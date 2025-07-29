as 11 melhores ferramentas de software de treinamento remoto para capacitar equipes distribuídas (2025)

Se a sua ideia de treinamento remoto é um PowerPoint de 50 slides e uma chamada “rápida” pelo Zoom... precisamos conversar.

Os softwares modernos de treinamento remoto são muito mais legais do que isso. Estamos falando de criadores de cursos com recurso de arrastar e soltar, avaliações gamificadas e ferramentas que não fazem sua equipe querer fingir uma falha no Wi-Fi.

E isso não é tudo. Pense em questionários interativos, tutoriais em vídeo, painéis de progresso e talvez até um ou dois emblemas para motivar.

Quer você esteja integrando uma equipe de vendas totalmente remota ou implementando um treinamento de conformidade para 300 funcionários em três países, a ferramenta de treinamento remoto certa torna tudo mais simples, escalável e muito menos enfadonho.

Nesta publicação, discutiremos as melhores plataformas de treinamento remoto para garantir que o aprendizado seja duradouro, mesmo quando sua equipe está espalhada por continentes e fusos horários.

O que você deve procurar em um software de treinamento remoto?

Treinar funcionários remotos vai além de compartilhar algumas apresentações de slides ou gravar uma sessão no Zoom. O software de treinamento remoto certo deve parecer uma extensão da sua equipe de L&D, ajudando você a oferecer um aprendizado de alto impacto em escala. Veja o que você deve procurar:

Criação fácil de cursos e gerenciamento de conteúdo: Seu software deve facilitar a criação e a organização de manuais de treinamento . Ele deve permitir que você crie programas de treinamento do zero, bem como carregue documentos, vídeos e apresentações existentes

Sala de aula virtual e ferramentas de colaboração em tempo real: procure plataformas que ofereçam suporte a sessões ao vivo, salas de discussão, compartilhamento de tela e bate-papos para recriar a experiência de aprendizado presencial em um ambiente virtual

Acompanhamento do progresso e relatórios: A análise integrada deve mostrar quem concluiu o curso online, onde estão as dificuldades e como você pode melhorar continuamente seu programa de treinamento

Automação e lembretes: economize tempo com atribuições automatizadas de cursos, lembretes de prazos e avisos de progresso. Isso é útil ao gerenciar treinamentos em vários fusos horários

Integrações com sua pilha de tecnologia: A plataforma de treinamento deve se conectar às suas ferramentas existentes, como sistemas de RH, software de treinamento , aplicativos de produtividade e software de videoconferência, sem soluções alternativas extras

Escalabilidade e experiência do aluno: escolha uma plataforma fácil de navegar, compatível com dispositivos móveis e flexível o suficiente para oferecer suporte a diferentes funções, departamentos e formatos de treinamento à medida que sua empresa cresce

Com esses itens essenciais em mente, você está pronto para explorar as melhores ferramentas para treinar suas equipes remotas.

🧠 Você sabia? 74% dos funcionários afirmam que precisam continuar aprendendo novas habilidades para se manterem relevantes em seus empregos.

Comparação rápida: os melhores softwares de treinamento remoto

Para poupar horas de pesquisa, reunimos as melhores plataformas de software de treinamento remoto.

Nome da ferramenta Ideal para Principais recursos Preços* ClickUp Equipes que precisam de um espaço de trabalho completo para treinamento Documentos, assistente de IA, clipes, quadros brancos, automações, painéis e controle de tempo Gratuito para sempre; personalizações disponíveis para empresas TalentLMS Criação rápida de cursos para equipes de pequeno a médio porte Criador de cursos, questionários, acesso móvel, certificações Sem plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 149 por mês por usuário Docebo Experiências de aprendizagem de nível empresarial Conteúdo com inteligência artificial, segmentação de usuários, ferramentas de relatórios Sem plano gratuito; planos pagos mediante solicitação 360Learning Aprendizagem colaborativa e treinamento entre colegas Criação de cursos, fóruns de discussão, análises Sem plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 8/usuário/mês Absorb LMS Personalização da marca e conformidade com SCORM Ministração de cursos, certificação e integração com ferramentas de RH Sem plano gratuito; planos pagos mediante solicitação Trainual SOPs e treinamento de processos para equipes em crescimento Guias passo a passo, organogramas, treinamento baseado em funções Sem plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 249 por mês (cobrados anualmente) LearnUpon Aprendizagem combinada para treinamento corporativo Relatórios personalizados, gamificação e suporte multilíngue Sem plano gratuito; planos pagos mediante solicitação Seismic Learning (Lessonly) Treinamento de equipes de vendas e atendimento ao cliente Caminhos baseados em funções, aulas interativas, ferramentas de feedback Sem plano gratuito; preços personalizados BrainCert Sala de aula virtual versátil e supervisão Questionários em tempo real, streaming de vídeo HD, plataforma de eLearning Sem plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 59/mês (cobrados mensalmente) MapleLMS Treinamento com integração com o Salesforce Caminhos baseados em funções, aulas interativas e ferramentas de feedback Sem plano gratuito; planos pagos mediante solicitação SkyPrep Minimizar o tempo de treinamento e a necessidade de treinamento adicional com a automação de tarefas e a criação de Criador de cursos, avaliações e personalização da marca Sem plano gratuito; planos pagos mediante solicitação

