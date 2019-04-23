Como a ClickUp lançou 287 recursos tão rapidamente? Os 19 passos mais importantes.

Um usuário do ClickUp perguntou recentemente...

Como o ClickUp parece ser tão bom em lançar recursos bem pensados com extrema rapidez, adoraria um dia ver um blog sobre a abordagem da sua equipe em relação ao desenvolvimento de produtos ->

Como você decide sobre recursos/melhorias (incluindo o uso do quadro de feedback da Canny) e como sua equipe projeta e desenvolve tão rapidamente, incluindo o uso do próprio ClickUp, juntamente com outras ferramentas, como o Figma para wireframes e protótipos (conforme mencionado em um vídeo de ajuda).

Obrigado por perceber!

Em 2018, lançamos 287 novos recursos, além de inúmeras melhorias.

Nesta publicação, detalharemos exatamente nosso processo para lançar esses recursos, mostrando passo a passo como usamos o ClickUp para construir o ClickUp.

Apertem os cintos, lá vamos nós:

Priorize o que adicionaremos em seguida

Pense nisso como a fase de ideação ou brainstorming. Mas, na verdade, não fazemos muito brainstorming. Como estamos ativamente envolvidos no uso do nosso produto, as ideias simplesmente fluem. Estamos sempre pensando em como melhorar o ClickUp.

1. Pergunte: O que precisamos para ser mais eficientes?

Somos muito egoístas porque pensamos no que gostaríamos de ter para nos tornar mais eficientes. Depois, criamos isso primeiro para nós mesmos.

O ClickUp foi concebido para ser utilizado por toda a organização e, como a nossa equipa abrange uma vasta gama de disciplinas (gestão empresarial, vendas, design, desenvolvimento de software e marketing), as ideias surgem rapidamente. Nenhuma parte da nossa organização está impedida de fazer sugestões sobre o produto.

2. Considere o que nossos clientes desejam

Desde o início, estamos abertos ao feedback dos clientes. É por isso que adoramos usar o Canny como um quadro de feedback e meio de compartilhar nosso roteiro de produtos. Também usamos nossas mensagens de suporte para equilibrar nossas próprias prioridades. Se muitos usuários estão solicitando recursos semelhantes, isso definitivamente tem muito peso no que faremos a seguir.

3. Pese o custo do tempo de desenvolvimento com o maior retorno

O próximo passo é definir com precisão o escopo do desenvolvimento de um novo recurso em relação ao que acreditamos que trará os melhores benefícios para todas as equipes que utilizam o ClickUp.

Essa é a arte de lançar recursos, pois muitas vezes os clientes ou membros da nossa própria equipe não sabem exatamente o tamanho de um recurso ou o trabalho envolvido em torná-lo realidade.

Nossa equipe de desenvolvimento equilibra o que pode ser feito com os recursos disponíveis (isso é gerenciamento de projetos, certo?).

4. Alinhar recursos semelhantes a serem desenvolvidos em paralelo

Outra parte do desenvolvimento é entender o que precisa ser feito e, em seguida, programar adequadamente para otimizar o trabalho da sua equipe. Na ClickUp, isso é fundamental. Precisamos entender corretamente o que nossa equipe pode fazer como um todo e também o que cada colaborador individual pode fazer. Em seguida, alinhamos o que precisa ser feito com a capacidade da equipe e atingimos o estado de fluxo do desenvolvimento.

Quando agrupamos recursos semelhantes, surge uma grande sinergia e conseguimos evitar bugs ou adicionar melhorias aos recursos antes mesmo de eles serem lançados. Não isolamos o desenvolvimento de nossos produtos, por isso há um diálogo constante sobre o que pode (ou não) acontecer.

Nossa equipe cria Sprints e constrói com base nesse alinhamento.

Os recursos foram definidos para este sprint. O que vem a seguir?

5. Priorize as tarefas

No ClickUp, temos um projeto de sprints e, em seguida, criamos uma lista para cada lançamento futuro. A partir daí, adicionamos nossas tarefas e quaisquer detalhes importantes relacionados ao novo recurso.

Observação: Comece seu próprio projeto de desenvolvimento com este incrível modelo no ClickUp. Baseado em nossos próprios sprints!

6. Estime o tempo para cada um

Essa é uma parte do desenvolvimento que muitas vezes é negligenciada. Nossos líderes de desenvolvimento estimam o tempo necessário para uma tarefa, o que ajuda a criar um cronograma de lançamento. Isso também ajuda a equipe a determinar se há espaço para hotfixes ou itens em atraso.

7. Configure as dependências.

A partir daqui, os desenvolvedores irão interligar suas tarefas com base nas dependências. Podemos então ter uma visão geral com o gráfico de Gantt para ver como cada tarefa se sobrepõe e identificar quaisquer obstáculos ou gargalos.

8. Programe quando cada tarefa será realizada

Agora é hora de definir um cronograma para quando cada tarefa deve ser concluída. Isso se baseia nas dependências e em qual recurso ou código precisa ser trabalhado primeiro.

