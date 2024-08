10 melhores ferramentas de análise de produtos em 2024 (avaliações e preços)

Por que determinados recursos do seu produto não estão recebendo a atenção que merecem? Você está perdendo o sono por causa disso?

Você não está sozinho.

Compreender o comportamento do usuário, o uso do produto e as jornadas do cliente é difícil, mas essencial. É aí que uma ferramenta de análise de produtos pode ajudar! Elas controlam como os usuários interagem com um produto, revelam os recursos mais populares, o tempo gasto em cada recurso e muito mais.

Com a análise de produtos, você aprenderá tudo sobre seu produto novamente. Especialmente as áreas que precisam ser corrigidas.

Com todos esses dados qualitativos e quantitativos, é mais fácil identificar os recursos que devem ser aprimorados, promovidos ou totalmente reformulados.

Além disso, o uso dos recursos de segmentação dessas ferramentas o ajudará a criar mensagens personalizadas que ajudarão seus clientes a avançar na jornada de compra.

É claro que você aprimora seu produto e mantém a base de clientes existente. Mas isso é apenas o começo. Vamos identificar e analisar como as ferramentas de análise de produtos ajudam você a aumentar as vendas.

O que você deve procurar nas ferramentas de análise de produtos?

Antes de explorar nossas principais opções de ferramentas de análise de produtos, vamos analisar alguns recursos de que sua equipe precisa para aproveitar ao máximo o investimento:

Interface de usuário intuitiva: Uma interface amigável que permita que usuários técnicos e não técnicos naveguem e extraiam insights

A ferramenta analítica deve ter a capacidade de definir e rastrear eventos personalizados, adaptados às suas metas comerciais específicas

Certifique-se de que a ferramenta se integre às suas fontes de dados, bancos de dados e outras plataformas relevantes existentes

Certifique-se de que a ferramenta esteja em conformidade com os regulamentos de proteção de dados e siga as práticas recomendadas de segurança de dados

Se aplicável, certifique-se de que a ferramenta possa analisar e rastrear com eficácia o comportamento do usuário em aplicativos móveis

Procure opções sólidas de visualização para uma comunicação clara e eficaz dos insights

A ferramenta escolhida deve ser dimensionada com a sua empresa à medida que a base de usuários e o volume de dados aumentam

A disponibilidade de suporte ao cliente e o acesso a materiais de treinamento são cruciais para ajudar a sua equipe a aproveitar ao máximo a ferramenta

As 10 melhores ferramentas de análise de produtos para usar em 2024

Agora que sabemos o que procurar nas ferramentas de análise de produtos, vamos analisar as 10 melhores opções.

1. Google Analytics

via Google Analytics O Google Analytics lidera nossa lista dos melhores softwares de análise de produtos, oferecendo muitas ferramentas gratuitas para análise aprofundada de dados comerciais. Seja no seu site ou aplicativo, o Google Analytics permite examinar os dados em todas as plataformas, fornecendo insights valiosos sobre sua base de usuários.

Recursos como metas SMART facilitam rastreamento de metas garantindo que seus esforços estejam alinhados com seus objetivos. E a melhor parte? Você tem acesso a insights que somente o Google pode lhe oferecer.

Como o Google vem com muitos produtos diferentes, como o Google Advertising e o Google Publisher, conecte-se e use esses insights para obter melhores resultados.

Melhores recursos do Google Analytics

Analise dados qualitativos e quantitativos com clareza usando ferramentas robustas de relatório e visualização

Entenda o desempenho decampanhas de marketing com análise de funil

Simplifique o processo de adição de códigos de rastreamento usando o Gerenciador de tags do Google

Detecte padrões e anomalias com a detecção inteligente de anomalias

Limitações do Google Analytics

Ele usa apenas dados de amostragem

Não há acesso a dados brutos

É mais difícil executar análises sofisticadas

O limite de acessos é de 10 milhões

Preços do Google Analytics

Gratuito

Google 360: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Google Analytics

G2: 4,5/5 (6.240+ avaliações)

4,5/5 (6.240+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (7.760+ avaliações)

2. História completa

via

História completa

O Fullstory é uma opção popular de software de análise que explora as áreas específicas em que seu site, aplicativo ou software pode estar causando problemas para os visitantes. A identificação de problemas o ajudará a fazer melhorias.

