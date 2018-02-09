Startup ou empresa tradicional: qual escolher?

Startup ou empresa?

A grama é sempre mais verde do outro lado, certo? Quem trabalha em startups fica com inveja quando vê as grandes festas de fim de ano que seus amigos de grandes empresas vão participar. Os funcionários dessas grandes empresas ficam chateados quando veem seus amigos de startups conseguirem cargos mais altos em menos tempo.

Se você trabalha no mundo dos negócios, é provável que esteja procurando emprego tanto em startups quanto em grandes empresas. Você provavelmente conhece as características básicas de cada um desses ambientes de trabalho: as grandes empresas têm horários fixos e são mais rígidas, enquanto as startups oferecem mais flexibilidade, mas também exigem mais trabalho.

Então, o que é melhor?

A resposta a essa pergunta é diferente para cada pessoa. A verdadeira questão a se perguntar é: para que você está trabalhando? Você quer receber seu salário e ir para casa? Você quer ser treinado e desenvolver suas habilidades? Ou você quer colocar a mão na massa e realmente construir algo?

Mas o que não se fala com tanta frequência é se um emprego em uma startup ou em uma grande empresa é melhor para sua carreira a longo prazo. Bem, vamos falar sobre isso! Um emprego em uma empresa pode ser o lugar perfeito para obter treinamento estruturado e prático, mas será que ele realmente vai te tornar mais valioso do que uma startup? Uma startup pode te dar uma experiência geral melhor sobre como construir uma empresa, mas será que ela vai te dar a capacidade de chegar a um cargo de gerência sênior no futuro?

Empresa

Um nome que fala por si mesmo. As empresas maiores geralmente são conhecidas por todos ou, pelo menos, são marcas conhecidas no setor. É bom dizer às pessoas onde você trabalha e elas já saberem tudo sobre a empresa.

Você pode dominar uma função ou habilidade. Os cargos corporativos tendem a ter funções mais diretas: se você trabalha em vendas, você vende. Se você trabalha no atendimento ao cliente, você responde e ajuda os clientes. Portanto, se você já sabe qual função deseja desempenhar ou qual direção deseja seguir, esse tipo de ambiente pode realmente ajudá-lo a crescer e aprimorar essas habilidades, sem ter que se concentrar em várias outras responsabilidades.

Resolver problemas é muito fácil. Com essas funções altamente especializadas, todos sabem a quem recorrer quando surge um novo problema: a equipe especializada nesse setor. Se você tentar resolver um problema que não é de responsabilidade do seu departamento, provavelmente vai pisar nos calos de alguém. Acredite em mim: se esse for o maior problema que você tem, você ficará bem 🙂 Quem trabalha em startups gostaria de ter essas equipes para recorrer!

Pacotes de benefícios maiores. Ora, é claro que essas empresas têm mais dinheiro para gastar. Elas geralmente podem oferecer aos seus funcionários excelentes benefícios, como plano de saúde privado, pensão, creche e descontos corporativos. Às vezes, uma empresa maior também pode significar um salário maior. Embora eu já tenha visto o contrário acontecer também 😛

Influência ZERO. Sabe, o que mais me magoava em trabalhar numa empresa era a minha falta de influência. Eu preocupava-me verdadeiramente com a minha primeira empresa e queria fazer tudo o que estivesse ao meu alcance para a tornar mais bem-sucedida. Sinceramente, é mais difícil concretizar ou implementar coisas numa grande empresa. Isso leva-me ao meu próximo ponto:

Sem riscos! As empresas corporativas ou de grande porte têm receio de assumir riscos. Você pode entrar na sala do vice-presidente com uma ideia que tem potencial para aumentar a receita em 20%. Mas, se houver qualquer grau de risco envolvido, a ideia nunca será concretizada. Em nove entre dez casos, a decisão será continuar a desenvolver o que funciona. Não há nada de errado nisso. Afinal, é a decisão mais inteligente. Acredite, é difícil imaginar a pressão que os executivos de nível C enfrentam para agradar aos acionistas!

Menos satisfação no trabalho. Como uma pequena engrenagem em uma máquina enorme, é difícil ver realmente o valor do seu trabalho. Você é apenas uma parte do processo ou contribui com uma pequena parte para um resultado final enorme que talvez não veja por meses ou anos! Isso pode ser frustrante para aqueles que realmente gostam de ver o impacto que causam no trabalho.

Dores do crescimento. Você pode arrasar no seu trabalho e superar todos ao seu redor, mas isso não garante que você receberá a promoção que tanto deseja. Se alguém com mais tempo na empresa se candidatar ao mesmo cargo, você pode acabar ficando de fora. Eles também podem impedir que você receba a promoção que merece apenas porque essa é a trajetória profissional, mesmo que você esteja mais do que pronto!

