10 integrações do Jira para aumentar a funcionalidade e a produtividade

O Jira é uma ferramenta de rastreamento de problemas e gerenciamento de projetos desenvolvida pela Atlassian. Esse bem revisado oferece ferramentas flexíveis para que as empresas gerenciem tarefas, rastreiem bugs, sincronizem problemas e otimizem fluxos de trabalho complexos. É uma ferramenta popular entre as equipes de desenvolvimento e os gerentes de projeto.

A plataforma bem projetada inclui a integração do software com outras ferramentas para ampliar a funcionalidade.

Essas integrações podem tornar o o gerenciamento do ciclo de vida do software mais fácil, aprimorando ainda mais as otimizações do fluxo de trabalho. Neste guia do Jira, discutiremos o que você deve procurar em uma integração desse tipo. Em seguida, listaremos alguns dos melhores aplicativos de integração do Jira para obter o melhor custo-benefício.

O que você deve procurar nas integrações do Jira?

Muitos produtos incorporaram o suporte ao Jira em sua lista de integrações, mas ele é popular demais para ser ignorado. No entanto, devido às muitas opções, pode ser um desafio escolher qual delas você deve usar.

Aqui estão alguns fatores que você deve ter em mente ao considerar as integrações do Jira:

Compatibilidade com o Jira Cloud e o Jira Server: O Jira vem em uma opção de servidor hospedado na nuvem ou auto-hospedado. O Jira Cloud é sempre atualizado, mas se você estiver usando o Jira Server, certifique-se de verificar se a integração é compatível com a sua versão

Gerenciamento de projetos aprimorado: É fácil se deixar levar por todas as opções disponíveis. Para garantir que você obtenha o máximo de valor, certifique-se de que a integração contribua positivamente para seus processos de gerenciamento de projetos

Rastreamento de problemas simplificado: O feedback pode vir de muitas fontes diferentes. Procure recursos que ajudem a criar problemas no Jira com eficiência e a gerenciar as páginas de problemas do Jira com eficácia

Integração de dados: Os dados são a força vital das empresas modernas. Procure integrações que possam se conectar a ferramentas de processamento de dados ou ao Microsoft Excel para análise de dados e geração de relatórios

Experiência do usuário: A experiência do usuário do Jira foi projetada para ser simples e intuitiva, mas nem todas as integrações compartilham dessa filosofia. Procure ferramentas que aprimorem os fluxos de trabalho sem degradar a experiência do usuário

Suporte para colaboração em equipe: O Jira é usado por equipes de desenvolvimento, equipes de vendas e muitas outras unidades de negócios. As ferramentas que você usa devem permitir a colaboração fácil nos recursos que você adiciona

Flexibilidade e personalização: Cada empresa tem diferentes processos de negócios e necessidades de projetos. As integrações devem ser flexíveis o suficiente para funcionar dentro dos fluxos de trabalho específicos de que você precisa

Sua equipe de desenvolvimento pode usar a API REST do Jira para conectar seu software ao rastreador de problemas para integrações personalizadas.

As 10 melhores integrações do Jira para usar em 2024

Muitas ferramentas se integram ao software Jira. Se elas criam problemas no Jira, adicionam novas funcionalidades ou melhoram a vida dos desenvolvedores e de outras equipes, essas ferramentas podem simplificar a forma como uma equipe de DevOps aborda seu trabalho. Abaixo estão algumas das melhores integrações do Jira disponíveis no marketplace da Atlassian e em outros lugares.

Programe vários projetos, gerencie dependências e priorize tudo em sua linha do tempo de projeto personalizada com a visualização Timeline no ClickUp

O ClickUp é uma plataforma de produtividade completa. A ferramenta oferece todos os recursos de que uma empresa precisa para realizar muitas tarefas diárias. Integração com o Jira do ClickUp traz essas ferramentas adicionais de produtividade para o Jira.

Uma nova adição notável ao software é Pesquisa universal do ClickUp . Essa funcionalidade facilita a criação de uma pesquisa em todos os aplicativos e arquivos conectados, facilitando ainda mais o fornecimento de uma única fonte de verdade.

Você pode descobrir que o amplo conjunto de recursos do ClickUp limita a necessidade de ferramentas adicionais, como o Jira, tornando-o não apenas uma boa opção de integração, mas também um excelente Alternativa ao Jira . O Modelo de gerenciamento ágil de projetos e outros modelos de aprimoramento de processos podem ajudá-lo a alcançar esse objetivo.

