — para prever a evolução dos valores imobiliários. Você pode mostrar aos clientes gráficos que prevêem o valor de suas casas daqui a seis meses ou dois anos, com base em dados reais.

Com as pontuações de “Propensão a listar”, os corretores podem identificar leads fora do mercado com alta probabilidade de venda

Esta ferramenta de IA para corretores imobiliários também avalia propriedades e bairros por meio de dados como classificações de escolas e estatísticas de criminalidade, ajudando os clientes a decidir onde preferem comprar. Ela também atualiza suas previsões continuamente à medida que novos dados são recebidos.

Melhores recursos do HouseCanary

Avalie o potencial de rendimento de aluguéis e as projeções de fluxo de caixa para propriedades de investimento, a fim de auxiliar os investidores no planejamento de seus portfólios

Gere relatórios confiáveis de Análise Comparativa de Mercado (CMA) rapidamente, economizando horas de pesquisa manual

Avalie rapidamente propriedades e obtenha insights de mercado a partir de um vasto banco de dados usando o Canary AI

Compare perfis de risco entre propriedades semelhantes em bairros diferentes para ajudar os clientes a entender os fatores de estabilidade do mercado

Receba alertas quando as condições do mercado mudarem significativamente nas suas áreas-alvo, permitindo que você entre em contato com os clientes de forma proativa

Acesse dados econômicos detalhados, como tendências de emprego e padrões de crescimento populacional que influenciam os valores imobiliários a longo prazo

Limitações do HouseCanary

A interface complexa da ferramenta pode exigir treinamento para utilizar os recursos analíticos avançados de maneira eficaz

Há poucos dados históricos disponíveis para empreendimentos mais recentes ou propriedades rurais

Preços do HouseCanary

Básico: US$ 19/mês

Pro: US$ 79/mês

Equipes: US$ 199/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários da HouseCanary

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o HouseCanary?

Veja o que este avaliador tem a dizer:

A HouseCanary faz toda a pesquisa para você! O melhor recurso é a classificação de propriedades comparáveis em uma escala de 1 a 100. Chega de vasculhar comparações ruins! A HouseCanary me poupou horas de trabalho em CMAs. O que antes levava de 30 a 45 minutos agora leva de 5 a 10, no máximo! Não consigo pensar em nada que eu não goste na HouseCanary. Sério.

A HouseCanary faz toda a pesquisa por você! O melhor recurso é a classificação de propriedades comparáveis em uma escala de 1 a 100. Chega de perder tempo analisando comparações ruins! A HouseCanary me poupou horas de trabalho em CMAs. O que antes levava de 30 a 45 minutos agora leva de 5 a 10, no máximo! Não consigo pensar em nada que eu não goste na HouseCanary. Sério.

📖 Leia também: Os melhores modelos de CRM para imobiliárias para uma melhor gestão de clientes

6. OpusClip (Ideal para transformar visitas a imóveis em vídeos para redes sociais)

via OpusClip

Pense no OpusClip como seu assistente de vídeo pessoal que assiste às suas visitas de uma hora a propriedades e extrai os momentos mais interessantes. Essa ferramenta com IA transforma seus vídeos longos em clipes virais de alta qualidade, identificando automaticamente os melhores segmentos de suas listagens, depoimentos de clientes ou atualizações do mercado.

Você carrega suas imagens brutas e a IA do OpusClip analisa o conteúdo para criar vídeos curtos envolventes, perfeitos para Instagram Reels, TikTok e YouTube Shorts.

Além disso, você pode usar o agendador de mídias sociais integrado para publicar automaticamente seus vídeos no YouTube, TikTok, Instagram e LinkedIn.

