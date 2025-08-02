As 11 melhores alternativas ao Descript para edição de vídeo e áudio com IA em 2025

O Descript é amplamente utilizado para transcrição com IA, edição de vídeo e gravação de tela, tornando-o um ponto de partida sólido para muitos criadores. Mas, à medida que suas necessidades de conteúdo crescem, você pode precisar de ferramentas com controle de edição mais profundo, narrações melhores ou fluxos de trabalho mais flexíveis.

Neste guia, reunimos as melhores alternativas ao Descript — desde ferramentas criadas para podcasters e educadores até plataformas para edição cinematográfica, transcrição multilíngue e colaboração com inteligência artificial.

Por que escolher alternativas ao Descript?

O Descript torna a edição menos complicada, especialmente se você está começando a trabalhar com conteúdo de áudio ou vídeo. Mas algumas coisas podem parecer estranhas quando você começa a se familiarizar com o programa. Aqui estão alguns desafios comuns que os usuários enfrentam:

Vídeos mais longos podem ficar lentos e desorganizados

A qualidade do áudio geralmente precisa ser limpa em ferramentas externas

A edição multitrack é limitada e não muito intuitiva

A integração com software de colaboração de conteúdo é fraca

Os preços ficam elevados além do plano básico

Os modelos de storyboard não suportam planejamento complexo de vídeo

As ferramentas de IA têm dificuldade com o contexto em áudio ruidoso ou técnico

Além disso, se você estiver desenvolvendo estratégias de comunicação detalhadas ou gerenciando projetos de mídia e filmagens maiores, poderá precisar de ferramentas que ofereçam funcionalidades mais avançadas.

👀 Você sabia? A Lei de Comunicações e Acessibilidade de Vídeo do Século XXI (CVAA) determina que qualquer vídeo online anteriormente transmitido na TV com legendas ocultas deve permanecer legendado quando transmitido. As plataformas que exibem conteúdo de TV online devem manter a qualidade, o tempo e a precisão das legendas de acordo com os padrões da FCC.

Alternativas ao Descript em resumo

Antes de entrarmos em detalhes, veja como as melhores alternativas ao Descript da nossa lista se comparam entre si em termos de principais recursos, casos de uso e preços.

Ferramentas Ideal para Principais recursos Preços ClickUp Equipes de todos os tamanhos que precisam de rastreamento de tarefas com IA, colaboração remota e produção de conteúdo ClickUp Clips, transcrição por IA, resumos de reuniões, integração de tarefas, documentos, automações, modelos de projetos Gratuito; preços personalizados disponíveis para empresas Otter. ai Grave e transcreva reuniões com agentes de IA Transcrição ao vivo, reprodução de reuniões, resumos automatizados, sincronização com o Salesforce, widgets móveis, atalhos da Siri Gratuito; planos pagos a partir de US$ 16,99/mês Murf AI Adicionar narrações de alta qualidade ao conteúdo de vídeo Narração de texto para voz, mais de 120 vozes, edição de roteiro, controle de tom/velocidade/ênfase, sincronização de áudio Planos pagos a partir de US$ 29/mês VEED. IO Edição de vídeo visual focada na marca e criação rápida de conteúdo Kits de marca, gerador de legendas, remoção de palavras de preenchimento, audiogramas, edição baseada em navegador, suporte para iOS Gratuito; planos pagos a partir de US$ 12/mês Maestra Tradução e transcrição de vídeos em tempo real em mais de 125 idiomas Transcrição multilíngue, editor de legendas, clonagem de voz, remoção de palavras de preenchimento, narração, legendas ao vivo Planos pagos a partir de US$ 12/mês Camtasia Edição de vídeo baseada em linha do tempo com recursos de treinamento interativos Captura de tela, linha do tempo com várias faixas, questionários, anotações animadas, exportações LMS, gravação integrada, modelos de conteúdo Pagamento a partir de US$ 179,88/ano Riverside. fm Gravação de podcast e vídeo em alta resolução Gravação local em 4K, faixas separadas, Magic Clips, upload ao vivo para a nuvem, transcrição por IA Gratuito; planos pagos a partir de US$ 29/mês Trint Transcrição rápida e multilíngue e edição colaborativa transcrição em mais de 40 idiomas, mais de 50 traduções, tags de locutores, transcrições pesquisáveis, resumos Planos pagos a partir de US$ 80/mês DaVinci Resolve Projetos com muitos efeitos visuais, edição cinematográfica e controle de nível profissional Edição de linha do tempo, gradação de cores, gráficos em movimento, ferramentas de áudio Fairlight e recursos de design gráfico Preços personalizados Reduct Edição de vídeo baseada em entrevistas com fluxos de trabalho colaborativos Edição baseada em texto, pesquisa difusa, destaques, marcação em equipe, reels baseados em histórias Planos pagos a partir de US$ 15/mês Rev Transcrições com qualidade humana, legendas e precisão jurídica Transcrições editadas por humanos, legendas em idiomas estrangeiros, legendas em tempo real, integração com o Zoom, conformidade legal Planos pagos a partir de US$ 14,99/mês

As 11 melhores alternativas ao Descript para usar

Agora que você conhece as deficiências da ferramenta, vamos explorar alternativas ao Descript que podem preencher essas lacunas e, ao mesmo tempo, proporcionar uma experiência de usuário perfeita. Vamos analisar seus recursos de destaque, limitações, preços e avaliações dos usuários para que você possa encontrar a opção certa para suas necessidades de áudio e vídeo.

Quer você dependa da edição baseada em transcrição, precise de ferramentas melhores para gerenciar filmagens ou simplesmente queira uma maneira mais rápida e flexível de editar vídeos, nossa lista tem uma plataforma adequada ao seu fluxo de trabalho de criação de conteúdo.

