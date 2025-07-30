as 10 melhores ferramentas de software de gestão de campus (2025)

Administrar uma escola ou universidade é uma operação complexa e contínua. Você gerencia admissões, frequência, horários dos professores, mensalidades, envolvimento dos alunos, apoio aos ex-alunos... e muito mais.

Você também está lidando com uma dúzia de ferramentas diferentes apenas para conseguir realizar as tarefas de um único dia.

O problema é que a maioria deles não se comunica entre si. Assim, o que deveria ser simplificado acaba se perdendo em e-mails, planilhas e acompanhamentos perdidos.

É por isso que mais escolas de ensino fundamental e médio, faculdades e universidades estão repensando a forma como gerenciam as operações em todo o campus.

Se você está procurando soluções de software de gestão de campus que realmente reúnam tudo — dados dos alunos, atividades acadêmicas, operações e comunicação —, você está no lugar certo. Neste guia, detalhamos as melhores ferramentas a serem consideradas este ano, com prós, contras e informações sobre preços reais para ajudá-lo a encontrar a opção certa para sua instituição.

O que você deve procurar em um software de gestão de campus?

O software de gestão de campus deve ajudar você a unificar seus fluxos de trabalho acadêmicos, administrativos e operacionais em um só lugar. Aqui estão os principais recursos a serem priorizados:

Dados centralizados dos alunos: Em média , O software de gestão de campus centralizado mantém registros acadêmicos, frequência, informações pessoais e histórico de comunicação em um sistema seguro Em média 60% do tempo de uma equipe é consumido localizando, atualizando e compartilhando informações entre sistemas desconectados.O software de gestão de campus centralizadomantém registros acadêmicos, frequência, informações pessoais e histórico de comunicação em um sistema seguro

Fluxos de trabalho de admissões e matrículas de alunos: Deseja automatizar tarefas repetitivas e trabalhosas, como envio de formulários, coleta de documentos e aprovações? A maioria das ferramentas de gestão de campus atuais é desenvolvida para garantir uma experiência de integração tranquila

Planejamento e programação acadêmica: Escolha ferramentas que ajudem você a gerenciar horários, calendários de cursos, agendas do corpo docente e tarefas de aula com o mínimo de esforço manual

Ferramentas de comunicação: Com chat integrado, anúncios e portais interativos, esses aplicativos ajudam a estabelecer uma coordenação perfeita entre alunos, professores, pais e funcionários

Acompanhamento e análise de desempenho: Painéis visuais e relatórios podem ser uma grande vantagem, pois permitem monitorar notas, frequência, engajamento e KPIs institucionais sem a necessidade de ferramentas de análise separadas

Acesso móvel e portais de autoatendimento: Ofereça aos alunos e professores acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, a recursos essenciais por meio de aplicativos móveis ou painéis da web

Integração e escalabilidade: Garanta que o software se conecte a ferramentas como seu LMS (Sistema de Gestão de Aprendizagem) e SIS (Sistema de Informações do Aluno) para acompanhar o crescimento da sua instituição

