Modelos gratuitos do Asana CRM para otimizar o gerenciamento do relacionamento com o cliente

E se você pudesse parar de perder clientes devido a um acompanhamento inadequado?

Para a maioria das empresas, o problema não é o produto, mas sim um processo desorganizado. Conversas importantes se perdem em planilhas fragmentadas e caixas de entrada cheias, e relacionamentos valiosos se desgastam.

🧠 Curiosidade: 70% dos vendedores acreditam que as ferramentas de CRM ajudam a fechar mais negócios.

É aqui que uma abordagem de CRM, combinada com uma ferramenta flexível como a Asana, faz toda a diferença. Embora a Asana seja conhecida principalmente pelo gerenciamento de projetos, seus modelos de CRM permitem que as equipes criem fluxos de trabalho estruturados que gerenciam com eficácia as interações com os clientes.

Neste blog, compartilharemos alguns modelos populares do Asana para gerenciar relacionamentos com clientes. E se você deseja uma solução mais poderosa e completa, também temos isso.

O que são modelos do Asana CRM?

Os modelos de CRM da Asana são layouts de projetos pré-criados, projetados para ajudar as equipes a gerenciar os relacionamentos com os clientes diretamente na Asana. Esses modelos de CRM organizam tarefas, etapas e responsabilidades em todo o funil de vendas, facilitando o acompanhamento de leads, conversas e follow-ups sem a necessidade de alternar entre ferramentas.

Por exemplo, um modelo pode incluir colunas como “Leads recebidos”, “Contatados”, “Proposta enviada” e “Fechado”, cada uma com responsáveis e prazos atribuídos automaticamente.

Ao contrário das listas de tarefas gerais, os modelos de CRM no Asana se concentram em manter uma comunicação estruturada com os clientes e reduzir o vaivém entre as equipes. Eles funcionam especialmente bem para empresas que lidam com várias contas ou têm ciclos de vendas longos.

O que torna um modelo de CRM do Asana bom?

O melhor modelo de CRM da Asana é claro, flexível e criado para reduzir o trabalho manual. Ele deve ajudar sua equipe a trabalhar mais rápido, sem perder detalhes importantes dos clientes ou acompanhamentos. Aqui estão alguns recursos que oferecem visibilidade e ação entre as equipes:

Dados centralizados dos clientes : procure modelos que mantenham todas as informações dos clientes em um só lugar, sem precisar procurar em e-mails

Fluxo de trabalho de acompanhamento de leads: considere os modelos do Asana CRM que acompanham cada lead desde o contato inicial até a conversão com colunas baseadas em status

Automação de tarefas e lembretes de acompanhamento: use um modelo de CRM da Asana que atribui tarefas automaticamente com base no estágio do pipeline ou na atividade e receba notificações quando for hora de verificar, para que nada passe despercebido

Linha do tempo de contato: obtenha modelos que permitem visualizar um histórico completo de todas as interações para contextualizar cada conversa

Campos personalizados para CRM: selecione modelos do Asana CRM com campos personalizados, como tamanho do negócio, fonte do lead ou prioridade, para filtrar e classificar mais rapidamente

Ferramentas de colaboração: escolha um modelo que permita marcar colegas de equipe, comentar atualizações e incluir vendas ou marketing instantaneamente

Prazos integrados: escolha modelos que garantem a responsabilização, atribuindo prazos a cada tarefa

Visualização de relatórios: Escolha um modelo de CRM da Asana que monitora o progresso em todo o pipeline usando os modos Kanban, calendário ou lista

Formato reutilizável: opte por um modelo que permita aplicar a mesma estrutura a novos clientes ou negócios com um único clique

6 modelos gratuitos do Asana CRM

Ter a estrutura certa é fundamental para gerenciar relacionamentos com clientes e buscar negócios simultaneamente. Esses modelos de CRM dentro do Asana ajudam você a organizar leads, atribuir tarefas e melhorar a colaboração entre equipes sem a confusão habitual.

1. Modelo de suporte pré-venda da Asana

via Asana

O Modelo de Suporte Pré-Venda da Asana concentra-se nas fases iniciais da negociação, quando a coordenação tende a falhar. Ele foi projetado para dar suporte a ciclos de vendas rápidos, alinhando as equipes de marketing, produto e vendas.

Você não recebe apenas uma lista, mas um sistema conectado onde todas as etapas da negociação são acompanhadas, com campos personalizados e integrações com ferramentas como Salesforce e Zoom.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Atribua responsabilidades claras usando tarefas e prazos

Inicie a criação de projetos por meio de integrações com CRM e Salesforce

Envolva as partes interessadas em todas as etapas da negociação

🔑 Ideal para: Equipes de vendas que trabalham com vários departamentos e desejam menos transferências e melhor visibilidade em todo o funil de vendas

💡 Dica profissional: use ferramentas de rastreamento de e-mail para monitorar se e quando os clientes em potencial abrem seus e-mails — isso permite que você programe acompanhamentos com precisão, em vez de adivinhar.