1. ClickUp (Ideal para gerenciar fluxos de trabalho de edição de áudio e vídeo)

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, adapta-se facilmente ao gerenciamento de todo o seu fluxo de trabalho de produção de vídeo ou podcast. Ao contrário do Descript, que se concentra apenas na edição e transcrição, o ClickUp ajuda você a planejar, atribuir e acompanhar todas as etapas, desde a redação do roteiro até a pós-produção.

É especialmente útil para equipes que lidam com vários projetos, prazos apertados e inúmeras partes móveis. A plataforma grava vídeos rápidos, gera notas de reuniões, resumos e transcrições com inteligência artificial e oferece integração perfeita de tarefas para manter seus projetos em andamento.

Precisa começar a gravar sua tela rapidamente? ClickUp Clips, grave e compartilhe sua tela diretamente do seu espaço de trabalho, sem necessidade de ferramentas adicionais.

Depois de terminar a gravação, copie o link e incorpore-o no ClickUp Docs ou nas tarefas para orientar sua equipe nas próximas etapas.

Crie vídeos e incorpore gravações de tela com o ClickUp Clips

Crie vídeos e incorpore gravações de tela a partir de qualquer guia, microfone ou tela com o ClickUp Clips

O ClickUp Clips é um gravador de tela gratuito e sem marca d'água que permite compartilhar atualizações, tutoriais ou feedback sem digitação interminável ou reuniões. Baixe seu clipe ou compartilhe um link público, mesmo fora do seu espaço de trabalho.

Todos os vídeos são salvos no seu hub para uso posterior. Seja para orientar um editor, gravar um tutorial ou criar um vídeo corporativo, o Clips oferece uma alternativa mais simples à complexa edição do Descript.

Realize reuniões assíncronas e simplifique os ciclos de feedback

Evite as reuniões diárias e as longas videochamadas. Use o ClickUp Chat para colaborar no contexto, deixar comentários e marcar colegas de equipe. Use o SyncUps para participar de videochamadas ou chamadas de voz em tempo real com sua equipe, sem sair do ClickUp. Compartilhe sua tela, conecte tarefas, faça anotações e grave a sessão para quem perdeu. É perfeito para reuniões rápidas de produção, revisões ou edições imediatas.

Transcreva clipes automaticamente com o ClickUp Brain

O ClickUp também oferece ferramentas de transcrição com IA que geram automaticamente texto a partir do áudio e dos vídeos. Para começar, inicie o ClickUp Brain a partir da sua área de trabalho, que transcreverá automaticamente todos os clipes que você criar.

Transcreva clipes automaticamente e obtenha insights instantâneos com o ClickUp Brain

Você pode até mesmo fazer perguntas a partir do clipe e da transcrição, e o ClickUp Brain irá gerar instantaneamente informações e insights precisos. Além disso, a IA integrada pode sugerir melhorias para o seu processo de edição de vídeo e criação de conteúdo.

💡 Dica profissional: você pode até usar o ClickUp Brain Max para o recurso Talk to Text para transformar suas ideias faladas em documentos ou tarefas totalmente formatados — basta clicar no ícone do microfone, falar naturalmente e deixar o ClickUp cuidar da escrita.

Gere resumos de reuniões ao vivo com o ClickUp AI Notetaker

Ao contrário do Descript ou de outras ferramentas de transcrição com IA, nas quais você precisa fazer upload ou importar gravações para obter transcrições e editá-las manualmente, o ClickUp cuida de tudo em tempo real. O ClickUp AI Notetaker se junta às suas chamadas do Zoom ou Google Meet, processa a discussão e gera automaticamente um resumo com itens de ação, decisões e acompanhamentos.

Gere resumos de reuniões e itens de ação automáticos e em tempo real com o ClickUp AI Notetaker

Ele foi projetado para reduzir a necessidade de anotações manuais e ajudar as equipes a manterem o foco durante as chamadas, em vez de se preocuparem em anotar tudo. Você pode capturar a discussão, criar um resumo claro e vinculá-lo diretamente às tarefas relevantes e aos documentos do ClickUp.

Se sua equipe se reúne semanalmente para planejar roteiros ou esboços, deixe que o ClickUp cuide disso ao vivo — sem precisar passar pelo Descript depois. Você recebe um resumo instantâneo com itens de ação atribuíveis para que as equipes de conteúdo possam transformar conversas em tarefas sem precisar editar ou limpar.

📮ClickUp Insight: 50% dos participantes da nossa pesquisa indicaram que sexta-feira é o dia mais produtivo da semana. Esse pode ser um fenômeno exclusivo do trabalho moderno. As sextas-feiras tendem a ter menos reuniões e, combinado com o contexto acumulado durante a semana, isso pode significar menos interrupções e mais tempo para um trabalho profundo e focado. Quer manter a produtividade de sexta-feira durante toda a semana? Adote práticas de comunicação assíncrona com o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho! Grave sua tela com o ClickUp Clips, obtenha transcrições instantâneas com o ClickUp Brain ou peça ao Notetaker com IA do ClickUp para resumir os destaques da reunião para você!