Os melhores softwares de gestão de campus em resumo

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços* ClickUp Instituições educacionais de médio a grande porte que gerenciam fluxos de trabalho acadêmicos e administrativos Espaços de projeto personalizáveis para cada departamento, mais de 15 visualizações (listas, Kanban, etc.), formulários ClickUp, quadros brancos, calendário com IA, Docs Hub, agentes autopilot e ClickUp Brain para insights com IA Plano gratuito disponível; preços personalizados para empresas Alma SIS Instituições de ensino fundamental e médio de pequeno e médio porte com foco na facilidade de uso e no envolvimento dos pais Portais baseados em funções, agendamento automatizado, painéis em tempo real, históricos personalizáveis e análises, integrações perfeitas (Google Classroom, Canvas) Preços personalizados Campus 365 Escolas de pequeno e médio porte que precisam de um ERP configurável e completo mais de 80 módulos (acadêmicos, alojamento, finanças, transporte), aulas ao vivo nativas, suporte móvel, ajuda 24 horas por dia, 7 dias por semana, painéis em tempo real Preços personalizados Ellucian Universidades de médio a grande porte que precisam de ERP + SIS voltado para o ensino superior Dados integrados do ciclo de vida dos alunos, painéis acadêmicos e operacionais, gestão de RH/folha de pagamento/ERP, portais de consultoria Preços personalizados PowerSchool Distritos escolares de ensino fundamental e médio que precisam de um SIS escalável com conformidade robusta Sincronização em tempo real com LMSs, modelos de conformidade, plug-ins personalizáveis, opções híbridas/na nuvem/no local Preços personalizados Fedena Instituições de ensino fundamental e médio de pequeno e médio porte nos EUA com suporte de TI limitado Admissões, automação de taxas, portais otimizados para dispositivos móveis, integrações (Zoom, Teams), relatórios personalizados Planos pagos a partir de US$ 999/ano; preços personalizados para empresas Blackbaud SIS Escolas particulares de ensino fundamental e médio nos EUA que desejam LMS e SIS integrados Portais unificados, modelos flexíveis de notas/histórico escolar, sincronização em tempo real, painéis para conformidade e acompanhamento acadêmico Preços personalizados Academia ERP Instituições com operações em vários campi que precisam de ERP modular Módulos configuráveis (admissões a RH), alertas em tempo real, portais seguros, relatórios para vários campi Preços personalizados Workday Student Grandes universidades que buscam unificar dados financeiros, de RH e dos alunos Portais de autoatendimento, ferramentas de currículo/orientação/faturamento, análise preditiva, escalabilidade em grandes campi Preços personalizados Skyward Distritos escolares dos EUA que precisam de sistemas confiáveis e estáveis, com forte envolvimento das famílias Registros centralizados (frequência, finanças, RH), portais em tempo real, exportação de conformidade, formulários personalizados Preços personalizados

O melhor software de gestão de campus para sua instituição

Como analisamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos os softwares na ClickUp.

Agora que você tem uma lista de verificação útil para orientá-lo, considere estas recomendações de ferramentas de gestão de campus que você deve experimentar:

1. ClickUp (O melhor sistema completo para gerenciar fluxos de trabalho acadêmicos e administrativos)

Experimente o ClickUp gratuitamente Personalize as visualizações, tarefas, documentos, quadros brancos e automações do ClickUp de acordo com o funcionamento da sua instituição

Como um aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp oferece às instituições de ensino uma plataforma unificada para gerenciar todas as partes da vida no campus, sem precisar alternar entre sistemas desconexos. Seja para supervisionar admissões, gerenciar tarefas do corpo docente ou acompanhar o progresso dos alunos, você pode personalizar o ClickUp para fazer tudo isso, de acordo com a estrutura da sua instituição.

Visualize tudo, desde perfis de alunos até inventário de equipamentos, em um só lugar com as mais de 15 visualizações do ClickUp, incluindo listas, tabelas e quadros Kanban.

Cada departamento da sua instituição pode trabalhar em espaços de projeto personalizáveis no ClickUp, que armazenam seus dados essenciais. Assim, você pode ter fluxos de trabalho separados para acadêmicos, operações, RH e eventos, mas monitorar todos eles em uma única ferramenta. Isso é que é eficiência!

E já que estamos falando sobre isso, vamos mostrar como o ClickUp Automations pode economizar ainda mais tempo.

Digamos que, durante o período de admissões, um aluno envie sua inscrição por meio de um formulário ClickUp personalizado que você enviou. Esse formulário cria automaticamente uma tarefa ClickUp na lista “Pipeline de admissões” com todos os detalhes preenchidos.

Em seguida, a tarefa é atribuída automaticamente a um responsável pelo processo seletivo, com uma data limite definida para a verificação dos documentos.

💡 Dica profissional: os agentes do ClickUp Autopilot atuam como colegas de equipe de IA que monitoram tarefas e tomam medidas com base nas suas instruções. Para verificação de documentos, você pode treinar um agente personalizado do ClickUp para verificar se os campos personalizados obrigatórios nos envios de formulários (como “Transcrição enviada” ou “Comprovante de identidade”) foram preenchidos. Se algum estiver faltando, o agente pode alterar automaticamente o status da tarefa para “Documentos faltando” e enviar um lembrete por e-mail ao candidato. Quando todos os documentos estiverem recebidos, o status é atualizado para “Pronto para revisão”, sem necessidade de verificações manuais. Use o ClickUp Autopilot Agents para agilizar suas tarefas diárias

Ao final da semana, a equipe de admissões tem visibilidade total sobre quais candidatos estão pendentes, concluídos ou com problemas — e ninguém fica enterrado em planilhas ou cadeias intermináveis de e-mails.