Principais recursos do OpusClip

Adicione automaticamente legendas precisas aos seus vídeos imobiliários, tornando-os acessíveis e envolventes para os espectadores que assistem sem som

Otimize seu conteúdo para diferentes plataformas de mídia social criando clipes em várias proporções (9:16, 16:9, 1:1)

Use a pontuação de viralidade alimentada por IA para identificar quais segmentos dos seus vídeos de imóveis têm mais chances de atrair clientes em potencial

Aplique modelos e sobreposições com a marca da sua empresa para manter uma apresentação consistente e profissional em todo o conteúdo das redes sociais

Limitações do OpusClip

Opções limitadas de personalização para recursos avançados de edição em comparação com softwares tradicionais de edição de vídeo

A eficácia da pontuação de viralidade pode variar dependendo do seu tipo de conteúdo específico

A versão gratuita inclui marcas d'água nos seus vídeos e limita o processamento mensal a 60 minutos

Preços do OpusClip

Gratuito

Inicial: US$ 15/mês

Pro: US$ 29/mês

Negócios: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o OpusClip

G2: 4,6/5 (mais de 110 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o OpusClip?

Com base em uma análise da G2:

A principal vantagem do OpusClip é que você pode criar rapidamente vídeos curtos com a sua marca para compartilhar nas redes sociais. A funcionalidade de legendas é ótima. Ela gera legendas muito precisas e você pode editá-las facilmente (embora isso raramente seja necessário) e alterar a fonte, a cor e o posicionamento. Também é ótimo que você possa salvar até cinco modelos com a sua marca.

A principal vantagem do OpusClip é que você pode criar rapidamente vídeos curtos com a sua marca para compartilhar nas redes sociais. A funcionalidade de legendas é ótima. Ela gera legendas muito precisas e você pode editá-las facilmente (embora isso raramente seja necessário) e alterar a fonte, a cor e o posicionamento. Também é ótimo que você possa salvar até cinco modelos com a sua marca.

7. Collov AI (Melhor para visualização de reformas)

via Collov AI

Os compradores têm dificuldade em ver o potencial de imóveis desatualizados ou mal conservados. A Collov AI preenche essa lacuna de imaginação, mostrando exatamente como os espaços podem ficar após a renovação.

A plataforma analisa fotos de cômodos ou plantas baixas e cria várias variações de design — pense em diferentes cores de tinta, opções de piso e disposição dos móveis. Com essa solução de encenação virtual, você pode demonstrar como derrubar uma parede abriria o espaço ou como acabamentos modernos transformariam uma cozinha antiga.

A IA cria renderizações fotorrealistas que se assemelham a apresentações profissionais de design de interiores, facilitando a venda de imóveis. Você também pode usar suas ferramentas integradas para criar tours virtuais e tornar os anúncios mais atraentes.

Melhores recursos da Collov AI

Experimente diferentes cores e acabamentos de tinta ou visualize mudanças estruturais para mostrar aos clientes as possibilidades de transformação e renovação

Apresente vários temas de design para o mesmo espaço para atrair diferentes gostos e preferências de estilo de vida dos compradores

Crie painéis detalhados de renovação que inspiram os clientes e fornecem orientações claras para empreiteiros e designers

Demonstre como diferentes luminárias e cortinas podem mudar o ambiente e a aparência geral da sala

Limitações da Collov AI

Os projetos gerados podem não levar em consideração limitações estruturais ou códigos de construção

Capacidade limitada para incorporar peças de mobiliário específicas ou elementos de design personalizados

A qualidade da renderização pode variar dependendo da qualidade da foto original e da complexidade da sala

Pode não representar com precisão os custos ou a viabilidade das renovações sugeridas

Preços da Collov AI

Teste gratuito

Padrão: US$ 21/mês

Avançado: US$ 49/mês

Premium: US$ 79/mês

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre a Collov AI

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

🔍 Você sabia? O edifício do Capitólio dos Estados Unidos fica em um terreno que antes era uma fazenda particular. George Washington e Pierre L'Enfant negociaram pessoalmente os direitos sobre a terra com os fazendeiros para construir o que hoje é Washington, D.C.

8. Canva (Melhor para criação de conteúdo de marketing)

via Canva

O Canva oferece modelos profissionais para gestão imobiliária, desde folhetos e publicações nas redes sociais até placas para visitas e slides de apresentação.

A interface de arrastar e soltar permite personalizar cores, fontes e layouts sem precisar aprender um software de design complexo. Isso ajuda a manter a consistência da marca em todos os seus materiais, ao mesmo tempo que permite liberdade criativa para anúncios individuais.

