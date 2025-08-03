13 modelos gratuitos de propostas de vendas para fechar negócios mais rapidamente

Ainda está elaborando propostas na última hora enquanto os clientes aguardam? Isso é coisa de novato.

Uma proposta apressada, pouco clara ou cheia de lacunas transmite uma imagem de impreparação, e nenhum cliente apostaria nela.

Você precisa de algo que trabalhe tanto quanto você: uma proposta de vendas clara e vencedora que ajude você a conquistar o cliente sem intermináveis idas e vindas.

E você não precisa criar nada do zero. Nesta postagem do blog, você encontrará modelos gratuitos de propostas de vendas que o ajudarão a apresentar suas ideias com mais rapidez, definir expectativas claras e fechar negócios sem o pânico de última hora. ✅

O que são modelos de propostas de vendas?

Os modelos de propostas de vendas são documentos pré-estruturados para apresentar um produto ou serviço aos clientes. Eles incluem seções para as necessidades do cliente, soluções propostas, resultados esperados, cronograma e custos.

Empresas (especialmente empresas B2B) e prestadores de serviços (como freelancers, agências ou consultores) utilizam esses modelos para garantir que as propostas de produtos sejam consistentes, abrangentes e profissionais.

Começar com um modelo permite que equipes e freelancers preencham rapidamente os detalhes do cliente sem precisar recriar cada proposta do zero, economizando tempo e reduzindo erros.

💡 Dica profissional: Adicione uma mini página de perguntas frequentes para objeções silenciosas. Pense em todas as perguntas que acabam com negócios atrás de portas fechadas: “Isso é escalável?” “E se já usarmos X?” Responda-as em sua proposta de vendas antes que sejam feitas.

O que torna um modelo de proposta de vendas bom?

Um modelo de proposta de vendas bem estruturado é essencial para comunicar eficazmente sua proposta de valor e fechar negócios. Ele deve abordar as necessidades do cliente, fornecer informações claras e facilitar a tomada de decisões.

Aqui estão alguns aspectos a serem considerados:

Resumo executivo claro: Começa com uma visão geral concisa que descreve os desafios do cliente e como sua solução os aborda

Seções estruturadas: Oferece layouts prontos para o escopo do projeto, entregas, preços e cronogramas para agilizar a elaboração

Estrutura de preços transparente: Apresenta uma discriminação dos custos, condições de pagamento e quaisquer serviços opcionais ou complementos

Campos fáceis de personalizar: Permite personalizar rapidamente propostas com nomes de clientes, Permite personalizar rapidamente propostas com nomes de clientes, objetivos específicos do projeto e detalhes exclusivos do serviço

Formatação limpa e profissional: destaca detalhes importantes, como retorno sobre o investimento (ROI), proposta de valor e próximas etapas, sem sobrecarregar o leitor

Recursos de colaboração: permite que equipes internas comentem, sugiram edições e anexem arquivos de referência diretamente no modelo

Etiquetas de acompanhamento de status: Marca as propostas como Rascunho, Enviada, Revisada ou Aprovada para manter todos informados sobre o andamento

Gerenciamento integrado de tarefas: atribui itens de ação, como tarefas de revisão, solicitações de feedback do cliente ou lembretes de acompanhamento dentro da proposta

Opções de organização visual: Suporta tabelas, listas de verificação, cronogramas e fluxogramas para facilitar a compreensão de detalhes complexos

Opções de assinatura eletrônica e exportação: permite aprovações rápidas com suporte integrado para assinatura eletrônica ou exportação simples para os formatos PDF e doc

Acompanhamento do envolvimento do cliente: Monitora quando um cliente abre, visualiza ou interage com a proposta para um acompanhamento mais inteligente

Para conquistar clientes em potencial, elabore um documento personalizado que aborde claramente as necessidades do cliente, destaque métricas de desempenho relevantes e diferencie sua proposta da concorrência.

