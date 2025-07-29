Como gerenciar vários projetos de construção sem atrasos

Sabe aquela sensação de estar a caminho de um local de trabalho, com o telefone a tocar sem parar por causa de outro e a reescrever mentalmente o cronograma da equipe para um terceiro?

Bem-vindo à vida de gerenciamento de vários projetos de construção.

A maioria das equipes de construção acaba dependendo de sistemas que não se adaptam a vários trabalhos. Mas não é por escolha!

É o que acontece quando os negócios vão bem. 🤷🏽‍♀️

De qualquer forma, este blog não tem como objetivo aumentar sua carga de trabalho.

Em vez disso, mostraremos como criar um sistema simples e repetível para gerenciar vários projetos de construção sem se esgotar, sem agendar compromissos em horários conflitantes e sem ficar constantemente trocando mensagens com sua equipe.

⭐ Modelo em destaque Este modelo de relatório de status de vários projetos foi projetado para otimizar o gerenciamento de vários projetos de construção simultaneamente, garantindo que você nunca perca uma atualização ou prazo importante. Com um painel centralizado, este modelo permite que os gerentes de projeto acompanhem o progresso, aloquem recursos e monitorem riscos em vários locais, tudo em tempo real. Seus campos personalizáveis e recursos de relatórios automatizados fornecem uma visão geral clara do status de cada projeto, ajudando as equipes a se manterem alinhadas e proativas na resolução de problemas antes que eles se agravem. Obtenha um modelo gratuito Otimize seus projetos de construção com o modelo de relatório de status de vários projetos da ClickUp Use-o para: Acompanhe o progresso do local, a conformidade com as normas de segurança e os cronogramas de inspeção de cada projeto em um só lugar

Monitore o uso de equipamentos, entregas de materiais e níveis de estoque com campos personalizados

Atribua e acompanhe tarefas para subcontratados, engenheiros e supervisores de obra

Visualize as fases do projeto, dependências e caminhos críticos com gráficos de Gantt focados em construção

As complexidades de supervisionar vários locais de trabalho

Gerenciar um único projeto de construção exige um planejamento preciso e monitoramento constante do andamento do projeto.

Agora, imagine ter que lidar com vários projetos ao mesmo tempo, cada um com seu próprio cronograma, equipe e tarefas importantes. De repente, você precisa lidar com:

❗️Coordenar várias equipes❗️Diversos subcontratados❗️Recursos sobrepostos❗️Regulamentações locais variadas

Cada novo local de trabalho adiciona camadas de complexidade: diferentes marcos do projeto, requisitos de segurança exclusivos, disponibilidade variável de recursos e partes interessadas separadas do projeto para manter o alinhamento.

Por exemplo, um atraso na obtenção de uma licença ou na entrega não afeta apenas um único projeto; pode criar gargalos em todos os seus projetos, afetando tudo, desde o uso de equipamentos até as inspeções.

Além de tudo isso, há a parte da colaboração propriamente dita:

❗️Os encarregados estão enviando atualizações por mensagem de texto❗️Os arquitetos estão enviando solicitações de informações❗️As perguntas sobre compras ficam perdidas em planilhas ❗️A tomada de decisões ocorre em prazos apertados

Conclusão? Manter a documentação do projeto, evitar atrasos e manter-se organizado em vários projetos não é tarefa fácil.

E não se limite a atribuir a culpa à falta de comunicação ou de esforço. Esses são apenas desafios inerentes ao gerenciamento de vários projetos de construção com prazos concorrentes.

Afinal, o que é a vida sem um pouco de desafio? 😉

Desafios comuns na gestão de múltiplos projetos de construção

Na gestão de projetos de construção, raramente se fica para trás devido a uma falha grave.

Em vez disso, é o acúmulo de pequenos problemas — atualizações perdidas, cronogramas de projetos conflitantes, dados de projetos perdidos — que se acumulam e ameaçam atrapalhar seus prazos.

