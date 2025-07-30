as 10 melhores alternativas ao Tally Forms para criar formulários melhores

Você está procurando um criador de formulários que vá além do básico?

Embora o Tally Forms ofereça uma abordagem simples e descomplicada, profissionais de marketing, equipes de startups, gerentes de produto, líderes de operações e empreendedores individuais geralmente precisam de recursos mais avançados.

Pense em integrações perfeitas, automação poderosa e uma interface de usuário mais elegante. Se você deseja aprimorar a criação de formulários, capturar dados mais ricos ou otimizar seus fluxos de trabalho, você veio ao lugar certo.

Compilamos uma lista das 10 melhores alternativas ao Tally Forms que oferecem ferramentas para tudo, desde pesquisas complexas e geração de leads até inscrições em eventos e cobrança de pagamentos.

E não, você não precisa de conhecimentos de programação para usá-las!

O que você deve procurar em uma alternativa ao Tally?

Quando estiver pronto para aprimorar sua experiência na criação de formulários além do que o Tally Forms oferece, é importante saber exatamente quais recursos realmente fazem a diferença.

Primeira regra? Não confunda um formulário complexo com um formulário avançado!

Em vez disso, aqui estão alguns aspectos importantes que vale a pena considerar:

✅ Lógica avançada e campos dinâmicos: procure recursos que permitam que seus formulários “pensem”. Isso significa mostrar ou ocultar perguntas, pular seções ou até mesmo alterar o fluxo do formulário com base nas respostas anteriores do usuário

✅ Personalização profunda e controle de branding: seus formulários são uma extensão da sua marca. Procure alternativas que permitam ajustes visuais extensivos, incluindo fontes personalizadas, cores, layouts e a opção crucial de usar seus próprios domínios personalizados

✅ Integrações perfeitas e automação poderosa: os dados não têm valor se ficarem isolados. As melhores alternativas conectam-se facilmente ao seu CRM, plataformas de marketing por e-mail, ferramentas de gerenciamento de projetos e outros aplicativos de negócios. Melhor ainda, elas devem permitir que você automatize fluxos de trabalho diretamente a partir do envio de formulários

✅ Relatórios e análises robustos: vá além da simples contagem de respostas. Uma alternativa forte oferece painéis, gráficos e insights sobre o desempenho dos formulários, permitindo que você identifique tendências, localize pontos de desistência e entenda seus dados

✅ Cobrança segura de pagamentos: Se você vende produtos, cobra taxas de eventos ou gerencia assinaturas, o processamento de pagamentos seguro integrado é um recurso indispensável. Procure integrações diretas com gateways de pagamento populares

✅ Experiência do usuário (UX) para criadores e respondentes: Um ótimo criador de formulários é intuitivo de usar, com uma interface simples de arrastar e soltar. Igualmente importante, os formulários criados devem ser envolventes, responsivos a dispositivos móveis e fáceis de preencher pelo seu público, aumentando as taxas de conclusão

✅ Recursos de conformidade e segurança: para dados confidenciais, certifique-se de que a ferramenta ofereça as certificações necessárias, como HIPAA, GDPR ou PCI, além de recursos como CAPTCHA e criptografia de dados para proteger as informações

10 alternativas ao Tally em resumo

Antes de entrarmos em detalhes, aqui está um guia rápido para ajudá-lo a encontrar a opção certa:

Nome da ferramenta Principais recursos Ideal para Preços ClickUp Formulários dinâmicos, automação, insights de IA, personalização da marca, criação direta de tarefas Fluxos de trabalho automatizados e completos Plano gratuito para sempre; personalizações disponíveis para empresas NoteForms Integração com o Notion, lógica condicional, personalização da marca, notificações Captura de dados em bancos de dados Notion Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 24/mês Typeform Formulários conversacionais, saltos lógicos, mídia rica, análises Formulários conversacionais Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 29/mês Jotform mais de 10.000 modelos, integrações de pagamento, formulários com várias páginas, editor de PDF Opções abrangentes de modelos Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 39/mês Google Forms Formulários ilimitados, integração com o Sheets, colaboração Coleta de dados simples Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 6/usuário/mês SurveyMonkey Lógica avançada, análise de IA, integrações, multilíngue Informações avançadas sobre pesquisas Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 99/mês Formstack Forms Conformidade com HIPAA/PCI/GDPR, automação de fluxo de trabalho, análises Fluxos de trabalho seguros e em conformidade Avaliação gratuita por 14 dias; planos pagos a partir de US$ 99/mês Zoho Forms Responsivo para dispositivos móveis, fluxos de trabalho de aprovação, pagamentos Integração com o pacote Zoho Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 12/mês Formsite Arraste e solte, conformidade com SSL/PCI/HIPAA, relatórios visuais Formulários e operações seguros Sem plano gratuito (14 dias de teste); planos pagos a partir de US$ 24/mês Cognito Forms Cálculos avançados, assinaturas eletrônicas, portais Cálculos avançados Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 19/mês

👀 Você sabia? Já no século XII, na Inglaterra, advogados e funcionários usavam coleções impressas de documentos modelo — chamadas form books — para redigir petições, mandados, contratos e outros textos oficiais. Esses documentos funcionavam como modelos padronizados para economizar tempo e garantir a precisão, e acabaram levando à proliferação de formulários jurídicos pré-impressos no século XVII!

