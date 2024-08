Como criar um plano de projeto ágil: Uma abordagem passo a passo

Após horas de desenvolvimento, você finalmente entrega o produto ao seu cliente. Você está confiante de que todo o trabalho árduo valerá a pena, e o cliente ficará encantado.

Mas há uma reviravolta na história! O cliente retorna com muitos comentários críticos. O produto não atingiu os acordes certos. E agora, você precisa começar do zero.

Parece um pesadelo para gerentes de projeto e equipes de desenvolvimento, não é mesmo?

Uma maneira de evitar contratempos como esse é planejar projetos de forma ágil.

O planejamento ágil de projetos é uma abordagem iterativa do gerenciamento de projetos que se concentra em fornecer valor frequente e incremental. Ele promove a colaboração multifuncional e incentiva a melhoria contínua com base no feedback das partes interessadas.

Ao contrário dos métodos tradicionais de planejamento de projetos (o método Waterfall, por exemplo), que enfatizam um plano e um cronograma rigorosos, o planejamento ágil de projetos prioriza a flexibilidade e a adaptabilidade.

Enquanto o método anterior é mais adequado para projetos de longo prazo e menos complicados que exigem uma estrutura rigorosa, o planejamento ágil funciona melhor para projetos de desenvolvimento complexos e de curto prazo que exigem feedback frequente das partes interessadas.

Neste artigo, abordaremos os fundamentos do planejamento ágil de projetos para ajudá-lo a tirar o máximo proveito dele.

Os benefícios do planejamento ágil de projetos

Com as necessidades dos usuários mudando constantemente e os projetos de desenvolvimento ficando mais complexos, a mudança para o Agile pode tornar os ciclos de desenvolvimento mais eficientes. Aqui estão alguns dos benefícios do planejamento ágil de projetos:

Usabilidade aprimorada: A incorporação do feedback dos usuários e de outras partes interessadas garante que o software atenda às suas necessidades

A incorporação do feedback dos usuários e de outras partes interessadas garante que o software atenda às suas necessidades Entrega incremental: Os projetos ágeis são divididos em incrementos menores e gerenciáveis, priorizando a entrega dos recursos mais valiosos no início do ciclo de vida do projeto para obter ciclos de feedback mais rápidos

Os projetos ágeis são divididos em incrementos menores e gerenciáveis, priorizando a entrega dos recursos mais valiosos no início do ciclo de vida do projeto para obter ciclos de feedback mais rápidos Melhoria contínua: As equipes ágeis refletem regularmente sobre seus processos e buscam oportunidades para melhorar a eficiência, a qualidade e a eficácia ao longo do tempo

As equipes ágeis refletem regularmente sobre seus processos e buscam oportunidades para melhorar a eficiência, a qualidade e a eficácia ao longo do tempo Adaptabilidade: O Agile oferece amplo espaço para flexibilidade. Ele incentiva a adaptação doplano do projeto com base nas mudanças de requisitos, prioridades e condições de mercado

Metodologias de planejamento ágil

Vamos discutir as três metodologias de planejamento ágil mais populares no gerenciamento de projetos.

Scrum

O Scrum é uma estrutura ágil de desenvolvimento de software projetada para fornecer valor de forma iterativa e incremental.

Esse subconjunto de agilidade enfatiza a adoção de uma estratégia de desenvolvimento de produtos flexível e holística, na qual a equipe de desenvolvimento trabalha como uma unidade para atingir um objetivo comum.

Os principais elementos do Gerenciamento de projetos Scrum incluir:

Sprints : Ciclos de trabalho curtos e com tempo limitado em que a equipe se concentra na conclusão de um conjunto de entregas do backlog do produto. Esses ciclos geralmente duram de uma a quatro semanas e mantêm o projeto focado e adaptável

: Ciclos de trabalho curtos e com tempo limitado em que a equipe se concentra na conclusão de um conjunto de entregas do backlog do produto. Esses ciclos geralmente duram de uma a quatro semanas e mantêm o projeto focado e adaptável Reuniões diárias de stand-up : Também conhecidas como scrums diárias, são reuniões breves (geralmente de 15 a 20 minutos) realizadas todos os dias durante um sprint. A equipe usa esse tempo para discutir o progresso, identificar obstáculos e garantir que todos estejam alinhados.