2. Modelo de pipeline de vendas da Asana

O Modelo de Pipeline de Vendas do Asana é ideal para equipes de vendas que precisam de um sistema simplificado e leve para acompanhar informações de clientes, leads e acompanhamentos em um único espaço centralizado. Seu maior ponto forte é a flexibilidade.

Ao contrário dos modelos tradicionais de CRM, este modelo integra-se perfeitamente no seu fluxo de tarefas, em vez de ficar separado dele. Pode incluir detalhes como o estado do lead, a dimensão da oportunidade, etc., utilizando campos personalizados, e filtrar oportunidades por dimensão do negócio, proprietário ou fase.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Automatize processos vinculando seu funil de vendas às Regras do Asana para atualizar campos automaticamente, atribuir tarefas etc.

Analise novos leads, oportunidades em risco e muito mais com os modos Lista, Quadro, Calendário ou Linha do tempo

Armazene notas e tarefas de acompanhamento em cada conta

🔑 Ideal para: Representantes de vendas que desejam pipelines visuais e fluxos de trabalho integrados sem precisar alternar entre várias plataformas.

3. Modelo de acompanhamento de contas Asana

O Modelo de acompanhamento de contas da Asana foi concebido para equipas de sucesso do cliente que necessitam de uma forma simples de gerir as relações pós-venda. Vai além do acompanhamento do pipeline, concentrando-se nos clientes existentes, capturando pontos de contacto, questões em aberto e prazos de renovação.

Classifique contas por prioridade, estágio ou pontuação de integridade e filtre tudo em várias visualizações. Além disso, a integração com o Salesforce, HubSpot e Zendesk permite sincronizar atualizações importantes de maneira integrada, economizando seu tempo.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Armazene notas de clientes e tarefas de acompanhamento em um só lugar

Visualize cronogramas e renovações futuras

Colabore entre as equipes de vendas, suporte e operações em tempo real

🔑 Ideal para: Gerentes de sucesso do cliente focados em retenção, vendas adicionais e manutenção do engajamento dos clientes por meio de interação contínua.

💡 Dica profissional: crie uma lista de “Não contatar” para leads que não se envolveram após várias tentativas. Isso ajuda a manter seu pipeline organizado e fornece à sua equipe de vendas clareza sobre onde concentrar seus esforços, sem sobrecarregar os relatórios.

4. Modelo de transferência pós-venda da Asana

Como o nome sugere, o Modelo de Transferência Pós-Venda do Asana concentra-se no que acontece após o fechamento do negócio, garantindo que nenhuma parte da experiência de integração do cliente seja negligenciada.

Ele conecta diretamente o Salesforce, o Zendesk e o HubSpot aos fluxos de trabalho de tarefas, permitindo que as equipes ajam imediatamente quando um negócio é marcado como “fechado-ganho”

Tudo, desde atribuições de tarefas até conversas, é tratado em um só lugar, proporcionando clareza tanto para as equipes internas quanto para os clientes desde o primeiro dia.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Aciona tarefas de integração instantaneamente por meio de atualizações do CRM

Atribua responsáveis e prazos para cada etapa da transferência

Defina responsabilidades entre equipes e mantenha todos alinhados usando o recurso de mensagens integrado

🔑 Ideal para: Equipes de atendimento ao cliente que gerenciam a integração pós-venda, a implementação e a configuração de serviços em várias ferramentas e departamentos.

5. Modelo de implementação do cliente Asana

Conquistar um novo cliente é uma grande vitória! No entanto, uma transição instável ou lenta da sua equipe de vendas para o sucesso do cliente pode rapidamente prejudicar uma ótima primeira impressão.

O Modelo de Implementação do Cliente Asana garante que seus novos clientes recebam o atendimento imediato e atencioso que merecem, sem exigir que sua equipe duplique seus esforços.

Este modelo garante uma transição perfeita, automatizando fluxos de trabalho e definindo claramente as funções, para que sua equipe e seus clientes estejam perfeitamente alinhados desde o primeiro dia.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Fique por dentro do processo de implementação do cliente com painéis de relatórios e campos personalizados

Designe responsabilidades claras e defina prazos específicos para cada fase da implementação

Mantenha a consistência dos processos salvando e reutilizando fluxos de trabalho personalizados de transferência

🔑 Ideal para: Equipes de vendas, sucesso do cliente e atendimento dedicadas a oferecer integração e implementação pós-venda eficientes e sem falhas em várias ferramentas e departamentos.

6. Modelo de registro de chamadas do Asana

Já se viu tentando decifrar notas de chamadas escritas às pressas em um pedaço de papel solto ou, pior ainda, perdendo-as completamente? O Modelo de Registro de Chamadas do Asana é a solução.

