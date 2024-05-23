Como criar um fluxo de trabalho de gerenciamento de projetos em sete etapas

Se você é um gerente de projetos que gerencia vários projetos, pode se preocupar em não estar totalmente atualizado sobre o andamento de cada projeto.

Essas preocupações vão assombrá-lo ainda mais se você gerenciar projetos grandes ou complexos, nos quais um planejamento inadequado pode resultar em resultados insatisfatórios, prazos prolongados e orçamentos excedidos.

No entanto, a solução para esses desafios é criar um fluxo de trabalho de gerenciamento de projetos. Um fluxo de trabalho de projeto oferece melhor visibilidade e controle sobre as tarefas, recursos, entregas e marcos de cada projeto.

Ele pode ajudá-lo a acompanhar o progresso dos seus projetos e identificar gargalos antes que eles se agravem.

Neste blog, exploraremos o que são e por que são importantes os fluxos de trabalho de gerenciamento de projetos. Também examinaremos como configurar um fluxo de trabalho para gerenciar seus projetos, as ferramentas de gerenciamento de projetos que podem ajudá-lo e algumas práticas recomendadas.

O que é um fluxo de trabalho de gerenciamento de projetos?

Um fluxo de trabalho de gerenciamento de projetos é uma sequência lógica de etapas que descreve como um projeto deve progredir do início ao fim. Ele inclui diretrizes definitivas sobre o planejamento e a execução do projeto e divide processos complexos em tarefas gerenciáveis.

Os fluxos de trabalho de gerenciamento de projetos definem claramente as responsabilidades de cada um, como lidar com escalonamentos e as ferramentas a serem utilizadas.

Importância dos fluxos de trabalho de gerenciamento de projetos

Um fluxo de trabalho de gerenciamento de projetos traça um roteiro claro que orienta as equipes sobre como executar projetos com sucesso. Eles ajudam a:

Aumente a transparência : os fluxos de trabalho do projeto representam as etapas e as dependências das tarefas na execução do projeto. Isso facilita a visualização das tarefas, dos processos e dos cronogramas associados a um projeto por todos os envolvidos

Melhore a comunicação : os fluxos de trabalho de gerenciamento de projetos definem protocolos de comunicação. Assim, os membros da equipe sabem onde e como compartilhar informações do projeto. Isso reduz a confusão e facilita para os membros da equipe do projeto compartilharem atualizações, colaborarem e acessarem informações

Melhore a responsabilidade: os fluxos de trabalho definem as tarefas e responsabilidades atribuídas a cada membro da equipe. Também estabelecem prazos para as entregas. Isso garante que cada tarefa tenha um responsável dedicado e que nada seja esquecido

Diferença entre gerenciamento de projetos e gerenciamento de fluxo de trabalho

Vamos ver como o gerenciamento de projetos difere do gerenciamento de fluxo de trabalho.

Aspecto Gerenciamento de projetos Gerenciamento de fluxo de trabalho Definição O gerenciamento de projetos abrange a supervisão de todas as etapas, do início ao fim de um projeto O gerenciamento do fluxo de trabalho descreve a sequência de etapas necessárias para concluir um projeto com eficiência Componentes principais Iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento Defina os insumos, processos e resultados esperados de um projeto Objetivo Garanta a entrega pontual dos projetos, mantendo o foco nas restrições orçamentárias, nos padrões de qualidade e nos objetivos do projeto Melhore a produtividade, possibilite a colaboração e aumente a eficiência operacional simplificando vários processos

Quais são os principais elementos de um fluxo de trabalho de gerenciamento de projetos?

1. Entrada

Este é o ponto de partida do seu fluxo de trabalho de gerenciamento de projetos, onde você lista todas as entradas necessárias para concluir seu projeto. Isso inclui recursos, materiais e informações necessárias para executar o projeto sem problemas. Ao definir a entrada, você terá que reunir o seguinte:

Planos de projeto, requisitos, pesquisa e especificações para realizar diferentes tarefas no fluxo de trabalho

Recursos físicos, humanos e financeiros necessários para executar o projeto

Diretrizes e orientações sobre como realizar tarefas e atividades essenciais

Dependências a serem cumpridas para executar o projeto

Expectativas e requisitos especificados pelas partes interessadas

2. Processo

Depois de entender as entradas, delineie o processo e as etapas de execução do projeto. Você deve dividir o fluxo de trabalho em tarefas individuais e sequenciá-las, dando a todas as partes interessadas uma ideia clara de suas expectativas. Defina prazos para cada tarefa e identifique as dependências para a conclusão dessas tarefas.