Aqui está uma visão geral dos desafios comuns ao gerenciar vários projetos de construção — e por que eles acontecem:

⚠️ Desafio ❗️Por que isso acontece? Prazos não cumpridos Recursos limitados, como equipes especializadas ou equipamentos, são alocados para vários projetos sem uma distribuição clara, o que gera conflitos. Sobreposição de equipes e reservas duplicadas Recursos limitados, como equipes especializadas ou equipamentos, são alocados para vários projetos sem uma distribuição clara, o que gera conflitos. Comunicação dispersa As atualizações chegam por meio de mensagens de texto, e-mails, walkie-talkies e conversas pessoais — sem um centro de comunicação centralizado, informações importantes acabam passando despercebidas. Retrabalho e custos excedentes Sem um acompanhamento consistente das etapas e do progresso do projeto, as equipes trabalham com informações desatualizadas ou incorretas, causando retrabalho dispendioso. Relatórios inconsistentes Diferentes gerentes de projeto usam formatos variados para documentar projetos, dificultando o monitoramento do progresso ou o compartilhamento de atualizações com as partes interessadas de maneira eficiente. Informações perdidas ou isoladas Documentos importantes, como licenças, solicitações de informações, relatórios de segurança e fotos, são armazenados em vários locais, o que pode causar atrasos quando são necessários com urgência. Esgotamento e fadiga na tomada de decisões Gerenciar vários projetos significa tomar centenas de decisões cruciais diariamente. Sem ferramentas eficazes de gerenciamento de projetos, isso leva rapidamente à fadiga mental e a erros.

🧠 Curiosidade: Quando o Empire State Building estava em construção, o trabalho avançou a uma velocidade extraordinária: durante um período de 10 dias úteis, os construtores ergueram 14 andares completos, graças a um planejamento meticuloso e a uma abordagem de linha de produção para materiais padronizados. Todos os dias, milhares de trabalhadores descarregavam e instalavam entregas enormes — 16.000 placas de divisórias, 5.000 sacos de cimento, 450 metros cúbicos de areia e 300 sacos de cal. O projeto também encomendou 57.480 toneladas curtas de aço em uma única compra — a maior da época —, superando até mesmo as encomendas combinadas de aço para o Chrysler Building e o 40 Wall Street!

Como gerenciar vários projetos de construção com sucesso

Gerenciar vários projetos de forma eficaz se resume a uma coisa: um único sistema repetível que se adapta e se adapta a todos os seus projetos.

Isso deve manter seus fluxos de trabalho de construção conectados, visíveis e avançando sem microgerenciamento constante.

Esta seção divide tudo em oito práticas essenciais que, juntas, formam um fluxo de trabalho confiável e escalável para o gerenciamento de vários projetos. Comece com uma, vá construindo à medida que avança, mas não pule os fundamentos.

1. Crie uma fonte centralizada de informações confiáveis

Quando cada local de trabalho tem suas próprias planilhas, conversas por mensagens de texto e arquivos, tudo fica confuso rapidamente. O primeiro passo é simples: junte tudo em um único sistema compartilhado.

Pense:

Um único local para todos os planos de projeto

Um único local para cronogramas, solicitações de informações, documentos, fotos e atualizações

Um lugar onde você pode verificar rapidamente o status de qualquer trabalho, sem precisar procurar em caixas de entrada ou perguntar por aí

Isso não significa forçar todos a abandonar o que funciona, mas sim criar uma camada onde todas as atividades do local sejam rastreadas e visíveis, independentemente da ferramenta que sua equipe de campo esteja usando para enviar mensagens de texto.

Algo como o ClickUp Spaces e o ClickUp Project Hierarchy podem ser de grande ajuda aqui na construção sistemática dessa única fonte de verdade.

Organize todos os projetos sem esforço com a Hierarquia de Projetos do ClickUp, garantindo fácil acesso para sua equipe

Cada projeto pode ser organizado de forma distinta usando espaços ou pastas dedicados, garantindo uma separação clara entre eles e mantendo tudo em uma plataforma unificada. Dentro de cada projeto, as visualizações em lista permitem dividir o trabalho em fases ou categorias significativas, como planejamento, aquisição ou execução, para que cada etapa seja fácil de navegar e gerenciar.