Essa estrutura reutilizável oferece consistência em todos os seus registros de chamadas, reduzindo significativamente o trabalho inicial necessário para cada interação.

A melhor parte? Criar um registro digital editável de chamadas dentro de uma ferramenta de gerenciamento de projetos como o Asana elimina o risco de perder ou interpretar mal notas, fornecendo contexto imediato sobre o objetivo da chamada, as próximas etapas e detalhes específicos.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Fortaleça o relacionamento com os clientes analisando registros de chamadas anteriores para entender melhor as necessidades comuns dos clientes e antecipar requisitos futuros

Identifique ações imediatas diretamente a partir de chamadas

Anexe documentos relevantes (como Google Docs ou Google Sheets) diretamente às notas de chamadas

🔑 Ideal para: equipes de vendas, suporte ao cliente, gerentes de contas e qualquer pessoa que precise de uma abordagem digital estruturada para registrar, acompanhar e analisar as interações com os clientes, a fim de aprimorar as práticas de CRM e obter insights sobre o desempenho da equipe.

Limitações dos modelos do Asana CRM

Embora os modelos do Asana CRM ajudem a organizar fluxos de trabalho e melhorar a visibilidade, eles não substituem completamente os sistemas completos de CRM. Existem lacunas reais que devem ser levadas em consideração, especialmente se sua equipe lida com grandes volumes ou acompanhamento avançado de vendas.

Sem pontuação de leads nativa : o Asana não possui pontuação de leads integrada, exigindo o acompanhamento manual de métricas como níveis de engajamento e potencial de negócios por meio de campos personalizados. Essa abordagem é significativamente menos eficiente em comparação com as ferramentas de pontuação automatizadas encontradas em : o Asana não possui pontuação de leads integrada, exigindo o acompanhamento manual de métricas como níveis de engajamento e potencial de negócios por meio de campos personalizados. Essa abordagem é significativamente menos eficiente em comparação com as ferramentas de pontuação automatizadas encontradas em soluções especializadas de CRM

Gerenciamento de contatos limitado : o Asana não foi desenvolvido para armazenar grandes volumes de dados de contatos. Você pode acompanhar os nomes dos clientes e informações básicas, mas não há um banco de dados de contatos estruturado com histórico, preferências ou registros de comunicação multicanal

Sem integração de e-mail incorporada : o Asana não oferece sincronização de e-mail nativa para enviar ou receber mensagens dentro da plataforma. Sem plug-ins, você acabará alternando entre o Asana e ferramentas como o Microsoft Outlook ou o Gmail para gerenciar a comunicação

Os relatórios não são específicos do CRM: os painéis de relatórios do Asana foram projetados para uso geral. Eles não oferecem análises focadas em vendas, como funis de conversão, relatórios de previsão ou acompanhamento da velocidade das negociações, sem personalização complexa

15 alternativas gratuitas aos modelos do Asana CRM

É claro que plataformas como a Asana oferecem uma base sólida, mas para quem procura um conjunto ainda mais amplo de ferramentas de produtividade e recursos de CRM mais integrados, alternativas como o ClickUp, o aplicativo para tudo no trabalho, são uma opção melhor.

A solução CRM da ClickUp reúne todas as suas operações de vendas em um espaço de trabalho personalizável, com acompanhamento do pipeline, comunicação, automação, painéis e documentação.

Com tecnologia do ClickUp Brain integrado , agentes de IA pré-construídos e mais de 50 widgets de painel, ele permite que você acompanhe negócios, analise o desempenho e coordene equipes sem precisar trocar de ferramenta.

Aprenda a criar modelos personalizados no ClickUp:

1. Modelo simples de CRM ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize contatos e acompanhe o progresso das vendas com o modelo simples de CRM da ClickUp

Gerenciar relacionamentos não precisa ser complexo. O Modelo Simples de CRM do ClickUp concentra-se no essencial: detalhes de contato, acompanhamento de status e histórico de atividades.

Ideal para freelancers e pequenas equipes, esta solução simplificada mantém tudo organizado e gerenciável, sem sobrecarregar os usuários com recursos desnecessários.

Os leads podem ser atualizados por meio de um fluxo de trabalho Kanban, filtrados por status (Novo, Contatado, Acompanhamento, Fechado) e rastreados usando listas de verificação e tags. Mesmo em sua simplicidade, o modelo oferece suporte à visualização do progresso, prazos e integrações.

⭐ Por que você vai adorar este modelo:

Capture todas as informações de contato essenciais em uma única visualização

Acompanhe os leads com uma interface simples de arrastar e soltar

Mantenha notas de contato e cronogramas para visibilidade contextual

Defina lembretes e automatize acompanhamentos

🔑 Ideal para: Equipes que desejam um CRM fácil de usar para iniciantes dentro de um ambiente de gerenciamento de tarefas, sem tempo de configuração demorado.