A colaboração é perfeita entre as funções. Seus professores, funcionários e equipes de apoio aos alunos podem deixar comentários nas tarefas para acompanhamento. Eles também podem trabalhar juntos no ClickUp Whiteboards e no ClickUp Docs em tempo real para elaborar planos de aula, atualizar documentos de políticas ou preparar materiais para eventos.

Ferramentas de agendamento integradas, como o Calendário com IA do ClickUp, ajudam você a gerenciar tudo, desde calendários de aulas até reuniões entre departamentos. E com canais específicos para projetos ou tarefas no ClickUp Chat, as equipes podem ter discussões rápidas ou compartilhar atualizações contextuais, para que todas as conversas permaneçam conectadas ao trabalho em questão.

Quer ver quais departamentos estão sobrecarregados ou quais alunos estão constantemente em risco? Experimente cartões, gráficos e relatórios personalizados nos painéis do ClickUp. Ou simplesmente peça ao seu assistente de IA, ClickUp Brain, para buscar esses dados para você em seu espaço de trabalho.

Avalie o desempenho dos alunos e funcionários e descubra tendências com o ClickUp Brain

Por fim, o conhecimento institucional fica preservado e fácil de acessar com o ClickUp Docs Hub e sua base de conhecimento segura. De políticas escolares a manuais do aluno e guias de solução de problemas de TI, você pode criar, armazenar e compartilhar documentação, tudo na mesma plataforma.

Melhores recursos do ClickUp

Crie documentos estruturados e colaborativos com páginas aninhadas, edição em tempo real e comentários em equipe usando o ClickUp Docs

Colete dados de alunos ou funcionários de maneira integrada por meio de formulários ClickUp personalizáveis que alimentam diretamente as listas de tarefas

Acompanhe metas e resultados importantes em todos os departamentos usando os painéis de metas e progresso integrados do ClickUp

Personalize seu espaço de trabalho com o ClickApps — ativando ou desativando recursos de acordo com as necessidades da sua instituição

Resuma longas conversas ou e-mails, atualize tarefas instantaneamente e extraia insights do seu espaço de trabalho com comandos de voz através do aplicativo para desktop ClickUp Brain MAX

Limitações do ClickUp

A enorme flexibilidade pode parecer um pouco assustadora para usuários iniciantes

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 5.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Um avaliador do G2 diz:

Agradeço o fato de todo o trabalho da escola estar visível para toda a equipe administrativa.

Agradeço o fato de todo o trabalho da escola estar visível para toda a equipe administrativa.

📮 ClickUp Insight: O trabalho não deveria ser um jogo de adivinhação, mas muitas vezes é. Nossa pesquisa sobre gestão do conhecimento descobriu que os funcionários frequentemente perdem tempo procurando em documentos internos (31%), bases de conhecimento da empresa (26%) ou até mesmo em notas pessoais e capturas de tela (17%) apenas para encontrar o que precisam. Com a Pesquisa Conectada do ClickUp, todos os arquivos, documentos e conversas ficam instantaneamente acessíveis a partir da sua página inicial, para que você encontre respostas em segundos, não em minutos. 💫 Resultados reais: As equipes conseguem recuperar mais de 5 horas por semana usando o ClickUp — o que significa mais de 250 horas por ano por pessoa — eliminando processos desatualizados de gerenciamento de conhecimento. Imagine o que sua equipe poderia criar com uma semana extra de produtividade a cada trimestre!

2. Alma SIS (o melhor SIS criado por educadores, com profundo envolvimento dos pais)

O Alma SIS é um sistema de informações estudantis nativo da nuvem amplamente adotado em distritos escolares e escolas charter dos Estados Unidos. Ele foi projetado para simplificar o controle de frequência, notas, horários e conformidade estadual em uma interface intuitiva.