As melhores alternativas ao Tally

Vamos dedicar um tempo para explorar algumas dessas alternativas ao Tally — muitas oferecem testes gratuitos ou planos gratuitos generosos — para ver em primeira mão como elas podem transformar seus esforços de coleta de dados e potencializar seus negócios. Vamos lá!

1. ClickUp (Melhor para fluxos de trabalho automatizados e completos)

Reúna dados facilmente e transforme-os em ações concretas com o ClickUp Forms

Imagine um mundo onde os dados que você coleta não ficam apenas em uma planilha, mas instantaneamente geram ações, criam projetos e até oferecem insights inteligentes. Essa é a poderosa realidade com o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho!

Criar um formulário no ClickUp é incrivelmente simples e intuitivo. Com uma interface de arrastar e soltar, você pode criar rapidamente formulários personalizados de acordo com suas necessidades, seja para coletar feedback de clientes, gerenciar solicitações de serviço ou realizar pesquisas internas. Você pode adicionar sua própria marca, escolher entre vários tipos de perguntas e mapear cada resposta para ser capturada de uma maneira específica.

Capture o feedback dos funcionários, realize pesquisas rápidas, colete ideias e acompanhe o sentimento da equipe com o ClickUp Forms

Quando um usuário envia uma resposta, ela se torna instantaneamente uma tarefa do ClickUp, com os principais dados mapeados em campos personalizados específicos, completos com todos os detalhes necessários, facilitando o acompanhamento, a atribuição e o gerenciamento diretamente do seu painel.

Mas a verdadeira magia acontece com o ClickUp Automations. Você pode configurar gatilhos poderosos para que, assim que um formulário for enviado, as tarefas sejam automaticamente atribuídas ao membro certo da equipe ou priorizadas com base nas informações fornecidas. Por exemplo, se uma resposta de pesquisa for marcada como “urgente”, o ClickUp pode sinalizá-la instantaneamente como alta prioridade e notificar a pessoa responsável.

Ative o gatilho de automação e observe os fluxos de trabalho serem executados sozinhos!

E se você precisar de ajuda para elaborar uma pesquisa do zero ou entender todas as respostas coletadas, o ClickUp Brain está pronto para ajudar.

Este assistente com inteligência artificial pode gerar perguntas de pesquisa, analisar os dados dos seus formulários, resumir feedbacks e até mesmo revelar tendências importantes ou itens de ação. Quer você esteja começando do zero ou procurando extrair insights de uma montanha de respostas, o ClickUp Brain torna todo o processo mais inteligente e integrado, para que você possa se concentrar no que é mais importante.

Analise os dados enviados nos formulários em tempo real e obtenha insights de IA com o ClickUp

E é assim que você cria um fluxo de trabalho de formulários automatizado e completo, sem 10 integrações, pessoal! Se precisar de ajuda para começar, experimente este modelo de formulário simples da ClickUp!

Melhores recursos do ClickUp

Crie formulários dinâmicos com lógica condicional: O ClickUp Forms permite mostrar ou ocultar campos com base em respostas anteriores, garantindo que você colete apenas as informações mais relevantes e detalhadas dos respondentes, criando uma experiência altamente personalizada

Personalize seus formulários para obter profissionalismo consistente: Personalize a aparência dos seus formulários ClickUp com o logotipo da sua empresa, cores da marca, planos de fundo personalizados e até mesmo domínios personalizados

Transforme envios de formulários diretamente em tarefas acionáveis: Cada formulário ClickUp preenchido pode gerar instantaneamente novas tarefas dentro dos seus projetos

Enriqueça os dados com campos personalizados versáteis: Mapeie respostas dos seus formulários diretamente para campos personalizados em suas tarefas e projetos

Impulsione os fluxos de trabalho com automação inteligente: Aproveite o robusto mecanismo de automação do ClickUp para acionar uma cascata de ações com base no envio de formulários

Obtenha insights inteligentes com o ClickUp Brain: utilize o poderoso assistente de IA do ClickUp para resumir dados, identificar tendências ou extrair itens de ação importantes das respostas

Centralize todos os dados coletados em um espaço de trabalho unificado: cada envio do ClickUp Form se integra perfeitamente às tarefas, documentos e comunicações relacionadas, criando um fluxo de trabalho interconectado

Limitações do ClickUp

A natureza abrangente e o amplo conjunto de recursos do ClickUp, embora poderosos, podem levar a uma curva de aprendizado inicial mais íngreme para equipes focadas exclusivamente na criação de formulários básicos

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2 : 4,7/5 (mais de 10.200 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

A opinião de um usuário:

Quando configurei nossa primeira automação do ClickUp, foi como se uma luz se acendesse. Agora, com algo tão simples como adicionar uma tag, todo o modelo de subtarefa é aplicado automaticamente. Não perdemos mais tempo procurando subtarefas ou nos preocupando se alguém esqueceu uma etapa crucial. Também adicionamos automações que atribuem tarefas, atualizam status e enviam lembretes; todas pequenas coisas por si só, mas juntas simplificaram completamente a forma como operamos. Não se trata apenas de economizar tempo (embora isso definitivamente aconteça); trata-se de criar um ambiente mais tranquilo e menos estressante, onde a equipe pode se concentrar em fazer seu melhor trabalho sem se preocupar com tarefas administrativas.