Veja o que Katrina Julia, criadora e CEO da FIT Life Creation, disse sobre o uso do ClickUp:

O ClickUp é o MELHOR sistema de gerenciamento de projetos, painel de controle, CRM + escalabilidade que já encontrei! Ele me ajudou a economizar centenas a milhares de horas, priorizar + focar no desenvolvimento dos negócios em processos que movimentam de US$ 500 mil a milhões diariamente. Agora estamos mudando para acompanhar as conversões + resultados! ADORO o ClickUp!

O ClickUp é o MELHOR sistema de gerenciamento de projetos, painel de controle, CRM + escalabilidade que já encontrei! Ele me ajudou a economizar centenas a milhares de horas, priorizar + focar no desenvolvimento dos negócios em andamento, movimentando de US$ 500 mil a milhões por dia. Agora estamos mudando para acompanhar as conversões + resultados! ADORO o ClickUp!

2. Modelo avançado de CRM ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gerencie o ciclo completo das relações com os clientes com o modelo ClickUp CRM

O Modelo Avançado de CRM do ClickUp oferece uma solução abrangente para todas as fases do envolvimento do cliente, desde a prospecção até a renovação. Com 22 status personalizados, rótulos de prioridade, integração com e-mail e pastas de tarefas específicas para cada cliente, ele oferece uma visão geral detalhada do seu mecanismo de vendas.

Com pontuação de leads, registros de contatos e fluxos de trabalho prontos para automação, este modelo não apenas armazena dados, mas os transforma em ações diárias.

As equipes de vendas podem segmentar leads, atribuir acompanhamentos, acompanhar o histórico de reuniões e gerar cronogramas de negócios, tudo a partir de um único espaço de trabalho centralizado.

⭐ Por que você vai adorar este modelo:

Armazene e gerencie dados detalhados dos clientes usando campos personalizados, como setor e cargo

Acompanhe as negociações por status nas visualizações Processo de vendas, Lista e Atribuições

Automatize lembretes, e-mails e próximas ações usando fluxos de trabalho integrados

Atribua tarefas e monitore a responsabilidade ao longo do ciclo de vendas

🔑 Ideal para: Equipes de vendas e marketing que procuram um CRM estruturado, mas flexível, que funcione dentro do seu sistema de gerenciamento de tarefas existente.

3. Modelo de pipeline de vendas ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe leads e preveja negócios com o modelo de pipeline de vendas do ClickUp

O Modelo de Pipeline de Vendas ClickUp foi projetado para ajudar as equipes a gerenciar todas as etapas do ciclo de vendas com clareza e controle.

Com 30 status, funcionalidade de arrastar e soltar e visualizações estruturadas, como SOP de vendas e visualização em caixa, ele simplifica o acompanhamento do pipeline, mantendo sua equipe focada em avançar nas negociações.

O modelo usa uma combinação de visualizações em lista, quadros Kanban e painéis para acompanhar a geração de leads, qualificação, propostas e conversões. Ele também possui registro de e-mails e gatilhos de automação para manter o ritmo em todas as etapas do funil.

⭐ Por que você vai adorar este modelo:

Acompanhe as negociações do início ao fim com status codificados por cores

Defina tarefas automáticas para acompanhamentos e envios de propostas

Calcule a receita potencial e a taxa de fechamento com painéis

Otimize os prazos de conversão usando análises de pipeline integradas

🔑 Ideal para: Equipes de vendas que desejam um sistema de pipeline adaptável e de alta visibilidade, com ferramentas integradas de gerenciamento de tarefas e rastreamento de leads.

📮 ClickUp Insight: De acordo com nossa pesquisa, quase 88% dos líderes ainda dependem de verificações manuais, painéis ou reuniões para obter atualizações. O custo? Tempo perdido, mudança de contexto e, muitas vezes, informações desatualizadas. Quanto mais energia você gasta buscando atualizações, menos energia tem para agir com base nelas. Os Autopilot Agents do ClickUp, disponíveis em Listas e Chats, mostram instantaneamente as mudanças de status e os tópicos de discussão importantes. Chega de pedir à sua equipe para enviar “atualizações rápidas”. 👀 💫 Resultados reais: A Pigment melhorou a eficiência da comunicação da equipe em 20% com o ClickUp, mantendo as equipes mais conectadas e alinhadas.

4. Modelo de gerenciamento do funil de vendas ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Coordene executivos de contas e representantes de desenvolvimento de negócios com o modelo de gerenciamento de pipeline de vendas do ClickUp

O Modelo de Gerenciamento do Pipeline de Vendas do ClickUp leva a organização do pipeline um passo adiante com lógica de processo incorporada e KPIs específicos para cada fase.

