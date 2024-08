Os 8 principais softwares de roadmap (recursos, preços)

Lembra-se de como os jogadores do filme ' Jumanji ' seguiu um mapa para ganhar o jogo?

Bem, as equipes de desenvolvimento também precisam

seguir um mapa

para vencer seus concorrentes e conquistar seus acionistas. Embora a equipe de Jumanji tenha se baseado em um mapa físico, isso não é suficiente para equipes de produtos e projetos de alto desempenho.

E é aí que

roteiro do produto

o software chega, literalmente.

Neste artigo, abordaremos o que é um software de roadmap e destacaremos as

oito melhores ferramentas de roadmapping

que você pode usar para sobreviver em todos os níveis do jogo de desenvolvimento de produtos. 🎮

*Cue the drums*

bem-vindo à selva!_ 🌴

O que é o Roadmap Software?

Antes de falarmos sobre o software de roadmap de produto, vamos dar uma olhada no que é um roadmap de produto.

O roadmap de produtos ajuda as equipes a visualizar o processo de desenvolvimento para que possam desenvolver novos produtos ou projetos ou melhorar os já existentes.

Ambos

gerentes de produtos

e os gerentes de projeto dependem de roteiros para comunicar a visão da empresa. Dessa forma, seus

equipe ágil

pode alinhar suas metas com o objetivo geral

Mas criar um ótimo produto e liberar os recursos certos do produto pode ser muito complicado.

provavelmente mais difícil do que ganhar um jogo de Jumanji

E sem um roteiro visual, as equipes são jogadas no fundo do poço e não têm ideia do que o produto deve fazer, especialmente para o usuário final.

A sua equipe fica com essa sensação:

Felizmente, as ferramentas de roadmap de produtos têm recursos centrados no cliente, como portais de clientes e exibições de formulários que o ajudarão a lançar produtos de sucesso.

O software de roteiro de produtos também ajuda as equipes a gerenciar prazos, definir marcos práticos, remover obstáculos (como fraquezas de avatar 😉) e acompanhar o progresso.

**Precisa de um passo a passo mais detalhado sobre roadmapping?

Visite o ultimate guide to roadmapping e aprender sobre roadmaps em gerenciamento de projetos .

Agora que já resolvemos isso, vamos dar uma olhada nos principais participantes do jogo:

Top 8 Roadmap Software

Aqui estão as oito melhores ferramentas de planejamento de roadmap:

o ClickUp é um dos mais bem avaliados ferramentas de produtividade e roteiro de produtos usadas por equipes superprodutivas em pequenas e grandes empresas.

Com o ClickUp, sua equipe pode usar dependências de tarefas para planejar o roteiro do seu produto de forma eficaz. Além disso, com Objetivos se a sua equipe estiver em uma situação de risco, poderá comemorar grandes vitórias, como o resgate de um jogador perdido.

Veja por que o ClickUp é o melhor software de roadmap:

Aqui está* como os gerentes de produto do ClickUp usam o ClickUp !

Profissionais do ClickUp

Limitações do ClickUp

NãoVisualização da tabela no aplicativo móvel (ainda)

Dê uma olhada em Roteiro público do ClickUp para ver como estamos corrigindo essas pequenas desvantagens.

E não se esqueça de encontrar o baú do tesouro de empolgantes recursos que este software gratuito de gerenciamento de produtos tem para você.

Preços do ClickUp O ClickUp oferece inúmeros planos de preços para atender às suas necessidades, incluindo:

Free Forever Plan :

Membros ilimitados Tarefas ilimitadas Privacidade e compartilhamento E mais

: Plano Ilimitado (US$ 5/mês por membro):

Todos os recursos "gratuitos Visualizações ilimitadas de listas, quadros e calendários Campos personalizados Metas Painéis ilimitados E mais

(US$ 5/mês por membro): Plano Empresarial (US$ 9/mês por membro):

Todos os recursos ilimitados Automações do Sprint Visualização da linha do tempo Visualizações pessoais Relatórios Gráficos de Gantt Marcos E mais

(US$ 9/mês por membro):

Avaliações de clientes do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra : 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Aha!

Aha! é um software de roteiro de produto que ajuda diferentes equipes a centralizar o feedback dos clientes, criar uma estratégia de produto e priorizar recursos.