As ferramentas de IA da Canva atuam como um assistente de marketing, com recursos como o Magic Write, que ajuda a redigir descrições atraentes de imóveis ou legendas envolventes para as redes sociais. As suas ferramentas de edição de fotos com IA, como o Magic Eraser e o Magic Edit, permitem limpar rapidamente as fotos dos anúncios, removendo objetos indesejados ou ajustando detalhes.

A plataforma também lida com agendamento de mídias sociais, para que você possa criar posts para uma semana inteira e deixar que o Canva os publique automaticamente.

Melhores recursos do Canva

Produza materiais de marketing de alta qualidade em minutos com a ajuda da IA e de modelos

Crie publicações animadas para redes sociais e conteúdos de vídeo curtos que geram taxas de envolvimento mais elevadas do que imagens estáticas

Colabore com os membros da equipe em projetos de design, mantendo a consistência da marca em todos os materiais de marketing

Armazene ativos da marca, como logotipos, esquemas de cores e fontes, em bibliotecas compartilhadas para facilitar o acesso e garantir a consistência em todos os materiais

Limitações do Canva

A abordagem baseada em modelos pode resultar em materiais semelhantes entre diferentes corretores

Os recursos avançados de design exigem uma assinatura premium para funcionalidade completa

Existem opções limitadas de personalização para requisitos de design altamente específicos ou exclusivos

As seleções de fontes e gráficos podem não corresponder às diretrizes específicas da marca da corretora

Preços do Canva

Gratuito

Pro: US$ 15/mês por usuário

Equipes: US$ 10/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Canva

G2: 4,7/5 (mais de 5.100 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 12.870 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Canva?

Conforme compartilhado no Reddit:

O Canva é uma ótima ferramenta para profissionais e não profissionais. Posso recorrer a ele se alguém me disser “ei, preciso de um anúncio animado nos próximos dez minutos” e, se alguém me procurar com um trabalho tão pequeno ou simples que não vale meu tempo, como um cartão de visita ou um convite de casamento, posso simplesmente indicar o Canva e seguir meu caminho. É como um caixa de autoatendimento para design.

O Canva é uma ótima ferramenta para profissionais e não profissionais. Posso recorrer a ele se alguém me disser “ei, preciso de um anúncio animado nos próximos dez minutos” e, se alguém me procurar com um trabalho tão pequeno ou simples que não vale meu tempo, como um cartão de visita ou um convite de casamento, posso simplesmente indicar o Canva e seguir meu caminho. É como um caixa de autoatendimento para design.

💡 Dica profissional: Algumas ferramentas de IA para corretores imobiliários ajudam na preparação para visitas. Cole os detalhes do imóvel em uma ferramenta de IA e peça que ela sugira objeções que um comprador possa levantar. Você chegará mais bem preparado para lidar com preocupações sobre o layout, a localização ou o preço.

9. Reonomy (Melhor para pesquisa de imóveis comerciais)

via Reonomy

O mercado imobiliário comercial funciona de maneira diferente do residencial, e a Reonomy entende isso. A plataforma é especializada em rastrear a propriedade de imóveis comerciais, vencimentos de contratos de locação e atividades de desenvolvimento que sinalizam oportunidades.

Você pode pesquisar quem é o proprietário daquele shopping center, quando os contratos de locação dos lojistas expiram e se o proprietário pode estar interessado em vender. Essas informações ajudam você a identificar clientes em potencial antes que eles comecem a procurar ativamente por um espaço ou representação.

A tecnologia de IA da Reonomy analisa grandes quantidades de dados públicos e proprietários para identificar imóveis com potencial de venda, mas que ainda não estão listados. Ela também monitora licenças de construção e mudanças no zoneamento que indicam projetos de desenvolvimento futuros.

Com mais de 200 filtros, os agentes podem realizar pesquisas altamente direcionadas para encontrar imóveis que correspondam perfeitamente aos critérios dos seus clientes.

