Você já se perguntou como os itens do seu carrinho aparecem automaticamente na página de checkout - o valor total calculado, os descontos e cupons adicionados e os detalhes de envio incluídos?

Ou como o seu carro com controle remoto se move sem esforço com apenas um joystick alimentado por bateria?

Grande parte do crédito vai para os desenvolvedores de software. 🕹️

O desenvolvimento de software é o alicerce do avanço tecnológico. Os desenvolvedores usam matemática, lógica e programas de computador para criar soluções para problemas cotidianos e desafiar os limites da inovação.

Atualmente, a função de um desenvolvedor de software em todos os setores é vital, pois ele pode transformar ideias em sistemas funcionais.

Mas quem são eles e como é um dia na vida de um desenvolvedor de software?

Nós temos as respostas para essas perguntas. 👀

Quem é um desenvolvedor de software?

Um desenvolvedor de software é um profissional qualificado que usa conhecimentos de programação e design de computadores para criar, projetar, desenvolver e manter aplicativos ou sistemas de software que ajudam a resolver problemas ou atender às necessidades dos usuários.

Essas pessoas experientes em tecnologia são responsáveis pela criação de programas de computador para vários dispositivos, de desktops a celulares, automóveis e até mesmo sinais de trânsito. Os desenvolvedores de software também "depuram" ou corrigem softwares e atualizam softwares existentes.

Todos os aplicativos, computadores e sistemas digitalizados são executados com software. Os desenvolvedores de software trabalham em equipes de engenharia como indivíduos em pequenas organizações ou como freelancers em uma ampla variedade de projetos desse tipo.

O ClickUp combina rastreamento de tarefas, comunicação, documentos e automação em uma única plataforma unificada, adaptada às equipes de desenvolvimento de software para melhorar a produtividade e a colaboração

Engenheiro de software vs. Desenvolvedor de software

Entender os detalhes da tecnologia pode ser difícil, e muitas pessoas costumam confundir desenvolvedores de software com engenheiros de software e usar esses títulos de forma intercambiável.

Pode ser difícil diferenciar suas habilidades e áreas de foco, especialmente porque tanto os desenvolvedores quanto os engenheiros trabalham em projetos semelhantes.

Aqui estão definições simples.

Engenharia de software e engenheiros de software

Engenharia de software é a aplicação de princípios de engenharia ao desenvolvimento de software, enfatizando uma abordagem sistemática e disciplinada para projetar, desenvolver e manter software.

Os engenheiros de software se concentram em todo o processo de desenvolvimento de software: arquitetura de software, análise de sistema, padrões de projeto, escalabilidade, otimização de desempenho, confiabilidade e robustez do sistema.

Eles costumam trabalhar nos aspectos arquitetônicos das soluções de software, garantindo que elas sejam escalonáveis, passíveis de manutenção e que sigam as melhores práticas de engenharia de software.

Os engenheiros de software executam várias tarefas, como a coleta de requisitos, a realização de estudos de viabilidade, a criação de sistemas, o planejamento de projetos e a colaboração com as partes interessadas para alinhar o desenvolvimento de software aos objetivos comerciais.

Eles combinam habilidades técnicas e princípios de engenharia para criar soluções de software eficientes. Algumas das habilidades essenciais de um engenheiro de software incluem

Um profundo conhecimento da arquitetura de software e dos princípios de design

A capacidade de projetar sistemas de software escalonáveis, robustos e eficientes

Conhecimento profundo de metodologias e práticas recomendadas de engenharia de software

Habilidades avançadas de resolução de problemas, pensamento crítico e capacidade de lidar com questões complexas

Habilidades de gerenciamento de projetos, liderança e tomada de decisões estratégicas

Conhecimento profundo dos fundamentos da ciência da computação, como algoritmos, estruturas de dados e complexidade computacional

Desenvolvimento de software e desenvolvedores de software

O desenvolvimento de software é uma parte da engenharia de software. Um desenvolvedor de software se concentra na codificação e na programação de aplicativos de software, o que contribui para a criação de um sistema de software completo.

Suas principais responsabilidades incluem escrever código, projetar soluções de software, depurar e testar aplicativos para garantir que eles atendam aos requisitos funcionais.