Prós

GAINS, e não estou falando da academia! Se você não tem ideia do que quer fazer, uma função em uma startup pode ajudá-lo a adquirir habilidades e insights sobre várias posições. Você vai adquirir habilidades que nunca imaginou ter, simplesmente porque precisa! Trabalhar em uma startup é a melhor maneira de adquirir o máximo de habilidades possível.

Equidade! Claro – as grandes empresas oferecem opções de ações, mas acredite, elas limitam ao máximo essas opções, pois precisam distribuí-las entre muitos funcionários. Entre cedo em uma startup que vai crescer e você nunca mais precisará se preocupar com dinheiro! É por isso que tantas pessoas estão dispostas a trabalhar duro em uma startup, porque sabem que serão recompensadas no futuro!

Mais responsabilidade/oportunidades de aprendizado. De modo geral, quanto menor a startup, mais frequentemente você assumirá novas responsabilidades, pois há menos pessoas para lidar com os desafios. Uma coisa eu posso garantir: você enfrentará mais problemas em uma startup. Mas essa também é a beleza disso. Como tudo na vida, as dificuldades de uma startup moldam o caráter e ajudam você a descobrir do que é realmente capaz. Prepare-se para ser uma parte importante do processo de tomada de decisões.

Você terá a oportunidade de experimentar. Identificar e resolver problemas tem uma grande vantagem profissional: permite que você amplie suas habilidades e experimente coisas novas. Se você trabalha tecnicamente em marketing, mas deseja ganhar experiência como programador ou designer, entrar em ação onde você vê necessidade pode ser uma ótima maneira de aprender e crescer (desde que você continue cumprindo suas principais responsabilidades). Isso é fundamental para os empregos em startups do Vale do Silício.

Você pode inovar – As startups precisam crescer rapidamente, e isso vem dos funcionários que inovam e experimentam coisas novas. Nenhum bom CEO de uma startup vai impedir você de tentar algo novo. É assim que as empresas alcançam resultados com designs inovadores e novos conceitos que a concorrência não consegue oferecer.

Bônus: Ferramentas de gerenciamento de projetos para startups

Contras

Você precisará resolver os problemas por conta própria. Não haverá equipes às quais você possa recorrer, ou pelo menos não as que você tem nas empresas corporativas! Mais uma vez, ainda vejo isso como um ponto forte, devido ao valor que agrega a longo prazo.

A carga de trabalho é pesada. Espere trabalhar muitas horas, com poucos feriados e férias. As startups precisam aproveitar rapidamente as tendências, e o crescimento inicial é vital. O equilíbrio entre vida profissional e pessoal é um desafio. Você trabalhará mais horas para acompanhar as empresas maiores, portanto, o estresse e o esgotamento são algo a se ter em mente. A vida em uma startup realmente não é para todos.

Estabilidade/segurança no emprego. Você vai adorar seu trabalho, mas nunca sabe por quanto tempo ele vai durar. Se uma startup não tiver dinheiro, você pode ser o próximo a sair. Além disso, se a startup for inteligente, ela só vai manter aqueles que agregam o máximo valor. Os melhores!

O que faz um bom funcionário corporativo

1) Confiável

A característica número 1 necessária para ter sucesso no mundo corporativo é a consistência. Desde o dia em que você se candidata, demonstrar comprometimento em concluir as tarefas dentro do prazo e conforme designado demonstra o comportamento de um líder.

2) Ambição

Funcionários ambiciosos estão dispostos a ir além para atingir os objetivos da empresa ou subir na hierarquia corporativa. Eles não se esquivam de dar o seu melhor, pois estabelecem metas e expectativas elevadas para si mesmos. Eles também desejam fortemente progredir na carreira. A ambição estimula a abertura, as ideias criativas e uma atitude proativa — tudo isso é bom para qualquer empresa. No entanto, seu representante ambicioso também deve ter uma dose razoável de inteligência emocional 😉

3) Adequação cultural

Encontrar um candidato adequado para a cultura da sua empresa é mais fácil dizer do que fazer. Primeiro, certifique-se de que sabe exatamente qual é a cultura da sua empresa. Pense nas características e valores que você e os seus funcionários atuais consideram importantes. A sua equipe de contratação deve estar bem familiarizada com a cultura da sua empresa. A tomada de decisões, a linguagem e as práticas diárias no local de trabalho também refletem a cultura da empresa.

Quando você contrata alguém que não se encaixa na cultura, essa pessoa tende a se sentir alienada e não tem um desempenho tão bom. Eu mesmo cometi esse erro e vi isso acontecer em primeira mão. Quando uma grande empresa começa a contratar um grande número de pessoas, fica bastante óbvio que tipo de pessoa se encaixa melhor na empresa para criar uma equipe eficaz.

