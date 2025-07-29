as 10 melhores alternativas ao Amplenote para anotações, tarefas e produtividade

Você está procurando alternativas ao Amplenote porque suas notas merecem um toque especial ou porque você gostaria que elas fizessem mais? Nós entendemos.

Embora o Amplenote seja ótimo para lidar com tarefas, notas interconectadas e ideias, tudo em um só lugar, ele não é a escolha ideal para todos. Talvez você queira algo mais elegante, mais simples ou não tão... Amplenote.

Seja você um gênio da produtividade, um minimalista ou um viciado em bullet journal que migrou para o mundo digital, existe um aplicativo de anotações feito para você.

Nesta comparação, exploraremos as melhores alternativas ao Amplenote para conquistar o coração do seu organizador — ou, pelo menos, a sua guia de favoritos. Vamos lá!

O que é o Amplenote?

O Amplenote combina um aplicativo de anotações e gerenciamento de tarefas em um só, permitindo que você crie backlinks, incorpore listas de tarefas diretamente nas suas anotações e sincronize eventos básicos do calendário. No entanto, muitos usuários acham que ele não se encaixa em seu fluxo de trabalho tão bem quanto esperavam.

No Reddit, as pessoas elogiam sua flexibilidade, mas admitem que leva algumas semanas — às vezes meses — para realmente começar a funcionar bem, então procuram alternativas ao Amplenote. Pode parecer limitante para aqueles que preferem o pensamento não linear — aqueles que preferem brainstorming, mapas mentais ou conectar ideias abstratas livremente.

Por que escolher alternativas ao Amplenote?

Se você já se sentiu frustrado com a configuração do Amplenote ou desejou um produto mais sofisticado, aqui estão os principais motivos para explorar alternativas ao Amplenote:

Colaboração em tempo real limitada : o Amplenote não oferece edição simultânea para vários usuários, o que dificulta o trabalho em equipe

Recursos de IA ausentes ou básicos : as ferramentas para resumir, organizar ou escrever com IA são mínimas ou inexistentes

Calendário e estrutura de notas rígidos : visualizações, modelos e personalização limitados podem atrasar seu trabalho

Integrações com terceiros mais fracas : se você gerencia projetos complexos que envolvem cronogramas, colaboração em equipe ou transferências entre funções, pode acabar precisando alternar entre o Amplenote e outras ferramentas para preencher as lacunas, como um software de gerenciamento de projetos

Curva de aprendizado íngreme : embora seja poderoso, o Amplenote requer tempo e esforço para ser totalmente configurado e utilizado

Interface desatualizada: a interface do usuário pode parecer desajeitada ao lidar com notas longas ou gerenciar listas de tarefas grandes e complexas em sua conta Amplenote. Alguns usuários do Reddit acham que o aplicativo móvel precisa ser aprimorado e que a visualização do calendário não oferece uma visão completa

Dito isso, vamos explorar algumas alternativas ao Amplenote com recursos robustos que ajudam você a superar esses desafios.

👀 Você sabia? ​​Tomar notas tem sido uma parte essencial da história da humanidade. Os antigos gregos desenvolveram o hypomnema, que é um registro pessoal de assuntos importantes. Quando traduzido para o português, esse termo grego significa lembrete, nota, registro público, comentário, registro anecdótico, rascunho e cópia.

Alternativas ao Amplenote em resumo

Como analisamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e neutro em relação aos fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.

Você encontrará nesta lista uma ferramenta que se adapta aos seus fluxos de trabalho ou requisitos de anotações:

