mais de 20 dicas de gerenciamento de projetos para profissionais de marketing

Como um marketing gerente de projeto, seu trabalho é manter-se organizado, alocar recursos e acompanhar basicamente tudo relacionado ao projeto.

E quando se trata de gerenciar de fato todos esses projetos de marketing é um ato de equilíbrio que você tem que aprender com um milhão de tarefas diferentes em seu prato... 🤹‍♂️

Para sua sorte, reunimos algumas dicas úteis de gerenciamento de projetos da nossa equipe de marketing do ClickUp e de outros profissionais de marketing.

Tendo enfrentado desafios em suas funções, eles aprenderam uma ou duas coisas sobre como gerenciar e alcançar um fluxo de trabalho equilibrado e adorariam compartilhar um pouco de sabedoria com você!

Mas, primeiro, vamos dar uma olhada nas responsabilidades críticas dos gerentes de projetos de marketing e no que você precisa ter para se destacar em sua função.

_Vamos ao que interessa, sim?

O que os gerentes de projetos de marketing fazem exatamente?

Os gerentes de projetos de marketing são responsáveis por transformar uma visão em realidade. Isso pode ser feito por meio do gerenciamento de projetos longos e complexos ciclos de vida do projeto como a iniciação, planejamento planejamento, execução, manutenção e encerramento de projetos para atingir metas específicas.

Seu trabalho é entender os escopo do trabalho kPIs, métricas determinar orçamentos para campanhas e garantir que o projeto seja entregue no prazo.

Além de saber como criar um projeto excelente, você também deve saber exatamente o que fazer quando tudo começa a desmoronar.

Ah, sem esquecer que você também precisa gerenciar o trabalho, a equipe, as expectativas dos clientes e das partes interessadas, e os resultados do projeto.

é muita coisa para fazer malabarismo, certo?

Por mais maluco que seja o trabalho de um gerente de projetos de marketing, ele definitivamente pode ser uma função empolgante e agradável.

Você pode aprimorar sua experiência investindo algum tempo para dominar as habilidades de gerenciamento de projetos necessárias para o seu cargo e saiba o que faz um bom gerente de projeto para ter uma ideia do que deve buscar.

E se você quiser melhorar ainda mais seu desempenho, tente implementar um software de gerenciamento de projetos para atingir suas metas de projeto em pouco tempo. Software de gerenciamento de projetos de marketing como o ClickUp, pode ajudá-lo a simplificar seus processos, identificar e atender às necessidades exclusivas de sua equipe de marketing e e devolver seu precioso tempo!

Não seria ótimo?! 😉

Principais recursos a serem procurados em um software de gerenciamento de projetos

Planejamento de projetos : para planejar seus projetos de forma eficazSoftware de colaboração .

Para qualquer projeto de marketing, se você quiser que ele seja bem-sucedido, é importante ter objetivos claramente definidos. Determinar o objetivo de seu projeto é vital para medir o o sucesso do projeto . Mas o maior benefício de definir as metas do projeto é dar à sua equipe um alvo para o pensamento criativo. > Se você estiver gerenciando uma equipe , a melhor coisa que você pode fazer para o sucesso do projeto é sair do caminho deles.

Jesse Ringer, Agência de SEO da Method and Metric - Fundador

Integre seus clientes em seu trabalho usando seu vagas gratuitas para convidados ! Comunicações claras devem ser uma prioridade para todas as agências, pois o progresso de seu trabalho depende da aprovação do cliente. Em vez de enviar 20 e-mails e perder a noção do assunto de cada mensagem, você e seus clientes podem acompanhar o andamento do projeto e todas as comunicações anteriores em um local centralizado. Seus clientes podem deixar comentários, solicitar edições diretamente nos documentos, mover status, ver painéis e muito mais!

Andy Dosev, Vonazon - Gerente de projetos

O maior "hack" para o nosso produtividade de marketing tem sido o trabalho em lote e a proteção desse tempo no calendário para o propósito específico do trabalho. Aumentamos nossa primeira agência de 600 visitantes/mês para 15 mil em 8 meses por meio de nossos "dias em lote" de marketing de conteúdo Todas as quartas-feiras de manhã, tínhamos um horário reservado para escrever e promover conteúdo. Começávamos com nossas tarefas de maior prioridade do backlog e fazíamos o máximo que podíamos em duas horas. Começou pequeno, mas os efeitos compostos mudaram todo o nosso negócio. Hoje, aplicamos o mesmo princípio internamente e quando ajudamos as agências a otimizar seus processos no ClickUp. Comece pequeno com seus blocos de trabalho em lote, certifique-se de ter clareza sobre o que trabalhar antes de começar e, em seguida, ajuste seus blocos conforme necessário!