Ele foi estruturado para ajudar os executivos de contas (AEs) e os representantes de desenvolvimento de negócios (BDRs) a colaborar nas etapas das negociações sem perder visibilidade.

Com 25 status, 18 campos personalizados, incluindo Receita da empresa e Número de funcionários, e suporte à automação, ele oferece um sistema poderoso para acompanhar os clientes potenciais desde o contato inicial até o fechamento.

Inclui visualizações personalizadas para representantes individuais, relatórios de vencimento de negócios e indicadores de gargalos. Notificações e automações mantêm as equipes alinhadas e os clientes potenciais envolvidos em todas as etapas.

⭐ Por que você vai adorar este modelo:

Atribua oportunidades a AEs e BDRs com todo o contexto da negociação

Mantenha a equipe alinhada com a automação integrada e as visualizações compartilhadas

Acompanhe o desempenho dos representantes com métricas individuais de carga de trabalho através da Visualização em caixa

Crie protocolos de escalonamento e alertas de encerramento

🔑 Ideal para: Equipes de vendas de médio a grande porte que precisam de um gerenciamento estruturado do pipeline, com funções claras e visibilidade compartilhada entre os membros da equipe.

💡 Dica profissional: crie um modelo personalizado de pontuação de leads com base em dados reais de fechamento, não apenas em formulários preenchidos. Comportamentos como visitar páginas de preços ou participar de demonstrações podem ter mais peso do que ações genéricas, como abrir e-mails.

5. Modelo de CRM de vendas ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe leads e interações com clientes com o modelo de CRM de vendas do ClickUp

O Modelo de CRM de vendas ClickUp ajuda as equipes de vendas a se manterem organizadas, acompanharem o desempenho e gerenciarem todas as conversas com os clientes. Ele oferece suporte a todo o seu funil de vendas, desde o primeiro contato até a conversão, com análises e automação integradas para economizar tempo.

O modelo possui ferramentas para acompanhamento de contas, notas de clientes, atribuição de tarefas e cronogramas de negócios, tudo integrado a um painel interativo

Além disso, você obtém personalização do pipeline, agendamento de divulgação e acompanhamento por e-mail diretamente no ClickUp, tornando-o um espaço de trabalho verdadeiramente completo para operações de vendas modernas.

⭐ Por que você vai adorar este modelo:

Gerencie conversas e negócios em etapas personalizadas do pipeline

Monitore a atividade da equipe com visualizações de quadro, lista e resumo

Integre com o Slack, e-mail e outras ferramentas de vendas

Acesse o histórico de negócios e a comunicação com os clientes em um só lugar

🔑 Ideal para: Equipes de vendas que precisam de um CRM escalável e fácil de usar para gerenciar leads, acompanhar interações e melhorar a tomada de decisões usando insights baseados em dados.

6. Modelo ClickUp Client Hub

Obtenha um modelo gratuito Gerencie o trabalho e as relações com os clientes com o modelo ClickUp Client Hub

O Modelo ClickUp Client Hub combina gerenciamento de projetos leve com funcionalidade de CRM, fornecendo às equipes de atendimento ao cliente uma plataforma centralizada para acompanhar a comunicação, os resultados e as tarefas em andamento.

Ele funciona como um hub centralizado para todos os dados dos clientes, incluindo notas de reuniões, histórico de contas, atualizações de faturamento e contatos importantes.

A estrutura intuitiva permite uma recuperação rápida, documentação fácil e colaboração interna perfeita. Este modelo de hub é útil para agências, equipes jurídicas ou consultorias que lidam com relacionamentos de alto valor e exigem transparência em todos os pontos de contato.

⭐ Por que você vai adorar este modelo:

Organize projetos e comunicações com os clientes em um espaço de trabalho unificado

Automatize atualizações de rotina, transferências de tarefas e lembretes

Acompanhe os resultados com atualizações detalhadas do status ao longo do ciclo de vida do cliente

Mantenha a visibilidade entre colaboradores internos e externos

🔑 Ideal para: Agências, consultores ou gerentes de contas que desejam um espaço de trabalho central para gerenciar tanto a execução de projetos quanto os fluxos de trabalho de relacionamento com os clientes.

7. Modelo ClickUp Account Hub

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe os clientes e as informações sobre o relacionamento com o modelo ClickUp Account Hub

O Modelo ClickUp Account Hub oferece uma visão geral abrangente das contas estratégicas dos clientes e oferece suporte ao planejamento de contas, identificação de oportunidades e fluxos de trabalho de renovação.

Os usuários podem designar gerentes de conta, registrar interações anteriores e criar caminhos de vendas adicionais, tudo por meio de painéis personalizáveis.

Com sete status, campos personalizados, como Valor total do contrato (TCV) e Sentimento do cliente, e automações integradas, o modelo ajuda as equipes a centralizar os dados da conta, monitorar pontos de contato e ficar à frente de acompanhamentos importantes.

