As 10 principais alternativas e concorrentes do Pivotal Tracker em 2024

A metodologia Agile tem tudo a ver com aprimoramento contínuo. 📈

A ideia é simples: Dividir seu trabalho em períodos menores para satisfazer seus clientes por meio da entrega contínua de novas iterações ou versões.

Ok, talvez não seja tão_ simples. Gerenciamento ágil de projetos requer muito planejamento cuidadoso, colaboração da equipe, acompanhamento do progresso, alinhamento de metas e muito mais. É por isso que as equipes contam com o poderoso Agile software de gerenciamento de projetos para manter o controle em cada etapa do processo.

E é aí que entra o Pivotal Tracker. 🙂

Criado em 2006, o Pivotal Tracker é um veterano na esfera do gerenciamento de projetos Agile. Ainda assim, ele carece de funcionalidades cruciais, o que o torna menos ideal para qualquer equipe que não esteja focada exclusivamente no desenvolvimento de software. E, embora a metodologia Agile tenha sido criada inicialmente para equipes de software, essas práticas agora beneficiam praticamente qualquer projeto de grande escala. É isso que leva muitos a procurar alternativas para o Pivotal Tracker - e estamos aqui para ajudar.

Acompanhe-nos enquanto analisamos os desafios e as desvantagens que o Pivotal Tracker apresenta para seus usuários e as 10 principais alternativas de software para solucionar esses problemas. Encontre análises detalhadas de recursos, listas de prós e contras, informações sobre preços e muito mais!

O que é o Pivotal Tracker?

O Pivotal Tracker é um popular software de gerenciamento ágil ferramenta de gerenciamento de projetos para ajudar as equipes de software a trabalhar em conjunto, planejar projetos e supervisionar o progresso do início ao fim. Ela gira em torno da criação de "histórias", que representam pequenos projetos ou recursos, e é excelente na captura de dados importantes para análise detalhada do projeto e relatórios de progresso .

O Pivotal Tracker também tem vários recursos de colaboração incorporados para manter os membros atualizados, incluindo comentários, uma seção de atividades, um recurso de seguir, @menções e notificações.

via Rastreador Pivotal Outros recursos importantes do Pivotal Tracker incluem:

API robusta e integrações para se alinhar com as pilhas de tecnologia do desenvolvedor

Estimar o tempo e a complexidade necessários para cada história

Arrastar e soltar histórias paraorganizar prioridades* Controle e gerenciamento de bugs

Etiquetas para pesquisar, classificar e filtrar histórias

Bloqueadores visuais de histórias para evitar bloqueios

E muito mais! Mas o Pivotal Tracker tem uma boa dose de desvantagens. Para citar algumas..

Falta flexibilidade em seus recursos

Difícil de personalizar

Interface de usuário confusa e, em geral, não é a mais amigável

Útil apenas para equipes de software

Sem recurso de gráfico de Gantt

E mais. 👀

Então, o que você faz? Você dá adeus ao Pivotal Tracker e investe seu tempo de forma mais produtiva - em uma poderosa alternativa ao Pivotal Tracker. 🙂

O que procurar em uma alternativa ao Pivotal Tracker?

O Pivotal Tracker atinge muitos dos principais fundamentos para equipes ágeis, mas a própria metodologia ágil depende de melhoria contínua - e seu software de gerenciamento de projetos deve refletir isso! Além disso, um dos maiores sinais de alerta sobre o Pivotal Tracker é que ele é voltado exclusivamente para equipes de software. Isso dificulta a adaptação entre setores, equipes de rápido crescimento, casos de uso e muito mais.