Gray MacKenzie, ZenPilot - Cofundador

Para qualquer equipe de marketing, é fundamental ter um fluxo de comunicação claro. Não importa se você trabalha com ferramentas superavançadas ou com planilhas "simples" do Excel - todos os membros da equipe precisam estar cientes da propriedade, da responsabilidade e da contribuição para os projetos. No marketing, você nunca anda sozinho, portanto, a distribuição de tarefas deve ser clara! Na minha equipe, adotamos alguns elementos da metodologia ágil reuniões de check-in e check-out, atualizações rápidas, sprints semanais e metas mensais. Isso nos ajuda a responder rapidamente às mudanças e a colaborar diariamente, mesmo quando trabalhamos remotamente. As ferramentas são importantes? Claro que sim! Mas não pelo simples fato de tê-las. Elas precisam atender às suas necessidades e ajudá-lo, não atrapalhá-lo.

Kasia Zielosko, Delante - Líder da equipe de marketing

Os melhores gerentes de projetos digitais sabem como a salsicha é feita. Se você não era designer, desenvolvedor, estrategista, redator, etc., em seu cargo anterior, meu maior conselho é aprender como essas pessoas fazem seu trabalho. Converse com elas, leia blogs/livros ou assine podcasts sobre essa área - até mesmo participe de suas reuniões. Conhecer essas informações básicas o ajudará a entender infinitamente como gerenciar melhor os projetos como indivíduos, como gerenciar esses tipos de projetos e, por sua vez, o ajudará a se tornar um profissional mais completo.

Ericka Lewis, Adhere Creative - Gerente de projetos

Saiba mais sobre Solução da Erika para gerenciamento ágil de projetos na Adhere Creative .

Obtenha um sistema sólido de gerenciamento de projetos e use-o com sabedoria. Crie um sistema para lidar com seus projetos e modelos dentro da plataforma de gerenciamento de projetos para que você possa criar facilmente novos projetos prontos para uso.

Mandy McEwen, Mod Girl Marketing - Fundador e CEO

Tenha suas metas claras e entenda quais tarefas realmente exigem seu tempo e quais podem ser delegadas ou adiadas com base em suas metas.

Gustavo Paniagua, Slidebean - Chefe de Marketing

Vi que os projetos mais bem gerenciados têm metas claras, detalhadas e bem definidas e alguém que sempre tem uma visão geral dessas metas. No marketing, os pequenos detalhes geralmente fazem ou desfazem uma campanha e, portanto, as pessoas que estão executando não costumam ter a chance de fazer uma pausa, se afastar e ver se ainda estão se movendo em direção à meta original do projeto. Nesse cenário, uma reunião por dia ou por semana para verificar se estamos no caminho certo ajuda a reiniciar todos. Em segundo lugar, você precisa ter proprietários claros para cada tarefa, atividade e projeto. Mesmo que seja uma tarefa em grupo, como, por exemplo, um conjunto de postagens de blog sobre um determinado tópico escrito por vários membros da equipe, deve haver um proprietário. Isso garante que haja responsabilidade e que nada saia do radar.

Siddharth Deswal, Fyle - Diretor de Marketing

Quando se trata de planejar seu projeto, envolva toda a sua equipe. É provável que o seu projeto abranja vários departamentos e precise de uma boa dose de colaboração, portanto, isso deve começar nos estágios de planejamento. Isso permitirá que todos contribuam com o cronograma de entrega, a ordem em que as tarefas precisam ser concluídas e quais são os prováveis obstáculos. O envolvimento da sua equipe desde o início permite que você seja realista com o seu planejamento, para que não fique com promessas exageradas e entregas abaixo do esperado. Isso também garantirá que tudo corra bem, pois todos sabem o que está acontecendo e como precisam trabalhar juntos.

Matt Janaway, Laboratórios de Marketing - CEO

A melhor dica que já recebi sobre gerenciamento de projetos de marketing foi nunca deixar que seu feedback seja o gargalo que impede o andamento de um projeto. Quando estou supervisionando um projeto de marketing, geralmente sou responsável apenas por definir a estratégia e, em seguida, supervisionar nossa equipe interna de marketing e os contratados que estão realmente fazendo "o trabalho". Dar um feedback ponderado não toma muito tempo, mas é algo que eles precisam que eu faça (ou seja, não posso delegar isso). Isso significa que, se eu demorar a dar um feedback - que geralmente é uma versão de "está ótimo, faça essa pequena alteração e continue" -, estarei atrasando um projeto (às vezes por dias) porque não gastei os 15 minutos necessários para analisar algo. Se você somar isso ao longo da vida de um projeto, pode acabar atrasando a data de entrega em uma ou duas semanas apenas por causa de alguns casos de espera para fornecer feedback rápido. Por esse motivo, tento nunca deixar as solicitações de feedback paradas por mais de um dia.