O melhor software de treinamento remoto

Essas 11 ferramentas ajudam você a criar programas de treinamento repetíveis e envolventes para tudo, desde a integração de novos funcionários até o aprimoramento das habilidades de equipes remotas.

1. ClickUp (Ideal para equipes que precisam de um espaço de trabalho completo para gerenciar programas de treinamento interno)

Organize todos os seus recursos de treinamento no ClickUp para Trabalho Remoto

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, permite criar, gerenciar e ministrar treinamentos para funcionários. Ele oferece muito mais do que um simples LMS.

O ClickUp funciona também como um sistema escalável para gerenciamento de equipes remotas. Ele ajuda você a treinar suas equipes remotas e documentar o conhecimento adquirido no treinamento.

Estruture seu treinamento com Docs e Clips

Com o ClickUp Knowledge Management, você pode esquecer documentos espalhados, informações desatualizadas e tempo perdido procurando respostas. Ele mantém tudo organizado, facilmente acessível e atualizado, permitindo que sua equipe trabalhe de forma mais inteligente, não mais difícil.

Você pode criar manuais dinâmicos, SOPs e manuais de treinamento específicos para cada função usando o ClickUp Docs. Eles podem ser vinculados a tarefas e pesquisados em todo o seu espaço de trabalho.

Crie documentos de integração envolventes para treinamento remoto com o ClickUp Docs

Com o ClickUp Clips, seus instrutores e líderes de equipe podem gravar instantaneamente breves orientações, demonstrações de ferramentas ou instruções passo a passo. Não são necessárias sessões ao vivo adicionais em diferentes fusos horários. Essas instruções em vídeo ficam dentro das tarefas ou documentos, para que o aprendizado permaneça conectado à prática.

Crie e compartilhe demonstrações ao vivo para treinar sua equipe usando o ClickUp Clips

Como você pode definir prazos, atribuir responsáveis e incorporar Clips ou Docs, todas as tarefas de treinamento têm etapas claras e recursos de apoio.

O melhor da gestão de recursos humanos

Para equipes de RH, o ClickUp se torna o centro de gerenciamento de tudo, desde a integração de novos funcionários até o aprendizado contínuo.

Com o ClickUp para Recursos Humanos, você pode atribuir listas de verificação de integração, automatizar fluxos de trabalho de aprovação e acompanhar a conclusão do treinamento. Isso elimina a necessidade de depender de ferramentas separadas ou acompanhamento por e-mail.

Exibição da tabela de projetos de RH do ClickUp mostrando tarefas de treinamento remoto para gerenciar fluxos de trabalho distribuídos de integração e conformidade

Use IA para projetar seus módulos de treinamento

A melhor parte é que, com o assistente de IA integrado do ClickUp, o ClickUp Brain, você pode criar políticas e diretrizes com apenas algumas instruções.

Aqui está um exemplo de como usamos o ClickUp Brain MAX para gerar o conteúdo de um módulo de treinamento remoto. O Brain MAX é um companheiro de desktop com IA que oferece o uso de vários modelos de IA, como ChatGPT, Claude e Gemini, em uma única solução contextual e pronta para uso corporativo

Usando o ClickUp Brain para criar programas de treinamento remoto

Você também pode pesquisar instantaneamente no ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e em TODOS os seus aplicativos conectados + na web por webinars de treinamento e documentos existentes.

Sim, suas equipes de RH ou L&D podem refinar o resultado inicial, mas o Brain oferece um ótimo ponto de partida.

Quer saber mais sobre como usar IA para escrever material de treinamento para sua força de trabalho remota? Assista a este vídeo 👇

Realize sessões de treinamento remoto usando o ClickUp Syncups

Procurando uma alternativa ao Zoom que funcione dentro do seu espaço de trabalho? Experimente o ClickUp Syncups! Com funcionalidade completa de vídeo e áudio, você pode realizar sua sessão, gravá-la, atribuir tarefas e continuar a operar dentro do seu espaço de trabalho enquanto colabora!

Você pode iniciar ou participar de uma sincronização diretamente do ClickUp Chat, o que é perfeito para tutoriais rápidos e improvisados e solução de problemas.