Esse software de análise de produtos resolve com eficácia problemas como páginas de erro 404 e tags ausentes, garantindo uma experiência digital mais tranquila.

E isso não é tudo; suas ferramentas de análise devem funcionar de forma eficiente com outras ferramentas em seu arsenal. O Fullstory se integra com os populares software de gerenciamento de projetos como Slack, Trello e outros.

Melhores recursos do Fullstory

Obtenha insights imediatos sobre as interações e os comportamentos dos usuários com relatórios em tempo real

Obtenha uma melhor compreensão de sua base de clientes com análise direcionada usando segmentação

Associe ações específicas a usuários individuais com a identificação de usuários

Obtenha um registro detalhado de cada clique feito pelos usuários com rastreamento preciso de cliques

Limitações do Fullstory

Mais focado no rastreamento de sites, menos eficiente para aplicativos

Considerado relativamente caro em comparação com ferramentas semelhantes

Preços do Fullstory

Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados Avançado: Preços personalizados

Preços personalizados Business: Preços personalizados

Fullstory avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 350 avaliações)

4,5/5 (mais de 350 avaliações) Capterra: 4,6/5 (65+ avaliações)

3. Mixpanel

via Mixpanel Se você deseja monitorar todos os aspectos do comportamento do usuário, o Mixpanel o ajudará. Ele analisa dados, identifica tendências, fornece atualizações em tempo real e ajuda a visualizar dados facilmente com gráficos e diagramas detalhados.

O que faz a Mixpanel se destacar é sua abordagem fácil de usar para a exploração de dados - não há necessidade de conhecimento de SQL. O dimensionamento não é um problema; a plataforma cresce com seu volume de dados em expansão.

Melhores recursos do Mixpanel

Realize experimentos eficazes com testes A/B

Obter uma compreensão clara dos resultados com a visualização versátil de dados

Obtenha feedback do usuário para modificações com pesquisas móveis

Automatize o rastreamento das interações do usuário com recursos de rastreamento automático

Limitações do Mixpanel

A formatação do painel poderia ser mais fácil de usar

A curva de aprendizado é considerada desafiadora por alguns usuários

Alguns usuários acham que os recursos da documentação estão desatualizados

Preços do Mixpanel

**Gratuito

Growth: A partir de US$ 20 por mês

A partir de US$ 20 por mês Enterprise: A partir de US$ 833 por mês

Avaliações e resenhas do Mixpanel

G2 : 4.6/5 (mais de 1080 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 1080 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 120 avaliações)

4. UXCam

via UXCam O UXCam se destaca como uma das principais ferramentas de software de análise de produtos adaptadas para monitorar o comportamento do usuário em aplicativos móveis. Ela oferece uma visão geral clara de como os usuários se envolvem com seu aplicativo, ajudando-o a melhorar o envolvimento geral.

O que é interessante é que você obtém insights sobre os dados de comportamento do usuário e entende por que os usuários podem não conseguir converter com recursos como mapas de calor e repetições de sessão.

Melhores recursos da UXCam

Exibir e analisar indicadores-chave de desempenho (KPIs) com painéis personalizáveis

Ajuste a jornada do cliente com análise de funil

Identifique exatamente onde os usuários param no seu aplicativo com fluxos de tela

Personalize os dados por meio da análise de eventos para obter insights personalizados

Limitações da UXCam

Os painéis poderiam se beneficiar de uma funcionalidade mais avançada e flexível

Projetado exclusivamente para aplicativos móveis, não para aplicativos da Web

Considerado relativamente caro

Problemas ocasionais com carregamento lento

Preços da UXCam

Gratuito : Até 3.000 sessões

: Até 3.000 sessões Crescimento : Preços personalizados

: Preços personalizados Enterprise: Preços personalizados

UXCam avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 150 avaliações)

4,7/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 20 avaliações)

5. Amplitude

via Amplitude O Amplitude se destaca como uma ferramenta de análise de produtos de primeira linha, oferecendo insights valiosos sobre como os usuários navegam em seu aplicativo, seus recursos favoritos e muito mais para aumentar a retenção. Esses insights ajudam você a aprimorar seu aplicativo digital estratégia de produto .

