Análise do Aha! Product Management (recursos, prós e contras)

Planejamento estratégico planejamento estratégico, roadmapping, marketing, previsão.. gerenciamento de produtos envolve muito trabalho.

Felizmente, com ferramentas como a Aha!, isso não precisa ser muito mais difícil do que planejar a sua farra de sexta-feira à noite na Netflix. O gerenciamento de produtos Aha pode ajudar as empresas que desejam lançar produtos de sucesso e sustentar seu mercado.

mas será que essa plataforma realmente fará você se sentir feliz com o Aha?

Nesta análise do gerenciamento de produtos da Aha!, discutiremos os principais recursos, os prós e as limitações da Aha! Também destacaremos a melhor solução para Limitações da Aha! .

_Pronto? Basta apertar o play nesta análise do gerenciamento de produtos Aha

O que é o Aha!

O software Aha! pode ajudar qualquer gerente de produtos a entender o porquê, quando e o quê de seus produtos para tornar o gerenciamento de produtos fácil.

Em essência, ele tenta tornar seu projeto repleto daqueles momentos "Aha!" que todos nós adoramos! 😜

Este roteiro do produto a plataforma oferece várias ferramentas para:

Gerenciamento de portfólio

Gerenciamento de requisitos

Planejamento de estratégia de marketing

Gerenciamento de lançamentos

Estrutura de estratégia de produto criação de

Gerenciamento de ideias

Criação de roteiro visual

E mesmo com toda essa funcionalidade, o Aha! não está aqui para ocupar seu espaço.

O software usa a nuvem para configurar arquivos e salvar conversas, de modo que o armazenamento do dispositivo não é afetado.

Além disso, seus recursos permitem que você determine tudo de que precisará antes mesmo de criar o produto.

Mas antes de você dizer "uh-huh" para o Aha! vamos dar uma olhada em seus principais recursos.

4 Principais recursos do Aha!

Aqui estão os quatro principais recursos do Aha!

1. Recursos

Manter a confusão.

Esse é um recurso chamado 'recursos', que são unidades fundamentais de trabalho no Aha!

(Não é uma nomenclatura muito inteligente, certo?)

Os recursos representam uma tarefa ou um item de trabalho que você deve concluir para atingir seus planos estratégicos.

Portanto, se sua estratégia é terminar de assistir The Walking Dead até o fim de semana, cada episódio pode ser um recurso!

Para manter todos os que trabalham em seus recursos informados, você pode vinculá-los diretamente a:

Metas estratégicas

Uma iniciativa

Uma ideia

Anotações

Lançamento de produto

E mais

Isso lhes informará o contexto e a importância do recurso. Eles também saberão como estão contribuindo para a sua brilhante estratégia de produto.

2. Roteiros

Nossa análise do gerenciamento de produtos da Aha não pode ser concluída sem mencionar seus roteiros .

É como falar sobre a Netflix sem discutir pelo menos um original da Netflix.

Os roteiros Aha! são uma ótima maneira de visualizar e comunicar para onde seu produto, campanha ou serviço está indo. Ele oferece uma visão de alto nível do seu plano estratégico que o ajuda a definir metas e a manter a comunicação clara.

O Aha! permite que você adicione dados, como uma linha do tempo ou uma estratégia, para criar um roteiro estratégico e escolher se deseja visualizá-lo como um gráfico de Gantt, um calendário, um starter ou um roteiro personalizado.

Em seguida, é possível compartilhar a versão ao vivo do roadmap com a equipe de produtos para facilitar a colaboração.

3. Colaboração

No Aha!, você tem edição colaborativa em tempo real.

Portanto, quando várias pessoas estiverem editando notas ou campos de descrição, você poderá ver os nomes dos outros participantes como sinalizadores. As bandeiras se movem em tempo real, o que ajuda a garantir a transparência e a colaboração eficaz .

Além disso, todas as principais funcionalidades do produto no software, como recursos, épicos e iniciativas, têm uma seção de comentários na qual você pode se comunicar com sua equipe enquanto trabalha.

É como o Teleparty (antigo Netflix Party), onde você pode assistir ao mesmo programa ou filme com seus amigos que moram longe enquanto conversam em tempo real. 🎥🍿💬

Esse ferramenta de colaboração também permite que você compartilhe belos planos visuais, como linhas do tempo, para coordenar funcional cruzada trabalho em equipe em um só lugar.

4. Integração

Sabe quando você procura um filme na Netflix e ele aparece na sugestão de pesquisa? Mas então você o seleciona e percebe que ele não está lá por causa de restrições regionais? *sobs in relatability*

É provável que você não enfrente esse desgosto ao procurar por Aha! integrações.

O Aha! se integra a várias ferramentas de desenvolvimento, gerenciamento de projetos, colaboração, gerenciamento de relacionamento com o cliente e suporte.

Algumas de suas integrações populares incluem:

Google Analytics

Pivotal Tracker

Jira

Microsoft Teams

DevOps do Azure

Agora que você conhece os principais recursos do Aha!, vamos passar para o próximo episódio, '_vantagens do Aha!

