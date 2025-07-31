as 11 melhores alternativas ao Flowlu para gestão empresarial em 2025

O Flowlu é uma ferramenta de gerenciamento de negócios completa que combina gerenciamento de projetos e tarefas, CRM, faturamento, base de conhecimento e recursos de colaboração em uma única plataforma. É especialmente popular entre equipes pequenas e empresas em crescimento que precisam de um espaço de trabalho centralizado.

Mas, embora o Flowlu cubra muitas áreas, pode não ser a opção ideal para todas as equipes. Se você precisa de personalização mais avançada, integrações melhores, uma interface mais simples ou apenas uma estrutura de preços diferente, explorar as alternativas ao Flowlu pode ajudá-lo a encontrar uma ferramenta que se alinhe melhor ao seu fluxo de trabalho e aos seus objetivos.

Neste blog, exploraremos as principais alternativas ao Flowlu que vale a pena considerar, com uma análise detalhada do que deve ser avaliado antes de fazer a mudança.

Por que os profissionais procuram alternativas ao Flowlu?

Embora o Flowlu ofereça uma ampla gama de recursos em uma única plataforma, ele nem sempre atende a todas as necessidades de todas as equipes. Aqui estão alguns motivos comuns pelos quais os profissionais procuram alternativas:

Flexibilidade limitada da interface do usuário: Alguns usuários consideram a interface confusa ou pouco intuitiva, especialmente para equipes sem conhecimentos técnicos

CRM básico e automação: O CRM integrado funciona para pipelines simples, mas não tem a profundidade e a automação encontradas em O CRM integrado funciona para pipelines simples, mas não tem a profundidade e a automação encontradas em ferramentas de CRM dedicadas

Faturamento não adequado para todas as regiões: As ferramentas financeiras do Flowlu não são totalmente adaptadas às necessidades fiscais ou de conformidade globais

Limitações do aplicativo móvel: Equipes que dependem muito do acesso móvel frequentemente relatam funcionalidades restritas ou falta de uma experiência integrada

Curva de aprendizado íngreme para novos usuários: A configuração completa pode sobrecarregar equipes menores ou usuários individuais que precisam de uma configuração mais simples

Menos integrações nativas: Em comparação com outras plataformas, o Flowlu tem um ecossistema de integração mais limitado, o que pode ser um obstáculo para equipes com pilhas de tecnologia complexas

O que você deve procurar nas alternativas ao Flowlu?

Antes de escolher uma alternativa, considere o que sua equipe realmente precisa para trabalhar melhor. Aqui estão alguns recursos importantes a serem avaliados:

Gerenciamento de projetos e tarefas: ferramentas que oferecem suporte a dependências de tarefas, cronogramas de projetos , quadros Kanban e gráficos de Gantt para um melhor planejamento e execução

⚡️ Arquivo de modelos: 11 modelos gratuitos de gerenciamento de tarefas para o trabalho

Funcionalidade de CRM: Gerenciamento de contatos, acompanhamento de negócios, funis de vendas e automação para gerenciar relacionamentos com clientes de maneira eficaz

Colaboração em equipe: comentários em tempo real, documentos compartilhados, notificações e chat para manter todos alinhados

Ferramentas de faturamento e finanças: faturamento integrado, controle de despesas ou integrações com ferramentas como QuickBooks ou Xero

Personalização e escalabilidade: fluxos de trabalho, funções e painéis flexíveis que se adaptam à medida que sua equipe ou empresa cresce

Integrações e APIs: Compatibilidade com suas ferramentas existentes e acesso a APIs para personalização mais profunda

Facilidade de uso e suporte: uma interface intuitiva, uma interface intuitiva, integração rápida de clientes e suporte ao cliente ágil para ajudar sua equipe a começar a trabalhar imediatamente

Cada tipo e tamanho de empresa pode ponderar esses fatores de maneira diferente. Equipes pequenas geralmente priorizam a facilidade de uso e o custo, enquanto organizações maiores podem se concentrar mais na personalização e na profundidade da integração.

As 11 melhores alternativas ao Flowlu num relance

Nome da ferramenta Melhores recursos Ideal para Preços* Por que é uma boa alternativa ao Flowlu? ClickUp Assistente de IA (Brain MAX), gerenciamento de projetos, documentos, metas, quadros brancos, mais de 1.000 integrações Equipes de todos os tamanhos que procuram um espaço de trabalho flexível e completo Gratuito para sempre; personalizações disponíveis para empresas Combina tarefas, documentos, CRM e IA — tudo o que o Flowlu oferece, mas com mais escalabilidade Nifty Cronogramas de projetos, documentos e discussões, controle de tempo Equipes remotas e de atendimento ao cliente Gratuito para 2 usuários; planos pagos a partir de US$ 39/mês (10 usuários) Ótimo para visibilidade de projetos e colaboração com clientes com marcos importantes Monday. com Fluxos de trabalho personalizados, modelos de CRM, painéis PMEs e agências multifuncionais Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 9/usuário/mês CRM nativo + fluxos de trabalho de projetos, uma interface de usuário mais moderna do que a do Flowlu Zoho CRM Gerenciamento de contatos, automação, análise, suporte multicanal Equipes de vendas, pequenas e médias empresas e usuários do Zoho Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 14/usuário/mês CRM poderoso com integrações e ferramentas financeiras semelhantes ao Flowlu Agiled Propostas e faturamento, CRM e portal do cliente, controle de tempo Freelancers e empreendedores individuais Planos pagos a partir de US$ 30/mês Poderoso combo de CRM + faturamento para usuários individuais — semelhante às ferramentas financeiras do Flowlu Bitrix24 CRM + gerenciamento de tarefas, ferramentas de comunicação, central de atendimento Equipes que precisam de colaboração interna e com clientes Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 49/mês (5 usuários) Espaço de trabalho completo com um CRM mais robusto e foco em vendas Freshsales CRM integrado, pontuação de leads com IA, acompanhamento de negócios Equipes de vendas e prestadores de serviços Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 9/usuário/mês Equipes com uso intensivo de CRM obtêm recursos semelhantes aos do Flowlu com capacidades de vendas mais aprofundadas Asana Automatização de tarefas, visualização da linha do tempo, relatórios Equipes em crescimento com processos estruturados Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 10,99/usuário/mês Criado para fluxos de trabalho de tarefas, com integrações para atender às necessidades de CRM no estilo Flowlu Wrike Automação de fluxo de trabalho, ferramentas de revisão, relatórios avançados Empresas de médio a grande porte Ótimo para equipes de desenvolvimento que precisam de um acompanhamento detalhado de problemas, menos CRM, mas um fluxo de projetos sólido Ótimo para equipes que precisam de fluxos de trabalho complexos, rastreamento e visibilidade do cliente Trello Quadros Kanban, Power-Ups, interface de usuário simples Equipes visuais e startups Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 5/usuário/mês Gerenciamento de tarefas fácil de usar com complementos de CRM por meio de Power-Ups Jira Quadros ágeis, planejamento de sprints, acompanhamento de problemas Equipes de desenvolvimento de software e produtos Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 7,75/usuário/mês Ótimo para equipes de desenvolvimento que precisam de um acompanhamento detalhado de problemas, menos CRM, mas um fluxo de projetos sólido