Quando configurei nossa primeira automação do ClickUp, foi como se uma luz se acendesse. Agora, com algo tão simples como adicionar uma tag, todo o modelo de subtarefa é aplicado automaticamente. Não perdemos mais tempo procurando subtarefas ou nos preocupando se alguém esqueceu uma etapa crucial. Também adicionamos automações que atribuem tarefas, atualizam status e enviam lembretes; todas pequenas coisas por si só, mas juntas simplificaram completamente a forma como operamos. Não se trata apenas de economizar tempo (embora isso definitivamente aconteça); trata-se de criar um ambiente mais tranquilo e menos estressante, onde a equipe pode se concentrar em fazer seu melhor trabalho sem se preocupar com tarefas administrativas.

🟟 Bônus: como seu companheiro de IA dedicado para desktop, o Brain MAX simplifica todas as etapas do fluxo de trabalho dos seus formulários. Basta falar suas necessidades com o recurso de conversão de voz em texto, e o MAX ajudará você a redigir perguntas, localizar e extrair dados relevantes de todos os seus aplicativos conectados e resumir instantaneamente as respostas assim que a pesquisa for concluída. Ele também oferece acesso a vários LLMs para raciocínio avançado e geração de conteúdo, permitindo que você crie, analise e otimize formulários de maneira mais rápida e inteligente, tudo em um só lugar.

💡 Dica profissional: Você faz parte de uma equipe de controle de qualidade que tenta coletar feedback sobre a experiência do usuário ou NPS? Confira esses formulários para equipes de software!

2. NoteForms (ideal para coletar dados diretamente em bancos de dados Notion)

via NoteForms

Se sua equipe vive e respira no Notion, o NoteForms é uma revolução na criação de formulários. Ele permite que você crie formulários elegantes e personalizados com a sua marca, que preenchem automaticamente seus bancos de dados do Notion, eliminando a entrada manual de dados e garantindo que todas as suas informações estejam organizadas onde você mais precisa.

Isso é particularmente atraente para empreendedores individuais, equipes de startups e gerentes de produto que usam o Notion como hub central para tudo, desde CRM até planejamento de conteúdo. Esqueça integrações complicadas; o NoteForms torna a conexão nativa, oferecendo um avanço significativo em relação às ferramentas básicas de criação de formulários.

Principais recursos do NoteForms

Gere formulários diretamente do seu banco de dados Notion existente

Adicione automaticamente novos envios de formulários como novos itens ou atualize os existentes

Personalize extensivamente os formulários com as cores, fontes e logotipos da sua marca e adicione até mesmo domínios personalizados

Inclua vários tipos de campos, como uploads de arquivos, assinaturas e classificações por estrelas

Implemente lógica condicional para criar formulários mais inteligentes e dinâmicos que se adaptam às respostas dos usuários

Configure notificações em tempo real por e-mail, Slack ou Discord para novos envios

Permita que os respondentes editem seus envios após enviá-los

Limitações do NoteForms

O valor principal está ligado ao Notion; se o seu fluxo de trabalho não depende muito do Notion, a principal vantagem é reduzida

Por ser uma solução mais específica para o Notion, talvez não ofereça a mesma variedade de integrações com ferramentas não específicas do Notion que alguns criadores de formulários de uso geral

Preços do NoteForms

Gratuito

Pro: A partir de US$ 24/mês

Equipe: A partir de US$ 59/mês

Avaliações e comentários do NoteForms

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o NoteForms?

Uma avaliação de usuário diz:

Experimentei o Notion Forms para solicitações internas e é superprático se você já usa o Notion. A integração com bancos de dados é perfeita e a interface do usuário é limpa. Ainda é um pouco limitado (sem lógica condicional ou personalização mais profunda), mas é uma primeira versão sólida com muito potencial.

Experimentei o Notion Forms para solicitações internas e é superprático se você já usa o Notion. A integração com bancos de dados é perfeita e a interface do usuário é limpa. Ainda é um pouco limitado (sem lógica condicional ou personalização mais profunda), mas é uma primeira versão sólida com muito potencial.

💡 Dica profissional: Se você ainda quiser usar o Excel, temos um guia passo a passo aqui sobre como criar um formulário no Excel

3. Typeform (Melhor para experiências conversacionais)

via Typeform

Quer transformar um formulário básico em uma conversa envolvente? Esse é o superpoder do Typeform. Essa plataforma redefine fundamentalmente a criação de formulários, apresentando perguntas uma de cada vez e criando uma experiência visualmente elegante e altamente interativa que conecta os respondentes.