Sam Malony, Mailshake - Especialista em marketing_

Os projetos de marketing geralmente exigem tantas peças diferentes que é difícil manter o foco no objetivo final. É por isso que começamos cada novo projeto na Userback com uma pergunta simples, mas poderosa: como é o sucesso? Ao responder a essa única pergunta, conseguimos alinhar nossa equipe, identificar o acompanhamento de que precisamos e garantir que todas as diferentes partes continuem levando o projeto adiante para atingir nosso objetivo final.

Matthew Johnson, Userback - Gerente geral

Na Marker.io, trabalhamos primeiro com o produto, por isso escrevemos especificações abrangentes para cada novo recurso que criamos. Abordamos nossa criação de conteúdo da mesma forma! Antes de escrevermos uma única linha de conteúdo, preenchemos um modelo de especificação detalhado: qual é o ponto problemático, quem é o público, qual é o tipo e o formato do conteúdo? Também nos perguntamos: estamos criando esse conteúdo para SEO, para viralização, para capacitação de vendas , ou para a construção da marca? Descobrimos que esse método nos permite produzir conteúdo de alta qualidade todas as vezes.

Lili van Belle, Marker.io - Gerente de marketing_

Saiba mais sobre Como o Marker.io gerencia o controle de bugs com o ClickUp .

Reveja seus fluxos de trabalho todos os meses e ajuste o sistema de gerenciamento de projetos de acordo. Lembre-se de que os processos que você tem em vigor devem ajudá-lo a se mover mais rapidamente, e não atrasá-lo. Em um ambiente de trabalho de alta velocidade, os projetos e a dinâmica da equipe evoluem rapidamente. > Os procedimentos que faziam sentido há apenas algumas semanas podem ficar desatualizados rapidamente. E quando isso acontecer, eles inevitavelmente frustrarão seus colegas de equipe e reduzirão a eficiência geral do trabalho (e a satisfação que ele proporciona).

Vlad Shvets, Formulário de papel - Marqueteiro de crescimento

O início de novos projetos pode ser estimulante ou assustador. Se você está entre aqueles que se sentem facilmente sobrecarregados por novos grandes projetos, recomendo começar com um cronograma. Normalmente, há um prazo para os projetos, portanto, definir o cronograma de execução ajuda a tornar o projeto mais gerenciável e, ao mesmo tempo, inspira a ação (quando você percebe que é melhor começar o quanto antes), além de ajudar a entregar o projeto dentro do prazo.

Katheriin Liibert, Outfunnel - Chefe de Marketing

O ClickUp é uma ferramenta incrível para gerenciar todos os seus clientes em um só lugar. Como alguém que precisa supervisionar os negócios, especialmente em projetos de grande porte, uma dica útil é usar a visualização de "Tags" e "Linha do tempo" em "Tudo" no Spaces. Nossa equipe é instruída a "marcar" projetos, como um novo site, como "Projectdev" Em seguida, temos uma visualização de linha do tempo em "Tudo" que exibe todos os projetos com essa tag "Projectdev" Isso proporciona uma supervisão incrível, permitindo que eu me afaste e avalie as datas de início, as datas de término e o pipeline em TODO O NEGÓCIO e em todos os clientes - tudo em uma visualização simplificada!

Matthew Carter, Atomic Digital Marketing - Fundador e CEO

Faça o possível para unir todos os seus esforços de gerenciamento de projetos. Quando há vários aplicativos que você usa para gerenciamento de projetos e colaboração, um membro da equipe pode ter dificuldade para acompanhar todos eles. Em vez disso, encontre uma plataforma de gerenciamento de projetos que resolva todos os seus problemas de uma só vez, como ClickUp (especialmente recomendado), Asana ou Notion; e transforme seu projeto em um organismo vivo nessa plataforma para que seus colegas de equipe possam direcionar o foco em uma única plataforma.