As mais de 15 visualizações do ClickUp oferecem às organizações uma solução completa para cada equipe

Ao definir o escopo de sua próxima alternativa de software, procure os recursos fundamentais que o Pivotal Tracker tem além dessas qualidades críticas:

Recursos flexíveis e personalizáveis

Várias visualizações de projeto (incluindo gráficos de Gantt)

Modelos para começar a usar a plataforma mais rapidamente

Uma interface intuitiva e fácil de usar

Altamente visual por design

Colaborativa de várias maneiras

Painéis, insights e controle de progresso

A boa notícia é que a maioria dos softwares de gerenciamento de projetos modernos e competitivos tem vários desses recursos para oferecer a equipes de todos os tamanhos e orçamentos.

A notícia não tão boa? Você pode ter que peneirar muitas ferramentas antes de encontrar a alternativa certa do Pivotal Tracker para a equipe. Em vez de sacrificar seu tempo e energia nesse processo de tentativa e erro, comece por aqui. 🙂

As 10 principais alternativas ao Pivotal Tracker para gerenciamento de projetos

Fizemos nossa lição de casa para trazer a você esta lista com curadoria das 10 melhores alternativas ao Pivotal Tracker para equipes Agile.

Recupere o tempo que você gastaria vasculhando a Web e tome nota dos principais recursos, prós e contras, preços, classificações e muito mais dos principais concorrentes. 🙌🏼

1. ClickUp

Visualize fluxos de trabalho Agile com a visualização ClickUp Board ClickUp é o único software de produtividade tudo-em-um poderoso o suficiente para centralizar seu trabalho entre aplicativos em uma plataforma colaborativa e dinâmica. O ClickUp é o software ideal para Alternativa ao Pivotal Tracker com centenas de sites totalmente recursos personalizáveis e mais de 1.000 integrações para fornecer soluções de parede a parede para Equipes ágeis em todos os setores, mesmo em suas Plano Free Forever .

Há mais de 15 visualizações de fluxo de trabalho no ClickUp, incluindo List, Calendar, Board view no estilo Kanban e até mesmo Gantt view para visualizar suas tarefas e o progresso de todos os ângulos. Além disso, há várias maneiras de colaborar no ClickUp, seja por meio de comentários de tarefas encadeados, comentários atribuídos , Visualização do bate-papo ou usando seu recurso altamente visual Quadros brancos ferramenta.

melhores recursos do #### ClickUp

Painéis ágeis para obter uma visão geral de alto nível da velocidade do projeto, do fluxo cumulativo, do tempo de execução e de ciclo e muito mais

Várias maneiras deautomatizar tarefas repetitivasincluindo tarefas contínuas e ações consistentes

Formulários para criar instantaneamente tarefas acionáveis a partir de envios de bugs

Status de tarefas personalizadas para atualizações instantâneas do progresso em um relance

ProjetoMarcos para acompanhar a linha do tempo do seu projeto

Limitações do ClickUp

Muitos recursos adicionais podem representar uma curva de aprendizado para alguns usuários

Nem todas as visualizações são oferecidas no aplicativo móvel - ainda!

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 5 por usuário, por mês

: uS$ 5 por usuário, por mês Negócios : $12 por usuário, por mês

: $12 por usuário, por mês Business Plus : uS$ 19 por usuário, por mês

: uS$ 19 por usuário, por mês Enterprise : Entre em contato com a ClickUp para obter preços personalizados Avaliações e resenhas

G2: 4,7/5 (mais de 5.670 avaliações)

4,7/5 (mais de 5.670 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.540+ avaliações)

2. Jira

via JiraJira é um software de rastreamento de bugs e gerenciamento de projetos desenvolvido para Equipes ágeis e desenvolvedores. Os gerentes de projeto podem planejar Sprints mais inteligentes com opções avançadas de relatórios, como carga de trabalho do usuário, idade média do problema e problemas criados recentemente. O recurso Release Burndown Chart permite que os gerentes acompanhem e monitorem o progresso de uma versão inteira, enquanto o Diagrama de fluxo cumulativo permite que os gerentes de projeto visualizem a quantidade e o status do trabalho em um determinado momento.