4) Espírito de equipe/positividade

Todos nós já vimos aquela pessoa que é completamente negativa em relação a tudo. Quando há um aumento nas metas, ela imediatamente vai para a cozinha reclamar. Esse tipo de conversa pode se espalhar mais rápido do que você imagina, especialmente em uma empresa grande, onde há muitos grupos. Isso é uma receita para problemas e deve ser cortado pela raiz rapidamente.

A melhor maneira de resolver isso é cercá-los de pessoas que comem, dormem e respiram pela empresa. Usando suas camisetas nos fins de semana, participando do time de softball da empresa e trabalhando depois do expediente para se aperfeiçoar e divulgar a boa reputação da empresa. Essa frase é muito usada, mas você quer encontrar alguém que acredite no que faz. Essas pessoas sempre apoiarão suas mudanças (que serão muitas), independentemente de prejudicarem ou ajudarem os funcionários!

O QUE TORNA UM FUNCIONÁRIO DE STARTUP BOM

1) Determinação

A determinação é um requisito para a inovação, porque a maior parte da inovação é criada durante os momentos mais difíceis de uma startup. Quando uma startup enfrenta dificuldades, é forçada a evoluir. É também durante esses momentos difíceis que as estrelas de uma pequena empresa brilham mais intensamente. Um profissional de nível A não se desanimará com o fracasso – em vez disso, ele ou ela fará parte de uma solução inovadora. Você deve ser capaz de acompanhar um ambiente acelerado por mais tempo e com mais eficiência do que os funcionários corporativos com “empregos em tempo integral”

2) Comunicador eficaz

Os funcionários de startups bem-sucedidos são bons comunicadores – eles precisam ser. É claro que um funcionário que não é bom em comunicação pode ser um colaborador individual fantástico, mas não será um grande líder dentro da organização. Todos pensam que ser um comunicador eficaz tem tudo a ver com simpatia e carisma. Não é verdade! Aprendi isso da maneira mais difícil quando entrei para uma startup.

A comunicação consiste em transmitir informações precisas às pessoas certas, de forma fácil de compreender e oportuna. A comunicação e a transparência ajudam as startups a crescer rapidamente. Líderes com pouca habilidade de comunicação são um risco para qualquer empresa, pois não serão capazes de maximizar o potencial de sua equipe e, por fim, retardarão o crescimento da sua startup.

3) Mentalidade “Faça acontecer”

Um plano é ótimo, mas imprevistos acontecem, e a maioria dos empreendedores não consegue passar das três primeiras etapas antes de se adaptar à realidade. Tenho certeza de que nenhuma empresa é exatamente como era no plano de negócios original.

Os funcionários de startups dedicam pouco tempo ao planejamento e muito mais tempo à execução. Se não têm certeza, eles agem... e depois reagem de forma adequada. Eles sabem que terão muito tempo para refletir, ponderar, avaliar e analisar os erros da empresa, caso ela venha a fechar as portas.

4) Curiosidade

Este é fundamental! Basta entrar em qualquer startup para perceber que não poderia estar mais certo quanto a isto. Quando um funcionário se dedica a algo por curiosidade, é aí que a magia acontece. A curiosidade faz parte da paixão que os funcionários de startups incorporam. A vontade de aprender mais e melhorar a si mesmo levará ao sucesso. Por que você acha que os fundadores e funcionários de startups, uma vez bem-sucedidos, mudam para outras empresas ou missões?

Já disse isso várias vezes, mas você vai desempenhar várias funções e sempre haverá novas habilidades que poderá adquirir para ajudar a alcançar sua missão! Nunca se sabe qual frase de um livro ou artigo pode ajudar a tornar um processo mais eficiente, melhorar um produto ou até mesmo fechar um grande negócio!

Depois de trabalhar nos dois ambientes, pude ver os prós e os contras de cada um. Meu conselho geral é experimentar os dois e decidir depois. Sim, existem startups/empresas excelentes e startups/empresas péssimas. Pesquise e mergulhe de cabeça. Contanto que você se esforce e aprenda tudo o que puder, não vai errar em nenhuma das opções!

Sou suspeito para falar, mas acho que começar em uma grande empresa conhecida para descobrir seus talentos é a maneira perfeita de começar. Você estará em uma turma de treinamento para novos contratados que também não têm ideia do que estão fazendo, e vocês poderão aprender juntos! Você também fará ótimas amizades. Depois, leve suas habilidades para um ambiente de startup e trabalhe duro para construir sua própria grande empresa conhecida! Ainda estou no caminho, então contarei se deu certo daqui a alguns anos 😉

Muito amor e boa sorte!