Melhores recursos da Reonomy

Monitore as datas de vencimento dos contratos de locação para identificar inquilinos que possam precisar de um novo espaço e entre em contato com empresas que estejam planejando mudanças

Acompanhe as atividades relacionadas a licenças de construção que indicam projetos de expansão ou reforma, revelando oportunidades potenciais para locação ou vendas

Analise o histórico de transações e vendas comparáveis de imóveis comerciais para fornecer análises de mercado precisas e recomendações de preços

Mantenha-se informado sobre as mudanças e oportunidades do mercado com alertas para tipos específicos de imóveis ou áreas geográficas de interesse

Limitações do Reonomy

Foca principalmente em imóveis comerciais, em vez de imóveis residenciais

A precisão dos dados varia de acordo com os diferentes mercados geográficos e tipos de imóveis

Curva de aprendizado necessária para utilizar ferramentas avançadas de pesquisa e análise de forma eficaz

Preços da Reonomy

Teste gratuito

Preços personalizados

Classificações e avaliações da Reonomy

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,2/5 (mais de 30 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Reonomy?

Um pequeno trecho de um usuário real:

Fácil de usar – basta inserir qualquer endereço para obter todas as informações sobre o município e os contatos. As análises são fantásticas. O Reonomy avisa quando um imóvel tem grande chance de ser vendido. Você também pode gerar um relatório mostrando quais imóveis estão em dificuldades financeiras. Eles estão trabalhando em um projeto que permitirá ver todas as relações entre os proprietários e as empresas nas quais estão envolvidos. Ele mostra todos os imóveis associados ao proprietário.

Fácil de usar – basta inserir qualquer endereço para obter todas as informações sobre o município e os contatos. As análises são fantásticas. O Reonomy avisa quando um imóvel tem grande chance de ser vendido. Você também pode gerar um relatório mostrando quais imóveis estão em dificuldades financeiras. Eles estão trabalhando em um projeto que permitirá ver todas as relações entre os proprietários e as empresas nas quais estão envolvidos. Ele mostra todos os imóveis associados ao proprietário.

💡 Dica profissional: Use ferramentas de IA para o setor imobiliário para resumir contratos ou documentos jurídicos em linguagem simples. Isso não substituirá seu advogado, mas ajudará você a explicar os pontos principais para compradores nervosos de uma forma que não pareça intimidante.

10. Cotality (Ideal para análises abrangentes de mercado e risco)

via Cotality

A Cotality, anteriormente CoreLogic, é uma plataforma de inteligência imobiliária baseada em IA que ajuda os agentes imobiliários a fornecer aos seus clientes uma compreensão sofisticada das tendências históricas e do potencial futuro do mercado de bairros e propriedades.

A IA da plataforma, CoreAI, analisa bilhões de pontos de dados para fornecer modelos de avaliação automatizados (AVMs) altamente precisos e análises de mercado aprofundadas.

Realist e Araya, suas ferramentas profissionais de inteligência imobiliária, fornecem aos corretores dados abrangentes sobre imóveis e mercados. Você pode acessar informações sobre histórico fiscal, características do imóvel, comparações fora do MLS, registros de vendas e histórico de transferência de proprietários.

A pontuação de “probabilidade de venda” usa análise preditiva para identificar propriedades que provavelmente serão colocadas à venda em um futuro próximo. Isso permite que os corretores direcionem proativamente seus esforços de marketing e geração de leads.

A plataforma também fornece relatórios detalhados sobre riscos, incluindo informações sobre riscos de inundações e incêndios florestais, o que é fundamental para ajudar os clientes a tomar decisões informadas.

Melhores recursos da Cotality

Obtenha análises e informações detalhadas sobre o mercado para aumentar a confiança dos clientes

Acesse dados confiáveis de mais de 22.000 fontes, cobrindo 99,9% das propriedades nos Estados Unidos

Encontre os melhores clientes potenciais para direcionar seus esforços de geração de leads

Acesse estatísticas criminais e classificações de segurança para diferentes bairros, incluindo análises de tendências ao longo de vários anos

Acompanhe as mudanças no desempenho dos distritos escolares e as mudanças demográficas que afetam os valores imobiliários e as decisões familiares

Monitore indicadores econômicos, incluindo tendências de emprego, desenvolvimento de negócios e crescimento populacional

Limitações do Cotality

Os dados extensos podem ser avassaladores para agentes sem experiência analítica

Os custos de assinatura podem ser proibitivos para corretores mais novos ou pequenas corretoras

As avaliações de risco podem não levar em consideração melhorias recentes na infraestrutura ou mudanças nas políticas

Preços da Cotality

Preços personalizados

Classificações e avaliações da Cotality

G2: 4,1/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Cotality?

