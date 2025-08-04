Colaboração entre equipes: como quebrar silos e trabalhar de forma mais inteligente

Quando você ouve “colaboração entre equipes”, o que vem à sua mente?

Provavelmente muitas reuniões de equipe, e-mails e confusão. Mas pense em The Internship, onde dois estagiários deslocados se unem a programadores, profissionais de marketing e analistas para vencer um desafio em toda a empresa no Google. Eles não vencem por serem os mais inteligentes. Eles vencem porque aprenderam a trabalhar em diferentes equipes e a operar como um grupo unificado.

É assim que funciona a verdadeira colaboração no local de trabalho. Várias equipes trazem diferentes estilos de trabalho para a mesa, mas o impulso desaparece sem confiança e estrutura.

Você pode resolver isso com uma melhor formação de equipes, conversas claras e hábitos mais inteligentes. Neste artigo, você aprenderá como fortalecer a colaboração entre equipes na sua própria organização e quebrar silos sem atrasar o trabalho.

👀 Você sabia? Os funcionários de escritório passam 42% do tempo trabalhando com outras pessoas. No entanto, a comunicação com colegas e clientes é considerada difícil.

O que é colaboração entre equipes?

A colaboração entre equipes, frequentemente chamada de colaboração entre equipes multifuncionais, envolve diferentes departamentos trabalhando juntos para resolver um problema. Essas equipes podem incluir designers, desenvolvedores, profissionais de marketing e equipes de vendas. Cada grupo utiliza sua própria experiência para garantir que o projeto avance sem problemas. Ao contrário da colaboração departamental, as equipes multifuncionais quebram os silos que impedem o progresso.

📌 O iPhone é um dos exemplos mais conhecidos de colaboração entre equipes. O “Projeto Purple” da Apple uniu engenheiros de hardware, software e design com a equipe de marketing. Eles criaram protótipos, apresentaram propostas aos executivos, coletaram feedback e melhoraram a oferta juntos. Um engenheiro até liderou o marketing de lançamento e estrelou a primeira demonstração. A equipe frequentemente entrava em conflito, tinha falhas de comunicação e trabalhava sob pressão, mas os resultados falam por si. Hoje, o iPhone é responsável por 52% da receita da Apple.

Por que a colaboração entre equipes é importante

Duas palavras: execução bem-sucedida.

Equipes que trabalham isoladamente perdem detalhes importantes e criam confusão entre os departamentos, o que leva a resultados insatisfatórios.

Fazer parte de uma equipe ou comunidade é um dos fatores mais importantes para a satisfação dos funcionários. Quando as equipes colaboram de forma eficaz, elas superam obstáculos comuns e avançam nos projetos mais rapidamente, com melhores resultados.

💡 Pergunte a qualquer pessoa quem inventou a lâmpada e provavelmente ouvirá o nome Thomas Edison. Mas por trás de Edison havia um grupo de especialistas altamente qualificados que ele chamava de “muckers”, que incluía engenheiros, mecânicos, químicos, fotógrafos, eletricistas e muito mais. Cada um contribuiu com sua experiência e perspectivas diferentes para o projeto, transformando conceitos abstratos em protótipos funcionais por meio de testes e experimentos incansáveis.

A lâmpada, o fonógrafo, os filmes e centenas de outras invenções notáveis que consideramos naturais não foram projetos individuais. Cada uma delas surgiu do pensamento unificado e da responsabilidade compartilhada por especialistas de diferentes áreas.

Quando você constrói essa cultura usando comunicação centralizada e rotinas consistentes de reuniões online, o progresso parece mais suave e a produção melhora.

Veja como isso funciona na prática:

Os projetos avançam mais rapidamente: todos entendem o objetivo, dividem a carga de trabalho e entregam resultados mais rapidamente

Melhoria dos resultados: cada departamento contribui com sua opinião e preenche as lacunas que outros podem deixar passar

A inovação cresce: o pensamento compartilhado leva a ideias melhores que equipes individuais talvez não desenvolvessem sozinhas

Aumenta o engajamento: as equipes se conectam melhor quando trabalham em prol de um resultado comum, com responsabilidades compartilhadas

Aprimore as habilidades dos funcionários: as pessoas aprimoram suas habilidades quando aprendem como outras equipes abordam os problemas

Maior retenção: a comunicação colaborativa e a cultura de trabalho mantêm equipes fortes e ajudam a atrair novos funcionários

As partes interessadas ficam mais satisfeitas: os projetos apresentam melhores resultados quando pessoas mais qualificadas contribuem com seu tempo e experiência

🧠 Curiosidade: a Amazon emprega o conceito de “Equipe de Duas Pizzas”, formando pequenos grupos multifuncionais que podem ser alimentados com duas pizzas. Essas equipes operam de forma autônoma, permitindo uma tomada de decisão rápida e inovação, contribuindo para o desenvolvimento de serviços como AWS e Prime.