Ferramenta Principais recursos Ideal para Preços* ClickUp Aplicativo de anotações com IA que automatiza anotações em reuniões, documentos para anotações rápidas, etiquetas codificadas por cores, conversão de voz em texto para transcrição de memos de voz Equipes que precisam de um espaço de trabalho completo com IA para tarefas, notas e projetos Plano gratuito para sempre; personalizações disponíveis para empresas Microsoft OneNote Tela em formato livre, cadernos divididos em seções, suporte para caneta stylus, integração com o Microsoft 365 Aplicativos de anotações visuais no ecossistema Microsoft Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 9,99/mês Google Keep Profissionais do conhecimento e pesquisadores precisam de privacidade e de um espaço de trabalho baseado em links Usuários casuais que precisam de um aplicativo simples e rápido para anotações e lembretes rápidos Plano gratuito disponível Apple Notes sincronização com o iCloud, pastas e tags, scanner de documentos, bloqueio por Face ID/Touch ID Anotações minimalistas em dispositivos Apple Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 0,99/mês Obsidian Notas em Markdown, links bidirecionais, visualização em gráfico, armazenamento local, modo Canvas Os usuários querem notas pesquisáveis e acompanhamento de tarefas em todos os dispositivos Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 5/mês por usuário Evernote Web Clipper, pesquisa OCR, edição e pesquisa com IA, tarefas integradas, acesso offline Usuários que desejam notas pesquisáveis e acompanhamento de tarefas em todos os dispositivos Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 14,99/mês Tana Entrada de voz por IA, Supertags, notas estruturadas, feeds personalizados, transcrições Usuários que priorizam a IA e precisam de sistemas de notas estruturados e pesquisáveis Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 10/mês Nimbus Note (FuseBase) Espaços de trabalho, agentes de IA, bancos de dados em notas, capturas de tela, portais de clientes Equipes que precisam de colaboração estruturada e documentação com a marca da empresa Preços personalizados disponíveis Workflowy Aninhamento infinito, esboços recolhíveis, visualização kanban, itens espelhados Outliners e minimalistas que organizam em listas Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 8,99/mês Supernotes Formato de cartão de anotações, backlinks, colaboração, visualizações de gráficos 2D/3D Estudantes e pensadores que precisam de gerenciamento de notas visuais e atomizadas Plano gratuito disponível; preços personalizados

As melhores alternativas ao Amplenote para usar

Vamos conhecer os melhores que fazem o que o Amplenote faz — além de algumas coisas que ele não faz — começando pelo favorito da nossa equipe.

1. ClickUp (o melhor espaço de trabalho multifuncional com produtividade impulsionada por IA)

Deixe a IA capturar suas conversas com o ClickUp AI Notetaker e convertê-las em tarefas e ações

O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho e é uma alternativa atraente ao Amplenote. Se você deseja ir além da produtividade pessoal e expandir para colaboração em equipe, gerenciamento de tarefas, lembretes automatizados e anotações com IA, o ClickUp é a sua solução.

Deixe a IA tomar suas notas em qualquer lugar

O AI Notetaker do ClickUp transcreve e resume automaticamente todas as suas reuniões virtuais para você. Você pode transformar essas notas em tarefas acionáveis que podem ser acompanhadas em qualquer lugar e a qualquer momento.

Transcreva e automatize notas de reuniões usando o ClickUp AI Notetaker

Este vídeo oferece uma prévia do uso da IA para atas de reuniões:

Faça anotações e resumos meticulosos com o Brain

O assistente de IA do ClickUp, ClickUp Brain, pode exportar notas de voz e criar resumos para suas notas de pesquisa. Veja por que o Brain se destaca como um software de atas de reuniões:

Transcreve e resume reuniões automaticamente

Pesquise suas tarefas ou notas no Brain

Gera esboços, itens de ação ou resumos a partir de notas preliminares

Faça um brainstorming de ideias usando o poder de vários LLMs, incluindo ChatGPT, Claude, Gemini e muito mais

Faça perguntas sobre reuniões e obtenha respostas em segundos usando o ClickUp Brain

Aproveite o ditado de voz com IA que transcreve E edita suas notas com o ClickUp Talk to Text

Deixe suas ideias fluírem enquanto dita suas notas e ideias dispersas no ClickUp Talk to Text. O software grava sua voz, elimina e corrige quaisquer erros verbais e, como faz parte do ecossistema ClickUp, você pode instruí-lo a criar tarefas a partir de suas notas de voz, designar membros da equipe e muito mais!

Você pode escolher entre até 40 idiomas para registrar suas notas!

Capture ideias, compartilhe instruções e realize tarefas quatro vezes mais rápido com o ClickUp Talk to Text

💡 Bônus: Se você deseja: Pesquise instantaneamente no ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e em TODOS os seus aplicativos conectados + na web por suas notas, arquivos e e-books

Use Talk to Text para perguntar, ditar e comandar seu trabalho por voz — sem usar as mãos, em qualquer lugar

Substitua dezenas de ferramentas de IA desconectadas, como ChatGPT, Claude e Gemini, por uma única solução de IA contextual Experimente o ClickUp Brain MAX — um companheiro de desktop com IA que realmente entende você, porque conhece o seu trabalho. Abandone a proliferação de ferramentas de IA, use sua voz para realizar o trabalho, crie documentos de políticas, atribua tarefas aos membros da equipe e muito mais.

