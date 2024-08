7 modelos de redação de conteúdo gratuitos para criação mais rápida de conteúdo

A redação de conteúdo é atraente, mas vem com desafios como qualquer outro trabalho. Bloqueio do escritor, distrações, falta de inspiração, prazos apertados, concorrência acirrada e atrasos nos pagamentos são apenas algumas das situações dessa profissão.

Felizmente, você pode superar alguns desses desafios com modelos de redação de conteúdo. Eles fornecem estrutura e o orientam em direção à sua meta - entregar conteúdo de qualidade em menos tempo!

Neste artigo, apresentaremos os melhores modelos para ajudá-lo a simplificar seu processo de redação e criar conteúdo de alto nível e amigável para SEO. ✍️

O que é um modelo de redação de conteúdo?

Para criar conteúdo de qualidade, os redatores devem ter excelentes habilidades de pesquisa, atenção aos detalhes e uma gramática e ortografia impecáveis. Mas, mesmo com tudo isso, os redatores de conteúdo geralmente enfrentam bloqueio de escritor, procrastinação, inconsistência e falta de inspiração.

Os modelos de redação de conteúdo fornecem a estrutura para atenuar esses desafios. Pense neles como pontes que o ajudam a atravessar o Challenges River e o levam à terra dos processos de redação simplificados, da criatividade, da estrutura e da qualidade.

Os modelos oferecem seções pré-fabricadas que fornecem orientação e o ajudam a criar conteúdo que adere a um formato consistente e segue os princípios de SEO.

Há diferentes tipos de modelos de redação de conteúdo - alguns oferecem listas de verificação para evitar erros e ajudá-lo a manter o foco, enquanto outros oferecem diretrizes para reduzir a necessidade de edição. Atualmente, os modelos com Prompts do ChatGPT também são populares - eles ajudam você a extrair as informações desejadas de ferramentas baseadas em IA em pouco tempo.

Por que seguir modelos de conteúdo ao escrever conteúdo?

Os escritores muitas vezes se sentem como se tivessem sido jogados em uma selva sem uma bússola e ferramentas de sobrevivência - eles exploram tópicos sobre os quais não sabem nada, mas espera-se que produzam um conteúdo excelente. Um modelo de redação de conteúdo pode ser o mapa de que você precisa para escapar da selva com segurança e chegar ao seu destino.

Veja por que você deve considerar o uso de um modelo:

Organização: Um modelo o ajuda a organizar seus pensamentos e a desenvolver ideias sobre como tornar seu conteúdo simplificado e fácil de acompanhar Consistência: Com um modelo, você pode garantir que seu conteúdo sempre siga as preferências de formatação, estilo e gramática do cliente e evitar edições e reescritas extensas SEO: Os modelos de redação de conteúdo geralmente apresentam diretrizes de SEO para ajudá-lo a melhorar a classificação do seu conteúdo e oferecer aos clientes resultados mensuráveis e de qualidade Colaboração: Se estiver trabalhando em uma agência de SEO, provavelmente trabalhará em projetos com seus colegas de trabalho. Com modelos que incluemquadros brancos digitais,edição em tempo realecomentários e opções para deixar notas, você podeagilizar o trabalho em equipe e manter uma frente unida Saúde mental: Adaptar o conteúdo pode ser estressante e afetar sua criatividade. Os modelos de redação de conteúdo com seções e diretrizes claras ajudam a reduzir o bloqueio do escritor e a minimizar o estresse

7 modelos de redação de conteúdo gratuitos para uma redação mais rápida

Após uma pesquisa minuciosa, selecionamos os sete melhores modelos de redação de conteúdo de ClickUp . Eles o ajudarão a gerar conteúdo valioso que acerta em cheio! 🔨

Explore nossa lista e encontre o modelo que se alinha com sua intenção e o ajuda a atingir suas metas.

1. Modelo de redação de conteúdo do ClickUp

Oriente sua equipe com o modelo de redação de conteúdo do ClickUp para qualquer tipo de conteúdo

Os redatores e redatores de conteúdo geralmente têm dificuldade em manter o controle dos prazos e da consistência do conteúdo, e isso se aplica especialmente àqueles que trabalham em agências. O Modelo de redação de conteúdo do ClickUp ajuda você a superar esses problemas e a acelerar sua produção graças a valiosas diretrizes de redação.

