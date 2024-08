Como criar um quadro Kanban no Excel? (Com modelos)

_Está se perguntando como criar um quadro Kanban no Excel?

Um quadro Kanban oferece uma visão completa do seu fluxo de trabalho e pode ajudar a aumentar a produtividade da equipe. O mais importante é que ele evita que você gaste muito com notas adesivas. 💸

E, embora seja possível criar um quadro Kanban no Excel, vamos descobrir se você deve realmente fazer isso.

Neste artigo, discutiremos o que é Kanban, as etapas para criar um quadro Kanban no Excel e alguns modelos úteis. Também examinaremos suas limitações e destacaremos uma alternativa melhor aos quadros Kanban do MS Excel.

O que é um quadro Kanban?

A O quadro Kanban é uma representação visual de tarefas com colunas diferentes que representam cada etapa do fluxo de trabalho.

Ele permite monitorar o progresso e identificar rapidamente quais tarefas estão paradas, em espera ou precisam de assistência. Os quadros Kanban podem ser usados para gerenciar projetos, acompanhar fluxos de trabalho e simplificar a comunicação. Ao usar um Quadro Kanban, as equipes podem colaborar facilmente de forma eficaz para alcançar os resultados desejados.

Com visualizações personalizáveis, recursos fáceis de arrastar e soltar e atualizações em tempo real, os quadros Kanban ajudam as equipes a se manterem organizadas e em dia com o trabalho. Além disso, com o recurso de alertas incorporado, é possível enviar facilmente notificações aos membros da equipe quando as tarefas vencem, são concluídas ou movidas.

E o que torna o sistema Kanban único é que ele o incentiva a concluir a tarefa em questão antes de passar para a próxima.

Dessa forma, você não está se afogando em uma longa lista de "tarefas" ou "em andamento".

Em vez disso, você terá uma lista de "feitos" mais longa! 📄

Os benefícios do método Kanban também são muito legais. São eles:

Promove a transparência do trabalho por meio defluxo de trabalho e visualização de processos

Permitemelhoria contínua e colaboração

Mantém suacarga de trabalho sob controle com limites de trabalho em andamento ou WIP

É flexível e se adapta a todos os tipos de setores/fluxos de trabalho, inclusive desenvolvimento de software ,gerenciamento de estoque, etc.

Vamos agora aprender a criar um quadro Kanban!

4 etapas para criar um quadro Kanban no Excel

Se você deseja implementar o Kanban no Excel, aqui estão quatro etapas simples para criar um quadro Kanban no Microsoft Excel:

Etapa 1: Prepare sua pasta de trabalho do Excel

Abra um novo arquivo do Excel para configurar sua pasta de trabalho e adicione duas planilhas ou guias do Excel.

Nomeie a primeira planilha como "Quadro Kanban" e a segunda como "Cartões Kanban"

Etapa 2: criar colunas de fluxo de trabalho

Um quadro Kanban típico tem três estágios em um fluxo de trabalho: "A fazer", "Em andamento" e "Concluído"

Crie três seções na guia "Quadro Kanban" e certifique-se de que elas tenham a mesma largura e espaço suficiente para adicionar seus cartões Kanban.

Por exemplo, criamos a seção "To-do" com uma largura de três colunas do Excel.

Mescle a primeira linha das três colunas selecionadas e nomeie a célula como "A fazer"

Repita o processo para criar as seções "Em andamento" e "Concluído".

Em seguida, formate uma coluna (na cor que preferir) entre cada seção para separar os status. Sua planilha Kanban ou guia "Quadro Kanban" deve ter a seguinte aparência:

Lembre-se de que você sempre pode adicionar mais colunas de status de trabalho, dependendo de sua fluxo de trabalho .

Etapa 3: Criar cartões Kanban ou cartões de tarefa

Agora que seu quadro Kanban está pronto, você precisa de cartões Kanban.

Esses são os cartões que você moverá de "a fazer" para "feito" e se sentirá muito bem por ter conseguido.

