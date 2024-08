15 modelos gratuitos de gráficos de Gantt no Excel e no ClickUp

Gerenciar projetos sem gráficos de Gantt é como tentar encontrar algo em uma mala superlotada. Você ainda pode encontrar o que está procurando, mas não sem antes passar um bom tempo vasculhando a bagunça.

A seleção cada vez maior de

software de gerenciamento de projetos

e metodologias é o que torna a vida dos gerentes tão empolgante (e um pouco estressante). Embora isso quase garanta a existência de um processo perfeito para cada equipe, também acrescenta um pouco de desafio com a pesquisa de tentativa e erro necessária para garantir sua abordagem preferida.

Os gráficos de Gantt são um ótimo ponto de partida se você se encontrar nessa situação e nós temos os melhores modelos para você começar!

Os gráficos de Gantt são um método popular e

metodologia altamente visual

usada para exibir suas tarefas em relação ao tempo alocado para concluí-las.

Em um relance, você pode comunicar facilmente qualquer sobreposição entre várias tarefas, todas as tarefas envolvidas no projeto, os principais prazos e a data de início e término de todo o projeto. Muito legal!

Se você já está envolvido em outro processo de gerenciamento de projetos, mas está curioso para saber como essa outra metodologia pode beneficiar sua equipe, você está no lugar certo, meu amigo.

Além de detalharmos cada elemento-chave do gerenciamento de projetos com gráfico de Gantt e seus benefícios, também adicionamos dez de nossos modelos favoritos com dicas sobre como fazer a bola rolar (em velocidade máxima).

O que é um modelo de gráfico de Gantt?

Um modelo de gráfico de Gantt representa graficamente todas as tarefas e entregas em um projeto em andamento. Cada tarefa é exibida como uma barra horizontal e o local onde ela começa representa a data de início dessa tarefa específica. O comprimento da barra mostra o tempo que você tem para concluir a tarefa.

Com cada tarefa esticada e

empilhadas ao longo de sua linha do tempo

você pode determinar facilmente o progresso da sua equipe, a quantidade de trabalho restante e o status atual do projeto. Isso ajuda a manter todos os membros da equipe na mesma página e ajuda você a

definir metas realistas

para o planejamento de projetos futuros.

Essa também é uma ótima maneira de garantir que você não terá sobreposições! Idealmente, suas tarefas devem ser escalonadas em uma espécie de cascata em seu

linha do tempo do projeto

mas se você notar uma pilha quase vertical de barras durante o mesmo período de tempo, é hora de alterar algumas datas de vencimento.

Aprofunde-se em tudo o que você precisa saber sobre os gráficos de Gantt, inclusive como usá-los, suas limitações e as qualidades que os tornam especiais.

15 modelos gratuitos de gráficos de Gantt

1. Modelo de gráfico de Gantt simples da ClickUp

Modelo de gráfico de Gantt do ClickUp

Aplique o

Modelo de gráfico de Gantt simples da ClickUp

em seu espaço de trabalho para ter uma visão geral do seu projeto, visualizar dependências e se antecipar aos obstáculos antes que eles aconteçam. Quem não adoraria isso?

Esse modelo do ClickUp extrairá instantaneamente as tarefas da sua lista em um gráfico simples usando a visualização de Gantt do ClickUp. Com esse modelo, você também encontrará três status de tarefas que o ajudarão a entender o gráfico por meio de códigos de cores! Basta olhar para o gráfico para ver se uma tarefa está aberta, em andamento ou concluída com base na cor de cada barra.

Com quatro tipos diferentes de visualização de projeto, esse modelo pode ser adaptado a inúmeros casos de uso diferentes. De criativos e

design

à engenharia e ao desenvolvimento de produtos,

RH

operações, TI e muito mais. Sério, o céu é o limite para todas as maneiras que você pode usar seu modelo de gráfico de Gantt simples. 🚀

Embora este seja um modelo gratuito para iniciantes, ele também é um ótimo ponto de partida para entusiastas de projetos experientes que desejam apenas fazer as coisas andarem mais rápido.

