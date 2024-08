Como criar um resumo do produto: Estratégias, práticas recomendadas e exemplos

O lançamento de um novo produto ou recurso tem muitas partes móveis, desde o gerenciamento de orçamentos, a garantia de que todas as partes interessadas e colegas estejam na mesma página e o alinhamento dos recursos do produto com as necessidades do cliente.

Um resumo do produto serve como base para o processo de desenvolvimento do produto. Os gerentes de produto usam resumos de produto para documentar o plano do produto - suas metas, atributos e diretrizes. Todos os envolvidos nos estágios iniciais da criação do produto usam esse modelo como sua estrela-guia.

Um resumo de produto bem escrito é a base para o desenvolvimento eficaz de produtos para membros técnicos e não técnicos da equipe. Abordamos o processo passo a passo de desenvolvimento e redação de um resumo do produto e compartilhamos as práticas recomendadas para inspirar sua jornada de criação de produtos.

O que é um resumo do produto?

Um resumo do produto, também conhecido como especificação do produto, inclui detalhes essenciais sobre o produto, como sua finalidade, recursos, público-alvo, escopo do produto, especificações técnicas, visão e o problema que ele pretende resolver.

Ele também fornece informações essenciais de que uma equipe de produto precisa para desenvolver um novo recurso que é usado para o lançamento bem-sucedido do produto.

Esse documento compartilhado é um farol de orientação para a comunicação com departamentos multifuncionais, pois contém todos os detalhes em um só lugar.

Além de serem usados pela equipe de desenvolvimento de produtos, os resumos de produtos são uma ferramenta de fácil utilização para que novos funcionários ou membros da equipe entendam melhor o escopo do produto e os produtos e serviços vendidos.

Por que os resumos de produtos são importantes?

Os resumos de produtos são um documento à prova de falhas que contém detalhes críticos relacionados ao produto. O objetivo principal de qualquer resumo de produto é fornecer clareza e orientação, garantindo que todos os envolvidos no processo de desenvolvimento do produto compartilhem um entendimento unificado do produto.

Não importa se você está desenvolvendo produtos no espaço B2B ou para marcas diretas ao consumidor, o briefing do produto é uma única fonte de verdade. Todos podem obter as mesmas informações em um único documento.

Ele define a qualidade e o cronograma do produto e simplifica o processo de desenvolvimento, resultando em um processo de criação e lançamento de produtos sem interrupções.

Embora um gerente de produto seja responsável pela criação do briefing do produto, todos, incluindo marketing, designers e vendas, consideram esse documento útil.

Por exemplo, a equipe de marketing conhece a linguagem e o posicionamento precisos para campanhas orgânicas e pagas

Os designers conhecem os componentes essenciais do produto que precisam ser destacados nos ativos digitais, como páginas da Web, e-mails e anúncios de mídia social

A equipe de vendas conhece o caso de negócios do produto, o que estabelece uma base sólida para apresentar o produto a clientes potenciais e existentes

Equipada com os detalhes do produto em um documento curto, a equipe entende o contexto do produto, o processo, os principais recursos e outras informações relevantes necessárias para lançar produtos bem-sucedidos.

Com um resumo do produto pronto, sua equipe ficará mais feliz, mais produtiva e mais eficiente.

O objetivo do resumo do produto

Clareza de visão e direção

O briefing do produto fornece uma visão unificada do processo de desenvolvimento do projeto . Ele descreve as metas de desenvolvimento do produto e orienta todos os membros da equipe multifuncional para que colaborem de forma eficaz. As diretrizes estratégicas em um briefing de produto ajudam a evitar possíveis mal-entendidos.

Orientação dos esforços de desenvolvimento

Ao formular o estratégia de lançamento do projeto ao definir os requisitos essenciais, você garante que sua equipe trabalhe para atingir um objetivo comum de forma eficiente.

Mitigação de riscos

Um resumo do produto ajuda a sua equipe de desenvolvimento de produtos a identificar possíveis riscos, como bugs, e outros problemas do usuário final, como possíveis objeções do público-alvo.

Exploração de ideias

Algumas equipes de desenvolvimento de produtos usam um resumo do produto para explorar, fazer brainstorming e desenvolver ideias. Ele fornece uma estrutura estruturada para documentar conceitos e ideias complexas antes de comprometer recursos extensivos ao seu desenvolvimento.

Flexibilidade e adaptabilidade

Você não precisa se ater a nenhum formato específico ao escrever um briefing de produto; ele pode ter qualquer formato ou tamanho. Um briefing de produto flexível permite que as equipes o adaptem às suas necessidades e evoluam com os avanços futuros.

Ponto de referência

O briefing do produto é um ponto de referência durante todo o ciclo de vida do produto. Você pode atualizá-lo, revisitá-lo e refiná-lo conforme necessário, mantendo o projeto alinhado com suas metas iniciais e ajustando-se às circunstâncias e às necessidades do cliente em constante mudança.