Melhores recursos do ClickUp

Atribua tarefas vinculadas a partes específicas do seu processo de produção, como editar faixas de vídeo ou revisar roteiros

Organize todos os seus projetos de conteúdo com visualizações personalizadas, como Calendário, Quadro e Linha do tempo

Automatize etapas rotineiras, como mover tarefas do roteiro para a edição, assim que o vídeo bruto for carregado com o ClickUp Automations

Personalize seu espaço de trabalho com modelos que oferecem suporte ao planejamento, revisões e aprovações para um gerenciamento tranquilo de projetos de produção de vídeo

Integre com ferramentas de edição de vídeo, armazenamento em nuvem e aplicativos de mensagens para preencher a lacuna entre o planejamento e a produção

Limitações do ClickUp

Os iniciantes podem se sentir um pouco sobrecarregados com os recursos extensos no início

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Uma avaliação da G2 diz:

O ClickUp é a minha ferramenta diária na nossa agência para gerenciar tarefas, trabalho em equipe e caos criativo. É moderno, limpo, intuitivo e incrivelmente personalizável, o que me permite adaptar tudo exatamente à maneira como meu cérebro funciona. A experiência do usuário é bem pensada e torna o trabalho realmente divertido. Também aprecio a facilidade de conectar tudo, otimizar fluxos de trabalho e colaborar de forma eficiente. Recursos como quadros brancos, clipes, lembretes e o bloco de notas me ajudam a manter tudo em um só lugar. Chega de ferramentas espalhadas, pensamentos confusos e caos. É limpo, eficiente e realmente divertido de usar.

O ClickUp é a minha ferramenta diária na nossa agência para gerenciar tarefas, trabalho em equipe e caos criativo. É moderno, limpo, intuitivo e incrivelmente personalizável, o que me permite adaptar tudo exatamente à maneira como meu cérebro funciona. A experiência do usuário é bem pensada e torna o trabalho realmente divertido. Também aprecio a facilidade de conectar tudo, otimizar fluxos de trabalho e colaborar de forma eficiente. Recursos como quadros brancos, clipes, lembretes e o bloco de notas me ajudam a manter tudo em um só lugar. Chega de ferramentas espalhadas, pensamentos confusos e caos. É limpo, eficiente e realmente divertido de usar.

2. Otter. ai (Ideal para gravar e transcrever reuniões com agentes de IA)

via Otter AI

A Otter AI pode ajudá-lo transcrevendo suas reuniões e vídeos em tempo real e transformando-os em resumos claros e estruturados que você pode compartilhar e reutilizar em vários formatos de conteúdo.

Ao contrário do Descript, que se concentra mais na edição de linhas do tempo e requer um polimento manual, o Otter simplifica a captura e a organização do conteúdo falado. Dessa forma, você pode se concentrar na criação do roteiro, na revisão e na reutilização sem etapas extras de edição.

O assistente de IA da Otter pode participar automaticamente de suas reuniões virtuais via Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams, transcrevendo toda a conversa ao vivo, identificando cada participante, sincronizando slides compartilhados e destacando os principais pontos da conversa à medida que são mencionados. Tudo é pesquisável, registrado com data e hora e pode ser compartilhado, para que você possa revisitar uma conversa dias ou semanas depois, sem precisar reproduzir toda a gravação.

Você também obtém resumos automáticos, palavras-chave e a capacidade de atribuir destaques ou comentários aos colegas de equipe, facilitando a colaboração entre chamadas ou o compartilhamento de decisões com as partes interessadas. A extensão do Otter para o Chrome e a sincronização com o calendário garantem que você nunca perca uma reunião, e o acesso móvel significa que você pode gravar ou revisar transcrições em qualquer lugar.

Recurso de IA: O Otter usa IA para gerar transcrições em tempo real, resumir reuniões, identificar falantes e destacar momentos importantes, sem necessidade de inserção manual, simplificando os fluxos de trabalho pós-reunião, desde a anotação até o compartilhamento.

Melhores recursos do Otter.ai

Importe e transcreva arquivos de áudio ou vídeo pré-gravados

Reproduza gravações de vídeo do Zoom, Google Meet e Microsoft Teams

Sincronize insights de vendas e notas de chamadas de clientes diretamente com o Salesforce usando o agente de vendas Otter

Acesse widgets no Android ou iOS e use os atalhos da Siri para ações rápidas

Destaque citações importantes, gere resumos e atribua comentários em tempo real

Participe automaticamente de reuniões a partir do seu calendário usando o Otter Assistant

Limitações do Otter.ai

O plano gratuito do Otter AI limita você a 300 minutos de transcrição por mês, com um limite de 30 minutos por conversa

Mesmo no plano Enterprise, você tem um limite de 6.000 minutos por mês e apenas quatro horas de sessões de gravação

Preços do Otter.ai

Básico: Grátis

Pro: US$ 16,99/mês por usuário

Negócios: US$ 30/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre Otter.ai

G2: 4,3/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 90 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Otter.ai?

Uma avaliação da G2 diz:

Adoro os resumos, como eles são editáveis e como posso usar a barra lateral para criar um e-mail de acompanhamento com base no resumo dos detalhes. Isso economiza MUITO TEMPO. Adoro que todas as notas sejam pesquisáveis no site e fáceis de encontrar. É fácil agendar o Otter para participar das minhas reuniões no início da semana. É fácil compartilhar as notas com minha equipe.

Adoro os resumos, como eles são editáveis e como posso usar a barra lateral para criar um e-mail de acompanhamento com base no resumo dos detalhes. Isso economiza MUITO TEMPO. Adoro que todas as notas sejam pesquisáveis no site e fáceis de encontrar. É fácil agendar o Otter para participar das minhas reuniões no início da semana. É fácil compartilhar as notas com minha equipe.

3. Murf AI (ideal para adicionar narração em anúncios e conteúdo de vídeo)

via Murf AI

Um áudio nítido e de alta qualidade é fundamental para que o conteúdo de vídeo tenha impacto. Narrações de baixa qualidade podem distrair os espectadores ou diluir sua mensagem. Gravá-las manualmente pode ser demorado e arriscado, com riscos como ruídos de fundo ou tom inconsistente.