Sua proposta única de venda? Ele foi desenvolvido por educadores que entendem a importância da facilidade de uso e da rápida adoção de um software de gestão de campus. Professores, administradores e até mesmo famílias geralmente conseguem se familiarizar com a ferramenta em poucos minutos.

Suas integrações em tempo real com o Google Classroom, Canvas, Schoology e Microsoft Teams eliminam a duplicação de dados — notas e frequência são sincronizadas automaticamente entre os sistemas.

Melhores recursos do Alma SIS

Simplifique o envolvimento dos pais, alunos e professores por meio de portais modernos e baseados em funções

Automatize a programação de aulas, o controle de frequência e a geração de boletins escolares

Visualize as tendências acadêmicas com painéis em tempo real e relatórios de conformidade estadual

Personalize boletins, históricos escolares e análises para atender às necessidades específicas da escola

Limitações do Alma SIS

Suas ferramentas de compartilhamento de arquivos e colaboração têm pontuação mais baixa nas avaliações online em comparação com os concorrentes

Seu criador de cronogramas principais é gerenciado por meio de uma ferramenta de terceiros, que alguns administradores consideram menos intuitiva

Preços do Alma SIS

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Alma SIS

G2: 4,2/5 (mais de 160 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 430 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Alma SIS?

Diretamente de uma avaliação da Capterra:

O SIS ALMA é fácil de usar para administradores, alunos, professores e pais. Quando eu, um administrador do ALMA, preciso de ajuda, o suporte ao cliente é fácil de acessar e sempre me ajuda em poucos instantes. Quando eu, como professor, uso o sistema, sei que minhas notas estão seguras e podem ser facilmente acessadas pelos alunos e pais para que eles fiquem por dentro do desempenho de seus filhos.

O SIS ALMA é fácil de usar para administradores, alunos, professores e pais. Quando eu, um administrador do ALMA, preciso de ajuda, o suporte ao cliente é fácil de acessar e sempre me ajuda em poucos instantes. Quando eu, como professor, uso o sistema, sei que minhas notas estão seguras e podem ser facilmente acessadas pelos alunos e pais para que eles fiquem por dentro do desempenho de seus filhos.

🧠 Curiosidade: Na IU International University of Applied Sciences, o uso do tutor de IA Syntea reduziu o tempo de aprendizagem em aproximadamente 27% após cerca de três meses, em comparação com grupos não assistidos por IA. O principal diferencial? Aprendizagem personalizada!

3. Campus 365 (Melhor para módulos altamente configuráveis)

O Campus 365 oferece um dos mais extensos catálogos de módulos do setor — mais de 80 módulos que abrangem admissões, acadêmicos, finanças, transporte, biblioteca, alojamento e aulas ao vivo, todos acessíveis via web e aplicativos móveis.

Ele foi projetado para ajudar as escolas a crescer com painéis centralizados que oferecem aos administradores visibilidade em tempo real das operações, desde a cobrança de taxas até métricas de desempenho acadêmico.

A facilidade de uso é uma das principais vantagens deste sistema ERP para escolas. Os usuários relatam que conseguem integrar novos funcionários em poucos minutos, graças à interface simples e aos fluxos de trabalho intuitivos, mesmo em ambientes com pouca tecnologia. O suporte é outro destaque, com chat, telefone e ajuda ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana, além de treinamento por meio de webinars e sessões presenciais.

Melhores recursos do Campus 365

Gerencie mais de 80 módulos acadêmicos e administrativos a partir de um único painel

Ministre aulas online ao vivo de forma nativa, sem ferramentas ou plug-ins de terceiros

Ofereça suporte a pais, alunos e funcionários com aplicativos móveis e acesso multilíngue

Automatize a cobrança de taxas, o controle de frequência e a programação acadêmica

Limitações do Campus 365

O módulo de aulas ao vivo pode ter dificuldades com salas de aula virtuais grandes

O nível de personalização varia de acordo com o módulo — fluxos de trabalho complexos podem precisar de suporte para personalização

Preços do Campus 365

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Campus 365

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Campus 365?