Em seguida, mapeie o fluxo do processo usando um diagrama de fluxo de trabalho, mostre como as tarefas de automação do fluxo de trabalho estão interligadas e adicione marcos importantes e entregas para todas as fases do projeto.

3. Resultado

O resultado é o elemento final do fluxo de trabalho. Ele compreende os resultados esperados no final do fluxo de trabalho e mostra os resultados tangíveis e intangíveis de cada tarefa dentro do fluxo de trabalho.

Os resultados do seu fluxo de trabalho podem incluir:

Tarefas e atividades concluídas, como relatórios de status, relatórios de teste e feedback do usuário

Resultados como documentos, protótipos, designs e muito mais

Relatórios, principais conclusões e KPIs para todo o projeto e processos de fluxo de trabalho

Dica profissional 💡: Em vez de criar um fluxo de trabalho de gerenciamento de projetos do zero, use modelos de fluxo de trabalho de gerenciamento de projetos pré-criados para mapear seus processos de negócios e visualizar os principais componentes do processo.

Importância dos fluxos de trabalho de gerenciamento de projetos na gestão de processos de negócios

Os fluxos de trabalho ajudam a gerenciar projetos de maneira adequada e dentro do orçamento, além de impactar significativamente o gerenciamento de processos de negócios (BPM). O BPM é uma atividade em toda a organização que otimiza processos e fluxos de trabalho para melhorar os resultados comerciais.

Veja por que os fluxos de trabalho de gerenciamento de projetos são essenciais no BPM:

1. Gerenciamento de processos simplificado

Um fluxo de trabalho fornece uma estrutura padrão para lidar com diferentes atividades dentro de um processo de negócios. Isso reduz inconsistências e simplifica a execução do processo.

Vamos ver um exemplo de fluxo de trabalho de projeto. Os fluxos de trabalho podem simplificar o processo de atendimento ao cliente. Você pode definir várias etapas no tratamento de tickets, como triagem, atribuição, pesquisa, resolução, acompanhamento e encerramento. Esse fluxo de trabalho vai dizer aos agentes como lidar com diferentes solicitações de suporte, reduzir erros e confusão e garantir um atendimento consistente ao cliente.

Use o modelo de integração de clientes do ClickUp para criar uma experiência de integração consistente para seus clientes e ajudá-los a começar a usar seus produtos/serviços rapidamente.

Usar este modelo para criar fluxos de trabalho garante que os clientes obtenham as informações e o suporte necessários durante a integração, reduzindo as solicitações de atendimento ao cliente.

Baixe este modelo Use o modelo de integração de clientes do ClickUp, ideal para iniciantes, para otimizar seu processo de integração e criar uma experiência positiva para eles

2. Maior eficiência operacional

Os fluxos de trabalho ajudam você a analisar diferentes processos de negócios e implementar a automação de tarefas rotineiras e repetitivas sem intervenção humana, liberando os funcionários para se concentrarem em tarefas mais complexas.

3. Melhor visibilidade dos processos de negócios

Como os fluxos de trabalho representam visualmente as etapas, tarefas e atividades de um processo, as partes interessadas podem ver o fluxo geral do processo, os marcos, as dependências, as interações e as transferências.

Por exemplo, vamos considerar o fluxo de trabalho de compras em uma empresa de manufatura. Ele incluiria a criação de solicitações de compras, aprovações, confirmação de fornecedores e compras. O fluxo de trabalho permite que as partes interessadas acompanhem com precisão o status das diferentes solicitações de compras e garantam que elas estejam dentro dos limites orçamentários.

O papel do fluxo de trabalho de gerenciamento de projetos no ciclo de vida do produto

Os fluxos de trabalho de gerenciamento de projetos estão intimamente relacionados ao ciclo de vida de um produto e ajudam a entregar produtos e serviços de qualidade.

Por exemplo, durante a fase de desenvolvimento de um produto, o fluxo de trabalho de gerenciamento de projetos se concentrará no design e na construção do produto. Na fase de introdução, o fluxo de trabalho delineará as tarefas relacionadas ao lançamento do produto, como campanhas de marketing, distribuição e feedback. Quando um produto entra na fase de crescimento, os fluxos de trabalho se concentram em melhorar a lucratividade e a receita.

Um guia passo a passo para criar fluxos de trabalho de gerenciamento de projetos

Com base no escopo do seu projeto, no tamanho da equipe e nos orçamentos disponíveis, há muitas maneiras de criar um fluxo de trabalho. Mas aqui está um guia simples para ajudá-lo a se organizar, criar um fluxo de trabalho de gerenciamento de projetos e executá-lo:

1. Defina as metas do projeto

Comece identificando os resultados gerais esperados do projeto. Mantenha-os específicos, mensuráveis e realistas para que possam ajudar no planejamento e na tomada de decisões futuras.