Modelo de plano de implementação de treinamento ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Otimize seu plano de implementação de treinamento remoto com o modelo de plano de implementação de treinamento remoto do ClickUp

Quando suas equipes têm dificuldade para coordenar o treinamento entre equipes e fusos horários, o modelo de plano de implementação de treinamento do ClickUp ajuda a padronizar os processos. Ele oferece uma estrutura pronta para planejar fases, atribuir responsabilidades e manter todas as iniciativas de treinamento em dia.

É hora de abandonar as planilhas e a confusão do histórico de versões que elas trazem.

Principais recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Alguns recursos avançados, como IA e recursos de automação total, são limitados a planos de preços mais elevados

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Aqui está uma avaliação da G2:

Minha equipe adorou a capacidade de atribuir tarefas para responsabilização e o alto nível de personalização! Conseguimos criar espaços que atendem a cada uma de nossas necessidades e acompanhar o progresso de cada tarefa. É fácil de usar e o atendimento ao cliente tem sido útil quando necessário! Não demorou muito para que toda a nossa equipe implementasse e integrasse o Clickup, e agora ele é usado diariamente por todos!

Minha equipe adorou a capacidade de atribuir tarefas para responsabilização e o alto nível de personalização! Conseguimos criar espaços que atendem a cada uma de nossas necessidades e acompanhar o progresso de cada tarefa. É fácil de usar e o atendimento ao cliente tem sido útil quando necessário! Não demorou muito para que toda a nossa equipe implementasse e integrasse o Clickup, e agora ele é usado diariamente por todos!

📚 Leia mais: Documentos essenciais para a integração de novos funcionários

2. TalentLMS (Ideal para integração de funcionários remotos e treinamento em conformidade)

via TalentLMS

O TalentLMS é um sistema de gestão de aprendizagem baseado na nuvem, concebido para simplificar a formação online para equipas distribuídas. Os seus gestores de RH e L&D podem criar cursos estruturados utilizando vídeos, questionários e ficheiros SCORM com o criador de cursos com IA.

Você pode atribuir percursos de aprendizagem com base em funções ou departamentos, automatizar lembretes e acompanhar o progresso em tempo real. A plataforma oferece avaliações pré-definidas, percursos de cursos e acompanhamento de certificações.

A biblioteca de cursos prontos para uso facilita a integração de funcionários em diferentes locais geográficos e a execução de programas de conformidade em escala. Com o aprendizado individualizado, seus funcionários podem concluir os programas de treinamento remoto no seu próprio ritmo.

Principais recursos do TalentLMS

A aprendizagem baseada em competências, à medida que a IA mapeia os pontos fortes da sua organização, identifica lacunas e conecta os funcionários ao manual de treinamento certo quando eles estão começando um novo trabalho

Videoconferência integrada para sessões ao vivo, juntamente com materiais de treinamento assíncronos

Conformidade com SCORM e xAPI para oferecer suporte a conteúdos de treinamento interativos e rastreáveis

Limitações do TalentLMS

Flexibilidade limitada de relatórios para análises mais aprofundadas sem integrações avançadas

Preços do TalentLMS

Básico: A partir de US$ 149 por mês por usuário (cobrado mensalmente)

Grow: A partir de US$ 299 por mês por usuário (cobrado mensalmente)

Pro: A partir de US$ 579 por mês por usuário (cobrado mensalmente)

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o TalentLMS

G2: 4,6/5 (mais de 780 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 580 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o TalentLMS?

Uma avaliação da G2 compartilha:

O Talent LMS é simples de gerenciar, carregar cursos, atribuí-los e acompanhar a conclusão é fácil. A mudança da interface antiga para a nova foi uma mudança revigorante. Parece mais limpa, mais moderna e torna a navegação mais suave. A interface do usuário é limpa e fácil para administradores e alunos encontrarem o que precisam.

O Talent LMS é simples de gerenciar, carregar cursos, atribuí-los e acompanhar a conclusão é fácil. A mudança da interface antiga para a nova foi uma mudança revigorante. Ela parece mais limpa, mais moderna e torna a navegação mais suave. A interface do usuário é limpa e fácil para administradores e alunos encontrarem o que precisam.

🧠 Dica útil: torne a resiliência parte da jornada de aprendizagemCelebre os funcionários que mantêm a calma sob pressão e se adaptam às mudanças — eles definem o tom para os outros. Incorpore a resiliência ao treinamento com vídeos rápidos, perguntas para reflexão ou exemplos da vida real sobre estresse, motivação e incerteza. Não é algo superficial — é uma habilidade preparada para o futuro no mundo acelerado de hoje.