Se a sua equipe não for de desenvolvimento, talvez seja difícil personalizar as visualizações rígidas do projeto. A interface Agile do Jira foi criada com base nos quadros Kanban e SCRUM. Isso é perfeito se a sua equipe trabalha em Sprints, mas é difícil de usar para trabalhos de projetos multifuncionais. Por exemplo, não é possível criar facilmente diferentes visualizações do progresso do projeto que incluam tarefas que não sejam de desenvolvimento, como revisões de clientes e iterações de design.

Leia um glossário detalhado de_ Termos do Agile SCRUM !

Melhores recursos do Jira

Quadros Scrum para Sprints

Quadros Kanban paracontrole de problemas* Roteiros para delegar tarefas

Relatórios e painéis de controle

Limitações do Jira

Curva de aprendizado acentuada para as equipes treinarem e integrarem-se a fluxos de trabalho personalizados (confiraAlternativas ao Jira)

Os usuários não podem avaliar os riscos ou custos do projeto, o que complica o gerenciamento do projeto

Preços do Jira

Gratuito : Para 10 usuários

: Para 10 usuários Padrão : uS$ 7,75/mês por usuário, cobrado mensalmente

: uS$ 7,75/mês por usuário, cobrado mensalmente Premium : uS$ 15,25/mês por usuário, cobrado mensalmente

: uS$ 15,25/mês por usuário, cobrado mensalmente Empresarial: Entre em contato com o Jira para obter informações sobre preços

Jira ratings and reviews

3. Aha!

via Ahá!O Aha! é um software de gerenciamento de produtos projetado para ajudar as equipes a gerenciar roteiros de produtos, priorizar recursos e colaborar com equipes multifuncionais . Ele fornece uma interface intuitiva que oferece todos os recursos necessários para planejar efetivamente todas as requisitos do projeto . Com o Aha!, as equipes podem colaborar facilmente em projetos em tempo real, não importa onde estejam.

No Aha!, as equipes podem analisar o feedback dos clientes, visualizar o progresso do projeto e compartilhar insights sobre o produto em uma plataforma centralizada. Como resultado, as equipes podem identificar os pontos problemáticos dos clientes, priorizar e planejar projetos e entender melhor as necessidades do mercado. O Aha! também simplifica a colaboração com ferramentas para compartilhar ideias e obter feedback das partes interessadas.

Melhores recursos do Aha!

Visibilidade de problemas e bugs do Zendesk, GitHub e Sentry

Quadro de fluxo de trabalho com funcionalidade de automação

Extensões de código aberto para rastrear o status de ramificações, solicitações pull e compilações em cada história de usuário

mais de 30 integrações nativas, incluindo Jira, Slack, AzureDevOpssalesforce, Google Analytics e Zendesk

Limitações do Aha!

Os planos de preços projetados para equipes de desenvolvimento são caros em comparação com outras alternativas do Pivotal Tracker

Falta um recurso de anotações

Preços da Aha!

Criar : Gratuito

: Gratuito Desenvolvimento : uS$ 9/mês por usuário

: uS$ 9/mês por usuário Ideias : uS$ 39/mês por usuário

: uS$ 39/mês por usuário Roteiros: uS$ 59/mês por usuário

Aha! avaliações e comentários

Capterra: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

4,7/5 (mais de 400 avaliações) G2: 4,3/5 (mais de 200 avaliações) Compare o Aha! Vs. Jira !

4. Asana

via Asana Nossa próxima alternativa ao rastreador Pivotal é a Asana, uma ferramenta de gerenciamento de projetos e colaboração que ajuda as equipes a organizar, acompanhar e gerenciar seu trabalho. A plataforma oferece recursos importantes, como calendários, conversas e compartilhamento de arquivos, para ajudar as equipes a se manterem em dia com o trabalho e a se comunicarem de forma eficaz.

As equipes podem criar tarefas e subtarefas, atribuí-las a membros da equipe e definir prazos. Esse nível de organização facilita o gerenciamento e a contabilização das cargas de trabalho. A Asana também tem uma visualização de calendário, que permite que as equipes vejam todas as suas tarefas em formato cronológico e planejem o trabalho para cumprir os prazos a tempo.