Sua interface amigável diferencia o Amplitude, tornando a curva de aprendizado mais suave em comparação com outros softwares de análise de produtos.

Melhores recursos do Amplitude

Envolva-se com os dados por meio da visualização

Acompanhe o abandono de usuários com uma análise eficiente do funil

Aprofunde-se nos dados para obter insights valiosos

Interface fácil de usar, adequada para usuários iniciantes e não técnicos

Limitações de amplitude

A análise se limita aos dados coletados nos últimos 365 dias

Não é a melhor opção para usuários técnicos que buscam funcionalidades avançadas

Limites entre segmentos de usuários, visualização em fluxos de usuários e o número de eventos para um único gráfico

Preços da Amplitude

Gratuito

Plus: A partir de US$ 49 por mês

A partir de US$ 49 por mês Growth: Preços personalizados

Preços personalizados Enterprise: Preços personalizados

Amplitude classificações e comentários

G2 : 4.5/5 (mais de 2.010 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 2.010 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 60 avaliações)

6. Caixa de vidro

via Caixa de vidro O Glassbox é uma das ferramentas de análise de produtos que fornece uma visão geral de como os usuários interagem com seu produto digital em diferentes canais. Não se trata apenas do que eles estão fazendo, mas por que estão fazendo isso.

Essa visão clara e cristalina acelera a tomada de decisões. E se a tomada de decisões tende a ser um obstáculo, considere o uso de modelos gratuitos de tomada de decisão para melhorar seus resultados.

Recursos do Glassbox

Mergulhe fundo com mapas de jornada aumentados e repetições de sessões para entender o comportamento do usuário

Obtenha visualizações em tempo real que são fáceis de usar, abrangendo dados em aplicativos da Web e móveis

Obtenha insights baseados em IA para tomar decisões mais rápidas

Desenvolva recursos essenciais com base no que seus clientes usam e precisam usando dados comportamentais

Limitações do Glassbox

Opções limitadas para personalizar visualizações e elementos de relatórios

Os usuários podem achar difícil pesquisar nomes de páginas sem um repositório centralizado

Alguns usuários relatam uma velocidade de funcionamento mais lenta

Preços do Glassbox

O Glassbox tem modelos de preços personalizados para suas necessidades específicas.

Avaliações e resenhas do Glassbox

G2: 4,9/5 (mais de 580 avaliações)

Capterra: 5/5 (mais de 40 avaliações)

7. Pendo

via Pendo O Pendo é uma das ferramentas de análise de produtos mais populares do mercado. Não é necessário nenhum conhecimento técnico - mergulhe de cabeça e colete dados de aplicativos e de comportamento do usuário. A parte legal? A análise retroativa também permite que você aprenda com dados anteriores - um recurso amplamente utilizado pelas equipes de produtos e marketing.

Faça sua processo de tomada de decisão mais rapidamente com esses insights. O Pendo também faz maravilhas para a sua equipe com a análise de processos. Use os dados para ajustar e otimizar os aplicativos que sua equipe usa todos os dias.

Melhores recursos do Pendo

Identifique rapidamente os recursos do produto que seus clientes adoram

Visualize dados para ver onde os usuários podem estar encontrando obstáculos ou desistindo

Integração com CRM e ferramentas como Salesforce, Slack, WordPress e muito mais

Limitações do Pendo

As opções de personalização dos recursos e painéis de análise são um pouco limitadas

É necessário algum conhecimento técnico, especialmente em marcação

Preços do Pendo

Gratuito

Crescimento: Preços personalizados

Preços personalizados Portfólio: Preços personalizados

Pendo classificação e comentários

G2: 4,4/5 (1350+ avaliações)

4,4/5 (1350+ avaliações) Capterra: 4,5/5 (200+ avaliações)

8. Foguete de registro

via Foguete de registro O Logrocket decodifica o "porquê" por trás de suas principais métricas e KPIs, facilitando a visualização de comportamentos cruciais e o rastreamento de tendências sem esforço. A maioria dos usuários o adora porque requer um conhecimento mínimo de tecnologia. A IA fornece as respostas que você precisa sobre o produto em segundos.