Para criá-los, vá para a guia "Cartões Kanban" em sua planilha do Excel (é a segunda guia que você criou) e crie três cartões de tarefas.

Certifique-se de que eles tenham a mesma largura (três colunas do Excel) que as seções de status do fluxo de trabalho da guia "Quadro Kanban". Isso facilita copiar e colar os cartões de tarefa no seu quadro Kanban.

Para este exemplo, cada cartão de tarefa terá:

Uma largura de três colunas do Excel

colunas do Excel E um comprimento de oito linhas do Excel

Depois de selecionar as células necessárias para um cartão, clique na opção "Merge Across", conforme mostrado abaixo.

Preencha os cartões de tarefas com cores diferentes; deixamos isso a seu critério.

Dessa forma:

Um pode representar " tarefas padrão " (um tipo de cartão que contém tarefas de prioridade baixa e média)

" (um tipo de cartão que contém tarefas de prioridade baixa e média) O segundo pode indicar "outras tarefas" (um tipo de cartão que contém tarefas pessoais ou não planejadas)

Torne o terceiro cartão de tarefa vermelho para que ele possa indicar alta prioridade.

Uma vez feito isso, determine quais campos você deseja adicionar aos seus cartões.

Em nosso exemplo, adicionaremos estes cinco campos:

Título da tarefa

Espaço para descrição da tarefa

Data de vencimento

Estimativa de tempo

Responsável

_Como você adiciona esses campos?

Basta digitá-los em cada cartão, e isso será suficiente.

Etapa 4: começar a usar o quadro Kanban

Está tudo pronto!

Tudo o que resta a fazer é começar a usar o quadro Kanban que você criou com sucesso no Excel.

Como usá-lo?

Com base em sua tarefa, copie e cole o cartão Kanban necessário na coluna de status de fluxo de trabalho correta na guia do quadro Kanban. Em seguida, preencha os detalhes relevantes no modelo de cartão de tarefa em branco.

Edite os cartões sempre que precisar adicionar uma nova tarefa ao quadro de tarefas.

Para movê-los de uma coluna de status para a outra, basta recortá-los e colá-los.

É isso aí. Você finalmente aprendeu a criar um quadro Kanban no Excel! 🙌

Ufa! Cansativo, não é?

No entanto, há uma maneira de pular completamente a criação de um quadro Kanban do Excel do zero.

Você pode usar um modelo de quadro Kanban do Excel!

3 modelos de quadro Kanban gratuitos para Excel

Aqui estão três modelos para download

Modelos de quadros Kanban para download

que o ajudarão a começar imediatamente:

1. Modelo de diagrama de fluxo cumulativo Kanban

Aqui está um excelente modelo Kanban Excel para visualizar o progresso do projeto.

O modelo

diagrama de fluxo cumulativo

pode ajudá-lo a identificar possíveis obstáculos no projeto. Ele também pode funcionar como um diagrama Kanban

painel de controle do Excel

para você.

Faça o download deste modelo de diagrama de fluxo cumulativo em Excel

2. Modelo de quadro Kanban pessoal

Aqui está outra opção de download de modelo Kanban Excel inspirado em notas adesivas para você.

Use esse modelo simples e bonito para gerenciar tarefas pessoais com eficiência.

Faça o download deste modelo de quadro Kanban

3. Modelo de cartão Kanban de retirada do Excel

Ideal para um processo de fabricação, este modelo ajuda você a visualizar o movimento de um produto em um

sistema de estoque

.

Faça o download deste modelo de cartão de quadro Kanban

Você pode pesquisar no Google "Modelo Kanban Excel" para encontrar mais opções na Web, incluindo um modelo Kanban Excel automatizado, um modelo de gerenciamento de projeto Agile e muito mais.

3 Limitações dos Quadros Kanban no Excel

Embora você possa criar quadros Kanban no Excel, usar o Excel para criar quadros Kanban tem suas desvantagens. Aqui estão algumas delas:

1. O Excel não é otimizado para quadros Kanban: Embora você possa criar um quadro Kanban no Excel, essa não é a melhor nem a mais eficiente maneira de fazê-lo. O Excel nunca foi projetado para criar e gerenciar quadros Kanban. O Excel nunca foi projetado para criar e gerenciar quadros Kanban, por isso é desajeitado e difícil de usar.