: Também conhecidas como scrums diárias, são reuniões breves (geralmente de 15 a 20 minutos) realizadas todos os dias durante um sprint. A equipe usa esse tempo para discutir o progresso, identificar obstáculos e garantir que todos estejam alinhados. Backlog do produto : Essa é uma lista priorizada de recursos, requisitos e correções para todo o projeto. É um documento vivo que evolui ao longo do projeto à medida que surgem novas informações

: Essa é uma lista priorizada de recursos, requisitos e correções para todo o projeto. É um documento vivo que evolui ao longo do projeto à medida que surgem novas informações Backlog de impressão : Um subconjunto do backlog do produto, que inclui a lista específica de itens em que a equipe de desenvolvimento trabalhará durante um determinado sprint. Essa lista é criada durante o planejamento do sprint e reflete o que a equipe acredita que pode realizar nesse período de tempo

: Um subconjunto do backlog do produto, que inclui a lista específica de itens em que a equipe de desenvolvimento trabalhará durante um determinado sprint. Essa lista é criada durante o planejamento do sprint e reflete o que a equipe acredita que pode realizar nesse período de tempo Reuniões de revisão do sprint : Realizada no final de cada sprint, a reunião de revisão é uma oportunidade para a equipe mostrar o que foi concluído e obter feedback das partes interessadas

: Realizada no final de cada sprint, a reunião de revisão é uma oportunidade para a equipe mostrar o que foi concluído e obter feedback das partes interessadas Retrospectivas de impressão: Outra reunião realizada na conclusão de um sprint, a retrospectiva é uma oportunidade para a equipe refletir sobre o que deu certo, o que não deu e como eles podem melhorar o processo para o próximo sprint

Kanban

Essa é uma estrutura visual usada no planejamento ágil e no desenvolvimento de software. O Kanban se concentra na entrega contínua e incentiva as equipes a limitar o trabalho em andamento (WIP) para reduzir o desperdício e otimizar o fluxo.

Os quadros Kanban ajudam a visualizar o fluxo de trabalho, com colunas que representam diferentes estágios do processo. Por exemplo, um quadro Kanban simples, com três colunas, categoriza as tarefas de um projeto em "A fazer", "Em andamento" e "Concluído"

Um quadro Kanban simples com três colunas para indicar o progresso da tarefa

Os quadros Kanban também oferecem flexibilidade no gerenciamento de tarefas e proporcionam visibilidade do status dos itens de ação.

Manufatura enxuta

O desenvolvimento de software enxuto (LSD) é uma metodologia ágil inspirada nos princípios da manufatura enxuta.

Também conhecido como abordagem de produto mínimo viável (MVP), o LSD se concentra na otimização da produção e na minimização do desperdício.

Ela reduz etapas desnecessárias no processo de desenvolvimento, prioriza o foco em recursos essenciais e incentiva a colaboração da equipe.

O uso desse método no processo de planejamento ágil ajuda a reduzir custos e permite respostas rápidas à evolução das necessidades dos clientes e das tendências do mercado.

Princípios-chave do planejamento ágil

Aqui estão os quatro princípios principais que determinam a direção dos projetos no planejamento ágil:

1. Planejamento iterativo e incremental

No planejamento ágil, um projeto é simplesmente dividido em iterações ou incrementos pequenos e gerenciáveis.

Em vez de planejar todo o projeto antecipadamente, as equipes se concentram na preparação da próxima iteração com base no feedback e nas percepções obtidas nas iterações anteriores.

2. Planejamento ágil baseado em histórias de usuários

As histórias de usuários são descrições curtas e simples de um recurso ou funcionalidade a partir da perspectiva de um usuário final.