📮ClickUp Insight: Os resultados de nossa pesquisa sobre a eficácia das reuniões indicam que os profissionais do conhecimento podem passar quase 308 horas por semana em reuniões em uma organização com 100 pessoas! Mas e se você pudesse reduzir esse tempo de reunião? O espaço de trabalho unificado do ClickUp reduz drasticamente as reuniões desnecessárias! 💫 Resultados reais: Clientes como a Trinetix alcançaram uma redução de 50% nas reuniões ao centralizar a documentação do projeto, automatizar fluxos de trabalho e melhorar a visibilidade entre equipes usando nosso aplicativo completo para o trabalho. Imagine recuperar centenas de horas produtivas todas as semanas!

13 modelos de propostas de vendas prontos para uso para fechar mais negócios

As propostas de vendas precisam ser claras, convincentes e rápidas de entregar.

O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho que ajuda as equipes a gerenciar tarefas, documentos e fluxos de trabalho dos clientes em um só lugar. Ele também inclui modelos prontos que mantêm suas propostas consistentes e profissionais.

A seguir, apresentaremos 13 modelos de propostas de vendas oferecidos por este software de gerenciamento de propostas.

1. Modelo de proposta de serviços ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie, envie e acompanhe propostas sem esforço com o modelo de proposta de serviços da ClickUp

O modelo de proposta de serviços ClickUp ajuda você a criar propostas detalhadas e bem elaboradas que definem expectativas claras, mostram seu valor e aceleram as aprovações dos clientes. Ele foi criado para eliminar os problemas de formatação e a perda de detalhes, para que você possa se concentrar na apresentação e no fechamento do negócio.

Você obtém mais do que um modelo: você obtém um espaço de trabalho estruturado e personalizável que simplifica todas as etapas do processo de proposta, desde o esboço dos serviços até o acompanhamento das aprovações.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Divida pacotes de serviços, modelos de preços e cronogramas em um formato claro e fácil de entender para o cliente

Nível de serviço , Duração do contrato e Ciclo de faturamento para personalizar cada proposta Use campos personalizados comopara personalizar cada proposta

Acompanhe as propostas por estágio com visualizações como Novas propostas, Negociações e Prontas para assinar

📌 Ideal para: Equipes que precisam apresentar soluções de vendas personalizadas com resultados detalhados, preços e prazos para conquistar novos negócios rapidamente.

💡 Dica profissional: Quer turbinar suas propostas de vendas? Confira este vídeo sobre como usar IA para vendas! Descubra maneiras práticas de como a IA pode ajudar você a personalizar propostas, automatizar acompanhamentos e analisar as necessidades dos clientes — para que você possa apresentar propostas de forma mais inteligente, responder mais rapidamente e fechar mais negócios com menos esforço.

2. Modelo de proposta de projeto ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Visualize o andamento da proposta com o modelo de quadro branco para propostas de projetos do ClickUp

O modelo de quadro branco para propostas de projetos do ClickUp ajuda você a evitar idas e vindas desnecessárias e criar propostas claras e visuais que são aprovadas mais rapidamente. É perfeito para transformar ideias preliminares em planos estruturados, tudo em um único espaço de trabalho com recurso de arrastar e soltar.

Este modelo permite que você faça brainstorming livremente com notas adesivas, formas, texto e tarefas — e depois faça uma transição perfeita do planejamento para a execução sem perder o ritmo.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Mapeie ideias de projetos visualmente usando ferramentas de quadro branco, como notas adesivas e formas

visão geral do projeto colaborativa que alinhe sua equipe desde o início Crie umacolaborativa que alinhe sua equipe desde o início

Transforme elementos resultantes de brainstorming em tarefas acionáveis com um clique, sem necessidade de transferências manuais

📌 Ideal para: Profissionais que definem claramente o escopo, os marcos e as necessidades de recursos de projetos para alinhar as partes interessadas antes do início do trabalho.

🧠 Curiosidade: Em 1960, Rosser Reeves, da Ted Bates & Co., introduziu a Proposta Única de Venda (USP) — uma ideia simples que mudou a publicidade para sempre. As propostas de vendas ainda usam o mesmo princípio básico: mostrar o que o diferencia.

3. Modelo de proposta comercial ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Aproveite o modelo de proposta comercial do ClickUp para criar propostas atraentes e bem-sucedidas para clientes em potencial

O modelo de proposta comercial ClickUp oferece um sistema visual para mapear ideias, estruturar resultados e apresentar propostas refinadas e focadas no cliente, sem precisar começar do zero todas as vezes.

