10 modelos de wiki gratuitos: Seu atalho para um gerenciamento de dados perfeito

Embora a Wikipedia possa ser o nome mais conhecido das wikis, nem todas são para o público. No mundo corporativo, a busca pelo compartilhamento de conhecimento e pela transparência deu origem ao uso de wikis internos software wiki .

Se você deseja embarcar em uma jornada de construção de wiki para criar um centro de conhecimento da equipe ou ajudar os novos funcionários na integração, precisará de um modelo de wiki excelente para simplificar o processo. Essas ferramentas úteis fornecem uma estrutura pré-projetada para armazenar e organizar todos os dados em um só lugar.

Há uma infinidade de modelos de wiki no mercado, mas eles não são todos iguais - elaboramos uma lista das 10 melhores opções para ajudá-lo a criar um banco de dados de conhecimento abrangente e promover a colaboração. 🧑‍🤝‍🧑

O que é um modelo de wiki?

Os modelos de wiki fornecem uma estrutura e um formato predefinidos para criar um banco de dados on-line, centralizando efetivamente as informações de sua empresa, incluindo seus processos, funcionários, projetos e clientes. 🎯

Com o modelo certo, você pode criar um centro de conhecimento dinâmico que evolui e cresce. Vários membros da equipe podem colaborar com o conteúdo, tornando o gerenciamento de informações mais eficiente.

Formate e colabore facilmente no Docs junto com a equipe sem sobreposição no ClickUp

Os modelos de página wiki também são ótimos para documentar procedimentos operacionais padrão (SOPs) e processos comerciais, permitindo a criação de diretrizes e instruções detalhadas para sua equipe. Além disso, você pode personalizar as páginas de modelo wiki para que se ajustem aos seus processos e requisitos de informações específicos.

O que faz um bom modelo de wiki?

Vamos explorar os recursos essenciais que você deve procurar ao considerar modelos de páginas wiki ou de bases de conhecimento:

Fácil de usar: Seu modelo ideal de wiki deve ser fácil de usar, atendendo a usuários experientes em tecnologia e àqueles sem experiência em codificação. Os usuários devem encontrar facilmente o que estão procurando por meio de menus claros, barras de pesquisa e categorias bem organizadas Escalabilidade: O modelo escolhido deve crescer à medida que sua base de conhecimento se expande. Procure a escalabilidade para acomodar o volume crescente de informações sem problemas. Personalização: Um modelo wiki de primeira linha oferece amplas opções de personalização, permitindo que você o adapte ao seu estilo e marca exclusivos Controle de versão: O controle de versão é importante para acompanhar as alterações e revisões feitas nas páginas wiki, garantindo que você possa reverter para versões anteriores, se necessário Integração: Um modelo adequado de wiki deve permitir a integração com outras ferramentas, como calendários e sistemas de gerenciamento de tarefas, para criar uma solução simplificada de gerenciamento do conhecimento Acessibilidade para celulares: Um bom modelo de wiki deve oferecer um design responsivo que se adapte perfeitamente aos tamanhos de tela de smartphones e tablets, lidando com várias páginas

10 dos melhores modelos de wiki para usar em 2024

É hora de mergulhar no empolgante mundo da criação de bancos de dados. Nós vasculhamos os reinos de ferramentas de base de conhecimento para descobrir os melhores modelos de wiki do Word, PowerPoint e ClickUp . Vamos ver o que essas joias têm reservado para você! 💎

1. Modelo Wiki do ClickUp

Modelo Wiki do ClickUp

Cansado do incômodo demorado de criar e manter um wiki do zero? O Modelo de Wiki do ClickUp está aqui para salvá-lo do caos. É uma ferramenta poderosa para organizar, selecionar e compartilhar informações cruciais sem esforço.

Esse modelo é um documento prático que vem pré-carregado com páginas e seções. Tudo o que você precisa fazer é personalizá-lo para atender às suas necessidades específicas.