Elas são lidas da seguinte forma:

Como [Who], quero [What], para que [Why]

Como um [Who] : Isso identifica o usuário ou a pessoa que se beneficiará da funcionalidade

: Isso identifica o usuário ou a pessoa que se beneficiará da funcionalidade Eu quero [What] : Descreve a meta ou ação específica que o usuário deseja realizar

: Descreve a meta ou ação específica que o usuário deseja realizar So that [Why] (Para que [Why]): Explica o benefício ou valor que o usuário receberá ao atingir a meta

Aqui está um exemplo de uma história de usuário escrita no formato típico do Scrum:

Como instrutor de fitness, quero poder criar e gerenciar rotinas de exercícios para meus clientes on-line, de modo que eu possa oferecer a eles planos de exercícios personalizados e acompanhar facilmente seu progresso.

O planejamento ágil gira em torno da criação e da priorização de histórias de usuários com base em seu valor para o cliente. Essas histórias de usuários servem como blocos de construção para o planejamento e a execução do trabalho durante as iterações, garantindo que o produto final atenda às expectativas e preferências do cliente.

3. Divisão do plano de projeto ágil em versões e sprints

Os projetos ágeis geralmente são organizados em versões e sprints.

As versões representam marcos ou entregas maiores que contêm um conjunto de recursos ou funcionalidades. Por outro lado, os sprints são iterações curtas e com prazo determinado (geralmente de uma a quatro semanas), durante as quais as equipes trabalham em um subconjunto de histórias ou tarefas de usuários.

Essa divisão permite que as equipes entreguem valor de forma incremental, cada uma contribuindo para as metas gerais do projeto.

4. A função do Agile na gestão estratégica

O que é gerenciamento estratégico? É o processo de gerenciar os recursos de uma organização para atingir suas metas e objetivos.

Os princípios e as práticas ágeis permitem que as empresas respondam rapidamente às mudanças do mercado, inovem, incorporem o feedback dos clientes, reduzam o tempo de colocação no mercado (TTM) e melhorem as taxas de sucesso dos projetos, o que leva a um gerenciamento estratégico mais eficaz.

Como criar um plano de projeto ágil

O planejamento ágil tem tudo a ver com flexibilidade. Você pode adaptar os processos para atender às necessidades exclusivas do seu projeto, mas garantir que a equipe permaneça alinhada com os objetivos principais.

Aqui está um guia passo a passo para criar um plano ágil que leve seu projeto ao sucesso:

1. Descreva a visão do projeto

Comece seu plano de projeto ágil criando uma história de usuário no formato que destacamos acima, ou seja,

"Como uma [pessoa], eu [quero], [para que]."

Por exemplo, se a sua equipe estiver criando um site de comércio eletrônico, você pode ter uma história de usuário que seja assim:

"Como comprador, quero poder adicionar itens ao meu carrinho de compras para que eu possa revisá-los e comprá-los mais tarde."

Quando a história do usuário estiver pronta, é hora de:

Definir os objetivos do projeto

do projeto Definir indicadores-chave de desempenho (KPIs) para medir o progresso

para medir o progresso Elaborar uma estratégia para cumprir a história do usuário

para cumprir a história do usuário Identificar os principais produtos ou soluções em um backlog de produtos

2. Criar um roteiro de produto

A próxima etapa é criar um roteiro do produto.

No Agile, um roadmap de produto refere-se a um plano de ação que ajuda você a alcançar sua visão. Ele descreve como um produto ou solução evoluirá ao longo do projeto, juntamente com seus principais recursos.

Esse roteiro oferece uma visão geral de alto nível do projeto, mantendo os membros da equipe alinhados e orientando-os na direção certa.

3. Planejar versões

Agora que você tem a estratégia e um roteiro provisório para atingir suas metas, a próxima etapa é planejar versões incrementais.

No planejamento de projetos ágeis, a versão refere-se à entrega do produto após várias iterações.

Durante esse estágio, o equipe ágil precisa identificar o escopo e os requisitos das versões e estimar o tempo necessário. Seja flexível com o prazo - defina uma meta para concluir uma versão até um determinado trimestre para prosseguir com um cronograma aproximado em mente.

4. Planeje iterações

Durante essa etapa, a equipe ágil precisa planejar os produtos para cada versão.

Divida as entregas em pequenas tarefas acionáveis com base nas histórias de usuários. Essas tarefas ajudarão a equipe a trabalhar em novos recursos e atualizar os antigos com base nos requisitos em evolução do usuário final.