9. Atribua-os aos desenvolvedores corretos

Analisando o que nossos desenvolvedores podem fazer e em que são bons, buscamos maximizar as capacidades de todos. Com base nas estimativas, atribuímos tarefas aos nossos desenvolvedores. Às vezes, um deles recebe muitas tarefas ou talvez apenas algumas, dependendo dessas estimativas de tempo.

Manter a comunicação

10. Compartilhe no Slack e no ClickUp

Usamos o ClickUp para armazenar todos os detalhes das nossas tarefas e fornecer atualizações. Às vezes, podemos ter uma necessidade ou um problema imediato e recorremos aos nossos canais do Slack para obter informações. Não usamos mensagens diretas com muita frequência, preferindo que as pessoas contribuam com respostas ou comentários nos canais do Slack para uma comunicação mais rápida e fácil.

11. Videoconferências diárias

Como temos uma equipe remota grande, usamos videoconferências para compartilhar o andamento das tarefas de cada desenvolvedor e comunicar quaisquer obstáculos. A partir daí, podemos reavaliar e ajustar o cronograma, se necessário, o que é fácil de fazer com um gráfico de Gantt.

12. Crie uma lista de tarefas diárias

Temos um canal dedicado no Slack para documentar nosso progresso. Os membros escrevem o que trabalharam no dia anterior e qual é o seu foco principal para o dia seguinte. Em seguida, atualizamos o ClickUp com prioridades, estimativas de tempo e mais comentários, se necessário.

13. Faça o trabalho e beba muitos Monsters

É hora de lançar um novo recurso!

14. Hora das perguntas e respostas

No dia anterior ao lançamento, realizamos verificações de controle de qualidade para todos os recursos em diferentes ambientes e dispositivos. Isso envolve não apenas nossa equipe de controle de qualidade e desenvolvimento, mas também nossos representantes de sucesso do cliente, para verificar se algo foi esquecido do ponto de vista da usabilidade.

Nem tudo precisa ser testado automaticamente. Uma filosofia comum de desenvolvimento é escrever testes e garantir uma cobertura de teste quase completa. Infelizmente, porém, isso tem um custo: leva tempo. Especialmente quando você está mudando as coisas tão rapidamente, cada novo recurso ou atualização requer uma série de testes a serem escritos e reescritos.

No final das contas, você terá que testar tudo manualmente, independentemente de quantos testes automatizados você tenha. No início, pelo menos, concentre-se mais no lançamento do que nos testes. À medida que você cresce, você pode adicionar testes (ao contrário do que se acredita), especialmente se o seu produto mudou significativamente. Dessa forma, você não terá tanta dívida técnica quanto a sociedade faz parecer.

15. Mova os recursos

Os recursos e os status das tarefas são movidos do ambiente de teste para um ambiente de pré-produção para garantir que tudo funcione corretamente. Se tudo estiver em ordem, estamos prontos para lançá-lo no aplicativo ClickUp.

16. Prepare a comunicação

Nossos recursos não valem nada se ninguém souber como usá-los. Nossas equipes de sucesso do cliente e marketing preparam todas as informações de suporte, como documentos de ajuda, publicações em blogs, e-mails, mídias sociais e muito mais, para garantir que todos os benefícios e recursos sejam bem comunicados.

17. Envie o produto. Não exija perfeição

As verificações finais são feitas na fase de produção e a compilação é enviada para o aplicativo. Acionamos canhões de confete, tocamos o gongo e disparamos a buzina para que todo mundo saiba que a ClickUp lançou um novo recurso incrível.

Um dos nossos fundadores, Zeb Evans, já havia criado algumas outras empresas de tecnologia e se considerava um perfeccionista quando se tratava do lançamento de produtos. Depois de ver o perfeccionismo se prolongar indefinidamente, sem nunca chegar ao resultado desejado, ele mudou completamente sua perspectiva. Basta fazer algo bom. Depois, iterar e tornar ainda melhor. Então, eventualmente, após algumas iterações, ficará perfeito. Isso vem com o uso e o feedback dos usuários.

18. Divulgue ao mundo

Logo após limpar os confetes, mas antes que nossos ouvidos parem de zumbir, de alguma forma encontramos uma maneira de enviar o e-mail, publicar documentos de ajuda e clicar em “play” nos vídeos certos.

19. Aguarde o feedback e repita

Quando tudo se acalmar, responderemos às suas perguntas, esclareceremos suas dúvidas, tomaremos outro gole de Monster e voltaremos ao trabalho.

Conclusão

Nosso ciclo de desenvolvimento de produtos pode não parecer muito diferente do seu, mas temos um ingrediente especial incorporado.

Nós nos concentramos.

Todas as preocupações são expressas antes de começarmos e, em seguida, começamos a trabalhar.

Não inventamos desculpas.

Se erramos, ajustamos.

Não nos distraímos com outras coisas que poderíamos estar fazendo – deixamos isso para outro dia.

É assim que criamos o ClickUp.