Aqui está uma perspectiva em primeira mão:

A CoreLogic nos permite obter as informações de que precisamos rapidamente, e seu atendimento ao cliente é excelente. Ainda não tivemos nenhum problema, e as informações são sempre precisas.

A CoreLogic nos permite obter as informações de que precisamos rapidamente, e seu atendimento ao cliente é excelente. Ainda não tivemos nenhum problema, e as informações são sempre precisas.

11. ChatGPT (Melhor para assistência na geração de conteúdo)

via ChatGPT

Escrever descrições atraentes de imóveis e e-mails profissionais leva tempo que você não tem. O ChatGPT ajuda você a criar comunicações que soam polidas e envolventes sem precisar começar do zero todas as vezes.

Você pode inserir detalhes básicos sobre o imóvel e obter descrições que destacam características únicas e atraem potenciais compradores.

A ferramenta de marketing imobiliário também ajuda a redigir e-mails de acompanhamento, publicações nas redes sociais e apresentações para clientes, mantendo um tom profissional consistente. Os agentes também a utilizam para simular cenários de negociação, desenvolver sequências personalizadas de e-mails de acompanhamento e até mesmo criar roteiros para visitas virtuais a imóveis.

Além da geração de conteúdo, os agentes avançados utilizam o ChatGPT como uma ferramenta estratégica para análise e comunicação com os clientes. Ele pode resumir longos relatórios de mercado ou artigos de notícias locais, fornecendo pontos-chave para discussão em reuniões com clientes.

Melhores recursos do ChatGPT

Elabore modelos de gerenciamento de clientes para diferentes etapas da transação, desde o contato inicial até os parabéns pelo fechamento do negócio

Pesquise rapidamente as tendências do mercado local e informações sobre o bairro para apoiar as conversas e apresentações com os clientes

Crie calendários de conteúdo para redes sociais e esboços de publicações em blogs que o ajudam a manter uma presença online consistente

Desenvolva pontos de discussão para apresentações e agendas de reuniões com clientes que garantam uma cobertura completa de tópicos importantes

Limitações do ChatGPT

As respostas podem conter imprecisões que exigem verificação antes do uso pelo cliente

Você não pode acessar dados de mercado em tempo real ou listagens de imóveis atuais

As descrições de imóveis geradas por IA podem carecer de conhecimento do mercado local e especificidades regionais

Requer edição cuidadosa para garantir a conformidade com os regulamentos e normas imobiliárias

Preços do ChatGPT

Gratuito

Mais: US$ 20/mês

Equipe: US$ 25/mês por usuário (cobrado anualmente)

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o ChatGPT

G2: 4,7/5 (mais de 825 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 220 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ChatGPT?

De acordo com um avaliador:

O que mais gosto no ChatGPT é como ele me ajuda a iniciar minhas tarefas diárias de redação com facilidade e clareza. Eu o uso regularmente para redigir cartas, e-mails e políticas, coisas que muitas vezes levam tempo para ficarem perfeitas. O ChatGPT me dá um ponto de partida sólido com base nos pensamentos ou pontos que eu compartilho, ajudando a moldar minhas ideias em algo estruturado e coerente. Isso tira a pressão da página em branco, que pode ser um dos maiores obstáculos ao escrever qualquer coisa do zero.

O que mais gosto no ChatGPT é como ele me ajuda a iniciar minhas tarefas diárias de redação com facilidade e clareza. Eu o uso regularmente para redigir cartas, e-mails e políticas, coisas que muitas vezes levam tempo para ficarem perfeitas. O ChatGPT me dá um ponto de partida sólido com base nos pensamentos ou pontos que eu compartilho, ajudando a moldar minhas ideias em algo estruturado e coerente. Isso tira a pressão da página em branco, que pode ser um dos maiores obstáculos ao escrever qualquer coisa do zero.

12. Getfloorplan (Melhor para criação de plantas baixas digitais)

via Getfloorplan

Medir cômodos e criar plantas baixas manualmente é demorado e propenso a erros. O Getfloorplan converte as fotos do seu imóvel em desenhos arquitetônicos precisos e modelos 3D automaticamente.