Esse modelo pode ser a base perfeita para personalizar o conteúdo de toda a agência estratégias de marketing de conteúdo para vários tipos de conteúdo. Ele consiste em várias páginas em Documentos do ClickUp o recurso exclusivo da plataforma que permite criar, editar, compartilhar e armazenar documentos e conectá-los a tarefas.

Cada página Doc no modelo permite que você crie uma estrutura para diferentes formatos de conteúdo. Por padrão, você tem cinco opções:

Conteúdo do site Postagem no blog Comunicado à imprensa4. Estudo de caso5. Chamada para ação

Digamos que você queira criar uma postagem de blog. Vá para o documento Blog Post ClickUp, onde encontrará várias seções (Título, Introdução, Corpo, Conclusão e Dicas rápidas). Cada seção vem com instruções curtas sobre como escrevê-la, orientando-o na criação de posts de blog de qualidade.

Se estiver colaborando com outras pessoas na publicação do blog, adicione-as ao documento e atribua-lhes uma tarefa. Defina prazos e prioridades para manter tudo funcionando sem problemas.

Como outros modelos do ClickUp, ele é 100% personalizável - basta ajustar as seções para escrever um conteúdo de primeira classe.

Se você possui uma agência de redação de conteúdo ou gerencia uma equipe de redação de conteúdo, pode usar este modelo como um manual. Tudo o que você precisa fazer é delinear a estrutura e o formato de diferentes tipos de textos para manter todos na mesma página e garantir a consistência. 😎

2. Modelo de diretrizes de redação do ClickUp

Garanta a consistência e a precisão em seus materiais escritos com o modelo de diretrizes de redação do ClickUp

Os artigos que diferem amplamente em sua formatação, estilo de redação, tom e gramática não transmitem consistência aos seus clientes. Se quiser minimizar as revisões e garantir que sua equipe de redação de conteúdo saiba exatamente como escrever uma determinada parte do conteúdo, use o Modelo de diretrizes de redação do ClickUp . 💪

Esse modelo é o Santo Graal da sua equipe - ele contém instruções valiosas que ajudam os redatores a criar conteúdo que preenche todos os requisitos. Se você usar o modelo adequadamente, poderá padronizar o processo de redação em sua empresa, garantir a precisão e ajudar seus funcionários a entender suas expectativas.

Esse modelo de documento oferece várias seções que permitem definir a voz e a personalidade da sua empresa.

Depois de explicar a importância das diretrizes de redação na seção Introdução, você pode passar para coisas mais específicas, como voz, tom, personalidade da marca, gramática e estilo. O modelo oferece instruções curtas sobre como escrever cada seção, mas você tem toda a liberdade para personalizar tudo.

Quando se trata de escrever diretrizes, todo redator de conteúdo provavelmente concordará que quanto mais detalhes tiver, melhor. Não tenha medo de incluir tudo o que seus redatores podem achar útil, desde como usar abreviações até quais emojis são aceitáveis. Aborde as incertezas mais comuns e reduza o risco de mal-entendidos.

Quando terminar, adicione sua equipe de redação de conteúdo e outras partes interessadas ao modelo, permitindo que tenham acesso às informações o tempo todo. Você pode pedir que eles forneçam feedback sobre as diretrizes e verificar se desejam incluir algo mais no documento.

3. Modelo de POP de criação de conteúdo do ClickUp

Use o modelo de POP de criação de conteúdo do ClickUp para fornecer diretrizes consistentes e claras de redação de conteúdo à sua equipe

Diretrizes detalhadas e claras são a base para processos bem-sucedidos de criação de conteúdo. Com o Modelo de POP de criação de conteúdo do ClickUp você pode oferecer à sua equipe instruções abrangentes sobre os procedimentos de redação da sua empresa.

A beleza desse modelo de documento está em sua versatilidade. É possível usar suas seções para definir diretrizes de redação para toda a empresa ou instruções específicas para cada projeto.

Digamos que você tenha conseguido um novo cliente e precisa escrever um lote de artigos sobre marketing digital. Use este modelo para definir o projeto em algumas etapas:

Comece com a seção Propósito: Aqui é onde você descreverá a importância de seguir o POP Passe para a seção Escopo: Aqui, você pode adicionar tópicos ao modelo e atribuí-los aos membros da sua equipe. Você também pode determinar quem cuida do SEO e faz o upload dos artigos Vá para a seção Procedimento: Descreva oetapas para a produção de conteúdo. Forneça informações sobre quais artigos são de alta prioridade, como escrevê-los e no que prestar atenção. Esta seção é onde você pode incluir instruções de estilo, gramática e formatação ou resumir oscalendário de conteúdo para esse cliente específico

A seção Recursos relacionados é reservada para perguntas frequentes - aborde incertezas para evitar falhas de comunicação e erros.

