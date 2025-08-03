Modelos gratuitos de cartas de recomendação para empregos, estágios e muito mais

Você poderia me escrever uma breve recomendação?

Se você já ouviu isso antes, provavelmente sabe que não há nada de rápido nisso. Cada carta de recomendação (LOR) deve encontrar o equilíbrio certo entre profissionalismo, personalidade e objetividade.

E começar do zero todas as vezes? Não é o ideal.

Os modelos de cartas de recomendação facilitam esse processo. Com a estrutura certa, você pode se concentrar em adicionar detalhes significativos, em vez de pensar em como começar ou o que incluir.

Nesta postagem do blog, vamos apresentar modelos de cartas de recomendação gratuitos e fáceis de usar do ClickUp e de outros sites. Vamos lá! ⏭️

O que são modelos de cartas de recomendação?

Os modelos de cartas de recomendação são esboços estruturados que ajudam você a escrever cartas de recomendação claras, focadas e bem organizadas. A maioria dos modelos inclui seções padrão, como introdução, destaques dos pontos fortes ou realizações do indivíduo, exemplos de apoio e uma declaração final.

Elas são essenciais quando você tem pouco tempo ou precisa escrever várias cartas.

Com um modelo, você tem um formato pronto para usar, para que possa se concentrar nos detalhes essenciais, como as habilidades e experiências únicas da pessoa, sem se preocupar com a estrutura da carta.

Esses modelos facilitam a criação de cartas profissionais e bem elaboradas para candidaturas a empregos, estágios, programas acadêmicos e muito mais.

🧠 Curiosidade: O conceito de recomendar alguém por escrito não é novo. Até mesmo os antigos egípcios escreviam cartas de referência — um exemplo que sobreviveu recomenda um bom trabalhador a outro funcionário!

O que torna um modelo de carta de recomendação bom?

Um modelo de carta de recomendação sólido simplifica o processo de redação, garantindo que sua recomendação cause um impacto positivo. Ele deve orientá-lo a destacar claramente os pontos fortes do candidato, mantendo-se adaptável a diferentes funções.

Veja o que procurar em um modelo que se destaque:

Estrutura clara: Organiza o conteúdo em seções distintas para introdução, qualificações e considerações finais

Campos personalizáveis: permite adaptar a carta a funções específicas, setores ou realizações do candidato para referências profissionais

Tom profissional: Mantém um tom refinado, mas autêntico, para aumentar a credibilidade

Sugestões específicas: Orienta os redatores a incluir exemplos detalhados de habilidades e realizações

Estrutura concisa: Mantém a carta focada e, idealmente, tem pelo menos uma página para causar o máximo impacto

Formato versátil: Adapta-se às necessidades de recomendações acadêmicas, profissionais ou baseadas no caráter

Design editável: Permite ajustes fáceis nos formatos Word, Google Docs ou PDF

Guia de linguagem: Sugere frases impactantes para expressar o valor único do candidato

🔍 Você sabia? Uma carta de recomendação escrita pelo próprio Albert Einstein — apoiando o pedido de visto de um colega cientista — está agora preservada nos arquivos da Universidade Hebraica.

16 modelos de cartas de recomendação

Escrever uma carta de recomendação nem sempre é tão simples quanto parece. Mesmo quando você sabe exatamente o que quer dizer, encontrar as palavras certas e organizar tudo pode se tornar uma tarefa difícil.

Então, vamos dar uma olhada em alguns modelos de cartas de recomendação prontos para uso com os quais você pode começar. 📃

1. Modelo de carta de apresentação ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie cartas de recomendação impactantes com o modelo de carta de apresentação da ClickUp

O modelo de carta de apresentação da ClickUp ajuda você a criar cartas de recomendação atraentes e personalizadas, destacando conquistas reais e crescimento.

Ele usa uma estrutura organizada para guiá-lo desde uma introdução forte, passando pelas qualificações do candidato e exemplos de apoio, até um encerramento persuasivo. Esteja você recomendando alguém para um emprego, estágio ou oportunidade acadêmica, este modelo mantém sua redação focada, pessoal e impactante.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Comece bem com uma introdução clara e o contexto do relacionamento

Alinhe as conquistas com a função ou o programa usando exemplos reais

Aborde as limitações dos candidatos como oportunidades de crescimento

Evite elogios vagos com sugestões integradas para maior especificidade

📌 Ideal para: Recomendar candidatos com uma carta personalizada e baseada em histórias que destaque conquistas reais e crescimento.