Os desenvolvedores de software implementam soluções e executam tarefas específicas relacionadas ao desenvolvimento de software. Eles colaboram com designers, testadores e membros da equipe de engenharia de software para traduzir requisitos do projeto em código funcional.

Um desenvolvedor de software é especializado em habilidades cruciais para o ciclo de vida do desenvolvimento de software, como

Proficiência em linguagens de programação, como Python, JavaScript, C++ e outras estruturas e tecnologias

Conhecimento deferramentas de desenvolvimento de softwarecomo IDEs e sistemas de controle de versão, como o Git

Habilidades de codificação e depuração para solucionar problemas com eficiência

Aptidão para identificar e resolver problemas técnicos

Conhecimento de todo o ciclo de vida de desenvolvimento de software, desde o projeto até a implantação

Colaboração com outros desenvolvedores, designers e testadores - essencialmente trabalhando comequipes multifuncionais e comunicando-se com eficiência

Em resumo, embora ambas as funções envolvam o desenvolvimento de software, as responsabilidades de um engenheiro de software são mais amplas e combinam princípios técnicos com uma abordagem holística do projeto e desenvolvimento de software. Por outro lado, um desenvolvedor de software se concentra na codificação e na implementação de soluções de software.

Agora que já explicamos a diferença entre essas funções, vamos nos aprofundar em um dia na vida de um desenvolvedor de software, começando com as funções e responsabilidades típicas.

Funções e responsabilidades de um desenvolvedor de software

As empresas de praticamente todos os setores se tornaram digitais ou estão passando por um processo de digitalização transformação digital . Os desenvolvedores de software desempenham um papel fundamental em ambos os cenários.

Entretanto, independentemente do setor e do tamanho da organização, suas principais responsabilidades são semelhantes. Veja a seguir um detalhamento das funções e responsabilidades típicas de um desenvolvedor de software em uma organização de pequeno a médio porte.

1. Codificação e desenvolvimento de software

Escrever códigos limpos e passíveis de manutenção usando linguagens de programação relevantes para a pilha de tecnologia e a infraestrutura de TI da empresa

Desenvolver aplicativos de software ou componentes de software com base nos requisitos do projeto

Execução de testes, identificação de bugs e depuração de problemas para garantir a funcionalidade e a qualidade do software

2. Manutenção e aprimoramento do sistema

Auxiliar na manutenção e atualização de aplicativos de software existentes para garantir que permaneçam funcionais e seguros

Implementar novos recursos e funcionalidades no software existente com base no feedback do usuário e nos requisitos comerciais

3. Colaboração e comunicação

Envolver-se em fluxos de trabalho orientados para a equipe, trabalhando em estreita colaboração com designers de produtos e gerentes de projeto para garantir o alinhamento e a conclusão oportuna do projeto

Fornecer atualizações sobre tarefas, progresso e possíveis problemas

4. Resolução de problemas e inovação

Analisar problemas técnicos e propor soluções para melhorar a estrutura e o desempenho do software

Exploração de novas tecnologias, ferramentas e metodologias para aprimorar os processos de desenvolvimento de software e a produtividade

5. Documentação e relatórios

Criação de documentação técnica, como registros de código, manuais do usuário e especificações do sistema, para facilitar a manutenção e o desenvolvimento futuros. Isso é especialmente útil nos casos em que novos desenvolvedores precisam entrar em ação para trabalhar em aplicativos existentes

Relatar regularmente as tarefas concluídas, os marcos alcançados e os desafios enfrentados pelas partes interessadas relevantes para manter todos atualizados

Com todas essas habilidades e responsabilidades técnicas para lidar, como os desenvolvedores organizam um dia típico sem ficarem sobrecarregados ou esgotados?

Aqui está o que eles fazem.

Um dia na vida de um desenvolvedor de software

Um dia típico na vida de um desenvolvedor de software envolve o desenvolvimento de aplicativos, software e sistemas em diferentes estágios, bem como a interação com pessoas de outras equipes e funções para realizar o trabalho.

Aqui está um resumo de como é o dia deles.

Manhã

Suas manhãs começam com uma rápida revisão das tarefas pendentes, verificação de e-mails importantes e resolução de problemas de sistema da noite anterior.