Alguns exemplos de objetivos de projetos incluem:

Aumente a participação no mercado

Aumente o tamanho médio dos negócios

Melhore a qualidade do produto

Reduza os custos de produção

Lançar um novo produto

Depois de definir as metas e os objetivos do seu projeto, você precisa garantir que eles sejam divididos em objetivos menores e atribuídos aos membros da equipe.

Use o ClickUp Goals para dividir metas maiores em objetivos menores.

Atinja seus objetivos com cronogramas claros, metas mensuráveis e acompanhamento automático do progresso com o ClickUp Goals

Comece criando a meta do seu projeto e defina objetivos mensuráveis para alcançá-los.

Por exemplo, se a meta da sua equipe de vendas é aumentar o tamanho médio dos negócios, a meta mensurável para os vendedores seria:

Fechar negócios acima de um determinado valor (por exemplo, acima de US$ 50.000 por cliente por ano)

Agrupar mais produtos ou serviços em contratos anuais

À medida que os vendedores avançam, eles podem atualizar as metas no ClickUp.

A melhor parte é que o software de gerenciamento de projetos da ClickUp calcula automaticamente o progresso do seu projeto em tempo real.

O modelo de metas SMART da ClickUp organiza suas metas em um sistema gerenciável que apoia o estabelecimento de metas diárias. Esse modelo divide suas metas em metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo determinado (SMART), visualiza o progresso e divide as tarefas em etapas menores e mais alcançáveis.

Baixe este modelo Utilize o modelo de metas SMART do ClickUp para estruturar e simplificar suas estratégias de definição de metas em um sistema gerenciável

2. Identifique o escopo do projeto e liste as tarefas

Depois de compreender os resultados esperados de um projeto, o próximo passo é identificar seu escopo, entregas, recursos e tarefas.

Em seguida, você pode obter contribuições das partes interessadas para garantir que o escopo seja abrangente e bem definido.

A melhor dica é usar o ClickUp Docs para definir seu escopo, metas, lembretes, tarefas, entregas, recursos e muito mais. O editor de documentos colaborativo dentro do software de gerenciamento de projetos ajuda os gerentes de projeto a padronizar o processo de execução do projeto.

Use o ClickUp Docs para colaborar com os membros da equipe em documentos relacionados ao projeto em tempo real

Veja por que os gerentes de projetos adoram o ClickUp Docs:

Converta o texto do Clickup Docs em tarefas práticas

Delegue comentários aos membros da equipe marcando-os ou mencionando-os

Todos podem visualizar ou editar o documento sem sobreposições, e as alterações são refletidas em tempo real

3. Crie um roteiro para o projeto

Em seguida, crie um roteiro traçando essas metas e marcos em relação ao cronograma do projeto para que todos possam entender a direção geral.

Você pode representar visualmente um roteiro usando a visualização do gráfico de Gantt do ClickUp dentro da ferramenta de gerenciamento de projetos.

Essa técnica de gerenciamento de projetos permite que você visualize o andamento, as tarefas e as dependências do seu projeto em uma linha do tempo dinâmica. Você pode acompanhar prazos e identificar gargalos que podem atrasar seu projeto.

Simplifique o acompanhamento do progresso das tarefas e identifique obstáculos antecipadamente usando a visualização Gantt no ClickUp

4. Atribua e delegue tarefas de acordo com a disponibilidade de recursos

Defina as várias funções necessárias para o seu projeto e aloque recursos para cada tarefa, como design, pesquisa, desenvolvimento e aprovação. Depois de definir quem fará o quê, atribua tarefas aos membros da equipe identificados.

A Visualização da carga de trabalho do ClickUp mostra a alocação de trabalho de cada membro da equipe para identificar e atribuir recursos de acordo com a necessidade, garantindo a conclusão bem-sucedida do projeto.

Identifique capacidades e aloque recursos de forma eficiente para evitar a sobreutilização e a subutilização de recursos com a visualização de carga de trabalho do ClickUp

5. Crie uma representação visual do fluxo de trabalho

Criar uma representação visual do fluxo de trabalho do seu projeto ajuda todos os membros da equipe a compreender o roteiro e entender como suas funções afetam outras tarefas dentro do projeto.

Use o ClickUp de duas maneiras para representar seus fluxos de trabalho: ClickUp Mindmap e ClickUp Whiteboard.