O Murf AI é uma alternativa ao Descript que gera narrações de alta qualidade com tecnologia de IA a partir de texto. Você pode escolher entre várias vozes, tons e idiomas para se adequar ao seu público, facilitando a manutenção da qualidade do áudio sem gravação manual.

Você também pode visualizar scripts usando vozes diferentes antes de finalizar um clipe, o que é útil para equipes criativas que testam variações de tom. A interface do estúdio facilita adicionar música, editar scripts e alinhar narrações com imagens em um só lugar.

Recurso de IA: O Murf usa síntese de voz com aprendizado profundo para transformar conteúdo escrito em fala realista, com controle sobre tom, velocidade, ênfase e entonação.

Melhores recursos do Murf AI

Converta texto em voz instantaneamente usando personagens de dublagem com tecnologia de IA

Edite áudio ajustando o tom, as pausas, a ênfase e a velocidade com precisão

Escolha entre mais de 120 vozes com diferentes sotaques, tons e idiomas para qualquer tipo de conteúdo

Use ferramentas integradas de edição de roteiros para refinar sua narração diretamente na plataforma

Integre com seu editor de vídeo exportando clipes de áudio de alta qualidade para sincronização fácil

Visualize narrações em tempo real e alterne vozes no meio do roteiro para uma entrega mais dinâmica

Adicione música de fundo ou efeitos sonoros para enriquecer a narração sem ferramentas adicionais

Limitações do Murf AI

Não é um editor de vídeo baseado em texto, portanto, você não pode cortar ou reorganizar clipes de vídeo diretamente

Esta ferramenta não consegue limpar ou melhorar o áudio de gravações de voz reais

Preços do Murf AI

Criador: US$ 29/mês

Crescimento: $99/mês

Negócios: $299/mês

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Murf AI

G2: 4,7/5 (mais de 1.300 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Murf AI?

Uma avaliação da G2 diz:

O Murf Studio é fácil de usar. Somos um consultório odontológico e atualmente estamos usando-o para transformar nossa música de espera chata em uma música promocional para informar nossos pacientes sobre nossos serviços. Nosso próximo projeto será usá-lo em nosso site para alguns vídeos educativos para pacientes e vídeos promocionais que gostaríamos de publicar

O Murf Studio é fácil de usar. Somos um consultório odontológico e atualmente estamos usando-o para transformar nossa música de espera monótona em uma música promocional para informar nossos pacientes sobre nossos serviços. Nosso próximo projeto será usá-lo em nosso site para alguns vídeos educativos para pacientes e vídeos promocionais que gostaríamos de publicar

🧠 Curiosidade: Os primeiros editores uniam as tiras de filme manualmente. Antes dos sistemas de vídeo ou digitais, os editores usavam tesouras, fita adesiva e cola para unir pedaços de celulóide, muitas vezes usando a luz do armário de bebidas para ver os cortes!

4. VEED. IO (Ideal para alinhar seu processo de edição de vídeo com as diretrizes da marca)

Empresas com uma marca consistente têm 3,5 vezes mais chances de serem notadas — o que também se aplica aos vídeos. O VEED. IO ajuda a manter essa consistência, permitindo que você corte, legende e coloque sua marca nos vídeos diretamente no navegador.

Você pode aplicar kits de marca, adicionar logotipos, sobrepor texto e criar audiogramas, tudo em um só lugar. Enquanto o Descript é melhor para fluxos de trabalho com muita transcrição e podcasts, o VEED. IO é ideal para narrativas visuais em ritmo acelerado e conteúdo de marca com prazo de entrega rápido.

O VEED foi projetado para profissionais de marketing e equipes de conteúdo que precisam de velocidade sem sacrificar o acabamento. A plataforma inclui ferramentas para edição em lote, redimensionamento e exportações específicas para cada plataforma, o que ajuda a acelerar os pipelines de vídeos sociais.

Recurso de IA: O VEED usa IA para gerar legendas automaticamente, detectar palavras de preenchimento, limpar o áudio e até mesmo cortar automaticamente o conteúdo, identificando momentos importantes ou silêncios.

Melhores recursos do VEED. IO

Edite vídeos online a partir de qualquer dispositivo — Android, desktop ou iOS — para acesso em qualquer lugar

Corte, legende, personalize e exporte vídeos usando uma plataforma completa

Navegue por uma interface intuitiva, projetada para facilitar a edição, mesmo para iniciantes

Limpe o áudio removendo palavras desnecessárias e pausas estranhas

Gere legendas automaticamente com ferramentas de transcrição integradas

Limitações do VEED. IO

Arquivos de vídeo grandes podem causar bugs ocasionais ou lentidão no navegador

As ferramentas de edição de áudio são básicas e limitadas em termos de flexibilidade

Preços do VEED. IO

Gratuito

Lite: US$ 24/mês por editor de vídeo

Pro: US$ 55/mês por editor de vídeo

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre VEED. IO

G2: 4,6/5 (mais de 1.300 avaliações)

Capterra: 3,3/5 (mais de 50 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o VEED. IO?

Um revisor do G2 escreve:

O VEED me permite criar conteúdo de forma rápida, fácil e profissional com a criação e edição de vídeo tudo em um online. A facilidade de uso reduz meu tempo de edição e suas ferramentas facilitam a implementação de toques pessoais. O suporte ao cliente responde e ajuda rapidamente. Eles continuam atualizando e adicionando ótimos recursos que ajudam a integrar seus vídeos em qualquer plataforma.

O VEED me permite criar conteúdo de forma rápida, fácil e profissional com a criação e edição de vídeo tudo em um online. A facilidade de uso reduz meu tempo de edição e suas ferramentas facilitam a implementação de toques pessoais. O suporte ao cliente responde e ajuda rapidamente. Eles continuam atualizando e adicionando ótimos recursos que ajudam a integrar seus vídeos em qualquer plataforma.