Para profissionais de marketing focados em maximizar as taxas de conversão ou gerentes de produto que buscam dados qualitativos mais ricos, o Typeform oferece uma alternativa inovadora aos formulários tradicionais e estáticos. Ele oferece uma abordagem refinada e centrada no ser humano que o diferencia significativamente de muitas alternativas ao Tally Forms, fazendo com que cada interação pareça cuidadosamente projetada e mais atraente.

Melhores recursos do Typeform

Crie interações envolventes com sua interface de uma pergunta por vez

Implemente recursos avançados poderosos, como lógica condicional sofisticada e “saltos lógicos”, para criar caminhos dinâmicos e personalizados

Aproveite as amplas opções de personalização, desde fontes e cores até planos de fundo e layouts

Integre-se perfeitamente a um vasto ecossistema de ferramentas de negócios, incluindo os melhores CRMs, plataformas de marketing por e-mail e soluções de análise

Facilite a cobrança segura de pagamentos diretamente nos formulários com os principais gateways, como Stripe e PayPal

Incorpore mídias ricas, como imagens, GIFs e vídeos, diretamente em suas perguntas

Utilize análises integradas robustas, incluindo taxas de desistência por pergunta, para obter insights profundos

Limitações do Typeform

O investimento no Typeform pode ser mais alto do que em muitas outras soluções de criação de formulários, especialmente para empresas com altos volumes de envios ou que precisam de acesso a recursos avançados específicos em níveis superiores

Embora visualmente impressionante, o formato de pergunta única nem sempre é eficiente para formulários em que os respondentes precisam revisar vários campos simultaneamente ou inserir rapidamente uma grande quantidade de informações

Alguns usuários relatam que recursos avançados como o reCAPTCHA para proteção contra bots são restritos a planos mais caros, o que pode ser um ponto de frustração para usuários preocupados com os custos

Preços do Typeform

Gratuito

Básico: US$ 29/mês

Mais: US$ 59/mês

Negócios: US$ 99/mês

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Typeform

G2 : 4,5/5 (mais de 870 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 900 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Typeform?

A opinião de um usuário:

Minha experiência geral com o Typeform tem sido positiva, especialmente devido ao seu design intuitivo, facilidade de uso e capacidade de criar formulários visualmente atraentes e envolventes. Ele se destaca por oferecer uma experiência suave e amigável para criadores e respondentes. No entanto, ao trabalhar com um grande volume de projetos ou fluxos de trabalho complexos, certas limitações se tornam aparentes. A falta de ferramentas organizacionais avançadas, como a funcionalidade de arrastar e soltar para duplicar projetos entre pastas, pode diminuir a produtividade. Acho que algo semelhante acontece com a ausência de opções de edição em massa para texto ou configurações globais para slides, o que pode tornar as tarefas repetitivas mais tediosas.

Minha experiência geral com o Typeform tem sido positiva, especialmente devido ao seu design intuitivo, facilidade de uso e capacidade de criar formulários visualmente atraentes e envolventes. Ele se destaca por oferecer uma experiência suave e amigável para criadores e respondentes. No entanto, ao trabalhar com um grande volume de projetos ou fluxos de trabalho complexos, certas limitações se tornam aparentes. A falta de ferramentas organizacionais avançadas, como a funcionalidade de arrastar e soltar para duplicar projetos entre pastas, pode diminuir a produtividade. Acho que algo semelhante acontece com a ausência de opções de edição em massa para texto ou configurações globais para slides, o que pode tornar as tarefas repetitivas mais tediosas.

📖 Leia também: Modelos gratuitos de formulários de feedback

4. Jotform (Melhor para opções abrangentes de modelos)

via Jotform

Para equipes que exigem flexibilidade e uma ampla variedade de pontos de partida, o Jotform se destaca como uma plataforma abrangente de criação de formulários. A ferramenta possui mais de 10.000 modelos de formulários prontos para uso, permitindo uma rápida implantação para praticamente qualquer finalidade, desde formulários de contato até candidaturas a vagas de emprego.

Ele vai muito além dos recursos do Tally Forms, integrando funcionalidades avançadas, como lógica condicional robusta, amplas integrações com terceiros e até mesmo um poderoso banco de dados integrado semelhante a uma planilha chamado Jotform Tables.

Isso permite que os usuários gerenciem e analisem os dados enviados diretamente na plataforma, transformando as informações coletadas em insights acionáveis, em vez de apenas entradas brutas.

Melhores recursos do Jotform

Crie formulários com opções de personalização avançadas, incluindo recursos CSS

Processe pagamentos com segurança diretamente através de formulários, utilizando integrações com mais de 40 gateways de pagamento

Implemente lógica condicional avançada para criar formulários altamente dinâmicos e adaptáveis

Aproveite o Jotform Tables, um banco de dados integrado, para gerenciar, organizar e analisar dados

Utilize recursos robustos, como conformidade com HIPAA, assinaturas eletrônicas e um editor de PDF dedicado

Limitações do Jotform

Embora abrangente, alcançar uma estética de design única ou inovadora ainda pode exigir algum conhecimento de CSS personalizado, em comparação com outras alternativas ao Jotform

O preço pode se tornar um fator significativo à medida que o uso aumenta; volumes maiores de envios e mais formulários rapidamente levam os usuários a planos pagos mais caros

Preços do Jotform

Gratuito

Bronze: US$ 39/mês

Silver: US$ 49/mês

Gold: US$ 129/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Jotform

G2 : 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.700 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Jotform?