Este modelo flexível de proposta de consultoria ajuda a conectar as necessidades do cliente, a proposta de valor e a solução em um fluxo claro e lógico. Você gastará menos tempo formatando e mais tempo avançando nas negociações.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Crie propostas flexíveis e profissionais sem precisar reescrever do zero

Alinhe visualmente elementos-chave, como marcos, preços e cronogramas, para aprovações mais rápidas

Personalize facilmente a estrutura com base no tamanho, complexidade ou setor do projeto

📌 Ideal para: Empresas que apresentam ofertas de serviços, planos estratégicos e oportunidades de investimento para garantir parcerias e financiamento.

💡 Dica profissional: Adicione uma auditoria ou análise de cinco minutos à sua próxima proposta de vendas. Inclua uma mini revisão da configuração atual do cliente (site, estratégia, fluxo de trabalho etc.) para provar que você investiu tempo. Isso demonstra iniciativa e lhe confere autoridade. 🎯

4. Modelo de proposta comercial ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Personalize ofertas para cada cliente usando o modelo de proposta comercial do ClickUp

Preparar uma proposta comercial detalhada quando um cliente solicita preços comparativos, escopo e condições de entrega em um dia é um verdadeiro teste de pressão. O Modelo de Proposta Comercial ClickUp foi criado para organizar sua oferta, acelerar a elaboração e eliminar erros que podem custar o negócio.

Este modelo oferece uma estrutura clara para dividir serviços ou produtos complexos em seções organizadas — termos, resultados, níveis de preços, exclusões e prazos — sem precisar se preocupar com a formatação.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Agrupe rapidamente serviços opcionais ou pacotes de vendas adicionais em blocos separados para maior clareza e melhor conversão

Incorpore datas importantes, prazos e etapas de aprovação diretamente na proposta com widgets visuais

plano de projeto completo desde o primeiro dia, para que os clientes vejam exatamente o que está por vir e quando Apresente umcompleto desde o primeiro dia, para que os clientes vejam exatamente o que está por vir e quando

📌 Ideal para: Empresas que apresentam acordos comerciais estruturados, completos com detalhes do produto, discriminação de custos e termos para fechar transações mais rapidamente.

🔍 Você sabia? As propostas de vendas podem variar de uma única página a documentos volumosos com vários volumes, dependendo do que está em jogo. Por exemplo, quando a Boeing concorreu a um contrato multimilionário com a Força Aérea dos Estados Unidos em 2010, sua proposta para o programa de tanques KC-X tinha mais de 8.000 páginas! Ela incluía especificações técnicas exaustivas, documentação de conformidade e detalhamento de custos. Embora a maioria das propostas comerciais não precise ter esse tamanho, isso destaca como adaptar a profundidade e os detalhes da sua proposta às necessidades do cliente — e ao tamanho da oportunidade — pode fazer toda a diferença na conquista de grandes negócios. 🏆

5. Modelo de proposta orçamentária ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Faça ajustes rápidos e acompanhe as aprovações do orçamento com o modelo de proposta orçamentária do ClickUp

Quando os clientes precisam de uma divisão clara e bem estruturada do orçamento, qualquer confusão na sua proposta pode prejudicar suas chances. O modelo de proposta orçamentária do ClickUp oferece aos profissionais de vendas tudo o que eles precisam para apresentar custos, prazos e resultados com confiança e precisão, pronto para uso.

Este documento pronto para uso mapeia rapidamente todas as despesas do projeto com campos integrados para detalhamento de custos, condições de pagamento e planos de implementação. É fácil de personalizar, para que cada proposta atenda às necessidades do cliente e tenha um formato profissional e consistente sempre.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Apresente orçamentos de forma clara com campos editáveis para custos, prazos e condições de pagamento

Use recursos visuais pré-concebidos, como gráficos e tabelas, para simplificar números complexos

Entregue propostas profissionais e fáceis de aprovar sem precisar começar do zero

📌 Ideal para: Equipes que planejam orçamentos operacionais ou de projetos e precisam de um formato claro e detalhado para apresentar custos e justificar requisitos financeiros.