Em Scrum ágil essa etapa é conhecida como planejamento de sprint . Você cria um backlog de sprint escolhendo itens específicos do backlog do produto.

Durante as semanas um a quatro do sprint, o Equipe do Scrum trabalha nos itens de ação de um backlog de sprint. Depois que o sprint começa, você não pode adicionar ou remover tarefas do backlog do sprint.

5. Organize check-ins regulares

Organize reuniões diárias ou scrum diários com sua equipe ágil para facilitar a colaboração e a melhoria contínuas.

Faça uma revisão do sprint no final de cada sprint para mostrar o trabalho que a equipe concluiu até o momento e peça feedback das partes interessadas.

A retrospectiva do sprint é outra cerimônia ágil importante. Use-a para analisar o que funcionou bem durante o sprint, quais áreas precisam de desenvolvimento e como a equipe pode melhorar nos próximos sprints.

6. Amarre as etapas com um software de gerenciamento de projetos

O gerenciamento de todas essas etapas torna-se perfeito com A ferramenta de gerenciamento de projetos ágeis do ClickUp .

Desde a criação de roteiros de produtos, planejamento de sprints e acompanhamento do progresso até a manutenção da colaboração, essa plataforma mantém todas as peças móveis sob o mesmo teto e melhora a eficiência do processo de desenvolvimento.

Vamos ver como você pode aproveitar ao máximo essa plataforma para planejar seu projeto ágil:

Acelere o processo de desenvolvimento comCérebro ClickUp. Use a IA para gerar roteiros de produtos, planos de teste, especificações técnicas e muito mais em um instante

O ClickUp Brain ajuda a criar documentação técnica para projetos ágeis

Defina as metas do projeto e os principais indicadores de desempenho (KPIs) com oMetas do ClickUp e obtenha relatórios automatizados sobre o andamento do projeto

Simplifique o controle de metas e mantenha-se atualizado sobre o progresso com o recurso Metas da plataforma Agile Project Management do ClickUp

Mantenha as partes interessadas informadas comVisualização de bate-papo do ClickUpatribua tarefas e colabore marcando os membros da equipe nos comentários

Compartilhe atualizações, vincule recursos e fale com os membros da equipe ágil com o ClickUp Chat View

Fique por dentro deplanejamento ágil de capacidade comRecurso de visualização de carga de trabalho do ClickUp. Avalie a capacidade de carga de trabalho e as estimativas de tempo da sua equipe e planeje sprints de acordo

Obtenha visibilidade clara da carga de trabalho da sua equipe ágil com o Box View do ClickUp

Verifique o quanto você avançou no projeto e quanto trabalho ainda resta com os gráficos Burnup e Burndown, respectivamente

Avalie o progresso feito durante os sprints com gráficos Burnup no ClickUp

Monitore os sprints com base no status da tarefa, use o código de cores para obter uma visão geral rápida do progresso e identifique os gargalos antes que se tornem uma ameaça com um gráfico de fluxo cumulativo

Acompanhe o progresso do sprint em um relance com um gráfico de fluxo cumulativo no ClickUp

Visualize fluxos de trabalho ágeis e sprints da maneira que você quiser. Classifique-os facilmente por status, data de vencimento, prioridade e muito mais com a visualização Board

O Board View no ClickUp torna o acompanhamento do progresso perfeito com quadros Kanban

Se você segue Scrum, Kanban, Lean Software Development ou qualquer outra metodologia ágil, A plataforma de gerenciamento de projetos do ClickUp permite que você gerencie todos os projetos em uma plataforma unificada.

Não é mais necessário fazer malabarismos entre vários aplicativos - o ClickUp oferece suporte a mais de 1.000 integrações com ferramentas populares, como GitLab, GitHub, Figma, Slack e muitas outras.

A ferramenta ajuda a manter os princípios ágeis, aumenta a produtividade e permite que as equipes de desenvolvimento mudem o foco para sua tarefa principal, ou seja, desenvolver produtos excelentes.

Modelos de planejamento de projetos ágeis

O planejamento de projetos ágeis pode parecer esmagador se você estiver começando do zero - mas não quando você tem uma estrutura pronta para usar como orientação!