Uma avaliação de usuário diz:

O Jotform facilita e agiliza a criação de formulários simples usando ferramentas de arrastar e soltar para coletar dados. Nós o utilizamos para criar formulários para diversas tarefas, incluindo, entre outras: envios de pedidos de produtos personalizados, solicitações de informações em nossos sites, envios de registros de novas contas, assinaturas de renúncias, aprovações de provas, etc. Adoro o fato de que os formulários/envios podem ser integrados a uma infinidade de aplicativos para otimizar ainda mais nossos processos. Por exemplo, integramos a maioria dos nossos formulários com o Google Sheets para criar automaticamente uma planilha com as informações dos envios. Também integramos alguns formulários com o Adobe Sign, o que facilita muito a coleta de assinaturas.

O Jotform facilita e agiliza a criação de formulários simples usando ferramentas de arrastar e soltar para coletar dados. Nós o utilizamos para criar formulários para diversas tarefas, incluindo, entre outras: envios de pedidos de produtos personalizados, solicitações de informações em nossos sites, envios de registros de novas contas, assinaturas de renúncias, aprovações de provas, etc. Adoro o fato de que os formulários/envios podem ser integrados a uma infinidade de aplicativos para otimizar ainda mais nossos processos. Por exemplo, integramos a maioria dos nossos formulários com o Google Sheets para criar automaticamente uma planilha com as informações dos envios. Também integramos alguns formulários com o Adobe Sign, o que facilita muito a coleta de assinaturas.

📮ClickUp Insight: O profissional médio passa mais de 30 minutos por dia procurando informações relacionadas ao trabalho — isso significa mais de 120 horas por ano perdidas vasculhando e-mails, threads do Slack e arquivos espalhados. Um assistente de IA inteligente integrado ao seu espaço de trabalho pode mudar isso. Conheça o ClickUp Brain. Ele fornece insights e respostas instantâneas, exibindo os documentos, conversas e detalhes de tarefas certos em segundos — para que você possa parar de procurar e começar a trabalhar. 💫 Resultados reais: Equipes como a QubicaAMF recuperaram mais de 5 horas por semana usando o ClickUp — o que significa mais de 250 horas por ano por pessoa — eliminando processos desatualizados de gerenciamento de conhecimento. Imagine o que sua equipe poderia criar com uma semana extra de produtividade a cada trimestre!

5. Google Forms (ideal para coleta de dados simples e colaborativa)

via Google Forms

Quando o requisito é a coleta de dados simples, sem nenhum custo, o Google Forms é uma solução imbatível. Profundamente integrado ao Google Workspace, essa ferramenta permite que qualquer pessoa com uma conta Google crie pesquisas, questionários ou formulários de feedback rapidamente e sem complicações.

Seu principal ponto forte é a facilidade de uso e os recursos de colaboração em tempo real, o que o torna o favorito de educadores, pequenos grupos comunitários ou empreendedores individuais que precisam coletar informações rapidamente e compartilhá-las sem esforço.

Embora não tenha muitos dos recursos avançados ou personalização abrangente oferecidos pelas plataformas premium de criação de formulários, o Google Forms oferece resultados confiáveis de forma consistente, provando ser inestimável para usuários preocupados com o orçamento.

Principais recursos do Google Forms

Utilize formulários e envios ilimitados

Experimente a integração perfeita com o Google Sheets para análise, classificação e relatórios imediatos

Facilite a colaboração em tempo real, permitindo que vários usuários editem e gerenciem formulários

Use lógica condicional básica para ramificações simples dentro dos formulários

Aproveite as amplas opções de compartilhamento, incluindo links diretos, e-mail, redes sociais e incorporação direta

Obtenha resumos e gráficos automatizados das respostas gerados diretamente na interface do Forms

Acesse uma seleção de modelos pré-concebidos para cenários comuns, como RSVPs para eventos

Limitações do Google Forms

Os formulários geralmente têm uma aparência genérica, o que dificulta o alinhamento perfeito com a estética específica da marca

Muitos recursos avançados, como processamento de pagamentos integrado, assinaturas eletrônicas, controles granulares de upload de arquivos ou lógica complexa de várias páginas, não estão disponíveis nativamente

A conexão com CRMs de terceiros ou ferramentas de automação de marketing normalmente requer a exportação manual de dados ou uma assinatura paga do Zapier

Não foi desenvolvido para fluxos de trabalho de dados altamente complexos ou pesquisas de mercado de nível profissional, apresentando melhor desempenho em tarefas mais simples de coleta de informações

Preços do Google Forms

Gratuito

Business Starter: US$ 6/usuário/mês

Padrão empresarial: US$ 12/usuário/mês

Business Plus: US$ 18/usuário/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Google Forms

G2 : 4,6/5 (mais de 40.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 11.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Google Forms?