Uma seção dedicada permite anexar links úteis, como o blog do seu cliente ou artigos de alto desempenho.

4. Modelo de resumo de conteúdo de SEO do ClickUp

Gerencie facilmente seus resumos de conteúdo de SEO e compartilhe-os interna ou externamente com o modelo de resumo de conteúdo de SEO do ClickUp

Sim, seus artigos devem ser relevantes e diretos, mas você não deve se esquecer de que também está escrevendo para mecanismos de pesquisa. Se os mecanismos não "gostarem" de seus artigos, eles não terão uma classificação elevada, o que afetará o alcance. Com o Modelo de resumo de conteúdo de SEO do ClickUp você pode garantir que seus artigos atraiam os algoritmos certos e ocupem as primeiras posições nos resultados de pesquisa.

Esse Modelo de documento tem seções cuidadosamente projetadas que permitem criar resumos abrangentes que ajudam os redatores a implementar as melhores práticas de SEO.

A primeira seção, Visão geral, concentra-se nas diretrizes gerais do seu artigo. É aqui que você incluirá o título, a contagem de palavras, os objetivos e o formato do conteúdo. Adicione pessoas relevantes ao projeto para dar a elas acesso ao briefing e permitir que acompanhem o progresso.

A seção Público-alvo trata da definição do perfil dos seus principais espectadores. Para garantir que o artigo esteja no ponto, forneça informações sobre idade, nível de escolaridade, estado civil, ocupação e percepções comportamentais.

Na seção Mensagem, descreva o objetivo do conteúdo que está sendo criado. Destaque como seu produto se destaca da concorrência e por que vale a pena considerá-lo. Essa seção também é um ótimo lugar para apresentar o tom que deseja que seja reconhecido.

Depois de determinar esses aspectos gerais do seu projeto, forneça diretrizes específicas para o artigo nas seções a seguir:

Palavras-chave : Resuma as palavras-chave primárias e secundárias que você deve incluir em seu artigo para que ele tenha uma classificação mais alta

: Resuma as palavras-chave primárias e secundárias que você deve incluir em seu artigo para que ele tenha uma classificação mais alta Esboço e subtópicos: Forneça uma estrutura para seu artigo e use a tabela para resumir os subtópicos que você deve abordar com base emAnálise de SEO As duas últimas seções oferecem espaço para recursos extras e artigos de concorrentes para ajudar seus redatores a fazer um excelente trabalho.

5. ClickUp ChatGPT Prompts for Writing Template

Aprimore suas habilidades de redação com o modelo de dicas de redação do ClickUp ChatGPT

Escrever conteúdo quando você não tem inspiração pode ser a tarefa mais tediosa. Felizmente, existe uma ferramenta que pode despertar o mago da escrita em você: o ClickUp ChatGPT Prompts for Writing Template . 🧙

Esse modelo de documento é uma coleção de 200+ prompts que ajudam você a "conversar" com o ChatGPT, o super popular chatbot baseado em IA. Com a ajuda dos prompts certos, você pode transformar o ChatGPT em um Gerador de conteúdo de IA e poderoso ferramenta de redação para projetos de marketing de conteúdo.

Os prompts são divididos em várias categorias, incluindo prompts para escrever em blogs, livros, fan fiction e narrativas. A única coisa que resta a você fazer é encontrar o prompt certo, copiá-lo para o ChatGPT e deixar que ele faça sua mágica.

Digamos que você esteja escrevendo um post de blog sobre software de gerenciamento de projetos e precisa de uma introdução atraente. Abra o ChatGPT Prompts for Blog Writing e copie este prompt:

"_ Elabore uma introdução atraente para uma postagem de blog que discuta '{tópico específico}' Destaque sua relevância no contexto de '{setor/campo específico}', levando em conta fatores como '{fator 1}', '{fator 2}' e '{fator 3}'

Não se esqueça de substituir as palavras entre colchetes por expressões adequadas! 😁

É importante observar que você não precisa seguir as instruções ao pé da letra. Sinta-se à vontade para experimentar e brincar com as palavras para obter as respostas desejadas do ChatGPT. O chatbot pode ser um excelente gerador de esboços se você estiver fazendo um brainstorming de ideias para suas publicações em mídias sociais e outros conteúdos.