Melhores recursos do ClickUp

A Pesquisa Universal simplifica a pesquisa em aplicativos e arquivos conectados

Ferramentas abrangentes de gerenciamento de projetos para gerenciar projetos do Jira

Integra-se perfeitamente com o Jira e sincroniza os problemas do Jira para melhorar o fluxo de trabalho

A função Extend Search ajuda a encontrar e usar rapidamente os aplicativos favoritos

Uma plataforma tudo em um reduz a necessidade de outros sistemas e outras ferramentas

A flexibilidade de integração é facilmente adaptável a várias necessidades e fluxos de trabalho da equipe

Limitações do ClickUp

Alguns usuários relatam desafios na personalização das visualizações

O aplicativo móvel pode ficar atrás da versão para desktop em termos de recursos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro por mês

Avaliações do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Microsoft 365

Via Microsoft O longo domínio da Microsoft no pacote de escritório continua com sua solução baseada em nuvem, o Microsoft 365. Essa potência de escritório é usada por quase todas as grandes empresas.

Sua integração com o Jira aprimora a experiência do projeto Jira, permitindo a colaboração em problemas usando ferramentas familiares como o Microsoft Excel, o Microsoft Teams e muito mais.

Melhores recursos do Microsoft 365

A integração com o Microsoft Teams permite a colaboração entre equipes e membros da equipe

A exportação e a importação do Excel simplificam o manuseio e a análise de dados com problemas do Jira

Os usuários podem gerenciar tarefas do Jira diretamente do e-mail por meio da integração com o Microsoft Outlook

O OneDrive e o SharePoint permitem fácil acesso e armazenamento de documentos de projetos do Jira

A integração com o PowerPoint pode facilitar a apresentação de status e relatórios de projetos

Melhora o gerenciamento geral do projeto e o fluxo de informações

Limitações do Microsoft 365

Alguns recursos podem exigir configurações adicionais para otimizar a integração com o Jira

Pode ser complicado para usuários não familiarizados com o ecossistema da Microsoft

Problemas ocasionais de sincronização com os dados do Jira para fluxos de trabalho complexos

Preços do Microsoft 365

Business Basic: US$ 7,20/mês por usuário

US$ 7,20/mês por usuário Business Standard: US$ 15,00/mês por usuário

US$ 15,00/mês por usuário Business Premium: $26,40/mês por usuário

Avaliações do Microsoft 365

G2: 4,6/5 (mais de 5.000 avaliações)

4,6/5 (mais de 5.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 13.000 avaliações)

3. Integração do Jenkins para o Jira

Via Jenkins A integração e a entrega contínuas são um grande negócio no desenvolvimento de software atualmente. O Jenkins é uma das ferramentas mais populares para automatizar o processo de criação de software. Isso faz do Jenkins uma escolha natural para as equipes de desenvolvimento de software se integrarem ao Jira. As equipes de DevOps podem combinar o rastreamento de bugs com compilações automatizadas para melhorar os fluxos de trabalho.

Integração do Jenkins para os melhores recursos do Jira

Os acionadores de compilação automatizados conectam os problemas do Jira às compilações do Jenkins

Permite que os usuários do Jira visualizem o status das compilações diretamente na página de problemas do Jira

As regras de sincronização personalizáveis oferecem flexibilidade na integração do Jira com o Jenkins

A configuração fácil simplifica o processo de integração do Jira com o Jenkins

Ajuda a equipe de desenvolvimento e outros membros da equipe a se manterem atualizados

Garante o rastreamento das alterações desde os problemas do Jira até a implementação

Limitações da integração do Jenkins para o Jira

Requer conhecimento do Jenkins para configuração e uso

Pode exigir configuração adicional do Jira para otimizar a integração

Preços da integração Jenkins para Jira

Gratuito e de código aberto

Avaliações da Integração Jenkins para Jira

G2: 4,4/5 (mais de 400 avaliações)

4,4/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 500 avaliações)

4. Conector do Power BI

Via Atlassian As organizações bem-sucedidas sabem como tirar proveito do business intelligence. Softwares como o Power BI facilitam a coleta e a interpretação de dados. No entanto, sem conexões com fontes de dados, o Power BI não tem poder. A integração com o Jira traz a visualização e a análise de dados do Power BI para os dados do Jira, fornecendo insights avançados para gerentes de projeto e equipes.

Melhores recursos do conector do Power BI

Oferece ferramentas avançadas de visualização de dados, como tabelas dinâmicas e gráficos

A integração com o Microsoft Excel simplifica o manuseio de dados do Jira para o Excel

Relatórios personalizáveis permitem relatórios altamente adaptados para projetos do Jira

A sincronização de dados em tempo real mantém o fluxo de informações do Jira atualizado

A interface fácil de usar é acessível até mesmo para membros não técnicos da equipe

Os recursos de segurança de dados mantêm os dados confidenciais do projeto protegidos

Limitações do conector do Power BI

A curva de aprendizado para usuários novos no Power BI pode ser íngreme

Às vezes, a sincronização de dados com grandes conjuntos de dados do Jira é lenta

Requer amplo conhecimento do Power BI para maximizar os benefícios

Preços do conector do Power BI

Gratuito

Pro: $10/mês por usuário

$10/mês por usuário Premium: US$ 20/mês por usuário

Avaliações do Power BI Connector

G2: 4,5/5 (mais de 1.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 1.600 avaliações)

5. Miro para Jira Cloud

Via Atlassian O Miro é uma ferramenta de colaboração visual. Sua integração com o Jira Cloud traz esse ambiente exclusivo para os usuários do Jira.