Carregue fotos da sua visita e a IA analisa a disposição das divisões, mede as dimensões e cria plantas profissionais que normalmente exigiriam um desenhista.

A tecnologia também gera visitas virtuais em 3D que ajudam os compradores remotos a compreender as relações espaciais e o fluxo entre as divisões.

Para usuários empresariais, o software também oferece opções para escolher seu estilo de interface e idioma preferidos, visualizações de janelas, estilos de interiores, etc. Você também pode adicionar seus próprios elementos de marca à saída para obter uma aparência profissional.

Melhores recursos do Getfloorplan

Converta fotos tiradas com smartphones em desenhos arquitetônicos profissionais que atendem aos padrões do setor em termos de precisão e apresentação

Calcule automaticamente a metragem quadrada e as dimensões dos cômodos, eliminando erros de medição e economizando tempo durante as avaliações imobiliárias

Crie várias visualizações de plantas baixas, incluindo opções de disposição de móveis que ajudam os compradores a visualizar como os espaços podem ser utilizados

Exporte planos em vários formatos adequados para listagens MLS, materiais de marketing e apresentações profissionais

Limitações do Getfloorplan

A precisão depende da qualidade das fotos e da completude da cobertura da propriedade

Pode ter dificuldades com layouts complexos ou características arquitetônicas incomuns

O tempo de processamento pode variar de acordo com o tamanho e a complexidade do imóvel

Capacidade limitada para incorporar espaços exteriores ou detalhes paisagísticos

Preços do Getfloorplan

Conjunto básico: US$ 25

Conjunto Plus: $45

Conjunto de renderização: $49

Pro Set: $49

Conjunto máximo: $69

Obtenha avaliações e comentários sobre plantas baixas

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Getfloorplan?

Um usuário compartilhou este feedback:

Elas oferecem um conjunto de tours em 2D, 3D e virtuais. Você carrega uma planta baixa em 2D e obtém um conjunto completo em 2D (com diferentes ângulos), além de uma panorâmica em 3D e um excelente tour virtual. Não há desvantagens no momento, mas uma coisa é que você não pode misturar estilos.

Elas oferecem um conjunto de tours em 2D, 3D e virtuais. Você carrega uma planta baixa em 2D e obtém um conjunto completo em 2D (com diferentes ângulos), além de uma panorâmica em 3D e um excelente tour virtual. Não há desvantagens no momento, mas uma coisa é que você não pode misturar estilos.

13. Tableau AI (Melhor para visualização e análise de dados)

via Tableau

Os dados imobiliários estão em toda parte, mas para entendê-los é preciso ter habilidades analíticas avançadas. O Tableau AI transforma informações complexas do mercado em painéis visuais que realmente contam uma história.

Você pode combinar dados MLS, estatísticas demográficas e indicadores econômicos para criar uma análise de mercado abrangente que vai muito além de simples comparações de preços. A ferramenta de vendas com IA ajuda a identificar padrões e tendências que podem indicar oportunidades emergentes ou possíveis mudanças no mercado.

Tableau Pulse é um recurso importante que monitora automaticamente métricas essenciais, como fontes de leads, dias no mercado ou tendências de preços, e fornece insights personalizados e fáceis de entender em linguagem natural.

Outro recurso importante de IA é o Tableau Agent, um assistente conversacional que permite aos corretores responder rapidamente a perguntas, criar análises de mercado personalizadas para clientes e identificar microtendências em bairros específicos.