O modelo gratuito e totalmente personalizável do ClickUp modelos ágeis podem tornar o planejamento e a organização de projetos menos estressantes.

Aqui estão alguns modelos para você conferir:

Modelo de planejador de projetos ClickUp

Organize vários projetos com o modelo de planejador de projetos do ClickUp e fique em dia com suas tarefas

Muitos projetos em seu prato? Modelo de planejador de projetos do ClickUp pode ajudá-lo a encontrar a calma em meio ao caos.

Use esse modelo de planejamento de projeto ágil para visualizar o progresso de seus projetos em andamento por meio de quadros Kanban, alocar recursos corretamente e manter os participantes alinhados.

Você pode acompanhar o progresso do projeto com status personalizados, como Concluído, Em andamento, Em espera e A fazer. Atributos personalizados, como Risco, Orçamento restante, Duração e Progresso do trabalho, permitem que você examine rapidamente os dados do projeto.

O modelo também oferece seis opções de visualização personalizadas (Atividades do projeto, Cronograma e Rastreador de orçamento, para citar algumas) para mantê-lo atualizado sobre o andamento de cada projeto.

Modelo de gerenciamento de projetos ágeis do ClickUp

Siga a metodologia ágil para projetos de desenvolvimento que não sejam de software usando o modelo de gerenciamento de projetos ágeis do ClickUp

Se você gerencia uma equipe que não é de desenvolvimento e deseja implementar metodologias ágeis em seu sistema, Modelo de gerenciamento de projeto ágil do ClickUp seria um bom ponto de partida.

Use o Formulário para preencher o backlog com tarefas e priorizá-las, realizar tarefas com o Board ou Sprints e agendar check-ins regulares (como revisões de sprint ou retrospectivas) para fazer melhorias em andamento.

Modelo de gerenciamento do ClickUp Agile Scrum

Execute projetos de desenvolvimento de software com sucesso com o modelo de gerenciamento Agile Scrum da ClickUp

Projetos complexos de desenvolvimento de software exigem um sistema padronizado para acompanhar o progresso, otimizar sprints e garantir uma entrega mais rápida. Você pode estabelecer esse sistema com Modelo de gerenciamento do Agile Scrum do ClickUp . Desde a identificação de backlogs, planejamento de sprint, standups diários e revisão de sprint até retrospectivas, o modelo ajuda você a cuidar de cada etapa.

Status, campos e visualizações personalizados garantem a visibilidade do progresso do projeto e estabelecem uma comunicação clara entre as equipes de produto, engenharia e controle de qualidade. Use o modelo para monitorar de perto o seu fluxo de trabalho, resolver gargalos logo no início e melhorar a eficiência e o desempenho gerais.

Modelo de planejamento de sprint ágil do ClickUp

Planeje sprints, acompanhe o progresso, gerencie recursos e visualize dependências com o modelo de planejamento Agile Sprint da ClickUp

Quer entregar resultados de alto nível em prazos curtos? Concentre-se no planejamento eficaz do sprint com Modelo de planejamento de sprint ágil do ClickUp .

Ele ajuda a obter uma visão geral detalhada das tarefas no backlog do projeto, mantém todas as partes interessadas na mesma página e oferece acompanhamento contínuo do progresso em diferentes estágios do ciclo de vida do sprint.

Use status, campos e exibições personalizados para adaptar a estrutura às suas necessidades. Recursos como controle de tempo, tags, avisos de dependência e e-mails facilitam o seu trabalho como gerente de projetos, mantendo a equipe ágil mais produtiva e organizada.

Outro ponto positivo? Esses modelos de gerenciamento de projetos são úteis para novos praticantes ágeis e especialistas que desejam ser mais eficientes no planejamento de projetos.