Quer você esteja acompanhando relacionamentos em nível empresarial ou clientes de startups, este modelo garante que os dados permaneçam organizados e o desempenho mensurável.

⭐ Por que você vai adorar este modelo:

Gerencie atualizações de status de contas usando etapas visuais simples

Organize marcos importantes, reuniões e termos de renovação

Alinhe a estratégia de contas com as metas de marketing e de produtos

Automatize atualizações e lembretes comuns com três fluxos de trabalho inteligentes

🔑 Ideal para: Gerentes de contas ou equipes de atendimento que precisam de um sistema simples para acompanhar informações de clientes, manter a visibilidade e gerenciar o relacionamento diário com os clientes.

💡 Dica profissional: adicione um painel como visualização para acompanhar metas, identificar tendências e manter sua equipe alinhada, tudo em um único espaço personalizável.

8. Modelo de integração de clientes ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Oriente novos clientes com o modelo de integração de clientes do ClickUp

O Modelo de integração de clientes do ClickUp ajuda as equipes a criar experiências de integração de clientes tranquilas e repetíveis, sem o caos de etapas dispersas.

Ele permite que as equipes desenvolvam cronogramas de treinamento, listas de verificação de boas-vindas, orientações sobre a plataforma e acompanhem as atualizações do progresso

Cada tarefa está vinculada a resultados claros, enquanto as integrações com e-mail e ferramentas de suporte ajudam a facilitar a comunicação. Os gerentes de integração também podem monitorar o tempo gasto por cliente, os KPIs de sucesso e o feedback para melhorias futuras.

⭐ Por que você vai adorar este modelo:

Mapeie cada etapa do processo com cronogramas de integração personalizados

Colete dados dos clientes por meio de formulários de cadastro e campos personalizados

Organize os clientes em diferentes pacotes de serviços com a Visualização por pacote de serviços

Monitore a satisfação e o envolvimento dos clientes em tempo real usando questionários de feedback

Acompanhe o progresso da integração em seis etapas detalhadas

🔑 Ideal para: Gerentes de sucesso do cliente, equipes de integração e startups de SaaS que desejam oferecer uma jornada de integração personalizada e medir o engajamento em todos os pontos de contato.

9. Modelo de gerenciamento de contas ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe as principais contas e renovações com o modelo de gerenciamento de contas do ClickUp

O Modelo de Gerenciamento de Contas ClickUp ajuda as empresas a se manterem organizadas enquanto gerenciam clientes de alto valor com uma visão completa do ciclo de vida das contas estratégicas.

Com visualizações integradas, como Contas prioritárias, Em risco e Manual de sucesso do cliente, este modelo permite centralizar os dados dos clientes e evitar que suas contas mais importantes sejam perdidas.

Cada perfil de conta inclui registros de reuniões, contratos, tarefas em aberto e documentos associados. Essa fonte centralizada de informações ajuda a fortalecer os relacionamentos e gerar valor a longo prazo. Painéis integrados destacam a contribuição para a receita, o risco de renovação e os fatores que impulsionam a satisfação.

⭐ Por que você vai adorar este modelo:

Acompanhe datas de renovação, informações de contato e engajamento com campos personalizados, como Engajamento por e-mail e Data de encerramento

Identifique oportunidades de vendas adicionais usando visualizações de pontuação personalizadas

Coordene com o marketing e o produto com base no feedback da conta

Acesse visualizações importantes, como Em risco e Contas prioritárias, para tomar decisões rápidas

🔑 Ideal para: Equipes de sucesso do cliente, gerentes de contas e vendas corporativas que precisam monitorar a saúde do cliente, evitar a rotatividade e manter os dados do cliente acessíveis para toda a equipe.

10. ClickUp Passos para criar um modelo de funil de vendas

Obtenha um modelo gratuito Crie funis estruturados com o modelo ClickUp Steps to Create Sales Funnel (Etapas para criar um funil de vendas)

Planejar um funil de vendas eficaz requer clareza e direção. O Modelo ClickUp Passos para Criar um Funil de Vendas orienta as equipes em cada fase do funil — desde o reconhecimento até a retenção — mapeando as principais atividades, conteúdos e mensagens para cada etapa.

Cada seção é dividida em metas rastreáveis e pontos de verificação de conversão. O modelo ainda ajuda as equipes de vendas e marketing a colaborar de forma mais eficaz, reduzindo desalinhamentos e melhorando a qualidade dos leads por meio de estratégias de nutrição mais direcionadas e eficazes.