Você também pode descartar seu bloco de notas físico para anotar suas ideias às 2 da manhã no Bloco de Notas do ClickUp, e elas serão sincronizadas perfeitamente com suas tarefas, projetos e documentos.

Estruture e coloque suas ideias em prática com Docs e Tarefas

Os ClickUp Docs são mini-wikis colaborativos e ricos, onde notas de reuniões, ideias e planos convivem com tarefas. Ao contrário das páginas isoladas dos aplicativos de notas tradicionais, você pode incorporar tarefas diretamente nos ClickUp Docs, marcar colegas de equipe e criar especificações de projetos que podem ser executadas instantaneamente.

Escreva e organize transcrições com edição em tempo real e integração de tarefas no ClickUp Docs

As tarefas do ClickUp permitem que você gerencie projetos pequenos e grandes em um único lugar centralizado. Você pode atribuir, priorizar, definir dependências e visualizá-las nas visualizações Lista, Quadro, Gantt e Calendário para total flexibilidade.

Crie, atribua e acompanhe tarefas com prioridades, prazos e dependências com o ClickUp Tasks

A melhor parte é que os lembretes do ClickUp sincronizam com suas tarefas e calendário. Eles mantêm você em dia com prazos, acompanhamentos ou tarefas pontuais. São úteis quando você captura ideias em documentos, mas precisa agir mais tarde.

Já mencionamos que o ClickUp é uma ferramenta de IA gratuita para reuniões? O ClickUp faz tudo, desde anotar notas até executar projetos com perfeição, além de fornecer análises robustas, anotações fáceis e visualizações atraentes — tudo com recursos avançados de IA.

Principais recursos do ClickUp:

Acione ações automaticamente usando usando o ClickUp Automations para criar, atribuir ou atualizar tarefas sempre que uma nova transcrição ou nota de reunião chegar ao seu espaço de trabalho.

Melhore as transcrições de reuniões com com tags de tarefas personalizadas — adicione contexto, como tipo de reunião, nome do cliente ou prioridade, para manter tudo organizado e rastreável.

Insira trechos ricos em contexto no no ClickUp Assign Comments para atribuir tarefas diretamente a partir de transcrições e fornecer uma referência precisa sem compartilhar documentos inteiros.

Limitações do ClickUp:

Curva de aprendizado mais íngreme para novos usuários devido à extensa biblioteca de recursos

Preços do ClickUp:

Avaliações e comentários sobre o ClickUp:

G2 : 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp

Uma avaliação do G2 diz:

O ClickUp é uma daquelas ferramentas que você vai gostando cada vez mais... Em vez de ter que lidar com dez aplicativos diferentes, o ClickUp coloca tudo em um só lugar.

O ClickUp é uma daquelas ferramentas que você vai gostando cada vez mais... Em vez de ficar alternando entre dez aplicativos diferentes, o ClickUp coloca tudo em um só lugar.

2. Microsoft OneNote (melhor para anotações visuais)

via Microsoft OneNote

Para quem já usa o pacote da Microsoft, o Microsoft OneNote oferece uma transição natural do Amplenote. Parte do Office 365, ele se integra perfeitamente ao Word, Excel, Outlook e outros aplicativos, para que suas notas fiquem ao lado das ferramentas que você usa todos os dias.

Em vez de reformular a maneira como você faz anotações, o OneNote se baseia em conceitos familiares: cadernos divididos em seções e páginas que você pode organizar como quiser. Você obtém uma hierarquia clara sem se sentir limitado por modelos rígidos.

O que diferencia o OneNote é sua flexibilidade de entrada. Você pode digitar livremente, escrever à mão ou inserir arquivos e alternar entre os métodos na mesma página. Se você tiver uma tela sensível ao toque ou uma caneta stylus, a tela se transforma em um espaço para esboçar diagramas ou anotar slides com apenas alguns toques. Essa adaptabilidade facilita a captura de ideias no formato que você precisar.

Melhores recursos do Microsoft OneNote

Organize seu conteúdo em páginas de formato livre com suporte para desenhos, imagens, listas e notas manuscritas

Use o Microsoft Copilot para gerar ideias, esboços ou resumos diretamente em suas notas

Sincronize notas entre dispositivos e acesse-as offline com suporte perfeito para a nuvem do Microsoft 365

Limitações do Microsoft OneNote

Os recursos de IA estão disponíveis apenas quando integrados ao Microsoft Copilot

Preços do Microsoft OneNote

Gratuito com funcionalidades limitadas.