💡 Dica profissional: Baseie sua carta em uma única narrativa convincente. Uma história bem escolhida, com contexto e resultado, muitas vezes diz mais do que uma lista de características. Pense: “como eles levaram um projeto fracassado ao sucesso”, em vez de “eles são organizados e motivados”

2. Modelo de proposta de emprego ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie uma recomendação que se destaque com o modelo de proposta de emprego da ClickUp

O modelo de proposta de emprego da ClickUp facilita a criação de recomendações genuínas e persuasivas que parecem pessoais, mas profissionais.

O modelo orienta você a começar com sua conexão com o candidato, compartilhar exemplos vívidos de impacto e destacar resultados mensuráveis. Você pode até incorporar recursos visuais, como cronogramas, para apoiar seu argumento — ótimo para candidatos com realizações baseadas em projetos.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Combine narrativas pessoais com um toque profissional

Destaque resultados como impacto na equipe ou sucesso do projeto

Opção de incluir recursos visuais para reforçar sua mensagem em suas propostas de emprego

Perfeito para recomendações personalizadas específicas para cada emprego

📌 Ideal para: Criar recomendações persuasivas para cargos que combinam conexões pessoais, exemplos de destaque e uma estrutura refinada.

🧠 Curiosidade: Nos séculos XVIII e XIX, as cartas de recomendação eram por vezes utilizadas para apresentar potenciais cônjuges nos círculos aristocráticos. “Caro Duque, este cavalheiro tem excelentes perspetivas e bons dentes.”

💡 Dica profissional: Não perca tempo alternando entre ferramentas ou começando do zero. Com o ClickUp, você pode redigir, organizar e aperfeiçoar todas as suas cartas de recomendação em um único espaço de trabalho simplificado, para que possa se concentrar no que importa: escrever recomendações significativas e memoráveis.

3. Modelo de carta de recomendação da Canva

via Canva

O modelo de carta de recomendação do Canva oferece um layout limpo e profissional com toques suaves de design que o tornam acolhedor sem ser informal.

Com espaço dedicado para os detalhes do remetente e do destinatário, um corpo flexível para sua mensagem e um encerramento bem elaborado, este modelo mantém tudo elegante e fácil de personalizar.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Layout visualmente atraente com detalhes em tom pêssego suave

Estrutura fácil de seguir para personalização rápida

Equilibra cordialidade e profissionalismo com uma formatação clara

Ótimo para recomendações acadêmicas ou profissionais que precisam de um toque visual

📌 Ideal para: Criar uma carta que seja tão impressionante visualmente quanto a recomendação que ela contém.

💡 Dica profissional: evite superlativos, a menos que possa comprová-los. Palavras como “melhor”, “mais” ou “excepcional” podem soar vazias sem detalhes específicos. Quantifique ou contextualize as conquistas sempre que possível. Com o ClickUp Brain, você pode destacar uma frase vaga em sua carta e solicitar que a IA a reescreva com exemplos ou dados concretos. 📌 Experimente este prompt no ClickUp Brain: Substitua “Ele é o funcionário mais confiável da nossa equipe” por um exemplo específico ou resultado mensurável que demonstre confiabilidade.

4. Modelo de recomendação para o ensino médio da Adobe

via Adobe

O modelo de recomendação para o ensino médio da Adobe oferece um layout acolhedor e bem estruturado, perfeito para recomendações de alunos.

Desde o nome da escola na margem até o design suave com folhas, os elementos visuais equilibram criatividade e credibilidade. O formato destaca as realizações acadêmicas e adiciona um toque pessoal e de apoio.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Design amigável, mas profissional, com um toque moderno

Ideal para recomendações de estudantes em ambientes acadêmicos

Layout simples que facilita a personalização

Elementos visuais adicionam cordialidade sem distrair a atenção

📌 Ideal para: Ajudar os alunos a dar o melhor de si com uma recomendação excelente.

🔍 Você sabia? Aquelas recomendações de habilidades e recomendações no LinkedIn? Uma evolução digital das cartas de recomendação tradicionais, só que com menos esforço e mais emojis.

5. Modelo de carta de referência pessoal da AIHR

via AIHR

O modelo de carta de referência pessoal da AIHR mantém a autenticidade e a simplicidade, orientando você na redação de uma recomendação pessoal bem elaborada.

Com instruções claras sobre qualidades, exemplos e comentários finais, este formato flexível funciona em diversos casos de uso, seja para empregos, funções acadêmicas ou programas de voluntariado.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Estrutura fácil de seguir para recomendações não profissionais

Incentiva um tom genuíno e pessoal, sem soar informal

Ótimo para referências pessoais em diferentes contextos

As sugestões ajudam você a manter o foco e ser específico

📌 Ideal para: Escrever uma recomendação sincera que pareça genuína e memorável.