Desafios comuns enfrentados pelas equipes

Quando você passa de um trabalho isolado para um esforço genuíno de colaboração em equipe, você enfrenta desafios que testam todas as partes do seu sistema. Vamos examinar alguns dos mais frequentes, especialmente aqueles enfrentados por novos funcionários.

1. As pessoas nem sempre confiam em colegas de equipe desconhecidos

De modo geral, seus funcionários terão receio de confiar em pessoas com quem nunca trabalharam antes. Essa hesitação se manifesta de maneiras sutis que bloqueiam o progresso e quebram o ímpeto da equipe antes mesmo que ele comece.

Algumas pessoas saem mais cedo porque acham que os outros não contribuirão igualmente ou não levarão o trabalho a sério. Outras reprimem suas ideias por medo de que alguém leve o crédito pelo seu trabalho.

Esse medo pode parecer exagerado, mas é real. Em locais de trabalho com muita pressão, muitos funcionários acham que proteger sua função significa guardar seus conhecimentos para si mesmos. Essa mentalidade mata o progresso mais rápido do que a incompetência jamais faria.

2. Processos desconexos e falhas de comunicação

✍️ Em algum momento no início da década de 1490, Leonardo da Vinci começou a preencher cadernos com observações detalhadas sobre quatro temas amplos: pintura, arquitetura, mecânica e anatomia humana. Esses cadernos, agora conhecidos como seus códices, contêm milhares de páginas repletas de esboços, teorias e diagramas. Apesar de sua genialidade, Da Vinci frequentemente deixava seus projetos inacabados, mesmo aqueles que pretendia publicar. Ele não tinha fluxos de trabalho estruturados, apoio colaborativo e sistemas operacionais para dar vida a esses conceitos.

Os líderes da sua equipe enfrentam o mesmo desafio quando dependem de processos desconexos ou responsabilidades pouco claras. Muitas equipes presumem que a colaboração acontecerá naturalmente assim que o projeto começar. Essa suposição cria problemas mais profundos, não apenas para a entrega, mas também para a confiança, o moral e a responsabilidade entre os departamentos.

A boa notícia é que isso também funciona ao contrário. Quando você corrige um ponto fraco, cria um impulso em todo o sistema. Um processo claro permite melhores decisões, resultados mais sólidos e um progresso real entre as equipes.

3. Desafios físicos e logísticos

Mesmo que seus funcionários queiram colaborar mais, muitas vezes não conseguem devido a obstáculos físicos e logísticos. Em um escritório tradicional, os diferentes departamentos geralmente ficam em andares, alas ou até mesmo em prédios separados. Essa separação cria uma distância física e mental, dificultando o compartilhamento de ideias ou o trabalho em equipe.

Você pode oferecer espaços compartilhados para colaboração presencial, mas o tempo de deslocamento, a reserva de salas e a configuração técnica atrasam o trabalho mesmo assim.

As equipes remotas enfrentam um tipo diferente de barreira: o relógio. Com membros espalhados por cidades, países ou fusos horários, é mais difícil realizar reuniões ao vivo ou resolver problemas rapidamente. Alguns trabalham pela manhã, outros se conectam à noite, o que interrompe o fluxo de uma reunião online e diminui a produtividade.

A ClickUp também descobriu que 27% dos entrevistados têm dificuldade com reuniões que não têm acompanhamento, o que leva à perda de itens de ação, tarefas não resolvidas e, por fim, produtividade abaixo da média.

As plataformas de comunicação unificadas podem preencher algumas lacunas, mas essas barreiras não desaparecerão completamente. No entanto, com as ferramentas de colaboração certas e práticas inteligentes, você pode superar a distância.