⚡ Arquivo de modelos: Modelos gratuitos de avaliação de desempenho para impulsionar o crescimento dos funcionários

3. Docebo (Ideal para aprendizagem personalizada em grande escala com tecnologia de IA)

via Docebo

Quanto mais rápido seus novos funcionários começarem a trabalhar, melhor para você. O LMS da Docebo oferece acesso sob demanda a tudo o que eles precisam para acelerar o tempo de desempenho.

Para um programa de integração bem-sucedido para todos os alunos, você pode criar planos de aprendizagem personalizados e adaptá-los de acordo com o organograma da sua organização.

Você pode enviar materiais de aprendizagem em vários formatos, incluindo vídeos, documentos, arquivos SCORM e treinamento virtual ministrado por instrutor. Isso é útil durante o lançamento de novos recursos ou iniciativas internas de adoção de produtos, em que as equipes precisam de vários pontos de contato para entender casos de uso, políticas ou ferramentas.

A Docebo oferece relatórios personalizados para medir o sucesso ou o fracasso dos seus programas de treinamento. Nesse painel, você pode acompanhar quais conteúdos de aprendizagem produzem os melhores resultados.

Principais recursos do Docebo

Automatize as inscrições dentro do seu LMS e entre o seu LMS e outras plataformas, como o sistema de informações de recursos humanos (HRIS) e a gestão de capital humano (HCM)

Aproveite recomendações de conteúdo com inteligência artificial, caminhos de aprendizagem adaptativos e coaching virtual para uma aprendizagem hiperpersonalizada

Centralize o feedback quantificável dos novos contratados e os dados das ferramentas LMS e BI para analisar o impacto da integração nos principais resultados comerciais

Limitações do Docebo

Personalizações mais profundas, como ajustes nas páginas dos cursos ou nos estilos de login, exigem CSS ou suporte de desenvolvedores

Preços da Docebo

Elevate: Preços personalizados

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Docebo

G2: 4,3/5 (mais de 660 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 230 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Docebo?

Uma avaliação da G2 compartilha:

É muito fácil de usar em quase todos os aspectos relacionados à administração do aprendizado. Já fui administrador de outros LMSs e o Docebo é muito intuitivo e fácil de usar em comparação com outros, que são muito mais complicados. Também gosto muito do fato de que o Docebo está sempre fazendo grandes melhorias a cada atualização que lança.

É muito fácil de usar em quase todos os aspectos relacionados à administração do aprendizado. Já fui administrador de outros LMSs e o Docebo é muito intuitivo e fácil de usar em comparação com outros, que são muito mais complicados. Também gosto muito do fato de que o Docebo está sempre fazendo grandes melhorias a cada atualização que lança.

📮 ClickUp Insight: Mais da metade de todos os funcionários (57%) perde tempo procurando em documentos internos ou na base de conhecimento da empresa para encontrar informações relacionadas ao trabalho. E quando não conseguem? 1 em cada 6 recorre a soluções alternativas pessoais — vasculhando e-mails antigos, notas ou capturas de tela apenas para juntar as peças. O ClickUp Brain elimina a necessidade de pesquisa, fornecendo respostas instantâneas com inteligência artificial, extraídas de todo o seu espaço de trabalho e aplicativos integrados de terceiros, para que você obtenha o que precisa sem complicações.

4. 360Learning (Ideal para treinamento colaborativo e orientado por colegas)

via 360Learning

o 360Learning é um Sistema de Gestão de Aprendizagem (LMS) colaborativo e alimentado por IA. Ele permite converter conhecimentos especializados em experiências de aprendizagem interativas e sociais que podem ser escalonadas em equipes distribuídas.

Em vez de esperar por uma equipe central de L&D, seus gerentes remotos e especialistas internos podem gravar aulas em vídeo, adicionar questionários e criar caminhos estruturados. As ferramentas de IA integradas da plataforma auxiliam na elaboração de conteúdo, marcação automática e tradução.

O uso de IA para documentação ajuda a reduzir consideravelmente o tempo de lançamento do programa de treinamento. Com discussões em tempo real, reações e comentários de colegas diretamente no fluxo do curso, seus funcionários remotos podem aprender de forma colaborativa, em vez de isoladamente.

principais recursos do 360Learning

Converta informações de especialistas em cursos estruturados com esboços baseados em IA e sugestões de perguntas inteligentes

Use o painel do gerente para visualizar os dados de progresso e conclusão por coorte, aluno ou curso

Convide especialistas internos para gravar, testar e publicar conteúdos de treinamento envolventes com uma ferramenta de criação alimentada por IA

limitações do 360Learning

Os usuários afirmam que a ferramenta de criação nativa poderia ser mais robusta

preços do 360Learning

Equipe: US$ 8/usuário registrado por mês (até 100 usuários)

Negócios: preços personalizados

avaliações e comentários sobre o 360Learning

G2: 4,6/5 (mais de 480 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 430 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o 360Learning?