🧠 Curiosidade: Há uma tendência viral na internet em que as pessoas escrevem cartas de recomendação falsas para vilões famosos — pense em recomendações elogiosas para personagens como Darth Vader ou Voldemort. Uma carta chegou a elogiar Darth Vader como um “líder forte com resolução de conflitos precisa como um laser”. 😅 É engraçado lembrar que, com o tom e o formato certos, você pode fazer quase qualquer pessoa parecer impressionante. Mas e na vida real? Autenticidade, detalhes e sinceridade são o que realmente fazem uma carta de recomendação se destacar.

6. Modelo de carta de referência profissional da AIHR

via AIHR

O modelo de carta de referência profissional oferece uma estrutura refinada para apoiar com confiança a mudança de carreira de um colega.

Ele orienta você na elaboração de uma introdução forte, detalhes sobre os pontos fortes do candidato e uma conclusão que convida ao acompanhamento — perfeito para apoiar transições de emprego ou promoções.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Design elegante e moderno com detalhes em cores sutis

Ideal para mudanças de carreira, promoções ou candidaturas formais a empregos

Incentiva tanto insights pessoais quanto exemplos profissionais

Deixa espaço para um encerramento credível e respeitoso

📌 Ideal para: Apoiar a próxima grande mudança ou mudança de carreira de um colega com uma recomendação forte e profissional com feedback positivo.

💡 Dica profissional: Incorpore linguagem voltada para o futuro da descrição do cargo. Mude de “o que eles fizeram” para “o que eles estão preparados para fazer a seguir”. Exemplo: “Sua capacidade de se adaptar rapidamente e liderar sob pressão a torna excelente para funções dinâmicas e de atendimento ao cliente”

7. Modelo de carta de referência para promoção da AIHR

via AIHR

O modelo de carta de recomendação para promoção da AIHR foi criado para recomendar um funcionário para a próxima etapa de sua carreira sem soar excessivamente formal ou genérico.

Isso ajuda a destacar as habilidades do candidato, suas principais contribuições e sua preparação para a liderança, com espaço para respaldar sua recomendação com exemplos reais e uma conclusão forte.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Formato focado e personalizado para promoções internas

Incentiva exemplos específicos que apoiem o avanço na carreira

Mantenha um tom claro e profissional em todo o documento

Fácil de personalizar para qualquer setor ou função

📌 Ideal para: Recomendar alguém que você acredita estar pronto para assumir uma função mais importante com confiança.

⚙️ Bônus: veja estes modelos de mapas de carreira para planejar seu crescimento.

8. Modelo de carta de recomendação para bolsa de estudos da Template.net

O modelo de carta de recomendação para bolsa de estudos facilita destacar o desempenho acadêmico, as qualidades de liderança e o impacto na comunidade de maneira estruturada e significativa.

Desde estabelecer seu relacionamento até destacar a compatibilidade com os objetivos da bolsa de estudos, este modelo ajuda você a construir um caso sólido, sem complicar demais a carta.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Abrange claramente as realizações acadêmicas e extracurriculares

Ajuda a alinhar os valores dos alunos com a missão da bolsa de estudos

Inclui espaço para exemplos reais, como iniciativas comunitárias

Ótimo para estudantes que se inscrevem em programas baseados em mérito ou serviços prestados

📌 Ideal para: Ajudar um aluno merecedor a garantir aquela bolsa de estudos com uma recomendação impactante.

💡 Dica profissional: Evite elogios muito usados, como “vai além das expectativas”. Em vez disso, descreva exatamente o que a pessoa fez e o que a tornou digna de nota. Ação > palavras da moda.

9. Modelo de carta de recomendação para colega de trabalho da Template.net

Este modelo de carta de recomendação ajuda você a escrever uma recomendação sincera e profissional de um colega sem soar genérico.

O layout mantém o tom coloquial, mas estruturado, com espaços reservados que orientam você a destacar pontos fortes específicos, como habilidades técnicas, liderança ou colaboração, com base no contexto.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Estrutura simples que torna a edição rápida e fácil

As sugestões ajudam você a se concentrar em realizações e características reais

Equilibre o profissionalismo com um toque pessoal

Ideal para recomendações de colegas de trabalho e referências internas

📌 Ideal para: Destacar as conquistas de um colega com uma recomendação sincera e atenciosa.