Verificar_ Alternativas da Asana !

Melhores recursos da Asana

Painéis compartilháveis para ver o progresso entre equipes e projetos

Regras de automação para enviar solicitações a membros da equipe ou projetos

Cronogramas expandidos para planejamento de projetos

Limites de capacidade personalizados por pessoa

Limitações da Asana

Não é adequado para equipes de desenvolvimento de software ou projetos complexos

Não é possível adicionar vários responsáveis, ao contrário de outras alternativas ao Pivotal Tracker, como o ClickUp

Preços da Asana

Básico: Gratuito

Gratuito Premium : uS$ 10,99/mês por usuário, cobrado anualmente

: uS$ 10,99/mês por usuário, cobrado anualmente Business : uS$ 24,99/mês por usuário, cobrado anualmente

: uS$ 24,99/mês por usuário, cobrado anualmente Empresa: Entre em contato com a Asana para saber o preço

Avaliações e resenhas da Asana

Capterra: 4,5/5 (mais de 11.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 11.000 avaliações) G2: 4,3/5 (mais de 9.000 avaliações)

5. Wrike

via WrikeWrike é um software de gerenciamento de projetos que ajuda as equipes a organizar, planejar e concluir seu trabalho. Ele oferece uma série de recursos, incluindo gerenciamento de tarefas, compartilhamento de arquivos, controle de tempo e comunicação em tempo real. O Wrike pode ser usado por equipes de todos os tamanhos e setores, desde pequenas empresas iniciantes até grandes organizações empresariais.

Os painéis de projeto do Wrike podem ser personalizados para incluir dados e métricas específicos que sejam relevantes para um determinado projeto ou equipe. Por exemplo, uma equipe de desenvolvimento de software pode incluir métricas sobre cobertura de código e resultados de testes, enquanto uma equipe de equipe de marketing de produtos pode incluir métricas sobre taxas de adoção e custo de aquisição de clientes (CAC).

Melhores recursos do Wrike

Formulários de solicitação com lógica condicional

Automação de fluxo de trabalho recorrente

Planejamento de recursos de projeto

Painéis de projetos

Limitações do Wrike

Você só pode visualizar gráficos de Gantt nas versões pagas (saiba mais emAlternativas ao Wrike)

Você só pode acessar o rastreador de tempo no aplicativo nos planos Business ou Enterprise

Preços do Wrike

**Gratuito

Equipe : uS$ 9,80/mês por usuário

: uS$ 9,80/mês por usuário Empresa : uS$ 24,80/mês por usuário

: uS$ 24,80/mês por usuário Empresa : Entre em contato com a Wrike para obter preços

: Entre em contato com a Wrike para obter preços Pinnacle: Entre em contato com a Wrike para obter preços

Avaliações e resenhas do Wrike

Capterra: 4,3/5 (mais de 1.900 avaliações)

4,3/5 (mais de 1.900 avaliações) G2: 4,2/5 (mais de 3.200 avaliações)

6. Segunda-feira.com

via Segunda-feira Ferramenta de gerenciamento de projetos e colaboração Segunda-feira.com ajuda as equipes a planejar, organizar e executar seu trabalho. Os membros da equipe podem criar quadros e organizar tarefas em cartões, que podem ser movidos entre colunas para representar diferentes estágios do projeto usando os recursos visuais, flexíveis e personalizáveis da plataforma.

Uma série de recursos está disponível no Monday, incluindo calendários, conversas e compartilhamento de arquivos, o que pode ajudar as equipes a se manterem organizadas e a se comunicarem de forma eficaz. Além disso, ele também oferece integrações com várias outras ferramentas e aplicativos, o que permite que as equipes otimizem suas atividades gerenciamento do fluxo de trabalho processos.

Check out more_ Alternativas para segunda-feira!