Uma avaliação da G2 compartilha:

O que mais gosto no 360Learning é o quão intuitiva e colaborativa é a plataforma. Do ponto de vista de RH e L&D, ela realmente apoia uma cultura de aprendizagem contínua, facilitando que especialistas em assuntos específicos em toda a organização contribuam com o conteúdo do treinamento, sem a necessidade de habilidades avançadas em design instrucional.

O que mais gosto no 360Learning é o quão intuitiva e colaborativa é a plataforma. Do ponto de vista de RH e L&D, ela realmente apoia uma cultura de aprendizagem contínua, facilitando que especialistas em assuntos específicos em toda a organização contribuam com o conteúdo do treinamento, sem a necessidade de habilidades avançadas em design instrucional.

📚 Leia mais: Como criar um plano de implementação de LMS

5. Absorb LMS (Ideal para capacitação e treinamento em conformidade em nível empresarial)

via Absorb LMS

O Absorb LMS, baseado em nuvem e alimentado por IA, oferece suporte ao aprendizado individualizado e ministrado por instrutor. Como um software de treinamento remoto, ele oferece experiências de aprendizado envolventes e personalizadas para equipes remotas, híbridas e globais.

Usando percursos de aprendizagem personalizados, você pode identificar, desenvolver e aproveitar as habilidades de sua força de trabalho. E até mesmo incentivá-los a assumir a responsabilidade por seu aprendizado e desenvolvimento.

Você precisa de um canal de aprendizagem que forneça a todos os seus funcionários, independentemente da sua localização, acesso às mesmas informações. A plataforma de comunicação bidirecional oferece informações gerais, atualizações em tempo real e informações específicas para cada função.

Absorva os melhores recursos do LMS

Capture todos os elementos da experiência do aluno com painéis pré-construídos e personalizáveis

Obtenha acesso instantâneo a mais de 20.000 cursos de treinamento fáceis de usar

Acesse materiais de aprendizagem de alta qualidade por meio de três bibliotecas cuidadosamente selecionadas: Amplify, Amplify Plus e Amplify Max

Absorva as limitações do LMS

Os relatórios podem ser um pouco complicados, a menos que você explore as ferramentas avançadas

Preços do Absorb LMS

Preços personalizados de acordo com o tamanho das equipes

Absorva as avaliações e comentários do LMS

G2: 4,6/5 (mais de 670 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Absorb LMS?

Uma avaliação da G2 compartilha:

O que mais gosto no Absorb LMS é sua interface de usuário e flexibilidade. Mesmo que você não esteja familiarizado com softwares LMS, a experiência de back-end é bastante fácil de navegar. A plataforma facilita tanto para administradores quanto para alunos, o que reduz significativamente a curva de aprendizado.

O que mais gosto no Absorb LMS é sua interface de usuário e flexibilidade. Mesmo que você não esteja familiarizado com softwares LMS, a experiência de back-end é bastante fácil de navegar. A plataforma facilita tanto para administradores quanto para alunos, o que reduz significativamente a curva de aprendizado.

6. Trainual (ideal para integração e documentação de SOP para equipes em crescimento)

via Trainual

Você pode usar o Trainual como uma ferramenta de treinamento remoto, transformando o conhecimento, as políticas e os processos repetíveis da sua empresa em módulos de autoatendimento. Tanto os funcionários novos quanto os antigos podem acessá-lo a qualquer momento para obter treinamento sobre o produto.

Há também uma base de conhecimento pesquisável. Com a pesquisa alimentada por IA, quando sua equipe estiver procurando respostas, basta fazer a pergunta e o Trainual fornecerá a política exata. Esse recurso se torna ainda mais poderoso quando combinado com ferramentas robustas de compartilhamento de conhecimento que garantem que as atualizações sejam acessíveis a todas as equipes.

O Trainual ajuda você a documentar seu trabalho e ensiná-lo à sua equipe. Ele permite que você amplie sua documentação de integração e SOP sem depender de sessões de treinamento ao vivo ou sistemas empresariais.

Principais recursos do Trainual

Use o editor pré-construído para criar conteúdo, escrever guias passo a passo, incorporar vídeos e adicionar imagens

Vídeos de treinamento e gravação de tela permitem explicar visualmente processos complexos quando você não pode treinar seus funcionários pessoalmente

Centralize seu treinamento em conformidade em uma base de conhecimento e fique à frente das regras de conformidade em constante evolução com atualizações automáticas de treinamento

Limitações do Trainual

A falta de uma estrutura hierárquica ou de pastas dificulta a organização e a navegação pela crescente biblioteca de conteúdos para administradores e autores de conteúdo.