💡 Dica profissional: crie um visual dos “primeiros 30 dias” com o ClickUp Uma das melhores maneiras de preparar seus clientes para o sucesso — e reduzir a ansiedade com a integração — é mostrar a eles exatamente o que esperar após a assinatura. Crie um visual claro dos “Primeiros 30 dias” que descreva os principais marcos, entregas e próximas etapas. Pode ser um cronograma simples, uma lista de verificação ou até mesmo um roteiro passo a passo. Como fazer isso no ClickUp: Use a linha do tempo ou a visualização Gantt do ClickUp para mapear cada fase da integração, desde o início até os primeiros resultados.

Crie uma lista de verificação ou lista de tarefas para cada item de ação, para que os clientes saibam o que está por vir e quem é o responsável. para cada item de ação, para que os clientes saibam o que está por vir e quem é o responsável.

Compartilhe o plano de integração diretamente com seu cliente — ele poderá comentar, fazer perguntas e acompanhar o progresso em tempo real.

Defina lembretes automáticos e prazos para manter todos dentro do cronograma e responsáveis. para manter todos dentro do cronograma e responsáveis. Ao visualizar a jornada de integração no ClickUp, você não apenas define expectativas claras, mas também constrói confiança e transparência desde o primeiro dia. Os clientes se sentirão confiantes, informados e prontos para seguir em frente, tornando suas propostas ainda mais atraentes. 🚀

6. Modelo de gerenciamento de contratos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gerencie todos os aspectos do seu contrato em um só lugar com o modelo de gerenciamento de contratos da ClickUp

Os representantes de vendas e agências frequentemente lidam com muitos contratos de clientes ao mesmo tempo, acompanhando quem precisa assinar, quais prazos estão se aproximando e quais renovações estão vencendo. O modelo de gerenciamento de contratos do ClickUp resolve isso.

Ele oferece um sistema de contratos profissional e sofisticado, com status e campos personalizados já configurados para que você possa começar a usar imediatamente. Em vez de criar seu rastreador do zero, você vê o estágio e as partes interessadas de cada contrato em um piscar de olhos.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Use lembretes e prazos integrados para ficar à frente das renovações e aprovações

Acompanhe todas as etapas, partes interessadas e status de cada contrato em uma visualização organizada

Monitore orçamentos, taxas e limites de responsabilidade juntamente com marcos legais desde o primeiro dia

📌 Ideal para: Empresas que precisam organizar ciclos de vida de contratos, monitorar obrigações e gerenciar renovações ou alterações em um único local centralizado.

💡 Dica profissional: Inclua uma seção “Visão do futuro”. Descreva de forma breve e vívida como será o mundo do seu cliente após trabalhar com você. Redija a proposta de vendas como uma história de antes e depois para ajudá-lo a visualizar a transformação e o valor que você oferece. Quer tornar sua “Visão do Futuro” ainda mais atraente? ✨ Use o recurso ClickUp Docs para adicionar recursos visuais ricos, tabelas e listas de verificação diretamente à sua proposta. Você pode até colaborar com sua equipe em tempo real para criar uma narrativa poderosa de antes e depois que ressoe com seu cliente.

7. Modelo de plano de vendas e marketing da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gerencie fluxos de trabalho de vendas e marketing com o modelo de plano de vendas e marketing do ClickUp

Quando as equipes de vendas e marketing trabalham em plataformas separadas, o alinhamento se perde rapidamente. O modelo de plano de vendas e marketing do ClickUp resolve isso com um único espaço de trabalho estruturado, onde metas de vendas, estratégias de marketing, cronogramas de campanhas e KPIs estão todos conectados.

Você pode planejar campanhas, alocar recursos e tomar decisões com base em suas estratégias de vendas e marketing, sem precisar alternar entre ferramentas.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Defina metas de receita, objetivos de marketing e tarefas de campanha em seções prontas para uso

Atribua responsabilidades, acompanhe o progresso e mantenha todos os departamentos alinhados

Use atualizações de status e alertas para detectar atrasos com antecedência e cumprir todos os prazos com confiança

📌 Ideal para: Equipes que desenvolvem estratégias detalhadas e práticas de vendas e marketing que alinham metas, campanhas e KPIs entre departamentos.

