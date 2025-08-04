Como criar estratégias de marketing vencedoras para corretores imobiliários

Seu concorrente do outro lado da cidade está sempre um passo à frente de você, enquanto você tenta alcançá-lo. A verdade é que eles não estão na liderança porque são melhores do que você, mas porque sua estratégia de marketing de campo é melhor.

Improvisar seu plano de geração de leads não é uma solução no mercado imobiliário, onde a atenção é moeda corrente e cada lead conta. Nesta postagem do blog, discutiremos estratégias de marketing eficazes para corretores imobiliários e daremos um exemplo de como o ClickUp pode ajudar!

⭐ Modelo em destaque Se você deseja organizar suas operações de marketing sem começar do zero, o modelo de gerenciamento de campanhas de marketing do ClickUp é o caminho mais rápido. Essa configuração de lista pronta para uso é ideal para profissionais de marketing e corretores imobiliários que gerenciam e-mails, publicações em redes sociais e lançamentos de produtos. Obtenha um modelo gratuito Crie campanhas repetíveis e de alto desempenho com o modelo de gerenciamento de campanhas de marketing do ClickUp

Por que os agentes imobiliários precisam de uma estratégia de marketing sólida?

O marketing ajuda as pessoas a lembrarem-se de si, a confiarem em si e a escolherem-no. E a estratégia de marketing certa coloca-o na mente do seu público-alvo.

Veja o que uma estratégia eficaz pode fazer pelo seu negócio imobiliário:

Conquiste um nicho no mercado imobiliário: Ter uma identidade focada ajuda na publicidade direcionada e torna sua mensagem de marketing memorável

Construa uma relação de confiança duradoura com uma marca consistente: Uma estratégia de marketing consistente nos mesmos dois mercados locais e com o mesmo perfil de compradores irá gerar referências com elevada intenção de compra

Destaque-se como empresa: Investir o orçamento de marketing em liderança inovadora, presença na comunidade e autoridade local ajuda a atrair clientes potenciais

Evite abordagens genéricas: Trabalhe com um Trabalhe com um plano de marketing focado para evitar ter biografias semelhantes e publicações de marketing nas redes sociais semelhantes às dos seus concorrentes

📌 Quando você tenta falar com todo mundo, acaba não chamando a atenção de ninguém. Encontre seu público-alvo e apresente sua proposta a ele.

Citando um agente em um tópico do Reddit:

Se você é um corretor de imóveis de luxo, seja um corretor de imóveis de luxo. Não publique sobre como você pode conseguir uma casa inicial por X dólares por mês (“menos do que o seu aluguel atual!”)... Se você é um corretor de locação, você tem uma rede de contatos, experiência e tempo para fechar 10 contratos de locação por mês. Seja um. Se você é um corretor de imóveis para compradores de primeira viagem, você adora o aspecto educacional, ajudar a analisar toneladas de informações, construir relacionamentos, etc... seja um. Se você é um corretor e é realmente bom em encontrar oportunidades para investidores experientes... seja isso.

TL;DR: Fale diretamente com o seu público e não tente ser tudo para todos. Saber a quem você atende e como se apresentar de forma consistente já é metade do trabalho.

👀 Você sabia? Leva em média de 30 a 90 dias para vender uma casa.

Estratégias de marketing comprovadas para agentes imobiliários

Uma combinação de canais online e offline leva você de uma lista obsoleta a um contrato assinado. Explore estas melhores estratégias de marketing para agentes imobiliários atraírem clientes potenciais e alcançarem seu mercado-alvo.

1. Envie e-mails semanais

Longe dos olhos, longe do coração. Se você não estiver na caixa de entrada deles semanalmente, não estará na mente deles.

O marketing por e-mail ajuda a cultivar leads de longo prazo e fornecer informações valiosas para aqueles que ainda não estão prontos para comprar ou vender.