Incluído nas assinaturas do Microsoft 365 (a partir de US$ 9,99/mês para pessoas físicas)

Avaliações e comentários sobre o Microsoft OneNote

G2 : 4,5/5 (mais de 1.800 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 1.900 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o OneNote

Um avaliador da Capterra escreve:

Versatilidade — este software oferece poucas restrições à criatividade e ajuda a dar vida ao layout visual desejado. O compartilhamento de cadernos foi uma grande mudança, pois gerou muita credibilidade para mim e o reconhecimento dos meus colegas.

Versatilidade — este software oferece poucas restrições à criatividade e ajuda a dar vida ao layout visual desejado. O recurso de compartilhamento de cadernos foi revolucionário, pois gerou muita credibilidade para mim e o reconhecimento dos meus colegas.

👀 Você sabia? Cinco dos métodos mais populares para anotações são: O Método Cornell , que compartimenta suas anotações , que compartimenta suas anotações

Mapeamento mental , em que você começa com uma ideia central no meio da página e ramifica com subideias, categorias e conexões, como uma árvore , em que você começa com uma ideia central no meio da página e ramifica com subideias, categorias e conexões, como uma árvore

Zettelkasten , onde suas notas são conectadas por meio de links e tags, criando uma rede crescente de conhecimento , onde suas notas são conectadas por meio de links e tags, criando uma rede crescente de conhecimento

O Método de Esboço , uma estrutura hierárquica clássica, como uma , uma estrutura hierárquica clássica, como uma árvore genealógica de ideias

O Método de Gráficos , no qual você divide a página em colunas para categorias e preenche as linhas à medida que coleta informações , no qual você divide a página em colunas para categorias e preenche as linhas à medida que coleta informações

⚡ Arquivo de modelos: Modelos gratuitos para anotações para uma melhor organização

3. Google Keep (ideal para notas rápidas e lembretes simples)

via Google Keep

O Google Keep permite capturar notas, listas, fotos e clipes de áudio e organizá-los em um quadro digital flexível. Você pode compartilhar sua lista de tarefas ou de compras com a família e ver os itens serem marcados em tempo real, sem precisar enviar mensagens extras.

O recurso de memo de voz também agiliza a captura: grave uma nota de áudio rápida quando estiver em trânsito e converta-a em texto posteriormente para facilitar a consulta.

No entanto, o Keep tem dificuldades com fluxos de trabalho mais avançados. Apesar do seu potencial, continua desconectado do Google Tasks e do Google Agenda, pelo que perde uma experiência unificada e completa.

Melhores recursos do Google Keep

Grave memos de voz que são automaticamente transcritos em texto pesquisável

Organize notas usando etiquetas e códigos de cores

Crie notas colaborativas em tempo real para compartilhar com amigos ou familiares

Prenda notas na tela inicial do seu dispositivo e fique por dentro das tarefas prioritárias

Limitações do Google Keep

Não tem capacidade para lidar com anotações complexas

Preços do Google Keep

Gratuito com uma conta Google até 15 GB de armazenamento

Avaliações e comentários do Google Keep

G2 : 4,2/5 (mais de 700 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 1.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Google Keep

Um usuário do Reddit compartilha:

O Keep é rápido e confiável, faz muito bem o que se propõe a fazer... É uma excelente ferramenta de captura/caixa de entrada, boa para listas de tarefas, e a pesquisa é muito rápida. Mas facilmente se transforma em um cemitério de notas, e notas complexas com quebras de linha e recuos ficam horríveis no formato de cartão.

O Keep é rápido e confiável, faz muito bem o que se propõe a fazer... É uma excelente ferramenta de captura/caixa de entrada, boa para listas de tarefas, e a pesquisa é muito rápida. Mas facilmente se transforma em um cemitério de notas, e notas complexas com quebras de linha e recuos ficam horríveis no formato de cartão.

📮 Insight do ClickUp: Mais da metade dos funcionários (57%) perde tempo procurando em documentos internos ou na base de conhecimento da empresa para encontrar informações relacionadas ao trabalho. E quando não conseguem? 1 em cada 6 recorre a soluções alternativas pessoais — vasculhando e-mails antigos, notas ou capturas de tela apenas para juntar as peças. O ClickUp Brain elimina a necessidade de pesquisa, fornecendo respostas instantâneas baseadas em IA, extraídas de todo o seu espaço de trabalho e de aplicativos integrados de terceiros, para que você obtenha o que precisa sem complicações.