Um usuário do G2 diz:

O software é intuitivo e fácil de usar, e aprecio o fato de permitir personalizar várias configurações para atender a qualquer necessidade.

O software é intuitivo e fácil de usar, e aprecio o fato de permitir personalizar várias configurações para atender a qualquer necessidade.

4. Ellucian (Melhor pacote ERP + SIS escalável e voltado para o ensino superior)

A Ellucian atende faculdades e universidades públicas e privadas dos Estados Unidos com relatórios robustos, CRM, SIS e ERP especificamente adaptados para os fluxos de trabalho do ensino superior. Os alunos podem se inscrever online, acompanhar o progresso e planejar os cursos; os orientadores e funcionários têm painéis e relatórios práticos para identificar alunos em risco e otimizar o recrutamento.

As ferramentas analíticas da Ellucian permitem que as instituições detectem tendências, como quedas nas matrículas ou pontos críticos de retenção, e tomem medidas proativas. Criado para ser escalável, ele também oferece suporte à conformidade com as regulamentações de auxílio financeiro dos EUA.

Melhores recursos do Ellucian

Integre dados do ciclo de vida dos alunos, desde o recrutamento até o envolvimento dos ex-alunos

Gerencie RH, folha de pagamento e operações de ERP juntamente com dados acadêmicos

Crie portais de orientação e painéis de auditoria de diplomas sem complicações

Limitações do Ellucian

Requer uma equipe de TI dedicada e treinamento formal para implementação

Pode ser mais caro de implementar do que plataformas SIS leves

Preços da Ellucian

Preços personalizados

Classificações e avaliações da Ellucian

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 3,6/5 (mais de 80 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Ellucian?

Uma avaliação da Capterra diz:

Parabéns à Ellucian pelas recentes atualizações feitas na aparência e na usabilidade do produto. Agora acho mais fácil de usar e mais fácil de dar suporte (não é mais necessário Java para a parte administrativa!).

Parabéns à Ellucian pelas recentes atualizações feitas na aparência e na usabilidade do produto. Agora acho mais fácil de usar e mais fácil de dar suporte (não é mais necessário Java para a parte administrativa!).

5. PowerSchool (Melhor SIS para o ensino fundamental e médio, com ampla implantação e integrações nos EUA)

O PowerSchool é amplamente utilizado em distritos escolares de ensino fundamental e médio nos Estados Unidos, oferecendo SIS básico, boletim escolar, controle de frequência, programação e forte suporte à conformidade com relatórios estaduais por meio de equipes regionais dedicadas. Ele se integra a LMS como Canvas e Schoology, oferece suporte a portais para famílias e alunos e é executado em uma infraestrutura segura baseada em ISO-27001/Azure.

Sua maior força reside em seu amplo mecanismo de personalização. Os distritos podem criar campos, páginas, relatórios e automações sob medida e até mesmo usar plug-ins para atender a fluxos de trabalho exclusivos.

Embora as escolas apreciem sua flexibilidade, elas também relatam que a integração, a navegação e a complexidade do banco de dados legado exigem recursos administrativos qualificados.

Melhores recursos do PowerSchool

Aproveite modelos de relatórios certificados pelo estado e fluxos de trabalho de conformidade

Sincronize a frequência, as notas e os horários entre portais em tempo real

Integre-se perfeitamente com Canvas, Schoology, Ed‑Fi, SIF e ferramentas de terceiros

Hospede no local, na nuvem ou em modo híbrido, com modos gerenciados ou autogerenciados

Limitações do PowerSchool

Requer conhecimento técnico e suporte de pessoal para personalizações internas

Os tempos de resposta do suporte e a documentação podem ser inconsistentes

Preços do PowerSchool

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o PowerSchool

G2: 4,2/5 (mais de 730 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 180 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o PowerSchool?

Um usuário de longa data do G2 relata:

Nosso distrito usa o PS SIS há nove anos, sempre como uma instância hospedada. Não tivemos nenhum problema de downtime nem perda de dados em todos esses anos. O treinamento para administradores é incrível.