📖 Leia também: Os melhores geradores de vídeo com IA para conteúdo impressionante

5. Maestra (ideal para traduzir e transcrever vídeos em tempo real)

via Maestra

Uma das principais limitações do Descript é o tratamento de conteúdo multilíngue. Embora seja excelente em transcrição e edição baseada em texto, ele não possui ferramentas integradas para tradução ou dublagem. O Maestra preenche essa lacuna, permitindo que você envie áudio ou vídeo e crie instantaneamente transcrições, legendas e narrações em IA em mais de 125 idiomas.

Você pode editar legendas em uma interface de texto, clonar sua voz para manter a consistência e usar recursos como legendas ao vivo, transcrição em tempo real e dublagem — ideal para webinars e eventos virtuais.

O Maestra é especialmente útil para criadores ou empresas com público global. Seu suporte para clonagem de voz e legendas em tempo real facilita a criação de conteúdo inclusivo e acessível sem depender de várias ferramentas de edição.

Recurso de IA: O Maestra usa IA para realizar transcrição automática, tradução multilíngue e clonagem de voz neural, permitindo que os usuários criem versões dubladas de seu conteúdo em segundos.

Melhores recursos do Maestra

Transcreva arquivos de áudio e vídeo automaticamente para evitar o trabalho manual

Gere transcrições em vários idiomas enquanto edita sua mídia

Remova palavras desnecessárias e pausas estranhas diretamente da transcrição

Clone sua voz e use o reconhecimento de voz para manter o tom consistente em todos os idiomas

Ajuste o tempo, o texto e o áudio com controles avançados de edição

Adicione narrações geradas por IA em vários idiomas para alcançar um público global

Use legendas em tempo real para eventos ao vivo, webinars e treinamentos virtuais

Limitações do Maestra

Não possui edição baseada em linha do tempo, dificultando o ajuste fino do conteúdo visual

A tradução automática fica mais lenta ao lidar com arquivos de vídeo grandes

Preços do Maestra

Pagamento conforme o uso: US$ 12/mês

Lite: US$ 29/mês

Básico: $49/mês

Premium: US$ 99/mês

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários da Maestra

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Maestra?

Um revisor da G2 afirma:

A velocidade e a facilidade de carregar e transcrever legendas em tantos idiomas diferentes é o que mais gosto nesta ferramenta. Também adoro poder baixar imediatamente um arquivo de texto com as minhas transcrições.

A velocidade e a facilidade de enviar e transcrever legendas em tantos idiomas diferentes é o que mais gosto nesta ferramenta. Também adoro poder baixar imediatamente um arquivo de texto com as minhas transcrições.

📮 ClickUp Insight: 92% dos profissionais do conhecimento correm o risco de perder decisões importantes espalhadas por chats, e-mails e planilhas. Sem um sistema unificado para capturar e rastrear decisões, insights críticos para os negócios se perdem no ruído digital. Com os recursos de gerenciamento de tarefas do ClickUp, você nunca mais precisa se preocupar com isso. Crie tarefas a partir de chats, comentários de tarefas, documentos e e-mails com um único clique!

6. Camtasia (melhor para edição de vídeo baseada em linha do tempo)

via Camtasia

Se o editor do Descript, que prioriza a transcrição, parece limitado e você deseja mais controle visual, o Camtasia é uma alternativa sólida. Ele possui uma interface de linha do tempo clássica, permitindo que você ajuste capturas de tela, sobreponha imagens e adicione anotações precisas com facilidade.

O que destaca o Camtasia é seu kit de ferramentas de e-learning integrado — você pode incorporar questionários, adicionar pontos de acesso interativos, exportar pacotes SCORM e animar chamadas para chamar a atenção. Ele também é adequado como software de vídeo para treinamento e integração em sua empresa.

O ambiente de arrastar e soltar e os modelos prontos do Camtasia reduzem significativamente o tempo de produção. É uma ótima opção para designers instrucionais, educadores e equipes de RH que criam conteúdo de treinamento interno ou externo.

Recurso de IA: Embora o Camtasia não tenha ferramentas nativas de IA generativa, ele oferece suporte à redução de ruído e nivelamento de voz baseados em IA para limpeza de áudio. Ele se integra a scripts de IA ou ferramentas de legenda de terceiros.

Melhores recursos do Camtasia

Combine gravações de tela, webcam e áudio com controle total sobre a saída

Grave tudo em sincronia usando a tela integrada, o microfone e a captura da câmera

Acelere projetos com modelos, recursos de arrastar e soltar e animações

Colabore no aplicativo web com acesso compartilhado, comentários e avaliações

Aperfeiçoe o áudio com remoção de ruído, nivelamento de volume e faixas isoladas, sem necessidade de engenheiros

Crie questionários e elementos interativos para experiências de eLearning

Exporte pacotes compatíveis com SCORM para uso em plataformas LMS como Moodle ou Canvas

Limitações do Camtasia

A edição em tempo real e o feedback da equipe são menos integrados em comparação com os editores baseados na nuvem

Requer a instalação de um aplicativo local para começar

Preços do Camtasia

Indivíduos

Camtasia Essentials: $179,88/ano

Camtasia Create: US$ 249/ano

Camtasia Pro: US$ 599/ano

Equipes e empresas

Negócios: US$ 198,00/ano

Empresa: Preços personalizados

Educação

Educadores: US$ 162,36/ano

Estudantes: R$ 41,08/ano

Avaliações e comentários sobre o Camtasia

G2: 4,6/5 (mais de 1.500 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 440 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Camtasia?