Principais recursos do Tableau AI

Crie painéis interativos que visualizam as tendências do mercado e o desempenho dos imóveis em várias variáveis e períodos de tempo

Atualize relatórios instantaneamente com novas informações e programe-os para distribuição regular aos clientes

Crie visualizações personalizadas para segmentos de mercado ou tipos de imóveis específicos, destacando tendências e oportunidades relevantes

Compartilhe relatórios interativos com os clientes, permitindo que eles explorem os dados e façam perguntas durante as reuniões de consultoria

Limitações da IA do Tableau

Requer um investimento significativo em aprendizagem para dominar recursos analíticos avançados

Os custos de assinatura podem ser substanciais para corretores individuais ou equipes pequenas

A qualidade dos dados depende da precisão e da integridade das informações de origem

Sua interface complexa pode confundir usuários sem experiência em análise de dados

Preços do Tableau AI

Tableau Viewer: US$ 15/mês

Tableau Explorer: US$ 42/mês

Tableau Creator: US$ 75/mês

Enterprise Viewer: US$ 35/mês

Enterprise Explorer: US$ 70/mês

Enterprise Creator: US$ 115/mês

Tableau+: Preço personalizado

Classificações e avaliações da Tableau AI

G2: 4,2/5 (mais de 2.770 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 2.345 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Tableau AI?

Diretamente de uma avaliação da G2:

A melhor coisa sobre o Tableau é a facilidade de criar painéis interativos e bonitos depois que você se familiariza com a ferramenta. Ele lida bem com grandes conjuntos de dados e as opções de personalização visual são incríveis. Adoro como ele permite dar vida aos dados, facilitando a explicação de insights para pessoas sem conhecimentos técnicos. A interface de arrastar e soltar também é muito útil para análises rápidas.

A melhor coisa sobre o Tableau é a facilidade de criar painéis interativos e bonitos depois que você se familiariza com a ferramenta. Ele lida bem com grandes conjuntos de dados e as opções de personalização visual são incríveis. Adoro como ele permite dar vida aos dados, facilitando a explicação de insights para pessoas sem conhecimentos técnicos. A interface de arrastar e soltar também é muito útil para análises rápidas.

💡 Dica profissional: Após uma visita, grave notas de voz com o ClickUp Clips e peça ao ClickUp AI para transcrevê-las. Em seguida, ele sugere ações, como criar uma entrada no CRM, redigir um e-mail ou registrar as próximas etapas. Você continua trabalhando, a IA cuida da parte administrativa.

14. Ylopo (Melhor para geração e nutrição de leads)

via Ylopo

Gerar leads consistentes enquanto gerencia os clientes existentes é um desafio constante. A Ylopo usa IA para geração de leads, criando campanhas publicitárias direcionadas no Facebook, Google e outras plataformas.

Esta plataforma de marketing digital com IA para agências imobiliárias classifica os leads recebidos com base no seu comportamento e probabilidade de conversão, para que você se concentre nos clientes potenciais com maior probabilidade de comprar ou vender. Também fornece sugestões para iniciar conversas e acompanhamento com base nos interesses e atividades específicos de cada lead.

Ylopo AI atua como um assistente virtual 24 horas por dia, 7 dias por semana, que interage com os leads por meio de texto e voz. Ele pode iniciar conversas, qualificar leads fazendo perguntas sobre seu cronograma, orçamento e necessidades, e até mesmo agendar compromissos.

Isso torna essa ferramenta uma das mais práticas para corretores imobiliários que desejam automatizar seu funil de marketing.

Melhores recursos do Ylopo

Lance campanhas publicitárias direcionadas simultaneamente em várias plataformas digitais, maximizando o alcance e mantendo mensagens consistentes

Automatize sequências iniciais de acompanhamento e campanhas de nutrição para interagir com clientes potenciais por longos períodos

Acompanhe os padrões de comportamento dos leads para otimizar o momento e o conteúdo das mensagens para diferentes segmentos de clientes potenciais

Receba tópicos para iniciar conversas e pontos de discussão personalizados para cada cliente potencial com base em seus interesses específicos e atividade online

Limitações do Ylopo

Requer um orçamento de publicidade contínuo, além dos custos de assinatura da plataforma

A qualidade dos leads pode variar dependendo das condições do mercado e da otimização da campanha

Isso pode gerar leads fora da área geográfica ou faixa de preço preferida do agente

As comunicações automatizadas podem carecer do toque pessoal que alguns clientes preferem

Preços do Ylopo

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Ylopo

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Ylopo?