Nosso distrito usa o PS SIS há nove anos, sempre como uma instância hospedada. Não tivemos nenhum problema de downtime nem perda de dados em todos esses anos. O treinamento para administradores é incrível.

👀 Você sabia? A Ivy Tech Community College usa o Google Cloud e aprendizado de máquina para prever o desempenho dos alunos com 80% de precisão, processando mais de 12 milhões de pontos de dados diariamente! Sua plataforma alimentada por IA identificou 16.000 alunos em risco em apenas um semestre e ajudou milhares a melhorar suas notas. Com análises self-service disponíveis para quase metade de sua equipe, a Ivy Tech passou de relatórios reativos para um suporte proativo aos alunos em grande escala.

6. Fedena (O melhor SIS/ERP modular e econômico para instituições de ensino fundamental e médio de pequeno e médio porte nos EUA)

Criado para instituições com suporte de TI limitado, o Fedena oferece automação, relatórios e ferramentas de engajamento de nível ERP para instituições de ensino fundamental e médio nos Estados Unidos. Você pode usá-lo para gerenciar tudo, desde admissões e frequência até transporte e hospedagem.

Além disso, os preços acessíveis e uma interface intuitiva tornam-no mais acessível para escolas de menor dimensão do que algumas outras ferramentas desta lista.

Ele se integra ao Google Workspace, Zoom, Microsoft Teams e oferece suporte a extensões de plug-ins e módulos personalizáveis para fluxos de trabalho flexíveis.

Melhores recursos do Fedena

Automatize os fluxos de trabalho de admissões e taxas com módulos de matrícula e pagamento

Implemente portais para pais/alunos compatíveis com dispositivos móveis, com atualizações em tempo real sobre frequência e notas

Integre cursos online, palestras gravadas, questionários e ferramentas de colaboração

Gere relatórios e painéis personalizados sobre frequência, desempenho e operações

Limitações do Fedena

Menos escalabilidade para grandes distritos em comparação com sistemas empresariais como o PowerSchool

A qualidade do suporte varia de acordo com a região; alguns avaliadores observam atualizações mais lentas dos recursos

Preços do Fedena

Padrão: US$ 999/ano

Premium : US$ 1.399/ano

Ultimate: US$ 1.699/ano

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Fedena

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Fedena?

Veja a opinião de um usuário do G2:

No geral, é uma boa plataforma para gestão de alunos. Fácil de usar, mas requer treinamento inicial para muitos usuários. Combina todas as funções necessárias, como gestão de frequência, informações pessoais, gestão de exames, notas e relatórios, tornando-a facilmente acessível para todas as partes interessadas.

No geral, é uma boa plataforma para gestão de alunos. Fácil de usar, mas requer treinamento inicial para muitos usuários. Combina todas as funções necessárias, como gestão de frequência, informações pessoais, gestão de exames, notas e relatórios, tornando-a facilmente acessível para todas as partes interessadas.

7. Blackbaud Student Information System (Melhor SIS para escolas particulares independentes de ensino fundamental e médio nos EUA)

👀 Você sabia? Desde 2023, 54% das instituições integraram seu SIS com LMS e outras plataformas administrativas.

Você também deseja uma experiência unificada, onde as funcionalidades de LMS, portais do aluno, faturamento e gerenciamento de matrículas se reúnem em um único login? A Blackbaud é uma opção sólida.

Professores e administradores utilizam-no para aceder a uma visão holística de 360° do percurso completo de cada aluno, desde os históricos escolares até aos trabalhos e atividades extracurriculares.

A cereja no topo do bolo? Solicitações automatizadas de cursos, listas de espera, fluxos de trabalho de avaliação e aprovações configuráveis com base em funções reduzem o atrito administrativo e apoiam a conformidade com os requisitos de relatórios e acreditação dos EUA.

Melhores recursos do Blackbaud SIS

Aproveite o acesso com login único para pais, alunos, professores e funcionários com painéis baseados em funções

Simplifique a configuração de notas e históricos escolares com modelos de avaliação flexíveis

Habilite agendamento unificado, aprovações de solicitações de cursos e sincronização de listas em tempo real

Use painéis interdepartamentais para ajudar os administradores a monitorar a frequência, as tendências acadêmicas e a conformidade

Limitações do Blackbaud SIS

Alguns usuários relatam que os módulos muitas vezes parecem complementos adquiridos, em vez de um sistema limpo e unificado

Preços do Blackbaud SIS

Preços personalizados

Classificações e avaliações do Blackbaud SIS

G2 : 4,2/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Blackbaud SIS?