As melhores alternativas ao Flowlu para equipes em crescimento

Diferentes tipos de negócios e estruturas de equipe dependem de diferentes recursos. Aqui estão alternativas especializadas que se alinham a prioridades específicas:

1. ClickUp (a melhor plataforma multifuncional personalizável para tarefas, CRM, documentos e colaboração)

Comece a usar o ClickUp Monitore atualizações de projetos, gerencie riscos e trabalhe com a equipe, tudo a partir do seu espaço de trabalho ClickUp

O ClickUp é uma poderosa ferramenta de gerenciamento de trabalho tudo-em-um que ajuda equipes de todos os tamanhos a se manterem organizadas e realizarem suas tarefas com mais rapidez.

A ferramenta reúne todas as suas necessidades de trabalho em um espaço de trabalho contextual e alimentado por IA.

Em comparação com a abordagem mais segmentada do Flowlu, o ClickUp oferece um espaço de trabalho verdadeiramente conectado. Seja você uma equipe pequena ou uma empresa com centenas de pessoas, ele é fácil de usar e flexível o suficiente para atender às suas necessidades.

Você pode planejar projetos com os gráficos de Gantt do ClickUp, acompanhar o progresso com os painéis do ClickUp e alternar entre visualizações como listas, quadros ou calendários.

Com tudo, desde o planejamento de sprints até o compartilhamento de conhecimento, reunido em um só lugar, o ClickUp permite que as equipes planejem, colaborem e entreguem mais rapidamente, sem precisar alternar entre várias ferramentas.

Principais recursos do ClickUp:

Flexibilidade do fluxo de trabalho: Encontre informações instantaneamente com a pesquisa em linguagem natural. Acesse Encontre informações instantaneamente com a pesquisa em linguagem natural. Acesse mais de 15 visualizações personalizáveis com campos personalizados ilimitados e status específicos para cada equipe

Assistente de produtividade com IA: use : use o ClickUp Brain para criação de conteúdo com IA, resumos de documentos, automação de tarefas e perguntas e respostas no espaço de trabalho. Transforme bate-papos em tarefas e receba sugestões inteligentes enquanto trabalha

📌 Bônus: Se você está mudando do Flowlu em busca de uma colaboração melhor, automação mais inteligente ou um espaço de trabalho mais unificado, o ClickUp Brain MAX pode ser uma virada de jogo. É o aplicativo de IA para desktop do ClickUp, profundamente integrado a todo o seu espaço de trabalho. Ele entende suas tarefas, documentos, reuniões e ferramentas, para que você possa pesquisar em todo o seu espaço de trabalho conectado e na web ou usar sua voz para fazer perguntas, automatizar ações e realizar seu trabalho com mais rapidez. Esteja você planejando sprints, resumindo documentos ou transformando bate-papos em tarefas, o Brain Max adiciona uma camada inteligente ao seu fluxo de trabalho, ajudando você a evitar mudanças de contexto e manter o foco. Realize seu trabalho com perfeição com o ClickUp

CRM abrangente: gerencie o ciclo de vida dos clientes com pipelines personalizáveis e comunicação centralizada na gerencie o ciclo de vida dos clientes com pipelines personalizáveis e comunicação centralizada na solução de CRM da ClickUp . Acompanhe negócios, automatize acompanhamentos e visualize dados de vendas

💡 Dica profissional: para simplificar o acompanhamento de clientes e o gerenciamento do funil de vendas sem precisar criar um sistema do zero, comece com o modelo de CRM ClickUp pronto para uso. Ele foi projetado para ajudar você a organizar leads, negócios, contatos e acompanhamentos em um só lugar. Com visualizações, status e opções de automação pré-definidos, você pode começar a trabalhar imediatamente e se concentrar mais em fechar negócios do que em configurar ferramentas. Obtenha um modelo gratuito Acompanhe as informações valiosas dos seus clientes com o modelo de CRM do ClickUp

Centro de colaboração: conecte sua equipe por meio de chat integrado, comentários em threads e edição em tempo real . Crie espaços dedicados, mantendo o contexto entre os projetos

Recursos de automação: receba atualizações com um clique do Gerenciador de Projetos com IA. Economize tempo com mais de 50 receitas de automação pré-criadas para tudo, desde a criação de tarefas até notificações

Gerenciamento de tempo: planeje seu dia com precisão usando planeje seu dia com precisão usando bloqueio de tempo , estimativas de tarefas e agendamento inteligente. Mantenha o foco com lembretes, calendários e controle de tempo integrado

Integração com ferramentas de CRM e faturamento: conecte-se a ferramentas populares como Salesforce, QuickBooks e : conecte-se a ferramentas populares como HubSpot Xero para otimizar o gerenciamento de clientes, automatizar o faturamento e centralizar os fluxos de trabalho

Limitações do ClickUp:

A interface rica em recursos pode ter uma curva de aprendizado para novos usuários

O aplicativo móvel tem menos recursos do que a versão para desktop

Preços do ClickUp:

Classificações do ClickUp:

G2: 4,7/5 (mais de 5.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Uma avaliação da G2 diz:

O ClickUp transformou nosso gerenciamento de projetos. Reduzimos nossa pilha de tecnologia pela metade e economizamos milhares por ano, ao mesmo tempo em que melhoramos a visibilidade entre os departamentos. As opções de personalização permitem que cada equipe trabalhe do seu jeito, mantendo o alinhamento organizacional.