Esse ambiente de colaboração fácil e altamente visual é perfeito para os estágios de criação e planejamento dos projetos do Jira. As equipes que dependem muito do brainstorming visual e das metodologias ágeis aproveitarão ao máximo essa integração com o Jira.

Melhores recursos do Miro for Jira Cloud

As ferramentas de colaboração visual aprimoram o brainstorming e o planejamento de projetos do Jira

Sincroniza-se perfeitamente com o Jira Cloud e fornece atualizações em tempo real

Quadros brancos interativos permitem discussões criativas entre os membros da equipe

Uma grande biblioteca de modelos oferece modelos pré-fabricados para uma variedade de necessidades de projetos

A interface de arrastar e soltar simplifica o processo de criação de problemas e planos do Jira

Os recursos de colaboração em tempo real permitem que as equipes trabalhem juntas simultaneamente

Limitações do Miro for Jira Cloud

Alguns usuários podem achar a interface esmagadora no início

Requer boa conectividade com a Internet para um desempenho ideal

Preços do Miro for Jira Cloud

Gratuito

Iniciante: US$ 8/mês

US$ 8/mês Empresarial: US$ 16/mês

US$ 16/mês Enterprise: Preços personalizados

Avaliações do Miro for Jira Cloud

G2: 4,8/5 (mais de 5.000 avaliações)

4,8/5 (mais de 5.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 1.400 avaliações)

6. Infracusto

Via Infracusto O Infracost é uma solução FinOps que permite que as empresas maximizem o ROI de seus vários serviços em nuvem. Ao usar a integração com o Jira, os usuários do Infracost podem trazer esse foco no gerenciamento de custos para os projetos do Jira. Para as equipes de DevOps e empresas que gerenciam operações de nuvem em grande escala, essa conexão economizará muito dinheiro e trará mais transparência aos custos da nuvem.

Melhores recursos do Infracost

Fornece previsões detalhadas de custos para a infraestrutura de nuvem

Conecta-se perfeitamente ao Jira para processos de controle de custos

Ajuda as equipes a ficarem atentas às restrições orçamentárias com alertas de orçamento personalizáveis

As recomendações de otimização de custos sugerem maneiras de reduzir as despesas

Relatórios fáceis de usar facilitam a compreensão dos custos

O suporte a vários provedores de nuvem torna-o útil em todas as divisões de negócios

Limitações do Infracost

Requer conhecimento específico de infraestrutura de nuvem para utilizar a ferramenta integralmente

A configuração pode ser complexa para usuários não técnicos

Preços do Infracost

Grátis

Nuvem: US$ 50/mês por usuário

US$ 50/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Avaliações do Infracost

G2: 5/5 (1 avaliação)

7. Freshworks

Via Freshworks Esse conjunto de ferramentas de atendimento ao cliente é popular entre as empresas por sua ampla coleção de produtos que atendem a várias necessidades. Como uma das principais integrações do Jira, a suíte Freshworks funciona bem com o Jira, oferecendo suporte avançado ao cliente e recursos de gerenciamento de projetos. O Jira combina com o Freshdesk e o Freshservice - dois dos principais projetos da Freshworks.

Melhores recursos do Freshworks

Simplifica o tratamento de consultas de clientes no Jira

Os recursos de automação economizam tempo e aumentam a eficiência

O suporte multicanal oferece uma visão unificada das interações com os clientes

Os recursos de colaboração em tempo real permitem que os membros da equipe colaborem com os problemas dos clientes

Relatórios e análises robustos oferecem insights sobre o desempenho do suporte ao cliente

A interface amigável é de fácil navegação para todos os membros da equipe

Limitações do Freshworks

A integração pode ser complexa e demorar um pouco para ser configurada corretamente

Alguns recursos podem ser excessivos para equipes ou projetos menores

As opções de personalização podem ser limitadas em algumas áreas

Preços do ITSM da Freshworks

Growth: US$ 29/mês por usuário

US$ 29/mês por usuário Pro: $69/mês por usuário

$69/mês por usuário Enterprise: $109/mês por usuário

Avaliações do Freshworks

G2: 4,5/5 (mais de 7.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 7.000 avaliações) Capterra: 5/5 (1 avaliação)

8. Aplicativos

Via Applitools Os testes automatizados economizam muito tempo das equipes de desenvolvimento e reduzem o número de bugs que chegam ao usuário final. A Applitools é uma plataforma inovadora de testes visuais com IA que torna esse processo ainda mais eficiente. Sua integração com o Jira facilita o rastreamento dos problemas encontrados durante os testes automatizados, criando uma combinação ideal para melhorar a garantia de qualidade.