Aqui está uma visualização em lista projetada de todas as suas tarefas de construção no ClickUp, com cada entrada abrindo como uma tarefa do ClickUp rica em contexto

Nessas listas, as tarefas capturam ações específicas, entregas ou marcos, proporcionando visibilidade granular e responsabilidade. Essa estrutura traz clareza, mantendo os detalhes de cada projeto organizados e acessíveis, mas o espaço de trabalho geral funciona como uma única fonte de verdade, onde as equipes podem facilmente ampliar um projeto ou visualizar o progresso de todos os projetos de uma só vez!

Seja como for que você faça isso — com software ou planilhas —, centralizar os dados do seu projeto é imprescindível.

⚡️ Arquivo de modelos: Modelos gratuitos para gerenciamento de construção

2. Padronize a estrutura dos projetos

Cada obra é diferente. Mas a forma como você as organiza não deve ser.

Uma das maneiras mais rápidas de perder tempo (e a sanidade) é construir toda a estrutura de um projeto do zero.

Em vez disso, crie um plano ou modelo repetível para definir o escopo, a divisão e o acompanhamento de todos os seus projetos, para que, independentemente do tamanho ou da localização, sua equipe sempre saiba o que vem a seguir.

Isso inclui:

Um conjunto consistente de fases do projeto (demolição, fundação, estrutura, etc.)

Estruturas padronizadas de gerenciamento de tarefas em todos os locais

Um sistema de nomenclatura confiável para profissões, tarefas e prazos

Modelos reutilizáveis para manter as equipes alinhadas desde o primeiro dia

Se você deseja acelerar essa configuração, modelos de gerenciamento de projetos, como o Modelo de Gerenciamento de Construção da ClickUp, oferecem um espaço de trabalho pré-construído para centralizar tudo.

Inclui:

Pastas específicas para cada local

Fluxos de trabalho personalizados por fase (por exemplo, escavação, estruturação, inspeções)

Espaço para solicitações de informações, documentação de segurança e fotos do local de trabalho

Visualizações integradas para gráficos de Gantt, quadros ou cronogramas

Obtenha um modelo gratuito Simplifique seus processos de construção, desde a pré-venda e o conceito até a execução e entrega, com o modelo de gerenciamento de projetos de construção da ClickUp

Padronizar sua estrutura evita perguntas desnecessárias, trabalho redundante e configurações de projeto que parecem reinventar a roda — todas as vezes.

🧠 Curiosidade: A Ponte Golden Gate era a ponte suspensa mais longa do mundo quando foi inaugurada em 1937, com um vão principal de 4.200 pés. Ela permaneceu como recordista mundial até 1964, demonstrando uma engenharia ousada durante a Grande Depressão.

3. Torne a visibilidade do projeto imprescindível

Quando você está supervisionando três ou mais canteiros de obras, não basta “verificar quando há um problema”

Você precisa de visibilidade em tempo real em todos os projetos, sem precisar buscar atualizações, atualizar planilhas ou esperar que alguém responda suas mensagens.

Se você não consegue responder imediatamente a perguntas como:

“Qual trabalho está atrasado?”

“Onde está aquela inspeção ainda pendente?”

“Qual obra tem equipamentos parados?”

Sem isso, você não tem visibilidade, apenas ruído. A solução aqui não é microgerenciar. Significa criar um sistema onde as atualizações fluem automaticamente e onde você pode ampliar ou reduzir o zoom, dependendo do nível de detalhes que precisa.

Veja como é a visibilidade na prática:

Cronogramas de construção padronizados que mostram o que está acontecendo (e o que não está) em todos os locais de trabalho

Acompanhamento do progresso por fase ou atividade

Painéis codificados por cores que destacam riscos ou atrasos sem precisar vasculhar uma dúzia de guias

Alertas automáticos quando marcos são perdidos ou tarefas importantes estão em risco

No ClickUp, você pode usar painéis para reunir todos os seus locais de trabalho em uma única visualização, com widgets que acompanham orçamentos, progresso por fase, cronogramas de inspeção ou até mesmo o desempenho de subcontratados.