Infelizmente, esse software de roteiro não permite fazer anotações em PDFs, o que dificulta a colaboração com os membros da equipe e outros partes interessadas no projeto .

Nem nós podemos.

Principais recursos

Aprimore a experiência do usuário de seus clientes com histórias de usuários

Descubra o que seus clientes querem por meio de um portal de ideias personalizado

Um quadro de planejamento que ajuda o proprietário do produto a gerenciar o backlog do produto e a priorizar recursos

Visualização do quadro de fluxo de trabalho para acompanhar o progresso do roteiro do projeto

Prós

Personalize seu fluxo de trabalho com campos e status personalizados

Conecte tarefas relacionadas umas às outras com dependências de tarefas

Crie modelos de produtos e peça feedback a várias equipes

Limitações

Não é possível atribuir tarefas a mais de uma pessoa ao mesmo tempo

Não há mapa mental para recursos de ideação de produtos

Planos de preços caros

Preços

O Aha! tem duas opções de preços:

Plano inicial Um plano com grande desconto para cinco usuários Preço com desconto por 12 meses sessão de melhores práticas de 40 minutos E mais

Plano Premium (US$ 74/usuário por mês):

Definir uma estratégia geral Criar diferentes roteiros Criar planos Priorizar o trabalho E mais

(US$ 74/usuário por mês):

Avaliações de clientes

3. Painel de produtos

Productboard é uma ferramenta de roadmap on-line que prioriza as necessidades dos clientes. Por exemplo, se seus clientes quiserem o jogo de tabuleiro Jumanji em vez da versão para console, essa ferramenta de colaboração o ajudará a realizar os desejos dos clientes.

Mas, cuidado com o que você deseja. 👀

Principais recursos

Crie um roteiro estratégico com planos de lançamento detalhados

Agrupe os recursos do produto por versão, sprint, horizontes de tempo amplos e muito mais

Mitigar riscos com dependências de recursos

Planejar em direção a importantesmarcos do projeto com roteiros baseados em cronogramas

Prós

Coloque todos os seus tíquetes de suporte, mensagens do Slack, conversas de vendas e muito mais em um só lugar

Categorize ideias de produtos, solicitações e feedback para encaminhá-los à equipe de produtos certa

Sincronizar com ferramentas de desenvolvimento de produtos como Jira gitHub, Azure DevOps e muito mais

Limitações

Não há aplicativos móveis disponíveis

Planos de preços caros

Não se integra a softwares avançados comoZoomgitLab e Bitbucket

Preços

O Productboard tem três planos de preços:

Essentials (US$ 25/criador por mês):

Crie e compartilhe roteiros personalizados Planejar e alinhar equipes de produtos Sincronizar roteiros com ferramentas de desenvolvimento com integrações pré-construídas Roteiros baseados em colunas e linhas do tempo E mais

(US$ 25/criador por mês): Pro (US$ 60/criador por mês):

Portal para feedback dos clientes Classificar e filtrar feedback e recursos dos clientes Várias pontuações de priorização personalizadas Extensão do Chrome e integração de e-mail E mais

(US$ 60/criador por mês): Escala (US$ 120/criador por mês):

Integração com o Salesforce Dependências Planeje e gerencie versões de vários produtos Vários portais E mais

(US$ 120/criador por mês):

Avaliações de clientes

G2: 4,3/5 (mais de 100 avaliações)

4. Segunda-feira

**Segunda-feira é uma ferramenta de gerenciamento de projetos que possui algumas funcionalidades de roadmapping.

No entanto, se estiver usando o plano gratuito, não terá acesso a recursos essenciais, como gráficos de Gantt e visualizações de linha do tempo.

o problema?

