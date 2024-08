10 modelos gratuitos de fichas técnicas em Word e ClickUp

Um dos maiores desafios que as empresas enfrentam é comunicar as principais políticas, detalhes de produtos e anúncios para seus funcionários clientes ou ao público em geral. Mas digerir toneladas de informações e entregá-las sem complicar as coisas não é fácil.

Antes que você perceba, pode estar se afogando em um mar de dados. 🚣🌊

Os modelos de fichas técnicas podem ser a sua salvação ao lidar com cenários de sobrecarga de informações. Eles o ajudam a capturar a essência do que você quer dizer - seja sobre sua empresa, produtos ou projetos - e a apresentá-la ao seu público sem perder o ritmo! 🎵

Exploramos os 10 melhores modelos gratuitos de fichas técnicas para simplificar vários tipos de informações e apresentá-las a diferentes públicos. Confira seus recursos para ver qual opção melhor se adapta às suas necessidades objetivos de comunicação .

O que é um modelo de ficha técnica?

Um fact sheet é um documento conciso que apresenta informações importantes sobre sua organização, produto, projeto, funcionários ou diretrizes da empresa. Você precisa de uma estrutura adequada para torná-lo eficaz, mas criar um fact sheet do zero geralmente é uma tarefa difícil exercício mental que consome muito tempo . 😵‍💫

As fichas técnicas são estruturas fundamentais que o ajudam a identificar e compactar informações essenciais em poucas páginas ou a entender as principais métricas. Em geral, elas são elaboradas para um público-alvo específico, como possíveis investidores, parceiros, clientes ou funcionários.

Por exemplo, algumas fichas técnicas para a apresentação de produtos ou serviços ajudam a transmitir todos os detalhes que um cliente em potencial precisa saber antes de fazer uma compra.

O que faz um bom modelo de ficha técnica?

Um bom modelo de ficha técnica deve ser:

Breve e simples: As fichas técnicas não devem ser muito longas para prender a atenção dos leitores

As fichas técnicas não devem ser muito longas para prender a atenção dos leitores Visualmente atraente : Permite que você incorpore elementos visuais, como imagens, tabelas, gráficos e quadros, para que as informações pareçam organizadas, atraentes e compreensíveis

: Permite que você incorpore elementos visuais, como imagens, tabelas, gráficos e quadros, para que as informações pareçam organizadas, atraentes e compreensíveis Claramente estruturado : Vem com seções definidas e títulos informativos que destacam as áreas que devem ser abordadas

: Vem com seções definidas e títulos informativos que destacam as áreas que devem ser abordadas Flexível: Possui recursos personalizáveis (como cabeçalhos e seções ajustáveis) para que você possa adaptá-lo às suas necessidades específicas ou requisitos de marca

10 modelos gratuitos de fichas técnicas para usar em 2024

A escolha do modelo certo de folheto informativo depende do seu público e do seu objetivo, que pode ser qualquer coisa, desde a apresentação de um novo produto até o anúncio de mudanças na política da empresa.

Confira nossos 10 melhores modelos em ClickUp e Word e escolha o que melhor transmite sua mensagem. 📨

1. Modelo de folha de dados do ClickUp

Modelo de folha de dados do ClickUp

Apresentar habilmente informações vitais sobre um produto é um fator essencial de receita. É por isso que o Modelo de ficha técnica do ClickUp entra em ação, ajudando você a construir uma ponte entre sua produto e seus clientes-alvo . 🌉

Este modelo de ficha técnica para iniciantes oferece tudo o que você precisa para falar sobre o seu produto e garantir que o leitor encontre todas as informações relevantes sobre ele em um só lugar.

Crie uma visão geral completa do produto combinando blocos de texto organizados e recursos visuais atraentes. Apresente as especificações, os fatos e os recursos da sua oferta, categorizando-os nas seguintes seções predefinidas:

Nome do produto Slogan Breve descrição do uso do produto Principais recursos Fotos do produto Variedades e/ou personalizações oferecidas Marcos do produto Informações de contato Parceiros Perfis de mídia social

Personalize, adicione ou remova seções conforme necessário para promover o valor do seu produto e transformar os leitores da ficha técnica em clientes.

Você pode usar o menu Settings (Configurações) para controlar a aparência do fact sheet - altere a fonte, o espaçamento, a largura da página e outros elementos tipográficos para alinhar o documento à sua marca e aos seus objetivos. O menu também permite controlar a escolha de palavras e o tempo de leitura, garantindo que o informativo seja conciso e de fácil digestão para o seu público.