O processo de desenvolvimento e redação de um resumo do produto

Você começaria a escrever um resumo do produto durante o estágio inicial do desenvolvimento do produto para delinear os elementos essenciais e o roteiro. No entanto, considere o resumo do produto como um documento vivo e em evolução que pode continuar mudando até que o produto seja lançado.

Nos estágios iniciais, use esse documento para alinhar as partes interessadas, incorporar feedback, acompanhar o progresso e responder a perguntas no processo de planejamento do produto.

Entendendo as histórias de usuários

As histórias de usuários são a base de um bom resumo do produto. Elas descrevem as interações entre usuários e produtos.

Ao criar o resumo do produto, a primeira etapa é entender completamente o produto e identificar os problemas que ele está tentando resolver.

Um bom resumo do produto deve ajudá-lo a responder a três perguntas fundamentais:

Quais são as necessidades dos seus usuários/público-alvo?

Como seu produto pode atender a essas necessidades?

Que valor seu produto agrega à vida de seus clientes?

Uma história de usuário bem elaborada ajuda a determinar o valor de um novo produto ou recurso. Suas equipes de marketing podem usar essas informações para promover o produto, enquanto as equipes de vendas podem atrair os clientes com demonstrações de produtos envolventes.

Destacando riscos e suposições

Toda jornada de desenvolvimento de produtos é repleta de incertezas. Mas você pode mitigá-las identificando e abordando os riscos e as suposições no resumo do produto. Ao escrever o resumo do produto, liste todos os riscos e/ou suposições que surgirem durante um processo de validação aprofundado.

Algumas perguntas a serem feitas nesse estágio:

Seu produto é adequado para todos os segmentos de clientes?

Você e sua equipe têm as habilidades técnicas necessárias para criar o produto?

Como seu produto é diferente dos concorrentes?

Quando você sinaliza essas suposições, pode mitigar os riscos de forma eficaz.

Definição da solução/oportunidade

Um resumo do produto deve ajudá-lo a entender o impacto do produto e que tipo de oportunidades de negócios ele pode criar. Destaque suas estratégia do produto em seu resumo do produto, descreva a proposta de valor exclusiva, os principais recursos, os critérios de sucesso e as funcionalidades. Você também deve descrever as métricas do produto para medir o sucesso e os motivos que o levaram a escolhê-las.

Importância dos casos de uso no desenvolvimento do resumo do produto

Os casos de uso ajudam os profissionais de marketing e gerentes de produtos a entender como os usuários podem interagir com um produto. Esses cenários do mundo real ajudam os usuários a visualizar a funcionalidade do produto.

Por exemplo, um caso de uso para o ChatGPT descreveria como os usuários podem usar a plataforma para fazer várias perguntas sobre um tópico específico, em vez de procurar em vários resultados de pesquisa do Google.

Os casos de uso facilitam uma abordagem centrada no usuário para o desenvolvimento de produtos e proporcionam clareza, integridade e eficácia em um resumo do produto. Eles também ajudam a identificar riscos, explorando os possíveis desafios e obstáculos que os usuários podem enfrentar ao usar o produto ou um recurso específico.

Práticas recomendadas de redação de resumos de produtos

Seja você um gerente de produto experiente ou um empreendedor envolvido no desenvolvimento de produtos, é preciso aprender a escrever um resumo do produto para comunicar sua visão, alinhar-se com as partes interessadas e lançar seu produto com sucesso.

Aqui estão as práticas recomendadas para redigir resumos de produtos que cativem a atenção, inspirem ações e preparem o caminho para o sucesso:

1. Entenda seu público

A chave para escrever resumos de produtos eficazes é entender seu público.

Para quem você está escrevendo?

Quais são suas necessidades, pontos problemáticos e objetivos?

Adapte o briefing do seu produto para que ele se identifique com seu público-alvo, abordando suas preocupações e interesses.

Por exemplo, imagine que você esteja desenvolvendo um aplicativo de jogos para crianças. Nesse caso, você precisa entender os hábitos de tela das crianças para criar uma experiência de jogo envolvente.

Também deve levar em conta as preocupações dos pais, como os impactos na saúde da exposição prolongada dos filhos às telas.

Uma compreensão holística da sua base de usuários maximizará o processo de desenvolvimento do produto.

2. Defina seus objetivos com clareza

Sempre inicie o resumo do seu produto declarando o que você espera alcançar. Seja para obter a adesão das partes interessadas, garantir o financiamento ou orientar o gerenciamento de produtos e equipes de engenharia, um objetivo claro garante que seu briefing permaneça focado e impactante.

Identifique as métricas que o ajudarão a criar os critérios de sucesso sobre como o produto atingirá suas metas. Essa seção deve incluir os fatores não negociáveis, a finalidade, o benefício e a funcionalidade. Para evitar discussões, adicione uma breve descrição de cada fator inegociável.

3. Mantenha-o conciso e use uma comunicação clara

Ao escrever o resumo do produto, use uma linguagem direta para que todas as partes interessadas, desde um designer de UX até um engenheiro de back-end e a equipe de testes beta, possam entendê-lo claramente. Isso promove a colaboração e minimiza o risco de interpretações errôneas.