Veja como pode ser uma iniciativa de marketing bem-sucedida:

Pulso do mercado: Compartilhe estatísticas locais sobre o mercado imobiliário, como média de dias no mercado, relação entre preço de venda e preço de listagem recente ou novos anúncios em bairros em alta

Anúncio em destaque da semana: Destaque um imóvel que se destaca com ótimas fotos e uma proposta de valor única (preço, localização, características)

Destaque local: Recomende um café, trilha para caminhadas ou pequena empresa na vizinhança e conecte-os ao estilo de vida atraente do seu mercado

📌 Mesmo que apenas 30% dos seus assinantes abram o e-mail, os demais ainda verão seu nome e assunto, o que o posiciona como a primeira opção quando precisarem de um serviço.

🧠 Curiosidade: Cerca de 347 bilhões de e-mails comerciais e de consumidores são trocados diariamente, tornando o marketing por e-mail um dos canais de marketing mais eficazes.

2. Entre em contato com clientes em potencial

Você precisa de relevância para conquistar novos imóveis. Concentre-se nos proprietários próximos ao seu último imóvel listado ou vendido e entre em contato com eles. Esses contatos já estão pensando na atividade do mercado em sua vizinhança.

Você não vai interromper o dia deles com um discurso de vendas, pois tem um motivo válido para ligar para potenciais compradores. Em vez disso, você está oferecendo informações úteis sobre algo que está acontecendo na rua.

É assim que pode utilizar este canal de marketing:

Segmente geograficamente o seu alcance: Ligue para 50 a 100 vizinhos num raio de alguns quarteirões de um imóvel que acabou de listar ou vender (mencione a casa exata e o seu impacto nos valores das propriedades vizinhas)

Lidere com curiosidade: Pergunte: “Gostaria de receber informações atualizadas sobre o valor de mercado das casas na sua região?” ou “Quer saber quanto vale a sua casa hoje?”

Registre conversas para acompanhamento: Adicione potenciais compradores ao seu Adicione potenciais compradores ao seu CRM imobiliário , identifique-os por bairro e acompanhe quando ocorrer outra venda nas proximidades

📌 Esta estratégia de marketing forte constrói a sua presença em áreas específicas, ajudando os seus vizinhos a lembrarem-se de si durante o processo de compra de uma casa.

3. Aproveite uma campanha de gotejamento

Os vendedores particulares (FSBO) ou vendedores de imóveis com anúncios expirados podem estar céticos, mas na maioria das vezes estão frustrados e sobrecarregados.

Para conquistar a confiança deles ao longo do tempo, crie uma campanha de marketing imobiliário curta e estratégica — uma campanha de gotejamento.

Veja o que as imobiliárias podem fazer:

Crie um plano de contato de cinco a sete etapas: Combine e-mails, mensagens de texto e ligações ao longo de quatro a seis semanas, e cada mensagem deve ser breve, pessoal e útil

Lidere com insights: Ofereça serviços imobiliários, como um relatório recente sobre vendas na vizinhança, uma avaliação gratuita da casa ou uma lista de melhorias rápidas para aumentar a comercialização

Reconheça a situação deles: Use uma linguagem empática, como “É difícil quando a primeira tentativa não sai como planejado”

Mantenha-se visível e consistente: Aposte no acompanhamento, pois os anúncios imobiliários muitas vezes são fechados por quem faz o acompanhamento na quinta semana, muito depois de todos os outros terem desistido

📌 É mais provável que você conquiste a confiança, indicações e clientes de longo prazo de vendedores que antes estavam indecisos.

💡Dica profissional: Quer automatizar sua campanha de gotejamento? Experimente o ClickUp. Comece com um formulário ClickUp para capturar informações de leads. Cada envio é automaticamente registrado como uma tarefa ClickUp na sua lista de FSBO/listagens expiradas — atribuída a você ou à sua equipe, com prioridade e estágio pré-preenchidos por meio de campos personalizados. À medida que os leads avançam pelas etapas, use as automações do ClickUp para acionar sua sequência de gotejamento: e-mails, check-ins e valores agregados, como análises de preços mapeadas para a etapa certa. Com o ClickUp, seu acompanhamento se torna um sistema repetível, com apenas alguns cliques.