O ClickUp transformou nosso gerenciamento de projetos. Reduzimos nossa pilha de tecnologia pela metade e economizamos milhares por ano, ao mesmo tempo em que melhoramos a visibilidade entre os departamentos. As opções de personalização permitem que cada equipe trabalhe do seu jeito, mantendo o alinhamento organizacional.

2. Nifty (ideal para gerenciamento de projetos focado no cliente com marcos)

via Nifty

O Nifty foi criado para equipes que desejam estrutura sem complexidade. Ao contrário da interface completa, mas às vezes confusa, do Flowlu, o Nifty mantém o foco, combinando planos de projeto, tarefas e comunicação da equipe em um espaço de trabalho fácil de navegar desde o primeiro dia.

O que destaca o Nifty é sua abordagem de planejamento de projetos com foco em marcos. Você pode criar metas de alto nível, dividi-las em tarefas e visualizar tudo em uma linha do tempo usando gráficos de Gantt interativos.

É especialmente útil para agências ou equipes que lidam diretamente com clientes. O recurso portal do cliente oferece às partes interessadas externas uma visão clara do progresso, sem a necessidade de gerenciar permissões ou navegar por todo o espaço de trabalho.

Se sua equipe valoriza o planejamento visual, a colaboração simples e uma interface de usuário limpa que ainda oferece suporte a fluxos de trabalho avançados, o Nifty oferece um ótimo equilíbrio entre facilidade de uso e poder.

Principais recursos interessantes:

Roteiros visuais: Transforme o planejamento de projetos com gráficos de Gantt interativos que visualizam cronogramas e dependências

Chat integrado: elimine a necessidade de alternar entre plataformas com discussões contextuais conectadas diretamente aos projetos

Colaboração em documentos: crie uma crie uma base de conhecimento abrangente com edição em tempo real e controle de versões

Controle de tempo: registre as horas faturáveis com cronômetros integrados que podem ser anexados diretamente às tarefas e projetos

Fluxos de trabalho automatizados: simplifique os processos com automações baseadas em regras que acionam ações quando as tarefas mudam de status

Gerenciamento de clientes: centralize centralize a comunicação com os clientes com portais dedicados que mostram o andamento do projeto e os resultados esperados

Alocação de recursos: otimize a capacidade da equipe com visualizações da carga de trabalho que mostram a disponibilidade em todos os projetos e prazos

⚡️ Arquivo de modelos: modelos gratuitos para planejamento de capacidade de equipes e projetos

Limitações interessantes:

Funcionalidade de CRM limitada em comparação com o Flowlu

Menos ferramentas de gestão financeira para faturamento e orçamento

Preços acessíveis:

Gratuito: recursos básicos para projetos pequenos

Inicial: US$ 39/mês

Pro: US$ 79/mês

Negócios: US$ 124/mês

Avaliações Nifty:

G2: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Nifty?

Uma avaliação da G2 diz:

A Nifty transformou nosso planejamento de projetos com seus roteiros intuitivos. A visualização da linha do tempo permite que nossos stakeholders tenham clareza imediata sobre o status do projeto, sem a necessidade de explicações detalhadas.

A Nifty transformou nosso planejamento de projetos com seus roteiros intuitivos. A visualização da linha do tempo permite que nossos stakeholders tenham clareza imediata sobre o status do projeto, sem a necessidade de explicações detalhadas.

3. Monday.com (ideal para trabalhos visuais e fluxos de trabalho de acompanhamento de projetos)

Monday.com é uma plataforma de gerenciamento de trabalho altamente visual, projetada para ajudar as equipes a criar fluxos de trabalho que correspondam à sua maneira de trabalhar.

Enquanto o Flowlu oferece uma estrutura fixa com ferramentas integradas, como CRM e faturamento, o Monday adota uma abordagem mais flexível, permitindo que você personalize tudo, desde quadros de projetos até painéis.

O que torna o Monday único é a forma como combina blocos de construção do tipo arrastar e soltar com poderosas automações sem código e visualizações dinâmicas (como linha do tempo, Kanban, calendário e carga de trabalho).

É especialmente popular entre equipes de marketing, produto e operações que desejam gerenciar diferentes tipos de trabalho — projetos, campanhas e calendários de conteúdo — de acordo com seu fluxo.

Melhores recursos da segunda-feira:

Painéis visuais: Transforme a visibilidade do projeto com Transforme a visibilidade do projeto com painéis em tempo real que exibem métricas de progresso, alocação de recursos e status do cronograma em uma visão abrangente

Biblioteca de modelos: Acelere a configuração de projetos com mais de 200 modelos pré-criados para todas as funções de negócios, desde campanhas de marketing até lançamentos de produtos

Automações: elimine tarefas repetitivas com fluxos de trabalho personalizáveis baseados em regras que acionam ações quando os status mudam, os prazos se aproximam ou as atribuições são atualizadas

Personalização do fluxo de trabalho: personalize seu espaço de trabalho com estruturas de painéis flexíveis que se adaptam aos processos e metodologias exclusivos da sua equipe

Colaboração em equipe: centralize a comunicação com comentários contextuais, @menções e compartilhamento de arquivos diretamente nas tarefas e projetos

Ferramentas de relatórios: gere insights acionáveis com relatórios personalizáveis que visualizam tendências de produtividade, gargalos e desempenho da equipe

Acessibilidade móvel: gerencie o trabalho em qualquer lugar com um aplicativo móvel completo que mantém todas as funcionalidades da experiência no desktop

Limitações às segundas-feiras:

Gerenciamento financeiro menos robusto que o Flowlu

Pode ficar visualmente confuso com vários projetos complexos

Preços da Monday.com

Gratuito

Básico: US$ 12/mês por licença

Padrão: US$ 14/mês por licença

Pro: US$ 24/mês por licença

Empresa: Preços personalizados

Classificações da Monday.com

G2: 4,7/5,0 (mais de 10.600 avaliações)

Capterra: 4,6/5,0 (mais de 5.400 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre Monday.com?