Configure visualizações personalizadas para filtrar por local, atividade, equipe ou nível de risco, para que você não precise vasculhar informações irrelevantes quando precisar de respostas rápidas.

É fácil criar um painel personalizado com o ClickUp. Selecione os widgets personalizados e acompanhe com facilidade

O ClickUp Brain, assistente alimentado por IA do ClickUp, leva essa visibilidade a um novo patamar.

Atuando como seu assistente de projeto inteligente, o ClickUp Brain permite que você faça perguntas em linguagem natural, como “Quais projetos estão atrasados?” ou “Quais inspeções ainda estão pendentes?”, e fornece respostas claras e práticas instantaneamente.

Use o ClickUp Brain para obter atualizações rápidas sobre seus projetos

Ele pode resumir atualizações do projeto, destacar riscos e revelar insights importantes de todos os seus projetos, para que você esteja sempre com as informações mais recentes. Se você precisa de uma atualização rápida do status, um resumo das atividades recentes ou ajuda para encontrar documentos ou tarefas específicas, o ClickUp Brain facilita manter-se informado e tomar decisões com confiança, tudo em um só lugar.

4. Coordene cronogramas entre locais — não em silos

Se sua equipe de estrutura está programada para trabalhar no local A na segunda-feira e no local B na terça-feira, mas o local A fica atrasado, você acaba criando um efeito dominó no cronograma.

Esse tipo de conflito não ocorre porque o cronograma estava errado, mas porque não estava conectado ao resto das suas operações.

Coordenar vários locais significa planejar além das datas. Você precisa lidar com a disponibilidade da equipe, a entrega de equipamentos, os prazos dos subcontratados, as inspeções, as aprovações e a logística de entrega. Cada entrega perdida custa tempo, dinheiro e talvez algumas palavras de baixo calão no rádio.

O que funciona? Um sistema de programação centralizado e visual que permite:

Veja a programação de todos os trabalhos de uma só vez

Identifique sobreposições antes que se tornem problemas

Altere os recursos de forma dinâmica conforme os prazos mudam

Alinhe os subcontratados em todos os locais sem ligações constantes e convites de calendário

Um calendário simples não é suficiente para essa tarefa. Você precisa de um sistema inteligente que possa sinalizar problemas antes mesmo que eles surjam! O ClickUp Calendar é uma plataforma de agendamento robusta e integrada que pode ajudar a centralizar todos os cronogramas de projetos, alocações de recursos e atividades da equipe em toda a sua organização.

Veja as tarefas, a disponibilidade, as prioridades, o backlog e muito mais do seu projeto em um só lugar com o Calendário com IA do ClickUp

Funciona como um centro dinâmico que sincroniza tarefas, marcos, reuniões e dependências de vários projetos e espaços. Oferece integração bidirecional em tempo real com calendários externos (como Google Calendar e Outlook), garantindo que as atualizações no ClickUp sejam refletidas instantaneamente em todos os locais onde sua equipe trabalha.

Com o tempo, a IA pode até analisar os requisitos do projeto, as habilidades da equipe e os dados históricos de carga de trabalho para recomendar as atribuições e o cronograma ideais para as tarefas.

📮 ClickUp Insight: 92% dos trabalhadores utilizam métodos inconsistentes para acompanhar as ações a realizar, o que resulta em decisões perdidas e atrasos na execução. Seja enviando notas de acompanhamento ou usando planilhas, o processo costuma ser disperso e ineficiente. A solução de gerenciamento de tarefas do ClickUp garante a conversão perfeita de conversas em tarefas, para que sua equipe possa agir rapidamente e permanecer alinhada.

5. Mantenha a comunicação clara e centralizada

Se você já jogou o jogo “quem disse o quê e quando?” em um canteiro de obras, sabe como a falta de comunicação pode custar caro. Com vários projetos em andamento, mensagens espalhadas por e-mails, mensagens de texto, chamadas e walkie-talkies se transformam em confusão e erros.