4. Forneça contexto e histórico

Um resumo do produto deve explicar claramente o problema ou a oportunidade que o seu produto aborda para que todos os acionistas estejam na mesma página. Ele também deve incluir pesquisas de mercado, percepções do cliente e tendências do setor para apoiar suas afirmações e criar credibilidade.

5. Use marcadores

Use marcadores ou um formato estruturado semelhante para tornar as informações facilmente digeríveis. Use formatação em negrito e inclua fontes ou links para leitura adicional

6. Inclua recursos visuais

Uma imagem vale mais que mil palavras. Inclua recursos visuais como maquetes de produtos, diagramas e gráficos ao escrever um briefing de produto. Por exemplo, um gerente de produto D2C (direto ao consumidor) deve incluir capturas de tela de seu aplicativo ou site para tornar o briefing mais envolvente e memorável.

7. Use um modelo de resumo do produto

Um modelo de briefing de produto simplifica o processo de redação e abrange todos os componentes essenciais do briefing. Vários software de marketing de produtos e ferramentas oferecem ferramentas pré-construídas modelos de gerenciamento de produtos para ajudá-lo a escrever resumos abrangentes de produtos. Modelo de resumo de produto do ClickUp ajuda os gerentes de produtos a colaborar no desenvolvimento de produtos, gerenciar especificações e feedback em um só lugar e delinear as metas, soluções e métricas de sucesso em um formato organizado.

Alinhe designers, desenvolvedores e sua equipe de marketing com o modelo de documento de resumo de produto completo da ClickUp

A vantagem desse modelo é que ele tem um modelo pré-construído Documentos do ClickUp que permitem organizar os elementos essenciais do processo de desenvolvimento do produto em um único documento vivo e coeso.

Crie, modifique e compartilhe documentos colaborativos de produtos com o ClickUp Docs

Você pode adicionar páginas aninhadas, apresentações e tabelas em diferentes seções do seu briefing. O recurso de comentários permite rastrear edições e feedback, incorporar links e adicionar tags de documentos, aprimorando a experiência de colaboração. O que aumenta a conveniência é adicionar quantas páginas você quiser aos seus documentos.

8. Analise seus concorrentes

Ao escrever o resumo do produto, mencione claramente como seu produto se diferencia dos concorrentes. Analise as avaliações e os comentários dos usuários sobre produtos semelhantes para entender os diferenciais e a proposta de venda exclusiva (USP) do seu produto. As equipes voltadas para o cliente, como vendas e marketing, podem usar essas informações a seu favor.

9. Descreva os recursos de seu produto

Embora o resumo do produto seja criado nos estágios iniciais do design do produto, descreva o recurso do produto para dar uma visão geral da sua visão do produto.

Esta seção provavelmente precisará de atualizações com base no feedback das partes interessadas e do público. No entanto, continue se perguntando: Como os recursos beneficiarão o usuário? O recurso contribui para o objetivo geral e a visão do produto?

Use uma plataforma centralizada como o ClickUp para criar e hospedar o resumo do produto Plataforma de gerenciamento de projetos do ClickUp oferece suporte aos gerentes de produtos durante todo o ciclo de vida do desenvolvimento do produto - desde a criação de um resumo do produto até sua implementação e além.

Com sua equipe já usando uma ferramenta de gerenciamento de projetos, hospedar todos os detalhes no ClickUp poupa a todos o esforço de aprender uma nova ferramenta ou usar documentos arcaicos para hospedar todos os detalhes.

Comece a escrever briefs de produtos eficazes com ClickUp gratuitamente .

FAQs comuns

1. O que é um resumo do produto?

Um resumo do produto é um documento conciso que descreve a finalidade, os recursos, o público-alvo e os aspectos de solução de problemas de um produto. As equipes de produtos usam os resumos de produtos como uma plataforma de brainstorming e um roteiro para o desenvolvimento de produtos.

2. O que é um briefing de marketing de produto?

Um resumo de marketing de produto concentra-se nos aspectos de marketing de um produto, como o mercado-alvo, o posicionamento do produto, o comportamento do consumidor, as mensagens da marca e as estratégias promocionais.

Ele oferece uma visão geral abrangente da campanha de marketing do produto, garantindo que todos os departamentos possam acessar as mesmas informações e colaborar de forma eficaz.

3. Quais são os requisitos para um briefing de produto?

O resumo do produto deve comunicar os recursos e as capacidades do produto, orientando a equipe de desenvolvimento para atender às necessidades dos usuários e às demandas do mercado.

Ele deve destacar os riscos e as suposições, ajudando a equipe do projeto a enfrentar os desafios de forma proativa e, ao mesmo tempo, manter o alinhamento das expectativas e dos cronogramas com todas as partes interessadas. Também inclui informações sobre os processos de aprovação e autorização, especificando as funções responsáveis por endossar o resumo do produto e dar luz verde para o início do desenvolvimento.