Faça o download deste modelo

2. Modelo de gráfico de Gantt para gerenciamento de blog por ClickUp

via ClickUp

A melhor ferramenta para gerenciar blogs é um modelo que comprovadamente economiza o tempo das equipes na organização, agendamento e colaboração em blogs. Use

Modelo de gráfico de Gantt para gerenciamento de blogs do ClickUp

para otimizar o processo de publicação de seu blog.

Esse modelo do ClickUp vem com 7 visualizações. A visualização Gantt permite que você acompanhe o progresso do seu blog e evite gargalos comuns em todo o processo do blog.

Esse modelo de gráfico de Gantt é intermediário. Dê uma olhada em nosso

Guia de exemplos de gráfico de Gantt

para saber tudo o que você precisa saber sobre como usar esse modelo de gráfico de Gantt.

Faça o download deste modelo

3. Modelo de linha do tempo de Gantt da ClickUp

via ClickUp

Este modelo

Modelo de linha do tempo de Gantt da ClickUp

oferece uma maneira interativa de analisar as operações de sua empresa diariamente, mensalmente e anualmente.

Esse modelo de gráfico de Gantt vem com 5 exibições diferentes para visualizar seu projeto. Essa linha do tempo é tão versátil que, independentemente do seu caso de uso, seja em engenharia, marketing ou qualquer outra área, esse modelo funcionará para você e sua equipe.

Esse modelo de gráfico de Gantt é fácil de usar para iniciantes e é uma ótima opção para qualquer pessoa da sua equipe!

Faça o download deste modelo

4. Modelo de gráfico de Gantt para construção de páginas da Web do ClickUp

via ClickUp

Este modelo

Modelo de gráfico de Gantt para páginas da Web do ClickUp

foi criado para a criação de páginas da Web. Esse modelo permitirá que você crie um plano e um sistema claros para gerenciar a produção de sua página da Web, executar fluxos de trabalho de sites em conteúdo, design e desenvolvimento, enquanto visualiza o progresso, os cronogramas e as partes interessadas de sua página da Web.

O modelo Building Webpages do ClickUp é uma ótima solução para organizar e gerenciar a produção do seu site.

Esse modelo de gráfico de Gantt de páginas da Web é intermediário.

Faça o download deste modelo

5. Modelo de gráfico de Gantt de gerenciamento de construção da ClickUp

Via ClickUp

Use

Modelo de gráfico de Gantt para gerenciamento de construção do ClickUp

para manter o projeto da sua equipe de construção no caminho certo.

Esse modelo gratuito de gráfico de Gantt tem Custom Fields pré-criados, que permitem que sua equipe adicione detalhes importantes (como barras de porcentagem de progresso, níveis de confiança e notas de projeto), além de Custom Statuses, que ajudam todos a entender rapidamente a situação de cada item de conteúdo.

Além do modelo de gráfico de Gantt, esse modelo inclui quatro exibições altamente visuais que podem ser personalizadas para qualquer necessidade, desde a organização de

fluxos de trabalho de construção

em uma Lista e Quadro para arrastar e soltar o planejamento no Calendário e na Linha do Tempo.

Este modelo é um modelo intermediário. Consulte este documento de ajuda se quiser saber mais sobre

como usar a visualização de gráfico de Gantt do ClickUp

!

Faça o download deste modelo

6. Modelo de lista de verificação de lançamento de produto da ClickUp

via ClickUp

Para garantir o sucesso do lançamento de um produto, é essencial ter a lista de verificação perfeita. Esta

Modelo de lista de verificação de lançamento de produto criado pelo ClickUp

contém todas as atividades e marcos necessários para um plano de lançamento eficaz. Use esse modelo de gráfico de Gantt projetado para monitorar o seu desenvolvimento desde a concepção inicial do design até a construção do protótipo, coleta de opiniões de clientes, iniciativas promocionais e análise pós-lançamento - para que nenhum detalhe seja esquecido!

Faça o download deste modelo

7. Modelo de Gantt Excel por Gantt Excel

via Gantt Excel

Existe um modelo gratuito de gráfico de Gantt no Excel? Com certeza!

Este gráfico de Gantt Excel

pode ajudá-lo a priorizar tarefas específicas

no plano do projeto e até mesmo

exibir dependências

entre eles.