Na página Visão geral da equipe, você pode:

Apresentar seus novos funcionários a outros departamentos da empresa e reunir todas as informações, notícias e recursos valiosos em um só lugar

Mostrar as funções e as conexões dos membros da sua equipe de forma visualmente atraente usando um organograma em um quadro branco

Incorporar listas, como a Lista de Objetivos da Equipe (OKRs), para exibir as metas da empresa

Na página Processos da equipe, você pode documentar seus SOPs. Esses são os seus guias passo a passo para todos os fluxos de trabalho repetitivos, garantindo que conhecimentos valiosos estejam prontamente disponíveis para os membros novos e atuais da equipe.

Confira a página Resources, onde você pode reunir uma lista de recursos que podem ser úteis para seus colaboradores internos e externos.

2. Modelo de gerenciamento de projetos ClickUp

Modelo de gerenciamento de projetos ClickUp

Apresentando o Modelo de gerenciamento de projetos do ClickUp -seu canivete suíço para gerenciar projetos. Com suas várias exibições, campos personalizados e pastas separadas para OKRs e projetos multifuncionais, ele o cobre do início ao fim.

O principal recurso que ajuda as equipes a navegar nesse modelo avançado e em sua ampla gama de opções é a visualização Team Wiki Doc - seu confiável banco de dados. O mesmo modelo permite que sua equipe acesse todas as informações relacionadas à empresa sem sair da interface. 👨🏻‍💻

Use a página Team Overview Doc para delinear a hierarquia e as funções da sua equipe. Abra a página Processes (Processos) para fornecer uma resumo executivo -definir a missão da sua equipe, documentar processos e SOPs e incorporar seus OKRs. Esta página tem duas subpáginas:

Executar um projeto: Ajuda a criar um processo passo a passo para a execução de projetos, garantindo a qualidade e a entrega pontual de todos os seus projetos e programas Recursos do projeto: Descreve o procedimento para gerenciar a alocação de recursos do seu projeto

Sinta-se à vontade para personalizar esses modelos complexos ou junte-se aos seus colegas para uma edição colaborativa. Adicione ou remova outras páginas e subpáginas, insira novas seções e inclua tabelas para melhor organização. Tudo depende de você!

3. Modelo de documentação do projeto ClickUp

Modelo de documentação do projeto ClickUp

Se ao menos houvesse uma maneira de sua equipe acessar, explorar e visualizar facilmente todos os documentos do projeto em um único local. Bem, o Modelo de documentação do projeto ClickUp torna isso possível! 🥳

Esse Modelo de documento fácil de usar para iniciantes mantém todos os detalhes relacionados ao projeto organizados em seções pré-construídas, permitindo que as partes interessadas colaborem sem problemas por meio de um recurso de edição em tempo real.

Primeiro, insira o logotipo e o nome da empresa para personalizar o documento e apresentar os membros da equipe. Em seguida, passe para a visão geral e inclua o resumo, o histórico e as metas do projeto.

O modelo vem com tabelas úteis para ajudá-lo a se organizar - aqui estão algumas das nossas favoritas:

Plano de gerenciamento do projeto : Programe as metas do projeto marcando as datas de início e término, o líder da equipe e a descrição da meta

: Programe as metas do projeto marcando as datas de início e término, o líder da equipe e a descrição da meta Linha do tempo do projeto : Insira as tarefas programadas e seus prazos semanais em ordem cronológica

: Insira as tarefas programadas e seus prazos semanais em ordem cronológica Plano financeiro do projeto : Faça uma estimativa do orçamento do projeto, concentrando-se no custo de recursos humanos, materiais, entrega e ativos

: Faça uma estimativa do orçamento do projeto, concentrando-se no custo de recursos humanos, materiais, entrega e ativos Registro de riscos e medidas : Anote todos os obstáculos ou riscos do projeto, incluindo as datas de vencimento e a pessoa a ser contatada para a resolução

: Anote todos os obstáculos ou riscos do projeto, incluindo as datas de vencimento e a pessoa a ser contatada para a resolução Relatório de status do projeto: Acompanhe o status da tarefa como To Do, In Progress ou On Hold

Também é possível preencher uma tabela para criar um plano de comunicação com as partes interessadas ou registrar alterações no gerenciamento - que pode ser usado em um modelo existente ou em outras páginas.