Vai ser muito difícil para a sua equipe de produtos acompanhar os prazos... deixando-o assim:

Principais recursos

Crie seu próprio roadmap de tecnologia e descreva os marcos em um visual linha do tempo do projeto * Crie seu própriomodelos de roteiro de projeto ou use os já prontos

Visualize os dados como um mapa, calendário, linha do tempo, kanban e muito mais

Defina lembretes automáticos de prazos para manter sua equipe de projeto no caminho certo e pronta para a data de lançamento programada

Pros

Gerenciamento ágil de projetos recursos como sprints epontos de história* Agerenciamento de portfólio de projetos modelo que mostra a saúde geral e a lucratividade de um portfólio

Integra-se ao Microsoft Teams e ao Google Calendar, Zoom e muito mais

limitações do ####

Limitado a dois usuários no plano gratuito

Nenhum produto gráficos de burndown * Não há recurso de bate-papo incorporado

Preços

O Monday tem quatro opções de preços:

Gratuito: Até dois membros da equipe Quadros ilimitados 200 modelos aplicativos para iOS e Android E mais

Básico (US$ 8/assento por mês):

Visualizadores gratuitos ilimitados Itens ilimitados 5 GB de armazenamento de arquivos Painéis limitados E mais

(US$ 8/assento por mês): Padrão: (US$ 10/assento por mês):

Visualização da linha do tempo Gráficos de Gantt 250 ações de integração/mês 250 ações de automação/mês E mais

(US$ 10/assento por mês): Pro: ($16/assento por mês):

Controle de tempo Quadros privados Coluna de dependência Coluna de fórmulas E mais

($16/assento por mês):

Avaliações de clientes

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

5. Foco no ar

Foco no ar é uma ferramenta de roadmap gratuita que dá às equipes um senso de direção. Com essa ferramenta, as equipes podem criar roteiros claros e colaborar com eles com facilidade.

mas será que essa ferramenta de roteiro de produto ajudará a sua equipe a se concentrar?

Vamos descobrir:

Principais recursos

Um gráfico de priorização que o ajuda a identificar projetos de alto valor

Manter todas as partes interessadas envolvidas votando em ideias de produtos

Um roteiro kanban que mantém todos os membros da equipe alinhados

Crie alinhamento em torno de itens, metas e marcos, visualizando sua estratégia de projeto em um gráfico de Gantt

Pros

Compartilhe vários roadmaps usando um link ou exportando-o

Configurações de permissões granulares que facilitam a colaboração com as partes interessadas

Integração bidirecional com Jira, Trello ,Asana, e mais

Limitações

Limitado a um usuário no plano gratuito

Limitado a duas visualizações de roadmap

Sem campos personalizados

Preços

O Airfocus tem três opções de preços:

Starter (US$ 25/mês):

Estrutura avançada de priorização Matriz de priorização Roteiro Kanban Extensão para o Chrome E mais

(US$ 25/mês): Equipe : (US$ 59/mês):

Dependências Pôquer prioritário Compartilhamento de links e exportações de PDF Permissões de função E mais

(US$ 59/mês): Pro: ($119/mês):

Uma visualização de portfólio Servidor Jira Visualizadores ilimitados Pagamento por fatura (se cobrado anualmente) E mais

($119/mês):

Avaliações de clientes

G2: 4,3/5 (mais de 70 avaliações)

6. Trello

**Trello é uma ferramenta de gerenciamento de projetos e criação de roteiros que possui um Butler integrado.

Sim, você leu certo.

Butler, a IA integrada do Trello, reduz o número de cliques que você precisa fazer.

mas será que essa ferramenta de roteiro atenderá ao objetivo da sua equipe?

Principais recursos

Várias visualizações de projeto, incluindo uma visualização de mapa, tabela e linha do tempo

Cartões com detalhes de tarefas, como anexos, comentários, datas de vencimento e muito mais

Acompanhe o progresso do seu roadmap com a funçãomodelo de roadmap de produto* Divida grandes projetos em tarefas menores com listas de verificação

Prós

Os quadro kanban o tornam um aplicativo adequado para equipes ágeis

Integra-se a softwares como Slack adobe XD, Jira e muito mais

Gerencie tarefas em qualquer lugar com os aplicativos móveis para iOS e Android

limitações do ####

Sua interface simples dificulta o gerenciamento de vários projetos

Não há visualizações de calendário, linha do tempo ou painel no plano gratuito

Necessidade de pagar a mais por recursos como campos personalizados e gráficos burndown

Preços

O Trello oferece duas opções de preços:

Gratuito: Registro de atividades ilimitado Responsável e datas de vencimento aplicativos móveis para iOS e Android autenticação de dois fatores E mais

Classe empresarial (US$ 12,50/usuário por mês) : Visualização da linha do tempo Visualização da tabela do espaço de trabalho Visualização de calendário Listas de verificação avançadas E mais

(US$ 12,50/usuário por mês)

Avaliações de clientes

G2: 4,4/5 (mais de 11.000 avaliações)

7. Bitrix24

**Bitrix24 é uma ferramenta de colaboração e design de roadmap. Mas se você quiser recursos como permissões de acesso e modelos de projeto você precisará pagar US$ 199/mês.