Se não houver erros, o desenvolvedor examinará seu calendário e priorizará as tarefas em sua lista de afazeres para o dia.

Os desenvolvedores geralmente trabalham em ' sprints (sprints),' que são períodos de trabalho para a criação ou atualização de aplicativos. Isso pode envolver codificação, escrita de algoritmos ou depuração do código existente para garantir o bom funcionamento dos componentes do software. 🏃🏼

Durante esse tempo, o desenvolvedor pode colaborar com outros membros da equipe para discutir estratégias de implementação ou resolver obstáculos técnicos.

Os desenvolvedores fazem pequenas pausas para se atualizarem com as notícias do setor, lerem artigos técnicos e se atualizarem sobre o mundo da tecnologia e seus últimos avanços. Alguns desenvolvedores podem usar esse tempo para projetos pessoais ou para explorar novas linguagens ou ferramentas de programação.

Eles podem ter de participar de chamadas de equipe ou de reuniões diárias reuniões de equipe para compartilhar relatórios de progresso e atualizações do cronograma e destacar quaisquer obstáculos ou desafios.

Tarde

Para um desenvolvedor de software, se as manhãs são para a solução de problemas, as tardes são para a ideação e a criatividade.

Eles trabalham na codificação, teste e refinamento de soluções de software. Isso envolve escrever novas funcionalidades, realizar revisões de código ou otimizar o código existente para desempenho e escalabilidade.

Mais tarde, eles assumem tarefas como atualizar a documentação, responder a e-mails ou participar de sessões de treinamento ou workshops para se manterem atualizados sobre novas tecnologias ou metodologias.

Noite

Os desenvolvedores têm preferências diferentes para encerrar o dia. Alguns optam por concluir todas as tarefas pendentes ou se preparar para o dia seguinte. Outros podem preferir continuar trabalhando em projetos individuais ou participar de comunidades de programação on-line para compartilhar conhecimento ou pedir ajuda para resolver problemas difíceis.

É claro que os cronogramas podem variar significativamente, dependendo dos projetos, das estruturas organizacionais e de equipe e dos estilos de trabalho individuais.

Às vezes, suas rotinas podem exigir flexibilidade - as tarefas podem se estender até a noite ou nos fins de semana, especialmente quando se aproximam os marcos do projeto.

Que ferramentas os desenvolvedores de software usam?

Os desenvolvedores usam vários softwares para programar, testar e liberar software. Isso depende muito da infraestrutura de TI e da pilha de tecnologia de sua organização. Ferramentas de gerenciamento de projetos salvam a vida dos desenvolvedores de software. Aqui está uma lista das mais produtivas e úteis ferramenta de gerenciamento de projetos s, juntamente com seus melhores recursos:

1. ClickUp

Use o ClickUp para simplificar todo o ciclo de vida do desenvolvimento com um centro de trabalho completo que reúne trabalho em equipe multifuncional, ferramentas e conhecimento em um só lugar.

Os desenvolvedores prosperam com colaboração, produtividade e agilidade - o ClickUp oferece tudo isso a eles.

O ClickUp é uma excelente ferramenta de gerenciamento de projetos que ajuda as equipes a colaborar e otimizar suas tarefas diárias. ClickUp para equipes de software tem recursos que facilitam às equipes de desenvolvimento lidar com suas tarefas diárias e projetos de longo prazo. Gerenciamento ágil de projetos do ClickUp ajudam as equipes de desenvolvimento a colaborar perfeitamente com outras equipes para roteiros de produtos, sprints e backlogs.

Recursos do ClickUp

via GitHubGitHub é uma plataforma de programação popular que oferece uma ampla gama de recursos para ajudar os desenvolvedores de software a criar, armazenar, hospedar e gerenciar códigos. É também uma plataforma baseada em nuvem que permite que os desenvolvedores de software colaborem com seus colegas em todo o mundo.