📮ClickUp Insight: Um trabalhador do conhecimento típico precisa se conectar com 6 pessoas, em média, para realizar seu trabalho. Isso significa entrar em contato com 6 conexões principais diariamente para reunir informações essenciais, alinhar prioridades e levar os projetos adiante. A luta é real: acompanhamentos constantes, confusão de versões e lacunas de visibilidade prejudicam a produtividade da equipe. Uma plataforma centralizada como o ClickUp, com Pesquisa Conectada e Gerenciador de Conhecimento com IA, resolve isso disponibilizando o contexto instantaneamente ao seu alcance.

Como melhorar a colaboração entre equipes

Os benefícios e desafios da colaboração entre equipes são claros, mas como promover uma colaboração eficaz entre equipes? Vamos analisar as principais etapas do processo:

1. Alinhe-se a objetivos e OKRs compartilhados

Você já tentou envolver outra equipe em um projeto e ouviu: “Isso não é uma prioridade para nós”? Isso pode ser frustrante, especialmente se o projeto tiver impacto direto na receita ou na aquisição de clientes. Essa desconexão ocorre quando você e a outra equipe não estão alinhados em relação aos objetivos.

📌 Veja o exemplo da X (antiga Twitter). A empresa passou por grandes mudanças sob a liderança de Elon Musk. Embora a X tenha ajustado suas metas de receita para se adequar às novas prioridades, ela continuou trabalhando em direção à sua missão geral: Ser a praça pública do mundo. Tweet de Elon Musk em 2022 durante a aquisição da X

Quando equipes diferentes têm prioridades conflitantes, o progresso fica lento. Metas claras e unificadas ajudam a orientar a colaboração, mesmo quando as circunstâncias mudam.

Um aplicativo completo para o trabalho, como o ClickUp, pode ajudar você a implementar essa visão.

Para começar, o ClickUp Goals permite definir metas compartilhadas para toda a organização, distribuí-las em OKRs multifuncionais e até mesmo medir o impacto comparando o desempenho real com as metas definidas.

Você pode dividir metas maiores e abrangentes em tarefas menores e subtarefas e atribuí-las aos membros relevantes da equipe. Adicione detalhes como prazos, marcos e acompanhamento do progresso para maior clareza.

Defina e acompanhe claramente suas OKRs trimestrais e anuais para toda a organização com o ClickUp Goals

💡 Dica profissional: use “Metas” no ClickUp para definir seus “Resultados principais” para cada objetivo. Escolha o tipo de métrica certo com base em seus objetivos, como: “Moeda” para uma meta de receita

“Porcentagem” para KPIs como retenção ou rotatividade

“Número” para contagens brutas, como inscrições, ou

“Verdadeiro/falso” para marcos binários Acompanhe seu progresso visualmente por meio de cronogramas, relatórios de progresso e muito mais no ClickUp. Isso permite que você alinhe seus principais resultados diretamente com resultados mensuráveis.

2. Designe responsabilidades e prestação de contas claras

Você consegue imaginar entrar em uma equipe em que ninguém sabe quem é responsável por quê ou por que está envolvido? Essa configuração leva à confusão, cargas de trabalho desiguais e resultados ruins.

Quando os executivos formam equipes multifuncionais, eles devem atribuir responsabilidades que reflitam os pontos fortes de cada pessoa. Distribuição justa não significa que todos têm a mesma responsabilidade, mas que a responsabilidade é distribuída de maneira lógica.

Uma maneira útil de documentar essas expectativas é criando um regulamento da equipe — um acordo compartilhado que descreve as funções, os objetivos, a autoridade de tomada de decisão e as normas de comunicação de cada membro.

Steve Jobs enfatizou a importância do trabalho em equipe:

Grandes conquistas nos negócios nunca são alcançadas por uma única pessoa. Elas são alcançadas por uma equipe de pessoas.

Grandes conquistas nos negócios nunca são alcançadas por uma única pessoa. Elas são alcançadas por uma equipe de pessoas.

A responsabilidade adequada dá vida a essa ideia.

Alguns colaboradores assumirão mais responsabilidades se tiverem conhecimentos especializados, mas ninguém deve se sentir explorado ou ignorado. Quando todos entendem o motivo por trás de suas tarefas, as equipes se unem e ganham impulso. A responsabilidade clara aumenta o moral, melhora o gerenciamento de tarefas e cria um senso de propriedade coletiva.