O Mind Map do ClickUp ajuda você a criar uma representação passo a passo do seu fluxo de trabalho, permitindo que você crie uma tarefa e, em seguida, adicione tarefas relacionadas e dependências de forma ramificada em uma única visualização. Você pode editar ou excluir tarefas do Mind Map e compartilhá-las com os membros da sua equipe.

Uma representação passo a passo dos seus fluxos de trabalho Mapas mentais do ClickUp

Como alternativa, você pode usar o ClickUp Whiteboard para apresentar o fluxo de trabalho à sua equipe. Vincule suas ideias a tarefas, arquivos e outras informações importantes para adicionar contexto.

Use o poder criativo dos quadros brancos do ClickUp para transformar ideias em ações

Dica profissional 💡: O ClickUp tem vários O ClickUp tem vários modelos de quadro branco para simplificar até mesmo os fluxos de trabalho mais complexos.

6. Identifique áreas que precisam ser melhoradas criando fluxogramas

Um fluxograma em gerenciamento de projetos concentra-se em mapear os processos do projeto, incluindo subtarefas e pontos de decisão. Ele ajuda você a entender a ordem lógica das etapas e identificar áreas onde podem ocorrer ineficiências ou atrasos.

Quando surge um problema, você pode facilmente refazer os passos em um fluxograma para identificar a origem do problema e encontrar soluções usando os modelos de fluxo de trabalho de gerenciamento de projetos pré-criados do ClickUp.

Os gerentes de projeto usam o modelo de fluxograma de processos do ClickUp para criar um mapa de processos fácil de monitorar, documentar todas as etapas do processo e solucionar problemas antecipadamente.

Baixe este modelo Padronize e documente seus fluxos de trabalho e mapas de processos com o modelo de fluxograma de processos do ClickUp

7. Teste e lance

Antes da execução do projeto, teste seu fluxo de trabalho para identificar lacunas ou ineficiências. Envolva as partes interessadas e os colegas que trabalham no projeto com você para identificar possíveis lacunas.

Use as sugestões para melhorar seu fluxo de trabalho e colocá-lo em prática.

Otimizando fluxos de trabalho de gerenciamento de projetos

Você deve revisar regularmente seu fluxo de trabalho de gerenciamento de projetos para garantir que ele esteja funcionando de maneira ideal.

Uma excelente maneira de fazer isso é acompanhar os indicadores-chave de desempenho (KPIs) e métricas específicas do seu fluxo de trabalho de gerenciamento de projetos. Por exemplo, se você projetou um fluxo de trabalho para melhorar o atendimento ao cliente, acompanhar métricas como resolução no primeiro contato, CSAT, volume de tickets e taxa de resolução pode fornecer insights sobre sua eficácia.

O modelo de KPI da ClickUp permite que gerentes e equipes acompanhem e visualizem métricas de sucesso e alinhem todos em torno dos objetivos. As partes interessadas obtêm visibilidade do desempenho em toda a organização, enquanto os gerentes podem analisar dados e áreas que precisam ser melhoradas.

Baixe este modelo Monitore todos os seus principais indicadores de desempenho relacionados ao projeto com o modelo de KPI do ClickUp

Práticas recomendadas para um fluxo de trabalho eficiente de gerenciamento de projetos

Aqui estão algumas práticas recomendadas para criar fluxos de trabalho de gerenciamento de projetos eficientes e eficazes.

1. Estabeleça protocolos de comunicação claros

Protocolos de comunicação claros são essenciais para um gerenciamento eficaz do fluxo de trabalho. Eles definem com que frequência a equipe deve fornecer atualizações, quem deve ser notificado quando surge um problema e quais caminhos de escalonamento devem ser seguidos.

Você também deve definir os canais ou meios de comunicação preferenciais.

Por exemplo, os e-mails serão usados para comunicações formais sobre atualizações do projeto, comunicações com as partes interessadas, relatórios semanais de progresso e anúncios oficiais.

Por outro lado, as mensagens instantâneas são excelentes para uma colaboração rápida. O ClickUp Chat permite que você se comunique com seus colegas de equipe e compartilhe atualizações em tempo real. Basta marcar um membro da equipe na conversa do chat e ele será notificado imediatamente.

Atribua tarefas, use menções, incorpore links, compartilhe documentos e reaja com emojis no ClickUp Chat

2. Mantenha a transparência e a responsabilidade

Seja transparente sobre todas as informações, progressos, desafios e requisitos de um projeto para promover a confiança entre os membros da equipe e garantir que todos estejam alinhados com as prioridades e expectativas. Isso ajuda na tomada de decisões e é essencial para um fluxo de trabalho de gerenciamento de projetos sem interrupções.