4. Modelo de processos e procedimentos do ClickUp

Modelo de processo e procedimentos do ClickUp

O verdadeiro desafio de documentar seus processos de negócios é manter tudo organizado e facilmente acessível. É aí que entra o Modelo de processos e procedimentos do ClickUp é a solução. Graças às suas múltiplas visualizações, é a sua solução completa para o gerenciamento de documentos, facilitando a localização de qualquer informação necessária em segundos. ⏱️

Centralize as wikis do seu projeto nas seguintes visualizações para facilitar o acesso:

Lista de documentação : Lista todos os seus processos e procedimentos agrupados por departamento e exibe campos personalizados como prioridade, taxa de conclusão e departamento

: Lista todos os seus processos e procedimentos agrupados por departamento e exibe campos personalizados como prioridade, taxa de conclusão e departamento Quadro de estágios da documentação : Mostra tarefas agrupadas por estágio da documentação. Mude uma entrada de um estágio para outro com um simples arrastar e soltar

: Mostra tarefas agrupadas por estágio da documentação. Mude uma entrada de um estágio para outro com um simples arrastar e soltar **Linha do tempo: exibe a duração e o cronograma de cada processo e procedimento, mostrando o panorama geral em um relance

O modelo se destaca com sua visualização de quadro branco de fluxograma de processo. A maioria dos modelos limita-se a resultados visuais. No entanto, o uso de modelos no ClickUp permite mapear qualquer processo ou procedimento e obter um controle visual do trabalho futuro usando um gráfico codificado por cores.

Siga o guia de formas para colocar adequadamente as atividades em uma categoria de processo correta com um simples arrastar e soltar. Aproveite o recurso Connector para estabelecer conexões entre as atividades.

A visualização Whiteboard é totalmente adaptável - altere suas formas e cores e insira o texto do seu modelo para personalizar os processos. Além disso, você pode transformar nós em tarefas, o que lhe permite atribuir pessoas, criar listas de verificação e trocar comentários.

5. Modelo de documento de processos da empresa ClickUp

Modelo de documento de processos da empresa ClickUp

Crie, organize e atualize facilmente os POPs de sua empresa com o Modelo de documentação de processos da empresa ClickUp . Este modelo de documento armazena todas as informações do procedimento em um único lugar, desde as básicas, como escopo e finalidade, até as específicas, como ferramentas a serem usadas ou etapas singulares.

Personalize o documento adicionando imagens de capa, banners e ícones. Inclua um índice para facilitar a navegação e inclua anexos a outros itens do wiki ou links de sites para transmitir uma mensagem clara. ✨

Você pode ser tão detalhado quanto quiser personalizando as seguintes seções:

Escopo: Indique a que o documento se refere Público-alvo: Definir claramente a quem o documento se destina Governança: Identificar os indivíduos responsáveis pelos processos de aprovação Propósito: Definir o objetivo principal do documento Gráfico RACI: Especifique quem é Responsável, Aresponsável, Cconsultado e Iinformado por várias tarefas Ferramentas necessárias: Liste os elementos essenciais necessários para a execução dos processos Procedimento: Estabeleça as etapas exatas para atingir sua meta ou concluir uma tarefa Documentos relacionados: Inclua links para outros documentos relevantesdocumentação do projeto ou inclua recursos visuais atraentes, como desenhos e vídeos, para ilustrar o procedimento

Organize o documento removendo as seções que não atendem às suas necessidades ou dê a elas um novo nome para refletir as informações que você prefere anotar. Se você gosta de manter tudo arrumado e organizado, adicione uma ou duas tabelas para facilitar o gerenciamento de dados em sua página Wiki.