Um usuário da Capterra compartilha:

Isso nos permitiu automatizar tarefas tediosas, desde o balanceamento da carga de trabalho, controle de tempo, acompanhamento de KPIs e marcos até a automatização de todo o processo de integração/desligamento. Uma coisa que não gosto no Monday.com é como alguns recursos são divididos entre os diferentes planos.

Isso nos permitiu automatizar tarefas tediosas, desde o balanceamento da carga de trabalho, controle de tempo, acompanhamento de KPIs e marcos até a automatização de todo o processo de integração/desligamento. Uma coisa que não gosto no Monday.com é como alguns recursos são divididos entre os diferentes planos.

📚 Leia também: Está com a tristeza de segunda-feira? Temos as alternativas perfeitas para você 🙌

4. Zoho CRM (CRM completo com automação, análise e comunicação multicanal)

via Zoho

Se o CRM é o principal motivo pelo qual você usa o Flowlu, o Zoho CRM é uma atualização clara. Ele foi desenvolvido especificamente para ajudar as equipes de vendas a fechar negócios mais rapidamente, com melhor rastreamento de leads, automação mais profunda e insights mais inteligentes.

O Zoho CRM não pretende ser um espaço de trabalho completo. Em vez disso, concentra-se em fazer uma coisa muito bem: gerenciar as relações com os clientes em todas as etapas do funil. Desde a atribuição de leads e a configuração de acompanhamentos até a automatização de e-mails e a geração de relatórios, tudo foi concebido para reduzir o trabalho manual e melhorar a visibilidade.

O que também destaca o Zoho CRM é sua flexibilidade. Você pode começar com o básico ou criar uma configuração totalmente personalizada usando fluxos de trabalho, regras de pontuação e integrações com o pacote Zoho mais amplo (como Zoho Books, Desk ou Campaigns).

Principais recursos do Zoho CRM:

Pontuação de leads: priorize as vendas com pontuação baseada em IA que classifica os clientes potenciais por engajamento e comportamento

Campanhas por e-mail: crie e implemente sequências direcionadas diretamente do seu CRM

Previsão de vendas: gere projeções precisas com gere projeções precisas com análise de IA de dados históricos , pipeline e velocidade de negociação

Gerenciamento de contatos: centralize as informações dos clientes com perfis abrangentes que rastreiam todas as interações

Pipeline de negócios: visualize oportunidades de vendas com etapas personalizáveis que refletem seu processo de vendas exclusivo

Automação do fluxo de trabalho: elimine tarefas repetitivas com gatilhos baseados em regras que executam ações quando condições específicas são atendidas

Acesso móvel: gerencie relacionamentos com clientes em qualquer lugar com um aplicativo móvel completo

Limitações do Zoho CRM:

Recursos limitados de gerenciamento de projetos em comparação com o Flowlu

Recursos de colaboração em documentos menos robustos

Preços do Zoho CRM:

Padrão: US$ 14/usuário/mês

Profissional: US$ 23/usuário/mês

Empresa: US$ 40/usuário/mês

Ultimate: US$ 52/usuário/mês

Classificações do Zoho CRM:

G2: 4,1/5 (mais de 2.500 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 6.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zoho CRM?

Uma avaliação da Capterra diz:

O Zoho CRM é um bom sistema de CRM, mas quando você realmente deseja maximizar as possibilidades, precisa de desenvolvedores para garantir que você alcance o que deseja em processos automatizados.

O Zoho CRM é um bom sistema de CRM, mas quando você realmente deseja maximizar as possibilidades, precisa de desenvolvedores para garantir que você alcance o que deseja em processos automatizados.

5. Agiled (ideal para empreendedores individuais com faturamento, propostas e um portal do cliente)

via Agiled

Agiled é uma plataforma de gestão empresarial concebida para empresas de serviços que pretendem manter tudo, desde CRM e projetos até faturação e contratos, num único local.

Se você usa o Flowlu por seu amplo conjunto de recursos, mas deseja algo um pouco mais intuitivo e focado no cliente, vale a pena considerar o Agiled.

Onde o Agiled realmente se destaca é na forma como conecta suas operações internas com ferramentas voltadas para o cliente. Você pode gerenciar leads e clientes com seu CRM integrado, enviar propostas e contratos com a marca da sua empresa, acompanhar horas faturáveis e receber pagamentos por meio do faturamento integrado.

⚡️ Arquivo de modelos: modelos de faturas comerciais gratuitos para simplificar o faturamento

É especialmente útil para freelancers, agências e consultores que lidam com vários clientes e precisam de um sistema que gerencie tanto o trabalho do projeto quanto a administração do negócio. O recurso de portal do cliente é um bônus, pois oferece aos clientes acesso a cronogramas, faturas e arquivos em um só lugar.

Principais recursos do Agiled:

Portais do cliente: crie espaços personalizados onde os clientes podem visualizar o progresso, aprovar entregas e acessar documentos

Ferramentas de RH: gerencie a força de trabalho com perfis de funcionários, gerencie a força de trabalho com perfis de funcionários, controle de presença e métricas de desempenho

Recursos financeiros: integre faturamento, controle de despesas e processamento de pagamentos em um único sistema

Painéis personalizáveis: crie exibições de análise visual que mostram as principais métricas e o status do projeto em um piscar de olhos

Colaboração em documentos: compartilhe, edite e gerencie arquivos com controle de versão e acesso baseado em permissões

Controle de tempo: monitore as horas faturáveis com cronômetros automatizados que se integram diretamente ao faturamento

Fluxos de trabalho automatizados: crie processos baseados em regras que acionam ações quando condições específicas são atendidas

Limitações do Agiled:

Personalização limitada nas visualizações de gerenciamento de projetos

Menos integrações de terceiros

Preços ágeis:

Gratuito: recursos básicos para equipes pequenas

Pro: US$ 25/mês

Premium: US$ 49/mês

Negócios: US$ 83/mês

Classificações Agiled:

G2: 4,7/5 (mais de 380 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 330 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Agiled?