Além disso, os insights do funil se aprofundam no motivo pelo qual os usuários abandonam o seu produto, ajudando-o a entender os recursos que agregam mais valor aos seus usuários. Isso a torna uma das melhores ferramentas de análise de produtos da lista para impulsionar a adoção pelos usuários.

Melhores recursos do Logrocket

Rastreia erros e bugs

Examina dados qualitativos e quantitativos para obter insights

Permite a colaboração entre equipes para identificar e resolver problemas de UX

Inclui a reprodução da sessão para uma visão detalhada

Limitações do Logrocket

Curva de aprendizado acentuada

Poderia se beneficiar da exclusão de erros provenientes de extensões instaladas pelo usuário

Não há opção para localizar seções específicas de sessões de usuário, que são muito longas para navegar

Preços do Logrocket

Gratuito para sempre

Equipe: A partir de US$ 69 por mês

A partir de US$ 69 por mês Profissional: A partir de $295 por mês

A partir de $295 por mês Enterprise: Preços personalizados

Avaliação e resenhas do Logrocket

G2: 4,6/5 (1180+ avaliações)

4,6/5 (1180+ avaliações) Capterra: 4,9/5 (20+ avaliações)

9. Pilha

via Pilha Análise de dados

O Heap se destaca por sua simplicidade na coleta e análise ciclo de vida do produtoe dados . Com a interface intuitiva do Heap, navegar pelos meandros dos dados torna-se simples, tornando-o uma das ferramentas de análise de produtos mais fáceis de usar nesta lista para pessoas não técnicas.

O que diferencia o Heap é sua capacidade de fornecer insights essenciais que atendem e superam as expectativas dos clientes, levando a uma maior taxa de retenção.

Melhores recursos do Heap

Configuração simples para um início sem complicações

Repetições impressionantes de sessões que identificam os usuários exatos

Feedback rápido pós-configuração sem complicações

Equipe de suporte forte que lhe dá apoio

Limitações de heap

Falta de visitas guiadas, banners e pesquisas NPS em comparação com algumas alternativas

Problemas de precisão com determinados eventos capturados automaticamente e rotulados

Concentra-se apenas nas interações de front-end, exigindo outra ferramenta para lidar com o back-end

Preços do Heap

Gratuito

Crescimento : Preços personalizados

: Preços personalizados Pro : Preços personalizados

: Preços personalizados Premium: Preço personalizado

Heap ratings and reviews

G2 : 4.4/5 (1070+ avaliações)

: 4.4/5 (1070+ avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 40 avaliações)

10. Métrica Quântica

via Métrica quântica A Quantum Metric encerra nossa lista como um participante influente entre as melhores ferramentas de análise de produtos. Ela abrange uma ampla gama de KPIs, sejam eles técnicos, comportamentais ou voltados para os negócios.

A plataforma se concentra em identificar rapidamente quaisquer alterações nesses KPIs para mantê-lo informado, especialmente quando surgem anomalias, como problemas de conversão. Identificar e resolver esses problemas em tempo real pode melhorar muito a retenção de clientes.

Falando em retenção de clientes, ele também ajuda você a mergulhar nos pontos de dados do segmento de comportamento do cliente. Assim, você pode identificar as necessidades não atendidas e agir de acordo com elas.

Melhores recursos do Quantum Metrics

Rastreamento abrangente do uso

Detecção de problemas em estágio inicial com uma abordagem investigativa

Análise sob medida por meio de painéis personalizáveis

Insights diretos com aplicativos visíveis, oferecendo mapas de calor e profundidade de rolagem em seu site

Limitações do Quantum Metrics

Não há integração com o Google Sheets

Há espaço para melhorias na exibição da interação

A interface de relatórios personalizados poderia ser mais fácil de usar

Preços da Quantum Metrics

Os detalhes de preços não são exibidos na plataforma.

Avaliações e resenhas do Quantum Metrics

G2: 4,6/5 (mais de 220 avaliações)

4,6/5 (mais de 220 avaliações) Capterra: Não há classificações suficientes

Outras ferramentas do produto

Enquanto plataformas como o Google Analytics se concentram em extrair insights acionáveis dos dados do produto, ferramentas avançadas de soluções de gerenciamento de produtos como ClickUp aproveita os recursos de IA para facilitar um roteiro coeso para melhorar a colaboração da equipe e a geração eficiente de feedback do usuário. Ele pode facilmente dobrar e competir com as melhores ferramentas de análise de produtos desta lista.