⭐ Por que você vai adorar este modelo:

Visualize todo o funil de vendas usando exibições de lista, Gantt e quadro

Atribua tarefas para conteúdo, divulgação e acompanhamento em cada etapa

Conecte tarefas, planos de divulgação e conteúdo de campanhas

Melhore a colaboração com subtarefas, prioridades, comentários e automação integrados

🔑 Ideal para: Líderes de vendas, profissionais de marketing e fundadores que estão criando estratégias de vendas escaláveis e querem acompanhar leads, esforços de conteúdo e desempenho de conversão em um único sistema.

💡 Dica profissional: Trate seu CRM como a única fonte de verdade, vinculando todas as comunicações, documentos e decisões importantes diretamente aos registros de contato. Isso mantém toda a sua equipe alinhada e elimina a confusão de informações espalhadas por várias ferramentas.

11. Modelo de plano de vendas ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha o foco nos objetivos com o modelo de plano de vendas do ClickUp

O Modelo de Plano de Vendas ClickUp ajuda as equipes a definir metas de vendas claras, alinhar estratégias e acompanhar o desempenho sem confusão. Ele descreve objetivos estratégicos, táticas de vendas, planejamento territorial e metas trimestrais em um documento estruturado.

Criado como um modelo de lista pronto a usar, fornece vistas estruturadas, tais como Cronograma, Gantt e Componentes do plano de vendas, garantindo que a sua equipa sabe sempre o que se segue e como isso se relaciona com objetivos maiores.

O modelo também oferece suporte ao acompanhamento de desempenho e ao alinhamento multifuncional. Você pode criar visualizações para diferentes linhas de produtos, canais de vendas ou equipes.

⭐ Por que você vai adorar este modelo:

Analise o progresso e refine a estratégia por meio de painéis para coordenar metas com marketing e operações

Acompanhe o progresso de cada estratégia de CRM usando as visualizações Gantt e Calendário

Colabore entre os membros da equipe com subtarefas e atribuições

Use resumos de projetos para monitorar o desempenho e fazer ajustes rapidamente quando necessário

🔑 Ideal para: Gerentes de vendas, diretores e executivos que planejam um crescimento estruturado que alinhe equipes, cronogramas e entregas em um único espaço de trabalho colaborativo de CRM.

12. Modelo de relatório de vendas ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe o desempenho e as informações com o modelo de relatório de vendas do ClickUp

Analisar as tendências de desempenho e comunicá-las de forma eficaz é fundamental para o sucesso das vendas. O Modelo de Relatório de Vendas ClickUp possui layouts pré-definidos para relatórios de desempenho de vendas diários, semanais ou mensais.

Gráficos, tabelas e campos dinâmicos ajudam a visualizar o progresso e destacar os principais indicadores de desempenho (KPIs).

Seja para medir taxas de conversão, acompanhar o desempenho dos representantes ou analisar tendências de ganhos/perdas, este modelo transforma dados brutos em resumos convincentes e prontos para a equipe executiva

⭐ Por que você vai adorar este modelo:

Acompanhe regiões, conquistas, trimestres e muito mais, usando campos personalizados, como Trimestre de vendas e Região de vendas

Acesse várias visualizações para gerar relatórios por ano, mês ou tipo de produto/serviço

Destaque KPIs como taxa de sucesso, velocidade do pipeline e receita

Melhore a colaboração entre equipes com painéis e cronogramas estruturados

🔑 Ideal para: Analistas de vendas, gerentes e equipes de operações que geram relatórios de desempenho e buscam criar relatórios de vendas consistentes e baseados em dados em diferentes ciclos e equipes.

🔎 Você sabia? Houve um aumento significativo nas plataformas de CRM móveis, com as empresas que as utilizam registrando um crescimento de 150% no cumprimento de suas metas de vendas.

13. Modelo de rastreador de vendas ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe o desempenho e a atividade do pipeline com o modelo ClickUp Sales Tracker

As atividades diárias de vendas precisam de supervisão consistente, especialmente em ambientes dinâmicos. O Modelo de Rastreador de Vendas ClickUp monitora os dados de vendas de todos os ângulos: por produto, por equipe e ao longo do tempo.

Visualizações como Volume de vendas por mês e Status das vendas por produto facilitam o controle do seu pipeline, mantendo os dados organizados, atualizados e visualmente atraentes.

O modelo inclui registros de chamadas, tags de status, notas de negócios e ações com registro de data e hora para total rastreabilidade. As equipes podem personalizar campos para alinhá-los com os dados do CRM, criar alertas para acompanhamento e visualizar métricas de desempenho diárias por meio de gráficos ou widgets.

⭐ Por que você vai adorar este modelo:

Acompanhe os custos unitários, devoluções, envios e margens de lucro com campos personalizados, como Custos de envio e Meta de lucro

Identifique rapidamente desistências e atrasos nos processos

Registre e monitore as ações diárias de vendas com registros de data e hora

Analise tendências e pedidos de clientes sem trocar de ferramenta

🔑 Ideal para: Equipes de vendas internas, gerentes de SDR e equipes que buscam visibilidade do fluxo de trabalho e, ao mesmo tempo, gerenciar o desempenho individual e da equipe, medir resultados e otimizar os esforços de vendas com acompanhamento baseado em dados.