Aqui está uma avaliação da G2:

Uma excelente plataforma para gerenciar alunos, pais, turmas, professores, orientadores, internatos e todos os dados relacionados aos alunos. Temos uma programação diária extremamente complicada e o software é capaz de se adaptar às nossas necessidades.

Uma excelente plataforma para gerenciar alunos, pais, turmas, professores, orientadores, internatos e todos os dados relacionados aos alunos. Temos uma programação diária extremamente complicada e o software é capaz de se adaptar às nossas necessidades.

8. Academia ERP (Ideal para instituições que precisam de um sistema ERP flexível e modular que se adapta a vários campi)

Se sua escola ou faculdade está cansada de adaptar os fluxos de trabalho ao software, o Academia ERP pode ser uma mudança revigorante. Ele foi projetado para lidar com tudo, desde admissões e questões acadêmicas até RH, finanças e até mesmo gestão de alojamentos. Quer você esteja gerenciando um campus ou vinte, a configuração modular do Academia se adapta facilmente e permite personalizar praticamente tudo, sem precisar chamar o suporte de TI toda vez.

O que os usuários adoram? As ferramentas de comunicação integradas. Alunos e pais recebem atualizações em tempo real por meio do aplicativo, e-mail ou SMS, enquanto os painéis ajudam a equipe a ficar por dentro da frequência, notas, taxas e muito mais.

Melhores recursos do Academia ERP

Automatize fluxos de trabalho críticos, desde consultas até admissões e gerenciamento de taxas, por meio de módulos configuráveis

Envie alertas em tempo real e notificações personalizadas usando SMS, e-mail e mensagens do aplicativo integrados

Habilite portais acessíveis por dispositivos móveis para alunos/pais/professores com visualização segura de históricos escolares, frequência e notas

Gere painéis e relatórios sobre frequência, finanças, desempenho acadêmico e dados de vários campi

Limitações do Academia ERP

Algumas instituições relatam que a documentação e o suporte podem variar de acordo com a região, especialmente em implantações fora dos EUA

Preços do Academia ERP

Preços personalizados

Classificações e avaliações do Academia ERP

G2 : 4,7/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Academia ERP?

Uma avaliação da G2 compartilha:

O sistema tornou nosso processo de admissão mais eficiente, minimizou os erros manuais na tomada de decisões de admissão e melhorou nosso sistema de gestão de alunos em geral.

O sistema tornou nosso processo de admissão mais eficiente, minimizou os erros manuais na tomada de decisões de admissão e melhorou nosso sistema de gestão de alunos em geral.

🧠 Curiosidade: 72% dos sistemas SIS agora oferecem acesso móvel, aumentando a flexibilidade para funcionários e alunos.

9. Workday Student (ideal para grandes universidades que buscam operações unificadas de alunos, RH e finanças)

O Workday Student foi desenvolvido para instituições de ensino superior que já lidam com vários sistemas e desejam que todos funcionem em conjunto. Se você já usa o Workday para RH e finanças, adicionar o módulo para estudantes reúne toda a sua instituição em um só lugar. Ele lida com admissões, orientação, planejamento curricular, faturamento e muito mais, ao mesmo tempo em que oferece aos funcionários e estudantes ferramentas de autoatendimento que realmente funcionam.

No entanto, essa não é uma solução pronta para uso. A implementação leva tempo e planejamento, mas, depois de instalada e funcionando, você tem uma visão em tempo real de tudo — progresso dos alunos, tendências de matrículas, status de auxílio financeiro — tudo sincronizado com seus dados de RH e finanças.