Uma avaliação de usuário diz:

No geral, estou satisfeito com a facilidade de uso, os recursos de automação (referindo-se à configuração de um e-mail enviado após uma pessoa preencher o formulário) e o uso do Google Sheets, já que também estou familiarizado com ele. Também consigo conectar outras ferramentas, como o Zapier, para automação adicional.

No geral, estou satisfeito com a facilidade de uso, os recursos de automação (referindo-se à configuração de um e-mail a ser enviado após uma pessoa preencher o formulário) e o uso do Google Sheets, já que também estou familiarizado com ele. Também consigo conectar outras ferramentas, como o Zapier, para automação adicional.

6. SurveyMonkey (ideal para insights avançados de pesquisas)

via SurveyMonkey

Já se perguntou o que seus clientes realmente pensam? Ou precisa sentir o pulso do seu mercado sem grandes dores de cabeça?

O SurveyMonkey é basicamente o profissional experiente do mundo das pesquisas, perfeito para equipes que precisam se aprofundar no feedback. Ele permite que você crie pesquisas profissionais usando uma enorme biblioteca de modelos escritos por especialistas, além de vários tipos de perguntas, incluindo recursos interessantes como opções de classificação e perguntas especializadas de NPS (Net Promoter Score).

Recursos adicionais incluem “lógica de pular” (onde as perguntas mudam com base nas respostas anteriores), “piping” (inserção de respostas anteriores em novas perguntas) e “randomização” para tornar as pesquisas realmente pessoais e envolventes. Para profissionais de marketing, gerentes de produto ou qualquer pessoa que faça pesquisas sérias, o SurveyMonkey oferece ferramentas poderosas para coletar os dados mais relevantes.

Melhores recursos do SurveyMonkey

Use IA para analisar o tom de comentários abertos, análise de texto e até mesmo dados de referência

Aproveite o SurveyMonkey Audience, um enorme painel global, para obter respostas rapidamente

Conecte-se perfeitamente com mais de 200 aplicativos populares de negócios

Deixe suas pesquisas com a identidade da sua marca personalizando-as com elementos visuais

Obtenha suporte para pesquisas multilíngues, que permite coletar feedback em diferentes idiomas

Limitações do SurveyMonkey

Embora seja superpoderoso, algumas pessoas acham que a interface, especialmente para pesquisas realmente complexas, não é tão elegante ou moderna quanto alguns dos criadores de formulários mais recentes e focados em design disponíveis no mercado

Seu principal ponto forte é definitivamente as pesquisas, então se você precisa apenas de uma ferramenta super simples para criar formulários, talvez seja um pouco exagerado

Preços do SurveyMonkey

Plano gratuito

Plano mensal padrão: a partir de US$ 99/mês

Empresa: Preços personalizados

Observação: Mais planos anuais pagos estão disponíveis no site

Avaliações e comentários do SurveyMonkey

G2 : 4,4/5 (mais de 23.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 10.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o SurveyMonkey?

A opinião de um usuário:

Gostaria que houvesse mais suporte para IA. Pelo que experimentei até agora, as opções de IA são úteis para começar, mas depois que um modelo é criado, não é muito fácil ajustá-lo ou fazer alterações no prompt da IA.

Gostaria que houvesse mais suporte para IA. Pelo que experimentei até agora, as opções de IA são úteis para começar, mas depois que um modelo é criado, não é muito fácil ajustá-lo ou fazer alterações no prompt da IA.

📖 Leia também: Alternativas e concorrentes do SurveyMonkey

7. Formstack Forms (ideal para formulários seguros e em conformidade com as normas)

via Formstack

Você considera a segurança dos dados e a conformidade regulatória necessidades absolutas? Então o Formstack Forms se destaca como uma solução robusta. Essa plataforma foi criada com forte ênfase na proteção de informações confidenciais, oferecendo certificações como HIPAA e PCI, tornando-a inestimável para os setores de saúde, financeiro ou jurídico.

Vai além da simples criação de formulários, capacitando equipes operacionais e empresas a criar fluxos de trabalho inteligentes, nos quais os dados coletados acionam automaticamente as próximas etapas, assinaturas eletrônicas ou geração de documentos. O Formstack oferece uma atualização significativa em relação ao Tally Forms, garantindo que seus formulários não sejam apenas seguros, mas também profundamente integrados aos seus processos comerciais essenciais.

Melhores recursos do Formstack Forms

Garanta segurança de dados de alto nível e conformidade com padrões do setor, como HIPAA e GDPR

Automatize fluxos de trabalho complexos com gatilhos para enviar notificações, gerar documentos, etc.

Utilize análises detalhadas de formulários para identificar pontos exatos onde os usuários abandonam o processo

Gere documentos ou contratos refinados e pré-preenchidos automaticamente a partir do envio de formulários

Implemente configurações detalhadas de acesso e permissão de usuários, permitindo uma colaboração segura em equipe

Limitações do Formstack Forms

Embora seja altamente funcional, alguns usuários consideram o design geral e a interface do usuário da plataforma menos modernos ou intuitivamente elegantes

O suporte completo a domínios personalizados para URLs diretas de formulários é limitado principalmente a subdomínios (suaempresa.formstack.com)

Preços do Formstack Forms

14 dias de teste gratuito

Formulários: A partir de US$ 99/mês

Suíte: A partir de R$ 29,99/mês

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Formstack Forms

G2 : 4,3/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Formstack Forms?