4. Use vídeos para aumentar a visibilidade

89% das empresas utilizam vídeos como ferramenta de marketing, pois eles aumentam rapidamente a credibilidade da marca. Se você também deseja transformá-los em material de marketing de longo prazo:

Crie instantâneos: Grave atualizações de 60 segundos explicando as tendências do mercado, como preços médios de venda ou mudanças nas taxas de juros

Localize sua marca: destaque bairros, eventos comunitários etc. com narrações rápidas para se posicionar como o corretor imobiliário ideal

Compartilhe os bastidores: Mostre como é um dia na sua vida — visitas, inspeções ou percalços engraçados, para humanizar sua marca

📌 Quando os clientes potenciais finalmente precisam de um agente, aquele que eles viram semanalmente em seu feed é o que eles provavelmente ligarão.

5. Crie iscas digitais que filtram compradores sérios

Um ímã de leads é um recurso gratuito, como um manual de marketing, guia, lista de verificação ou ferramenta, que resolve um problema específico do seu cliente ideal. Quando posicionado corretamente, ele atrai compradores motivados, ao mesmo tempo que repele leads não qualificados.

Veja como criar esta estratégia de marketing de produto:

Resolva uma necessidade urgente: Ofereça insights sobre mercados fechados, como “10 joias escondidas em [sua cidade] por menos de US$ 500 mil” — ótimo para compradores de primeira viagem ou pessoas que estão se mudando e têm um orçamento limitado

Informações de registro: Crie um formulário simples e solicite o nome, e-mail e número de telefone para acompanhar os clientes em potencial

Priorize o acompanhamento: Marque os leads que optarem pelo guia de preços como potenciais vendedores e encaminhe-os para uma sequência de e-mails personalizados

Escreva respostas detalhadas: Entregue o isca digital imediatamente e inclua uma mensagem pessoal oferecendo-se para responder a perguntas

📌 Os ímanes de leads ajudam-no a iniciar conversas com as pessoas certas, segmentar o seu pipeline e expandir a sua gestão de relacionamento com os clientes.

💡 Dica profissional: use o poder da IA do ClickUp Brain para transformar instantaneamente sua experiência no mercado imobiliário em ímãs de leads de alta conversão. Basta digitar uma solicitação como “Criar uma lista de verificação para vendedores FSBO de primeira viagem” ou “Rascunhar uma série de e-mails para listagens expiradas” e o Brain irá gerar conteúdo que você pode refinar em tempo real!

Gere conteúdo instantaneamente com o ClickUp Brain — basta solicitar, revisar e inserir

6. Seja destaque

Nada constrói confiança mais rapidamente do que o endosso de terceiros, especialmente de um jornal local, revista de estilo de vida ou blog da comunidade que seu público já conhece e respeita.

Isso muda a sua reputação de apenas mais um agente para um especialista reconhecido com insights que valem a pena ouvir.

Para ser destacado, você pode:

Identifique ângulos para notícias: Enquadre o seu anúncio ou marca pessoal em torno de uma história, por exemplo, um aumento nas vendas de casas multigeracionais na sua área

Encontre jornalistas especializados: Mantenha sua apresentação breve, focada e útil, e ofereça citações, dados e anedotas que eles possam usar em suas matérias

📌 Você também pode pedir aos seus compradores anteriores para mencioná-lo nas suas contas nas redes sociais e aumentar a sua credibilidade no círculo de amigos deles.

7. Otimize os depoimentos dos seus clientes

A maioria dos agentes imobiliários deixa de procurar ativamente por depoimentos depois de receber uma ou duas avaliações positivas. Mas, em mercados competitivos, a atualidade e o volume são tão importantes quanto as classificações por estrelas.

Para se manter à frente da concorrência:

Colete depoimentos: Peça avaliações logo após o fechamento, enquanto a empolgação ainda está alta — use e-mail, mensagens de texto e cartões escritos à mão para aumentar as respostas

Escolha bem as plataformas de avaliação: Alterne os locais onde solicita avaliações para construir autoridade em várias plataformas

Mostre avaliações: Reutilize avaliações como recursos de marketing online — compartilhe-as nas redes sociais, em rodapés de e-mails e em apresentações de listagens

📌 As avaliações são uma das poucas estratégias eficazes de marketing imobiliário que continuam a funcionar muito tempo após a publicação.