Selman Gokce, UserGuiding - Inbound Marketer

É difícil dizer isso, mas o fato de um projeto ser prioridade máxima para você como profissional de marketing não significa que ele seja importante para os outros envolvidos no projeto Seus especialistas no assunto podem estar literalmente revirando os olhos ao pensar em gastar o tempo deles para lhe dar informações ou feedback. Então, seu trabalho número 1 é deixar as pessoas empolgadas Pegue-as pelo colarinho e faça com que elas vejam o panorama geral: mais tráfego, mais leads, mais crescimento para a empresa Faça com que elas se sintam como super-heróis incríveis e pessoas excelentes em geral por ajudarem você Você pode fazer isso atualizando regularmente as tarefas do ClickUp, comemorando cada pequeno progresso e lembrando a todos do plano e de sua função nele._

Jakub Grajcar, STX Next

Líder de marketing de entrada

Gostaríamos de agradecer a todos que participaram deste resumo de dicas de gerenciamento de projetos! 🙏🏽

_E agora, vamos ouvir nossa equipe ClickUp!

Dicas de gerenciamento de projetos da equipe de marketing do ClickUp

Nossa equipe de marketing sabe uma ou duas coisas sobre a mágica de implementar um software gratuito de gerenciamento de projetos para o trabalho. 😉🧙🏻‍♀️

Eles confiam no ClickUp para atender às suas necessidades exclusivas, desde conteúdo e mídia social até publicidade paga e muito mais.

O ClickUp é uma excelente ferramenta para rastreamento de metas e permite que a equipe organize tarefas rapidamente, coordene projetos entre equipes e gerencie campanhas de marketing.

O melhor de tudo é que eles podem fazer tudo isso e muito mais em UM só lugar.

ouça o que temos a dizer membros da equipe de marketing sobre como eles usam o ClickUp todos os dias e, talvez, você possa começar a replicá-los em seus fluxos de marketing também!

O ClickUp for Content Management é um divisor de águas. Conseguimos criar modelos de tarefas para todas as nossas páginas de destino, identificar facilmente os gargalos com o rastreador de status do Board View e saber o que está por vir usando tags e prioridades. As revisões de blogs são simplificadas usando automação , e os fluxos de e-mail podem ser visualizados em Mapas mentais . A personalização é realmente o que torna o ClickUp uma ferramenta tão poderosa para as equipes de marketing.

Erica Chappell, Editora gerente

Não subestime o valor das tarefas recorrentes. Cada dia na vida de um profissional de marketing é único. As prioridades mudam rapidamente e, muitas vezes, precisamos mudar de rumo em um piscar de olhos. No entanto, há muitas responsabilidades habituais que são essenciais em nossas funções. Monitoramos os dados, realizamos auditorias, analisamos os concorrentes etc. Muitas vezes, essas tarefas simples, porém importantes, passam despercebidas. Crie um sistema de responsabilidade para suas tarefas diárias recorrentes. Isso economiza um pouco de espaço em seu cérebro para se concentrar mais no trabalho imprevisível que está por vir.

**Jeremy Galante, Gerente de SEO

Tenha uma meta de projeto claramente definida e um entendimento do escopo antes de mergulhar na execução. Com um esboço completo detalhando os linha do tempo do projeto , objetivos e estratégia, você poderá maximizar a eficiência no uso do tempo e dos recursos da empresa. > Identifique os obstáculos desde o início, crie soluções escalonáveis e mantenha sua equipe alinhada!

Sarah Gordon, **Gerente de projetos criativos > Como profissionais de marketing, estamos sempre fazendo malabarismos com vários tipos diferentes de tarefas de conteúdo todos os dias. > > Para concentrar meu foco no que precisa de minha atenção, uso uma combinação de > Home > e o > Bandeja de tarefas > . > > Começo em Início, descubro as tarefas que preciso realizar no dia e as coloco na Bandeja de tarefas. Eu até as arrasto em uma sequência, para saber em que ordem devo trabalhar. > > Isso não apenas me mantém concentrado no que preciso fazer, mas também é muito gratificante desanexar as tarefas da bandeja à medida que as concluo ao longo do dia!

**Greg Swan, Gerente de conteúdo

Minha dica número 1 de gerenciamento de projetos para profissionais de marketing é nunca subestimar o poder da organização! Se você estiver usando um post-it, uma plataforma de gerenciamento de projetos como o ClickUp ou o bom e velho planilhas do Excel , manter suas tarefas organizadas é a melhor maneira de ficar em dia com os projetos e cumprir seus prazos.

Madison Leonard, gerente de marketing de produtos

Conclusão

O gerenciamento de projetos de marketing não precisa ser tão assustador.

Na verdade, pode ser agradável com a ajuda de um software de gerenciamento de projetos como o ClickUp!

Estabeleça objetivos claros, defina cronogramas apropriados, melhore a colaboração da equipe, controle os projetos e os prazos e economizar tempo para que você possa fazer mais daquilo que gosta de fazer. inscreva-se em uma conta gratuita hoje mesmo_ e torne-se um gerente de projetos de marketing eficiente em pouco tempo! 😉 🚀