3 Principais vantagens do gerenciamento de produtos Aha!

Aqui estão as três principais vantagens do gerenciamento de produtos Aha:

1. Fácil gerenciamento de produtos para oferecer o que os clientes desejam Gerenciamento de produtos é muito fácil no Aha!, pois permite que você defina uma estratégia, capture ideias de clientes e preste atenção aos recursos.

Ele também tem um portal de ideias💡, que é parecido com a página de ajuda da Netflix, onde você sugere filmes e programas para serem adicionados.

Só que, aqui, o portal é seu.

Você coleta e gerencia todas as ideias que os usuários enviam.

Você também obtém mapas de histórias de usuários para visualizar e priorizar o trabalho que criará a experiência de usuário desejada por seus clientes.

Ao mapear a história do usuário, sua equipe pode criar um esboço poderoso das interações de um usuário representativo com seu produto e avaliar as etapas que mais beneficiam o usuário. Isso funcionará como um feedback e o ajudará a simplificar o gerenciamento de produtos.

2. Permite um planejamento de marketing eficaz

Na Aha!, sua equipe de marketing pode ver todos os programas e campanhas em um só lugar. Isso facilita a coordenação de suas atividades de marketing em diferentes níveis.

É como se a equipe fosse seu amigo da Netflix e você compartilhasse a mesma conta com eles porque não tem nada a esconder.

Suas planejamento de marketing pode ser fácil com as ferramentas Aha! que permitem que você:

Descrever todas as atividades de marketing

Atribuir tarefas

Rastrear dependências

Colaborar com as entregas

Agilizar o processo de aprovação

**Quer ver mais de perto como funciona o processo de planejamento?

Dê uma olhada em nosso_ detalhamento passo a passo do processo de planejamento de marketing .

3. Pode personalizar a ferramenta de acordo com suas necessidades

O que a Netflix fez com seus programas policiais, a Aha! fez com seus recursos de personalização.

Há muitas opções, e todas elas têm algo a oferecer!

Aqui está uma pequena amostra do que você pode personalizar no Aha!

Status

Campos

Fluxos de trabalho

Layouts

Tabelas

E muito mais!

No entanto, a pergunta mais importante é: isso é software de roteiro adequado para você?

5 Limitações do gerenciamento de produtos Aha (com soluções)

Vamos deixar os cliffhangers para os programas da Netflix e não para o seu software de gerenciamento de produtos .

Portanto, nesta análise do gerenciamento de produtos da Aha, vamos ver onde a Aha! deixa a desejar:

1. Recurso de notas limitado

O Aha! tem um recurso de anotações que permite que você:

Criar uma nota em branco

Criar um modelo de nota

Compartilhar e exportar suas anotações

Organizar suas anotações e muito mais

Parece extremamente elaborado para algo que se chama apenas "notas"

Mas quando se trata de colocar as anotações para funcionar, o Aha! não tem nada.

Não é possível criar tarefas a partir de suas anotações. Não é possível nem mesmo adicionar uma simples lista de verificação.

Vamos acabar com o constrangimento.

Diga olá para Clique . É um dos maiores mais bem avaliadas do mundo ferramenta de gerenciamento de projetos, a favorita de muitos equipes de pequenas, médias e grandes empresas .

Solução ClickUp nº 1: Bloco de notas A tomada de notas no ClickUp é muito mais objetiva do que no Aha!

Use o Notepad para criar notas que você pode facilmente converter em tarefas em segundos.

Veja como isso funciona:

O título de sua nota se torna o nome da tarefa

O conteúdo da nota se torna a descrição da tarefa

Adicione os detalhes apropriados antes de salvá-la

E, ao contrário do Aha!, o ClickUp também permite que você crie um listas de verificação em suas anotações.

Solução ClickUp nº 2: Documentos Quando as anotações não são suficientes, para onde você vai?

O ClickUp tem o lugar certo para isso: Docs.

Aqui, você pode criar grandes bancos de dados, como carta de projeto documentos, fluxo de trabalho processos, instruções de integração, contratos e muito mais.

O ClickUp armazena automaticamente seus documentos junto com seus projetos para acesso rápido.

Ele também oferece outros recursos como:

2. Sem mapas mentais

Para uma ferramenta de gerenciamento de produtos, o Aha! meio que pula a tecla skip intro para um recurso de planejamento muito importante.

Ele não tem um mapa mental ou qualquer tipo de recurso de quadro branco para esboçar seus planos.

Solução ClickUp: Mapas mentais A

mapa mental é uma ferramenta visual que usa diagramas hierárquicos em torno de um conceito central. Isso facilita o brainstorming para todos os tipos de planejamento de projetos .

No ClickUp, você pode colocar seus esboços em prática.

_Como?

O modo de tarefa permite que você arraste e solte ramificações para reorganizar seu espaço de trabalho. Você pode até mesmo criar, excluir ou editar tarefas aqui mesmo.

Imagine o tempo que você pode economizar ao planejar e criar tarefas simultaneamente.

Assim, você terá mais tempo para..

Não quero ter nada a ver com tarefas ou com o Espaço de trabalho estrutura?

Use o modo em branco e desenhe suas ideias como quiser.