Uma avaliação de usuário diz:

A Formstack implementou medidas de segurança rigorosas para proteger dados confidenciais, sejam eles coletados, compartilhados ou armazenados. Senhas de segurança podem ser usadas para criptografar dados e garantir que apenas pessoas com a autorização adequada possam acessar dados específicos. Além disso, há uma aprovação de fluxo de trabalho, para que os usuários só possam acessar o formulário por meio de entradas autorizadas. Graças a isso, os usuários podem monitorar e acompanhar de perto todas as entradas do formulário.

A Formstack implementou medidas de segurança rigorosas para proteger dados confidenciais, sejam eles coletados, compartilhados ou armazenados. Senhas de segurança podem ser usadas para criptografar dados e garantir que apenas pessoas com a autorização adequada possam acessar dados específicos. Além disso, há uma aprovação de fluxo de trabalho, para que os usuários só possam acessar o formulário por meio de entradas autorizadas. Graças a isso, os usuários podem monitorar e acompanhar de perto todas as entradas do formulário.

8. Zoho Forms (ideal para a criação integrada de formulários no pacote de negócios Zoho)

via Zoho Forms

O Zoho Forms pode parecer uma extensão das suas operações comerciais existentes, especialmente se você já utiliza outros produtos Zoho. Ele funciona melhor como parte de um ecossistema maior, projetado para facilitar o fluxo de dados entre suas ferramentas de CRM, marketing e suporte.

Em comparação com os recursos básicos de muitas alternativas ao Tally Forms, a ferramenta oferece um rico conjunto de recursos, como formulários de várias páginas, opções de salvar e retomar para os respondentes e lógica condicional complexa para criar experiências de formulário altamente dinâmicas e orientadas pelo usuário.

Principais recursos do Zoho Forms

Crie formulários responsivos para dispositivos móveis que se adaptam a qualquer dispositivo e até mesmo capture dados offline

Estabeleça fluxos de trabalho sofisticados para aprovação de envios de formulários

Facilite a cobrança segura de pagamentos com integrações nativas para gateways populares, incluindo PayPal

Personalize formulários extensivamente com uma variedade de temas, cores personalizadas, fontes exclusivas e domínios personalizados

Receba notificações instantâneas por e-mail, Slack ou outros canais sempre que novos formulários forem enviados

Limitações do Zoho Forms

Conectar-se a aplicativos de terceiros que não são do Zoho pode, às vezes, ser menos simples ou exigir mais esforço em comparação com criadores de formulários universalmente integrados

Certos tipos de campos ou cenários de uso específicos podem encontrar limitações na contagem de caracteres ou no tamanho dos dados, o que pode afetar necessidades de coleta de dados altamente específicas ou complexas

Preços do Zoho Forms

Plano gratuito

Básico: US$ 12/mês

Padrão: US$ 30/mês

Profissional: US$ 60/mês

Premium: US$ 110/mês

Avaliações e comentários sobre o Zoho Forms

G2 : 4,4/5 (mais de 160 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 120 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zoho Forms?

Uma avaliação de usuário diz:

O sistema Zoho em geral é muito confuso, pois a maioria das ferramentas precisa ser paga à parte. Ao implementar o formulário Zoho, tivemos uma grande confusão com as páginas de destino do Zoho e também com a conta pessoal e a conta de trabalho dos clientes. Isso fez com que ele pagasse duas vezes pelo mesmo serviço, pois não conseguimos conectar a conta pessoal ao CRM que estava com sua conta de trabalho.

O sistema Zoho em geral é muito confuso, pois a maioria das ferramentas precisa ser paga à parte. Ao implementar o formulário Zoho, tivemos uma grande confusão com as páginas de destino do Zoho e também com a conta pessoal e a conta de trabalho dos clientes. Isso fez com que ele pagasse duas vezes pelo mesmo serviço, pois não conseguimos conectar a conta pessoal ao CRM que estava com sua conta de trabalho.

9. Formsite (ideal para criar formulários seguros)

via Formsite

Quando se trata de coletar dados com segurança e fazê-los funcionar sem esforço em sua configuração comercial atual, Formsite é um nome em que você pode confiar. Essa plataforma não é nova no cenário de criação de formulários; é uma veterana experiente, conhecida por priorizar recursos de segurança de ponta, como criptografia SSL e conformidade com PCI, que são absolutamente vitais para empresas que lidam com informações confidenciais.

Esta ferramenta é uma escolha inteligente para líderes de operações e empresas em crescimento, oferecendo uma abordagem prática para a captura de dados segura, funcional e integrada.