📚 Leia mais: Melhores alternativas ao Google Keep

4. Apple Notes (ideal para anotações minimalistas em vários dispositivos)

O Apple Notes oferece uma experiência de anotações simples e sem complicações, que sincroniza perfeitamente em todos os dispositivos Apple. Para quem investiu no ecossistema Apple, é a escolha certa entre as alternativas ao Amplenote para o pensamento não linear.

Iniciar o Notes em um Mac é tão simples quanto clicar em um ícone no canto, e o conteúdo copiado de um iPhone fica instantaneamente disponível na área de trabalho. Você pode armazenar textos, imagens, links, PDFs, mapas e até mesmo esboços, tudo organizado em pastas e pesquisável a qualquer momento.

O scanner de documentos integrado transforma páginas em papel em PDFs sem a necessidade de aplicativos extras. Além disso, esboços manuscritos ou feitos com o Apple Pencil aparecem ao lado das notas digitadas. No entanto, a formatação avançada — mover blocos de texto, recuar complexamente ou ajustar o layout — é limitada. Você encontrará usuários do iOS procurando ferramentas mais poderosas para gerenciamento de tarefas.

Melhores recursos do Apple Notes

Sincronize notas entre dispositivos Apple com o iCloud, incluindo texto, imagens e listas de verificação

Adicione uma camada de privacidade às notas confidenciais usando Face ID, Touch ID ou uma senha

Organize notas em pastas e subpastas e use tags para filtrar rapidamente

Modelos pré-criados do Apple Notes para manter a consistência em suas notas, tarefas e projetos

Limitação do Apple Notes

Viável apenas com produtos Apple

Preços do Apple Notes

Gratuito com o iCloud (5 GB incluídos); mais armazenamento disponível através de planos pagos do iCloud+

Avaliações e comentários do Apple Notes

Apple App Store: 4,6/5 (mais de 20 mil avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Apple Notes

Um usuário do Reddit compartilha:

Ótimo para notas rápidas, manuscritas ou de voz. A sincronização é rápida em dispositivos Apple, mas é difícil acessar a partir do Windows. A versão web fica me desconectando.

Ótimo para notas rápidas, manuscritas ou de voz. A sincronização é rápida em dispositivos Apple, mas é difícil acessar a partir do Windows. A versão web fica me desconectando.

👀 Você sabia? Dois pesquisadores da Universidade de Princeton e da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, descobriram que escrever notas à mão é mais eficaz para a compreensão e retenção do que digitar notas em um computador.

📚 Leia mais: Melhores ferramentas de comunicação com IA

5. Obsidian (ideal para conectar ideias complexas com total propriedade dos dados)

via Obsidian

O Obsidian é útil para gerenciar um vasto arquivo pessoal — pense em centenas ou até milhares de notas individuais, entre outras alternativas ao Amplenote. Este aplicativo de anotações permite interligações e conexões bidirecionais verdadeiras, para que todas as ideias, projetos ou referências possam ser vinculados.

Imagine acompanhar várias campanhas de marketing para o mesmo produto. Com o Obsidian, cada nota relacionada é vinculada entre si, e a visualização gráfica integrada revela instantaneamente agrupamentos e relações que passariam despercebidas.

Dito isso, o foco do Obsidian é a exploração profunda e individual, em vez da colaboração em equipe. Embora organizar suas notas como uma rede de conhecimento pessoal seja útil, isso não permite comentários ou edição ao vivo.

Se o seu fluxo de trabalho depende do envio de informações ou tarefas para fora — atribuir itens de ação, coletar feedback ou sincronizar com outros aplicativos —, o design minimalista do Obsidian pode parecer restritivo. Ele é bom como uma área de testes solitária para ideias, mas fica aquém quando você precisa de um espaço de trabalho totalmente integrado e orientado para equipes.

Melhores recursos do Obsidian

Links bidirecionais e visualização gráfica para construir uma rede de pensamentos conectados, como seu próprio wiki pessoal

Modo tela para organizar ideias espacialmente — perfeito para brainstorming, mapeamento ou pensamento visual

Publique notas como uma base de conhecimento ou wiki com domínios personalizados e design otimizado para SEO

Limitação do Obsidian

A sincronização entre dispositivos requer um complemento pago, e os recursos de colaboração são limitados, a menos que você use soluções alternativas

Preços do Obsidian

Gratuito para uso pessoal

Sincronização: US$ 5/mês por usuário

Publicação: US$ 10/mês por site

Licença comercial: US$ 50/usuário/ano

Avaliações e comentários sobre o Obsidian

Google Play : 4,3 (mais de 12 mil avaliações)

Apple Store: 4,5 (mais de 2 mil avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o Obsidian

Um usuário do Reddit compartilha:

O Obsidian me oferece um espaço de escrita limpo que me ajuda a pensar melhor, mas muitos dos extras, como a visualização em gráfico, backlinks e o plugin Smart Connections, parecem exagerados. Eu uso principalmente o gráfico local e uma estrutura de pastas simples.

O Obsidian me oferece um espaço de escrita limpo que me ajuda a pensar melhor, mas muitos dos extras, como a visualização gráfica, backlinks e o plugin Smart Connections, parecem exagerados. Eu uso principalmente o gráfico local e uma estrutura de pastas simples.

👀 Você sabia? O Roam Research é uma ferramenta de anotações projetada especificamente para o pensamento não linear. Ao contrário dos aplicativos de anotações tradicionais, que organizam as informações em pastas ou documentos estáticos, o Roam usa um modelo baseado em gráficos que imita o funcionamento do cérebro, estabelecendo conexões entre ideias. O Obsidian oferece muitos dos mesmos recursos essenciais em um pacote mais flexível, que respeita a privacidade e é compatível com o modo offline.

6. Evernote (melhor para sincronização entre dispositivos e recorte da web)

via Evernote

O Evernote mantém suas notas, documentos e recortes da web facilmente acessíveis em qualquer dispositivo. Sua pesquisa com OCR encontra até mesmo texto dentro de imagens e PDFs, para que você nunca precise vasculhar arquivos. O Web Clipper permite salvar artigos, trechos de código ou receitas diretamente em um caderno organizado.

Com a Pesquisa IA e a Edição IA, o Evernote vai além do armazenamento para se tornar um verdadeiro parceiro de produtividade — revelando informações importantes, organizando rascunhos e sugerindo novas ideias quando você precisa de inspiração.

Você pode vinculá-lo ao ClickUp, Google Agenda, Slack ou Teams, para que as notas e lembretes das reuniões fluam perfeitamente para suas ferramentas favoritas. Se você está se perguntando como acompanhar as tarefas, o recurso Tarefas do Evernote ajuda nisso. Você pode dividir projetos em tarefas menores, atribuir responsabilidades e acompanhar o progresso, tudo dentro do aplicativo.

Melhores recursos do Evernote

Recorte páginas inteiras da web ou artigos com o Web Clipper e salve-os em cadernos específicos com tags

Use a pesquisa com IA para encontrar conteúdo em notas, documentos, PDFs e até mesmo texto em imagens (OCR)

Transcreva notas de áudio em texto pesquisável, tornando-as úteis para reuniões e ideias em movimento

Limitações do Evernote

O plano básico (gratuito) agora limita você a apenas 50 notas e um caderno, sincronizando com apenas um dispositivo

Preços do Evernote

Gratuito : Recursos básicos

Pessoal : US$ 14,99/mês

Profissional : US$ 17,99/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Evernote

G2 : 4,4/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 8.000 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o Evernote

Um usuário do G2 compartilha:

Posso salvar quase tudo na minha conta do Evernote: notas digitadas, recortes de sites, arquivos PDF, imagens. Os recursos Web Clipper e “enviar para a caixa de entrada” são especialmente úteis para mim.

Posso salvar quase tudo na minha conta do Evernote: notas digitadas, recortes de sites, arquivos PDF, imagens. Os recursos Web Clipper e “enviar para a caixa de entrada” são especialmente úteis para mim.

🧠 Curiosidade: Na década de 1830, Charles Dickens aprendeu taquigrafia para se tornar repórter parlamentar, uma experiência que ele emprestou ao seu personagem David Copperfield.

📚 Leia mais: As melhores alternativas ao Evernote para tomar notas

7. Tana (o melhor espaço de trabalho nativo de IA para pensamento estruturado)

via Tana

O Tana combina notas tradicionais com IA e entrada de voz para ajudar você a capturar e organizar ideias rapidamente. Ele foi desenvolvido para usuários que desejam transformar suas notas em tarefas, projetos ou dados estruturados sem formatação manual.

Se você está explorando como usar a IA para tarefas do dia a dia, o Tana torna isso natural. Com apenas algumas teclas ou uma rápida nota de voz, você pode transformar pensamentos fugazes em itens estruturados e acionáveis.

Sua abordagem que prioriza a estrutura transforma cada anotação em um objeto dinâmico que pode ser vinculado, marcado e pesquisado. Esteja você offline ou gravando memos de voz em trânsito, o Tana visa reduzir o atrito entre a captura e a ação com base nas informações.

Melhores recursos do Tana

Transforme notas em itens estruturados, como tarefas, reuniões ou OKRs, usando Supertags, tornando-as filtráveis, pesquisáveis e rastreáveis

Transcreva automaticamente memos de voz em itens da agenda, ideias ou notas usando o processamento de IA integrado

Use feeds personalizados para destacar itens importantes, como reuniões futuras, tarefas delegadas ou metas, sem precisar marcar ou organizar nada manualmente

Limitação do Tana

Exportar conteúdo do Tana pode ser difícil, com opções integradas limitadas para mover dados facilmente para fora da plataforma

Preços do Tana:

Plano gratuito: disponível com recursos básicos

Planos pagos: Plus : US$ 10/mês Pro : US$ 18/mês

Mais : US$ 10/mês

Pro: US$ 18/mês

Mais : US$ 10/mês

Pro: US$ 18/mês

Avaliações e comentários sobre o Tana

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Tana

Um usuário do Reddit compartilha:

Escolhi o Tana pela facilidade de visualizar informações de várias maneiras — listas, cartões, guias, calendário, menu lateral — tudo sem nenhum conhecimento técnico. Dito isso, sinto falta das seguintes coisas do Obsidian: acesso local, o formato Markdown onipresente, facilidade e uso de backups.

Escolhi o Tana pela facilidade de visualizar informações de várias maneiras — listas, cartões, guias, calendário, menu lateral — tudo sem nenhum conhecimento técnico. Dito isso, sinto falta das seguintes coisas do Obsidian: acesso local, o formato Markdown onipresente, facilidade e uso de backups.

📚 Leia também: Lista de verificação de 9 pontos para gerentes de projetos

8. Nimbus Note (agora FuseBase; ideal para colaboração estruturada em equipe)

via FuseBase

O Nimbus Note (agora FuseBase) é um software de colaboração de documentos multiplataforma. Enquanto os entusiastas da produtividade usam o Amplenote para gerenciar fluxos de trabalho pessoais, o FuseBase é uma plataforma de espaço de trabalho centrada em B2B para pequenas equipes, clientes e parceiros.

Permite que equipes e indivíduos gerenciem notas, tarefas e projetos em um só lugar. Oferece anotações em vários formatos, organização em estilo de banco de dados e ferramentas integradas de captura de tela. Esta alternativa ao Amplenote combina o poder das anotações, bases de conhecimento, agentes de IA e portais de clientes em um só lugar.

Melhores recursos do Nimbus Note

Crie espaços de trabalho separados para diferentes equipes, clientes ou projetos, cada um com níveis de acesso distintos

Capture páginas da web inteiras, imagens ou screencasts com o Nimbus Clipper integrado e anote-os dentro das notas

Adicione bancos de dados, planilhas e listas de tarefas diretamente nas notas para criar um wiki interno dinâmico ou um portal do cliente

Limitação do Nimbus Note

Os usuários relataram problemas de login e suporte inconsistente ao aplicativo em várias plataformas

Preços do Nimbus Note

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Nimbus Note

G2 : 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 170 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Nimbus Note

Uma avaliação no Google Play observa:

É um aplicativo maravilhoso e pode acabar com qualquer bloatware disfarçado de aplicativo de anotações! (não ganha prêmio quem adivinhar qual) Os desenvolvedores são bastante responsivos se você encontrar algum inconveniente! Seu apelo estético é o maior atrativo, mas ele também é repleto de recursos! Boa sorte para toda a equipe da Fuse Base (parece que eles mudaram o nome de Nimbus)

É um aplicativo maravilhoso e pode acabar com qualquer bloatware disfarçado de aplicativo de anotações! (não ganha prêmio quem adivinhar) Os desenvolvedores são bastante responsivos se você encontrar algum inconveniente! Seu apelo estético é o maior atrativo, mas ele também é repleto de recursos! Boa sorte para toda a equipe da Fuse Base (parece que eles mudaram o nome de Nimbus)

9. Workflowy (ideal para esboços minimalistas e aninhamento infinito)

via Workflowy

O WorkFlowy transforma suas notas e tarefas em listas aninhadas, para que você possa ampliar a visão geral ou mergulhar em detalhes granulares com um único clique.

Seu formato de esboço recolhível parece uma rolagem por comentários encadeados, permitindo expandir apenas os tópicos necessários. Quando você deseja uma visão visual do progresso, o quadro Kanban integrado do Workflowy transforma qualquer lista em colunas. Você pode mover tarefas de “ideia” para “concluída” sem sair do esboço.

Melhores recursos do Workflowy

Permite espelhar itens em diferentes locais, de modo que qualquer edição feita em um local é automaticamente atualizada em todas as instâncias vinculadas

Suporta quadros no estilo kanban em qualquer lista para gerenciar projetos visualmente sem sair do seu esboço

Permite incorporar mídias ricas, como vídeos do YouTube e tweets, diretamente nas notas para um planejamento mais contextualizado

Limitação do Workflowy

As opções de formatação são limitadas, sem suporte para tabelas, estilo mínimo e todo o conteúdo armazenado em um único arquivo, o que pode parecer restritivo para usuários que preferem uma organização de notas mais estruturada.

Preços do Workflowy

Plano gratuito

Pro: US$ 8,99/mês

Avaliações e comentários sobre o Workflowy

G2 : 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 15 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Workflowy

Um usuário do Reddit observa:

O Workflowy é uma excelente ferramenta de organização e eu uso-a para organizar grande parte da minha vida. É simples, rápida, fácil de usar no teclado e funciona em qualquer lugar. Acho que muitas pessoas a procuraram porque já usavam outras ferramentas de organização (como More, GrandView, Ecco, etc.) e queriam uma ferramenta compatível com a web.

O Workflowy é uma excelente ferramenta de organização e eu uso-a para organizar grande parte da minha vida. É simples, rápida, fácil de usar no teclado e funciona em qualquer lugar. Acho que muitas pessoas a procuraram porque já usavam outras ferramentas de organização (como More, GrandView, Ecco, etc.) e queriam uma ferramenta compatível com a web.

10. Supernotes (melhor para gerenciamento de conhecimento baseado em cartões)

via Supernotes

O Supernotes usa uma abordagem exclusiva baseada em cartões de notas para ajudar você a capturar, organizar e colaborar em ideias com mais rapidez.

Em vez de páginas ou documentos longos, cada pensamento é transformado em um cartão de anotações compacto, completo com tags, backlinks, equações matemáticas, imagens e tabelas.

Com visualizações gráficas, hierarquias aninhadas e colaboração em tempo real, o Supernotes parece mais um mapa de conhecimento do que uma ferramenta de notas lineares. É benéfico para estudantes, pesquisadores e fãs do Zettelkasten que desejam notas atômicas que possam mover e vincular profundamente.

Melhores recursos do Supernotes

O formato de cartão de anotações permite dividir ideias em partes menores e compartilháveis, com suporte para equações, tabelas e conteúdo rico

Visualização gráfica para visualizar conexões entre notas em 2D e 3D

Colaboração em tempo real sem exigir que outras pessoas tenham uma conta Supernotes

Limitações do Supernotes

Plano gratuito limitado após as primeiras 100 notas. Você precisará indicar amigos ou fazer upgrade para continuar usando sem restrições

Preços do Supernotes

Plano gratuito: 100 cartões de notas

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Supernotes

G2 : 4,8/5 (mais de 45 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 40 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Supernotes

Um usuário do Reddit observa:

O Supernotes parece incrível — uma das melhores interfaces de usuário disponíveis, altamente integrado, multiplataforma, e o cartão de notas é uma maneira legal de organizar informações.

O Supernotes parece incrível — uma das melhores interfaces de usuário disponíveis, altamente integrado, multiplataforma, e o cartão de notas é uma maneira legal de organizar informações.

Suas notas, seu sistema com o ClickUp — a alternativa perfeita ao Amplenote

Tomar notas não é algo universal. Alguns de nós se dão bem com esboços. Outros precisam de cartões, gráficos ou lembretes de IA.

O Amplenote funciona para alguns. Mas se você ainda está moldando seu sistema, essas alternativas oferecem bases flexíveis que você pode realmente personalizar.

O ClickUp oferece um espaço de trabalho modular que se adapta ao seu estilo, quer você pense em tarefas, cronogramas ou documentos. Com o ClickUp Docs, você pode redigir notas, vincular tarefas em linha, colaborar em tempo real e transformar ideias em ação sem precisar trocar de ferramenta.

O ClickUp Brain e o AI Notetaker ajudam você a resumir, transcrever e gerar notas rapidamente. Com visualizações personalizadas, automações e permissões, o ClickUp se torna mais do que um aplicativo de notas. É um centro de controle de gerenciamento de projetos para gerenciar tarefas.

Experimente agora a alternativa nº 1 ao Amplenote. Inscreva-se gratuitamente no ClickUp.