💡 Dica profissional: 9 em cada 10 compradores e vendedores afirmam que recomendariam seu corretor, mas a maioria nunca o faz. Por quê? Eles simplesmente esquecem seu nome. Em vez de desaparecer após o fechamento do negócio, priorize o acompanhamento pós-transação. Um rápido contato meses depois pode transformar um negócio único em uma fonte de indicações de longo prazo.

8. Crie uma campanha para compradores que desejam mudar para uma casa melhor

Muitos proprietários acumularam patrimônio, mas não percebem que podem comprar um imóvel melhor. Esses são os seus compradores em ascensão. Veja como alcançá-los:

Fale com seu público-alvo: Encontre proprietários que compraram imóveis há mais de cinco anos com conteúdos como “O que você pode comprar com o valor acumulado do seu imóvel no mercado atual”

Mostre provas: Use correspondências personalizadas ou publicidade online com histórias reais de clientes que conseguiram mudar para uma casa maior

Evite parecer vendedor: Ofereça chamadas estratégicas individuais para parecer mais prestativo

📌 Este plano de marketing imobiliário gera listagens e transforma proprietários em clientes potenciais.

9. Organize visitas interativas à propriedade

As melhores visitas abertas têm como objetivo criar uma experiência memorável. Quando bem feitas, mantêm a sua marca visível muito tempo após o evento e fazem com que você seja destacado nas plataformas de redes sociais de outras pessoas.

Veja o que os profissionais de marketing imobiliário podem fazer:

Misture entretenimento: Dê um tema à sua visitação pública, como “visita com animais de estimação” ou “passeios ao pôr do sol com lanche”

Crie conteúdo: grave vídeos curtos durante o evento, destacando a cozinha, respondendo a perguntas frequentes ou capturando as reações dos visitantes

Aproveite sua comunidade: Faça promoções cruzadas com empresas locais (por exemplo, peça a uma padaria para patrocinar os lanches ou distribuir cupons para os participantes)

📌 Cada visitação pública se torna um plano de marketing imobiliário multicanal: geração de leads, parceria local e visibilidade nas redes sociais.

10. Segmente códigos postais negligenciados

Profissionais imobiliários experientes reivindicam códigos postais menores e menos conhecidos que geram leads adicionais sem custos adicionais. Veja como colocar isso em prática:

Audite os códigos postais disponíveis em plataformas de geração de leads e procure áreas que outros agentes ignoram

Adicione esses códigos postais ao seu perfil de corretor, mesmo que você não esteja pagando ativamente por leads nessas áreas, e os mecanismos de busca direcionarão leads orgânicos para você

Crie conteúdo localizado (vídeos, atualizações por e-mail, publicações em blogs) para aumentar a visibilidade e o tráfego orgânico de compradores e vendedores curiosos

📌 Às vezes, o cliente certo está onde ninguém espera.

👀 Você sabia? 71% dos vendedores voltariam a utilizar o mesmo agente imobiliário para o processo de compra da sua casa.

Como o ClickUp pode ajudar os agentes a organizar seu marketing

Mapeie listagens para um cliente para que ele possa ver as localizações exatas e o que há nas proximidades usando a Visualização de mapa do ClickUp

Agora que você tem uma lista de ideias sólidas que pode implementar, é hora de se concentrar em uma plataforma que fará tudo funcionar perfeitamente.

O ClickUp, o aplicativo que faz tudo para o trabalho, pode ser seu assistente para construir uma marca pessoal como corretor imobiliário e gerenciar seus negócios imobiliários. Ele permite que você acesse um espaço de trabalho conectado que ajuda a criar estratégias, documentar, atribuir e medir o trabalho em tempo real.