Uma avaliação da G2 diz:

É mais intuitivo de usar do que outros softwares de edição de vídeo. Consigo usar facilmente técnicas avançadas para realmente aperfeiçoar meus vídeos com apenas alguns cliques. Recentemente, produzi uma série de vídeos e consegui fazê-lo em muito pouco tempo graças ao Camtasia

É mais intuitivo de usar do que outros softwares de edição de vídeo. Consigo usar facilmente técnicas avançadas para realmente aperfeiçoar meus vídeos com apenas alguns cliques. Recentemente, produzi uma série de vídeos e consegui fazê-lo em muito pouco tempo graças ao Camtasia

👀 Você sabia? Os espectadores jovens são quase quatro vezes mais propensos do que o público mais velho a assistir a programas de TV com legendas, mesmo que sejam menos propensos a ter problemas de audição.

7. Riverside. fm (Ideal para edição de vídeo e podcast em alta resolução)

O Riverside.fm supera o Descript em qualidade de gravação de vídeo e confiabilidade. Ele grava os participantes localmente em 4K e WAV não compactado para resultados com qualidade de estúdio. Mesmo uma conexão instável com a internet não afeta o resultado final.

Os arquivos são enviados para a nuvem em tempo real, minimizando o risco de perda de dados. Isso o torna ideal para editar podcasts, entrevistas remotas e videochamadas que exigem arquivos de origem limpos e de alta resolução.

Enquanto o Descript se destaca na edição baseada em texto, o Riverside.fm foi projetado para criadores que priorizam gravações com qualidade de transmissão e edição simples de podcasts. Você pode gerar transcrições, limpar áudio e usar o Magic Clips para criar conteúdo curto e longo.

O Riverside.fm também inclui o modo produtor e monitoramento de convidados em tempo real, tornando-o um dos favoritos entre equipes de podcast remotas e estúdios de conteúdo de marca. Ele foi criado para simular uma experiência em estúdio, mesmo quando sua equipe está remota.

Recurso de IA: O Riverside usa IA para gerar automaticamente Magic Clips a partir de gravações, limpar o áudio com remoção de ruído de fundo e transcrever a fala em texto com detecção de locutor.

Melhores recursos do Riverside.fm

Grave localmente em vídeo 4K e áudio não comprimido para obter resultados com qualidade de estúdio

Carregue gravações em tempo real para a nuvem para evitar a perda de dados durante as sessões

Capture faixas de áudio e vídeo separadas para cada participante para simplificar a edição

Use o Magic Clips para gerar automaticamente destaques curtos e compartilháveis a partir de gravações mais longas

Transcreva gravações instantaneamente com a transcrição por IA integrada

Convide e gerencie convidados em tempo real com ferramentas de produção e controles remotos

Use o upload progressivo para proteger seus arquivos em caso de desconexões no meio da chamada

Limitações do Riverside.fm

Não possui edição multitrack baseada em linha do tempo, dificultando arranjos complexos de áudio e vídeo

Pode ocorrer problemas de sincronização se as faixas locais não forem carregadas corretamente

Preços do Riverside.fm

Gratuito

Pro: US$ 29/mês

Ao vivo: $39/mês

Negócios: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre Riverside.fm

G2: 4,8/5 (mais de 1.100 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Riverside.fm?

Uma avaliação da G2 diz:

Os recursos oferecidos pelo Riverside trouxeram muitas novas oportunidades para o nosso podcast elevar nossa marca com conteúdo de vídeo elegante. Estou constantemente impressionado com o quanto os recursos de IA do Riverside economizam tempo para nossa equipe, desde a edição de áudio “mágica” e a geração fácil de videoclipes até o lançamento constante de novos recursos que tornam o fluxo de trabalho da nossa equipe mais eficiente.

Os recursos oferecidos pelo Riverside trouxeram muitas novas oportunidades para o nosso podcast elevar nossa marca com conteúdo de vídeo elegante. Estou constantemente impressionado com o quanto os recursos de IA do Riverside economizam tempo para nossa equipe, desde a edição de áudio “mágica” e a geração fácil de videoclipes até o lançamento constante de novos recursos que tornam o fluxo de trabalho da nossa equipe mais eficiente.

8. Trint (Ideal para gerar e editar transcrições multilíngues)

via Trint

O Trint oferece transcrição mais rápida e precisa e suporte multilíngue mais robusto do que o Descript. A transcrição está disponível em mais de 40 idiomas e a tradução em mais de 50, tornando-o ideal para equipes globais e jornalistas.

Também inclui recursos de colaboração integrados que permitem editar transcrições com colegas de equipe, marcar locutores, destacar citações e gerar resumos. Se você precisa de transcrições pesquisáveis e compartilháveis com o mínimo de edição, o Trint é uma alternativa focada e eficiente ao Descript.

O editor baseado na web da Trint conecta áudio com texto, para que cada palavra seja vinculada ao seu timestamp. Você também pode converter transcrições em storyboards, roteiros ou arquivos de legenda, tornando-o útil para equipes que reutilizam entrevistas em artigos ou vídeos.

Recurso de IA: O Trint usa IA para transcrição em tempo real, tradução multilíngue e resumo automatizado, ajudando os usuários a passar rapidamente das gravações brutas para os recursos finais.