2. Dificuldade de gerenciar tarefas: Com um quadro Kanban do Excel, é difícil acompanhar as tarefas e seu progresso. Também é difícil mover as tarefas no quadro.

3. Visualização limitada: Com um quadro baseado no Excel, você não conseguirá ter uma boa visão de como é o seu fluxo de trabalho. Isso ocorre porque você não pode visualizar facilmente o progresso das tarefas e seu status.

4. Demora: A configuração de um quadro Kanban no Excel pode ser muito demorada, especialmente se você quiser personalizá-lo para o seu projeto. Isso requer a transferência manual de informações de outros documentos para o quadro.

Uma solução melhor: Criar quadros Kanban com o ClickUp

O ClickUp é seu parceiro sempre confiável quando se trata de gerenciamento de projetos. E estamos falando do início ao fim.

De

brainstorming

uma ideia de projeto até a conclusão de vários projetos e tarefas dentro do prazo, o ClickUp está aqui para ajudá-lo em cada etapa do caminho.

E o mais importante é que o ClickUp é o único ferramenta Kanban você precisará!

Visualização do quadro Kanban do ClickUp

é o melhor modo de exibição Kanban. Você pode usá-lo para implementar o método Kanban com sua conveniente interface de arrastar e soltar.

Para adicionar a visualização Board, basta clicar em + na barra de visualizações de tarefas e você encontrará a opção para fazer isso.

Use a visualização de quadro para:

Visualizar seu fluxo de trabalho

Ver todos os seus quadros Kanban em um só lugar

Personalizar os status do fluxo de trabalho de acordo com seu setor

Criar e atribuir tarefas rapidamente

Definir prioridades

Faça alterações em massa

E muito mais

A visualização do quadro do ClickUp também permite que você defina

Trabalho em andamento

ou limite de WIP.

_O que é isso?

O limite WIP é fundamental para o método Kanban. Ele cria uma restrição no número de itens de trabalho que podem existir em cada coluna ou estágio do Kanban.

Dessa forma, você não sobrecarrega sua equipe com trabalho, o que poderia prejudicar sua produtividade ou qualidade.

Você pode até adicionar

Imagens de capa

em seus cartões de tarefas para deixá-los bonitos!

Mas espere... a visualização do quadro é apenas uma das muitas

visualizações

Ofertas ClickUp!

Você também recebe:

ClickUp Kanban Boards para equipes

O ClickUp Kanban Boards pode ajudar sua equipe a gerenciar tarefas de forma mais eficaz e eficiente. Teste este

Modelo de Quadro Kanban do ClickUp

para seu próximo projeto de equipe. É fácil de personalizar e permite que você adicione tarefas, ajuste as datas de vencimento, organize as tarefas em colunas e veja o progresso de cada tarefa.

Também é possível atribuir tarefas individuais a membros da equipe ou colunas inteiras de tarefas de uma só vez. Comece a se organizar hoje mesmo com os quadros Kanban!

Reúna todas as suas tarefas, prazos e detalhes do projeto em um só lugar com o modelo de gráfico de Gantt simples da ClickUp

Baixe este modelo de quadro Kanban!

Ajude sua equipe a se destacar com os quadros Kanban do ClickUp!

Criar quadros Kanban Excel pessoais pode ser útil se você não se importar com todo o trabalho manual. 🙄

O mais importante é que, no Excel, você não está trabalhando com um quadro Kanban.

Você está simplesmente trabalhando com uma planilha.

Por que fazer isso quando você tem poderosas ferramentas de quadro Kanban on-line dedicadas como o ClickUp?

Seja você um gerente de projeto, proprietário de empresa ou apenas um funcionário, use o ClickUp para criar quadros Kanban,

gerenciar recursos

visualizar cargas de trabalho,

automatizar tarefas

e muito mais.