Se você estiver

confortável com o Excel

e planeja apresentar seu gráfico a outros usuários frequentes do Excel, você provavelmente achará esse modelo útil e intuitivo.

No entanto, é preciso ter em mente que, embora o Excel seja excelente na criação de planilhas, tabelas dinâmicas e fórmulas, ele não possui funcionalidades valiosas de gerenciamento de tarefas e recursos de comunicação. 😳

Mas se você coloca o "pro" no Microsoft Project e tem soluções alternativas para essas limitações, então adoramos essa jornada para você! Faça você mesmo!

E lembre-se, mesmo que sua empresa seja totalmente Microsoft, você sempre pode usar

A integração do ClickUp

com o Teams e o SSO para explorar outras opções de Gantt sem perturbar a paz no escritório! 🤗

Bônus: Saiba como fazer isso_ fazer um gráfico de Gantt no Microsoft Word_ !

Faça o download deste modelo

8. Modelo de gráfico de Gantt de gerenciamento em cascata da ClickUp

via ClickUp

Este modelo

Modelo de gráfico de Gantt para gerenciamento em cascata do ClickUp

é ideal para desenvolvedores de software que trabalham em um ambiente de gerenciamento em cascata. Ele contém tarefas organizadas por fase, e cada tarefa pode ser atribuída a um membro da equipe ou departamento específico. Ele também tem colunas para detalhes da tarefa, como nível de prioridade, responsável e duração. Isso facilita o controle do projeto.

Além disso, o modelo inclui uma visualização do gráfico de Gantt, o que é ótimo para obter uma visão geral do projeto e ver como as tarefas serão concluídas sequencialmente. Você também pode adicionar notas e comentários às tarefas no gráfico de Gantt, o que é ótimo para colaboração. Além disso, você pode adicionar marcos e rótulos para acompanhar o progresso de tarefas importantes.

Faça o download deste modelo

9. Modelo de gráfico de Gantt simples do Google Sheets

Via Google Sheets

Este modelo de gráfico de Gantt do Google Sheets é ótimo se você estiver procurando uma maneira rápida de criar um gráfico de Gantt no Google Sheets.

Embora o Planilhas Google seja uma ferramenta gratuita e fácil de usar, ele não é uma ferramenta robusta de gráfico de Gantt, e usá-lo para criar gráficos de Gantt traz alguns desafios.

Se você usar o

Google Sheets para criar um gráfico de Gantt

você não terá recursos de gerenciamento de tarefas nem funcionalidade móvel.

Dê uma olhada em

Alternativas ao Google Sheets

!

Faça o download deste modelo

10. Modelo de gráfico de Gantt para planejamento de negócios da ClickUp

via ClickUp

Este modelo

Modelo de gráfico de Gantt para planejamento de contas comerciais do ClickUp

permite que você acompanhe projetos e defina tarefas com prazos específicos. Também é útil para atribuir recursos e acompanhar o progresso ao longo do tempo. Você poderá identificar facilmente quaisquer possíveis gargalos ou atrasos em

na linha do tempo do projeto

para que seja possível tomar medidas corretivas, se necessário. Além disso, o design simples facilita a personalização de acordo com as necessidades de qualquer organização. Esse modelo de gráfico de Gantt é a maneira perfeita de garantir a conclusão bem-sucedida do projeto.

Você também pode usar esse modelo de gráfico de Gantt para manter-se organizado quando

planejar e executar estratégias de negócios

. Com a ajuda das listas intuitivas do ClickUp, você poderá criar facilmente tarefas que estão diretamente relacionadas às suas metas de negócios.

Faça o download deste modelo

11. Usa o modelo de gráfico de Gantt de teste de aceitação da ClickUp

via ClickUp

Use este

Modelo de gráfico de Gantt de lista de verificação de teste de aceitação do usuário da ClickUp

antes de lançar seu próximo produto. Ele o ajudará a identificar as áreas que precisam de mais atenção ou testes antes do lançamento e permite uma abordagem simplificada para rastrear e organizar tarefas - perfeito para garantir o melhor resultado possível!