📮 ClickUp Insight: O profissional médio passa mais de 30 minutos por dia procurando informações relacionadas ao trabalho — isso significa mais de 120 horas por ano perdidas vasculhando e-mails, conversas no Slack e arquivos espalhados. Um assistente de IA inteligente integrado ao seu espaço de trabalho pode mudar isso. Conheça o ClickUp Brain. Ele fornece insights e respostas instantâneas, exibindo os documentos, conversas e detalhes de tarefas certos em segundos — para que você possa parar de pesquisar e começar a trabalhar. 💫 Resultados reais: Equipes como a QubicaAMF recuperaram mais de 5 horas por semana usando o ClickUp — isso significa mais de 250 horas por ano por pessoa — eliminando processos desatualizados de gerenciamento de conhecimento. Imagine o que sua equipe poderia criar com uma semana extra de produtividade a cada trimestre!

10. Modelo de layout de carta de referência da Template.net

O modelo de layout de carta de referência oferece um formato versátil para recomendações profissionais. Ele tem espaço para destacar os principais pontos fortes e adicionar credibilidade por meio de exemplos reais.

Ele passa de forma eficiente da introdução ao endosso, incentivando uma narrativa concisa apoiada por anedotas curtas e relevantes.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Versátil o suficiente para vários cenários profissionais

Ajuda a evitar elogios vagos com sugestões orientadas

O fluxo simplificado mantém as cartas focadas e eficazes

Útil para rascunhos iniciais ou recomendações rápidas

📌 Ideal para: Começar com vantagem qualquer carta de recomendação com um layout claro e fácil de seguir e diretrizes específicas.

11. Carta de recomendação para pedido de visto pela Template.net

O modelo de carta de recomendação para visto ajuda você a redigir uma carta respeitosa e concisa para apoiar o processo de visto ou imigração de alguém.

Ele orienta você sobre como se dirigir diretamente ao oficial de imigração, estabelecer sua autoridade e destacar os méritos acadêmicos ou profissionais do candidato de maneira estruturada e favorável.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Tom formal adequado para contextos jurídicos e de imigração

A estrutura integrada garante clareza e credibilidade

Espaço para destacar formação acadêmica, ética profissional e realizações

Formatação limpa com detalhes precisos do remetente para acompanhamento

📌 Ideal para: Apoiar o processo de solicitação de visto de alguém com uma carta de recomendação bem redigida.

💡 Dica profissional: Se você estiver escrevendo para alguém no início da carreira, enfatize a atitude e a adaptabilidade mais do que a experiência. No contexto certo, curiosidade, capacidade de ser treinado e perseverança podem superar o conhecimento técnico.

12. Modelo de carta de recomendação para estágio da Template.net

O modelo de carta de recomendação para estágio simplifica o processo de recomendação de estudantes ou profissionais em início de carreira para vagas de estágio.

Seu layout simples ajuda você a apresentar rapidamente o candidato, destacar alguns pontos fortes e compartilhar uma história específica, tudo em um formato fácil de personalizar.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Estrutura concisa, perfeita para recomendações rápidas e bem elaboradas

Incentiva o uso de exemplos reais que mostram o potencial

O tom equilibrado torna-o adequado para contextos formais ou informais

Fácil de personalizar para vários programas de estágio

📌 Ideal para: Ajudar um estudante ou profissional em início de carreira a conseguir um estágio com uma recomendação de destaque para potenciais empregadores.

13. Modelo de carta de recomendação para freelancers da Template.net

O modelo de carta de recomendação para freelancers foi criado para destacar as habilidades, a confiabilidade e as contribuições de um freelancer em um tom pessoal, mas profissional.

Inclui espaço para discutir a colaboração, os resultados do projeto e a experiência geral — ótimo para ajudar freelancers a garantir futuros clientes ou funções.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Layout simples que enfatiza habilidades, confiança e resultados

Incentiva histórias personalizadas em vez de comentários genéricos

Encerre com uma recomendação clara e informações de contato

Ideal para desenvolvedores, designers, escritores e consultores freelancers

📌 Ideal para: Endossar as habilidades e a confiabilidade de um freelancer de uma forma que abra novas portas para ele.

14. Modelo de carta de recomendação de colega de enfermagem da Template.net

O modelo de carta de recomendação de colega de enfermagem ajuda você a escrever uma recomendação ponderada e confiável para um colega enfermeiro, com foco nos pontos fortes clínicos e interpessoais.

Ele solicita que você mencione trabalho em equipe, atendimento ao paciente, comunicação e liderança, tornando-o uma carta completa para candidaturas a empregos, programas de treinamento ou prêmios.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Abrange áreas críticas, como habilidades clínicas e colaboração

Mantenha um tom profissional, mas cordial, em todo o texto

Útil para recomendações entre colegas em ambientes de saúde

Inclui uma conclusão forte para o endosso final

📌 Ideal para: Reconhecer a dedicação de um colega enfermeiro e recomendá-lo como um bom candidato para a próxima oportunidade.

15. Modelo de carta de recomendação para serviço público da Template.net

O modelo de carta de recomendação para o serviço público ajuda você a recomendar alguém que está causando impacto no governo, em organizações sem fins lucrativos ou em funções cívicas.

Ele orienta você a destacar o estilo de liderança, as habilidades interpessoais e o impacto na comunidade com exemplos específicos — perfeito para funções que exigem profissionalismo e dedicação.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Layout simples com seções personalizadas para cargos no setor público

Ajuda a destacar qualidades orientadas para a missão e pontos fortes interpessoais

Funciona para candidaturas a empregos, nomeações ou indicações a prêmios

Uma conclusão forte deixa espaço para acompanhamento ou contato

📌 Ideal para: Escrever uma recomendação significativa para alguém que está fazendo a diferença no serviço público.

16. Modelo de carta de recomendação de professor da Template. Net

O modelo de carta de recomendação do professor mantém o foco e a sinceridade, sendo ideal para recomendar educadores ou alunos em ambientes acadêmicos.

Isso incentiva você a compartilhar histórias específicas sobre aprendizado, liderança e contribuições em sala de aula, adicionando profundidade ao endosso e mantendo a estrutura clara.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Projetado para recomendações de estudantes ou educadores

Inclui espaço para histórias pessoais e destaques acadêmicos

Fácil de adaptar para o ensino fundamental, médio e superior

Mantenha um tom respeitoso, credível e encorajador

📌 Ideal para: Apoiar a jornada de um colega educador com uma recomendação que destaque sua paixão e habilidades.

💡 Dica profissional: mencione projetos, parceiros, conquistas ou nomes de empresas quando apropriado. Isso dá credibilidade à sua carta e posiciona a pessoa como alguém que atuou em ambientes reais e complexos.

Crie, refine e envie cartas de recomendação mais rapidamente com o ClickUp

As cartas de recomendação devem ser bem elaboradas, estruturadas e fáceis de produzir, especialmente quando o tempo é limitado ou quando várias solicitações chegam ao mesmo tempo. Os modelos ajudam a simplificar o processo, mas a verdadeira vantagem está em ter um espaço de trabalho que reúne tudo em um só lugar.

O ClickUp é um aplicativo completo para gerenciamento de trabalho e habilidades, projetado para tornar todas as partes do seu fluxo de trabalho mais fáceis, incluindo redação, formatação e gerenciamento de cartas de recomendação.

ClickUp Docs

Crie, organize e personalize cartas de recomendação com o ClickUp Docs

Vamos começar com o ClickUp Docs.

É um editor de documentos integrado onde você pode criar, formatar e organizar documentos completos sem sair do seu espaço de trabalho.

Por exemplo, suponha que você esteja liderando um programa de mentoria profissional e precise enviar cartas de recomendação para 10 mentorados. Você pode criar um documento principal chamado “Cartas de recomendação de mentoria 2025”, com uma subpágina para cada mentorado e personalizar cada carta com destaques de sua jornada de mentoria. Em seguida, marque o coordenador do programa para revisar e finalizar as cartas.

ClickUp Brain

E tem mais: o ClickUp Brain, um assistente de IA inteligente, está integrado ao Docs.

Isso ajuda você a redigir, reescrever ou refinar o conteúdo diretamente no seu Doc. Você pode destacar um parágrafo preliminar, solicitar ao Brain para aperfeiçoá-lo ou pedir que ele gere uma seção totalmente nova sem sair da página.

Escreva e refine cartas de recomendação diretamente no ClickUp Docs com o ClickUp Brain

Digamos que você esteja recomendando um gerente de projetos e tenha dificuldade em expressar o impacto de sua liderança. Você pode destacar notas sobre suas realizações, solicitar ao ClickUp Brain que “Transforme isso em um parágrafo de recomendação forte para um gerente de projetos que liderou uma iniciativa interequipes bem-sucedida” e obter instantaneamente uma versão refinada.

Vá além da página em branco — impressione com cada carta de recomendação

Esteja você escrevendo uma única carta ou gerenciando dezenas delas, o modelo e o espaço de trabalho certos podem economizar horas e ajudar você a entregar recomendações que realmente se destacam.

Pronto para simplificar seu processo e criar cartas que causam impacto?

Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp e experimente uma maneira mais inteligente de escrever, organizar e enviar suas cartas de recomendação!