Veja o que este avaliador tem a dizer:

Gosto que o representante do serviço nos faça sentir como se fôssemos seus únicos clientes. Também adoro toda a integração com IA

Gosto que o representante do serviço nos faça sentir como se fôssemos seus únicos clientes. Também adoro toda a integração com IA

15. LocalizeOS (Melhor para inteligência sobre bairros)

via LocalizeOS

O LocalizeOS é um sistema operacional com inteligência artificial projetado para ampliar a capacidade dos corretores imobiliários de gerenciar e converter leads em grande escala.

Seu mecanismo central de IA, Hunter, atua como um assistente virtual que interage proativamente com todos os leads em seu banco de dados para cultivá-los e qualificá-los. Isso libera seu tempo para que você possa concentrar sua energia em clientes prontos para fechar negócios.

Ao analisar as interações digitais de um lead, como histórico de navegação, cliques e respostas a mensagens, a IA pode determinar sua probabilidade de realizar uma transação. Isso permite que os corretores e equipes priorizem seu pipeline e se concentrem nas oportunidades mais promissoras.

A plataforma integra-se perfeitamente com os CRMs e fontes de leads existentes, proporcionando aos agentes imobiliários um sistema poderoso e centralizado para gerir os seus negócios e converter mais leads em negócios fechados.

Melhores recursos do LocalizeOS

Ofereça sugestões personalizadas de listagens aos clientes com base em suas interações e preferências anteriores, criando uma experiência superior

Qualifique e nutra seus leads com IA para que você possa se concentrar em fechar negócios

Reengaje leads inativos com mensagens personalizadas e automatizadas

Obtenha insights sobre a propensão para transações para que você possa se concentrar nos leads mais próximos de tomar uma decisão

Integre-as perfeitamente com seu conjunto de ferramentas tecnológicas existentes de CRM e marketing

Limitações do LocalizeOS

Agentes e equipes que procuram uma solução completa com gerenciamento detalhado de transações ou recursos pós-fechamento podem precisar integrá-la a outras ferramentas

Os custos de assinatura podem ser um desafio para corretores mais novos ou pequenas corretoras

Preços do LocalizeOS

Agentes: US$ 249/mês por agente + 15% de comissão por indicação

Equipes: US$ 749/mês (até 5 corretores) + 12% de taxa de indicação

Corretagem: Preços personalizados

Classificações e avaliações do LocalizeOS

G2: 4,8/5 (mais de 25 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 45 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o LocalizeOS?

Veja como um usuário descreveu sua experiência:

O LocalizeOS provou ser altamente benéfico para reengajar nossos leads mais antigos com nossos corretores. Conseguimos reativar leads inativos, despertando novamente o interesse deles em anúncios de imóveis. Além disso, este software e suas funções de assistência humana funcionam como uma equipe de vendas interna, agendando compromissos de forma eficiente para nossos corretores e mantendo o ritmo no engajamento dos leads para facilitar as pesquisas contínuas de imóveis.

O LocalizeOS provou ser altamente benéfico para reengajar nossos leads mais antigos com nossos agentes. Conseguimos reativar leads inativos, despertando novamente seu interesse em anúncios de imóveis. Além disso, este software e suas funções de assistência humana funcionam como uma equipe de vendas interna, agendando compromissos de forma eficiente para nossos agentes e mantendo o impulso no engajamento dos leads para facilitar as pesquisas contínuas de imóveis.

💡 Dica profissional: crie prompts de IA reutilizáveis para seus fluxos de trabalho. Por exemplo: “Escreva um acompanhamento amigável após uma visita, mencionando o layout da cozinha e convidando o cliente a fazer perguntas”. Salve de 3 a 5 prompts como esse e reutilize-os diariamente com pequenas edições.

Estou convencido com o ClickUp

Você está no ramo imobiliário para fechar negócios, não para perder tempo consertando fluxos de trabalho defeituosos. Se seus sistemas estão dispersos, você está perdendo tempo e controle.

O ClickUp reúne tudo em um só lugar. Tarefas, leads, listagens, acompanhamentos, documentos, atualizações da equipe — tudo em um único espaço de trabalho. Além disso, a IA integrada e a automação baseada em IA ajudam você a escrever mais rápido, automatizar tarefas e ficar por dentro de tudo com facilidade.

Para ter uma operação imobiliária tranquila e eficiente que fecha mais negócios, mude para o ClickUp hoje mesmo! ✅