Use o ClickUp para gerenciar o ciclo de vida do seu produto com mais de 15 visualizações, modelos predefinidos e vários recursos de colaboração com eficiência

ClickUp IA do ClickUp muda a maneira como você lida com crises imediatas no gerenciamento de produtos. Por exemplo, se o seu concorrente lança um produto semelhante ao seu antes de você, é preciso agir rapidamente. O lançamento que estava previsto para o mês seguinte é subitamente transferido para a semana seguinte. Muito a fazer, mas pouco tempo. É aí que o ClickUp AI facilita as coisas:

Criando um plano de lançamento no mercado e atribuindo responsabilidades a diferentes departamentos, como equipes de produto e marketing, vendas, serviços, SEO, engenharia e muito mais

O ClickUp AI automatiza as tarefas que cada departamento precisa realizar. Por exemplo, se você selecionar um design, poderá inserir prompts e ele o ajudará a fazer um brainstorming de possíveis jornadas do usuário, e sua equipe de design terá tudo o que precisa para começar

A comunicação e a colaboração rápidas entre diferentes departamentos não deixam espaço para confusão

Automatize a redação de documentação com IA, monitore o progresso por meio de gráficos e sprints e resolva bugs de codificação rapidamente usando o ClickUp

Embora o ClickUp automatize a maioria das tarefas de gerenciamento de produtos, aqui estão alguns recursos adicionais que ajudam:

Melhores recursos do ClickUp

Obter uma representação visual decronogramas de projetos e marcos com roteiros

Use seus vários modelos para elaborar rapidamente resumos de produtos, roteiros de produtos, gerenciamento ágil de scrum e rastreamento de bugs e problemas

Centralize os detalhes, requisitos e especificações do projeto com a documentação

Defina, acompanhe e gerencie metas do projeto para garantir o alinhamento com o objetivo comercial geral

Usar suas ferramentas para planejamento de sprint, gerenciamento de backlog e acompanhamento do progresso

Use o ClickUp para acompanhar o progresso com metas numéricas, monetárias, verdadeiro/falso e de tarefas

Priorize e organize as tarefas para uma execução eficiente do sprint

Obtenha um painel centralizado para acesso instantâneo às métricas, ao progresso e aos KPIs do projeto

Crie relatórios personalizados para aprimorar a análise de dados

Use suas ferramentas visuais, como tabelas e gráficos, para facilitar a interpretação dos dados do projeto

Colabore eplaneje estrategicamente com os membros da sua equipe, independentemente da localização deles

O ClickUp se reúnegerenciamento ágil de projetos precisa se adaptar às mudanças nos requisitos de suas equipes

Limitações do ClickUp

Esmagador para novos usuários devido a muitos recursos e funcionalidades diferentes

As alterações nos cartões às vezes demoram um pouco mais para serem refletidas

Preços do ClickUp

O ClickUp oferece cinco planos de preços diferentes para atender às necessidades de diversas equipes:

Plano gratuito para sempre

Plano Ilimitado: US$ 7 por mês por usuário

US$ 7 por mês por usuário plano Business Plan : uS$ 12 por mês por usuário

: uS$ 12 por mês por usuário Plano Empresarial Plus Plano : $19 por mês por usuário

: $19 por mês por usuário Plano Enterprise: preços personalizados

Observação: O ClickUp AI está disponível por US$ 5 por espaço de trabalho em todos os planos pagos.

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Encontre instantaneamente os dados de que você precisa com os widgets no ClickUp Dashboards

Abrace o sucesso orientado por dados: Escolhendo a ferramenta de análise de produto certa para seu crescimento

À medida que você avança na descoberta de insights interessantes sobre seu produto, complemente-o com ferramentas que facilitam o gerenciamento de produtos, como o ClickUp faz com seus diversos recursos.

Afinal, não se trata apenas de coletar e interpretar dados, mas também de automatizar os processos seguintes e melhorar a colaboração entre os membros da sua equipe.

Com as ferramentas corretas de análise de produtos, você não precisa mais se perguntar se a concorrência vai assumir o controle. Você está pronto para tomar medidas rápidas e eficientes quando necessário.