A criação e a atribuição de tarefas no modelo de folha de fatos são simples e rápidas, o que ajuda sua equipe a colaborar sem contratempos. Você pode configurar tarefas independentes dentro do modelo ou vinculá-lo a outras tarefas ou documentos. Baixar este modelo

2. Modelo de infográfico ClickUp

Modelo de infográfico do ClickUp

Se estiver procurando uma estrutura mais versátil para sua ficha técnica, o modelo Modelo de infográfico do ClickUp (também chamado de Infographic Whiteboard) é uma excelente opção. Como se trata de um quadro branco, pense nele como uma tela em branco para organizar sua linha de pensamento e facilitar a compreensão das informações com a ajuda de gráficos

O modelo pode ajudá-lo durante o processo de ideação, ajudando-o a moldar suas ideias antes de transformá-las em um informativo altamente personalizado e visualmente atraente. Como a maioria dos Quadros brancos ClickUp é ideal para qualquer objetivo que exija um extenso brainstorming e tomada de decisões.

Use o modelo para desenvolver folhas de fatos para diretrizes de marca planos de marketing, prototipagem - praticamente qualquer coisa que você possa imaginar! 🤔

Apesar de sua flexibilidade, você ou seus colegas de equipe não precisam ser artistas ou gurus da criatividade para usar esse modelo. Graças a seus fantásticos recursos e ferramentas, qualquer pessoa pode visualizar suas ideias sem esforço e dar vida aos conceitos.🎨

Use cores, formas à mão livre, fotos e outras ferramentas de estilo para personalizar a ficha técnica! Aqui estão alguns exemplos de elementos que você pode adicionar ou ajustar:

Projeto ou detalhes do produto 2. Logotipo da empresa Cartões do site Formas Notas adesivas6. Texto Mapas mentais8. Imagens Links Tabelas Gráficos

Este modelo também é útil para acompanhar o andamento de um projeto e ilustrando-o com infográficos, como linhas do tempo da empresa, organogramas e fases do projeto. A visualização do status do seu projeto reduz o tempo de integração de novos membros da equipe e melhora a produtividade em geral. Faça o download deste modelo

3. Modelo de diretrizes da marca ClickUp

Modelo de diretrizes de marca do ClickUp

Se estiver procurando uma maneira TLDR de apresentar sua marca às partes interessadas, o Modelo de diretrizes da marca ClickUp se encaixa perfeitamente. Ele ajuda você a dizer do que se trata sua empresa ou produto de forma condensada e visualmente cativante.

Com esse tipo de ficha técnica, você pode descartar aqueles manuais e fichários extensos que ninguém lê. 🧑‍💻

Esse modelo funciona como um guia interno, dando aos seus funcionários novos e atuais uma ideia clara de como você faz negócios e apresenta a empresa ao público. Ele descreve sua estratégia de construção de marca e garante que todos estejam na mesma página, o que o torna uma parte valiosa de seu gerenciamento do escritório kit de ferramentas. ⚒️

Você também pode usar o modelo como um manual do funcionário imprima e mantenha-o no escritório ou compartilhe-o digitalmente.

O modelo de folha de dados é composto de seções cuidadosamente projetadas que não deixam espaço para "e se" ou incertezas. Você tem tudo o que precisa para estabelecer diretrizes claras para a história, a missão e as escolhas de design da sua marca. Alguns elementos fundamentais do modelo incluem:

Sua empresa

Sua missão

Logotipo da marca

Práticas de logotipo

O que fazer e o que não fazer

Paleta de cores

Tipografia

Você pode personalizar e ajustar cada um desses elementos para criar uma presença de marca exclusiva. Se você quiser renovar uma marca antiga, o modelo se tornará um recurso valioso para coletar realizações passadas e usá-las para criar uma identidade nova e revitalizada. Faça o download deste modelo

4. Modelo de memorando de política do ClickUp

Modelo de memorando de política do ClickUp

As mudanças de política em uma empresa podem ser muito fortes se forem mal executadas. 👊

Felizmente, você pode evitar que os funcionários se sintam perdidos ou sobrecarregados com a Modelo de memorando de política do ClickUp . Este prático modelo de folha de dados o orienta na criação do perfeito memo **Apresentar e implementar mudanças em sua organização sem causar confusão e caos. 🤯

O modelo é único e pode ser adaptado para praticamente qualquer política. Digamos que você queira que seus funcionários trabalhem no escritório e não em casa. Veja como as cinco seções do modelo facilitam uma transição tranquila :