O segredo é centralizar a comunicação em um único lugar que todos usam, como um chat integrado ou tarefas do projeto com comentários, para que as perguntas sejam respondidas rapidamente e as decisões sejam registradas de maneira mais eficaz.

Isso significa:

Usando threads de comentários compartilhados vinculados a tarefas ou documentos específicos

Mantenha RFIs, ordens de alteração e aprovações documentadas onde toda a equipe possa vê-las

Evite silos de informação conectando funcionários do escritório, subcontratados e supervisores de campo na mesma plataforma

Tenha atualizações rápidas e informais no local onde o trabalho é realizado, como mensagens instantâneas ou sincronizações rápidas de voz, para que nada fique parado à espera de uma resposta por e-mail

O ClickUp ajuda você a organizar e manter a comunicação do projeto acessível, combinando chat em tempo real e comentários atribuídos a tarefas e documentos. Isso significa que todas as perguntas, atualizações ou aprovações são fáceis de encontrar e sempre vinculadas ao trabalho ao qual se referem, reduzindo erros e economizando tempo.

Com tudo em um só lugar, as equipes resolvem problemas mais rapidamente e permanecem alinhadas sem precisar procurar informações. Conversas centralizadas e pesquisáveis garantem que todos tenham o contexto necessário para manter os projetos em andamento e entregar melhores resultados. Chega de mudar de contexto.

Antes do ClickUp, todos trabalhavam isoladamente. As pessoas e as equipes não se comunicavam sobre os projetos em que estavam trabalhando, então perdíamos muito tempo com trabalho duplicado. Costumávamos passar horas extras fazendo tarefas rotineiras manualmente, como entregar projetos à nossa equipe, criar tarefas e colar links. Agora, estamos usando esse tempo para planejar com antecedência e transferir mais fluxos de trabalho da equipe para o ClickUp. Antes da automação, sempre que um redator concluía uma tarefa, tínhamos que comunicar manualmente à hierarquia que o texto estava pronto. Isso podia levar até 36 horas. Tem sido ótimo, porque toda a equipe acompanha suas tarefas diárias no ClickUp. Tentamos outras plataformas, mas nenhuma delas oferecia o nível de personalização e automação de que precisávamos. O ClickUp nos permite operar de forma transparente.

Antes do ClickUp, todos trabalhavam isoladamente. As pessoas e as equipes não se comunicavam sobre os projetos em que estavam trabalhando, então perdíamos muito tempo com trabalho duplicado.

Costumávamos passar horas extras fazendo tarefas rotineiras manualmente, como entregar projetos à nossa equipe, criar tarefas e colar links. Agora, estamos usando esse tempo para planejar com antecedência e transferir mais fluxos de trabalho da equipe para o ClickUp.

Antes da automação, sempre que um redator concluía uma tarefa, tínhamos que comunicar manualmente à hierarquia que o texto estava pronto. Isso podia levar até 36 horas. Tem sido ótimo, porque toda a equipe acompanha suas tarefas diárias no ClickUp.

Tentamos outras plataformas, mas nenhuma delas oferecia o nível de personalização e automação de que precisávamos. O ClickUp nos permite operar de forma transparente.

6. Acompanhe o progresso de perto e gerencie prazos de forma proativa

Com vários projetos em mãos, um prazo não cumprido em um local pode rapidamente se transformar em atrasos dispendiosos em outros lugares. Esperar até o último minuto para verificar o andamento é como tentar consertar um telhado com goteiras durante uma tempestade: é estressante e caro.

Em vez disso, incorpore verificações regulares do progresso e use marcos claros para detectar atrasos antecipadamente. Isso ajuda a identificar problemas antes que eles se agravem, dando tempo para realocar recursos ou ajustar cronogramas.

As principais táticas incluem:

Divida cada projeto em fases com resultados claros

Defina marcos e prazos claros para que todos entendam o que é importante

Atualizações regulares de status que destacam os riscos, não apenas as tarefas concluídas

Crie caminhos claros para escalonamento quando algo sair do planejado

Mapeie o caminho crítico para saber quais tarefas devem ser cumpridas dentro do prazo para evitar atrasos

Visualize tarefas, cronogramas e dependências entre projetos com a visualização do gráfico de Gantt do ClickUp

É aqui que ferramentas como os gráficos de Gantt do ClickUp permitem visualizar todo o cronograma do projeto e identificar o caminho crítico — a sequência de tarefas que afetam diretamente seu prazo. Quando um atraso ameaça, você verá exatamente de onde ele vem e como afeta outras tarefas.