Forte reação, Kevin.

Mas nós entendemos.

Principais recursos

Veja quais tarefas são dependentes umas das outras com os gráficos de Gantt do roteiro do projeto

Arraste tarefas de um estágio para outro usando a visualização do quadro Kanban

Planejar datas de lançamento de produtos ou recursos usando o calendário integrado

Atribuir tarefas a colegas de equipe e adicionar observadores a essas tarefas

Pros

Você pode alternar entre as diferentes visualizações com apenas um clique

O recurso de contador de tarefas mostra o progresso do seu projeto e se você está correndo o risco de ficar para trás no prazo

Recurso nativo de controle de tempo

Limitações

Falta de recursos de rastreamento de projetos no plano gratuito. Você não recebe dependências de tarefas nem campos personalizados

Difícil de configurar. Por exemplo, os usuários têm dificuldade para encontrar recursos como widgets padrão

Só é possível atribuir tarefas a um membro da equipe. Os participantes extras são limitados aos planos de nível superior

Preços

O Bitrix24 oferece quatro planos de preços:

Gratuito Catálogo de produtos Bate-papo Visualização de calendário Visualização da linha do tempo Base de conhecimento

Básico ($29,40/mês):

Tudo no Free +

Ofertas recorrentes

Visualização do supervisor

Integração com o Zoom

E mais

Padrão (US$ 59,40/mês):

Tudo no Basic +

Histórico de alterações

Relatórios analíticos

Modelos de tarefas

E mais

Profissional ($119,40/mês):

Tudo no Standard +

Inteligência de vendas

Automação de processos de negócios

Vários direitos de acesso

E mais

Avaliações de clientes

G2: 4,1/5 (mais de 300 avaliações)

8. Infinito

**Infinito é uma ferramenta de visualização de roadmap que o ajuda a criar um panorama claro de suas metas com a conveniência de arrastar e soltar.

Ela também permite que você colabore com sua equipe e armazene informações relacionadas ao projeto em um único espaço.

Olá, foco e colaboração! 💡

No entanto, uma das principais limitações dessa ferramenta de roadmap é que não há um plano gratuito disponível.

_Acredito que nem tudo é infinito com o Infinity

Principais recursos

Vários modelos para marketing, desenvolvimento de produtos, gerenciamento de projetos, etc.

Permite que você atribua tarefas a várias pessoas

Use comentários para planejar e discutir ideias com a sua equipe

Atributos personalizados ajudam a adicionar detalhes extras sobre seus projetos

Pros

Oferece suporte a visualizações de projetos como lista, Gantt, calendário, etc.

Oferece priorização de tarefas

Tem um aplicativo móvel para dispositivos iOS e Android

limitações do ####

Não há recurso de lembrete

Falta de configurações avançadas de permissão

Integrações limitadas

Preços

Os planos de preços dessa ferramenta de roadmap começam em US$ 9/mês por usuário.

Avaliações de clientes

G2: 4,7/5 (5+ avaliações)

O Fim do Mapa 🗺

Um roadmap de produto ajuda as empresas a definir metas de produto para que as equipes saibam em que direção devem ir, literalmente

Além disso, as ferramentas inovadoras de roadmapping ajudam as empresas a comunicar o panorama geral às partes interessadas internas e externas de uma maneira muito simples.

Lembre-se de que, sem roadmaps de produtos, você acabará com uma equipe estagnada e um produto incompleto. A única maneira de sua equipe escapar da estagnação é trabalhando em conjunto para terminar o jogo!

E, com uma ferramenta de roadmapping como o ClickUp, sua equipe pode esmagar cada estágio do roadmap do produto com facilidade. Acesse o ClickUp gratuitamente hoje mesmo para experimentar uma ferramenta de roadmap revolucionária.