📮ClickUp Insight: Enquanto 28% dos funcionários classificam o trabalho invisível simplesmente como “ser um bom colega de equipe”, 10% acham que a carga é distribuída de forma injusta. Quando sempre são as mesmas pessoas que assumem o trabalho extra, o que começa como camaradagem pode rapidamente se transformar em frustração silenciosa e ressentimento latente. A questão é que a ajuda nem sempre precisa vir de colegas humanos. Precisa encontrar aquele documento obscuro, o status de uma tarefa oculta ou quem lidou com uma solicitação ad hoc semelhante no ano passado? O ClickUp AI pode exibir instantaneamente informações e insights relevantes, garantindo que todos recebam o suporte necessário.

3. Padronize os fluxos de trabalho de comunicação

Já mencionamos isso anteriormente, mas é importante ressaltar. A colaboração entre equipes só funciona quando as equipes seguem um processo comum.

Às vezes, isso significa trazer novas equipes para os fluxos de trabalho existentes. Sua equipe de desenvolvimento pode começar a contribuir com scripts de vendas. Ou você pode envolver o marketing na elaboração da documentação do produto. Outras vezes, você está construindo algo novo do zero, como uma base de conhecimento interna que precisa da contribuição de todos os departamentos.

Sem uma estrutura clara, esses esforços ficam confusos. Portanto, crie um procedimento operacional padrão que defina quando a colaboração agrega valor e dá respostas claras a quatro perguntas:

Quais equipes estão trabalhando juntas — especificamente, quais colegas de equipe estão envolvidos

O que cada pessoa possui e entrega

Quais ferramentas apoiam a comunicação deles?

Como é o sucesso quando o trabalho é concluído

Quando todos compartilham o mesmo fluxo de trabalho desde o início, a colaboração se torna natural e o gerenciamento de tarefas fica mais fácil.

💡 Dica profissional: 92% dos profissionais do conhecimento correm o risco de perder decisões importantes espalhadas por chats, e-mails e planilhas. Sem um sistema unificado para capturar e acompanhar as decisões, insights críticos para os negócios se perdem no ruído digital. Quer otimizar os fluxos de trabalho entre departamentos? Use o ClickUp Tasks para definir claramente quem está envolvido, o que cada pessoa é responsável e como o progresso é acompanhado. Adicione responsáveis, defina prazos e defina prioridades e status de progresso das tarefas com facilidade. Você também pode indicar entregas e outros detalhes com os campos personalizados do ClickUp. As descrições das tarefas ou comentários definem o contexto e permitem acompanhar as discussões em um só lugar. Isso garante que todos os colegas de equipe vejam a mesma estrutura e que o trabalho avance sem confusão.

4. Realize check-ins e retrospectivas regulares entre equipes

Equipes multifuncionais muitas vezes perdem as pequenas sincronizações diárias que ocorrem dentro de um único departamento. Essa falta de pontos de contato leva a desalinhamentos, baixa visibilidade e um ritmo mais lento em toda a organização.

Uma sincronização curta e estruturada permite que todas as equipes compartilhem o progresso, levantem obstáculos e permaneçam conectadas ao panorama geral. Quando esses check-ins acontecem de forma consistente e seguem um formato familiar, todos permanecem focados sem perder tempo.

Nosso conselho? Automatize essas atualizações e trabalhe de forma assíncrona com os Agentes Autopilot do ClickUp. Eles criarão relatórios diários e semanais que resumem as atividades críticas de cada membro da sua equipe. Obtenha visibilidade completa sem levantar um dedo ou ficar atrás de atualizações.

Mantenha-se atualizado sobre o andamento das tarefas com relatórios diários e semanais automatizados e reuniões rápidas com IA através do ClickUp Autopilot Agents

As retrospectivas são igualmente importantes. Após marcos importantes, as equipes precisam de espaço para refletir sobre o que funcionou, o que não funcionou e o que precisa mudar. Essas revisões melhoram o processo e ajudam as equipes a fortalecer a confiança, compartilhar o crédito e assumir a responsabilidade pelos resultados em conjunto.

💡 Dica profissional: realize retrospectivas de equipe mais tranquilas com o modelo de retrospectiva de projeto do ClickUp. Use-o para documentar conquistas, desafios e lições aprendidas, para que todos estejam alinhados sobre o que repetir ou repensar. Atribua itens de ação como tarefas diretamente do documento para manter as melhorias em andamento.