6. Modelo de escopo de trabalho de copywriting do ClickUp

O modelo de escopo de trabalho de copywriting do ClickUp ajuda você e seu cliente a estabelecer requisitos do projeto e agilizar a colaboração

Trabalhar com clientes pode ser complicado e desagradável se você não estabelecer os requisitos do projeto. Se você quiser evitar mal-entendidos e revisões extensas e garantir que seus clientes recebam o que desejam, use o recurso Modelo de escopo de trabalho de redação do ClickUp .

Este Modelo de documento define o trabalho que você produzirá para o seu cliente e aborda os detalhes mais insignificantes.

Primeiro, há a seção Visão geral, na qual você pode fornecer detalhes importantes para estabelecer a resumo do projeto . Em seguida, você se aprofunda nos detalhes e discute o metas do projeto para definir sua finalidade.

A próxima e mais importante etapa é preencher a seção Deliverables. Aqui, você pode:

Delinear suas responsabilidades e as do cliente

Definir marcos e cronogramas

Adaptar umplano de comunicação* Discuta o orçamento

Deixar espaço para aprovações e assinaturas

O modelo é incrivelmente detalhado e abrange todos os assuntos relacionados ao projeto, não deixando espaço para falhas de comunicação. Se estiver trabalhando com outras pessoas no projeto, adicione-as ao modelo - ter todas as informações em um só lugar facilita o processo.

Depois de concluir o modelo, anexe o documento a tarefas específicas e faça malabarismos com confiança em seus projetos! 🤹

Dica: Não tem certeza de como preencher o modelo? Aproveite as vantagens do ClickUp AI, uma ferramenta exclusiva de Escrita baseada em IA e ferramenta de criação de conteúdo . Esse poderoso assistente tem prompts específicos de função para ajudá-lo a gerar ideias, resumir, criar tarefas e escrever conteúdo claro.

7. Modelo de plano de conteúdo do ClickUp

Gerencie seu trabalho como um profissional com o modelo de plano de conteúdo do ClickUp

Gerenciar adequadamente sua carga de trabalho significa que você não perderá prazos ou correrá contra o relógio para concluir seus artigos enquanto seus níveis de estresse estiverem nas alturas. Se você precisar de um impulso extra para organizar seus dias de trabalho e visualizar os cronogramas, o Modelo de plano de conteúdo do ClickUp é feito para ele.

Esse modelo apresenta várias exibições que permitem que você examine sua carga de trabalho de diferentes perspectivas.

Comece com a visualização Lista de planos de conteúdo, onde você pode criar tarefas para cada artigo e definir sua prioridade, status, finalidade, tipo de conteúdo, público, palavras-chave e redator(es). Você pode editar as Campos personalizados para exibir progresso, listas suspensas ou qualquer outra coisa que se alinhe com suas metas.

A visualização Approval Board é uma Quadro Kanban exibindo as tarefas como cartões classificados por status de progresso (Not Started, On Hold, In Progress, etc.). Graças ao design de arrastar e soltar do ClickUp, você pode mover facilmente os cartões e manter o controle de suas cargas de trabalho.

A visualização Content Calendar exibe suas tarefas em um calendário de acordo com a data de vencimento. Por padrão, a visualização usa meses, mas você pode alterar a exibição para cada dia, quatro dias ou uma semana, dependendo da ocupação de sua agenda. Além do nome da tarefa, o calendário marca informações como status de aprovação, ativos necessários e tipo de conteúdo.

Convide os membros da sua equipe para o modelo e garanta o máximo de transparência em todos os setores.

Substitua o medo pela inspiração: Experimente estes modelos bacanas de redação de conteúdo

A redação de conteúdo oferece oportunidades incríveis de aprendizado e pode ser gratificante se você estiver disposto a investir seu tempo e esforço para aprimorar constantemente suas habilidades.

Os modelos de redação de conteúdo listados facilitam seu trabalho, fornecendo uma base sólida para simplificar processos, aumentar a colaboração e criar textos de qualidade para várias finalidades.

Mergulhe na impressionante biblioteca de modelos do ClickUp e explore mais de 1.000 modelos e encontre aqueles que o ajudarão a levar sua redação de conteúdo para o próximo nível! 🧚