Por exemplo, a Plataforma de Gerenciamento de Projetos Imobiliários da ClickUp pode ajudá-lo a:

Sincronize com o Google/Outlook para gerenciar visitas, assinaturas e reuniões em um calendário ClickUp unificado

Use mapas interativos para mostrar a localização dos imóveis, pontos de referência próximos e marcadores com preços para facilitar a compreensão dos clientes

Crie um CRM leve no ClickUp para gerenciar orçamentos, inventários, contatos e muito mais

Reduza o trabalho manual com automações sem código (por exemplo, atribuição automática de tarefas, acionamento de lembretes, alteração de status)

Comece rapidamente com modelos específicos para o setor imobiliário para gerenciamento de contratos, operações de instalações, faturas e fluxos de trabalho de design

Erica Q., estrategista digital e gerente de conteúdo que trabalha no setor imobiliário, analisa o ClickUp:

Eu trabalho na área de marketing imobiliário, o que significa que as coisas estão sempre mudando rapidamente. Quando um corretor precisa divulgar seus imóveis, eu preciso de muitos detalhes específicos. Usamos formulários automatizados para reunir todas as informações essenciais e armazená-las em um só lugar, para que eu possa encontrar tudo o que preciso rapidamente e realizar meu trabalho com eficiência. Isso foi uma grande mudança em nosso negócio.

Você também pode usar o pacote de marketing do ClickUp aqui para gerenciar seu fluxo de trabalho e o crescimento do seu negócio simultaneamente. Vamos dividir o processo em cinco fases:

Fase 1: Planeje campanhas

Faça brainstorming remotamente e transforme ideias em tarefas práticas rapidamente no ClickUp Whiteboards

Comece fazendo um brainstorming de sequências, como promoções de visitas abertas ou funis de divulgação FSBO com os quadros brancos do ClickUp.

A melhor parte? Tudo aqui é rastreável. Você pode arrastar e soltar notas adesivas para representar cada etapa da campanha, desde “enviar convite por e-mail para vizinhos” até “carregar imagens de drone do imóvel listado”. Também permite converter cada nota em uma tarefa acionável com responsáveis, prazos e documentos vinculados.

Digamos que você está lançando um boletim informativo semanal. Veja como o seu quadro branco pode se tornar a plataforma de lançamento:

Crie um quadro branco intitulado “Boletim informativo semanal sobre imóveis”

Adicione notas adesivas codificadas por cores para cada seção recorrente: pulso do mercado, listagem em destaque, destaque da comunidade e CTA

Use setas ou conectores para visualizar o fluxo e os prazos, como “Escrever texto” ➝ “Revisar com o assistente virtual” ➝ “Agendar envio de e-mail”

Clique com o botão direito do mouse em qualquer nota adesiva e transforme-a em uma tarefa do ClickUp com status, tag de prioridade e anexos relevantes

Você também pode acelerar seu processo de brainstorming com o ClickUp Brain, o assistente de IA integrado e a IA de trabalho mais completa do mundo.

Sugira ideias como “criar um plano de conteúdo para compradores em ascensão no terceiro trimestre” e obtenha sugestões prontas para usar em segundos. Ele também extrai detalhes do seu espaço de trabalho para sugerir recomendações contextuais.

Crie um modelo padrão ou respostas detalhadas usando o ClickUp Brain

Precisa de mais dicas privilegiadas? Use o AI Notetaker da ClickUp para resumir notas de leads após uma chamada e informar sua campanha, para que seus acompanhamentos permaneçam precisos e personalizados. E com verificações ortográficas e gramaticais integradas, todas as mensagens são enviadas com perfeição — sem necessidade de ferramentas de edição extras ou idas e vindas com o ChatGPT.

Transforme essa estratégia em um sistema repetível usando o ClickUp Docs. Você pode usar este editor de documentos para criar uma biblioteca de SOPs, como “Lista de verificação para visitas abertas” ou “Seguimento de leads magnéticos”.

A melhor parte é que a sua documentação permanece conectada aos seus fluxos de trabalho. Como?

Destaque qualquer texto no seu documento, como “Enviar acompanhamento em 24 horas” ➝ Converta-o em uma tarefa do ClickUp ➝ Atribua-o ao membro da equipe relevante ➝ Acompanhe o progresso

Para acompanhar o progresso, configure as Metas do ClickUp em seu espaço de trabalho. Elas transformam intenções como “obter mais leads” em indicadores-chave de desempenho mensuráveis e orientados para resultados.

Acompanhe o progresso geral ou métricas por tarefa com o ClickUp Goals

Você pode dividir grandes objetivos em metas viáveis, que serão atualizadas sempre que um membro da equipe concluir uma tarefa.