Melhores recursos do Trint

Melhore a precisão adicionando vocabulário personalizado para nomes de marcas ou termos específicos do setor

Clique em qualquer palavra na transcrição para ir para o momento exato no áudio ou vídeo

Deixe comentários e notas com data e hora para agilizar revisões e aprovações

Reorganize segmentos de transcrição para criar roteiros, artigos ou narrações

Exporte transcrições em vários formatos ou publique-as como páginas da web interativas e pesquisáveis

Gere rascunhos automáticos de histórias ou legendas para redes sociais diretamente a partir de transcrições

Traduza entrevistas para mais de 50 idiomas para alcançar públicos internacionais

Limitações do Trint

Não possui recursos completos de edição de vídeo profissional, portanto, você precisará de uma ferramenta separada para ajustar os recursos visuais ou as faixas de áudio

Não inclui ferramentas de áudio avançadas, como remoção de ruído ou limpeza de palavras de preenchimento

Preços do Trint

Teste gratuito disponível

Inicial: US$ 80/mês por licença

Avançado: US$ 100/mês por licença

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Trint

G2: 4,4/5 (mais de 60 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Trint?

Uma avaliação da G2 diz:

O processo de transcrição é muito robusto. O suporte ao cliente é fantástico, e eu uso o Trint em todos os projetos que envolvem entrevistas com clientes. Marcar vídeos para produção não poderia ser mais fácil!

O processo de transcrição é muito robusto. O suporte ao cliente é fantástico, e eu uso o Trint em todos os projetos que envolvem entrevistas com clientes. Marcar vídeos para produção não poderia ser mais fácil!

9. DaVinci Resolve (ideal para efeitos visuais e edição de vídeos animados)

via DaVinci Resolve

Se você está criando filmes animados, projetos com muitos efeitos visuais ou qualquer coisa mais complexa do que um vídeo com pessoas falando, o Descript provavelmente não será suficiente. Ele foi desenvolvido para edições rápidas e podcasts, não para narrativas visuais profundas ou controle preciso e em camadas.

O DaVinci Resolve, por outro lado, é usado por editores profissionais e estúdios para combinar edição de vídeo, gradação de cores, motion graphics e mixagem de áudio em uma plataforma poderosa. Ao contrário da abordagem do Descript, que prioriza a transcrição,

O Resolve oferece controle criativo em nível de quadro, até cada quadro. Com ferramentas avançadas de composição, você pode até mesmo criar visuais com a marca da sua empresa diretamente na linha do tempo.

O Resolve suporta fluxos de trabalho com vários usuários e pipelines de pós-produção com qualidade de estúdio, tornando-o ideal para equipes que trabalham em produções cinematográficas, comerciais ou documentais.

Recurso de IA: O DaVinci Resolve usa IA para máscara inteligente, reconhecimento facial, isolamento de voz, cortes automáticos de cena e redução de ruído de fundo, aprimorando a precisão criativa em escala.

Melhores recursos do DaVinci Resolve

Edite vídeos usando uma interface detalhada baseada em linha do tempo para controle total

Faça a gradação de cores com ferramentas líderes do setor para formatos HDR, RAW e log

Adicione efeitos visuais e gráficos em movimento usando as ferramentas de efeitos visuais Fusion integradas

Misture e masterize áudio com o Fairlight, um pacote de pós-produção de áudio de nível profissional

Gerencie projetos com vários usuários com fluxos de trabalho colaborativos em tempo real

Use rastreamento facial e filtros inteligentes para aprimorar os assuntos ou criar efeitos estilizados

Acesse um enorme ecossistema de plug-ins para motion graphics, LUTs e composição 3D

Limitações do DaVinci Resolve

Tem uma curva de aprendizado íngreme para quem é novo em ferramentas de edição profissional

Requer um sistema de alto desempenho, pois pode apresentar lentidão ou falhas em máquinas mais antigas

Preços do DaVinci Resolve

Avaliações e comentários sobre o DaVinci Resolve

G2: 4,7/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 250 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o DaVinci Resolve?

Uma avaliação da G2 diz:

O Davinci Resolve tem muitos recursos, sem ter uma interface complicada. Consegui usá-lo imediatamente e, desde então, tenho implementado ainda mais suas funções. Eu o uso frequentemente para editar vídeos ou até mesmo para processos de edição de vídeo mais complexos. Ele suporta muitos formatos de vídeo e áudio, e eu gosto de integrar diferentes apresentações personalizadas por outros usuários aos meus vídeos. O suporte da comunidade é muito útil para aprender a fazer qualquer coisa dentro do aplicativo.

O Davinci Resolve tem muitos recursos, sem ter uma interface complicada. Consegui usá-lo imediatamente e, desde então, tenho implementado ainda mais suas funções. Eu o uso frequentemente para editar vídeos ou até mesmo para processos de edição de vídeo mais complexos. Ele suporta muitos formatos de vídeo e áudio, e eu gosto de integrar diferentes apresentações personalizadas por outros usuários aos meus vídeos. O suporte da comunidade é muito útil para aprender como fazer qualquer coisa dentro do aplicativo.

🧠 Curiosidade: O filme “The Abyss”, de James Cameron, introduziu efeitos aquáticos totalmente gerados por computador. A ILM levou seis meses para criar uma criatura aquática digital, ultrapassando os limites do realismo da época!

10. Reduct (ideal para editar vídeos baseados em entrevistas)

via Reduct

O Reduct leva a edição baseada em transcrições além do que o Descript oferece para criadores e equipes que trabalham com entrevistas, pesquisa de usuários ou gravações longas.

Combina transcrição altamente precisa, um poderoso editor de vídeo baseado em texto e ferramentas colaborativas em uma única plataforma baseada na web. Em vez de percorrer linhas do tempo, você edita vídeos como se fossem texto, destaca ou exclui palavras, e a ferramenta corta a filmagem para corresponder.

O Reduct é especialmente valioso para pesquisadores de UX, produtores de documentários ou educadores que trabalham com entrevistas densas. Sua capacidade de pesquisar em gravações e montar rolos arrastando linhas de transcrição transforma horas de conteúdo em clipes fáceis de digerir.