Oferece ferramentas avançadas baseadas em IA para testes de UI

Simplifica o relatório e o rastreamento de bugs no Jira

Os testes entre navegadores e dispositivos garantem a compatibilidade em várias plataformas

A comparação automatizada de capturas de tela identifica regressões visuais

A interface fácil de usar simplifica processos de teste complexos para os membros da equipe

Funciona bem com outras ferramentas de desenvolvimento e teste por meio de um amplo conjunto de integrações

Pode ser mais do que o necessário para projetos com o mínimo de componentes de UI

A configuração da integração pode ser complexa para quem está começando a fazer testes visuais automatizados

Preços personalizados

G2: 4,4/5 (47 avaliações)

4,4/5 (47 avaliações) Capterra: 4,7/5 (30 avaliações)

9. Rápido7

Via Rápido7 A Rapid7 é uma fornecedora líder de software de segurança e conformidade. A integração com o Jira se concentra em fornecer gerenciamento de vulnerabilidades e detecção de incidentes.

É inevitável que surjam problemas de segurança durante o desenvolvimento de um projeto de software. A integração do Rapid7 com o Jira ajuda a fechar as brechas pelas quais esses problemas poderiam passar.

Melhores recursos do Rapid7

Identifica e gerencia vulnerabilidades de segurança em projetos

Aprimora o rastreamento da segurança nos problemas do Jira

Oferece ferramentas para resposta rápida a incidentes de segurança

Alertas automatizados notificam as equipes sobre possíveis ameaças à segurança

Relatórios personalizáveis que se adaptam às necessidades específicas do projeto

Tanto os membros técnicos quanto os não técnicos da equipe podem usar a interface de fácil utilização

Limitações do Rapid7

Pode ser complexa a configuração e a integração total com o Jira

Alguns recursos podem ser muito avançados para equipes menores ou menos focadas em segurança

Preços do Rapid7

Insight VM: US$ 1,94/mês por ativo

US$ 1,94/mês por ativo Insight DR: US$ 5,89/mês por ativo

US$ 5,89/mês por ativo Insight AppSec: $175/mês por aplicativo

$175/mês por aplicativo Insight CloudSec: US$ 5.775/mês

Revisões da Rapid7

G2: 4,0/5 (10 avaliações)

10. Previsão.app

Via Previsão.app O Forecast.app é uma ferramenta robusta de gerenciamento de projetos que se integra profundamente ao Jira, oferecendo recursos avançados de planejamento de recursos e projetos para aprimoramento do processo de negócios . Essa pode ser a combinação perfeita para equipes que desejam soluções abrangentes de gerenciamento de projetos além das oferecidas pelo Jira, mas que ainda precisam do rastreamento de problemas e de outras ferramentas de desenvolvimento oferecidas pelo Jira.

melhores recursos do #### Forecast.app

Fornece ferramentas para agendamento detalhado de projetos e alocação de recursos

Aprimora os recursos do Jiragerenciamento de projetos recursos

Oferece insights preditivos baseados em IA para cronogramas e recursos de projetos

Permite o rastreamento preciso do tempo gasto em problemas e projetos do Jira

Ajuda a gerenciar com eficiência a carga de trabalho e a capacidade da equipe

Fácil de usar para todos os membros da equipe

Limitações do Forecast.app

A curva de aprendizado dos recursos avançados pode ser acentuada

O preço pode ser mais alto para equipes menores

Alguns recursos podem exigir configuração adicional para uso ideal com o Jira

Preços do Forecast.app

Pro: US$ 59/mês por usuário

US$ 59/mês por usuário Plus: $69/mês por usuário

Avaliações do Forecast.app

G2: 4,2/5 (mais de 100 avaliações)

4,2/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,1/5 (25 avaliações)

Se você estiver procurando por novos rastreamento de projetos aplicativos para melhorar sua produtividade, o ClickUp é uma escolha natural. Assim como o Jira, você pode criar problemas no ClickUp e acompanhar facilmente o progresso de sua conclusão. Muitas equipes descobriram que a flexibilidade oferecida pelo ClickUp é exatamente o que seus negócios precisam. Agora, você pode se concentrar na criação de um ótimo software e se preocupar menos com as complexidades do gerenciamento de um projeto.