Melhores recursos do Monday

Widget de calendário para ver quais tarefas pertencem a cada projeto

Fluxos de trabalho personalizáveis para gerenciar projetos

Rastreamento de projetos de dependência

Gerenciamento de carga de trabalho

Limitações de segunda-feira

Os recursos não são aprofundados para equipes de desenvolvimento de software

Os painéis são um recurso premium pago

Preços de segunda-feira

Individual : Gratuito para sempre

: Gratuito para sempre Básico : uS$ 8/assento por mês a partir de 3 assentos

: uS$ 8/assento por mês a partir de 3 assentos Standard : $10/assento por mês a partir de 3 assentos

: $10/assento por mês a partir de 3 assentos Pro : $16/assento por mês a partir de 3 assentos

: $16/assento por mês a partir de 3 assentos Empresarial: Entre em contato com Monday para obter preços

Avaliações e resenhas da Monday

Capterra: 4,6/5 (mais de 3.300 avaliações)

4,6/5 (mais de 3.300 avaliações) G2: 4,7/5 (6.600+ avaliações)

7. Trello

via TrelloTrello é uma ferramenta de colaboração de equipe e gerenciamento de projetos baseada na Web que usa um quadro no estilo Kanban para ajudar as equipes a gerenciar tarefas e projetos. Em cada quadro, os usuários criam cartões para representar tarefas ou itens e os movem pelas colunas para mostrar diferentes estágios de progresso.

Para criar vários fluxos de trabalho em um software de gerenciamento de projetos como o Trello, primeiro você precisa criar quadros separados para cada fluxo de trabalho. Em seguida, em cada quadro, crie colunas para representar diferentes estágios do fluxo de trabalho, como "Backlog", "Em andamento", "Em revisão" e assim por diante. Depois disso, crie cartões para adicionar tarefas ou itens e movê-los pelas colunas à medida que avançam no fluxo de trabalho.

Melhores recursos do Trello

Quadros Kanban, calendários, linhas do tempo e painéis para projetos

A automação é incorporada em todos os quadros do Trello, sem código

Power-Ups (plugins) para vincular a outros aplicativos e ferramentas

Repetívelmodelos de fluxo de trabalho para vários projetos

Limitações do Trello

As camadas de tarefas podem se acumular facilmente quando você está gerenciando projetos robustos

A maioria dos recursos não está disponível na versão gratuita (confiraAlternativas ao Trello)

Preços do Trello

Gratuito

Padrão : uS$ 5/mês por usuário, cobrado anualmente

: uS$ 5/mês por usuário, cobrado anualmente Premium : uS$ 10/mês por usuário, cobrado anualmente

: uS$ 10/mês por usuário, cobrado anualmente Empresa: Entre em contato com o Trello para saber o preço

Avaliações e resenhas do Trello

Capterra: 4,5/5 (mais de 22.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 22.000 avaliações) G2: 4,4/5 (mais de 13.000 avaliações)

8. Pendo

via Pendo A plataforma de sucesso do cliente a Pendo ajuda as equipes a aprimorar as experiências digitais, permitindo que elas entendam como os clientes interagem com seus produtos, obtenham feedback e tomem decisões baseadas em dados.

A plataforma da Pendo inclui análises, segmentação, ferramentas de engajamento, insights e rastreamento de uso. A análise em tempo real permite que você veja o que os clientes estão fazendo com o seu produto. A segmentação permite que você agrupe os clientes em personas com base em seus comportamentos. Ao usar ferramentas de engajamento, você pode se comunicar diretamente com seus clientes. Os insights oferecem uma compreensão dos padrões de comportamento do usuário ao longo do tempo. E o rastreamento de uso mostra exatamente quais recursos os usuários estão usando com mais frequência.