3. Nenhum rastreador de tempo em tempo real

No Aha!, você pode registrar o tempo trabalhado no campo "estimativa" clicando em "registrar tempo"

Mas para onde exatamente está indo o tempo?

_Como saber se você trabalhou uma hora e agora está na hora de fazer um intervalo de um episódio?

Não há como controlar o tempo para tarefas específicas em tempo real, a menos que você faça a integração com aplicativos de controle de tempo.

Por que fazer isso quando um software como o ClickUp pode fazer isso sem suporte externo? **Compare o Aha! Vs. Jira !

Solução ClickUp nº 1: Rastreador de tempo nativo Quando você ativa o Time Tracking

ClickApp em seu Espaço , você pode começar a monitorar o tempo de todas as suas tarefas.

Inicie e pare o rastreador de tempo nativo como e quando quiser, assim como reproduzir e pausar programas na Netflix. Menos o som de abertura do *Netflix tou-doum*. 😛 😛

Você também pode obter insights e gerar relatórios sobre o tempo monitorado usando o widgets de controle de tempo em nosso Painel de controle . Os relatórios de horas permitem que você veja as horas dedicadas pelos funcionários que facilitam o pagamento. Cha-ching!

Bônus:_ como usar o controle de tempo para concluir projetos mais rapidamente.

Solução ClickUp nº 2: Controle de tempo integração Você já tem um aplicativo de controle de tempo favorito?

O ClickUp se integra facilmente a muitos aplicativos de controle de tempo, incluindo Time Doctor , Hora de sempre , Toggl etc. Assim, você pode controlar o tempo gasto em diferentes atividades e projetos do ClickUp com facilidade.

Se sua equipe executar trabalho remoto isso também adicionará um senso de responsabilidade.

No entanto, não se trata apenas de controle de tempo.

O ClickUp também tem outras opções de integração, como

Aplicativos de comunicação (Slack)

Aplicativos de coleta de feedback do cliente (Userback)

Aplicativos de armazenamento (Google Drive)

E muito mais!

4. Não é possível fazer anotações em PDF

Se você usa o Aha!, não é possível fazer anotações em PDFs .

Isso significa que toda vez que você tiver feedback para um PDF, terá que baixá-lo, anotá-lo em uma ferramenta diferente e compartilhá-lo com os criadores.

Imagine o tempo perdido. ⏰

Mais importante ainda, essa não é uma forma de colaboração. Você não deveria precisar de algo que incentivasse o compartilhamento de feedback e a cocriação sem problemas?

Solução ClickUp: Anotação em PDF Usando proofing, você pode fazer anotações em PDFs destacando as marcações de que precisa.

Você pode adicionar comentários onde você deseja fazer uma alteração e atribuí-la a uma pessoa específica para realizar a alteração.

A prova no ClickUp é excelente para a marcação de imagens, pois você pode colocar marcadores claros nos modelos de design onde deseja fazer alterações.

5. Muito caro

O maior fator de desempate é o preço do Aha!

Eles têm dois planos:

Um plano de inicialização para empresas com menos de 18 meses de existência, com menos de US$ 1,5 milhão em financiamento e com menos de 10 funcionários

para empresas com menos de 18 meses de existência, com menos de US$ 1,5 milhão em financiamento e com menos de 10 funcionários Um plano premium que começa em US$ 59/usuário por mês

Sim, é um pouco caro, de cair o queixo.

Solução ClickUp: Plano gratuito para sempre

Ao contrário do Aha!, o ClickUp tem um Plano Gratuito para Sempre. Não há pegadinhas!

Portanto, quer você tenha uma startup ou uma empresa, você pode obter o ClickUp por zero dólares.

Sua assinatura da Netflix pode ser a única despesa. de nada!_ 😇

E nossos planos pagos são acessíveis para equipes de todos os tamanhos. Dê uma olhada:

Ilimitado ($5/ usuário por mês): Portfólios Tarefa recorrente futura no calendário Visualizações ilimitadas E mais

empresarial (US$ 9/ usuário por mês): Limites de trabalho em andamento ID de tarefa personalizada equipe de suporte 24/7 E mais



Ainda não terminamos!

O ClickUp tem muitos recursos que podem fazer o que o Aha! pode e muito mais.

Aqui está uma rápida olhada em alguns deles:

Relacionado: **Perguntas da entrevista com o gerente de produto

O Aha! tem o fator Aha?

Esta análise do gerenciamento de produtos da Aha deixa claro que a Aha! é uma ferramenta decente.

Mas são sempre as pequenas coisas que fazem ou desfazem um negócio.

Caro. Sem modo off-line. Sem mapas mentais.

Esses aspectos tornam o Aha! um pacote não muito completo.

Se você precisa de uma ferramenta que possa fazer tudo isso (e muito mais), a resposta é o ClickUp!

É um poderoso ferramenta de gerenciamento de projetos que pode ser sua tarefa , documento , recurso e gerenciador de tempo tudo ao mesmo tempo.

Assim participar do ClickUp gratuitamente hoje e prepare-se para a melhor temporada de "gerenciamento de produtos" até agora!