Obtenha um modelo gratuito Deixe que o modelo de retrospectiva de projeto do ClickUp mantenha sua equipe alinhada

Se você está criando uma nova estrutura de colaboração entre equipes, comece com alguns hábitos:

Comece com uma atividade rápida para quebrar o gelo e criar um ambiente confortável

Use modelos estruturados para orientar brainstorming ou retrospetivas

Mantenha os check-ins curtos, previsíveis e transparentes

Esse ritmo cria uma colaboração mais forte ao longo do tempo e ajuda todas as equipes a avançarem com mais confiança, clareza e propósito.

Não é nenhuma surpresa que a colaboração entre equipes dependa muito da tecnologia para preencher lacunas e manter todos conectados. Não importa onde os membros da sua equipe estejam, você precisa de ferramentas que:

Permita a comunicação e a colaboração em tempo real

Mantenha todos atualizados sem demora

Grave tudo o que for discutido durante as sessões colaborativas para referência futura

Uma das ferramentas mais confiáveis para a colaboração entre equipes é o ClickUp. Ele integra comunicação, documentação e acompanhamento de tarefas em um único espaço de trabalho. Como resultado do uso do ClickUp: 96. 7% das equipes relatam maior eficiência

87. 9% relatam melhor colaboração e

87. 5% relatam maior visibilidade

Faça brainstorming de ideias e trabalhe de forma colaborativa com o ClickUp Docs e Whiteboards

Quando sua equipe precisa criar documentação ou trabalhar em notas detalhadas em conjunto, o ClickUp funciona como um software de colaboração em documentos. Esses documentos compartilhados ajudam você a escrever agendas, manter wikis ou registrar ideias de brainstorming em um só lugar.

Trabalhe em ideias com seus colegas de equipe em tempo real usando o ClickUp Docs

No ClickUp Docs, você pode comentar, atribuir tarefas de acompanhamento e conectar documentos a projetos ativos. Você também pode personalizar o layout usando cabeçalhos e modos focados para que o documento se adapte à forma como sua equipe trabalha.

Isso também ajuda equipes remotas ou distribuídas a se comunicarem com clareza, sem precisar de atualizações em tempo real o tempo todo. Você pode controlar o acesso com configurações de permissão, concedendo direitos de edição ou visualização a pessoas específicas, conforme necessário.

Se sua equipe prefere o pensamento visual, mude para os quadros brancos do ClickUp. Essas telas flexíveis permitem esboçar, planejar e conectar ideias em tempo real. Adicione formas, texto, linhas ou desenhos para mapear processos ou planejar recursos em conjunto.

Colabore visualmente com sua equipe usando os quadros brancos do ClickUp

Você também pode adicionar tarefas ao vivo no quadro e conectá-las ao projeto, transformando imediatamente essas ideias em ação. Além disso, use modelos de quadro branco para apoiar o mapeamento do projeto, a ideação da equipe ou o feedback visual durante as sessões de planejamento.

Edite documentos em conjunto entre equipes e fique por dentro da versão mais recente com a Detecção de Colaboração ao Vivo do ClickUp

A melhor parte?

Permita que vários usuários colaborem no mesmo documento do ClickUp com alertas em tempo real quando alguém estiver editando o documento. Você pode evitar alterações conflitantes ou edições repetidas em seus documentos usando a Detecção de colaboração ao vivo no ClickUp.

Você também pode ver as atualizações à medida que elas acontecem, para que ninguém trabalhe em versões desatualizadas ou perca novas adições. Equipes de alto desempenho se beneficiam disso porque isso permite tomar decisões rápidas com visibilidade compartilhada entre os departamentos. Esse tipo de rapidez e precisão faz a diferença quando você trabalha com documentos compartilhados, prazos apertados e vários colaboradores.

Comunique-se em tempo real com o ClickUp Chat

Depois que seus documentos estiverem sincronizados, use o ClickUp Chat, um aplicativo de mensagens completo para uma comunicação mais eficiente. O chat oferece espaços de discussão abertos ou privados que se adaptam às diferentes necessidades do projeto.