Uma avaliação da Capterra diz:

A Agiled transformou a forma como gerenciamos clientes e membros da equipe. Os portais personalizados para clientes elevaram nossa imagem profissional, enquanto as ferramentas de RH simplificaram significativamente nossas operações internas.

A Agiled transformou a forma como gerenciamos clientes e membros da equipe. Os portais personalizados para clientes elevaram nossa imagem profissional, enquanto as ferramentas de RH simplificaram significativamente nossas operações internas.

6. Bitrix24 (O melhor espaço de trabalho para colaboração em equipe e comunicação com o cliente)

via Bitrix

O Bitrix24 é uma plataforma abrangente de gerenciamento de negócios que cobre tudo, desde gerenciamento de tarefas e CRM até comunicação interna, RH e até mesmo criação de sites.

Se a abordagem completa do Flowlu lhe agrada, mas você está procurando uma colaboração mais profunda e recursos para toda a empresa, o Bitrix24 oferece um conjunto de ferramentas mais amplo.

Um dos pontos fortes do Bitrix24 é seu pacote de comunicação integrado, que inclui chat em equipe, videochamadas, feeds de notícias da empresa e uma interface no estilo de uma intranet social. Isso faz com que pareça mais um escritório virtual do que apenas uma ferramenta de projetos.

Você também tem acesso a um CRM completo, ferramentas de automação e gerenciamento de documentos na mesma plataforma.

É particularmente útil para equipes de médio a grande porte que precisam de estrutura, colaboração e transparência interna entre departamentos.

Principais recursos do Bitrix24:

Bate-papo em equipe: simplifique a comunicação com mensagens integradas que combinam texto, voz e simplifique a comunicação com mensagens integradas que combinam texto, voz e videoconferência em um espaço de trabalho unificado

CRM: visualize todo o seu pipeline de vendas com acompanhamento abrangente de negócios, gerenciamento de contatos e acompanhamento automatizado inteligente

Gerenciamento de documentos: centralize o conhecimento com armazenamento seguro, controle de versões, acesso baseado em permissões e ferramentas de colaboração em tempo real

Automação do fluxo de trabalho: elimine tarefas repetitivas com gatilhos personalizáveis que executam ações quando condições específicas são atendidas

Acessibilidade móvel: gerencie projetos em qualquer lugar com um aplicativo móvel completo que mantém a funcionalidade do desktop

Controle de tempo: monitore as horas faturáveis com cronômetros integrados que se conectam diretamente aos projetos e relatórios

Campos personalizados: personalize seu espaço de trabalho com pontos de dados ilimitados que capturam exatamente o que é importante para sua equipe

Limitações do Bitrix24:

A abundância de recursos pode criar uma curva de aprendizado mais íngreme

A interface pode parecer confusa com todos os recursos ativados

Preços do Bitrix24:

Gratuito: recursos básicos para até 12 usuários

Básico: US$ 49/mês (5 usuários)

Padrão: US$ 99/mês (50 usuários)

Profissional: US$ 199/mês (100 usuários)

Avaliações do Bitrix24:

G2: 4,2/5 (mais de 700 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 600 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Bitrix24?

Uma avaliação da G2 diz:

O Bitrix24 transformou nosso fluxo de comunicação. Ter chat, videochamadas e compartilhamento de documentos em um só lugar eliminou a constante troca de aplicativos que costumava fragmentar nosso dia de trabalho.

O Bitrix24 transformou nosso fluxo de comunicação. Ter chat, videochamadas e compartilhamento de documentos em um só lugar eliminou a constante troca de aplicativos que costumava fragmentar nosso dia de trabalho.

7. Freshsales (a melhor plataforma de CRM centrada em vendas com pontuação de leads e insights de IA)

via Freshworks

O Freshsales é um CRM desenvolvido para equipes de vendas que desejam trabalhar com mais rapidez, manter-se organizadas e fechar mais negócios com menos trabalho manual. Se você usa o Flowlu principalmente por seus recursos de CRM, mas precisa de algo mais focado, moderno e pronto para automação, o Freshsales é uma ótima alternativa.

O que diferencia o Freshsales é sua pontuação de leads com IA integrada, fluxos de trabalho inteligentes e ferramentas integradas de telefone e e-mail. Você pode acompanhar leads, gerenciar seu pipeline visualmente, enviar e-mails personalizados e até mesmo obter insights sobre quando os clientes potenciais estão mais propensos a se engajar.

É especialmente útil para equipes de vendas em crescimento que precisam de melhor visibilidade, automação mais simples e um sistema que funcione sem a necessidade de uma configuração complexa. Além disso, ele se conecta bem com o restante do pacote Freshworks, podendo ser facilmente expandido à medida que suas necessidades crescem.

Se o CRM do Flowlu parece muito básico ou abrangente demais para muitos casos de uso, o Freshsales oferece uma experiência mais focada e voltada para vendas, que ajuda sua equipe a se manter ágil e fechar negócios mais rapidamente.

Principais recursos do Freshsales:

Assistente de IA: Transforme as decisões de vendas com o Freddy AI , que analisa interações, identifica sinais de compra e recomenda os próximos passos

Pontuação de contatos: priorize as vendas com pontuação baseada em IA que classifica os clientes potenciais por engajamento e comportamento

Visualização do pipeline: Veja seu Veja seu pipeline de vendas com clareza, com visualizações personalizáveis que mostram os estágios, valores e probabilidades das negociações

Automatização de e-mails: crie e implemente sequências de e-mails direcionados que são acionados com base nas ações e no engajamento dos clientes

Inteligência de conversação: grave e analise chamadas de vendas com transcrição por IA que identifica tópicos importantes e sentimentos

CRM móvel: acesse seu banco de dados de vendas completo em qualquer lugar com um aplicativo móvel completo

Gerenciamento de territórios: organize regiões de vendas com atribuições geográficas que otimizam a cobertura e a distribuição de contas

Limitações do Freshsales

Os recursos de IA são poderosos, mas sua precisão depende da qualidade e quantidade dos dados disponíveis

Alguns recursos avançados, como relatórios personalizados e integrações complexas, podem exigir uma curva de aprendizado mais íngreme

Preços do Freshsales

Crescimento : US$ 9/mês por usuário

Pro : US$ 39/mês por usuário

Empresa: US$ 59/mês por usuário

Avaliações do Freshsales:

G2: 4,5/5 (mais de 1.000 avaliações)

Capterra: 4,6=5/5 (mais de 600 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Freshsales?