Superando obstáculos no planejamento ágil

Como gerente de projeto, você deve estar ciente dos desafios que podem surgir do nada durante o planejamento ágil. Eles podem se apresentar em qualquer uma das seguintes formas:

Desvio de escopo

Na metodologia ágil, as partes interessadas oferecem contribuições durante todo o projeto, e os requisitos continuam mudando a cada sprint. Esses requisitos de projeto em evolução geralmente expandem o escopo do trabalho para além do que foi decidido inicialmente.

| Formas de mitigar isso: Ao definir as metas do projeto, estabeleça expectativas claras e realistas sobre o resultado do projeto e garanta que todas as partes interessadas saibam disso. Se o escopo do trabalho for ampliado além do que a sua equipe considera confortável, resolva o problema imediatamente. |

Crise de tempo

Uma das principais prioridades do Agile é a colaboração. No entanto, quando a equipe de engenheiros fica constantemente em contato com testadores e clientes, isso pode tomar muito tempo de sua agenda diária.

| Use o software de gerenciamento de projetos /href/ https://clickup.com/pt-BR/blog/2353/gerenciamento-agil-de-projetos/agile/%href/ para otimizar a comunicação entre os membros da equipe e as partes interessadas e capacitar os desenvolvedores a gerenciar seu tempo com mais eficiência. |

Inadequado para determinados projetos

Embora o planejamento ágil funcione melhor para projetos de desenvolvimento de software, ele pode não ser adequado para projetos que não possam acomodar mudanças incrementais. Por exemplo, o Agile não funciona para projetos de construção, pois o feedback contínuo de várias partes interessadas pode causar mais danos do que benefícios.

| Formas de mitigar isso: Antes de implementar a metodologia ágil, avalie se o projeto é adequado. |

Estratégias para negociação bem-sucedida e comunicação com as partes interessadas no planejamento ágil

Apesar dos desafios, os gerentes de projeto podem manter um relacionamento amigável com as partes interessadas, clientes, usuários ou patrocinadores e negociar como profissionais. Vamos ver como:

Ouvir ativamente: Ouça pacientemente as necessidades e preocupações das partes interessadas durante o projeto e inicie as mudanças de acordo com elas, mas não se esqueça de evitar desvios de escopo

Ouça pacientemente as necessidades e preocupações das partes interessadas durante o projeto e inicie as mudanças de acordo com elas, mas não se esqueça de evitar desvios de escopo Transparência: Crie confiança e reduza as incertezas mantendo as partes interessadas informadas sobre o progresso, os desafios e as decisões

Crie confiança e reduza as incertezas mantendo as partes interessadas informadas sobre o progresso, os desafios e as decisões Tomada de decisão colaborativa: Envolva as partes interessadas em todos os processos de tomada de decisão maiores ou menores para garantir sua adesão e melhor alinhamento

Envolva as partes interessadas em todos os processos de tomada de decisão maiores ou menores para garantir sua adesão e melhor alinhamento Resolução de conflitos: Se surgir qualquer falha de comunicação ou conflito entre os membros da equipe e as partes interessadas, trate-o de forma imediata e construtiva e encontre uma solução mutuamente benéfica

Diga sim ao Agile para um gerenciamento de projetos mais eficiente

Quando você implementa metodologias de planejamento ágil para o gerenciamento de projetos, pode acomodar pronta e eficientemente as mudanças nas necessidades dos usuários e no feedback dos clientes e adaptar seus processos.

Você não precisa prever o resultado - o ágil lhe dá a flexibilidade de descobrir isso à medida que avança nas iterações.

Como resultado, você pode criar produtos de alta qualidade que agregam valor à vida do cliente sem se preocupar com o desperdício de esforços e recursos.

Pronto para começar? Registre-se no ClickUp e gerencie projetos de forma ágil!

Perguntas frequentes (FAQ)

1. Como criar um plano ágil?

Para criar um plano ágil, comece definindo objetivos claros. Divida-os em tarefas gerenciáveis, estime o esforço para cada tarefa, priorize-as e, em seguida, execute e adapte iterativamente com base no feedback.

2. O que está incluído em um plano de projeto ágil?

Um plano de projeto ágil inclui as metas do projeto, o roteiro do produto, o backlog do produto, o backlog do sprint, as reuniões diárias, o planejamento da versão e o acompanhamento do progresso.

3. Como você estrutura um projeto ágil?

Estruture um projeto ágil definindo objetivos claros, criando um backlog do produto, dividindo-o em backlogs de sprint, atribuindo tarefas aos membros da equipe, realizando reuniões regulares de sprint, iterando através de sprints e adaptando com base no feedback.