Além disso, as dependências entre tarefas mostram automaticamente quais tarefas dependem de outras, para que você possa ajustar rapidamente as prioridades e a alocação de recursos.

💡Dica profissional: use este modelo de estrutura de divisão do trabalho do projeto para dividir cada projeto em subtarefas claras e acionáveis para obter melhor visibilidade e responsabilidade. Atualize regularmente o status das tarefas para manter sua equipe alinhada e identificar atrasos com antecedência. A visualização da linha do tempo permitirá que você identifique rapidamente gargalos e ajuste os cronogramas conforme necessário.

7. Torne a documentação e o compartilhamento de conhecimento uma prioridade

Ao gerenciar vários projetos de construção, ter uma documentação clara e acessível é fundamental. Sejam especificações, ordens de alteração, procedimentos de segurança ou lições aprendidas, manter tudo organizado e fácil de encontrar evita mal-entendidos dispendiosos e erros repetidos.

Isso significa configurar um sistema centralizado onde sua equipe pode:

Armazene planos de projeto , licenças e manuais

Acompanhe revisões e atualizações de documentos importantes

Compartilhe lições aprendidas ou melhores práticas entre os locais

Acesse tudo rapidamente, mesmo em trânsito

Sem isso, as equipes perdem tempo procurando informações ou correm o risco de trabalhar com dados desatualizados, o que leva a erros e atrasos. Mas não adiantaria ter metade delas no Google Docs, metade armazenadas como vídeos do Loom e o restante em algum lugar naquele documento do Confluence.

Você precisa de um sistema de gerenciamento do conhecimento que reúna tudo isso, como:

Veja o Gerenciamento de Conhecimento do ClickUp em ação. 👇🏼

Ao facilitar a localização, o compartilhamento e a atualização do conhecimento, você economiza tempo, reduz erros e capacita sua equipe a trabalhar de forma mais rápida e inteligente em todos os locais de trabalho.

➡️ Leia mais: Modelos gratuitos de priorização de projetos para organizar suas tarefas

8. Automatize tarefas rotineiras para manter os projetos em andamento

Seu maior inimigo em projetos múltiplos? Tarefas repetitivas, como enviar lembretes, atualizar status ou atribuir as próximas etapas! Essas coisas podem consumir rapidamente o seu dia — e esse tempo poderia ser melhor aproveitado resolvendo problemas maiores.

Por exemplo, você pode automatizar:

As atualizações do status das tarefas acontecem automaticamente à medida que o trabalho avança, para que você sempre saiba como estão as coisas sem precisar ficar procurando por atualizações

Lembretes para inspeções, verificações de segurança ou manutenção de equipamentos para evitar corridas de última hora ou prazos perdidos

Atribua automaticamente tarefas de acompanhamento quando as etapas anteriores forem concluídas ou atrasadas, garantindo que nada seja esquecido

Receba alertas quando marcos importantes estiverem em risco, dando a você tempo para ajustar os planos antes que os problemas se agravem

Deixe que a automação com inteligência artificial preencha os detalhes e cuide das tarefas do início ao fim!

As automações do ClickUp permitem ativar ou definir esses tipos de gatilhos com regras simples do tipo “se isso, então aquilo”, eliminando o trabalho manual e ajudando seus projetos a fluírem sem contratempos.

Além disso, os Agentes Autopilot do ClickUp vão além, elaborando atualizações de forma proativa, resumindo o progresso e sugerindo os próximos passos — para que você gaste menos tempo gerenciando e mais tempo liderando.

Treine Agentes Autopilot personalizados no ClickUp para lidar com seus fluxos de trabalho de forma assíncrona

A combinação certa de software de gerenciamento de projetos pode trazer estrutura ao caos, ajudando você a se antecipar aos problemas e manter todos os canteiros de obras em andamento.