Uma avaliação da G2 diz:

O pipeline e o gerenciamento de contatos da plataforma melhoraram a forma como gerenciamos nossos relacionamentos com os clientes. Acima de tudo, gosto que o Freshsales me oferece as ferramentas de que preciso sem me sobrecarregar com excessos. Por exemplo, outro CRM que considerei tinha mais de 45 aplicativos, mas não havia como eu usar todos eles. De certa forma, achei que seria uma distração tentar aprender a usá-los, então escolhi o Freshsales porque ele me oferece tudo o que preciso.

O pipeline e o gerenciamento de contatos da plataforma melhoraram a forma como gerenciamos nossos relacionamentos com os clientes. Acima de tudo, gosto que o Freshsales me oferece as ferramentas de que preciso sem me sobrecarregar com excessos. Por exemplo, outro CRM que considerei tinha mais de 45 aplicativos, mas não havia como eu usar todos eles. De certa forma, achei que seria uma distração tentar aprender a usá-los, então escolhi o Freshsales porque ele me oferece tudo o que preciso.

8. Asana (boa para gerenciamento estruturado de tarefas e projetos com automação)

via Asana

O Asana é uma plataforma de gerenciamento de tarefas e projetos criada para equipes que valorizam estrutura, visibilidade e colaboração tranquila.

Enquanto o Flowlu tenta fazer tudo em um só lugar — CRM, faturamento, base de conhecimento —, o Asana mantém seu foco nítido: ajudar as equipes a gerenciar o trabalho de forma clara e eficiente.

O que destaca o Asana é sua interface visual e intuitiva, que permite organizar tarefas em listas, quadros Kanban, calendários ou cronogramas (gráficos de Gantt). É fácil criar fluxos de trabalho, atribuir tarefas, definir prioridades e acompanhar o progresso.

O Asana também oferece suporte à automação de tarefas recorrentes, fluxos de trabalho de aprovação e marcos do projeto, tornando-o uma opção sólida para equipes de marketing, produto e multifuncionais que precisam de transparência e responsabilidade sem excesso de recursos.

Principais recursos do Asana:

Dependências de tarefas: visualize as relações entre projetos com um mapeamento intuitivo de dependências que mostra as conexões e os impactos entre as tarefas

Formulários: simplifique as solicitações com formulários personalizáveis que criam automaticamente tarefas estruturadas

Visualização da carga de trabalho: otimize recursos com otimize recursos com ferramentas de planejamento de capacidade que visualizam a largura de banda da equipe em todos os projetos

Relatórios avançados: gere insights abrangentes com painéis personalizáveis que acompanham o andamento do projeto e o desempenho da equipe

Regras de automação: elimine o trabalho manual com gatilhos personalizáveis que executam ações quando condições específicas são atendidas

Controle de tempo: monitore as horas do projeto com cronômetros integrados que se conectam diretamente às tarefas e ao faturamento

Campos personalizados: capture exatamente as informações de que você precisa com pontos de dados flexíveis que se adaptam aos seus fluxos de trabalho exclusivos

Limitações do Asana:

Sem funcionalidade de CRM integrada

Ferramentas de gestão financeira limitadas

Preços do Asana:

Básico: gratuito para até 15 usuários

Premium: US$ 10,99/usuário/mês

Negócios: US$ 24,99/usuário/mês

Empresa: preços personalizados

Avaliações do Asana:

G2: 4,4/5 (mais de 11.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 13.000 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o Asana?

Um usuário do G2 diz:

O Asana oferece o equilíbrio perfeito entre simplicidade e funcionalidade. É incrivelmente fácil integrar novos usuários, mas poderoso o suficiente para gerenciar projetos complexos e multifuncionais. A linha do tempo (visualização Gantt) é ótima para planejamento, e os campos personalizados nos permitem acompanhar tudo, desde dependências até níveis de prioridade

O Asana oferece o equilíbrio perfeito entre simplicidade e funcionalidade. É incrivelmente fácil integrar novos usuários, mas poderoso o suficiente para gerenciar projetos complexos e multifuncionais. A linha do tempo (visualização Gantt) é ótima para planejamento, e os campos personalizados nos permitem acompanhar tudo, desde dependências até níveis de prioridade

9. Wrike (Ideal para gerenciamento de trabalho empresarial e fluxos de trabalho complexos em equipe)

via Wrike

O Wrike foi desenvolvido especificamente para equipes que gerenciam projetos complexos em vários departamentos ou clientes. Em comparação com o conjunto mais amplo de recursos do Flowlu, o Wrike aprofunda o gerenciamento do trabalho, oferecendo a estrutura, o controle e a visibilidade que equipes maiores geralmente precisam.

O que destaca o Wrike é sua capacidade de lidar com fluxos de trabalho detalhados em grande escala. Você pode mapear projetos inteiros com gráficos de Gantt, automatizar tarefas repetitivas com regras personalizadas e usar painéis em tempo real para acompanhar o progresso entre as equipes.

Seus formulários de solicitação, visualizações de carga de trabalho e acesso baseado em funções são especialmente úteis para equipes de operações, marketing ou PMO que dependem de processos padronizados e planejamento de recursos.