Cabeçalho: É aqui que você adicionará detalhes administrativos e o tema principal do documento Resumo: Você resume por que trabalhar em casa é um problema e apresenta a ideia principal do retorno ao escritório Histórico: Esta seção o ajuda a fornecer mais contexto para a causa e a importância do problema e a apoiar suas afirmações com evidências, comobaixa produtividade ou queda no número de receitas Recomendação: Você apresenta a solução e as etapas detalhadas para sua implementação. Por exemplo, você pode pedir aos seus funcionários que façam a mudança gradualmente para minimizar a resistência Chamado à ação: Elabore as etapas concretas que o funcionário deve seguir após ler o memorando para garantir a conformidade Faça o download deste modelo ### 5. Modelo de memorando de funcionário do ClickUp

Modelo de memorando para funcionários do ClickUp

Nem toda comunicação com o funcionário diz respeito a uma mudança de política estressante. A Modelo de memorando para funcionários do ClickUp ajuda você a educar e atualizar seus funcionários sobre assuntos gerais, inclusive estratégias, atividades de formação de equipes listas de tarefas e políticas

O modelo de folha de fatos segue um formato testado e comprovado, conhecido por apoiar a comunicação hierárquica e interdepartamental. ☎️

O modelo é perfeito para iniciantes, pois não oferece opções complexas e mantém você focado em seu objetivo . Você pode criar um memorando profissional em minutos preenchendo esses seis campos padrão:

Departamento Para De Assunto Corpo do memorando Categoria

O campo Categoria permite que você marque seu memorando com intenção, como Urgente, Anúncio, Ação solicitada e Precisa de atenção. Você também tem a opção de adicionar um PDF no lugar do corpo da nota.

Com base no memorando, você pode criar tarefas, subtarefas e listas de verificação e acompanhar seus status com apenas alguns cliques. Esses memorandos podem ser excelentes ferramentas de autodisciplina e incentive seus funcionários a se manterem organizados e consistentes. Faça o download deste modelo

6. Modelo de memorando executivo do ClickUp

Modelo de memorando executivo do ClickUp

O modelo Modelo de memorando executivo do ClickUp é ideal para comunicar estratégias importantes , planos e eventos para os funcionários sem assustá-los - como os memorandos executivos geralmente fazem! ☢️

O modelo inteiro é, por padrão, dividido em três seções: as duas primeiras são tabelas com campos para detalhes administrativos, como assunto, número do pedido e destinatário(s). A seção final é reservada para a mensagem que você deseja comunicar, formando a parte principal do modelo. 🥩

Como todos os modelos do ClickUp, este é altamente personalizável. Você pode editar as tabelas, excluir ou adicionar elementos conforme achar necessário, adicionar comentários e ícones e até mesmo vincular a documentos ou tarefas.

Também é possível ajustar a fonte para que corresponda perfeitamente à sua tipografia preferida.

Embora o modelo lhe dê a liberdade de criar memorandos longos e interessantes, tente mantê-los em uma ou duas páginas. Você deve ser claro e conciso - no máximo alguns parágrafos para otimizar a entrega. Faça o download deste modelo

7. Modelo de diretório de fotos ClickUp

Modelo de diretório de fotos do ClickUp

Deseja dar aos seus funcionários o reconhecimento que eles merecem em seu site? O Modelo de diretório de fotos ClickUp pode ajudar. Com esse modelo simples e amigável para iniciantes, você pode apresentar seus funcionários ao público ou ter as informações deles prontamente acessíveis para uso futuro.

O modelo permite que você crie uma ficha informativa contendo os detalhes, as funções e os retratos dos seus funcionários. Por padrão, você pode adicionar as seguintes informações para cada membro da equipe:

Foto Nome Posição Departamento Contato Endereço eletrônico

Dada a natureza do modelo, você não precisa se limitar a fatos simples e enfadonhos! Se a cultura da sua empresa promove a individualidade, você pode adicionar novos campos e revelar fatos interessantes sobre seus funcionários para dar um toque pessoal a cada registro.

Você também pode ilustrar cada diretório de membros com emojis correspondentes para manter o clima divertido! 😍

Você pode brincar com formas, fontes e cores para tornar seu diretório exclusivo e garantir que ele se alinhe ao design do seu site. Adicionar novos membros da equipe ao diretório é fácil - tudo o que você precisa fazer é usar o registro em branco à esquerda do modelo e começar a editar! Faça o download deste modelo

8. Modelo de boletim informativo ClickUp

Modelo de boletim informativo do ClickUp

A newsletter é uma ótima ferramenta para divulgar a sua empresa ou compartilhar notícias e atividades futuras com seus funcionários, investidores ou clientes. Seja qual for o seu objetivo, o Modelo de boletim informativo do ClickUp pode ajudá-lo a alcançar esse objetivo.