Preços do Trainual

Pequeno: US$ 249 por mês (cobrado anualmente)

Médio: US$ 279 por mês (cobrado anualmente)

Crescimento: US$ 419 por mês (cobrado anualmente)

Personalizado: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Trainual

G2: 4,7/5 (mais de 460 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 480 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Trainual?

Uma avaliação da G2 compartilha:

O Trainual melhorou significativamente a forma como documentamos, compartilhamos e padronizamos nossos processos aeroespaciais AS9100. Tornou-se um hub centralizado onde nossa equipe pode acessar facilmente as informações necessárias para entender políticas, concluir treinamentos e consultar procedimentos sem depender de transferências verbais ou conhecimento tribal.

O Trainual melhorou significativamente a forma como documentamos, compartilhamos e padronizamos nossos processos aeroespaciais AS9100. Tornou-se um hub centralizado onde nossa equipe pode acessar facilmente as informações necessárias para entender políticas, concluir treinamentos e consultar procedimentos sem depender de transferências verbais ou conhecimento tribal.

👀 Você sabia? Na McKinsey, a integração não se resume a colocar os novos contratados em dia — é a plataforma de lançamento para o desenvolvimento a longo prazo . Como parte da experiência de integração, cada participante realiza uma avaliação de liderança baseada em simulação. No primeiro dia, eles recebem um Plano de Crescimento personalizado que destaca seus pontos fortes, identifica áreas a serem desenvolvidas e traça os próximos passos a serem seguidos. Este Plano de Crescimento está vinculado ao ecossistema de credenciamento mais amplo da McKinsey, oferecendo caminhos de aprendizagem personalizados em áreas como finanças, pensamento estratégico, risco e habilidades específicas do setor. Não é apenas um instantâneo, é um trampolim. Para os funcionários, ele responde “o que vem a seguir?”. Para a empresa, ele constrói uma cultura de aprendizagem contínua e orientada para a propriedade.

7. LearnUpon (Ideal para gerenciar treinamento externo e interno de funcionários em grande escala)

via LearnUpon

Os desafios da integração de funcionários podem prejudicar uma experiência de aprendizagem positiva, especialmente para novos contratados. Eles variam de barreiras de comunicação a desalinhamento cultural e baixa motivação. Para combater isso, você pode considerar o uso de um programa de treinamento personalizado.

O LMS LearnUpon baseado em nuvem ajuda você a fazer isso. O recurso Learning Journeys permite criar caminhos de treinamento visualmente mapeados e com várias etapas que se adaptam dinamicamente com base nos dados do usuário e nos resultados de cursos anteriores.

Por exemplo, os funcionários podem ser direcionados automaticamente para diferentes módulos, dependendo de sua função, localização ou resultados em questionários. Isso garante que todos os alunos remotos recebam conteúdo personalizado de acordo com suas necessidades.

Principais recursos do LearnUpon

Oferece suporte a treinamento assíncrono (cursos individualizados, vídeos sob demanda, pontos de verificação de conhecimento) e síncrono (webinars ao vivo, ministrados por instrutor virtual)

Conecte sistemas HRIS ou CRM ao LearnUpon e inscreva automaticamente os usuários em grupos ou jornadas de aprendizagem

Envie e-mails personalizados ou lembretes pelo Slack, gere certificados automaticamente e até mesmo configure fluxos de trabalho de recertificação

Limitações do LearnUpon

Configurar um único curso pode ser bastante demorado

Preços do LearnUpon

Essencial: Preços personalizados para até 150 usuários

Premium: Preço personalizado para até 500 usuários

Empresa: Preços personalizados para mais de 500 usuários

Avaliações e comentários sobre o LearnUpon

G2: 4,6/5 (mais de 180 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 480 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o LearnUpon?

Uma avaliação da G2 compartilha:

Gosto da experiência do usuário em geral. É fácil encontrar as informações, você pode agendar suas aulas, limitar o acesso apenas ao público-alvo e permitir avaliações em seus cursos para saber mais sobre a experiência do aluno.

Gosto da experiência do usuário em geral. É fácil encontrar as informações, você pode agendar suas aulas, limitar o acesso apenas ao público-alvo e permitir avaliações em seus cursos para saber mais sobre a experiência do aluno.

📚 Leia mais: Seu guia para gerenciamento de projetos para produção de vídeo

8. Seismic Learning (Lessonly) (Ideal para equipes de atendimento ao cliente que precisam de prática e coaching em tempo real)

via Seismic Learning

A Seismic Learning, anteriormente conhecida como Lessonly, é uma plataforma de treinamento e coaching projetada para equipes de vendas e suporte.

Em vez de depender de módulos estáticos, a Lessonly enfatiza a prática orientada, permitindo que os representantes remotos ensaiem cenários reais. Isso inclui lidar com objeções, escrever e-mails de reembolso e obter feedback sem a necessidade de um gerente ao vivo.