14. Modelo de chamadas de vendas ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Simplifique o contato com o modelo de chamadas de vendas do ClickUp

Cada chamada tem valor, se for registrada corretamente. O Modelo de Chamadas de Vendas do ClickUp permite que os representantes registrem os resultados das conversas, anexem notas de chamadas e definam ações de acompanhamento. Campos personalizados para contatos e datas de chamadas mantêm todo o seu processo de CRM claro, responsável e fácil de executar, para que nenhuma oportunidade seja perdida.

As chamadas podem ser categorizadas por finalidade (apresentação, demonstração, negociação) e vinculadas a negócios ou contatos. Ter esses dados estruturados significa melhor treinamento, menos repetições e movimentação mais rápida pelo funil.

⭐ Por que você vai adorar este modelo:

Tenha uma visão geral das suas chamadas de vendas e acompanhe o progresso com a Visualização resumida

Acompanhe as chamadas de vendas por status com pipelines estruturados e registros de chamadas

Armazene detalhes de contato, notas de chamadas e agendas de acompanhamento em um só lugar

Atribua acompanhamentos e gerencie resultados com status personalizados

Organize seu alcance usando visualizações criadas para oferecer visibilidade e dinamismo

🔑 Ideal para: Representantes de desenvolvimento de vendas, equipes de atendimento externo e instrutores que analisam dados de chamadas e desejam acompanhar seus esforços de divulgação, organizar acompanhamentos e melhorar os resultados de cada chamada do cliente.

💡 Dica profissional: Construir relacionamentos duradouros com os clientes tem tudo a ver com um ciclo de CRM simplificado. Siga estas etapas essenciais para transformar clientes potenciais em defensores leais: Identifique leads: Identifique clientes potenciais que se encaixam no seu perfil ideal ✅

Qualifique leads: determine quais leads estão realmente prontos e com maior probabilidade de conversão ✅

Cultive leads: construa relacionamentos e agregue valor até que eles estejam prontos para comprar ✅

Feche negócios: oriente os clientes potenciais nas etapas finais para uma conversão bem-sucedida ✅

Ofereça suporte ao cliente: Ofereça um serviço pós-venda excepcional para promover a fidelidade e a recomendação ✅

15. Modelo de processo de vendas ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Estruture seu fluxo de trabalho de vendas com o modelo de processo de vendas do ClickUp

O Modelo de Processo de Vendas ClickUp organiza cada etapa do ciclo de vendas em um único layout baseado em tarefas que descreve seu processo de vendas passo a passo, desde a qualificação do lead até o fechamento.

Ele organiza as atividades em status e campos personalizados, com fluxos de trabalho visuais que facilitam o acompanhamento do desempenho e a colaboração entre as funções.

Cada etapa é equipada com listas de tarefas, pontos de aprovação e links de recursos para facilitar o gerenciamento eficiente do fluxo de trabalho. Isso ajuda a integrar novos representantes mais rapidamente e mantém os veteranos alinhados com as mudanças estratégicas.

As automações simplificam ainda mais tarefas comuns, como acompanhamentos e atualizações de status.

⭐ Por que você vai adorar este modelo:

Divida as etapas de vendas em detalhes no nível da tarefa com responsabilidade do responsável

Use exibições Gantt, quadro e calendário para acompanhar cronogramas e acompanhamentos

Armazene informações de contato, e-mails, pontuações de leads e registros de chamadas com campos personalizados

Identifique gargalos no pipeline e analise o progresso das tarefas em um único painel

🔑 Ideal para: Líderes de vendas, especialistas em capacitação e equipes que estão criando fluxos de trabalho escaláveis para padronizar seus processos de vendas e trazer clareza a todas as etapas da negociação, desde a descoberta até o fechamento.

Otimize seu funil de vendas com o ClickUp

Se você está gerenciando várias ferramentas para CRM, atualizações de projetos, relatórios e comunicação com clientes, está perdendo tempo. Enquanto o Asana oferece modelos de CRM que são um bom ponto de partida, o ClickUp oferece uma plataforma única para gerenciar todos os aspectos de suas operações de vendas.

Esteja você começando do zero ou aprimorando sua configuração atual, o ClickUp facilita o fechamento de negócios, a retenção de clientes e a expansão de sua receita.

Automatize tarefas repetitivas, atribua leads, acompanhe as etapas das negociações e monitore o desempenho a partir de painéis personalizáveis. Assim, todos os fluxos de trabalho, todos os contatos e todas as vendas ficam reunidos em um só lugar.

Comece hoje mesmo gratuitamente e veja como o ClickUp faz maravilhas para gerenciar seu CRM!