Esse modelo de folha de dados personalizável fornece a base para criar um boletim informativo, envolvente e esteticamente agradável. O modelo permite que você comece com um quadro branco do ClickUp para conceituar seu boletim informativo. Você pode adicionar tarefas e documentos ao vivo no quadro e ver o produto final ganhar vida, peça por peça! 🧩 Com este modelo, os boletins informativos podem ter um apelo profissional e criativo ao mesmo tempo! Você é o responsável: escolha os elementos a serem adicionados ou destacados, selecione paletas de cores, faça experiências com formas e adicione links, fotos e vídeos. Tudo para tornar o boletim informativo atraente para os leitores pretendidos!

A barra de ferramentas do Whiteboard está sempre disponível na tela, mas o modelo também oferece muitos atalhos de teclado para facilitar o trabalho em projetos de boletins informativos de grande escala. Você pode adicionar lembretes registrar clipes e controlar o tempo gasto no modelo para um gerenciamento eficaz do tempo. ⏲️ Faça o download deste modelo

9. Modelo de folha de dados da empresa no Microsoft Word por TemplateLab

Mantenha as informações mais importantes sobre sua empresa em um só lugar com o modelo de ficha técnica de empresa do Microsoft Word da TemplateLab

O modelo Microsoft Word Company Fact Sheet Template da TemplateLab tem como objetivo uma aparência "livre de desordem" e abrange apenas as informações essenciais, permitindo que o leitor obtenha a essência de sua empresa em um instante. Ele pode ser personalizado para conter as informações necessárias para o treinamento de novos funcionários ou para apresentar sua empresa a novos investidores e parceiros.

Esse modelo de folha de dados do Word permite classificar as informações da sua empresa em diferentes categorias, incluindo:

Fatos rápidos

Gerenciamento

Principal

Principal

Valores essenciais

O modelo é rudimentar, mas proporciona uma sensação de familiaridade, pois muitas pessoas estão acostumadas a trabalhar no Word. A maioria dos usuários sabe como navegar pelos alinhamentos, esquemas de cores e fontes disponíveis e aproveitá-los para destacar dados específicos. Além de ser fácil de editar, o modelo está disponível em várias plataformas e pode ser convertido nos formatos PDF e PowerPoint. Faça o download deste modelo

10. Modelo de gerenciamento de projetos do Microsoft Word por modelos de amostra

Mantenha o controle de seus projetos e garanta uma colaboração de alto nível com o modelo de gerenciamento de projetos do Microsoft Word da Sample Templates

Gerenciar vários projetos pode ser uma tarefa árdua. Se você não estiver prestando atenção, é fácil ficar para trás ou perder um detalhe crucial que pode afetar a receita, a reputação ou o desempenho da sua empresa relacionamentos com clientes . Este modelo de folha de dados de gerenciamento de projetos do Microsoft Word, da Sample Templates, torna o processo de gerenciamento de projetos mais fácil, permitindo que você acompanhe seus projetos usando diferentes exibições. 🔎

Esse modelo de folha de dados foi projetado principalmente para usuários do SharePoint. Para usá-lo, você precisa obter o Project Web App (o aplicativo não é compatível com todos os navegadores). Depois de configurar um link para o servidor do seu projeto, você pode criar um Project Center que funcione como uma folha de dados do projeto.

Com esse modelo, você pode monitorar o status de um projeto, criar tarefas e garantir que todos em seu equipe estejam na mesma página com relação ao fluxo de trabalho. Você obtém uma visualização tabular por padrão, mas também pode alternar para uma visualização Gráfico de Gantt ou outras exibições. A maioria das visualizações o ajuda a monitorar o progresso de um projeto (em porcentagens) e a verificar se ele está sendo executado em um cronograma de linha de base . Faça o download deste modelo

Modelos de planilhas de fatos - conectando os pontos com facilidade!

Use os modelos de fichas técnicas gratuitos desta lista para criar fichas técnicas práticas que atinjam um equilíbrio perfeito entre funcionalidade e estética. Seja para criar um escopo de trabalho ou um memorando interno, esses modelos são seus aliados perfeitos para transmitir a mensagem certa ao público certo, sempre!