Simulações de dramatização e feedback instantâneo no Seismic ajudam a aumentar a retenção de conhecimento em cenários de atendimento ao cliente, onde a repetição e a prática são fundamentais.

Ele também se integra às ferramentas de capacitação mais amplas da Seismic, fornecendo às equipes acesso a treinamentos, manuais e bibliotecas de conteúdo em um ambiente unificado.

Principais recursos do Seismic Learning

Treinamento específico para cada função com ferramentas de coaching em tempo real

Use o criador de lições do tipo arrastar e soltar para criar módulos de treinamento estruturados com vídeos, questionários, documentos e texto

Incorpore o treinamento em ferramentas do dia a dia, como Slack, Salesforce, Zendesk e Microsoft Teams, para oferecer microaprendizagem em plataformas que suas equipes remotas já utilizam

Limitações do Seismic Learning

Todas as aulas devem ser criadas do zero; não há modelos ou biblioteca de conteúdo para iniciar rapidamente a integração ou trilhas de treinamento comuns

Preços do Seismic Learning

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Seismic Learning

G2: 4,7/5 (mais de 590 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 210 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o LearnUpon?

Uma avaliação da G2 compartilha:

O Seismic Learning é a nossa escolha para a integração e o treinamento contínuo. Eu criei vários currículos e posso preencher as aulas em qualquer um deles. Quando atualizo as aulas, os currículos também são atualizados.

O Seismic Learning é a nossa escolha para a integração e o treinamento contínuo. Eu criei vários currículos e posso preencher as aulas em qualquer um deles. Quando atualizo as aulas, os currículos também são atualizados.

9. BrainCert (Ideal para equipes que precisam de uma solução completa de sala de aula virtual e testes)

via BrainCert

A BrainCert oferece um conjunto de ferramentas para a realização de treinamentos, combinando uma sala de aula virtual, um criador de cursos e uma plataforma de testes em uma única solução. A plataforma oferece suporte à colaboração em tempo real com videoconferência em HD, salas de descanso, quadros brancos e compartilhamento de tela.

Você também pode criar questionários e testes interativos, acompanhar o desempenho e emitir certificados para sua força de trabalho remota. Seja para treinar novos funcionários ou realizar sessões ao vivo em diferentes fusos horários, a BrainCert oferece a infraestrutura para dimensionar e gerenciar tudo em um só lugar.

Principais recursos do BrainCert

Sala de aula virtual integrada com salas de descanso, quadros brancos e compartilhamento de tela

Criador de cursos compatível com SCORM com ferramentas de teste avançadas

Permita que os alunos remotos concluam cursos, participem de sessões ao vivo, façam avaliações e participem de discussões da comunidade de maneira integrada a partir de navegadores móveis ou aplicativos iOS/Android

Limitações do BrainCert

A versão móvel do BrainCert não é tão fluida quanto a versão para desktop no momento, especialmente se preferimos aprender em um celular ou tablet

Preços do BrainCert

Pro: US$ 59 por mês (cobrado mensalmente)

Elite: US$ 149 por mês (cobrado mensalmente)

Crescimento: US$ 299 por mês (cobrado mensalmente)

Avaliações e comentários da BrainCert

G2: 4,6/5 (mais de 70 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 220 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o BrainCert?

Uma avaliação da G2 compartilha:

A melhor parte do BrainCert que eu gosto é que ele é um LMS completo que inclui salas de aula virtuais, gamificação, integrações para automação, entre outros.

A melhor parte do BrainCert que eu gosto é que ele é um LMS completo que inclui salas de aula virtuais, gamificação, integrações para automação, entre outros.

📚 Leia mais: Exemplos de treinamento em vídeo para desenvolvimento de funcionários

10. MapleLMS (Ideal para organizações que buscam treinamento remoto seguro e escalável)

via MapleLMS

O MapleLMS é um sistema de gestão de aprendizagem baseado na nuvem que suporta diferentes estilos de aprendizagem. Combina instrução ao vivo e aprendizagem ao ritmo do aluno para os seus trabalhadores remotos.

Para tornar o aprendizado remoto mais envolvente, considere usar o recurso de gamificação. Os alunos ganham pontos ao concluir módulos, questionários e tarefas. Esses pontos podem ser trocados por emblemas e exibidos em placares de líderes.

Suas progressões baseadas em desafios e recompensas digitais são projetadas para motivar os alunos, transformando o treinamento em uma experiência semelhante a um jogo. Os usuários desbloqueiam níveis ou certificados à medida que atingem as metas de treinamento.