🧠 Curiosidade: Arqueólogos encontraram pergaminhos de papiro datados de 2000 a.C. nos quais comerciantes apresentavam acordos comerciais por escrito — basicamente, a forma antiga das propostas de vendas.

8. Modelo de plano de vendas ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Automatize suas iniciativas de vendas com facilidade usando o modelo de plano de vendas do ClickUp

O modelo de plano de vendas do ClickUp oferece uma estrutura pronta para uso para organizar toda a sua estratégia de vendas em um só lugar, desde o estabelecimento de metas até a execução, sem precisar montar tudo manualmente.

Ao contrário do modelo anterior, que combina campanhas de marketing e atividades de vendas em um único fluxo de trabalho, este foi criado exclusivamente para a execução de vendas. Ele se concentra inteiramente em definir metas SMART, delinear estratégias direcionadas e gerenciar todas as etapas do processo de vendas por meio do acompanhamento detalhado de tarefas.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Estruture toda a sua jornada de vendas, do planejamento à execução , em um espaço de trabalho dedicado

Use visualizações dinâmicas como Linha do tempo e Gantt para visualizar dependências e prioridades

Defina metas SMART, atribua tarefas e monitore o progresso em todas as atividades de vendas

📌 Ideal para: Representantes e gerentes que mapeiam metas de receita, táticas de prospecção e cronogramas de divulgação para impulsionar um crescimento previsível das vendas.

📖 Leia também: Modelos de relatórios de vendas

9. Modelo de solicitação de cotação da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize todas as propostas que você receber em um único local com o modelo de solicitação de cotação do ClickUp

O modelo de solicitação de cotação da ClickUp organiza todos os requisitos, prazos e pontos de avaliação em um só lugar, para que nada seja esquecido.

Ao contrário dos formulários básicos, este modelo foi criado para oferecer flexibilidade. Você pode personalizar todas as seções, desde os detalhes do projeto até as expectativas do fornecedor, e acompanhar cada solicitação de cotação usando status personalizados, como Enviado, Revisado, Aprovado ou Recusado, para obter visibilidade total.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Personalize as seções de RFQ para se adequar ao seu projeto específico e aos critérios do fornecedor

solicitações de cotação específicas para projetos a vários fornecedores, sem trabalho repetitivo Automatize a distribuição de solicitações de cotação para que você possa enviara vários fornecedores, sem trabalho repetitivo

Colabore em tempo real com comentários e edições nas tarefas para tomar decisões mais rápidas

📌 Ideal para: Equipes de vendas, prestadores de serviços independentes e agências que lidam diretamente com clientes e precisam de uma maneira flexível e profissional de enviar documentos de solicitação de cotação e comparar as respostas dos fornecedores.

10. Modelo de integração de clientes da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie uma experiência acolhedora para novos clientes com o modelo de integração de clientes da ClickUp

Oferecer uma experiência perfeita de integração ao cliente é fundamental para construir confiança e estabelecer as bases para o sucesso a longo prazo. O Modelo de integração do cliente ClickUp acompanha você desde as boas-vindas iniciais até a configuração do serviço, para que você possa oferecer experiências consistentes e refinadas, sem perder detalhes.

Este modelo é totalmente personalizável. Você pode acompanhar e gerenciar tarefas como enviar brindes de boas-vindas, agendar chamadas de integração, designar membros da equipe interna e coletar questionários de integração, tudo em um só lugar.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Personalize a integração com campos personalizados, como Tipo de cliente , Pacote de serviços e Data da chamada de integração

Use visualizações como Formulários de admissão de clientes e Detalhamento de pacotes de serviços para organizar as etapas principais

Adapte o modelo ao seu fluxo de integração com flexibilidade de arrastar e soltar e atualizações em tempo real

📌 Ideal para: Agências que estão simplificando os processos de integração de clientes, acompanhando marcos e garantindo transições perfeitas entre as vendas e o atendimento.

🔍 Você sabia? Algumas agências de alto nível são conhecidas por perfumar levemente suas propostas impressas — com aromas sutis de sândalo ou frutas cítricas — para destacar o documento físico e criar uma memória sensorial.