Veja como isso ajuda as equipes a avançarem mais rápido, juntas:

Colabore instantaneamente sem sair dos espaços, pastas ou listas do seu projeto ClickUp

Compartilhe arquivos, links e textos com formatação avançada sem precisar trocar de ferramenta

Converta mensagens diretamente em tarefas atribuídas para manter a comunicação vinculada aos resultados

Inclua as pessoas certas com menções e respostas encadeadas

💡 Dica profissional: use o ClickUp Brain, a IA de trabalho mais completa do planeta, para impulsionar a colaboração entre equipes e quebrar silos — automaticamente. Com o Brain, os colegas de equipe podem encontrar respostas instantaneamente em tarefas, documentos e conversas no ClickUp e em aplicativos conectados — independentemente de quem os criou. Chega de vasculhar pastas ou enviar mensagens para cinco pessoas para obter contexto. Basta perguntar, e o Brain fornece as informações de que você precisa. Mantenha o trabalho em andamento — entre equipes, departamentos e fusos horários — com as respostas rápidas do ClickUp Brain

Ao contrário de ferramentas desconectadas que dividem seu fluxo de trabalho, o ClickUp se integra a mais de 1.000 aplicativos, como Slack, GitHub e Google Drive, oferecendo colaboração flexível entre as ferramentas que suas equipes já utilizam.

📮ClickUp Insight: Segundas-feiras são difíceis? Acontece que a segunda-feira se destaca como um ponto fraco na produtividade semanal (sem trocadilhos), com 35% dos trabalhadores identificando-a como o dia menos produtivo. Essa queda pode ser atribuída ao tempo e à energia gastos na busca por atualizações e prioridades semanais nas manhãs de segunda-feira. Um aplicativo completo para o trabalho, como o ClickUp, pode ajudar você. Por exemplo, o ClickUp Brain, o assistente de IA integrado do ClickUp, pode “colocar você em dia” com todas as atualizações e prioridades importantes em segundos. E tudo o que você precisa para trabalhar, incluindo aplicativos integrados, pode ser pesquisado com a Pesquisa Conectada do ClickUp. Com o Gerenciamento de Conhecimento do ClickUp, é fácil criar um ponto de referência comum para sua organização! 💁

Grave e compartilhe clipes do ClickUp para colaboração assíncrona

Precisa de uma maneira melhor de explicar instruções complexas? Use o ClickUp Clips para gravar sua tela com narração e anotações. Em vez de trocar várias mensagens de texto, você pode mostrar exatamente o que quer dizer com contexto visual e áudio.

Compartilhe contexto e feedback rapidamente com sua equipe por meio de mensagens de vídeo curtas usando o ClickUp Clips

Você pode compartilhar esses vídeos por meio de links públicos, anexá-los a tarefas ou baixá-los para usar fora do ClickUp.

Veja como os Clips simplificam a colaboração:

Obtenha transcrições automáticas com marcas de tempo para todos os vídeos que você gravar

Adicione comentários a momentos específicos do vídeo para obter feedback direcionado e tomar decisões mais rápidas

Armazene todas as gravações centralmente no Clips Hub para que sua equipe sempre saiba onde acessá-las

Como compartilha Ansh Prabhakar, analista de melhoria de processos de negócios da Airbnb:

O ClickUp tem muito a oferecer em um só lugar, como gerenciamento de projetos, opções de brainstorming, gerenciamento de tarefas, planejamento de projetos, gerenciamento de documentação, etc. Definitivamente, tornou a vida comparativamente mais fácil, pois é fácil de usar, a interface do usuário é bem projetada e a colaboração dentro da equipe e com outras equipes é mais fácil. Conseguimos gerenciar melhor o trabalho, acompanhar e relatar o trabalho com facilidade e, com base nas reuniões diárias de progresso, o planejamento futuro ficou fácil.

O ClickUp tem muito a oferecer em um só lugar, como gerenciamento de projetos, opções de brainstorming, gerenciamento de tarefas, planejamento de projetos, gerenciamento de documentação, etc. Definitivamente, tornou a vida comparativamente mais fácil, pois é fácil de usar, a interface do usuário é bem projetada e a colaboração dentro da equipe e com outras equipes é mais fácil. Conseguimos gerenciar melhor o trabalho, acompanhar e relatar o trabalho com facilidade e, com base nas reuniões diárias de progresso, o planejamento futuro ficou fácil.

Acompanhe o progresso e as cargas de trabalho com os painéis do ClickUp e a visualização da carga de trabalho

Acompanhe o progresso em iniciativas multifuncionais e OKRs abrangentes com painéis personalizáveis do ClickUp

Os painéis do ClickUp ajudam sua equipe a acompanhar métricas de projetos multifuncionais e tomar decisões melhores. Com cartões pré-criados e ferramentas de relatórios, os gerentes têm uma visão em tempo real da produtividade, dos obstáculos e dos prazos futuros. Use esses dados para ajustar prioridades, sinalizar problemas com antecedência e gerenciar vários projetos com confiança.