Principais recursos do MapleLMS

Armazena informações dos alunos usando padrões avançados de criptografia, com protocolos como OAuth 2.0 e SAML, garantindo acesso e autenticação seguros

Feedback em tempo real, recompensas digitais e reconhecimento entre colegas criam um senso de realização e impulso

Permita que os alunos colaborem ou competam entre si por meio de grupos, fóruns de discussão e desafios em equipe

Limitações do MapleLMS

Não possui cursos integrados, o que significa que pode levar semanas (ou meses) para desenvolver um currículo completo

Preços do MapleLMS

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o MapleLMS

G2: Não há avaliações suficientes disponíveis

Capterra: Não há avaliações suficientes disponíveis

🧠 Curiosidade: À medida que as tendências digitais e de IA continuam a revolucionar o mundo do trabalho, 85% dos líderes empresariais concordam que a necessidade de desenvolvimento de competências irá aumentar drasticamente, de acordo com a Gartner, Inc. Aqui estão outras conclusões do inquérito: Entre 330 líderes empresariais, 93% concordaram que seu papel é garantir que sua força de trabalho tenha tempo e recursos para aprender continuamente

As empresas que obtêm os melhores resultados comerciais com o aprendizado utilizam um conjunto de práticas de aprendizado ágil pelo menos 1,5 vezes mais do que outras empresas

A Gartner recomenda que o L&D se torne mais ágil — oferecendo aprendizado mais rápido, em formatos curtos e em escala — e mais econômico para acompanhar as necessidades de habilidades em constante evolução

11. SkyPrep (Ideal para empresas que precisam de treinamento remoto intuitivo para funcionários)

via SkyPrep

O SkyPrep centraliza o aprendizado remoto combinando criação rápida de cursos, salas de aula virtuais, engajamento gamificado, administração automatizada e acompanhamento detalhado.

A interface simples e o criador de cursos com recurso de arrastar e soltar facilitam o lançamento de programas de aprendizagem remota de forma independente.

Você pode enviar materiais de treinamento em vários formatos, incluindo documentos, vídeos, questionários e arquivos SCORM. Em seguida, atribua certificações e acompanhe o progresso dos alunos por meio de análises integradas. O SkyPrep também oferece personalização da marca, o que ajuda a treinar equipes internas ou grupos que lidam diretamente com os clientes.

Principais recursos do SkyPrep

Ministre sessões virtuais ao vivo por meio do Zoom, Teams, Webex ou BigBlueButton diretamente na plataforma

Automatize fluxos de trabalho e notificações para inscrições, lembretes e emissão de certificados

Use painéis e análises em tempo real para medir o impacto do treinamento, identificar lacunas de conhecimento e exportar dados para fins de conformidade ou avaliação de desempenho

Limitações do SkyPrep

Menos ferramentas de colaboração avançadas em comparação com plataformas LMS maiores

Preços do SkyPrep

Lite: Preço personalizado

Premium: Preço personalizado

Enterprise Learning Suite: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o SkyPrep

G2: 4,6/5 (mais de 70 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 150 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o SkyPrep?

Uma avaliação da G2 compartilha:

O Sky Prep é muito fácil de usar para alunos e administradores. Tem muitos recursos e foi fácil de integrar à nossa loja Shopify. Além disso, tem um preço muito razoável e não apresentou nenhuma interrupção. A implementação foi perfeita.

O Sky Prep é muito fácil de usar para alunos e administradores. Tem muitos recursos e foi fácil de integrar à nossa loja Shopify. Além disso, tem um preço muito razoável e não apresentou nenhuma interrupção. A implementação foi perfeita.

Crie programas de treinamento remoto mais inteligentes e escaláveis com o ClickUp

Quando você está considerando uma plataforma de treinamento remoto, não existe uma resposta única para todos. Se o seu maior obstáculo é o conhecimento tribal e a repetição do processo de integração, comece com uma ferramenta que ajude a centralizar os SOPs e padronizar os caminhos de treinamento.

Se você estiver implementando treinamento de produtos em várias funções ou regiões, procure por lógica de ramificação, caminhos de aprendizagem adaptáveis e análises detalhadas.

Aqui está uma perspectiva simples para ajudar:

Está crescendo rápido? Escolha ferramentas com modelos, automação e objetos de aprendizagem reutilizáveis

Você gerencia equipes multifuncionais? Priorize recursos de colaboração, acesso baseado em funções e tutoriais em vídeo assíncronos

Está lançando novas ferramentas ou processos? Procure um software que ofereça suporte à adoção do produto com questionários, caminhos condicionais e instruções integradas

Gerencia conteúdo em grande escala? Você vai precisar de edição em massa, controle de versões e um assistente de IA para reduzir o cansaço de reescrever tudo

Se ainda não sabe por onde começar, considere o ClickUp. Ele integra documentos, atribuições de tarefas, redação com IA, gravação de vídeo e modelos integrados.