Melhores recursos do Pendo

Ferramenta Data Explorer para ajudar a acessar, explorar e analisar os dados do produto

Métricas quantitativas para medir o envolvimento geral com o produto

Resumos de portfólio e guias no aplicativo

Disponível para todos os usuários do Pendo Guide

Limitações do Pendo

Escalabilidade limitada para equipes ágeis que buscam recursos de gerenciamento de projetos

As personalizações são limitadas nos perfis de clientes

Preços do Pendo

Plano gratuito

Entre em contato com a Pendo para obter detalhes sobre o plano de preços

Avaliações e resenhas do Pendo

Capterra: 4,5/5 (mais de 200 avaliações)

4,5/5 (mais de 200 avaliações) G2: 4,4/5 (mais de 1.100 avaliações)

9. EquipeGantt

via EquipeGantt O TeamGantt é um software de gerenciamento de projetos baseado na Web criado para que as equipes planejem e programem seu trabalho usando uma visualização de gráfico de Gantt. Os gráficos de Gantt são um tipo de gráfico de barras que exibe as tarefas do projeto e suas dependências ao longo do tempo, facilitando a visualização de quando as tarefas estão programadas para começar e terminar e como elas se relacionam umas com as outras. Software da TeamGantt permite que os usuários criem, atribuam e acompanhem tarefas, colaborem com os membros da equipe e gerenciem recursos e orçamentos. Ele também oferece recursos avançados, como dependências de tarefas, campos personalizados e integração com outras ferramentas, como Trello e Slack. O TeamGantt foi projetado para ajudar as equipes a visualizarem seu trabalho, cumprirem o cronograma e se manterem organizadas para que possam entregar seus projetos dentro do prazo e do orçamento.

Melhores recursos do TeamGantt

Relatórios visuais de tarefas para monitorar as metas e o progresso do projeto

Guia de gerenciamento de recursos com fácil acesso

Visualizações e relatórios de portfólio

Cronograma planejado vs. cronograma real

Limitações do TeamGantt

Funcionalidade de dependência complexa

O controle de tempo é um recurso pago

Preços do TeamGantt

Lite : uS$ 19/mês por gerente, cobrado anualmente

: uS$ 19/mês por gerente, cobrado anualmente Pro : uS$ 49/mês por gerente, cobrado anualmente

: uS$ 49/mês por gerente, cobrado anualmente Enterprise: uS$ 99/mês por gerente, cobrado anualmente

TeamGantt ratings and reviews

Capterra: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

4,6/5 (mais de 100 avaliações) G2: 4,8/5 (mais de 800 avaliações)

10. nTask

via nTarefa Equipes e indivíduos podem gerenciar, colaborar e priorizar tarefas simultaneamente com a plataforma de gerenciamento de tarefas e projetos da nTask. Além de listas de tarefas, quadros Kanban, linhas do tempo, gráficos de Gantt, controle de tempo e painéis personalizados, ela oferece ferramentas para a colaboração eficaz da equipe.

Com o sistema automatizado de lembretes e notificações do nTask, as equipes terão uma ajuda extra para monitorar os prazos dos projetos. Por exemplo, os usuários podem configurar lembretes automáticos para serem enviados alguns dias antes do vencimento de uma tarefa.

Melhores recursos do nTask

Quadros Kanban de arrastar e soltar

Gráficos de Gantt com dependências de tarefas

Estimativas de tempo e controle de tempo

Gerenciamento de documentos

Limitações do nTask

Ideal para equipes de pequeno e médio porte sem projetos complexos

Anexar arquivos grandes ao compartilhar leva mais tempo do que o normal

Preços do nTask

Premium : A partir de US$ 20/mês para 5 usuários

: A partir de US$ 20/mês para 5 usuários Business : A partir de US$ 60/mês para 5 usuários

: A partir de US$ 60/mês para 5 usuários Enterprise: Entre em contato com a nTask para saber o preço

nTask ratings and reviews

Capterra: 4,2/5 (mais de 100 avaliações)

4,2/5 (mais de 100 avaliações) G2: 4,4/5 (mais de 10 avaliações)