6. Modelo de equipes de marketing do ClickUp

Modelo de equipes de marketing do ClickUp

Traga sua equipes de marketing e otimizar seus esforços com o Modelo de equipes de marketing do ClickUp . Essa versátil ferramenta wiki centraliza os dados de seus projetos, atividades e equipes de marketing. Ela abrange tudo, desde marketing de eventos e operações de equipe até gerenciamento de conteúdo e planos estratégicos de marketing.

Todos os dados são organizados em pastas separadas para eliminar a confusão e simplificar a navegação. Devido às inúmeras exibições, recursos e pastas disponíveis, esse modelo pode servir a muitos propósitos.

Use a prática visualização Marketing Wiki Doc para ajudar sua equipe a aprender sobre os processos da empresa. Inclua uma Visão Geral da Equipe para apresentar os membros da equipe aos novos funcionários e inclua algumas fotos de identificação para ajudá-los a associar os nomes aos rostos e promover melhores conexões. 🔗

Para uma melhor organização, crie subpáginas para cada processo separadamente por meio da página Processos. Você pode incluir subpáginas para delinear e fornecer os detalhes necessários sobre os processos relacionados:

Campanhas Blogs Design Vídeos Marca

Para comunicação perfeita com a equipe há uma página de Perguntas frequentes sobre marketing. Qualquer membro da equipe que se deparar com um obstáculo ou precisar de esclarecimentos sobre assuntos relacionados a projetos de marketing pode entrar e fazer uma pergunta. Os colegas recebem uma notificação para que possam intervir e resolver a dúvida rapidamente!

7. Modelo de operações da equipe de marketing do ClickUp

Modelo de operações da equipe de marketing do ClickUp

Diga adeus ao caos do gerenciamento de várias planilhas e documentos e diga olá para o Modelo de operações da equipe de marketing do ClickUp . É uma ferramenta poderosa com uma ampla variedade de pastas, exibições e campos personalizados que simplificam suas tarefas de marketing, Gerenciamento de OKR e integração de funcionários. 📁

O Marketing Wiki Doc é como um hub central onde você pode reunir todas as informações vitais, notícias e recursos relacionados aos seus projetos e campanhas, garantindo que seus funcionários tenham acesso fácil a tudo o que precisam.

Quando novos membros da equipe se juntam à equipe, o Marketing Onboarding Doc é o guia de boas-vindas. É um tesouro de informações que ajuda a navegar pelas tarefas, apresenta as principais partes interessadas e fornece uma visão geral do período de preparação e das principais habilidades.

As equipes de marketing podem usar o Team Docs como um banco de dados exclusivo para suas necessidades. Por exemplo, elas podem:

Capturar marketingdocumentação do processo como processos de blog e resumos de campanha

Use a subpágina Creative Processes (Processos criativos) para fazer brainstorming e colaborar na criação de ativos de design

Forneçadiretrizes de marca com amostras de e-mails, campanhas e até comunicados à imprensa para garantir a consistência do trabalho

E para aqueles momentos em que você não consegue se lembrar dos detalhes da última reunião, o Ata da reunião o s Doc tem tudo o que você precisa. Ele oferece uma subpágina dedicada para anotações abrangentes e navegação fácil para sessões mais longas. Para reuniões mais curtas e standups, é possível categorizar facilmente atualizações rápidas em seções na mesma página.

8. Modelo de documentos da equipe ClickUp

Modelo de documentos da equipe do ClickUp

Use o Modelo de documentos da equipe ClickUp como sua solução ideal para a criação de gestão do conhecimento e colaboração em equipe. É perfeito para a integração, com seções pré-projetadas para apresentar os recém-chegados aos membros atuais da equipe e um espaço dedicado para compartilhar notas de reuniões e conhecimento. 📝

Este modelo é baseado em Documentos do ClickUp para que seja totalmente personalizável e possa incluir páginas e subpáginas para qualquer distribuição de informações.