Principais recursos do Wrike:

Gerenciamento de recursos: visualize as cargas de trabalho entre departamentos com ferramentas de planejamento de capacidade que evitam gargalos

Fluxos de trabalho personalizados: crie processos personalizados com o editor visual do Wrike, que projeta caminhos de progressão baseados em status

Segurança empresarial: proteja informações confidenciais com recursos avançados, incluindo autenticação de dois fatores e controles de acesso baseados em funções

Visibilidade entre equipes: obtenha uma visão geral completa dos projetos com painéis abrangentes que destacam as dependências

Automação de aprovação: simplifique os ciclos de revisão com o encaminhamento automatizado que notifica as partes interessadas quando é necessária uma contribuição

Controle de tempo: monitore as horas do projeto com cronômetros integrados que se conectam diretamente às tarefas e ao faturamento

Revisão de documentos: revise e aprove ativos criativos com revise e aprove ativos criativos com ferramentas de anotação que fornecem feedback contextual

Limitações do Wrike:

Integração complexa para novos usuários

Recursos de CRM limitados em comparação com o Flowlu

Preços do Wrike:

Gratuito: recursos básicos para equipes pequenas

Equipe: US$ 10/usuário/mês

Negócios: US$ 25/usuário/mês

Empresa: preços personalizados

Pinnacle: Preços personalizados

Avaliações do Wrike:

G2: 4,2/5 (mais de 4.000 avaliações)

Capterra: 4,34/5 (mais de 2.500 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o Wrike?

Aqui está uma avaliação do Wrike no G2:

O Wrike simplifica o gerenciamento de projetos e facilita o acompanhamento do progresso. Um benefício importante é a capacidade de atribuir tarefas a usuários específicos e monitorar seu status em uma única plataforma.

O Wrike simplifica o gerenciamento de projetos e facilita o acompanhamento do progresso. Um benefício importante é a capacidade de atribuir tarefas a usuários específicos e monitorar seu status em uma única plataforma.

10. Trello (bom para simplicidade e quadros Kanban)

via Trello

O Trello é uma ferramenta visual de gerenciamento de projetos criada com foco na simplicidade. Se o Flowlu parece muito complexo ou complicado para suas necessidades, o Trello oferece uma maneira muito mais leve de organizar o trabalho, especialmente para equipes pequenas, startups e projetos pessoais.

Em sua essência, o Trello usa quadros no estilo Kanban, onde as tarefas são representadas como cartões que se movem por listas personalizáveis. É ideal para gerenciar tarefas, acompanhar o progresso e manter todos alinhados sem a sobrecarga de um pacote completo de negócios.

Para equipes que desejam simplificar sua configuração e se concentrar na clareza e facilidade de uso, o Trello é uma ótima alternativa ao Flowlu, especialmente quando o gerenciamento de projetos é sua principal prioridade.

Principais recursos do Trello:

Power-Ups: Amplie a funcionalidade com mais de 200 integrações que conectam ferramentas existentes e adicionam visualizações de calendário, controle de tempo e relatórios

Automation Butler: Simplifique tarefas repetitivas com gatilhos baseados em regras que movem cartões, atribuem membros e enviam notificações automaticamente

Listas de verificação: Divida tarefas complexas em componentes gerenciáveis com listas de verificação aninhadas que acompanham o progresso e Divida tarefas complexas em componentes gerenciáveis com listas de verificação aninhadas que acompanham o progresso e identificam gargalos

Etiquetas e filtros: organize visualmente com etiquetas codificadas por cores que comunicam prioridade, status ou categoria para uma rápida visualização das informações

Modelos de cartões: crie processos padronizados com estruturas de cartões reutilizáveis que mantêm a consistência entre projetos e equipes

Visualizações do quadro: alterne entre as perspectivas Kanban, linha do tempo, tabela e calendário para visualizar o trabalho no formato mais relevante

Anexos avançados: compartilhe arquivos diretamente do Google Drive, Dropbox e OneDrive com recursos de visualização automática

Limitações do Trello:

Recursos limitados de relatórios

Sem recursos integrados de CRM ou faturamento

Preços do Trello:

Gratuito: recursos básicos com cartões ilimitados

Padrão: US$ 5/usuário/mês

Premium: US$ 10/usuário/mês

Empresa: US$ 17,50/usuário/mês

Avaliações do Trello:

G2: 4,4/5 (mais de 12.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 20.000 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o Trello?

Veja a opinião de um usuário da Capterra:

A funcionalidade de arrastar e soltar e os painéis visuais do Trello facilitam a organização de tarefas e o acompanhamento do progresso. Embora o Trello seja excelente para gerenciamento básico de projetos, ele não possui alguns recursos avançados encontrados em outras ferramentas, como gráficos de Gantt ou controle de tempo.

A funcionalidade de arrastar e soltar e os painéis visuais do Trello facilitam a organização de tarefas e o acompanhamento do progresso. Embora o Trello seja excelente para gerenciamento básico de projetos, ele não possui alguns recursos avançados encontrados em outras ferramentas, como gráficos de Gantt ou controle de tempo.

11. Jira (ideal para equipes de desenvolvimento e integrações)

via Jira

O Jira é uma plataforma de gerenciamento de trabalho criada especificamente para equipes de desenvolvimento e engenharia de software. Enquanto o Flowlu oferece uma combinação de ferramentas de gerenciamento de projetos, CRM e finanças para uso comercial geral, o Jira se concentra profundamente no acompanhamento ágil de projetos, gerenciamento de problemas e fluxos de trabalho de desenvolvimento.

Projetado para oferecer suporte a estruturas Scrum, Kanban e híbridas, o Jira facilita a criação e o gerenciamento de sprints, o rastreamento de bugs e o monitoramento de lançamentos com relatórios detalhados.

Seus fluxos de trabalho personalizados, regras de automação e integração nativa com ferramentas como Bitbucket e Confluence o tornam ideal para equipes técnicas que precisam de precisão, rastreabilidade e controle.

Para equipes que gerenciam projetos de software ou ciclos de vida complexos de desenvolvimento de produtos, o Jira é uma alternativa específica ao Flowlu, oferecendo muito mais profundidade em planejamento, execução e entrega iterativa.