Digamos que seu objetivo seja “marcar 10 consultas com vendedores este mês”:

Crie uma meta: “Agendar 10 consultas com vendedores: julho”

Adicione metas como “enviar quatro e-mails em massa” ao seu CRM

Atribua cada meta às suas tarefas do ClickUp já em andamento

Veja as barras de progresso atualizarem automaticamente à medida que o trabalho é concluído

Adicione marcos do ClickUp para acompanhar conquistas significativas, como “sucesso em publicidade paga”

🧠 Curiosidade: Um em cada cinco profissionais de marketing quer usar agentes de IA para automatizar iniciativas de marketing, desde a estratégia até a execução. O ClickUp Autopilot Agents torna isso possível também para corretores imobiliários. Com uma configuração sem código, você pode criar um Agente Personalizado que cria automaticamente tarefas de leads, envia acompanhamentos oportunos, atualiza o status dos vendedores e até publica o andamento da campanha no chat da equipe — tudo com base nos dados do seu espaço de trabalho!

Se você deseja começar a planejar suas campanhas de marketing usando um modelo, mude para o Modelo de Plano de Marketing Estratégico do ClickUp.

Transforma ideias gerais de marketing imobiliário em campanhas práticas e rastreáveis. Você pode mapear metas, alinhar sua equipe, definir cronogramas e monitorar resultados para obter melhor visibilidade.

Este modelo é inestimável se você cria sistemas de marketing repetíveis ou colabora com vários membros da equipe em divulgação, vídeo ou marketing por e-mail.

Obtenha um modelo gratuito Conecte a estratégia com a execução usando o modelo de plano de marketing estratégico do ClickUp

Use este modelo para:

Defina metas claras para sua campanha usando OKRs dedicados e atribuições de tarefas

Acompanhe o desempenho do marketing com status personalizados e campos de progresso em todas as tarefas e cronogramas

Programe e priorize tarefas com cronogramas, marcos e atualizações de status integrados ao seu fluxo de trabalho

📮ClickUp Insight: 11% dos nossos entrevistados utilizam a IA principalmente para brainstorming e ideação. Mas o que acontece com essas ideias brilhantes depois? É aí que você precisa de um quadro branco com IA, como o ClickUp Whiteboards, que ajuda a transformar instantaneamente as ideias da sessão de brainstorming em tarefas. E se você não conseguir explicar bem um conceito, basta pedir ao gerador de imagens de IA para criar um visual com base na sua solicitação. É o aplicativo completo para o trabalho, que permite idealizar, visualizar e executar com mais rapidez!

Fase 2: Organize todas as campanhas num único local

Depois de criar um modelo para sua campanha de marketing imobiliário, organize-a usando a Hierarquia de Projetos do ClickUp para manter tudo centralizado e fácil de gerenciar.

1️⃣ Comece criando um Espaço dedicado aos seus esforços de marketing — este será o seu centro de alto nível para tudo relacionado à geração de leads, acompanhamento, publicações nas redes sociais e promoções de visitas abertas.

2️⃣ Nesse espaço, crie pastas separadas para cada tipo de campanha que você realizar. Por exemplo:

Campanhas nas redes sociais

Acompanhamento de leads FSBO

Eventos de visitação pública

3️⃣ Dentro de cada pasta, crie listas para acompanhar cronogramas ou temas específicos. Se você gerencia mídias sociais, pode ter uma lista chamada “Postagens semanais de agosto” dentro da pasta Campanhas de mídia social.

4️⃣ A partir daí, cada recurso da campanha — seja um e-mail, uma publicação ou um vídeo — pode ser criado como uma Tarefa, com suas próprias:

Destinatários

Datas de vencimento

Subtarefas para entregas

Comentários para colaboração

Anexos para adicionar rascunhos, imagens ou conteúdo final

Essa estrutura ajuda você a separar claramente o trabalho, automatizar a transferência de tarefas e manter sua equipe alinhada em todas as iniciativas de marketing imobiliário.

Organize planos e ideias de marketing com a Hierarquia do ClickUp

Fase 3: Executar campanhas — por conta própria

Com o ClickUp, você não precisa se lembrar de acompanhamentos ou alterações de status.