Aqui estão 10 itens indispensáveis:

ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho que reúne agendamento, acompanhamento do progresso, documentação e comunicação da equipe. Com recursos como gráficos de Gantt, painéis, automações e IA, ele oferece aos gerentes de projeto visibilidade total dos locais de trabalho, para que você possa acompanhar o progresso, gerenciar cargas de trabalho e evitar atrasos antes que eles aconteçam é o aplicativo completo para o trabalho que reúne agendamento, acompanhamento do progresso, documentação e comunicação da equipe. Com recursos como gráficos de Gantt, painéis, automações e IA, ele oferece aos gerentes de projeto visibilidade total dos locais de trabalho, para que você possa acompanhar o progresso, gerenciar cargas de trabalho e evitar atrasos antes que eles aconteçam

Procore é uma plataforma focada em construção, criada para lidar com colaboração em campo, solicitações de informações, desenhos, acompanhamento de segurança e muito mais. Ela centraliza os dados do projeto e simplifica a coordenação entre empreiteiros, subcontratados e equipes internas, facilitando o gerenciamento de várias construções de grande escala ao mesmo tempo

O PlanGrid (da Autodesk) permite que suas equipes de campo visualizem, compartilhem e anotem plantas e documentos de construção em tempo real. Ele ajuda a reduzir o retrabalho, garante que as equipes estejam sempre usando os planos mais atualizados e mantém o controle rigoroso dos documentos em todos os locais

O Smartsheet combina a familiaridade de uma planilha com poderosos recursos de automação de trabalho e acompanhamento de projetos. Para gerentes que lidam com vários projetos, é uma opção sólida para acompanhar cronogramas, gerenciar recursos e criar relatórios personalizados

O Bluebeam Revu é ideal para anotar e colaborar em desenhos de construção, PDFs e envios. É especialmente útil para fluxos de trabalho de revisão de planos e para garantir a consistência em toda a documentação

*o BIM 360 ajuda a conectar equipes de projeto e construção, oferecendo fluxos de trabalho baseados em nuvem para controle de documentos, colaboração em projetos e execução no local. É uma ferramenta essencial para grandes projetos de infraestrutura e construção

O Fieldwire oferece aos gerentes de obra uma maneira de atribuir tarefas, acompanhar listas de pendências e monitorar o andamento do trabalho a partir de um dispositivo móvel. É uma ferramenta poderosa para a coordenação em campo, especialmente em vários locais de trabalho ativos

Buildertrend oferece ferramentas de programação, orçamento e comunicação com o cliente, concebidas para a construção residencial e comercial. É ideal para manter os clientes informados e a sua equipa interna responsável quando gere mais do que um projeto

CoConstruct é uma solução de gerenciamento para construtores e reformadores de casas personalizadas. Combina planejamento de projetos, acompanhamento de orçamento e seleções de clientes em um só lugar, ajudando você a otimizar os fluxos de trabalho de construção em vários projetos

O Google Workspace pode não ter sido desenvolvido especificamente para a construção civil, mas o Docs, o Sheets, o Drive e o Calendar continuam sendo ferramentas essenciais para compartilhar arquivos, colaborar em documentos e gerenciar comunicações entre equipes e projetos

Gerencie vários projetos e muito mais com o ClickUp

Então, qual é o resumo para gerenciar vários projetos de construção? Definir prioridades claras, manter a visibilidade em tempo real, mapear caminhos críticos e automatizar tarefas rotineiras economizará seu tempo e evitará erros dispendiosos.

Além disso, ferramentas flexíveis como o ClickUp podem reunir tudo em um só lugar — desde o acompanhamento do progresso e a comunicação até o gerenciamento de documentos e o suporte com inteligência artificial — para que você gaste menos tempo procurando informações e mais tempo conduzindo seus projetos de construção até a conclusão.

Pronto para assumir o controle e manter seus projetos em andamento sem perder o ritmo? Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp e comece a gerenciar seus projetos de construção com facilidade.