Adapte a página Team Wiki para delinear as informações da sua equipe, incluindo nomes de membros, funções, descrições de cargos e imagens para referência visual. Você também pode apresentar a missão do seu projeto e incluir recursos relevantes para agilizar o processo de apresentação da empresa para novas contratações.

Na página Meeting Notes, você pode manter o controle dos participantes e compartilhar gravações de reuniões, garantindo que elas estejam acessíveis a todos a qualquer momento. Essa página também funciona como um gerenciamento de tarefas hub onde você pode listar itens de ação da reunião e convertê-los facilmente em tarefas.

Esse Doc é um fantástico centro de colaboração para os funcionários. Eles podem criar uma página separada para brainstorming e editá-la em tempo real. Precisa de uma tela para ideia criativa compartilhamento? Basta conectar Quadros brancos e documentos . Deseja manter uma organização impecável? Adicione tabelas e está tudo pronto!

9. Planilha de trabalho/trabalho de casa do modelo Wikipedia do PowerPoint por Tes.com

Crie seu banco de dados wiki pessoal com o modelo de planilha/trabalho de casa da Wikipédia em PowerPoint da Tes.com

Imagine ter um banco de dados pessoal que se assemelha à Wikipédia. O PowerPoint Wikipedia Template Worksheet/Homework da Tes.com pode tornar isso possível! Essa apresentação do PowerPoint imita a aparência de uma página da Wikipédia, completa com o logotipo icônico. Tudo o que você precisa fazer é inserir seu próprio texto.

O modelo é excelente para revisão, consolidação ou tarefas de casa. Ajuste os títulos e subtítulos para que correspondam ao tópico específico que você está estudando. Inclua uma imagem que resume a essência do assunto ou desenhe sua própria imagem. As práticas caixas cinzas à direita servem para resumir o tópico com detalhes importantes. 🔑

Você também pode usá-lo para criar um wiki sobre a história da sua empresa ou compilar um centro de recursos para um hobby de nicho.

Coloque sua marca criativa no modelo com fontes, imagens, formas, tabelas e gráficos. Adicione quantos slides forem necessários para criar um banco de dados ideal.

10. Perfil da empresa no Word Modelos Wiki por PerfectWiki

Crie wikis detalhados sem esforço com os modelos de wiki de perfil de empresa do Word

Os modelos Wiki de perfil de empresa do Word da PerfectWiki oferecem uma maneira de apresentar novas contratações à sua empresa, eliminando a necessidade de conversas individuais demoradas. Esse pacote de modelos tem páginas pré-projetadas para ajudá-lo a delinear detalhes importantes da empresa, desde sua missão e equipe até as ferramentas em uso.

Depois de fazer o download do pacote de modelos, você receberá layouts para cada seção do perfil da empresa separadamente. Elas incluem:

História da empresa Missão, visão e valores Nossa equipe Fluxo de trabalho Ferramentas que usamos

O modelo serve como guia para a criação de uma wiki de perfil de empresa - inclui perguntas e exemplos para simplificar o processo de redação. Você tem a liberdade criativa de excluir seções desnecessárias ou adicionar novas seções para adaptá-lo perfeitamente às suas necessidades. Personalize o modelo adicionando imagens, gráficos e quadros para tornar a experiência de integração visualmente cativante. ✨

Transforme o banco de dados de sua empresa com modelos Wiki gratuitos

Manter todos os seus dados organizados é muito fácil com esses 10 modelos de wiki gratuitos. Crie bancos de dados sem problemas para atender às suas necessidades, convide os membros da sua equipe para colaborar em wikis e compartilhe esses recursos na sua empresa para promover uma cultura de compartilhamento de conhecimento.

Não pare por aí! Explore o tesouro de mais de 1.000 modelos na seção Biblioteca de modelos do ClickUp . abrange tudo, desde a criação de bases de conhecimento para gerenciamento de projetos e aprimorando a colaboração da equipe, garantindo o sucesso em seus empreendimentos comerciais. 🌝