O ClickUp Automations permite configurar fluxos de trabalho baseados em gatilhos e executar essas ações em segundo plano. Dependendo das suas instruções, eles podem atribuir tarefas, publicar comentários, mover itens entre status e enviar e-mails.

📌 Por exemplo:

Quando uma tarefa é marcada como “Ativa”, atribua automaticamente uma tarefa de acompanhamento para verificar o envolvimento após sete dias

Quando uma tarefa de atração de leads passar para “Em análise”, notifique seu assistente com instruções para agendar as próximas etapas

Você também não precisa saber como construir uma lógica complexa. Descreva o que você deseja em linguagem simples para o ClickUp AI Automation Builder, como “lembre-me de enviar um pedido de depoimento três dias após o fechamento de uma casa”, e a automação será criada para você.

Crie automações ClickUp em segundos com o ClickUp AI Automation Builder

A execução também requer uma gestão inteligente do tempo, que o ClickUp Calendar oferece com agendamento por IA.

Veja o que você pode fazer com isso:

Bloqueie automaticamente o tempo para tarefas de alta prioridade , como preparar um novo anúncio, agendar visitas ou elaborar uma campanha de acompanhamento, para nunca mais ter compromissos duplicados ou esquecer o que é mais importante

Reagende automaticamente esforços de marketing perdidos ou atrasados , como divulgação FSBO ou publicações nas redes sociais, com base na sua disponibilidade e na carga de trabalho da sua equipe

Transforme tarefas em eventos do calendário instantaneamente , seja uma visita a uma casa, uma sessão fotográfica para anúncios ou uma campanha por e-mail, atribuindo uma data de vencimento ou um membro da equipe

Compartilhe um calendário ao vivo, somente para visualização, com seu assistente, coordenador de transações ou até mesmo com seus clientes para manter todos sincronizados, sem precisar trocar mensagens

Organize todas as suas reuniões, prazos e compromissos em um só lugar com o Calendário ClickUp

Fase 4: Colabore com clientes e equipes

Os corretores imobiliários raramente trabalham sozinhos. Você coordena assistentes virtuais, fotógrafos, especialistas em publicidade, corretores de hipotecas e, às vezes, clientes. A boa notícia é que, com o ClickUp, você não precisa de um aplicativo separado para comunicação.

O Chat + Acesso para Convidados do ClickUp oferece aos seus clientes uma experiência profissional e transparente, além de poupar você de gerenciar cinco aplicativos diferentes.

Use o ClickUp Chat para otimizar a comunicação, não apenas com sua equipe interna, mas também com clientes e colaboradores. Você pode criar canais de chat dedicados para qualquer projeto ou campanha para manter as conversas organizadas e vinculadas ao trabalho.

📌 Por exemplo, crie um canal para uma campanha de visitação pública, onde seu decorador, fotógrafo e assistente virtual possam coordenar tudo em um único tópico. Ou crie uma mensagem direta com um vendedor para responder a perguntas rápidas sobre prazos, envio de documentos ou atualizações de marketing, tudo sem enviar outro e-mail.

Melhor ainda, com o Acesso de Convidado do ClickUp, clientes e fornecedores podem participar da conversa com visibilidade limitada. Você controla exatamente o que eles podem ver, como apenas suas tarefas de listagem ou um calendário compartilhado, para que eles fiquem informados sem acessar todo o seu Espaço de Trabalho.

Você também pode usar o ClickUp Proofing para transmitir feedback. Ele permite que você comente diretamente em imagens, PDFs e vídeos dentro das tarefas, sem precisar de uma ferramenta de anotação separada.

📌 Por exemplo, veja um vídeo feito com drone e deixe um comentário no minuto 00:14: “Faça uma panorâmica mais lenta para mostrar o quintal.”

Cada comentário é marcado com a hora ou a localização, atribuído a uma pessoa específica e fica visível no seu feed de tarefas para acompanhamento da resolução.

Comente diretamente em imagens, PDFs e vídeos com o ClickUp Proofing

A coleta de informações também fica mais fácil com os formulários do ClickUp. Você pode criar formulários personalizados com a sua marca para cadastrar detalhes de imóveis, preferências dos clientes ou feedback após as visitas.