Atribuir tarefas de forma clara e manter as pessoas responsáveis requer visibilidade total.

Use a Visualização da carga de trabalho do ClickUp para identificar quem tem disponibilidade ou precisa de ajuda. Arraste e solte tarefas entre os membros da equipe para equilibrar a carga sem sobrecarregar ninguém.

Alterne entre as visualizações semanal e mensal para prever necessidades e ajustar responsabilidades antes que elas se tornem obstáculos. A visibilidade clara evita confusão e ajuda as equipes a avançarem rapidamente juntas.

Determine lacunas de largura de banda e arraste e solte tarefas para uma alocação equilibrada de recursos usando a Visualização de carga de trabalho do ClickUp

Exemplos reais e estudos de caso de colaboração entre equipes

A colaboração entre equipes oferece benefícios significativos, mas pode dar errado se não for bem gerenciada. Como diz o ditado, “Um camelo é um cavalo projetado por um comitê”. No entanto, quando executada corretamente, a colaboração entre equipes gera resultados impressionantes.

Vamos explorar como as empresas têm uma colaboração entre equipes bem-sucedida para alcançar ótimos resultados.

🛋️ A IKEA e o compromisso da empresa com a sustentabilidade

O compromisso da IKEA com a sustentabilidade vai além do marketing. A empresa trata a sustentabilidade como um valor fundamental, com todos os departamentos trabalhando em prol de objetivos comuns.

O conselho estratégico de sustentabilidade da empresa é um excelente exemplo de colaboração multifuncional. Ele reúne pessoas do Inter IKEA Group e dos franqueados para compartilhar as melhores práticas e criar conhecimento prático.

Esses esforços colaborativos levaram a mudanças significativas em toda a empresa, como a troca de toda a iluminação por LED de baixo consumo de energia e a aquisição de todo o algodão de fornecedores sustentáveis.

Mas o compromisso da IKEA não se limita a isso. A empresa se comprometeu a se tornar uma empresa circular e positiva para o clima até 2030. Alcançar esse objetivo exigirá o contributo contínuo de equipas multifuncionais que trabalham em conjunto.

🎵 O modelo de equipes da Spotify para desenvolvimento de produtos

A abordagem da Spotify à inovação de produtos prospera graças à colaboração eficaz entre equipes por meio de seu conhecido modelo “Squad”. Cada squad funciona como uma mini startup, combinando desenvolvedores, designers, analistas de dados e gerentes de produto responsáveis por um recurso específico ou parte do aplicativo.

Em vez de organizar funções por departamento, o Spotify reúne diversos conjuntos de habilidades em uma equipe para agir com rapidez e independência. As equipes se alinham em objetivos claros, compartilham responsabilidades e usam ferramentas de comunicação centralizadas para se manterem conectadas enquanto tomam decisões mais rápidas.

Essa estrutura possibilita a inovação em grande escala, permitindo que o Spotify lance playlists personalizadas, novos recursos e atualizações sem gargalos ou silos.

Transforme o trabalho em equipe em vitórias tangíveis para seus projetos com o ClickUp

A colaboração entre equipes leva a resultados mais sólidos, combinando diversas habilidades e perspectivas. Isso resulta em um trabalho mais completo e maior satisfação das partes interessadas.

Para impulsionar os resultados, crie um espaço compartilhado onde as equipes possam se comunicar abertamente, esclarecer responsabilidades e se alinhar em objetivos comuns. Apoie a colaboração contínua com guias, manuais e recursos acessíveis.

83% dos trabalhadores dependem principalmente de e-mail e chat para se comunicar, o que resulta em fragmentação e perda de contexto, e apenas 8% usam ferramentas de projeto para converter discussões em itens de ação rastreáveis

O ClickUp pode ajudar você a ampliar os resultados da colaboração multifuncional, oferecendo às suas equipes ferramentas para gerenciamento de tarefas, comunicação e acompanhamento do progresso em uma única plataforma.

Porque quebrar silos começa com o uso de ferramentas que não são isoladas. Experimente o ClickUp gratuitamente!