Recurso de IA: O Reduct usa IA para transcrever, detectar palavras de preenchimento, pesquisar contextualmente usando lógica difusa e sincronizar automaticamente as edições da transcrição com o vídeo.

Reduct: melhores funcionalidades

Transcreva gravações instantaneamente com IA ou atualize para transcrição humana para obter maior precisão

Pesquise em horas de filmagem usando a pesquisa difusa para encontrar frases-chave rapidamente

Edite vídeos destacando ou riscando o texto da transcrição para cortar ou remover segmentos

Marque e destaque momentos em tempo real para organizar e analisar o conteúdo

Monte bobinas baseadas em histórias arrastando linhas de transcrição para uma sequência de vídeo

Exporte rolos com introduções/conclusões com a marca e gere resumos de vídeo que podem ser partilhados

Pesquise por tema, palavra-chave ou sentimento em grandes bibliotecas de pesquisa

Reduza as limitações

A personalização visual é básica, com menos opções de branding ou estilo para a saída

A qualidade da exportação depende da resolução original, não há ferramentas de aprimoramento integradas

Reduza os preços

Pessoal: US$ 15/mês por editor

Profissional: US$ 50/mês por editor

Empresa: Preço personalizado

Reduza as avaliações e comentários

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Reduct?

Um revisor da G2 escreve:

O aspecto mais incrível do Reduct, sem dúvida, é a capacidade de examinar o conteúdo de vídeo como se fosse texto. Não é mais necessário passar horas limpando o filme! Basicamente, posso digitar palavras-chave ou expressões e o Reduct salta imediatamente para esses momentos específicos da gravação.

O aspecto mais incrível do Reduct, sem dúvida, é a capacidade de examinar o conteúdo de vídeo como se fosse texto. Não é mais necessário passar horas limpando o filme! Basicamente, posso digitar palavras-chave ou expressões e o Reduct salta imediatamente para esses minutos específicos da gravação.

11. Rev (ideal para transcrições de reuniões altamente técnicas)

via Rev

Ao contrário do Descript, que depende de ferramentas de IA, o Rev.com prioriza transcrições e legendas editadas por humanos para obter alta precisão — ideal para equipes jurídicas, pesquisadores e profissionais de mídia. Ele também oferece opções automatizadas para um retorno mais rápido e econômico.

Você pode solicitar legendas em vários idiomas, legendas gravadas e legendas ao vivo para o Zoom. O Rev é uma alternativa confiável para equipes que produzem entrevistas, transcrições de tribunais ou materiais de treinamento global, quando a precisão é mais importante do que a flexibilidade criativa.

A interface do usuário do Rev é simples, com edição e ordenação de transcrições em um só lugar. Ele também oferece suporte à integração com as ferramentas Zoom, Dropbox e YouTube para otimizar a entrega.

Recurso de IA: O mecanismo de transcrição automatizado da Rev usa reconhecimento de voz para converter áudio em texto com rapidez, enquanto editores humanos são usados para a revisão final e a precisão em conformidade com as normas.

Rev melhores recursos

Traduza e legende vídeos em vários idiomas para alcançar um público global

Grave legendas diretamente nos vídeos para facilitar o compartilhamento nas plataformas sociais

Acesse legendas ao vivo para reuniões no Zoom, webinars e eventos virtuais

Integre com ferramentas como Zoom, YouTube e Dropbox para fluxos de trabalho contínuos

Edite transcrições online com uma interface simples e baseada em navegador

Mantenha alta segurança e conformidade, adequado para uso legal e empresarial

Escolha entre revisão automatizada ou humana, dependendo das necessidades de prazo de entrega

Solicite rótulos com marcação de tempo para locutores em gravações com vários participantes

Limitações do Rev

Não possui recursos integrados de software de gerenciamento de projetos para produção de vídeo

A transcrição automatizada pode ser menos precisa com ruídos de fundo ou sotaques fortes

Preços do Rev

Básico: US$ 14,99/usuário por mês

Pro: $34,99/usuário por mês

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 420 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 40 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Rev?

Uma avaliação da G2 diz:

Adoro a facilidade de usar o aplicativo de gravação Rev para capturar pensamentos em tempo real, especialmente quando estou fazendo um brainstorming para projetos de escrita. Seja para minha série de ficção, conteúdo de cursos ou devocionais baseados na fé, o Rev me ajuda a reter essas ideias criativas fugazes para que eu possa transformá-las em conteúdo refinado mais tarde. O aplicativo é intuitivo, o áudio é claro e tudo está bem organizado.

Adoro a facilidade de usar o aplicativo de gravação Rev para capturar pensamentos em tempo real, especialmente quando estou fazendo brainstorming para projetos de escrita. Seja para minha série de ficção, conteúdo de cursos ou devocionais baseados na fé, o Rev me ajuda a reter essas ideias criativas fugazes para que eu possa transformá-las em conteúdo refinado mais tarde. O aplicativo é intuitivo, o áudio é claro e tudo está bem organizado.

Crie, edite e gerencie fluxos de trabalho de conteúdo de vídeo poderosos com o ClickUp

O Descript funciona bem para transcrições rápidas e edições básicas, mas suas limitações começam a aparecer à medida que seus projetos crescem. Ferramentas como Murf e Otter.ai oferecem mais flexibilidade para narrações e transcrições mais ricas. DaVinci Resolve e Camtasia oferecem controle avançado de edição, enquanto Riverside.fm e Trint ajudam você a trabalhar com arquivos de origem de alta qualidade e conteúdo multilíngue.

Para uma solução completa, escolha o ClickUp para reunir tudo em um só lugar. Planeje, escreva, grave, revise e gerencie feedbacks — tudo em um só lugar. Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp para otimizar todo o seu processo de produção de vídeo — do planejamento à publicação.