Principais recursos do Workday Student

Coordene os fluxos de trabalho de admissões, ajuda financeira, currículo e faturamento

Ofereça análises preditivas e relatórios sobre retenção, matrículas e desempenho acadêmico

Ofereça portais de autoatendimento para alunos, orientadores e funcionários

Expanda facilmente para dezenas de milhares de alunos em grandes universidades de pesquisa

Limitações do Workday Student

Relatórios prontos podem não cobrir todas as necessidades

A implementação pode exigir uma equipe de TI institucional experiente e um longo período de adaptação

Preços do Workday Student

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Workday Student

G2 : 4,0/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 20 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Workday Student?

No G2, um usuário compartilha:

O Workday é uma ótima plataforma para professores publicarem anúncios e tarefas. É fácil de usar e as notificações são ótimas, especialmente em dispositivos móveis. A orientação acadêmica também é um ótimo recurso adicional.

O Workday é uma ótima plataforma para professores publicarem anúncios e tarefas. É fácil de usar e as notificações são ótimas, especialmente em dispositivos móveis. A orientação acadêmica também é um ótimo recurso adicional.

10. Skyward (Ideal para distritos escolares dos EUA que priorizam estabilidade, conformidade e envolvimento familiar)

O Skyward é a escolha certa para muitos distritos escolares de ensino fundamental e médio nos Estados Unidos, e por um bom motivo. Ele existe há décadas, e isso fica evidente na profundidade dos recursos projetados com os desafios reais dos distritos em mente. Seja para controlar a frequência, gerar folhas de pagamento, criar relatórios estaduais ou ajudar os pais a se manterem informados, o Skyward faz tudo com confiabilidade silenciosa.

Os portais de acesso para famílias e alunos são simples, mas eficazes, ajudando a reduzir o volume de chamadas e dando às famílias uma linha direta para saber o que está acontecendo no dia a dia. E para equipes de TI, o Skyward oferece hospedagem flexível (na nuvem ou no local), além de opções sólidas de exportação de dados para distritos que gostam de controle. A interface pode parecer um pouco antiquada em alguns aspectos, mas a vantagem é um sistema que simplesmente funciona, mesmo nos dias mais movimentados da escola.

Melhores recursos do Skyward

Centralize os registros dos alunos, notas, finanças, RH e agendamentos em um único sistema

Permita que pais e alunos acessem dados em tempo real através dos portais Family Access ou Student Access

Ofereça suporte a relatórios de dados estaduais usando Ed-Fi e exportações CSV/API personalizadas

Facilite formulários personalizados e campos de dados para acompanhar as necessidades específicas do distrito

Limitações do Skyward

A interface parece desatualizada; vários usuários relatam dificuldade de navegação e fluxo de trabalho lento para professores

Preços do Skyward

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Skyward

G2 : 3,8/5 (mais de 170 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 150 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Skyward?

Aqui está uma análise da Capterra:

O Skyward facilitou muito a localização de informações dos alunos, a inserção de notas e a cópia de tarefas. Também foi fácil inserir a frequência. Gosto também da possibilidade de diferentes escolas alterarem o layout do Skyward para se adequar às suas necessidades.

O Skyward facilitou muito a localização de informações dos alunos, a inserção de notas e a cópia de tarefas. Também foi fácil inserir a frequência. Gosto também da possibilidade de diferentes escolas alterarem o layout do Skyward para se adequar às suas necessidades.

Aulas, comunicação, conformidade — gerencie tudo com o ClickUp

Se há uma coisa que você deve tirar deste post, é esta: quer você administre uma pequena escola de ensino fundamental e médio ou um sistema universitário extenso, existe uma solução de gestão de campus para você. Mas muitas ferramentas disponíveis apenas adicionam mais abas ao seu navegador, sem realmente aliviar a carga.

O ClickUp é diferente. Ele reúne tudo — projetos, pessoas, processos — em um único lugar que é realmente fácil de usar. Precisa de um formulário para feedback dos alunos? Um painel para admissões? IA que ajuda você a escrever mais rápido ou resumir relatórios? Você tem tudo isso sem precisar gerenciar vários sistemas dispersos.

Se o seu sistema atual parece um resquício da era do quadro negro, é hora de fazer um upgrade. O ClickUp recebe nota máxima em usabilidade, escalabilidade e inovação. Cadastre-se hoje mesmo para obter uma conta gratuita do ClickUp!