Melhores recursos do Formsite

Crie formulários profissionais usando um construtor simples de arrastar e soltar

Escolha entre mais de 50 tipos de itens versáteis e aplique personalizações abrangentes para obter um layout preciso

Garanta segurança robusta dos dados e conformidade com recursos como criptografia SSL, prevenção de spam CAPTCHA e conformidade HIPAA opcional (nos planos Enterprise)

Use a funcionalidade “Salvar e retornar” para salvar envios parciais e permitir que os usuários concluam os formulários quando for conveniente

Gere relatórios visuais detalhados diretamente a partir dos dados coletados, utilizando gráficos e tabelas integrados, com opções fáceis de exportação

Limitações do Formsite

As opções de personalização para a estética visual, especialmente sem recorrer a conhecimentos avançados de CSS, podem ser um pouco limitadas

Relatórios de alguns usuários indicam limitações na funcionalidade do aplicativo móvel ou uma responsividade do design abaixo do ideal em determinados dispositivos móveis

A integração com plataformas de terceiros menos comuns ou altamente especializadas pode exigir um trabalho personalizado de API, adicionando uma camada de complexidade para configurações de nicho

Preços do Formsite

14 dias de teste gratuito

Pessoal: US$ 24/mês

Profissional: US$ 39/mês

Negócios: US$ 69/mês

Business Plus: US$ 99/mês

Empresa: US$ 249/mês

Avaliações e comentários do Formsite

G2 : 4,4/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 40 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Formsite?

Uma avaliação de usuário diz:

Muito fácil de usar e integra-se com o Slack e outros softwares. Ajuda em tudo, desde pedidos de vendas até coleta de informações.

Muito fácil de usar e integra-se com o Slack e outros softwares. Ajuda em tudo, desde pedidos de vendas até coleta de informações.

👀 Você sabia? Em 1790, o primeiro Censo dos EUA (provavelmente a primeira pesquisa oficial do governo do país) foi liderado por Mahlon Dickerson e supervisionado pelo irmão de George Washington, Samuel Washington. E adivinhe? Ele solicitava apenas seis dados, incluindo quantos “homens brancos livres com mais de 16 anos” havia em sua casa.

10. Cognito Forms (ideal para formulários com cálculos avançados)

via CognitoForms

Se o seu trabalho envolve cálculos complexos, lógica intrincada ou interações dinâmicas de dados em seus formulários, o Cognito Forms pode ser a solução ideal para você. Essa plataforma é uma escolha sólida para gerentes de produto, líderes de operações ou empreendedores individuais que precisam de uma ferramenta de criação de formulários que faça mais do que apenas coletar entradas básicas.

Ele se destaca na criação de formulários inteligentes que podem lidar com qualquer coisa, desde calculadoras de preços até formulários de pedidos detalhados com lógica condicional e seções repetidas.

Principais recursos do Cognito Forms

Crie formulários com cálculos personalizados sofisticados, preços dinâmicos, pontuação automatizada, etc.

Acione tarefas de acompanhamento, envie notificações e encaminhe dados para aprovação diretamente na plataforma

Permita que os usuários adicionem várias entradas (por exemplo, vários participantes, vários produtos)

Use assinaturas eletrônicas para coletar aprovações ou acordos juridicamente vinculativos

Ofereça portais seguros e de autoatendimento, onde usuários externos podem visualizar seus envios anteriores

Garanta a segurança e a conformidade dos dados com recursos como a compatibilidade com a HIPAA

Limitações do Cognito Forms

A personalização para um design estético pode ser menos flexível do que alguns concorrentes, tornando potencialmente difícil alcançar uma identidade visual altamente exclusiva ou personalizada sem CSS avançado

O plano gratuito oferece um bom ponto de partida, mas rapidamente se torna limitado para usuários ativos, principalmente em termos de armazenamento e disponibilidade de recursos avançados

Alguns usuários expressaram o desejo de ter mais variedade de modelos integrados, adaptados a setores específicos, além das ofertas gerais

Preços do Cognito Forms

Plano gratuito

Pro: US$ 19/mês

Equipe: $39/mês

Empresa: US$ 129/mês

Avaliações e comentários sobre Cognito Forms

G2 : 4,5/5 (mais de 80 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Cognito Forms?

A opinião de um usuário:

As possibilidades são quase ilimitadas com esta ferramenta, que pode ser usada como lista de tarefas, método de coleta de dados, armazenamento, documentação, etc.

As possibilidades são quase ilimitadas com esta ferramenta, que pode ser usada como lista de tarefas, método de coleta de dados, armazenamento, documentação, etc.

📖 Leia também: Software de automação de formulários para análise e coleta de dados mais rápidas

Crie seus formulários com o ClickUp

Aí está: uma visão abrangente de algumas das melhores alternativas ao Tally Forms disponíveis atualmente. Seja sua prioridade uma personalização profunda, automação perfeita ou integrações robustas com sua pilha de tecnologia existente, existe uma solução de criação de formulários projetada para atender às suas necessidades específicas.

Se você está procurando uma solução que realmente unifique sua coleta de dados com o gerenciamento de projetos e automatize os fluxos de trabalho a partir de cada envio de formulário, o ClickUp se destaca como um concorrente poderoso. Sua capacidade de transformar dados de formulários diretamente em tarefas e insights acionáveis em uma única plataforma integrada pode aumentar significativamente a produtividade e a eficiência da sua equipe.

Pronto para transformar sua criação de formulários e otimizar seus fluxos de trabalho? Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo!