5 dicas para melhorar a saúde de freelancers e trabalhadores remotos

Trabalhei em escritórios durante alguns anos no início da minha carreira e não houve um único dia em que não desejasse trabalhar remotamente. Vivo numa cidade grande, por isso, ir para o trabalho significava sempre metrôs lotados ou horas perdidas no trânsito.

O escritório em si quase nunca ajudava de forma alguma no trabalho que eu fazia. Pelo contrário, na maioria das vezes era uma distração, cansativo e, no geral, menos produtivo. Sempre achei que poderia fazer isso remotamente, no conforto da minha casa ou em um terraço ensolarado perto de casa. Além disso, o horário de trabalho era desumano.

Minhas refeições quase nunca eram caseiras, nem saudáveis. Eu nunca tinha tempo suficiente para ir à academia. Estava sempre cansado.

Agora que sou freelancer há mais de dez anos e trabalho remotamente em tempo integral há três anos, não passa um dia sequer em que eu não esteja feliz com a escolha que fiz. Minha qualidade de vida melhorou drasticamente. Posso fazer meu próprio horário e sempre sinto que trabalho porque quero, porque gosto, e não porque preciso.

No entanto, os primeiros anos tiveram seus momentos difíceis. Ter toda a liberdade do mundo às vezes significava trabalhar demais e esquecer todas as coisas boas da vida que eu estava tão consciente de não ter enquanto estava preso no escritório. Levei um tempo para perceber que, se quero viver uma vida bonita, disciplina é tudo. Mas, depois que aprendi a ser disciplinado, nunca mais voltei a ter uma agenda agitada.

Então, aqui estão 5 dicas para viver uma vida mais saudável, feliz, cheia de energia e vibrações positivas enquanto trabalha remotamente.

1. Cronômetros são essenciais se você quer trabalhar sem estresse

Quer você opte pela técnica Pomodoro ou por qualquer outro cronômetro online, acredite em mim quando digo que seu corpo e sua mente vão agradecer. Trabalhar sem distrações por apenas 25 minutos e com um breve intervalo de 5 minutos fará maravilhas pela sua produtividade e seus níveis de estresse.

Você aprenderá a relaxar (e esses 5 minutos podem parecer nada, mas parecerão muito mais longos!). Porque, quando é hora do intervalo, você se levanta do computador e realmente faz uma pausa. Você pode deitar, ouvir uma música relaxante, alongar-se, dançar ou fazer qualquer coisa que tire sua mente de todo o trabalho produtivo que você fez nos últimos 25 minutos.

Além disso, você se sentirá menos estressado com a abundância de tarefas nas quais costuma trabalhar, simplesmente porque fará uma de cada vez. Dividir seu tempo em sessões de trabalho de 25 minutos o forçará a parar de alternar entre tarefas e se concentrar em apenas uma, uma sessão de cada vez.

Confira estas ferramentas de gerenciamento de projetos para freelancers!

2. Recompense-se com viagens

Não consigo enfatizar o suficiente a importância de se desligar do trabalho. Se sua casa é seu escritório, todos sabemos como é fácil cair no hábito de trabalhar mais do que se você estivesse realmente indo para um local de trabalho.

Sair da cidade três vezes por ano não é exagero. De forma alguma. Quer você decida tirar férias mais longas, talvez fazer um retiro de ioga na praia para recarregar as baterias e depois escolher duas escapadas de fim de semana com um orçamento mais acessível, as três férias com as quais você se recompensa farão toda a diferença no mundo.

Bônus: modelos para freelancers!

3. As suas refeições são pelo menos tão importantes quanto os seus prazos

A primeira coisa que você precisa fazer é reservar um tempo para as suas refeições. Reserve uma hora se quiser cozinhar algo, mas faça o que fizer, não coma nada na frente do computador, preso entre uma tarefa e outra.

Coma à mesa ou saia para comer com um amigo. Assim, você terá muito mais controle sobre o que ingere e ficará mais consciente do que come. O almoço será uma verdadeira delícia. Para variar um pouco, costumo marcar pelo menos dois almoços fora por semana, se possível em lugares que nunca fui antes.

Também criei o hábito de não levar nenhum tipo de comida para a minha mesa de trabalho. Mas sempre tenho água com infusão caseira, café ou chá. Isso também ajuda a não precisar me preocupar se meu corpo está hidratado o suficiente ao longo do dia.

Bônus: Ferramentas de controle de tempo para freelancers

4. Defina um horário diário para se exercitar e cumpra-o como se fosse um prazo extremamente importante

Se você é uma pessoa matinal, faça exercícios pela manhã. Faça-os antes de começar o dia, mesmo que sejam apenas 20 minutos. Você não vai acreditar na diferença que esses 20 minutos farão. Você se sentirá mais energizado, mais empoderado e mais satisfeito.

Se você é mais notívago como eu, então as tardes ou noites são o momento certo para praticar atividade física. Você pode ir à academia, mas também pode se exercitar no conforto da sua sala, seguindo qualquer vídeo do YouTube que melhor se adapte ao seu humor naquele dia. Contanto que você programe seus exercícios diários e os cumpra independentemente de qualquer coisa, aposto que você não só se sentirá ótimo, mas seu corpo também ficará mais magro e forte.

Não é que você esteja muito ocupado. Eu me dei essa desculpa por tempo suficiente para perceber que não é que eu não consiga reservar apenas 20 minutos para uma prática relaxante de ioga ou uma aula energizante de Pilates. Não era isso. Quando se tratava de me exercitar diariamente, procurei “motivação” por muitos anos antes de perceber que é tão simples quanto se concentrar e fazer, mesmo que não esteja com vontade. O importante é começar, porque, após três minutos de prática, você saberá que fez a coisa certa.

5. Alimente sua mente com meditação, ioga ou qualquer prática espiritual que seja adequada para você

Quando percebi que posso ir contra o meu humor e ter sucesso em tudo o que planejo para mim mesmo, criei o hábito de me envolver constantemente em atividades que não tenho vontade de começar. Foi então que percebi a verdadeira importância da meditação e da ioga.

Se você não tem certeza do estilo de meditação ou ioga que melhor se adapta à sua personalidade e necessidades, aqui está uma lista de retiros espirituais de ioga e meditação que você pode experimentar. São tantos os benefícios inesperados de uma prática diária de yoga ou meditação que nem sei por onde começar. Mas imagine mudar de cenário por apenas um fim de semana e tirar um tempo só para você. Você passará um tempo em meio à natureza, fará alongamentos leves, coordenará cada movimento com a respiração e, o mais importante, aprenderá a meditar e a fazer yoga por conta própria.

Conclusão

Ter o luxo de trabalhar onde quiser pode significar jornadas de trabalho mais longas e menos foco no seu bem-estar e na qualidade de vida em geral. Mas, quando você percebe que sua saúde e bem-estar são mais importantes do que qualquer prazo e, acima de tudo, passa a seguir uma rotina saudável, independentemente das distrações do trabalho, você está no caminho certo para viver a melhor vida possível.

—

SOBRE O AUTOR

Irina Gabriela Pele

Irina é colaboradora do BookYogaRetreats.com. Ela é uma iogue e meditadora iniciante e uma eterna buscadora da verdade e de aventuras espirituais.