11. Modelo de contrato de serviços ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mapeie serviços e defina condições de pagamento com o modelo de contrato de serviços da ClickUp

O modelo de contrato de serviços da ClickUp ajuda você a criar contratos claros e personalizáveis que descrevem exatamente o que é esperado. Isso garante que os projetos comecem com uma base sólida e que todos permaneçam alinhados.

Você tem campos personalizados integrados para categorizar acordos por tipo de serviço, valor do contrato ou informações do cliente, facilitando a organização à medida que os negócios avançam. Este modelo ajuda você a definir expectativas, definir o escopo e começar a agir, sem se preocupar com a configuração.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Use campos personalizados para acompanhar o tipo de serviço, o valor do contrato e os principais detalhes do cliente

Defina expectativas claras desde o primeiro dia com um layout de contrato personalizável e profissional

Divida os acordos em tarefas práticas e atribua responsáveis para garantir uma execução tranquila

📌 Ideal para: Prestadores de serviços que elaboram contratos profissionais e personalizáveis que definem claramente os resultados esperados, as condições de pagamento e as expectativas do projeto.

12. Modelo de CRM ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Transforme informações dispersas sobre clientes em um sistema claro e prático com o modelo de CRM da ClickUp

O modelo ClickUp CRM ajuda você a manter o controle de todas as conversas, negócios e interações com os clientes, sem perder o foco nos detalhes.

Ele rastreia cada lead por meio de status personalizados, como Qualificado, Precisa de aprovação ou Fechado, e organiza os contatos com campos como Tipo de item de CRM, Setor e Cargo, para que você possa priorizar o contato e as próximas etapas sem esforço.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Acompanhe os leads em status personalizados para monitorar o andamento das negociações rapidamente

Classifique e filtre contatos com campos personalizados para acompanhamentos mais inteligentes

Alterne entre visualizações como Visualização do processo de vendas e Visualização das minhas atribuições para gerenciar o pipeline e as tarefas diárias

📌 Ideal para: Equipes de vendas que gerenciam leads, rastreiam pontos de contato com clientes e organizam dados de contas para avançar os negócios no funil com menos atritos.

💡 Dica profissional: Crie um layout do tipo “escolha sua própria aventura” na proposta. Use seções clicáveis ou um índice interativo. Permita que os tomadores de decisão saltem para os preços enquanto os técnicos se aprofundam nas especificações. Todos ficam satisfeitos, sem a necessidade de rolagem.

13. Modelo de memorando de acordo da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Transforme negociações complexas em contratos assinados com o modelo de memorando de acordo da ClickUp

Um memorando de acordo dá início ao processo de criação antes que os contratos entrem em vigor. É sua apresentação de vendas rápida — alinhando ambas as partes sem perder o ritmo. O Modelo de Memorando de Acordo do ClickUp simplifica a organização antecipada de todos os detalhes importantes, para que os negócios avancem mais rapidamente.

Você tem um espaço específico para personalizar documentos para cada negociação. Defina termos, datas importantes e condições sem precisar procurar em documentos iniciais espalhados ou longas conversas por e-mail.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Capture os termos essenciais do negócio antecipadamente para acelerar o alinhamento e a execução

Marque as partes interessadas e adicione comentários diretamente no memorando para uma colaboração rápida

Fique por dentro das datas e ações importantes com lembretes e notificações integrados

📌 Ideal para: Profissionais que precisam capturar pontos-chave de negociação, acompanhar os termos dos acordos e alinhar as equipes antes da assinatura dos contratos formais.

Conquiste clientes mais rapidamente com os modelos de propostas de vendas da ClickUp

A maioria dos modelos de propostas de vendas parece uma camisa de força: a mesma estrutura enfadonha, a mesma linguagem estranha que você precisa transformar em algo decente.

O ClickUp dispensa tudo isso. Seus modelos oferecem controle total: você pode personalizar os documentos como quiser, adicionar sua marca, ajustar as seções e deixá-los com a sua cara.

Você pode gerenciar todas as etapas do processo de criação dentro do ClickUp. Atribua tarefas, defina prazos e mantenha todas as propostas em andamento sem precisar alternar entre ferramentas. Tudo fica organizado, simples e pronto quando você precisar.

🚀 Cadastre-se hoje mesmo no ClickUp e crie propostas impressionantes — de forma mais rápida, fácil e em um só lugar. ✅