Conecte-se regularmente com seus colegas de equipe para garantir um fluxo de trabalho eficiente de gerenciamento de projetos. Check-ins regulares podem ajudar a identificar onde os membros da equipe estão com dificuldades ou enfrentando desafios e tomar medidas para resolver quaisquer problemas.

4. Relatórios e insights automáticos com os painéis do ClickUp

Automatize tarefas de gerenciamento de projetos, como relatórios e insights, com os painéis do ClickUp.

Os painéis do ClickUp ajudam os gerentes de projeto a visualizar o andamento do projeto, prazos, tarefas e responsáveis a partir de um único centro de controle. Obtenha relatórios detalhados sobre o andamento do seu projeto e identifique quaisquer gargalos no seu fluxo de trabalho.

Visualize seus dados do seu jeito, gere relatórios detalhados e monitore o progresso rapidamente usando os painéis do ClickUp

5. Implemente um software de gerenciamento de fluxo de trabalho

O software de gerenciamento de fluxo de trabalho pode simplificar seus projetos, criando fluxos personalizados e automatizando tarefas.

Por exemplo, os recursos robustos de gerenciamento de fluxo de trabalho do ClickUp ajudam você a gerenciar tarefas, criar fluxos de trabalho personalizados e compilar relatórios detalhados. O ClickUp Automations automatiza fluxos de trabalho, como definir uma nova data de vencimento quando ocorre uma mudança de status. Você pode até usar a automação de integração se sua automação estiver relacionada a outros aplicativos para troca de dados.

Libere mais tempo para trabalhos que exigem muito conhecimento, simplificando tarefas recorrentes com o ClickUp Automations

Crie um fluxo de trabalho eficaz para gerenciamento de projetos com o ClickUp

Criar fluxos de trabalho de gerenciamento de projetos é uma maneira infalível de reduzir o caos, mesmo nos projetos mais complexos. Seja gerenciando fluxos de trabalho para vários projetos ou para um único projeto, você precisa das ferramentas certas para acompanhar tudo e garantir que nada seja esquecido — resultados, entregas, prazos ou orçamento.

Felizmente, o ClickUp tem todos os recursos e modelos de que você precisa para aumentar suas chances de sucesso no projeto. O ClickUp para Gerenciamento de Projetos é o seu centro de controle centralizado para colaboração, gerenciamento de tarefas, gerenciamento de recursos e acompanhamento de desempenho. Ele reduz o trabalho manual na configuração de um fluxo de trabalho de gerenciamento de projetos e ajuda você a personalizar os fluxos de trabalho de acordo com suas necessidades e prioridades.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp para criar rapidamente seus fluxos de trabalho de gerenciamento de projetos.

Perguntas frequentes (FAQs)

1. O que é um fluxo de trabalho de gerenciamento de projetos?

Um fluxo de trabalho de gerenciamento de projetos é uma sequência lógica e bem estruturada de tarefas, processos e atividades envolvidas na execução de um projeto. O processo de fluxo de trabalho de gerenciamento de projetos descreve o escopo, os objetivos e as metas do projeto e contém informações sobre as ferramentas, os orçamentos e o pessoal necessários para concluir um projeto.

Enquanto as partes interessadas utilizam o fluxo de trabalho de gerenciamento de projetos para obter uma visão geral do andamento e dos resultados do projeto, os gerentes de projeto o utilizam para identificar gargalos ou riscos e tomar medidas proativas para corrigi-los.

2. Quais são as cinco etapas do fluxo de trabalho?

As cinco etapas de um fluxo de trabalho de gerenciamento de projetos são:

Defina o escopo do projeto : descreva as metas e os recursos necessários para concluir um projeto. O escopo do projeto permite que as partes interessadas entendam o que o projeto envolve e quando está previsto para ser concluído

Divida as tarefas: depois de entender o que o projeto pretende alcançar, divida-o em várias tarefas de alto nível. Isso lhe dará uma ideia de como o projeto deve progredir em cada etapa

Crie cronogramas : atribua um prazo realista a cada tarefa

Delegue tarefas: atribua tarefas aos membros da equipe com base na capacidade e na carga de trabalho de cada um

Teste e melhore: teste seu fluxo de trabalho para verificar se ele funciona conforme o esperado, obtenha feedback das partes interessadas e identifique áreas que podem ser melhoradas. Em seguida, implemente o fluxo de trabalho e monitore-o para fazer melhorias e alterações contínuas

3. Por que o fluxo de trabalho é fundamental para o gerenciamento de projetos?

Os fluxos de trabalho melhoram a eficiência do gerenciamento de projetos, estabelecendo um processo estruturado para concluir tarefas e atividades, alocando recursos de maneira eficiente, reduzindo erros e minimizando ineficiências.