Este modelo de gráfico de Gantt fornece um detalhamento de todas as tarefas em um projeto desenvolvimento de aplicativos processo, incluindo: Projeto da interface do usuário (UI), codificação, teste de garantia de qualidade e lançamento. Cada tarefa tem uma data designada de início e término, o que lhe permite acompanhar facilmente o progresso e fazer ajustes, se necessário.

Faça o download deste modelo

12. Gráfico de Gantt em destaque do PowerSlides

via PowerSlides

Embora não seja tanto um sistema de gerenciamento de tarefas, este modelo de gráfico de Gantt é uma ótima opção se você estiver procurando apresentar vários pontos-chave para as partes interessadas.

Esse modelo para download do PowerSlides vem com quatro slides e várias cores para ser usado com praticamente qualquer versão do PowerPoint.

Ideal para ilustrar o cronograma de um projeto, o conjunto de slides oferece vários layouts para uma apresentação rápida e prática, além de formas que podem ser editadas para atender aos requisitos do seu projeto.

Faça o download deste modelo

13. Modelo de gráfico de Gantt por Cacoo

via Cacoo

Este modelo da Cacoo vai falar diretamente com sua alma minimalista. 🧼

Dito isso, ele deixa mais espaço para ser personalizado por você!

Pense neste modelo como uma base que você pode continuar a desenvolver com detalhes sobre seu projeto. E quando estiver pronto para levar suas habilidades de Gantt para o próximo nível, confira os modelos mensais, semanais e de produto do Cacoo

roteiro

Modelos de gráfico de Gantt!

Faça o download deste modelo

14. Modelo de gráfico de Gantt do LibreOffice

via LibreOffice

Se você se sente confortável com o Excel, provavelmente entenderá rapidamente este modelo de gráfico de Gantt do LibreOffice!

Criado como uma planilha, você pode fazer o download e inserir as informações do seu projeto nesse modelo para vê-las refletidas simultaneamente como um gráfico de Gantt.

Mas lembre-se de que cabe a você manter esse modelo atualizado! Esse recurso não funciona como uma ferramenta de gerenciamento de tarefas, portanto, você deverá ajustar esse modelo regularmente à medida que sua equipe avança no projeto.

Faça o download deste modelo

15. Modelo de gráfico de Gantt de roteiro de TI da ClickUp

via ClickUp

Este modelo

Modelo de gráfico de Gantt do roadmap de TI

é essencial para os gerentes de TI e chefes de departamento acompanharem o progresso da equipe em direção a metas específicas. Ele pode ser usado para criar um roteiro que descreva as tarefas, o cronograma, os recursos necessários e muito mais para atingir esses objetivos. Esse modelo também inclui indicadores-chave de desempenho (KPIs) para que você possa avaliar facilmente o desempenho da equipe.

Com o recurso de gráfico de Gantt do ClickUp, você pode personalizar cada elemento desse gráfico de Gantt e ajustá-lo conforme necessário. Você também pode sincronizá-lo com outras tarefas e projetos para garantir que

todos da equipe de TI

estão trabalhando juntos para atingir o mesmo objetivo. Com este modelo de gráfico de Gantt, você poderá gerenciar e acompanhar o progresso de forma direta e organizada.

Faça o download deste modelo

Como criar um modelo de gráfico de Gantt

Os modelos são ótimos para começar, mas cabe a você explorar ou experimentar os recursos que melhor se adaptam às suas necessidades

aprimoram seu próprio fluxo de trabalho

.

Bônus:_ **Modelos de resumo Quando se trata de gráficos de Gantt, o ClickUp's

Visualização do gráfico de Gantt

é o ponto de partida que você estava procurando.

Adição de um gráfico de Gantt interativo

ao seu espaço de trabalho no ClickUp é tão fácil quanto dar alguns cliques rápidos:

➡️ Selecione o ➕ em qualquer

Lista, pasta ou espaço

➡️ Selecionar Gantt

➡️ Nomeie seu gráfico

➡️ Opte por torná-lo um gráfico Personal

➡️ Fixe a visualização para acesso rápido

Adicione a visualização Gantt ao seu espaço de trabalho para criar um gráfico Gantt para seu projeto em segundos no ClickUp

E agora a parte divertida... personalizar seu gráfico de Gantt! 🎨

A barra de tarefas lateral do gráfico permite que você selecione os dados que deseja visualizar. Escolha entre os níveis Spaces, Folders e Lists em seu projeto para começar a criar tarefas de projeto. Em seguida, atribua um

data de vencimento

para sua

tarefas e subtarefas

para localizá-las em seu gráfico de Gantt.