Principais recursos do Jira:

Ferramentas ágeis: Transforme o planejamento do desenvolvimento com Transforme o planejamento do desenvolvimento com quadros Scrum e Kanban personalizáveis que visualizam o progresso do trabalho

Rastreamento de problemas: gerencie o desenvolvimento de software com gerencie o desenvolvimento de software com rastreamento abrangente de bugs e recursos que mantém visibilidade perfeita do status do desenvolvimento

Relatórios: gere insights detalhados com gráficos de burndown, relatórios de velocidade e diagramas de fluxo cumulativo que identificam gargalos

Planejamento de roteiro: visualize os cronogramas de desenvolvimento de produtos com ferramentas de planejamento estratégico que alinham as prioridades da equipe

Regras de automação: elimine tarefas repetitivas com gatilhos personalizáveis que executam ações quando condições específicas são atendidas

Integração com DevOps: conecte desenvolvimento e operações com visibilidade conecte desenvolvimento e operações com visibilidade integrada do pipeline de CI/CD e rastreamento de implantação

Pesquisa avançada: Encontre qualquer problema instantaneamente com o JQL (Jira Query Language), que cria filtros personalizados poderosos e visualizações salvas

Limitações do Jira:

Curva de aprendizado mais íngreme para equipes sem conhecimentos técnicos

Recursos limitados de CRM e gestão financeira

Preços do Jira:

Gratuito: até 10 usuários

Padrão: US$ 7,75/usuário/mês

Premium: US$ 15,25/usuário/mês

Empresa: preços personalizados

Avaliações do Jira:

G2: 4,3/5 (mais de 4.500 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 12.000 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o Jira?

Um usuário da Capterra compartilha:

Criar um projeto é bastante simples. Gosto do fato de o Jira oferecer suporte a muitas integrações e aplicativos de terceiros... Mas é difícil encontrar as coisas. Por exemplo, descobrir como adicionar outro valor ao menu suspenso de um campo personalizado leva muito mais tempo do que deveria.

Criar um projeto é bastante simples. Gosto do fato de o Jira oferecer suporte a muitas integrações e aplicativos de terceiros... Mas é difícil encontrar as coisas. Por exemplo, descobrir como adicionar outro valor ao menu suspenso de um campo personalizado leva muito mais tempo do que deveria.

📚 Leia mais: Acha o Jira muito restritivo para seus projetos? Confira estas alternativas ao Jira!

Avance com a ferramenta certa para o seu fluxo de trabalho

A escolha da plataforma certa depende de quão bem ela se adapta à estrutura e aos processos da sua equipe. A melhor solução é aquela que se alinha às suas necessidades específicas, em vez de oferecer o maior número de recursos.

Considere como o software oferece suporte às suas atividades principais. Equipes focadas em projetos se beneficiam de ferramentas com forte gerenciamento de tarefas, enquanto organizações de atendimento ao cliente precisam de recursos robustos de CRM.

Muitas equipes consideram que o ClickUp oferece uma abordagem equilibrada com fluxos de trabalho personalizáveis, recursos colaborativos e preços escalonáveis. Seu plano gratuito para sempre permite testar os recursos sem custo inicial.

Para descobrir como o ClickUp pode ajudar no seu fluxo de trabalho, experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo !

Perguntas frequentes (FAQs)

Qual alternativa oferece os melhores recursos de gerenciamento de projetos?

ClickUp oferece gerenciamento de projetos abrangente com visualizações personalizáveis, dependências de tarefas e controle de tempo. Esses recursos se adaptam a diferentes tipos de projetos e estruturas de equipe.

Existem alternativas ao Flowlu com um CRM melhor?

Sim. Se você precisa de um CRM mais poderoso e flexível do que o Flowlu oferece, considere o Zoho CRM ou o Freshsales. Essas plataformas oferecem automação avançada, pontuação de leads, rastreamento de e-mails e integrações ideais para dimensionar equipes de vendas. Confira nossa lista dos melhores softwares de CRM.

Qual software é semelhante ao Flowlu e oferece melhores recursos de colaboração?

O ClickUp é uma das melhores alternativas ao Flowlu para colaboração em equipe. Ele combina tarefas, documentos, chat, quadros brancos, metas e painéis em um só lugar. Recursos como edição em tempo real, comentários atribuídos, documentos colaborativos e chat dentro da tarefa tornam o trabalho em equipe multifuncional fácil e eficiente.

Várias ferramentas de gerenciamento de projetos oferecem quadros Kanban semelhantes ao Flowlu, mas com recursos mais avançados. O ClickUp se destaca por suas visualizações Kanban totalmente personalizáveis, raias, status de tarefas e aprimoramentos com inteligência artificial, tornando-o a escolha ideal para equipes que precisam de mais do que apenas um acompanhamento visual das tarefas. O Trello é outra opção popular, conhecida por sua simplicidade e interface intuitiva de arrastar e soltar.

Qual alternativa ao Flowlu é melhor para pequenas equipes ou freelancers?

Para equipes menores ou profissionais autônomos, ClickUp, Nifty ou Agiled são opções sólidas. Elas são mais fáceis de configurar, acessíveis e oferecem a combinação certa de recursos de acompanhamento de projetos, colaboração com clientes e faturamento.

Quais são as principais alternativas ao Flowlu para equipes de marketing?

O ClickUp para equipes de marketing é uma das melhores alternativas ao Flowlu para profissionais de marketing. Ele combina planejamento de campanhas, calendários de conteúdo, gerenciamento de tarefas, documentos e automação em um único espaço de trabalho. Com visualizações personalizáveis, recursos de colaboração em equipe e IA integrada, o ClickUp ajuda as equipes de marketing a otimizar os fluxos de trabalho e manter a alinhamento, algo que o Flowlu não oferece em grande escala.

Existe uma alternativa gratuita ao Flowlu?

Sim. Várias ferramentas oferecem planos gratuitos generosos. ClickUp, Trello, Asana e Zoho CRM oferecem planos gratuitos com recursos básicos. No entanto, pode ser necessário fazer upgrade para ferramentas avançadas, como automação, controle de tempo ou relatórios.

Posso migrar os dados dos meus clientes do Flowlu com segurança?

Sim, a maioria das alternativas oferece suporte à migração segura de dados. Plataformas como o ClickUp fornecem ferramentas para transferir contatos, projetos e registros, mantendo a privacidade e a integridade dos dados.

Quanto tempo normalmente leva para fazer a transição do Flowlu?

A maioria das equipes conclui a migração básica em 1 a 2 semanas. A adoção completa, incluindo a otimização do fluxo de trabalho e o treinamento da equipe, geralmente leva de 30 a 60 dias, dependendo do tamanho e da complexidade da organização.