Realize uma análise alimentada por IA para obter insights valiosos a partir dos formulários ClickUp

Quando alguém preenche um formulário:

Uma tarefa é criada automaticamente com todos os dados da resposta

Você pode aplicar automações, como atribuir tarefas ao seu assistente

A IA pode resumir instantaneamente o sentimento do feedback ou agrupar solicitações semelhantes

Fase 5: Acompanhe o que está a funcionar

Os painéis do ClickUp reúnem dados em tempo real em cartões visuais num único local, para que possa ver o que está a funcionar nas suas campanhas de marketing e reforçar os seus esforços.

Acompanhe métricas visuais nos painéis do ClickUp

Veja como pode desenvolvê-las:

Você pode ir além do visual com os AI Cards. Configure-os para resumir contextualmente métricas e tendências de produtividade de marketing. Faça perguntas à IA como “Qual campanha teve a maior taxa de conversão este mês?” e obtenha uma resposta direta sem precisar vasculhar pilhas de dados.

Você pode até mesmo usá-las para fazer previsões com base nas tendências atuais de marketing digital.

📌 Os painéis ajudam você a ver o que está gerando impulso em todo o seu pipeline. A visualização em tabela permite que você gerencie as pessoas por trás desses KPIs de marketing.

Pronto para começar? Acione o modelo de gerenciamento de campanhas de marketing do ClickUp para começar com o pé direito.

Obtenha um modelo gratuito Use o modelo de gerenciamento de campanhas de marketing do ClickUp para colocar sua estratégia em ação

Este espaço completo ajuda você a programar campanhas, atribuir tarefas, acompanhar o progresso e colaborar com sua equipe em tempo real. Com campos personalizados, visualizações de linha do tempo e acompanhamento de metas integrados, é perfeito para gerenciar conteúdo, eventos ou divulgação multicanal.

Use este modelo para:

Organize as atividades da campanha num único local

Acompanhe tarefas, prazos e desempenho

Mantenha toda a sua equipe alinhada em todos os canais

Erros comuns a evitar no marketing imobiliário

Mesmo os agentes experientes caem em padrões que limitam os seus resultados. Aqui estão alguns erros comuns a evitar se quiser que os seus esforços de marketing gerem resultados:

Partindo do princípio de que todos são seu público-alvo: Mensagens genéricas raramente convertem, e segmentar ajuda a falar diretamente com os clientes certos

Mensagem de marketing inconsistente: Um tom disperso nas plataformas pode confundir os clientes potenciais. Mantenha sua voz e seus recursos visuais alinhados

Negligenciar o acompanhamento: A maioria dos negócios não se concretiza no primeiro contacto. Faça um acompanhamento regular

Ignorando a análise: Se você não está monitorando aberturas, cliques ou fontes de leads, está apenas adivinhando. Busque os dados

Focar apenas em novos clientes potenciais: Ignorar clientes antigos significa perder referências fáceis. Automatize seu processo de check-in para obter mais dos seus clientes potenciais

Ignorar a otimização para dispositivos móveis: anúncios e formulários de contato que não funcionam em celulares fazem você perder negócios. Teste tudo em dispositivos móveis antes de publicar

Saiba o que funciona (e o que não funciona) com o Centro de Comando de Marketing da ClickUp

Se você confia apenas na intuição para acompanhar suas campanhas, está dificultando o marketing e perdendo dinheiro. O sucesso no setor imobiliário envolve apresentar um plano, executar consistentemente estratégias de marketing de crescimento e saber exatamente o que vai funcionar.

O ClickUp oferece o sistema necessário para que isso aconteça. Tudo fica em um único espaço de trabalho conectado, criado para corretores ocupados que desejam expandir seus negócios.

Este software de marketing empresarial permite-lhe repetir processos de negócio sem trabalho manual, acompanhar métricas visuais, falar com a IA como se fosse um assistente e criar fluxos de trabalho detalhados.

A diferença entre ferramentas dispersas e uma execução brilhante muitas vezes resume-se a uma coisa: a sua configuração.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp e fique por dentro de todos os leads, tarefas e campanhas.