Como arrastar conexões entre

formas em um quadro branco

se você tiver um gráfico de tarefas, poderá mostrar facilmente as tarefas dependentes desenhando linhas entre duas tarefas em seu gráfico!

Desenhe uma conexão entre tarefas para mostrar as dependências de tarefas na visualização de Gantt do ClickUp

Se você ativar o Reschedule Dependencies ClickApp, poderá usar as mesmas ações de arrastar e soltar para alterar os prazos das dependências de tarefas. Até mesmo um grupo inteiro de tarefas de projeto pode ser reagendado dessa forma como uma lista, pasta ou espaço.

Isso é que é ser multitarefa! 🤩

E se você estiver curioso para saber se está perto de atingir sua meta, passe o mouse sobre a barra de progresso para determinar rapidamente a porcentagem de progresso do cronograma do seu projeto. 🙌🏼

A visualização Gantt no ClickUp calcula automaticamente seu progresso dividindo o número de tarefas do projeto concluídas pelo número de tarefas

Quanto ao cálculo do progresso em seu caminho crítico, a visualização de Gantt do ClickUp também o ajuda!

Use Path Calculations na visualização Gantt do ClickUp para calcular automaticamente o progresso em seu caminho crítico

Mas em sua busca para cumprir o prazo, não perca o

maiores marcos

-tarefas marcadas com uma forma de diamante em seu gráfico. Além disso, você pode

transformar qualquer tarefa em um marco

com um simples clique com o botão direito do mouse!

Os principais marcos são diferenciados de outras tarefas com um símbolo em forma de diamante na visualização de Gantt do ClickUp

Agora que você adicionou todos os detalhes importantes ao seu gráfico de Gantt on-line no ClickUp, pode alterar a forma como eles aparecem.

Na barra de menu na parte superior, você verá uma opção Show com um menu suspenso contendo:

Columns : ativar e desativar colunas no gráfico de Gantt on-line

: ativar e desativar colunas no gráfico de Gantt on-line Allow Live Updates : atualize instantaneamente todos os membros da equipe sobre quaisquer alterações

: atualize instantaneamente todos os membros da equipe sobre quaisquer alterações Outras opções de classificação : classifique as tarefas por responsáveis, datas de vencimento, última atualização, etc.

: classifique as tarefas por responsáveis, datas de vencimento, última atualização, etc. Destacar a posição da tarefa ao arrastar : veja as tarefas individuais que estão sendo movidas com mais clareza

: veja as tarefas individuais que estão sendo movidas com mais clareza Reagendar dependências : ative a funcionalidade de arrastar e soltar para reagendar dependências de tarefas

: ative a funcionalidade de arrastar e soltar para reagendar dependências de tarefas Hide Weekends: agende automaticamente todas as tarefas agendadas no fim de semana para a segunda-feira seguinte

Organize e classifique rapidamente os detalhes importantes visíveis em seu gráfico de Gantt no ClickUp!

Para os toques finais, use esquemas de cores diferentes para mostrar diferentes

prioridade

níveis.

E, para concluir, vamos falar sobre

compartilhamento e permissões

.

Compartilhe o gráfico de Gantt on-line diretamente com pessoas dentro ou fora do seu espaço de trabalho. Ajuste suas permissões para alterar quem pode e quem não pode editar o gráfico.

Enquanto o

Compartilhamento público

atualizará o gráfico para seus visualizadores, mas você também pode fazer o download do documento como PDF e distribuí-lo entre as partes interessadas externas.

Baixe seu gráfico de Gantt como um PDF para compartilhar com as partes interessadas externas com o ClickUp

Se um simples gráfico de Gantt on-line pode ser tão abrangente, imagine o que mais está reservado para você no ClickUp!