Recursos do GitHub

Colaborar com desenvolvedores de todo o mundo

Criar fluxos de trabalho personalizados eautomatizar tarefas repetitivas com o GitHub Actions

Use o GitHub Pages para criar e publicar sites estáticos sem a necessidade de um serviço de hospedagem ou nome de domínio separado

Reduzir o tempo para escrever código com a ajuda do GitHub Copilot, que usa IA e ML para sugerir e completar automaticamente o código

Troque ideias com notas, revisões e menções

Acompanhe o histórico de tarefas, a propriedade, o progresso e as alterações em seu código nas versões

Preços do GitHub

Individual/Organizações : Gratuito

: Gratuito Equipe : uS$ 4 por mês por usuário

: uS$ 4 por mês por usuário Empresa: uS$ 21 por mês por usuário

3. JIRA

Via Atlassian O JIRA é uma ferramenta multiuso que os desenvolvedores de software usam para gerenciamento de projetos, rastreamento de bugs e problemas e colaboração. Ele ajuda as equipes a organizar, comunicar e visualizar com eficiência um projeto de desenvolvimento de software.

Recursos do JIRA

Trabalhe em modo ágil no Jira

Usar painéis de controle personalizados

Acelerar a entrega de projetos

Melhorar continuamente os projetos

Facilite o trabalho de suas equipes

Rastreie, organize e priorize problemas, bugs, recursos e tarefas

Preços do JIRA

Individual/Organizações : Gratuito

: Gratuito Padrão : uS$ 8,15 por mês por usuário

: uS$ 8,15 por mês por usuário Premium : uS$ 16 por mês por usuário

: uS$ 16 por mês por usuário Empresarial: Preços personalizados

Em resumo, os desenvolvedores de software usam diversas ferramentas para escrever, testar, criar, depurar, criar perfis, controlar versões, documentar e implantar códigos, permitindo uma colaboração eficiente em projetos de software modernos.

Perspectivas de carreira e salário de um engenheiro de software

O desenvolvimento tecnológico está avançando e evoluindo mais rapidamente a cada dia, e os desenvolvedores de software estão em alta demanda em todos os setores por causa disso. O desenvolvimento de software é um setor próspero que oferece um plano de carreira com imenso potencial de crescimento. O Bureau of Labor Statistics projeta uma taxa de crescimento de empregos mais rápida do que a média de 2022 a 2023 para desenvolvedores de software, testadores e analistas de garantia de qualidade, impulsionada pela necessidade contínua de novos aplicativos e sistemas. O mercado global de desenvolvimento de aplicativos deverá atingir US$ 507,23 bilhões em 2025.

Os desenvolvedores de software podem esperar uma remuneração competitiva com base na demanda de trabalho, na senioridade, na função, na pilha de tecnologia e na localização geográfica. De acordo com Glassdoor o salário médio anual de um desenvolvedor de software nos Estados Unidos é de US$ 1.12.419.

A função de um desenvolvedor de software é desafiadora, mas gratificante. Você pode obter insights sobre negócios e tecnologia trabalhando com vários clientes em diversos domínios.

O desenvolvimento de software é uma excelente opção de carreira se você gosta de resolver problemas, trabalhar com computadores e colaborar com outras pessoas para criar soluções impactantes para problemas do mundo real.

Você pode se especializar em áreas como desenvolvimento web, desenvolvimento de aplicativos móveis, gerenciamento de banco de dados, inteligência artificial, computação em nuvem, aprendizado de máquina, segurança cibernética e muito mais, oferecendo diversos caminhos de carreira.

Que qualificações você precisa ter?

Uma graduação ou diploma em desenvolvimento de software é a maneira mais fácil de começar uma carreira em desenvolvimento de software - você pode começar com um curso de graduação em uma escola que ofereça programas em desenvolvimento de software.

Entretanto, você também deve investir tempo para entender completamente os conceitos padrão da tecnologia escolhida e as práticas e procedimentos de programação.

Dica: Adquira experiência prática trabalhando em pelo menos uma plataforma de front-end e uma de back-end.

Dê o pontapé inicial em sua carreira como desenvolvedor de software

O desenvolvimento de software é uma disciplina fascinante com aplicações nos campos mais avançados, como medicina, produção, automação, IA, jogos, robótica e muito mais.

Se você gosta de mexer em aplicativos de software ou aspira a criar soluções que atendam a multidões de pessoas para melhorar suas vidas, tornar-se um desenvolvedor de software pode ser a resposta! Registre-se no ClickUp e explore ótimas ferramentas para desenvolvimento de software.