Dê uma olhada na sua ferramenta de gerenciamento de projetos atual para ver se há recursos e integrações semelhantes para aprimorar seus processos de gráfico de Gantt ou confira uma das

Os vários planos de preços do ClickUp

para ver como essa plataforma pode ajudar você a se desenvolver ainda mais.

Qual é o nosso plano favorito, você pergunta? Grátis para sempre, é claro. 🥳

Mais recursos de modelos:

3 Benefícios do uso de modelos de gráficos de Gantt

1. Tenha uma visão de alto nível de todo o seu projeto

Sabe aquela sensação de ansiedade que você tem depois de embarcar em um avião e não consegue deixar de pensar que esqueceu algo muito importante?

Os gráficos de Gantt são a solução para esse pesadelo porque mostram tudo. Portanto, você saberá imediatamente se está perdendo alguma coisa!

A natureza visual dessa metodologia ajuda você a entender rapidamente o panorama geral do seu projeto. Além disso, são simples de entender! Você não precisa ser o gerente de projeto para olhar um gráfico de Gantt e saber exatamente o que está acontecendo. Isso significa que equipe multifuncional os membros da equipe multifuncional, as partes interessadas e outros chefes de departamento também podem ver facilmente os pontos principais - e quem não gosta de transparência total?

2. Acompanhe o progresso do projeto em tempo real

Especialmente se o seu trabalha de forma assíncrona esse é um grande benefício.

Hoje, você pode acompanhar a entrega do seu almoço em tempo real, então por que não fazer o mesmo com o cronograma do seu projeto?

Um gráfico de Gantt é como um dispositivo de rastreamento geográfico para seu projeto.

Agora, com a ajuda de Software de gráfico de Gantt se o gráfico de Gantt for usado por um gerente de projeto, os gerentes de projeto podem simplesmente alimentar seu gráfico digital com informações sobre as atividades do projeto, atualizá-lo algumas vezes e ele se moverá sozinho.

Esses gráficos também dão um passo adiante, informando a você o caminho crítico para o cronograma de seu projeto. Esse é o conjunto mínimo de tarefas que você precisará concluir para cumprir o prazo do projeto.

3. Manter a transparência do projeto

Fato interessante: embora o gráfico de Gantt original fosse uma ferramenta usada exclusivamente por gerentes de projeto para tomar decisões de alto nível, agora ele é uma ferramenta regular e essencial para todos os membros de uma equipe de projeto.

Os gerentes de projeto podem atualizar e compartilhar rotineiramente um gráfico de Gantt com a equipe. Ou, se você estiver usando software avançado de gráfico de Gantt como o ClickUp, seu gráfico será atualizado automaticamente à medida que suas tarefas entrarem em novos status! 👏

Isso permite que todos os membros vejam como o trabalho deles afeta o restante da equipe e torna o gráfico de Gantt a maneira mais confiável de apresentar o panorama geral para que todos participem. Ver essas conexões também pode promover a comunicação aberta entre os membros da equipe, melhorar o trabalho em equipe em geral e motivar os membros a se responsabilizarem!

Uma maneira de garantir que você esteja cobrindo todas as suas bases ao mapear seus projetos é usar um modelo de gráfico de Gantt criado para fazer exatamente isso e, felizmente, conhecemos 15 excelentes modelos para tornar esse sonho realidade!

Gerencie projetos com modelos de gráficos de Gantt

Todos nós já chegamos a esse ponto em um projeto. Quando desejamos que as coisas comecem a avançar magicamente

Embora ainda não tenhamos encontrado essa solução, já encontramos os gráficos de Gantt! E temos quase certeza de que eles são a segunda melhor opção. 🙂

A obtenção de um modelo sólido de diagrama de Gantt é o primeiro passo para garantir que você esteja direcionando seu trabalho na direção certa. Quase como um conjunto de rodas de treinamento para ajudar sua equipe a ganhar impulso com essa nova metodologia!

Faça experiências com seu próprio gráfico de Gantt no ClickUp ou navegue pela crescente biblioteca de modelos gratuitos criados para ajudá-lo melhorar sua eficiência . Registre-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo e veja seu projeto se destacar! 🚀